Enrique López Veiga: “Si viene en contenedor no lo sé porque no inspeccionamos la mercancía”

Voz 1667 00:00 que hay buenas noches estamos qué tiene que decir a la denuncia que que plantea Greenpeace esa posible entrada de Madeira ilegal por el puerto de Vigo

Voz 1 00:08 vamos a nosotros y cuando nos dijeron esto en que venía madres solas y nosotros aquí en convencional lo que se encargue convencional no los troncos no hace mucho que no nosotros no por eso nosotros digamos es imposible que venga madera aquí desa ahora que venga en contenedores una cosa aquí a la Autoridad Portuaria se escapa rotos no tenemos competencias para inspeccionar los contenedores en absoluto no es no no es una labor lo que a nosotros nos desagrada Nos desagrada mucho es que primeros lances la noticia Se deja la impresión de que en Puerto de Vigo una especie de coladero la la madera de sangre cuando lo correcto es que no hubiera advertido antes que nos hubieran dado las pruebas antes no después no lanzarla en fin la noticia o la patada por ahí que son cosas que acaben afectando el nombre a mí no me gusta que estas cosas no me gusta nada lo que hace Greenpeace el simpatías nosotros conocemos estabilizan utilizan las cosas como como tiene que ser osea como hace la gente seria es hoy pues mire usted aquí le mando unos papeles porque creo que viene una una el cargamento que pueden sería bueno pues nosotros hubiéramos la Guardia Civil que le aseguro que está osea que esto de que esto es un coladero no es hay que la Xunta de Galicia seguro que va a actuar también

Voz 1667 01:48 es en este caso señor López Veiga sí que es verdad que el que Greenpeace que en fin tiene una dilatada trayectoria en la defensa de del medio ambiente pero es cierto que en este caso es que aportan documentación no aportan certificado que demuestra el envío de veinticuatro paquetes de Madeira desde Brasil a Vigo por parte de una empresa vinculada con con matanzas en el en en la Amazonía de de Brasil

Voz 1 02:12 sí pero vamos a ver eso lo hacen ahora primero lanzada la la especie acusan a medio mundo Il luego presentan la documentación eso no se hace así eso es el presente presenta la documentación se hace la denuncia las autoridades correspondientes que no es la Autoridad Portuaria de Vigo por supuesto pues estoy seguro que van a actuar si el casamiento ilegal pues no entrará no tengo ninguna duda que nos están diciendo que la Guardia Civil no actúa que la Xunta Naturgas bueno eso no se lo puede admitir esto es un régimen democrático es un país serio y si hay un cargamento que no tienen entrar no va a entrar

Voz 1667 02:53 Nos puede asegurar que no ha entrado este tipo de madera en el puerto de Vigo en el no en el último año

Voz 1 02:58 vamos a gente que nosotros no tenemos la Si bien encontré si se lo podría decir de carga convencional desde luego ganó eso se lo digo porque no viene carga convencional convencionales desde hace mucho tiempo sea con los troncos es ahora vienen contenedor no lo sé porque nosotros no inspecciona damos la mercancía la Autoridad Portuaria no tiene competencias para controlar lo que viene eso lo hace algunas lo hacen las la inspección sanitaria española e hilo a la fe de la Guardia Civil yo no puedo decir es lo que viene a lo que deja de venir eh yo sólo puedo el puerto lo único que registra es lo que viene en en la documentación es una es un es una constatación estadística y nada más no

Voz 1667 03:50 sí sí sí yo yo insisto López Veiga porque usted me dice nuestra responsabilidad es revisar la documentación que tipo de documentación

Voz 1 03:59 el puerto no revisa la documentación el puerto lo es pone las instalaciones para que la gente cargue los que verifiquen sin importar la mercancía no no no es que no es el papel del puerto lo la mercancía quién verifica la legalidad si todo esto no es el puertos estoy diciendo que no es el puerto

Voz 1667 04:23 Greenpeace insiste en así que es la Xunta quién tiene que establecer esos controles en función de una directiva europea que entró en vigor en dos mil trece

Voz 2 04:30 perdón perdón eso

Voz 1 04:32 una vez que el el el el la mercancía entran en territorio ahora sí Greenpeace quiere actuar con lealtad hacia las instituciones tiene que denunciarlo a sanidad exterior

Voz 2 04:48 a la aduana

Voz 1 04:51 juez ante la Guardia Civil poner esos documentos en en en en en conocimiento de ellos yo estoy según

Voz 2 04:58 Burgos eh de si esa madera es ilegal no entra

Voz 1 05:04 se confiscará estoy seguro porque yo tengo confianza en en unas instituciones democráticas de este país otros no pero yo sí

Voz 1667 05:13 en cualquier caso lo que me decía al comienzo sí que ha podido entrar algo en un contenedor que no es potestad de la Autoridad Portuaria a revisarlo pero sí que admite esa posibilidad

Voz 1 05:23 es que eso es así se los controladores nosotros no lo sabíamos hemos tardamos en lo que le puedo decir es que el mercancía convencional no porque hace mucho que no se registran no hay no está previsto que vengan los Tom Cruise en cruda descargar ahora vienen contenedor eso yo no lo puedo saber más que a posteriori cuando las autoridades aduaneras les pasan el muro de lo que se ha descargado esos es así la Xunta la Xunta una vez que entrar en el país bueno podrá asegurarse Si tiene

Voz 3 05:56 no sé quién de competencia