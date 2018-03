“La innovación es hacer cosas diferentes que sirva para algo”

Voz 1 00:00 hoy por hoy Pablo González Batista and Gate

Voz 2 00:08 sí motivar a aprender matemáticas física a un aula de unos treinta alumnos es una tarea ciertamente complicada hacerlo con un millón de suscriptores en Youtube la verdad es que no sé cómo David Calle como es cómo cómo cómo es hablar cuando sabes que hay un millón de chavales bueno gente de todas las edades pero en Youtube

Voz 1229 00:27 es difícil saber quiénes te quiénes te están viendo digo que tú tú también es profesor en un aula Isabel es la dificultad que entraña cuando sabes que tienes un millón de chavales en la Enrique que piensas cómo te enfrentas a eso

Voz 3 00:39 pues al principio me daba muchísima vergüenza era como uf lo que diga ahora van a escuchar un montón de personas y a ver si mete la pata y se meten conmigo no hablo con toda la naturalidad del mundo oí bueno tranquilo pensando que si me confundo siempre va a alguien que se va a dar cuenta

Voz 2 00:55 se lo va a poner los comentarios y con mucho cariño somos el escaparate

Voz 3 00:57 no no bueno David calles ingeniero decir

Voz 2 01:00 Temas de telecomunicaciones es profesores fundador del canal educativo de Youtube de habla hispana más importante del mundo se llama únicos acaba de sacar a la venta el libro cuánto pesan las nubes y otras sencillas preguntas y sus respuestas científicas editado por Plaza

Voz 4 01:14 sabes cuánto pesan las nubes permíteme que sea muy original esta entrevista preguntando te David Calle cuánto pesa en las nubes

Voz 3 01:24 pues depende del volumen que que tengan la densidad además menos estable depende del volumen fórmula sencilla puede calcular lo curioso que fue lo que realmente me impresionó es que en la unidad Oniani Meteorológica Internacional decidieron que en lugar de pensarlo en kilos lo iban a pesar en elefantes manda

Voz 1229 01:43 te digo bueno pues genial cuantos elefantes pasa más o menos una nube de tamaño medio seis no

Voz 3 01:48 elefantes aproximadamente nada menos nada menos

Voz 1229 01:51 hacen mil kilos elefantes la respuesta de a qué huelen las nubes esta no vienen los ochenta David

Voz 2 02:00 comer Simpson tiene una frase que a mi se me ha quedado grabada que dice ahora con Internet los hijos se te educan solos no sé si es exactamente así o necesitan a gente como tú para hacerlo pero casi no en este momento Internet es una grandísima herramienta educativa

Voz 3 02:14 sí la verdad es que hay que intentar aprovechar todas las posibilidades que tiene Internet aunque hay que tener mucho cuidado también porque es si deja es que se dediquen sólo bien no determinadas cosas tienes un tienes un problema como padre e hay que tener cuidado pero se pueden aprender muchísimas cosas así es que está ahí toda la información del mundo a golpe de un click ya que a intentar aprovecharlo también

Voz 2 02:32 tú que has acostumbrado a tus alumnos a tus seguidores a los suscriptores de tu canal a acceder al conocimiento a través de una herramienta tan directa como los Youtube

Voz 3 02:41 ahora pretende es que también lean claro desde lo que se trata también hay yo es que soy un fan de de los libros y además creo que los chavales deberían leer muchísimo más los chavales que le mucho y que tiene en comprensión lectora tienen menos problemas con la matemática por ejemplo es hay muchísimas cosas que no me daba tiempo en los libros que me tengo que centrar en las ecuaciones en las derivadas en las cosas que les entrar en los exámenes que hay muchas cosas frikis que no puedo contarles Si bueno ahí está en Liga

Voz 2 03:05 en muchas de esas cosas están en este libro que en el fondo es una sucesión de preguntas curiosas relacionadas casi siempre con la ciencia con la física o las matemáticas que son tus tus especialidades

Voz 3 03:15 sí

Voz 2 03:16 bueno la revista Forbes David aquí no invitamos a cualquiera la revista Forbes te ha incluido en la lista de las cien personas más creativas del mundo no se obviamente esto es un mérito pero hubiera preferido a lo mejor salir en la hacen más ricas

Voz 1229 03:28 también elabora la revista Forbes eh

Voz 3 03:30 sí la verdad es que es curioso porque además es bueno a mí me sorprendió muchísimo lo de siempre son más creativa porque no me considero ni mucho ni el mejor profe del mundo que fue nominado en Ny muchísimo menor de la persona más creativas del mundo lo curioso es que ponían de las personas que más de valor generan ir estaba al lado de su Kerber y un montón de gente que es así que gana un montón de dinero yo genera un montón de

Voz 1229 03:50 la pasión entre los chavales ya ganas de aprender y con eso estoy parado para disimula ese

Voz 2 03:56 como a ese feedback cómo se produce lo es a través de los comentarios o recibe es otro buen no sé si Forbes te llamo por teléfono o los alumnos te llaman por teléfono habitualmente se pone en contacto contigo para agradecerte que hacen en Internet

Voz 3 04:08 en por email y sobre todo en los comentarios de redes sociales en Twitter etcétera los comentarios son preciosos hay algunos solamente para enmarcar

Voz 2 04:16 bueno de hecho fueron tus propios alumnos quiénes te nominaron al global Tichet Price en el año dos mil diecisiete que es un premio siempre cuando un premio es muy importante dice que es el Nobel de no en este caso es digamos el Nobel el equivalente al Nobel en educación no ganaste no no pasa nada no queda entre los finalistas

Voz 3 04:32 pero un punto romántico perder siempre si ya además

Voz 2 04:35 imagino que cuando habla es un canal de Youtube como les comentaba al principio con esos nervios y con esa sensación de un poco en tierra de nadie porque hace tiempo ya que este canal existe tu jamás pensaste que que podrías estar optando a un premio extra

Voz 3 04:47 nada nada es muchísimo menos yo empecé a grabar vídeos para cuarenta cincuenta de mis alumnos como siempre digo de mi academia piensan que ligan a ver eso cuarenta o cincuenta chavales cuando empezó a subir el número de visitas ICM me estaba que ya no era mi madre la que ni tú mismo ni yo mismo lo que estaba haciendo que a mí no me da tiempo pero soy consciente de que seguro que al principio sí tuvo mucho que ver pero pero a partir de ahí empezó a realizarse el canal hay yo fui el primer sorprendido seguro segurísimo

Voz 2 05:11 esos mecanismos que utilizase en tu canal con los que has conquistado como como podemos comprobar a tus alumnos son los mismos que utilizas también en tu clases presenciales son lenguajes diferentes

Voz 3 05:20 no lo mismo lo mismo yo trato al principio en al principio Estrada súper serio en los vídeos que quería parecer muy importante que va cuando empecé a disfrutar del proceso y ser yo mismo en los videos sabe lo que ves es lo que hay de hecho en mis clases presenciales suele ser bastante más Ganso cuando empieza a ser yo ni me empecé a disfrutarlo cuando empezó a fluir todo muchísimo más mía y empecé a pasármelo bien claro abrirse

Voz 2 05:40 me falta un poco de perspectiva histórica para cuando hablamos de que algo es innovador porque David hace cincuenta años también surgió una especie de canal de Youtube vamos a ponerlo entre todas las comidas posibles educativo que quiso ser tan innovador como el tuyo vamos a escucharlo

Voz 5 05:55 española en estrecha colaboración con la Dirección General de enseñanza primaria y otras entidades ponen Antena desde el pasado veintinueve de enero todos los días laborables su espacio televisión escolar

Voz 1229 06:07 vamos a conectar la televisión

Voz 2 06:09 volar no era yo todo era una televisión en blanco y negro que estaba en las aulas pero de alguna manera la intención de innovar siempre ha estado presente en tu profesión en la profesión de los de los maestros y los profesores

Voz 3 06:20 sí sí y ahora cada vez más ahora que hay aparecen nuevas herramientas tecnológicas Si se pueden sumar muchísimas cosas a la forma de dar clase llámese Youtube realidad aumentada utilizar los móviles por ejemplo sería genial cada vez hay más innovación aunque yo siempre digo que no hay que volverse locos la innovación no es que todos los chavales tengan un hay paz encima de la clase de innovación decía un niño en día de cuatro años en una entrevista que le escuchen esas cosas diferentes que sirvan para algo que sean útiles explica referencia con un barreño de agua hay un trozo de madera perfectamente

bueno hablamos de innovación hablamos de tecnología hablamos de educación y también del peso en elefantes de las nubes con David Calle profesor youtuber y autor del libro cuánto pesa en las nubes que acaba de publicar de publicar Place genes

Voz 2 07:16 seguimos hablando con el profesor youtuber David Calle te gusta lo de youtuber

Voz 3 07:21 si en el fondo gracias a You Tube yo he podido llegar a millones de chavales en el mundo aunque lo de youtuber siempre he pensado que es para todos esos youtubers que están ahí en el top veinte al top treinta que

Voz 1229 07:32 que que lo voy a Youtube y del cielo no estabas estudian nadie

Voz 3 07:37 nadie bueno sí en Youtube tiene once años es que esto es increíble el mundo cambia muy rápido yo se lo digo a los chavales cuidadito con lo que os esperan en el futuro que puede ser apasionante pero estar preparados porque los cambios son brutal

Voz 2 07:46 buenas David Calle es profesor os aseguro youtuber digamos de no del Top treinta de cincuenta pero por ahí tampoco tampoco mucho más abajo y es autor del libro cuánto pesan las nubes que por cierto dice aquí en la en la contraportada que leerlo nos va a llevar un cero coma cero cero cero cinco por ciento de nuestras vidas se calcula cuánto

Voz 1229 08:03 ha llevado escribirlo

Voz 3 08:06 el porcentaje no lo sé pero fueron tres o cuatro meses

Voz 1229 08:09 ay no en el libro es una sucesión de preguntas muy interesantes respondidas desde el punto de vista científico a qué tipo de público va dirigido esto es para los alumnos que aprueban para los que son

Voz 2 08:21 PSOE es que quieren que todos sus alumnos saquen notas o que quieren coger ejemplo para motivar a sus alumnos

Voz 3 08:25 esa esa fue una de las primeras cosas en las que pensé darles un poco ideas a los profes para poder adornar un tema de ciencia de forma chula y luego para todas aquellas personas que tienen interés interés científico o incluso padres que sus hijos le pregunta Papa porque es azul zulo o cosas así pues porque tengan ahí una respuesta

Voz 2 08:44 bueno seguramente la mejor manera de entender el contenido de seguramente no es que es imprescindible es abrirlo vamos a hacer un ejercicio David vamos a abrirlo un poco Bassi al azar y te voy a ser la primera pregunta que lea en tu libro bueno tengo dieciocho

Voz 3 08:59 primera aséptica dieciocho páginas lo tiene claro

Voz 2 09:02 no has número así aquí arriba en esta concretamente no tiene página ciento cuarenta y tres por qué el universo y tu habitación tienden siempre al máximo desorden más o menos estas Éste es el tipo de preguntas que tu formulas y en

Voz 3 09:14 la idea es que la pregunta sea friki hicieron expuesta también musculares experto también es por culpa de entropía nada es un aliado maravilloso para los chavales para poderle decir a sus padres claro mamá que no he sido yo el que ha ordenado al habitaciones que es la la entropía hace que el universo se desordenes siempre lo máximo posible y eso es lo que hace que por ejemplo se esté expandiendo ahora

Voz 1229 09:33 y los padres combaten la entropía de la mejor manera que pueden no recoge bueno ya sabéis qué contestar cuando os digan que tenéis la habitación como una Leonora es que es la entropía David Calle es un fan declarado de la ciencia ficción los he visto lo visto destructores señor puedo sugerir pero claro cuando uno es profesor

Voz 2 09:57 ni siquiera en matemáticas de ciencia Yes aficionado a la ciencia ficción lo malo es que las pillas todas ellas todos los errores científicos que contienen las películas que por otra parte como productos de ficción seguramente adoran no tú dices que ellos Lucas no fue precisamente exacto científicamente a la hora de representar el espacio en su saga La Guerra de las

Voz 3 10:18 no pero es lo maravilloso de la película yo sí muy friki de hecho casi todas las preguntas del libro son preguntas que yo me he hecho cuando salía del cine cuando era pequeño yo qué sé hay una hay una que me destrozó un poco la infancia ahí es cuando descubrí que no se podía viajar al pasado porque me destrozó Terminator regresar futuro y un montón de películas más pero sí siempre que salía del cine cuando pequeña decía será posible por ejemplo con billete yo estaba obsesionado será posible que haya vida extraterrestre y tener un amigo estará terrestre yo quiero uno

Voz 1229 10:46 el finalmente no no no es posible que era

Voz 2 10:49 quiero decir que no has tenido amigos es terrestres que yo sepa no

Voz 3 10:51 de lo que hay por Madrid es otra excusa

Voz 2 10:53 es decir que tienes la habitación desordenada es mi amigo esto desvelaría

Voz 1229 10:57 tan que pregunta Stacy

Voz 2 10:58 este cuando salís del cine después de ver esta película

Voz 1229 11:06 dos mil uno Una odisea en el espacio de Stanley Kubrick

Voz 9 11:10 esa película desde las noticias ninguno pero salieron impactado de esa película y además yo creo que es la primera película del espacio que realmente está

Voz 3 11:19 bien hecha desde el punto de vista de la ciencia el silencio en el espacio la tranquilidad y la calma de hecho en lo que no se cumplen por ejemplo es que el sonido no se propaga en en el espacio en el vacío

Voz 9 11:31 en las labores de de Star Wars no hacen ruido pero sin hicieran ruido no

Voz 1229 11:35 claro claro los sables láser cómo de importante es el ruido en Star Wars a lo largo de todo el libro tu recurre siempre como nos has dicho al cine para tratar todos los temas que que las proponiendo es es una mano

Voz 2 11:47 ya ya danos has dicho que al fin y al cabo es que tu curiosidad nacía muchas veces al salir de de las salas de cine pero es una buena manera te sirve para conectar mejor con tus alumnos tanto a través del de este libro como en tus vídeos Youtube o en las clases presenciales seguridad

Voz 3 12:00 yo casi todo lo que puedo explicar que tengan que ver con algún peli por ejemplo y lo meto ahí en el vídeo Youtube me viene de maravilla mentó el superhéroe Spiderman Superman todo lo que pueda que tenga que ver con superhéroes con videojuegos etcétera a los chavales les enganchar rapidísimo y lo utilizo para dar clase siempre que puedo oponer hay en ejemplo para que se no

Voz 2 12:19 la cultura pop sirve como como puente no tiende puentes que de otra manera quizá sería complicado establecer porque además son referentes comunes que compartes con tu con tu alumnado

Voz 3 12:28 claro tú le dices un chaval que entorno sabe coger un martillo deberá bereber cogido de esta manera rápidamente te mira como diciendo estar loco pero por lo menos te presta atención

Voz 2 12:35 con Leo uno de uno de los momentos precisamente cuánto pesa el martillo de Thor

Voz 3 12:38 sí que según la mitología está hecho por un la materia de una super estrella gigante y bueno pues ahí ahí artículos científicos de universidades que calculan cuánto pesa

Voz 1229 12:49 en elefantes también esta vez esta vez en el no

Voz 2 12:53 pero abres otro melón que podríamos resumir con una frase de Terminator va o

Voz 10 12:57 porque yo nadie

Voz 2 13:00 pero es algo que yo nunca podría y es el melón de la inteligencia emocional de las máquinas en el futuro tendrán las máquinas llegarán las máquinas como Terminator en el futuro

Voz 3 13:12 eh complicado complicado replicar eso yo creo que es lo único que no podrán copiar nunca las máquinas saber lo que ocurre dentro de cincuenta de cien años si habrá androides como Blade Runner por ejemplo que tengan sentimientos pero es complicadísimo de hecho yo creo que es el mayor de los problemas entre comillas es darle sensibilidad a todas esas aparatos con inteligencia artificial que toman decisiones por nosotros es complicadísimo que tengan decisiones humanas y que tenga que sean empatía eso es lo más complicado pero eso yo creo que nunca habrá máquinas que puedan sustituir a un profesor por ejemplo

Voz 2 13:43 te iba a preguntar justo esto te justo si tenías miedo de que finalmente pues que quizá en el futuro sea un robot o un o una inteligencia artificial que conteste a través de tu bueno Renfe ya lo tiene Ikea también lo tiene claro

Voz 1229 13:58 claro claro

Voz 3 13:59 pero el así puedes preguntar que te hago una cuestión de segundo grado y probablemente las máquinas podrán decirte cómo pero no podrán empatizar contigo ni ayudar tenis saber qué problemas tienes en clase en casa por ejemplo ni sabrán cómo eres realmente porque el empate hicieran contigo y cuanto más empatizar el le puedes ayudar muchísimo mejor entonces yo creo que por ahora no podrán sustituir no pero

Voz 2 14:18 bueno esperamos hay otro capítulo del libro titulado La ciencia también es cosa de chicas en la Comunidad friki

Voz 11 14:24 de Google Hedi la mar es una figura muy querida para mí es como la historia de una justiciera indefensa en mitad de la noche consiguió grandes logros y la gente lo desconocía

Voz 2 14:37 la voz del la historia de Heidi la mar es un documental que cuenta la vida de la estrella de cine que descubrió el wifi la conexión Wifi también hablas de ella en el libro dedicas hecho un vídeo en en tu canal a ella la historia digamos que el acabado de reconociendo su logro pero no ha sucedido lo mismo con otras muchas mujeres en la ciencia

Voz 3 14:56 es que es uno de los capítulos que más me gustó escribir fíjate porque tuve que documentar My Iber buscar ejemplos no los típicos además y me encantó descubrir bueno no me no es que me encantará me gustó descubrir que que había muchísimas mujeres que habían sido importantísimas en ansiedad importantísimas en la ciencia a las cuales no se les ha reconocido pido a sus directores de proyecto se quedaban con la gloria o no las dejaban matricularse en la Universidad hasta no hace tanto hasta hace treinta o cuarenta años en muchas universidades americanas no te podías matricular en matemáticas

Voz 1229 15:26 son Ingeniería y esto hay que eso increíbles

Voz 2 15:31 hasta qué punto crees que corresponde a los profesores como tú precisamente contribuir desde la educación a la igualdad de género al reconocimiento de estas mujeres olvidadas por la Historia

Voz 3 15:39 es nuestra responsabilidad como profesores de ciencia a tratar de poner referentes sobre todo para dar ejemplo a la chicas y decirles que que las chicas no tienen por qué ser es de letras que las chicas pueden llegar a grandísimas cosas también en el campo de la ciencia por supuesto decirles que además han tenido avances bueno pues eso el wifi hay algo más importante para un adolescente que wifi pues es responsabilidad de una científica que además ser actriz de Hollywood verdad es que lo tiene todo donde Gemma para inspirar a las chicas a a querer ser científicas que tiene que haber muchas más

Voz 2 16:07 sin duda precisamente dentro de un momento va estar con nosotros Ana López navaja que es profesora de Lengua y Literatura y coordina un análisis en los contenidos de los libros de la ESO en los que denuncia la ausencia de las mujeres literatos en ausencia a las mujeres escritoras menos libros con los que estudian los estudiantes actuales no sé si tú me imagino que trabajas con libros de texto científicos ocurre lo mismo con estos libros ignoran la presencia de mujeres científicas

Voz 3 16:31 hay muchísimos casos no se puede hablar de gastronomía sin hablar por ejemplo de Vera Rubin que fue la descubridora de descubridora de la materia oscura por ejemplo que gama es muy friki para poner algo de Star Wars no puedes obviar ese dato no puede eso enviar a Heidi la mar me Madame Curie ni a un montón sobre todo en el campo de la astronomía ha habido muchísimas mujeres en en los últimos cincuenta sesenta años que han hecho una tarea brutal bueno todas las estrellas están catalogadas por mujeres hace cincuenta sesenta años y el caso es muy curioso porque no me acuerdo el nombre del del científico que aglutinaba el trabajo de todas ellas pero decían que tenía un harén un harén de astrónoma es pues hasta eso era machista en sí mismo todas las estrellas que conocemos casi todas están catalogadas por mujeres y han hecho un trabajo arduo no lo siguiente el Nobel el Premio Nobel de los últimos ciento ochenta y un Premio Nobel de Ciencias sólo hay tres mujeres me parece es muy muy muy heavy

Voz 2 17:22 efectivamente desaparecen sus nombres de los libros de texto de los alumnos no tendrían acceso a ellos sino fuera gracias a libros como éste o al al trabajo que tú haces a través de tu tu canal de Youtube y que tantos profesores en en sus clases tratando de combatir esta situación sin duda injusta si me permites vamos a frivolizar solamente un poquito sobre el conocimiento hay un reality que probablemente a ella es buenos futbolistas gualda eh hay pues ha visto sobrevivientes esto sí que realizar

Voz 3 17:46 no no bueno pues allí se les y solo

Voz 2 17:48 los concursantes una prueba sobre cultura general que vamos a escuchar algunas de sus preguntas y respuestas

Voz 12 17:53 cuál es el nombre del jefe de Estado español Mariano Rajoy no es correcto lugar Felipe

Voz 13 17:59 Felipe que más feliz con él él fuera Felipe un número Felipe III extra que él no me puede dar una pista porque lo ha dado Romina que era aquel Felipe te vivo un número dos

Voz 12 18:15 cuántos dedos tienen los pies de un Homo sapiens sapiens has dicho tres María Jesús

Voz 1229 18:22 bueno debemos pensar la última expira

Voz 2 18:27 hoy esta te toca directamente sí sí sí la última bueno general todas las bastante miedo tú crees que esta incultura general es representativa de nuestra sociedad

Voz 3 18:35 espero que no no a ver me consta que no porque yo yo hablo por mí chavales si yo tengo chavales de adolescentes casi todos ellos y estoy convencido de que todos en cuanto a un Homo sapiens sapiens es que pues es lo que hablamos de los ejemplos sillas entre que no estamos ejemplos chulos y encima los ejemplos que les damos en televisión en algunos canales son algunos programas son estos y les decimos a los chavales que para triunfar hay que ponerse en biquini sea una isla de supervivientes con en fin que no ve la tele y que lean muchísimo más y que vean vídeos en Youtube

Voz 1229 19:04 te iba a decir pero nunca pensé que diría esto pero apagar la tele y con Youtube ahora elegir bien los contenidos que habéis en Youtube está a comprar libros como éste que digamos que vienen a contradecir eso de que que pensamos que la gente que consume internet ni los chavales que están pues se enganchados

Voz 2 19:22 son no ganchos pero bueno que consumen Internet habitualmente pues no tienen acceso al al papel a los libros tal y como los tal y como los conocemos David pues viene viene a ponernos un ejemplo fantástico para que confiemos también

Voz 1229 19:34 en en eso no tú crees que que es más difícil en sí

Voz 2 19:38 Iñaki a estas personas que escuchábamos o trabajar con adolescentes desmotivados lo digo porque tu trabajo es precisamente encontrar motivación donde no light lo hecho en tu casa presenciales lo haces en tu canal de Youtube y doy fe de que eso también ocurre en en este libro

Voz 3 19:53 para mí es lo más importante que puede hacer un profesor pero eso es lo que hablábamos antes de que no podemos las máquinas ahora no pueden sustituir no es lo más importante es la labor de motivación y de Sheen y de inspiración que tenemos hacia nuestros chavales lo que un profesor hagan clase lo que les diga a sus alumnos lo que no les diga les puede marcar para siempre es importantísimo que tratemos de motivar e inspirar a nuestros chavales como sea para eso hay que conocerle hay que hablar con ellos hay que dejarles el el profe que siempre habla y los alumnos sólo escuchan tratar de escucharles y tratar de encontrar en cada chaval cuál me refiero chico chica siempre digo chaval tratar de encontrar en cada uno de ellos cuál es su pasión su capacidad su habilidad para tratar de encontrar cuál es el camino que quiere seguir y tratar para que sea mejor que a veces es complicado eh que los chavales están muy perdidos pasan mucho tiempo en You Tube en otras cosas en redes sociales con el guasa con insta a gran etcétera Hay que también tratar de inspirar Messi motivarles un poco porque están bastante desmotivados eh

Voz 2 20:49 es curioso cómo perdura en la memoria de todos ese profesor que logró inspirar no no es profesor que marcó de alguna manera nuestra educación y del que no nos olvidamos nunca hay que muchas veces también condiciona nuestro futuro en las elecciones que tomamos a futuro en nuestra educación

Voz 3 21:03 yo de hecho me acuerdo en el libro llamaba Pedro era mi profe de Filosofía en COU hice fue el que me convenció va a hacer teleco hay quién lo iba a decir que quería decir era

Voz 1229 21:12 era increíble y además estoy dijo la filosofía no es el camino no además es tú mediocre

Voz 3 21:16 es en primero de BUP yo eran bastante gamberrismo en el instituto me estuvo siguiendo la pista durante cuatro años en que no se aunque no Laso alumno para ver qué hacías iba a clase sin a clase era era un crack

Voz 1229 21:27 bueno pues nosotros les invitamos a ustedes a conocer a otro profesor motivador en este caso se llama David Calle quizá no pueden asistir a la a sus clases presenciales pero seguro que pueden encontrarle en Youtube que quieres explicarnos cómo se puede llegar a tus vídeos

Voz 3 21:40 es fácil verse llama únicos con dos hombres que están Youtube y ahí en la página web de además que es genial únicos punto com donde pueden además de los vídeos hay muchísimas más cosas pueden dejarnos sus dudas hay un montón de profesores de todo el mundo que que que ayudan a otros chavales Si hemos resuelto cientos de miles de duda en dos o tres años ya gratis que es lo más chulo del proyecto hay pues eso tienen vídeos teoría resueltos y lo más chulo que hay una comunidad ahí de alumnos y profesores de todo el mundo que se ayudan los unos a los otros eso precioso

Voz 2 22:10 la respuesta a las dudas que no encuentra en en el canal de Youtube las tienen en este libro cuánto pesan las nubes escrito por David Calle y editado por Plaza Janés David muchísimas gracias sido

Voz 3 22:20 hacer muchísimas gracias la volvemos a vernos pronto te mando un

Voz 2 22:22 abrazo muy fuerte y muchísimas gracias por el trabajo que haces

Voz 1229 22:25 con un millón de suscriptores sí un poquito más más subiendo un escritores subiendo en su escrito muchas gracias muchas gracias a un abrazo

Voz 14 22:39 huy huy cuenco el seis huy huy huy