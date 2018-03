“¿Comer de todo con moderación? A lo mejor es que esos alimentos no son tan sanos”

Voz 0927 00:00 cojan lápiz y papel hablamos ya con Aitor Sánchez

Voz 1 00:03 menos alimentación y nutrición sin letra pequeña

Voz 2 00:10 a Aitor Sánchez muy buenos días buenos días

Voz 3 00:14 qué tal cómo estáis placer Aute autor de

Voz 0927 00:16 eh Mi dieta cojea tuvimos aquí hace dos años más o menos creo no sé si aquí y ahora hemos llamado porque nos interesado mucho que no hablarás de tu nuevo libro que es Marieta ya no cojea

Voz 3 00:30 la consecuencia lógica de haberse leído el primero

Voz 0927 00:33 bueno vamos a ver si con prólogo de nada más y nada menos que Ferrán Adriá que que dije por ejemplo detrás de ese aire canalla desenfadado que muestra en redes y medios Aitor Sánchez se esconde un gran profesional defensor de la alimentación saludable eso te acostamos de una comida Aitor

Voz 3 00:52 bueno compañero de me proyecto ahí en la Wikipedia bueno tengo la suerte de colaborar con con un par de compañeros en uno de los proyectos que que haya si en una de estas pues pues ya que estamos embarcados en el proyecto también lo quiso incorporar en en el libro buena no da bonitas palabras la verdad es que sí

Voz 0927 01:14 sin duda sin duda oye que es un libro muy didáctico muy directo muy práctico yo me he leído ya algunos algunos capítulos au partes de algunos capítulos qué cambia para quien no conozca la anterior con respecto a la anterior porque como el título es a alguno incluso le puede confundir que que cambia que has querido reflejar aquí en este Mi dieta ya no cojea

Voz 3 01:36 cambios todo porque el enfoque del PRI

Voz 1881 01:39 ver libro era es salir del engaño nuestra dieta cojea precisamente porque está muy en orden y todos nos rodea un montón de engaños casi todo lo que estamos haciendo en nutrición que creemos que está bien pero resulta que no es así entonces una vez que de alguna manera hemos descubierto la evidencia científica que hay detrás de todas las buenas y malas prácticas que llevamos en nuestro día a día pues es una vía una ayuda para llevar todo eso a cabo por poner un ejemplo el primer libro aprendíamos si veíamos porque el era falso que el desayuno fuese la comida más importante del día pero sí en el segundo arregla criticamos miramos nuestra mente decimos vale es cierto que la comida más importante del día pero si quieres desayunar lo quieres hacerlo de manera saludable vamos a quitarnos todas aquellas vamos a quitarnos esos cereales de desayuno veamos sexto lo haremos alternativas desayuno que sean saludables que a veces lo que necesitamos las familias bueno

Voz 0927 02:38 bueno y además es muy útil porque por ejemplo utilizas muchos gráficos muy a menos ejemplares tu propia entre comillas pirámide alimentaria marcando por ejemplo algunos de los alimentos los que son factores de prevención alimentos neutros alimentos con factor de riesgo no las bebidas los lácteos los cereales los embutidos todo esto además de todas las explicaciones tuyas y además escrito todo muy muy bien escrito y muy detallado hoy in no que sea una cosa farragosa y de tallas muchas cosas que son de interés muy además para verlo muy visualmente no

Voz 1881 03:13 además quitando está forman una de pirámide alimentaria de la que quizás no estaba llegando muy desactualizado

Voz 0927 03:21 sí sí de alguna manera eso me lo que pretende

Voz 1881 03:23 segundo es reflexionar y que caigamos en la cuenta de que a lo mejor todo esto que no nos en Estados recomendando durante décadas que comamos en moderación oye

Voz 3 03:34 si hay que tomarlos moderación a lo mejor es que nos tanzano vamos a hacer esa reflexión porque nuestro entorno hay personas que están comiendo de todo comiendo de todo en moderación no estamos yendo por el buen camino será que no hay que echarte por las mañanas el café con azúcar luego el sol y sombra luego el bocata de embutido de la pasta claro es decir comer de todo y de de moderación no hay espacio para lusa no se identifica habían qué alimentos previenen enfermedades qué alimentos son factor de riesgo de esas otras enfermedades no transmisibles

Voz 0927 04:05 qué alimentos por ejemplo en un momento determinado dejan de ser saludables no probablemente por lo que cuentas por los procesos que llevan esos mismos alimentos no

Voz 3 04:14 claro esas recorrido del procesado porque parece que también ahora se nos está yendo la cabeza que no no podemos encontrar ese término medio en el que hay personas que están dando un mensaje de que todo lo procesado es perjudicial para el organismo no no vamos a ver de qué materia prima partimos vamos a ver cómo la vamos transformando en qué punto deja de ser saludable porque a lo mejor calentar una fruta para una preparación no es ningún problema pero tomarte una mermelada de esa fruta sí que es un alimento perjudicial hay que identificar muy bien qué procesado de de los alimentos nos beneficia de hecho nos da buenos recursos el supermercado como las legumbres que estén en bote Iker procesador no es ni mucho menos recomendable como por ejemplo en el de la bollería

Voz 0927 05:05 habla también de mitos no de la compra de de del mercado no porque mucha gente es verdad que dice no es que comprar en el mercado claro y compró algo procesado elaborado es mucho más barato que ir y comprar cosas

Voz 1881 05:15 si es que hay una falsa creencia común dogma de que los mercados en por lo general toda la comida que te encuentras es digamos más cara o comer saludable que implica gasto extremo de alguna manera lo que logramos es vamos a ver analicemos quizás esta carne pescado que estás comprando en el mercado o esa fruta aunque a priori pueda parecer más cara no estás comprando ninguna otra tara que venga del camino que hay lo que en un momento nos puede parecer una agencia la alternativa barata como unas salchichas una tarde merluza muy atractivas desde el punto de vista del precio sin analizar realmente qué porcentaje de materia prima nos estamos encontrando cuando estás adquiriendo de merluza finalmente o de tejido muscular en esta salchicha cuanto antes el análisis

Voz 3 06:06 hasta que estás comprando patata a precio de carne y entonces no

Voz 1881 06:10 no sale tan barato

Voz 3 06:12 en el capítulo VI a hablar por ejemplo de cómo

Voz 0927 06:15 elaborar un un menú adecuado no das algunas pistas no es que de recetas y esas cosas pero das algunas pista dice plato de verdura claro si es que si le añades a un plato de verduras cincuenta por ciento garbanzo sí diez por ciento de fruta estás estás haciendo un plato además Unico no

Voz 1881 06:30 sí de alguna manera económica título sí sí sí vamos sostenible deriva fantástico no que me parece que hay que comprar cosas muy muy extraña ni comer saludables en adquirir materias primas este capítulo a mi me gusta mucho porque es un acompañamiento desde el punto de vista en el que no que huelga decir cuál va ser el menú que tienes que que seguir en tu casa pero te voy a acompañar para que tú mismo te lo faciliten y al final sólo por por su propio peso

Voz 0927 07:00 hablas mucho declaraciones de salud de declaraciones nutricionales ya sabemos que hay muchísimo engaño o no porque aquí estamos continuamente con tanto cosas de esas de los engaños que recibimos los impactos que recibimos publicitariamente en los propios envases en la propia publicidad los los consumidores y que muchas veces pues no nos confunden no con alegaciones con propiedades supuestamente en muchos casos

Voz 1881 07:22 eso nos hemos tenido que detenernos un poco en la publicidad y también en el etiquetado para analizar sobre que llaman la atención siempre la industria alimentaria de algunos productos sanos quiere que nos centremos no vemos pues probado en conjunto de productos uno de los ejemplos que se ve ves no preste atención a esa galletas que son fuente de fibra galletas que va a ser integrales porque eso es irrelevante vamos a mirar otros apartados que son los importantes como los de descubrir nada que tiene el girasol que siguen temiendo un gran porcentaje de azul lo que más nos da allá unas menciones maquillando el producto sea el producto en cinco puntos no es saludable es es lo que pretendo ya analizando qué es prioritario o no en el equipo sí

Voz 0927 08:16 Mi dieta ya no cojea de Aitor Sánchez prólogo de Ferran Adrià comer sano sin complicaciones y ya saben Aitor Sánchez también al frente de Mi dieta cojea este blog de tanto éxito muchísimas gracias y mucha suerte Aitor

Voz 1881 08:30 con abrazo estará próximo un abrazo