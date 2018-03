Cayo Mario, el tercer fundador de Roma

Voz 1 00:00 porque es la verdad yo no puedo presentar en abono mío estatuas ni triunfos ni consulados de mis mayores pero si fuere necesario presentaré las banderas caer y otros dones militares y además de esto heridas recibidas pecho a pecho estas son mis estatuas esta mil nobleza no como ellos la tienen heredada sino adquirida a costa de grandes trabajos y peligros no son mis palabras alineadas ni modesto caso harto se descubre la di tú por sí misma ellos sí que necesitan de artificio para encubrir sus maldades con arengas estudiadas

Voz 4 00:59 año

Voz 0772 01:02 viajamos en los próximos minutos aquí en Ser Historia en la Cadena Ser al siglo I antes de nuestra era lo hacemos a Roma precisamente no solamente a la historia de de Roma a la Roma republicana sino a su corazón a la ciudad de de Roma escuchábamos en la voz de de nuestro compañero Julio López de alguna forma dramatizado Un discurso que según callos aludes tío Chris POM según escribe este autor en su guerra a yugo hurta dice que Cayo Mario el protagonista de nuestros próximos minutos pues en algún momento compartió con con la gente que le rodeaba con con aquellos que seguían a uno de las personas quizá más carismáticas de la historia de Roma este bueno de Cayo Mario pero al mismo tiempo más desconocidas no todas las fuentes históricas coinciden denominarlo el tercer fundador de Roma y sin embargo pues estoy convencido yo el primero cuando cayó en mis manos este libro que tengo ahora mismo en en mis manos no no caía no no que hay en la la importancia de este de este personaje aunque sí que es cierto que cuando yo estudié Historia Antigua en la Universidad de Valladolid sí que se habló de él desde luego bueno pues ha quedado un poco a la sombra de otros grandes protagonistas casi coetáneos de Acker de aquel siglo I a caballo entre el siglo II y el siglo I antes de nuestra era Francisco García bienvenido a Ser Historia salve

Voz 5 02:28 encantado de pertenecer un poco la comunidad de Ser Historia

Voz 0772 02:31 muchísimas gracias Francisco Francisco publicado con un hacha RM ediciones un libro Cayo Mario el tercer fundador de de Roma donde se nos presenta como decía ahora pues un perfil biográfico de de este personaje tan tan tan insólito tan llamativo de la historia de de la Roma republicana Francisco un tu a mí me atrevería a decir es que yo Pino en el año ciento cincuenta y siete antes de nuestra era falleció en Roma y en el primer tercio de del siglo I antes de Cristo decía que es el precisamente el título de tu libro es el tercer fundador de no de la Roma imperial que que todos conocemos y sin embargo es muy desconocido el por qué cuál cuál crees que es la razón bueno y la razón

Voz 5 03:19 puede ser que le den eclipsado hasta su propio sobrino no el sobrino político sobrino de su esposa Julia era Cayo Julio César que llegó al poder en parte encumbrado por la fama de su tío no digo Cayo Mario puede ser que que la fama de su sobrino le ha ocultado en parte también podemos echar la culpa no de esta desmemoria de Cayo Mario a sus enemigos no por ejemplo si la cuando llegó al poder mandó demoler las estatuas y los recuerdos de Cayo Mario en una terna tienen memoria muy habitual en Roma uno de sus mayores víctimas fue Cayo Mario que incluso sus cenizas fueron arrojadas al a un afluente de Tíber para que no fuesen llenamos a veneradas por los sus correligionarios no seguidores entonces son muy figuraba fue totalmente olvidada de hecho de Cayo Mario poco más que sus reformas militares esa vía no historia Anna Carreras historia poco más habla de de hecho mi amistad con mi alter ego con él surgió en la carrera el trabajo fin de grado opté por hacerlo una especia eso era antigua como os gusta los militar trató mucho en mi blog la historia militar ver un artes trató el tema digamos un apasionado de la parte militar de historia decía hacerlo sobre sus reformas y el tutor de mi trabajo ponderado dijo deja un poco lo conocido Infoca lo hacía pocos la lucha por el poder o la influencia en en el fin de la República sus reformas y fue cuando empecé a descubrir un poco su su carisma su su su figura el título del tercer fundador de Roma no que mucha gente me pregunta porque leíamos si al libro no él no fundó drama no no es verdad pero lo salvó por eso es el tema el primer fundadores sabemos que es Rómulo no el segundo es Breno no verlas Breno combatió no hay incluso eso contra el Roma Roma fue salvada ir y hay sería Salvador de Roma sería Camilo que fue el segundo fundador no entonces nuestro Cayo Mario sería nombrado el tercer fundador tras vencer a los autores esas batallas de Acua existía hay Berceo eh salvó a Roma en el desfile triunfal de aclamó toda la plebe y todo el pueblo de Roma al grito de No el tercer no y ahí viene un poco el tercer fundados

Voz 0772 05:46 tú como historiador lo acabas de mencionar tienes un blog de Historia Militar Blum artista Historia Militar donde como sucede con muchos historiadores además de arqueología pues tiras de las fuentes de los autores clásicos que quizás la la mejor manera no de conocer a sus protagonistas en este caso para conocer los orígenes de de la familia de de Cayo Mario ahí el bueno hay algunas informaciones contradictorias no de Plutarco creo que es el que dice que era hijo de un granjero

Voz 5 06:16 no

Voz 0772 06:16 ah y sin embargo pues parece que no debió de ser así no yo defiendo que no fue esa

Voz 5 06:24 las fuentes actuales llegamos eh doctorandos en historia en Historia Antigua que se pasaron una figura Cayo Mario en la figura política uno de ellos es un surafricano que me va ha sido bastante en para cubrir los vacíos no porque las vidas paralelas de Plutarco hay muchos vacíos sobre su figura y una de ellas es su origen no es imposible en en la Roma republicana que un hijo de un jornalero como lo dicen en Plutarco que era hijo de jornaleros braceros llegase a ser alguien en Roma ya si no eres éramos una clase social media acomodada era imposible llegar a un acuerdo

Voz 0772 06:56 dura quizás lo lo hacía para ensalzar un poco los méritos no para engrandecer los méritos de este personaje

Voz 5 07:01 sí sí eso es un topo literario muy habitual en Roma el de de de los harapos a la seda no es decir personas venidas además pues esfuerzo por su trabajo en este caso Cayo Mario sería el perfecto ejemplo de una persona que con su trabajo y su tesón llegaría a las máximas magistratura desde Roma

Voz 0772 07:19 máximas magistratura como dices Francisco García autor de este libro Cayo Mario porque nuestro protagonista fue siete veces cónsul que es algo extraordinario en la historia de de de Roma que lo cual puede implicar dos cosas que era un gran político o que era también un gran corrupto pero bueno

Voz 5 07:37 es un poco también la la intrahistoria no

Voz 0772 07:40 el mundo que rodea a a Cayo Mario y no podemos que quedar con la primera opción no debió de ser un gran político

Voz 5 07:48 él hubiese optado por otra término monjes él cuando le dieron a hay una frase que es de es que un acuerdo el mismo yo lo dijo pero sí que me acuerdo en Roma hay dos formas de ascender no el mérito de El foro hablando o las cicatrices de la guerra no él optó por la guerra no era un buen político en cuanto a la oratoria no era un gran experto en temas políticos no sabía legislación no era abogado tampoco sabía griego porque tanto él basó su carrera política en las armas y tuvo suerte a los cincuenta años estamos hablando de una edad bastante madura en Roma de llegar a su primer consulado en el año ciento siete después gracias a su triunfo en la guerra contra Utah fue el elegido para salvar a Roma de la invasión de decirse teutones entonces hay tubos cinco años de consulados heridos Illán el último ese séptimo lo lograría una edad bastante avanzada casi el año de su muerte justo cuando murió estaba en su séptimo consulado sólo disfruta de unos veinte días o sea que es más que un político yo digo que era un soldado de Roma y la política era su medio de servir a Roma corrupto como todos son problemas era la corrupción Romera una forma digamos de llegar en políticas y no veas préstamos para tu carrera política pues tienes que pagar los como

Voz 6 09:04 con los favores políticos

Voz 1 09:08 ni tampoco he aprendido la lengua griega ni querido perder en ello el tiempo porque veía que los que la sabían no por eso fueron mejores lo que sí he aprendido cuidadosamente es lo que importan más a la República herida al enemigo ganar defender una plaza no temer otra cosa alguna sino la infamia sufrir igualmente el frío y el calor dormir en el suelo ir a luchar a un mismo tiempo con el hambre en el trabajo con este ejemplo ánima de ello a los soldados ni los trataré a ellos mal y a mí con opulencia ni convertir en alabanza mía su trabajo este es el Gobierno útil y el propio de un ciudadano porque aun general tratar con rigor a sus soldados no es portarse según su oficio sino como dueño absoluto

Voz 7 09:57 fruto

Voz 0772 10:03 en este nuevo discurso en esta nueva arenga atribuida a Cayo Mario el personaje a este tercer fundador de Roma al que estamos dedicando estos minutos aquí en Ser Historia en la Cadena Ser junto con Francisco García autor de libro y Cayo Mario el tercer fundador de de Roma escuchábamos precisamente algunas palabras que tu decías antes Francisco él él se vanagloriaba o por lo menos reconocía no saber Griego no ser quizá un intelectual del mundo de las letras del pensamiento sino que era mucho más expeditivo y mucho más pragmático no sabía que el el éxito venía en pues de la mano de del del mundo mil es que es precisamente pues una de esas facetas que destaca Plutarco no a la hora de biografía a Cayo Mario donde nos cuenta pues no sólo se nos habla de una carrera militar una carrera estelar y al mismo tiempo brillante en sí efectivamente era un nombre digamos como se puede decir de Cannes

Voz 5 10:58 bueno él creía que

Voz 0772 11:01 el secreto de que Roma

Voz 5 11:02 la existiese au au se mantuviese ante las amenazas que tenía en ese momento era volver a los orígenes de Roma no al al traba al trabajo al campo

Voz 8 11:11 no va a hablar griego en el foro oí

Voz 5 11:14 a debatir sobre ese sentido las leyes no como hacían otros y otros políticos en Roma de hecho es si os fijáis en todo el discurso que acabas de poner de tío habla de mucho de del ejemplo no él él era un general que no era amante de la disciplina como el castigo sino de una disciplina en el ejemplo no en en que él bajaba de su caballo y andaba con sus hombres el desierto tras yo Gürtel o combatía en primera fila en contra de los teutones en una batalla que asistía Él era un hombre eso un romano de los que digamos de campo no un verdadero romano no el el romano de la ciudad que ya estaba digamos lleno de mimos Si

Voz 0772 12:01 regalos y no

Voz 5 12:03 había lo que era el esfuerzo y precisamente ese apego

Voz 0772 12:05 o al mundo militar a la historia más belicosa de la de la Roma republicana es la que le hizo conocer precisamente la

Voz 9 12:14 las eh bueno pues todos los

Voz 0772 12:17 los mimbres que conformaban su estructura no e intentar mejorarla no quizás lo decías al principio Francisco el único recuerdo que a una ha resaltado por encima de de otros trabajos de de Cayo Mario fue precisamente su reforma militar no que es con lo que que ha llegado hasta nuestros días en más referencias efectivamente

Voz 5 12:38 la reforma militar fue tan importante que Roma durante siglos se conoció los legionarios como las mulas de Mario no las mulas de Mario bueno tiene varias dos teorías que cuento en el libro la más habituales porque estaban cargados no los los Legionarios antes de Mario aunque no pueda parecer extraño cuando eran ciudadanos libres acomodados muchos de ellos iban a la guerra con sus esclavos que les llevaban la comida les llevaban su tienda de campaña bueno no era una figura muy alentadora no Cayo Mario viendo en la guerra de contra Numancia cuando Escipión El Africano el numantino africano menor hizo una serie de reformas para subir la moral de las tropas vio que una de ellas había sido la reducción del convoy no suministros ya lo que hizo fue analizarlo convertir eso en la norma habitual no que cada soldado llevase su comida su tiene una parte eso tiene campaña y así un poco aligerar el el el convoy suministro si cada ocho hombres que serían contubernio una mula para transportar elemento pesado de la construcción del campamento eso sería una parte de su reforma militar la más importante la que digamos le hizo abrir de forma parte los libros de historia fue la de abrir y de forma estandarizada o ya generalizada el servicio militar a los a los no propietarios no porque antes de Roma era un servicio de milicias urbanas Ciudadanos en armas para defender sus propiedades es lo que hizo fue abrirlo a la plebe a los nuevos propietarios los propietarios como se dice es un término que ahora el proletaria el propietario en Roma tiene un significado un poco distinto al de ahora era el que sólo tenía a sus hijos como propiedad no entonces había muchas personas que no podían servir a Roma porque no tenían tierras Mario les permitió entrar a cambio de un sueldo que se convirtió en su forma de vida y eso fue lo que convirtió a las legiones en profesionales

Voz 0772 14:36 en profesionales en lo que en definitiva se convirtió el propio Cayo Mario este personaje que hemos descubierto en estos minutos de la mano de Francisco García autor de esta biografía Cayo Mario el tercer fundador de Roma publicado por RM ediciones Francisco lo he dicho muchísimas gracias por habernos ayudado hacer un poquito más de historia no

Voz 5 14:57 la misma vosotros por dar a conocer un poco Cayo Mario

Voz 0772 15:00 y mi obra no nos olvidemos ese bloque tienes Bell un Artis e Historia Militar dónde vais a encontrar más información de este personaje de la Historia militar de la antigua Roma

Voz 5 15:11 es decir de todos los tiempos