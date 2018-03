El arte y el franquismo

Voz 3 00:00 hay que distinguir lo que pero es muy bello de lo que fue y lo que os lloro un los labriegos mil ochocientos cincuenta y ocho que fue cuando se encontró lo que quería hoy son

Voz 3 00:24 eh Corona Le siete cruces repartidos entre los museos de París el Museo Arqueológico Nacional de Madrid y el Palacio Real también en Madrid aquí que tanto seis coronas cuatro cruces en el Museo de Cluny tres coma dos cruces en el Palacio Real solamente quedó una corona Jonas

Voz 0772 00:56 la voz que acabamos de escuchar pertenece a Luis Balmaseda conservador de arte medieval de arqueología medieval del Museo Arqueológico Nacional yacía referencia por si algunos de nuestros oyentes no le identificada una descripción física de uno de los yacimientos arqueológicos más importantes de mediados del siglo XIX las coronas de The War rozar un tesoro visigodo que desde luego puso en el mapa no solamente de uno de los claves más interesantes y más importantes más notables desde el punto de vista de la arqueología y la historia de la provincia de Toledo sino también un tesoro que nos acercaba a esa realidad de de la historia peninsular pues prácticamente la Edad Media hace más de hace más de mil años la azarosa vida de del tesoro de guarra Zar al poco tiempo fue saqueado fue robado algunas de las propias piezas que aparecieron en en ese yacimiento pues bueno fueron con esos largos pasos quedan los ladrones de de tesoros al mercado negro y acabaron en algunos museos de Europa especialmente en en Paris es la historia también de las propias piezas cuando hablamos de arqueología y pensamos que un objeto artístico es del año mil del año novecientos lo del siglo quinto IV antes de nuestra era pensamos que la historia de esa pieza acaba en ese momento que abandone el taller sin embargo la historia de las obras de arte podremos decir que llega hasta nuestros días es precisamente esa historia de algunos de los objetos artísticos más importantes descubiertos no solamente a mediados del siglo XIX sino también en el siglo XX y sobre todo el recuerdo que se tiene de ellos en la en la actualidad es el contenido de este libro Arte revancha propaganda la instrumentalización franquista del patrimonio durante la Segunda Guerra Mundial es un libro publicado por Cátedra cuyo autor Arturo Colorado Castelari nos atiende ya a nuestros micrófonos de de Ser Historia Arturo bienvenido a Ser Historia muchas

Voz 6 03:09 hablando de un tema que a mí en aquella época me me cautivó no que era el devenir de de

Voz 0772 03:13 las obras del Museo del Prado pues a partir de de Zaza Rosa aventura desastrosa vida también que vivieron a lo largo de la de la Guerra Civil era un libro titulado Éxodo y exilio de de del arte Arturo es escuchábamos ahora a Luis Balmaseda hablar de estas piezas del tesoro de desguazar es también un un hilo conductor no en en todo su libro esa idea no del del robo de los rojos que se hablaba a lo largo de la de la dictadura no del saqueo napoleónico de intentar recuperar un poco la a la presentación una tarjeta de visita de de la nación de lo nacional de lo español a partir del patrimonio saqueado

Voz 5 03:53 exactamente para el franquismo la campaña propagandística de acusación contra los rojos siempre que utilice los rojos seguirá entrecomillado

Voz 5 04:06 lanzar la terrible acusación del saqueo sistemático la al que había sometido al patrimonio artístico español pero había que diferenciar dos capítulos fundamentales aquellas obras que habían salido de España vía de evacuación oficial tanto por decisión del Gobierno de la República que acabaron después de un periplo español Madrid Valencia Barcelona Figueres en Ginebra gracias a una intervención internacional Ia aquella sobres que salieron también oficialmente por decisión del Gobierno vasco del Gobierno de Cataluña hasta Francia pues el segundo capítulo sería las obras producto del saqueo de mucha menor importancia algunas incluso era falsificaciones etcétera pero que para el franquismo todo entraba en el mismo paquete del robo del saqueo realizado por los rojos

Voz 0772 04:56 además es curioso porque la los pobres cuadros del Museo del Prado abandonan por la Guerra Civil para los pocos tiene a los pocos años se encuentra con la Segunda Guerra Mundial y tienen que volver corriendo no es una historia también muy triste porque enriquece un poco la propia historia de esas obras de arte

Voz 5 05:11 pero digamos que le añade un valor un valor histórico increíble bueno hay que decir que Las Meninas precisamente un cuadro que estuvo en Ginebra

Voz 0772 05:19 de Europa ese nadie conoce esa historia eh

Voz 5 05:22 a mis teorías realmente increíble osea bueno Las Meninas los GRECO los brillos los Goyas exactamente quinientas obras del Museo del Prado que acabaron en Ginebra IU cuando estaban inventariados en las obras en Ginebra en el Palacio de la Sociedad de Naciones el franquismo su único interés era interrumpir al inventario yo creo yo responsabilidad gravísima porque lo importante era saber qué es lo que había allí para poder recuperarlo y traerlo pero su tu obsesión era sacar las obras de la Sociedad de Naciones lugar odiado porque desde allí según ellos había insultado a al Gobierno de Franco había apoyado la República las obras volvieron es exactamente el mismo momento que de ese ese desencadenado la Segunda Guerra Mundial con un tren con las luces apagadas para atravesar el sur de Francia ante un posible ataque alemán

Voz 0772 06:14 es curioso no como los alemanes precisamente luego durante la dictadura pues desempeñan un papel importante en la recuperación de algunas de estas piezas no en en otras ocasiones en nuestro programa hemos hablado de la de la presencia de de Himmler de la propia entrevista de de Franco con con Hitler que me imagino que serían momentos clave para para dar esos primeros pasos no de recuperación de algunas de las piezas muchas de ellas estaban en París un país Francia recién tomado por las alemán

Voz 5 06:41 es exactamente la política franquista de recuperación de las obras que salen de España hacia el extranjero durante la guerra tuvo que demostrar que esa propaganda que habían acusación sistemática del saqueo rojo había que demostrar que era verdad el problema es que Ny realizó ningún inventario ir destacó a tres agentes en Francia con nulos medios y por lo tanto los resultado fueron realmente desastrosos habría que decir que fue la policía francesa la que localizó alguna obra el mercado negro if collages fue Majestad pueblos alemanes que ocupaban París los que localizaron otras piezas en anticuarios etcétera piezas agur importante por ejemplo un tapiz de la colección de del Quijote del Palacio Real o o una bandeja de eche Livni del Tesoro Artístico de la catedral de Toledo sea eran piezas importantes una noche el embajador español en París el organizo la fina que está invitado el embajador alemán Yves te lleva como presente esa bandeja Bellini diciendo mira hemos encontrado esto en un anticuario judío pero podemos imaginar qué es exactamente el entregaba la bandeja ahí se quedaba con los ojos como platos los agentes españoles pobrecillo la verdad es que no tenían medios ninguno digo pobrecillo porque fueron enviados casi a ciegas los resultado fueron auténticamente nulos

Voz 0772 08:18 y lo más llamativo de todo lo decíamos al principio no solamente es ese esa idea ese anhelo no de recuperar quizá como como venganza como o como revancha no que es un poco

Voz 6 08:28 bien el el propio título de de de Libro de los términos que aparece en el en el libro

Voz 0772 08:32 el arte revancha hay propaganda e también retrotraerse a la época napalm

Voz 5 08:36 Mónica como ciento cincuenta años antes casi no la parte de la revancha Hay del título del libro va destinado fundamentalmente a cómo trata el Gobierno de Franco al gobierno de Vichy a ese gobierno títere de una Francia ocupada

Voz 5 08:56 con el cual establece un acuerdo

Voz 5 09:03 Paul el cual volverían a España obras fundamentales que habían salido producto del saqueo napoleónico algunos otro robo sencillamente compras cómo fueron una Inmaculada de Murillo la llamada Inmaculada resulto que había sido robada saqueada por el mariscal Schulte de Andalucía las columnas visigodo desde el coral que hemos empezado con esta composición musical que estaba en el Museo Cluny que había sido también llevadas a a Francia pero años posteriores cuando un militar francés haciendo excavaciones localiza estas vi estas coronas que salen de vanidad subrepticia de España hizo sentí la Dama de Elche que había sido comprada por pie Paci piel un arqueólogo un arqueólogo francés cuando recién descubierta las dos semanas cubierta en Elche fui le compró a la Dama de Elche a su propietario finalmente los documentos de Simancas hizo habría que decir que todo ello era muy simbólico porque estaba ahí el origen visigodo lo cual significaba el catolicismo el origen germánico los origen raza española estaba

Voz 0954 10:16 los y las las coronas se visigoda hace rozar el todo un símbolo también de de perdona la Dama de Elche el origen ibérico perdón de la raza española las aguas rozar que eran

Voz 5 10:33 digamos el origen católico de la de la civilización española para los franquistas ir a la Inmaculada Concepción que era símbolo de de ese dogma que había sido defendido fervientemente por cree sea española y finalmente los documentos de Simancas que se referían a los siglos XVI XVII la época del Imperio todo ello se presentó a la opinión pública española con una restitución aprovechando que Francia era un país vencido hiela la revancha española ahora el país enterar ahora es que seis vencidos es el momento presente de lo que no sabía robados ha llevado de manera subrepticia Icahn al opinión pública se presentó como una entrega francesa sin compensación ninguna cosa que era falsa porque España entregó a Francia una serie de obras fundamentales entre ellas un Velázquez Mariana de Austria uno de los dos retratos que tenía el Prado hay un Greco uno los dos retratos de Alonso de Covarrubias que tenía el Museo del Greco de Toledo y un tapiz y procedente de Palacio Real como vemos procedencias diversas

Voz 5 11:53 del origen de las obras sencillamente decidía ahí esas es salían de los lugares donde tuvieran que salir sin tener en cuenta en propiedad ni criterios de tipo jurídico

Voz 7 12:03 qué profesión tiene usted soy abogado podría respondernos a esta pregunta qué importancia le concede a usted

Voz 8 12:09 la dama del hombre es interesante creo que para nosotros los españoles la Dama de Elche tiene bastante importancia porque es una representación de la civilización íbera la pena es que creo que es una obra que escultórica que en la que más conocemos aunque hay bastantes piezas más escultóricas de este mismo periodo lo que pasa es que no son tan famosas también hay que pensar que tuvo como si dijéramos una historia bastante agitada ya que tengo entendido que el cuando se descubrió la compró el museo del Louvre de París y luego se tardó bastante tiempo en que regresar a España después de un glaciar el cuarenta y tanto sopor hay ya de esta manera pues ya la tenemos en el Prado

Voz 0772 12:58 lo escuchábamos ahora un fragmento de un documental del No Do del año mil novecientos cincuenta y nueve donde un periodista preguntaba un joven delante de la Dama de Elche ya hay colocada en el Museo Arqueológico Nacional hasta hace hasta poquitos años antes estuvo en el Museo del Prado que es allí donde sí colocó en el año cuarenta y uno cuando fue recuperada por el por el Gobierno de España injusto lo comentaba antes Arturo Colorado autor de este libro Arte revancha y propaganda el la la efigie la imagen el icono casi me atrevería decir de la Dama de Elche fue quizá uno de esos grandes estandartes no del Movimiento Nacional porque retro traía no la la época gloriosa de de de esa historia a la que se presentaba a Franco como el último heredero no de una larga dinastía de casi me atrevería decir de de Reyes Illera como digo pues ese referente que por el que luchó no el el el Gobierno de Franco de una manera de no

Voz 5 13:54 exactamente había toda la simbología detrás de todas las piezas que solicitó sea no no eran caprichosas había sido perfectamente meditada yo localizó incluso los informes que hacen los expertos a los que se les pide que digan exactamente qué obras hay en Francia procedentes de España que han salido por una u otra Villa Ike deberían volver a España no use pregunta ningún caso que obra hay españolas en Estados Unidos au en la Gran Bretaña no era no era el caso no era el objetivo el objetivo expresamente la Francia porque está recién vencida y ocupada y así es como se presenta Franco como el heredero de toda esa larga tradición que parte de los íberos continúa por los visigodos culmina en la época imperial hiela la imagen de la Inmaculada

Voz 0772 14:43 esto en cualquier caso es parte de cómo el subtítulo de este libro la instrumentalización franquista del patrimonio durante la Segunda Guerra Mundial no como objetos de arte como piezas arqueológicas pueden servir para eh bueno pues dar fuerza no los pilares de del régimen y sobre todo pues a una sociedad en aquella época pues por desgracia con con mucha ignorancia pero que sea rey interpretaba tu muchas de esas piezas para amoldar las a la ideología no que se quería dar desde desde el desde el estamento político

Voz 5 15:12 absolutamente añadiría como anécdota que la pieza que pedía a los franceses a cambio de las piezas que entregaban era una tienda una tienda de Francisco I el rey francés que había sido vencido por las tropas españolas que querían recuperar porque el Almería Real del Palacio Real ha tenido pues como símbolo de las victorias españolas la Falange se negó en redondo a que se abriera esa no estar dispuesto a desprenderse de un objeto que simbolizaba las las victorias imperiales del siglo XVI y así es como se cambió esa tienda de Francisco I por el tapiz a partir de un cartón Begoña es todo tenía su lógica absolutamente establecida desde el punto de vista de la ideología del régimen lógicamente