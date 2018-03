"Nos han tocado los bolsillos, pero sobre todo la dignidad"

pues no vale también me gustaría saber cómo se hace en esas medias importes porque no no es verdad la realidad social y la gente que hemos salido a la calle Le puedo asegurar que somos pensionistas y jubilados que cobramos eh Nos de setecientos euros y eso alguno se hay hay gente por supuesto en este tsunami mide personas ahí pensionistas y jubilados que cobran más y que se solidarizan pero le puedo decir que nosotros somos con dieciséis mil pensionistas que el Gobierno vasco Nos complementan hasta los setecientos y pico euros porque hay pensiones menores de esa cuantía es decir que sí que las medias se hacen de una manera determinada porque hay a lo mejor hay pensionistas que cobran muchísimo pero los que estamos en la calle los que estamos diariamente en los ayuntamientos y en la en la calle gente de barrios gente que han cotizado cuarenta años y que se les penaliza no llegábamos sí por supuesto a los mil y pico euros que es lo que ser reivindica como mínimo mil ochenta

bueno la verdad es que aquí yo estoy esperando con los ojos y con un con todos los muy abierto para ver sobre todo quién apoya y quién no apoya pero nosotros decimos que no dependemos de los presupuestos yo me remito al artículo cincuenta de la Constitución donde dicen que los poderes públicos garantizarán mediante pensiones adecuadas y actualizadas la suficiencia económica a la ciudadanía durante la tercera edad remitiendo me a ese artículo de la Constitución dijo que las las pensiones tienen que estar garantizadas que dinero hay que lo que no hay es un buen reparto de ese dinero nosotros no tenemos que estar pendientes de los presupuestos sino de un derecho constitucional que nos pertenece que ya hemos trabajado que ya hemos pagado y que no se puede jugar con nosotros de esa manera

Voz 2

03:42

sin por supuesto no tengo ningún reparo en decirlo o sea yo creo que primero a mí me pareció vergonzoso que en el cuando Rajoy la semana pasada se presentó diciendo que por iniciativa propia cuando es mentira se presenta al al Parlamento por la pues la voz de la calle porque en otros momentos este tsunami de personas este es estas concentraciones en la calle tendría que tener una crisis de Gobierno pero aquí no pasa nada aquí estemos en la calle unas manifestaciones de personas bueno la última fue intergeneracional es verdad que en la última así que decíamos tienen los acompañarán hijos-nietos personas trabajando etc etc pero cuando hay tantísima gente en la calle tendrían que estar tambaleándose o viendo que que que sus pies se mueven aquí no no pasa absolutamente nada yo creo que ya es hora he de decir que que nos tienen que escuchar que hemos salido a la calle porque no han tocado el bolsillo la tarta que nos los losas los ha resultado una bofetada o dándonos las gracias por un discurso complaciente que nos dan las gracias por nuestra comprensión cuando llevamos cinco años desde el año dos mil trece Además por ley que no suben el cero coma veinticinco nos han tocado el bolsillo pero lo más importante que nos ha tocado a los P en esta hacia los jubilados es la dignidad con la unidad no se juega y estamos en la calle dispuestos a seguir lunes tras lunes manifestación tras manifestación que tenemos muchas ganas y mucha fuerza Miquel no estamos pidiendo nada porque las pensiones es un derecho no es una limosna ni tenemos que estar pendientes ni de presupuestos iba es un disparate mire nada nos pertenece y punto si vamos a seguir en esta lucha