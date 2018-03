Ángel Gabilondo: "Si finalmente hay una moción de censura, estoy dispuesto a ser un candidato"

Voz 0027 00:00 Ángel Gabilondo buenos días hola buenos días Horta voz del PSOE en la Asamblea de Madrid le parece inverosímil esas explicaciones que ha escuchado hasta ahora de de Cristina Cifuentes

Voz 0175 00:07 hasta ahora no me parece que no son explícitas ni verosimilitud ni convincentes porque hay mucha Laguna mucha contradicción distintas versiones presuntas irregularidades fecha es composición del tribunal que trabajo fin de su calificación la asistencia a clase hay demasiados problemas Icex luego es necesario aclarar los pero hay necesarias gradas los por los ciudadanos ante la opinión pública pero desde luego entre los representantes de los ciudadanos en la sede parlamentaria

Voz 0027 00:39 ha podido hablar con ella con Fuentes

Voz 0175 00:41 tenido ocasión de hablar según padecen no no se encuentra bien y yo espero que se reponga pronto se encontraba con gripe lo único que les es que se restablezca pronto para poder dar las explicaciones

Voz 0027 00:55 nadie de el entorno de Cifuentes ha hablado con ustedes para decirles tranquilos no hay caso va a poder demostrar todo

Voz 0175 01:00 no menos conmigo nadie hablado

Voz 0027 01:03 la expiración del Gobierno de Cifuentes que dice que no enseñan el trabajo fin de máster para no tirar chicle

Voz 0175 01:09 pues no no me parece una buena explicación desde luego en insuficientes me parece que esto daría mucha credibilidad el ida credibilidad habilidades lo que puede estar en yo espero que no se ponga en cuestión definitivamente porque todos aclare pero desde luego eso es lo que está en juego y luego un trabajo ha de presentarse a a la ya de defenderse en un tribunal público ha de calificarse ya también a a disposición con permiso de quién quiera consultarlo hace falta un permiso académico para ver los trabajos académicos pero os trabajos académicos están a disposición también de quién falla de verlos repito siempre con la autorización restrictiva no hemos visto ese trabajo no no sé si es que también en la calidad del trabajo es que son veinticuatro créditos eso es muy importante es una cantidad de créditos importante tiene que ser un trabajo solvente importancia desde luego

Voz 0027 02:05 llegados a este punto usted Ángel Gabilondo cree que existe ese trabajo final de Master

Voz 0175 02:11 a mí me toca cree que si mientras no se demuestre lo contrario pero desde luego parece que es muy difícil justificar que exista así que lo que necesitamos es la prueba para tranquilizar a los ciudadanos opinión pública si existe que se vea yo tengo se pretenden sí debo tenerla no va a querer hasta que no se demuestre lo contrario pero desde luego es necesario en este momento que se a ese trabajo

Voz 0027 02:39 eso le iba a decir que pocas personas conocen el funcionamiento de una universidad como usted que fue rector de la Autónoma de Madrid le resulta extraño que las tres profesoras que componen el tribunal fueran del mismo campus y además las tres discípulos del mismo profesor y catedrático que que supuestamente dirigió el trabajo fin de máster pero que no se acordaba y que además también supuestamente dirigía el máster pero que ni siquiera eso está claro esto le le resulta extraño

Voz 0175 03:03 no no me parece bien porque hasta donde yo sé es deberían ser las personas que tener una titulación de Ben otean catedráticos titulares y que además alguno se ha de otra universidad parece que el caso sea que hay presuntas irregularidades en la composición del tribunal y sería bueno que estas personas también hablaran es cierto que la Universidad ha abierto una investigación oí pero también que de esa investigación se deduzca para bien de la Universidad Rey Juan Carlos I de todo el sistema universitario que se aclare definitivamente y que cada uno asuma su responsabilidad de lo que ha sucedido

Voz 0027 03:38 usted animaría a que los funcionarios de la universidad que puedan estar al tanto de lo que pasó incluidos quizá a algunos que puedan haber tenido un papel activo en lo que hipotéticamente haya pasado usted les animaría a dar un paso al frente y contar lo que saben

Voz 0175 03:52 desde luego yo animo a decir en todo caso siempre sobre todo si ahora hay un informe y se va a estudiar la situación a la verdad con todas sus consecuencias suma porque es que si no corremos el riesgo de que se haga una causa general contra la Universidad Rey Juan Carlos I más incluso una causa general contra todo el sistema universitario sino sea aclara esto bien

Voz 0027 04:14 le preocupa el daño que que que este capítulo puede hacerle a la universidad madrileña

Voz 0175 04:19 supuesto es que ya les está haciendo daño a la universidad madrileña la Unión nadie es unas universidades magníficas muy serias y muy competentes yo creo que por el bien también del sistema universitario es imprescindible aclarar esto en todos sus extremos luego la primera comparecencia del señor rector anterior respeto de la UNED Juan Carlos a mí no me satisfizo en absoluto incluso me pareció pues poco procedentes salí con tantos argumentos supuestos a velar por una situación que luego se ha visto que ha sido necesario abrir una investigación pero en fin también agradezco el que haya tenido el rector el coraje académico o no de abrir expediente para aclararlo

Voz 0027 05:03 la Junta de Portavoces decide hoy cuando se celebra el pleno en la que Cristina Cifuentes tendrá que dar explicaciones ustedes si finalmente esas explicaciones no les convencen se plantean presentar una moción de censura

Voz 0175 05:15 bueno aquí hay el grupo parlamentario y la ejecutiva que son dos cosas distintas pero que trabajábamos muy coordinadamente y con muy buenas relaciones personales e incluso algunas personas son de grupo parlamentario de la ejecutiva aquí no hay dos mundos no pero sí hay que comprender a quienes corresponde finalmente tomarla persistieron será a la ejecutiva pero el parlamentarios tiene que también fijar cuál es su decisión sobre la ha de hacerse luego no excluimos ninguna posibilidad todas las posibilidades abiertas

Voz 0027 05:46 si la ejecutiva si la Ejecutiva dijera mociones de censura Ángel Gabilondo se prestaría como candidato

Voz 0175 05:53 yo desde luego si finalmente hay una moción de censura yo sí estoy dispuesto a ser un candidato pero yo no digo en absoluto que vaya a haber una moción de censura lo que sí digo es que eso es algo que debe estudiarse seriamente entre todas las posibilidades porque lo que sí está claro es que no hay explicaciones convincentes hay que asumir la responsabilidad política con todas las consecuencias todas las consecuencias incluyen también esa posibilidad está por tanto en el campo de lo que debe estudiarse pero a mí me importa más que se dé una explicación seria ante los ciudadanos ya entre la opinión pública me importa más que las instituciones se vean lesionadas cómo están destinando ahora todas las instituciones desde luego la Comunidad de Madrid la presidencia de la Comunidad de Madrid también el sistema universitario

Voz 0027 06:37 cree usted que Cristina Cifuentes puede salir políticamente de esta

Voz 0175 06:42 desde luego está en una encrucijada en una situación difícil porque esto viene a acumularse otras situaciones anteriores nosotros algunas antes incluso de llegar aquí ya habíamos dicho que en Madrid se está produciendo una situación insostenible porque se acumulan distintos casos se hablan desde el tema de la cafetería del canal de Arpegio muchos asuntos que tienen que ver con la regeneración este asunto es que ya afecta directamente a la presidencia ya la presidenta en la credibilidad haya honorabilidad supuestamente porque repito yo lo que más desearía es una explicación convincente por el bien de todos pero todos los datos indican a que esto va a ser muy difícil

Voz 0027 07:26 entiende a los estudiantes a las asociaciones de alumnos que han llevado el caso a la Fiscalía

Voz 0175 07:31 sí por supuesto que no entiendo no yo no sé si finalmente el camino en la fiscalía o cuál ha de ser desde luego lo que sí entiendo es que tanto profesores como estudiantes como asociaciones pues se pronuncien públicamente tomen posición requieran también como todos explicaciones porque no sólo los que están solicitando explicaciones como ha dicho son los parlamentarios como si fuera por interés hay ideológico o de buscar poder sino que hay una alarma social con todas las comillas que se quiera poner es desde luego en el ámbito universitario y desde luego todos los que son estudiantes de la Universidad Rey Juan Carlos au profesores sólo han sido pues están también muy dolidos porque el nombre de la universidad se ve muy afectado Si esto no se aclara yo digo otro tanto de las instituciones todos los que somos parlamentarios los que trabajamos en la Asamblea de Madrid los que estamos en el mundo de repito ponga comillas de la política necesitamos que por el cien de todas las instituciones esto se aclare con celeridad

Voz 0027 08:32 Ángel Gabilondo portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid Le agradezco que haya estado esta mañana en la Cadena Ser buenos días