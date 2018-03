Las series nos han salvado la vida

Voz 2 00:00 en la A5 y ocho cuatro y echó en Canarias para esta Semana Santa en esta hora tenemos recreo los niños y niñas malas pues muchos son habituales es Gary

Voz 1704 01:14 hola qué tal bueno estaba hola buenas tardes qué tal cómo estamos

Voz 2 01:16 si bien Juan López de la redada a Roberto hola María Gómez qué tal iba además bueno soy la envidia de mi hija porque desde hoy hasta Carolina iglesia es decir yo creo que seguiré los ola de calor

Voz 3 01:28 niños Leticia Sabater soy ahora si los niños te paran mucho por la calle bueno no se señoras a veces también Felipe autógrafos

Voz 2 01:36 que te pides

Voz 3 01:36 fotos es lo que como lo que se lleva ahora el autógrafos ha perdido mejor porque me firma es una mierda hizo muy bien hay que tener cuidado además se viene poniendo en afirma por ahí yo siempre pensaba

Voz 1704 01:47 sí es la de verdad yo tengo yo fui me pongo percebes

Voz 3 01:49 en ningún documento oficial como de DNI no lo tienes como percebes no Agrelo sí me se llama percebes de nombre yo qué sé dije un nombre artístico así como sexy dije percebes bueno ya has y da vida Mona

Voz 2 02:02 declaración de intenciones ver percebes entonces tú hoy con qué bienes pues me

Voz 3 02:06 mira os voy a traer como mañana es el Día Mundial de teatro pues os voy a traer consejos para los artistas de ahora de cómo enfrentar un cásting bueno cómo no de otra con los ejemplos

Voz 2 02:16 no bueno sí sabe lo que no se debe hacer entonces tiene que esa es una muy buena pista no estarlo ideal la redada hoy que traes coches coches coches eléctricos no tiene no tiene mucho que ver con la Semana Santa pero bueno veremos no inusual algo tiene que ver con tino porque te envían las noches desde

Voz 1704 02:35 da las gracias de que no era mi tema porque yo acabo ya

Voz 2 02:38 ya está no sé más bien al que al que vamos a descubrirle una faceta totalmente nueva garita que claro él como va de humorista

Voz 1704 02:47 eh bueno más vale gracias como

Voz 2 02:49 va de hombre de hacer gracias pero pero que es un erudito del lenguaje como esta semana no está Isaías Lafuente que está de vacaciones pues para compensar el vacío

Voz 1704 03:00 pues que es una prisa

Voz 2 03:02 según ahí ya no lo presión no da igual con quién me compré

Voz 0509 03:05 pues salgo perdiendo pero es que siempre compara con Isaías ya

Voz 2 03:08 me voy ya me voy bajarme el micro ya que me pero se me has dicho tú no que que el recreo y vamos a aprender mucha lengua

Voz 0509 03:13 claro que sí yo soy un experto en lengua luego lo voy a demostrar ya veréis

Voz 1826 03:16 momento para arrancar

Voz 4 03:18 hablamos con María

Voz 6 03:24 sí

Voz 4 03:40 María Gómez que dice

Voz 1860 03:43 quién las series le han salvado la vida cuéntanos eso desarrollarlo pero totalmente pues hay que yo antes de las series básicamente no era nada no tenía vida ahora veo series tampoco tengo vida pero por las series es una cosa muy loca que todo el rato y viene yo subía yo que sale el ascensor tenía una vecina no sabía qué decirle ahora siempre digo que mañana bastante casi siempre se lo digo hasta las repartidores de Delibes que iguala ya ya sea quien sea

Voz 2 04:06 oye pero después otro día tenemos que hablar de si la burbuja de las series seis está ya deshinchándose o no o va para largo pero a ver de ahí a decir que la serie se han salvado la vida

Voz 1860 04:17 punto uno no me han salvado la vida a a ti sin saberlo medio mundo sobretodo tú fíjate cuenta Socías creen que nos hemos ahorrado gracias a este mantra maravilloso sea

Voz 1509 04:29 la verdad que noches de sexo inexperto para dentro Romeral es no voy por ahí pero es cosa esto nos ha salvado la vida a muchos nivel

Voz 1704 04:36 pero me podrías ir por ahí perfectamente bueno hay gente que salía es verdad

Voz 1509 04:41 la Guardia no enseñó mucho yo voy a demostrar que las series pueden salvarnos la vida pueden salvarnos por ejemplo las vacaciones que es con lo que voy hoy un especial como pueden sacarte las serie las vacaciones porque a la gente es el está yendo un poquito de las manos de estáis de vacaciones hacer mil planes locos parece que tienes que hacer cosas muy locas en vacaciones Ximenis hecho caso narcos e os dejéis de tantos balnearios spas tratamientos relajantes por cómo sabe como empieza

Voz 8 05:06 pero nunca sabe cómo acaba entonces un hecho un tratamiento relajante ni nada tratamiento debe eso suena muy bonito tiene un acento textos donde este Colombia colombiano Ariel también del IS de la puerta también deben ser Columbine que mundo

Voz 9 05:26 lo que quiere quiero que te metas por esta puerta tiene un letrero en que escrito mintiendo decidirá los hombres que están allá atrapadas que siempre están tacos Londoño Se está haciendo un tratamiento relajante

Voz 1704 05:41 tú vas a un está

Voz 10 05:43 si bien te pones el biquini el bañador lo que Pías a mano bien pero claros

Voz 11 05:48 de pronto te encuentras eh aún colombiano con mala al lado un igual el tratamiento relajante acaba mal

Voz 1704 05:55 quiero decir yo estaría tenso es verdad Cánovas del Castillo hace muchos años con balneario

Voz 12 06:01 la cosa no acaba la cosa bien cierto bien vista así que

Voz 1509 06:04 sí

Voz 1704 06:07 bueno a ver luego está está la gente que se va de vacaciones

Voz 1826 06:12 vuelve que que no son ellos bueno haber vuelven cambiado totalmente van a la India pronto ya son budistas se baraja von ya sólo comen sólo saben comer como si hubieran comido solo Susi toda su vida

Voz 1509 06:23 exacto sí sí hay que tener mucho cuidado con lo de mimetizarse demasiado con el país con las costumbres los sitios a los que uno va de vacaciones porque claro la cosa puede salir te bien igual vuelves verano vale bien estás en México y yo que se te da por ponerte sombrero mariachis bien pero también puede darse no también si te vas yo que sea Barbados y te da por ponerte unas trenzas locas como Monica

Voz 1704 06:42 enfrente se de Franco

Voz 14 06:45 solución para tu problema del pelo y supervisado que estamos en casa no tienes ese problema así que pensándolo bien de las South yo me dijiste que te gustaban creo que lo que dije fue que te veía la calva muy bien no te gustan pero los de Messi si no recuerdo mal Ritcher dijo que nunca se había fijado en la forma de tocar

Voz 1704 07:05 bueno Joey no observó nada me encanta porque claro sí sí sí claro es mítico repetido el diálogo en a la vez que ellos pues me parecía como soy nueva aquí tampoco quiero sabes que nos

Voz 1860 07:16 el libre las alardea el karaoke de ver muy guay pero es verdad

Voz 1704 07:22 vamos siempre y cuando se me interesa el pelo siempre pienso en Monica claro es que ya hace unas trenzas con conchas al final que eso ya es arriesgar mucho si quiere decir eso ya es un nivel más claro el drama aparecen entonces no hay que venir igual que la gente del país visitado que decir controlado

Voz 1509 07:38 ley hablando de estilismo por cierto muy importante elegir bien los OPI que uno se iba de vacaciones al final no nos engañemos solo viajamos para contarlo en Instagram en las fotos eso sí hay que salir bonitos guapos así que lo mejor es que consultamos a un estilista pues que llevará a cada destino si no tienen ninguna mano pues nos valdría una amiga a un colega pero eso sí evita consultar alguien que no esté muy familiarizado con las prendas que metáis en la mal gusta

Voz 15 08:01 la primera vez que le colocó

Voz 4 08:05 ya te digo

Voz 1860 08:10 bonito claro quién es decir igual te llevas un bikini

Voz 1509 08:14 a los Alcántara pues los biquinis en esa época mal Degas y Quini no sé si es peor mejor consultar con gente que está poquito ya puesta en el tema no

Voz 3 08:22 sí pero me encanta la apreciación de tienes un ombligo muy bonito

Voz 1704 08:25 bueno se te ve el ombligo y así es sí claro te has puesto sólo bragas que claro que soy el ombligo o sea que estabas esperando salvadores Antoni de verdad la que lo caracteriza eso eso oye atrevería a

Voz 1826 08:36 a improvisar con lo que va llegando la

Voz 0864 08:39 Schröder María porque dicen haber Amit para mí el verdadero drama de las

Voz 2 08:42 canciones son los atascos y los largos viajes en carretera a veces se hacen pesa vivos para eso también las series podrían ayudar

Voz 1509 08:50 por supuesto por supuesto claro porque en realidad hay que decir que el drama no son los atascos ni el viaje ni los kilómetros que quedan por delante ni si el GPS de pronto se equivoca nada el verdadero drama es tener un conductor plasta al volante vale eh yo creo que el siguiente ejemplo no hace falta ni presentado

Voz 16 09:09 sí ya es lo más música de folk hasta que lleguemos a si China está más transportes horas Ci U que es muy guapa es de noche si yo me de una pagan y los sueños Street tendré que ir entre Otegi vecina había sido una letra Bush explicarte los labios con silicona que estamos de los heridos pedirte más fibra en tu

Voz 1860 09:39 en favor de que el de Cosas de casa el arrimón sonante da perfecta que decir que yo no me hubiera dado tanto charla me parecía maravilla pues no se hay más

Voz 4 09:52 los que quiere decir que tampoco

Voz 1860 09:57 no lo harían en el coche se huevo tremendo como maravilloso por cierto no tiene después es muy milenios pero yo tengo humildad hay que hay que ver cómo ha crecido tifón

Voz 1704 10:08 qué le

Voz 1860 10:08 Le vi hace poco en una televisión estos de le de mayor ya haciendo como que estaba en la guerra a ver si mañana me acuerdo de cómo es yo lo recomiendo ha crecido profesionalmente que es maravilloso y bueno

Voz 1826 10:25 bueno venga dos acabar con el último de los problemas cuando viajamos con cómo podemos llegar a conseguir visitarlo todo cuando te vas a otro país habitualmente tienes poco tiempo porque claro aquí cuando actúan abrimos el consultorio con Paco Nadal siempre pregunta cuánto cuantas semanas tienes para visitar California porque tenemos un agente con mucho tiempo instruido con mucho tiempo pero sí hay que tener dinero y tiempo cómo lo hacemos

Voz 1509 10:49 bueno pues yo creo que ante esta problemática que es muy común yo recomiendo contratar siempre siempre que se pueda claro pues eh aunque ya turístico hacer un tour de estos facilitó el yo que en un autobús aunque es verdad que según el país al que visité el también estaría bien evitar pues aquellos guías autóctonos vale por evitar lo que pasa en Padre de Familia

Voz 17 11:07 encontrarás mal sobre la contribución alemana la cuarta dice en el folleto que les dimos

Voz 18 11:11 a usted qué el panfleto no veo nada sobre la historia alemana entre mil novecientos treinta y nueve cuarenta y cinco gran Llacuna

Voz 17 11:18 esta todos valentía de te está el primer ayuntamiento dirigido en mí

Voz 18 11:23 comentó que me está contando Alemania invadió Polonia en el treinta

Voz 17 11:26 no permitiré matiz iba a poder vale

Voz 18 11:32 de eso es una cervecería hubo encima

Voz 2 11:37 sí claro hay que

Voz 1860 11:39 cuidado vale quiere decir igual el Trip Advisor de los guías turísticos debería empezar el meta

Voz 3 11:43 se porque otras con esto

Voz 1860 11:46 no te vayas muy lejos María mañana otra vez más se dice sí yo me quedo no es si os van a salvar la vida

Voz 1509 11:51 hacerme caso a las series no salvaran la vida

Voz 19 12:01 otra vez

Voz 2 12:11 yo entiendo que si esto fuera el hormiguero y empezáramos temporada pues buscarán a Will Smith pero no no entiendo porque nosotros tenemos que hacer lo mismo pero con se cada vez que abrimos el recreo estaba ahí al otro lado del teléfono y además como hace unos días conocimos Quique actuará de nuevo aquí en nuestro país que el concierto en Barcelona está programado para el once de julio ya está el equipo de producción del garita que ha conseguido la entrevista imposible con la billón Villa

Voz 0509 12:36 buenas tardes está sujeta como muy bien esta esta canción de aquella vieja pero cuando venga a Barcelona CAI para cerrar a Birulés ha fallecido

Voz 1704 12:49 me encanta es mi preferida bueno tú ya lo

Voz 0509 12:51 sí sí sí porque con contigo ya igual tengo muchas ganas de ir a Falla que que además ahí cantan Mi canción pero las orquesta bien que igual le ha fiesta pagarle después al Vall de la mariposa

Voz 1704 13:04 incluso lo sabes tú lo sabes porque te debe caer una una pasta no

Voz 0509 13:08 tienen claro cada vez derechos de imagen ven aquí a Mika como te llames orquesta atrás

Voz 1704 13:12 el panorama por favor respeto eh bueno

Voz 0509 13:15 para no es problema pero no pasa nada porque yo problemas no tengo y menos de dinero hizo bueno cómo te va todo escucha Robert

Voz 1704 13:21 vi muy bien y una cosa es que somos muy amigos

Voz 0509 13:24 hay eso ya dicho yo si el Smith

Voz 1704 13:27 pero a veces

Voz 0509 13:29 pues te tengo que decir una cosa que vienes a cero concierto míos a verme ni uno pues ha venido María Gómez

Voz 1509 13:35 es una Vero Carolina adiós

Voz 0509 13:38 creo que el otro gordo Edgar también

Voz 1704 13:40 también porque no no vaya quién sabe el baile esta vez venga al baile sí sí vengo con mi marido y ahí sí que me con él si mucha gente porque la gira mundial

Voz 0509 13:53 el de los dos hice mucha gente aunque ese no canta hay un pimiento digo pero si estamos hablando de una estrella del rap

Voz 1704 13:59 sí pero pero pero sí en casa como sí sí

Voz 0509 14:02 ya hay iba era yo que tú sabes que es una estrella tú si lo ves no que lo comprendes esto que es una estrella no que que bueno Lope estaba nadie desde aquel pijo que va Leo te voy a machacar osea a él

Voz 1704 14:16 él es lo más grande si digo

Voz 0509 14:19 pero bueno para el resto todavía no voy a entrar en detalles con mi marido pero el otro día fui noticia no sé si lo viste porque la gente también enseguida seguidas estaban manos en la cabeza a cabeza que resulta que estaba con mi hija en una subasta benéfica y la niña de seis años ofreció diecinueve mil dólares por un cuadro Met mira te voy a leer que Tura igual lo estás dando

Voz 1509 14:38 mucha paga esa niña eh bueno mira lo

Voz 0509 14:40 dice la gente dice Beyoncé y el discutible modo de criar a su hija pero sí Madrazo Roberto

Voz 1704 14:47 sentado

Voz 0509 14:48 tienen una viga del rascacielos comiendo un bocadillo lo hacía con chorizo no sé no lo habrá visto ese cuadro porque nadie además diecinueve mil euros eso está sino una menudencias comparado con la sonrisa de una niña no porque bueno familias espero el el Nobel Julie en Barça

Voz 1704 15:04 no vale ah mira mira es bueno

Voz 20 15:16 sí dice

Voz 5 15:21 yo creo que se me da tan todo Maite chocó entre Harlow pre ver Parla Tre era muy bien

Voz 0864 17:32 cinco cuatro veinticinco en Canarias en la hora del recreo aquí en La Ventana bueno ya no había adelantado Juan de la redada de Podium podcast que hoy vamos a hablar

Voz 1210 17:40 de coches de de coches de vehículos sostenibles de de que exactamente Juan haber Roberto es verdad que tenemos una Semana Europea de la Movilidad el días en coche el Día sin Coche de Carmena que encima haces esos siete veces al año si bien ninguna de estas iniciativas es tan verde como la Semana Santa o hay algo más eco friendly que salir de procesión no

Voz 0880 18:01 eso no es decir si si si bien es cierto que suela porque vas descalzo no llevan días el Goya de carbono claro ves nada no hay casi bien que que bueno libre de emisiones tampoco estamos ninguno pero bueno no es un tema hoy quería que las hemos un poco del coche eléctrico y un poco de del momento en el que nos encontramos en España y hasta qué punto

Voz 2 18:24 terrible la ida de comprarse uno no sí porque desde luego en algunas grandes ciudades ya hay plataformas para habéis utilizado alguno tenéis coches alguna vez los elogios de carne no tienes ni eléctrico nada ni carné eléctricos

Voz 1704 18:38 que deberían estarlo ya ya ya

Voz 4 18:41 el carné lo conecta se muy bien

Voz 2 18:43 no no yo lo dejo ahí yo doy ideas pero el carné no me lo he sacado se ven también taxis eléctricos claro y Califato eléctricos martillos Motilla eléctricas venga cinco pesetas cada uno k no pero sí es verdad que no tenemos que que tampoco se ven tantos coches

Voz 1210 19:00 sí a nivel particular no se ven y no no es un tema fácil porque claro para buscarte un experto que te hable de del coche eléctrico necesitamos a alguien que efectivamente lo usa a diario ya que bueno que tenga cierta experiencia pues aquí entre el pues

Voz 1826 19:11 las me parece que no aquí en propones es bueno al final

Voz 1210 19:14 quedadas somos somos milenio eso percebes está aquí también

Voz 1704 19:17 las redadas cosas de casa y lo más lo más fácil para nosotros es tirar de Youtube según López es el fundador de la web pasa te lo eléctrico

Voz 1210 19:25 sí es un poco el el youtuber de cabecera en en temas de coches eléctricos tiene más de cien mil suscriptores y lo más importante ha tenido ya varios coches eléctricos

Voz 1704 19:32 me diversas gamas bueno pues vamos a saludarlo entonces qué tal buenas tardes olas estar con vosotros en La Ventana igualmente bueno se sea escuchado solo estar con vosotros en La Ventana pero yo ignoro

Voz 1826 19:43 sino que precisa un placer

Voz 1704 19:46 bueno hay que preguntar Semana Santa el tío está currando magacín eh

Voz 1826 19:53 oye aquí hemos hecho una una encuesta no no es el CIS mucho menos porque tiene la trascendencia que tiene pero de cuatro o cinco personas ninguno tenemos mucha experiencia en coche eléctrico se conduce igual

Voz 21 20:08 sí sí sí

Voz 1251 20:09 es como cualquier coche automático

Voz 1704 20:12 decir tienes un pedal para acelerar y otro para sí

Voz 1251 20:14 frenar

Voz 1826 20:15 cuyo cuidado con el que no se te vaya la mano la que en este caso el pie al embrague porque me interesa el freno pero salvo eso todo todo lo demás igual

Voz 1251 20:24 es igual pero tiene una particularidad y es que no tiene marchas algún coche automático las tiene lo que pasa que no eres

Voz 1704 20:31 el cante cambiando de marchas pero tenerlas

Voz 1251 20:33 tiene de manera que sitúa hacen quinta a cuarenta por hora de pegas un pisotón tiene que cambiar de marcha para reducir tercer hace una o en fin una caja de cambios para que tenga fuerza para salir fuerte porque sino el piso trance quedan nada fácil según un coche manual

Voz 1826 20:47 pero

Voz 1251 20:48 en no porque no tienen marchas la única marcha que tiene que es una Hinault ni siquiera de marcha atrás es el mismo motor gira para avanzar luego Marta toda gira para atrás la características eléctrico es que entrega toda la potencia a cualquier régimen por eso te responde a tope a cualquier región en la misma fuerza que tendría un coche en primera a tope de revoluciones

Voz 1826 21:09 sí

Voz 1251 21:10 esa la tiene un eléctrico en cualquier circunstancia a cualquier velocidad así que mucho cuidado con lo de meter el pie a fondo porque este sale disparado

Voz 1826 21:17 a preguntado porque él pero estaba preguntárselo tú si quieres es que garita desde Rubí entonces ahí se lleva mucho el Refree es lo primero que

Voz 0509 21:23 ahí ahí ahí ahí se dice es que como un gasolina

Voz 1826 21:28 tengo claro si esto cómo se comportan así de Palas de Ruiz

Voz 1251 21:36 además tiene otra ventaja también es que a la hora de frenar con sólo dejar de acelerar decir tú levanta el acelerador el coche empieza a frenar retiene tanto el motor eléctrico que equivale a pisar el freno en un coche diésel o gasolina tanto que cuando tú levanta el pie del acelerador en las luces de freno de tu coche sin que toque ser velar porque como el motor eléctrico retiene con mucha fuerza no tienes que tocar tan a menudo solo bueno te pegan un susto básicamente pero incluso en ciudad el para y arranca normal de una ciudad sin tocar al pedal

Voz 1210 22:04 saliéramos que cómodo frenos uno bueno otra de las dudas Saúl es una tecnología bastante nueva imagínate yo me compró un coche lo puede llevar al taller de debajo de mi casa

Voz 1704 22:14 quitó no están preparados para para un coche les

Voz 1210 22:16 algo

Voz 1704 22:17 cómo se lo me ha tenido éxito este este Paquito ha estudiado e de salía

Voz 1251 22:25 Chile quiere si quieres que Pakito meta mando a la batería no yo no lo haría por el bien de Pakito y el de la batería tu coche pero ten en cuenta que es un coches la mecánica general todo lo tenga que ver con frenos dirección amortiguadores etcétera Todo eso igual que cualquier otro coche llevas a los Paquito sin problema alguno

Voz 1826 22:43 vale cargarle el asunto de cargarlo porque esto nos lo llevamos a casa pero en casa Si Dios en una comunidad de vecinos le tenemos que pedir permiso al presidente de esta nuestra comunidad para poner un cargador cómo cómo funciona

Voz 1251 22:58 en en España lo tenéis fácil yo esto lo digo porque estoy viviendo en Francia

Voz 1704 23:02 no es un horror

Voz 1251 23:05 en España porque sale que notificara a la comunidad que oye bueno instalar un enchufe para cargar mi coche eléctrico de garaje ya está se notifica punto a continuación electricista te hacen la instalación

Voz 0509 23:17 sí lo que pasa es que invitaron del mismo

Voz 1704 23:19 el tema es van más franceses Canfranc te carnet

Voz 1509 23:24 los franceses que están manejó donde va bien

Voz 1704 23:29 María Gómez la que está leyendo porque dejando claro otra de las dudas más habituales Saúl

Voz 1210 23:34 lo los coches eléctricos tienen batería igual que los móviles que los portátiles por ejemplo inmóvil a los cinco meses hasta hoy que hay que estar con el cargador encima todo el rato eh los coches también la batería se degrada es decir a los cinco a los seis meses ya notas que le dura menos

Voz 1251 23:50 eh hay una degradación de la batería desde luego pero no Navas anotara en cinco seis meses Puedes notarlo a partir del primer año y no es tan acusada como los de los teléfonos móviles entonces hay mil estadísticas están los mejores coches con las mejores baterías que a lo mejor te pierden en cuestión de cuatro cinco años tan sólo un cinco por ciento hizo en porque estaba dando de cuatrocientos kilómetros pues de repente un buen día te va a hacer veinte menos es decir tres ochenta ni te enteras pero luego hay otras coches y hay que tienen una degradación de batería un poco mayor que pueden llegar hasta el veinte o veinticinco por ciento Entonces en fin no es tan acusada como en los móviles que hay veces que el móvil los dos veces en el mismo día para poder seguir usando en un

Voz 1704 24:33 eso no pasa en marcados

Voz 1251 24:35 pero bueno si hay degradación hay a bien

Voz 1826 24:38 yo estoy de la autonomía y yo puedo coger el coche ahora al salir del programa irme a Barcelona tienen autonomía suficiente hay cargadores la carretera me puedo quedar tirado por falta de posibilidad de cargarlo

Voz 1251 24:51 esto esta comodidad que acabo de describir de sin planificar nada me mi coche me voy hasta Barcelona a unos seiscientos kilómetros es a día de hoy sólo te lo permite hacer Tesla porque tiene los coches con la batería más grande y tiene una red de súper cargadores que te permiten para arte como si fuera a buscando una hay un par o tres incluso quedó entre Madrid y Barcelona en ese caso si Belgrado quedará coincidencia que también es la más cara son los vehículos más alto de gama y por lo tanto son los más caros con el resto de los vehículos que se venden a día de hoy en España eso es muy complicado no es imposible pero desde luego sería

Voz 1704 25:27 menos cómodos coger un tren un avión

Voz 1251 25:29 sí es a día de hoy la cosa está cambiando muy rápido y esto me lo vamos a preguntar dentro de tres cuatro años y probablemente sea así

Voz 1704 25:37 parece que lo que quiero a Barcelona ahí lo apunto aquí en la agenda dentro de cuatro años te va mejor porque es el reto para

Voz 1826 25:46 los últimos treinta segundos la última la más importante la hace aquí María Gómez es una pregunta técnica de qué color se compra coche

Voz 1704 25:56 rojo rojo Ferrari para gustos colores hombre Saúl López muchísimas gracias vale gracias a vosotros hasta luego

Voz 22 26:05 a La Ventana

Voz 0864 26:15 a veintiún minutos para llegar a las seis de la tarde las cinco en Canarias

Voz 1704 26:17 has estamos en el recreo pero faltaba chispa aquí está para mucho

Voz 1294 26:20 hola buenas tardes pues aquí estoy con el lío de todas las tardes el hermano que ahora se ha ido a Perú aquí a jugar otro torneo de Vásquez con el equipo y sin zapatillas este yo no sé lo que se ha dejado las zapatillas e hijo tiene la cabeza perdida pero para que esto yo correos pues eso pese a las enviado con correos porque correos hace llegar tus envíos a todos los destinos con garantía de entrega y al mejor precio del mercado menos ya lo sabes si necesitas hacer envíos internacionales que tienes que hacer paquetería Inter

Voz 23 26:49 la Nacional de Correos algo muy nuestro informa ten con correos punto com o en tu oficina más cercana gracias Páramo hasta luego

Voz 2 26:57 pero

Voz 0880 27:42 hombre Mercedes apellido y cree los y después firma artísticamente como Carolina Iglesias percebes Carolina Quique bonos al corriente porque mañana tenemos uno tú tienes dos KAS tienes no María dos mañana sólo mañana sólo desde el Día Mundial del Teatro tenemos casting tienes casi todos los que están sí sí sí

Voz 3 28:02 se convocan Marie al ser el Día Mundial del Teatro se convocan más que nunca es así entonces yo pues en ha ocurrido que igual podía pues dar consejos a los artistas del futuro como nosotros tenemos que esperar

Voz 1704 28:14 no no no no somos el presente

Voz 0509 28:16 pero bueno eso lo digo

Voz 1704 28:18 gente nueva que está ahí intentándolo pues eso de es un poco ese rollo

Voz 3 28:22 pues de consejos pero para mí no tengo que es una cosa que me representa muchísimo porque yo me la teoría porque he visto muchísima televisión todo lo que se no lo prendió la televisión por ejemplo dime las banderas de los países de Europa gracias a Eurovisión se sí es una cosa así ahora América vacía absoluta Rosa

Voz 2 28:38 nada claro porque aquí no te pillo la Oti la hubiera común

Voz 3 28:40 sí claro a Eurovisión pero también eso lo tengo que estudiar ya por otro lado y lo bien que nos lo pasamos con la última etapa

Voz 1704 28:46 en Estados tampoco de España ahí se creen que es mejor menos Estado sus costes no es si eso

Voz 3 28:51 la movida y luego bueno pues yo qué sé también se cosas que no

Voz 1704 28:54 no puedes no hay que hacer un casting si quieres que te vaya bien también se que Confucio fue el que inventó la confusión y el pilar de mi conocimiento comprendí

Voz 2 29:02 yo que tú tenías posó hombre claro yo yo es que soy muy leída

Voz 12 29:04 y luego pues bueno también como bonus track como Estado en la última edición de Operación Triunfo que esto lo digo como cada x tiempo trabajando ahí no he cantado gracias

Voz 1704 29:12 pero lo que tú quieras ir porque no quiero

Voz 12 29:15 Ello a más entonces bueno que lo repito de vez en cuando un poco para asimilarlo no entonces pues como se tengo en mi conocimiento de ver a los triunfitos y los casi todo pues voy a compartir mi conocimiento como por ejemplo este hombre que se presentó al casting de la primera diciendo Operación Triunfo en dos mil uno cuando yo era casi un feto cuando le dijeron que se cantase algo respondió esto

Voz 24 29:32 es que es muy muy de mañana y no

Voz 12 29:35 le apetece un carajo cantar claro yo entiendo que es temprano pero se ha hecho cola pues hombre aprovecharía para tararear aunque sea ha sido ya que has ido allí me he leído el momento bueno no la apetecía además bueno es paisano mío se ve ahí en el acento que es como de bueno pues claro no me apetece venía en la cola pero ahora me he dado cuenta de que no luego también hay otra gente como Manu Tenorio que sí cantó lo que a la hora de explicar a qué se dedicaba igual podía haberse callado

Voz 1704 29:57 a qué te dedicas

Voz 2 30:00 soy bohemia

Voz 12 30:02 sí que es un poco el eufemismo de me paso el día en el balcón tocando en Son Moix en el epígrafe de toreros no es mío donde donde punto es claro

Voz 1704 30:10 bueno para el IVA dices claro diecisiete vale

Voz 12 30:13 cotizar como bohemio que movida y luego también pues yo que sé hay que ser avispado a la hora de responder a las preguntas que te hagan porque cualquier quieren quieren saber cosas sobre ti hay algo que no quiere es decir tú sigue la línea de Manu Tenorio de contestar lo que tengan la cabeza como hizo Miguel Hernández en la II edición que responde con metáforas tiene

Voz 1704 30:31 eh soy marinero claro que igual como como está está bien soy marineros acuática no

Voz 11 30:38 no no no no no no tienen que ver pero pero allí es muy cuco él estará porque hay real

Voz 1509 30:43 Sitti dice ojo si duro tiempo Celedonio exactamente claro me voy pronto

Voz 1704 30:49 no voy a sigue ahí nunca se sabe soy marinero es sinónimo de decir tengo novia en cada puerto claro o a lo mejor que quería cantar van Weise les un poco porque yo no soy marinero que se cada uno con sus cosas pues si yo no soy muy partidario

Voz 12 31:02 de todas formas de replicar por ejemplo a la gente que te está haciendo el cásting vale en este caso y Miqui Puig ejerció de jurado en Factor X samplers en las anteriores ediciones bueno no soy partidarias pero si lo haces qué menos que saber de lo que estás hablando

Voz 25 31:14 evidentemente es hoy una alegría de la huerta José Emilio Suárez lo más parado que ha pasado por el programa después pueda Espases además puedes decir las cosas pero ocasión como educado

Voz 4 31:25 mí me acabas de decir la

Voz 1704 31:28 sí bueno la quedó ahí sale

Voz 12 31:33 faltó un poco de oye más llamado lechuga yo como mínimo seis rúcula sabes Sandro

Voz 0509 31:38 no sólo Yamón Scariolo

Voz 12 31:40 no no lo es seleccionable Vázquez no me gustaría es como con los coches que me gustaría seguir la broma pero no sé nada solo

Voz 1704 31:47 te Diego Tristán que es de fútbol sabe no tengo

Voz 12 31:50 idea pues bastante

Voz 0509 31:52 yo tengo la misma vida que digo triste

Voz 12 31:55 es un poco ventajas por lo que sea y luego bueno también creo que es super importante pues pues mostrar interés no porque luego pues interés en trabajar en triunfar en que te valoren todo lo contrario a lo que hizo este chico cuando le dijeron que no

Voz 1704 32:08 tú quieres ser famoso

Voz 2 32:10 es posible sin

Voz 4 32:12 lo que viene

Voz 12 32:15 no sé cual tengo lío pero ir tengo a ver si tengo un hueco para otra vez pues es un poco pues regule

Voz 1704 32:21 pero no poniendo muchas ganas no sí la verdad es que además famosos como profesión eh mío famoso es como algo aspiracional

Voz 12 32:29 también se puede cotizar como famoso bueno de hecho hay mucha gente que

Voz 1704 32:31 sabiendo cómo famosa realmente estamos tú por ejemplo si no sólo eso ojalá

Voz 12 32:36 no una famosa no se levanta a las siete de la mañana no han Picapiedra eso es verdad que no no no

Voz 1704 32:41 a ti te ponemos encontró entonces marinera

Voz 12 32:43 celebrity como Yurena algo así era mi mi referentes ahora bueno pasemos un poco aparte de cantar no que siquiera adquiera eso no es un poco lo importante además de tu personalidad y un consejo que daría al oyente que quiera ir a otea la voz a Factor X algo de cantar es que esa prenda las canciones que parece quería pero es que si no se las aprende que disimula un poquito mejor que este señor que estaba al borde la atención a me cuya déjame que yo no tengo culpa a la venta y se quedó con la parte del déjame dijo yo tiro yo tiro Hinault que tú

Voz 1826 33:16 por unas como a ver si vales como es el caso que hemos escrito

Voz 12 33:19 totalmente ya con dos notas ya ya tiras ya que demuestran talento todas formas no ahí tienes el Factor X IER Z también luego otra cosa que se aconseja que si vas a cantar que empieces en el estribillo porque tienes muy poco tiempo de prueba así que veta el momento épico al Gorgorito a la parte de lucirse porque si te haces Liga yo qué sé como toda la instrumental sabes te pueden pasar cosas como lo que le ocurrió este chico que no tenían nada claro en la vida

Voz 26 33:42 se puede Kaká que sea si se puede concebir viene a cantar aquella vaya vaya vaya vaya vaya vaya vaya vaya vaya vaya vaya claro porque yo o o o vaya vaya

Voz 1704 34:01 vaya vaya vaya vaya

Voz 0864 34:03 exacto de arrancar la cabeza teléfono Smara perdona

Voz 12 34:07 por el sí sí maravilloso perdón por lo de pedir el teléfono tanto si es en todas las fiestas pues yo creo que tiene hueco para no para tus fiestas la verdad o sea que mi estribillo ni un hombre claro sea dice yo empiezo desde el minuto cero empiezo si no es capaz de ir al alumno treinta y ocho y profesionalidad a que si te repito la canción entera es por justificar

Voz 1704 34:27 no pero el muchacho primero ha preguntado si había que cantar es decir que está un poquito fuera de juego si no si no venía preparado y así en frío se pone a cantar yo creo que sí

Voz 12 34:35 bueno igual decía es una cámara oculta que había una cámara gigante delante del pero bueno cada uno con sus cosas aunque es verdad que a veces ir en contra de la norma puede dar muy buenos resultados porque por ejemplo esto lo ocurrió hace unos meses a una chica de Pamplona de dieciocho años que se presentó al casting de un concurso de cantar escogió una canción del paso esto

Voz 2 34:53 ella

Voz 27 34:56 y no

Voz 8 35:00 Amaya ellos que es que luego hay como una sorpresa en la canción vale vale perdón cosas sabría cómo no la conozco pueda seguir por favor por su sólida e Aira siento muchísimo

Voz 12 35:12 claro es que a veces te te sale bien claro

Voz 1210 35:14 dices oye que tenía una cosa ahora las prepara además flamenca

Voz 12 35:17 entonces claro pues bueno sí claro todos ha salido bastante

Voz 1704 35:19 pero no te vayas pero ven el miércoles además venga venga vale

Voz 2 36:30 Nos lo podemos proponer como misión para esta semana a María Gómez no tenemos el teléfono pero a lo mejor alguien conoce o incluso el interceptó está ahí al otro lado de la radio llevar la voz de María vaya vaya

Voz 4 36:43 ante que que surge el amor favor lo veo por favor

Voz 1860 36:47 la orden o vaya vaya vaya vaya a Alabama era un poco de todo alguien que conozca el vaya vaya a alguien que le conozca o él mismo llame contacte con nosotros estamos montando una fiesta para el final de Semana Santa

Voz 2 36:59 sí sí dígame hablamos de tu vida eh no bueno es que yo ya estoy sintiendo cosas yo ahora ya por esas cohete Javier Herrera no me ha oyentes al señor bonito de bueno bonito si estaba llamando a colegas no es fácil ponerse en contacto con nosotros a través de las redes sociales buscamos misión que nos proponemos para que llegado el jueves el jueves podamos hablar saludar felicitar vivir el amor del flechazo que se ha producido hace unos instantes aquí en directo entre María Gómez y la voz de L

Voz 1860 37:32 hay una cosa que es no quiere ser madre me quieres hacerlo hay que entender también lo compro igual la beneficiada tengo que ser yo ya están pero luego bandas

Voz 2 37:38 captura hasta que no esté eso esto María Villar vamos a empezar a hablar un poquito bien Gharib cuántos años hace que nos conocemos ya Caritas bueno sabe mucho mucho mucho

Voz 0509 38:18 venía de fan de fan a Si amanece nos vamos y la de Barcelona imagínate Josep hace años buenos días y milenio

Voz 2 38:23 pero fueron muchos también otro otro mi línea Alday Cosas de casa pero que no sabía yo que era un experto en el lenguaje

Voz 0509 38:30 a ver si no preguntáis osea siempre vez dicho Ravi caprichos radica pero no sabe que a mí me lo dijo

Voz 2 38:35 hay días dice oye esta semana que no voy a estar puedes tirar de Edgar Allan Poe edifico no Ítaca no el auténtico no es decir si no lo otro

Voz 0509 38:44 bueno el caso es que voy con mi sección que como todo lo que hago pues es didáctica como todo lo que hago desde el más profundo desconocimiento vale yo quiero enseñar a la gente hablar bien los entresijos del lenguaje que me encanta eso de los entresijos lo utilizo para todo entresijos sí sí voy a enseñar los entresijos del lenguaje yo yo que estoy más rato en la UVI de Isaías que haciendo mi sección

Voz 2 39:05 todos los entresijos curiosos

Voz 0509 39:07 está bien eso está claro pero en la calle anejas

Voz 2 39:10 que aquí no es fácil pero es cosa que yo no yo no sabía años eh siendo becario que los entresijos además de los del lenguaje eran las hijas incoa Mi primer trabajo aquí en esta casa como guionista yo creo que en las primeras cosas que me mandaron hacer un programa es hace una lista de diez regalos sorpresa entonces tenemos que se por unos entresijos joder qué programa más poético pero que jóvenes como como de Cañete pidieran hacer gallinero has ex jefe loco pero ya sabes cosas más raras sino otro día ya grave por haber empecemos con la primera edición de hablemos Biel corcho sabes eso es

Voz 0509 39:50 hoy para comenzar quiero hablar de palabras cambiadas de contexto saga cambiar de lugar palabras que mola más en su nueva ubicación yo he recibido la ayuda de mi abuela Grid Pina durante más de treinta años de de treinta años bien el Gobierno habla bien habla bien treinta años para preparar esto así que no me ha costado mucho ya bueno ella me ha dicho que todo va a salir bien porque todo va viento en pompa a mi abuelita que la quiero mucho le mando un saludo eh pues a ella le encanta este cambio de palabras porque si por ejemplo te vas a comprar un coche ir te viene con farsa alucinógenos en vez de a los que no adiós ya está también me dijo un día que estaba en la sala de espera que la llamaron por Sicko fue estas cosas me dan mucho miedo cuando me lo dijo digo el está segura llevamos ahí seguro ir bueno no están mal las palabras porque está palabras bueno tú puedes ir al médico hacerte un cacheo en vez de un chequeo depende de la seguridad del centro que también lo dicen cacheos me me han hecho un cacheo en cambio sí tiene mucho dinero es el clásico en el de nadas en la ambulancia se si ese es un político para un dolor de cabeza a lo mejor son las aspirinas fosforescente es que deben ser como las efervescentes pero que alumbran más

Voz 2 41:04 eso va muy bien para después la radiografía de contrastes sí

Voz 0509 41:07 con el agua exagerada también el jarabe expectante que debe ser un jarabe como el Spector ante pero que se queda ahí mirando a ver si te curas

Voz 2 41:14 no así que el jarabe expectante estamos hablando del cambio de palabras

Voz 0509 41:28 porque sí porque si eso sí sales no me vale palabras malditas hoy no va a eso como Almond tijeras en relación que también Gholam pero ese no es tema el sistema para otro día van fastidie una se vio si lo hago hoy habla hablo de intentar quedar bien ir decirla bien por ejemplo cómo te has adelgazado estás hecha una sífilis que claro no es lo mismo cunas y pide que no pero bueno aproximación te dan el premio también no y además puede ser también pero no queda también no queda también la dureza de los pies lo mejor es la piedra Gómez sabes María me metí para que sea porque complicándose pasta de dientes yo digo pasta de dientes y así no dudará Si soltarlo de pasta centrífuga como yo escuchó alguna

Voz 2 42:09 has escuchado también el sufijo grafía

Voz 28 42:12 te por ejemplo abarca tantas palabras que es normal que cree confusión tatami me encanta me encanta cada vez que alguien va a decir yo creo que siempre dudas cuando vas a utilizar algo que lleva grafía por ejemplo me han hecho una biografía del tobillo que yo digo jolín tu tobillo es más famoso que yo

Voz 0509 42:26 le un momento mítico que recordamos todo Antonio Carmona diciendo que el embarazo de mi mujer va muy bien que es la han hecho una coreografía bueno que yo me imaginaba los médicos bailando en plan Jaca de Nueva Zelanda para decirte si el niño niño Poty

Voz 23 42:41 como también bueno

Voz 0509 42:44 se ve cuando cuando nace que debe perder el cordón dominical

Voz 1704 42:47 enseguida vamos a hablar de comida

Voz 29 42:52 lo digo muy bien dentro del

Voz 0509 43:10 periódico si todo iba bueno vamos a ver que tomar medidas gástrica que decir que si lo analizas puede ser una equivocación no porque quieres decir drásticas no pero pero comida también es poético a de claro esto es eh es la los entresijos escribía to de becarios por ejemplo sopa fría hecha con puerros se llama bisexual vale me dice haber y Pina yo yo claro yo no sé decir lo bien como se dice Uxua Vichy sois

Voz 1704 43:37 sí sexual es más fácil decirlo igualmente

Voz 3 43:39 bien pero escribirlo seguro que no seguro pero yo le sólo el otro otro otro

Voz 0509 43:45 también para pedir un postre eh puedes pedir unos profilácticos en B profit en lo que pasa también que no es lo mismo y no tiene pero cada uno que coma lo que quiera que hoy en día hay hay demasiadas opciones hay muchas cosas que tú si quieres comer profilácticos pide los John no

Voz 1704 43:58 a parte como te digo palabras que complemente

Voz 0509 44:01 tan cuando mi abuela grip Pina dice este tío se droga es un yanqui puede ser que no puede ser que sea verdad que les vaya a la manera en que se americano también osea que es correcto correcto tampoco

Voz 1826 44:12 no sufrió una doble dos sí

Voz 0509 44:13 Getafe bueno también no lo doble dosis o también una doble dosis de droga Ina o lo detuvieron por a narcotraficante que ya sí de esclavos ideologías con drogas ya clásica es del de Change of Wars el cambio de palabras para los que no han estado en Londres una vez si vas a París debes visitar la torre infiel eso es eso lo dice todo el mundo la Venus de mirlo que no tiene brazos pero tienen pájaro

Voz 1704 44:43 el nombre del Museo Guggenheim

Voz 0509 44:45 Jaime Guillén joven es difícil pero si vas a Euskadi como hizo mi abuelita cuando fue a Bilbao dice que no entendía algunas cosas porque a veces la brava la hablaban en Eureka

Voz 30 44:54 ahora paso que pesa Cusack y demás pero vamos con

Voz 0509 45:07 así se hace es echarle frases hechas a cada Napoleón le llega su waterpolo que quizás se refiera Waterloo pero no parece una persona deportista está en el día de hoy sí claro

Voz 1860 45:18 me sombrero por el gorro de Pablo eh

Voz 0509 45:20 también pues no tiene por qué rascarse las vestiduras que también se escucha por ahí si la cosa va bien como decíamos como decíamos antes e hice lo de viento en pompa estén verídico es tendrá ciento eh delante de una emergencia por ejemplo quédate callado pero no grite es que no funda un que también está bien que no funda hizo empieza una discusión dile no te andes por la ramas o simplemente yo que se note despistes pero ojo con complicarlo decirle no te vayas los perros dvd también existe una persona que muy mayor tiene más años que Matuzalem no más que Jerusalén etapa el que te da miedo que también hay que tiene sentido no tiene sentido porque es más correcto Jerusalén tiene más años que Matuzalem él tiene tres mil y pico más osea que nos crecemos nos ponemos finos dos cuatro seis y así sustantivamente por ejemplo te quiero hacer una preposición ido fólico con lo que me costaron inventarlo osea a saber hace ahora para inventar una sabe como sea era eso yo soy partidario de adaptar ejemplo palabras en inglés pero hay que tener cuidado con lo de decir los cantantes cuando gana la tele siempre cantan en playboy que lo he escuchado osea que moviendo los labios no os si ganamos dos partidos clasificamos ojos no es clasifica

Voz 1860 46:32 para el la entidad hay laico pillado ahí

Voz 0509 46:36 poco a poco a poco a poco poco a poco bueno si nos clasificamos para el playboy de ascenso también también se dice yo con esa señora que está como analizando dice uy yo yo soy muy psicópata enseguida conozco a la gente que si no sabes que se refiera psicóloga acojonado mundo vale pero bueno a veces tienes problemas a veces tiene problemas y la piscina está sucia y no funciona la procuradora Easy sales de fiesta en la discoteca puede estar apestado de gente puedes caer fulminado el susto de fulmina nada pero bueno todo ello se puede deber a que todavía no has encontrado la hormona de tu zapato

Voz 2 47:11 es posible que a seguiremos aprendiendo a hablar bien corto la garita de series con María las cosas de la vida con percebes seguiré los la redada