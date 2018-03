"Objetiva y teóricamente ser detenido en Alemania es el peor escenario"

Voz 0027 00:00 aunque Manuel oye es abogado y profesor de Derecho Penal Internacional de la Universidad Complutense buenos días

Voz 1 00:06 qué tal muy buenas migas es delito de alta traición

Voz 0027 00:08 en al que hacía referencia nuestra corresponsal Carmen Viñas que recoge el código penal alemán es directamente equiparable al de rebelión en el Código Penal español

Voz 1 00:16 por supuesto que es absolutamente equiparable no la el el tenor literal de los mismos son muy parecidos en Alemania ya lo que nos viene a decir el tipo penal es que el que con violencia o con amenaza de violencia traté de menoscabar la integridad de la República Federal Alemana o de modificar su orden constitucional no es muy parecido al mérito nuestro de rebelión y sobretodo y especialmente a lo que relata el auto de procesamiento de del Tribunal Supremo

Voz 0027 00:44 por lo tanto no cabe la posibilidad de que Alemania diga que toman pero sólo lo podéis Jódar por malversación

Voz 1 00:51 en absoluto no porque eh Alemania primero lo tiene tipificado al estar tipificado tanto en Alemania como en España no hay ningún problema con independencia que el delito de rebelión no esté en el catálogo de establece la decisión marco de de la Orden Europea de de entrega no llama no nos olvidemos de una cosa que la orden europea de detención y entrega es un procedimiento que se enmarca en un espacio de justicia de toda la Unión Europea no la finalidad es precisamente que todos los jueces de la Unión Europea reconozcan mutuamente sus resoluciones judiciales de tal forma que el juez alemán en este caso tiene que hacer suya la resolución del juez español como si el mismo la hubiera la UVI habitantes

Voz 0027 01:36 el juez alemán no tiene que enterrar en el fondo del asunto no tiene que ha habido

Voz 1 01:41 eso el absoluto lo tiene absolutamente prohibido el juez alemán lo único que tiene que ver si a la vista de los hechos de los fundamentos jurídicos del auto de procesamiento se cumplen los requisitos de la alemana E es tradicional si se cumplen ya se lo entienden procedió a la entrega sino se cumplen por lógicamente para el para los jueces alemanes no se produciría la empresa no llaman a la salida de una cosa que es muy importante el primer para gráfico como se llama en el cole lo Penal Alemanno el primer artículo en el lenguaje nuestro de todo el Código Penal precisamente es el delito de alta traición dicho de otra forma Alemania en mi opinión está muy sensibilizada no con estos temas de de lo que es el equivalente a la rebelión precisamente por lo que ellos debieron de sufrir en la segunda guerra mundial no los jueces alemanes y los fiscales alemanes al menos en experincia es son en el ámbito penal quizás de los más preparados que existan en el ámbito de la Unión Europea no por tanto el señor Puigdemont para bien o para mal desde luego va a tener desde luego juristas en el lago de la fiscalía en el lado de la judicatura que van a ser una revisión yo creo muy técnica muy exhaustiva de la orden europea de detención

Voz 0027 02:52 por lo tanto para money para sus intereses era uno de los peores escenarios ser detenido en Alemania

Voz 1 02:57 pues mire objetivamente teóricamente desveló el peor tanto desde el punto de vista legislativo como desde el punto de vista jurisprudencial pero bueno ya sabe mejor que yo que cada uno realiza las estrategias de de la formación tienen mejora a sus intereses que la haya salido mejor o peor esos otra otra cuestión

Voz 0027 03:18 estamos subrayando durante toda la mañana que la euroorden es un mecanismo entre entre y juez un juez un país y otro juez de otro país pero que no medir los gobiernos no hay ninguna posibilidad por tanto de que en concreto en este caso el gobierno de Merkel intenta influir en la decisión del juez

Voz 1 03:33 el absoluto lo mientras esperaban a bajar la entrevista lo decíamos alguien que ha intervenido en el programa me parece que era la propia ministra de Justicia de de Alemania fíjese que le voy a poner un ejemplo sería exactamente lo mismo que si un juez de Madrid se dirige a un juez de Barcelona de Sevilla de Bilbao p Huesca o de o de donde fuera no interviene para nada el el Ejecutivo no interviene los gobiernos precisamente eso es una de las principales características que le diferencia de la extradición administraban entre otras cosas porque era siempre con intervención de los poderes gubernativos la gran damos por decirlo de alguna forma característica de la Orden Europea de Detención es el tú a tú entre los jueces sin interferencia política ninguna por eso se basa el el elevado grado de confianza que existe entre los diferentes jueces es para que nos hagamos una idea como cien toda la Unión Europea fuera un tribunal común para todos y cada juez de cada país se dirige al otro de tú a tú precisamente es lo que le de cumple me manda Melo o hace esta diligencia o deja de hacer

Voz 0027 04:44 señor oye la la tendencia ha demostrado en los últimos meses de viajar de país en país de la Unión Europea en busca de refugio es judiciales o de aquellos lugares que más le convengan a estrategia judicial de cada momento eso factor que puede pesar a la hora de que hoy el juez decida mantenerlo en prisión provisional hasta que hasta que se toma una decisión sobre su repatriarán

Voz 1 05:06 mire yo no soy adivino ni yo ningún mal al señor Puigdemont P pero sin lugar a dudas si hay un dato objetivo que puede acreditar que puede darles elementos a la justicia alemana y al juez alemán para justificar una amiga que la prisión provisional es el comportamiento que ha tenido el señor Pulido Mon de un lado a otro de un país a otro escondiéndose no infiel no yo aquí estoy no presentándose por lo menos últimamente voluntariamente a las autoridades judiciales del país que sea sin lugar a dudas en mi opinión es un factor de un elemento que podemos jugar muy en contra del para que el juez alemán Le pueda decretar la prisión provisional

Voz 0027 05:47 con una última pregunta señor oye sé que es un escenario un poco enrevesado pero puede darse si si hoy el juez alemán decidiera dejar en libertad provisional a la espera de la decisión que se tome sobre él a Puigdemont Puigdemont podría irse a Bélgica de Alemania a Bélgica

Voz 1 06:04 yo supongo que no porque para el caso que lo dejaran en libertad entre lo lo pondrían con medidas cautelares alternativas a la prisión como es que BP comparezca en el juzgado cada día cada mañana cada tarde cada los perros guías incluso con alguna medida de fianza por supuesto estoy seguro que con retirada de de pasaporte y prohibición expresa de abandonar el territorio alemán más allá de eso que quiera burlar a la justicia alemana pues lógicamente ya depende ya de él

Voz 0027 06:33 Manuel Ollé profesor de Derecho Penal Internacional como siempre lo agradezco muchísimo que que no sea ya ha ayudado a entender mejor el escenario esta mañana gracias buenos días