Cinco preguntas y cinco respuestas sobre el coche eléctrico

Voz 1104 00:00 no veinticinco cuatro XXV en Canarias en la hora del recreo aquí en La Ventana bueno ya no sabía

Voz 1826 00:23 a Juan de la redada de Podium podcast que hoy vamos a hablar de coches de de coches de vehículos sostenía

Voz 1 00:30 miles de que exactamente Juan A

Voz 2 00:32 de Roberto es verdad que tenemos una Semana Europea de la Movilidad y el Día sin Coche el Día sin Coche de Carmena que encima haces hace siete veces al año si bien ninguna de estas iniciativas es tan verde como la Semana Santa o hay algo más eco friendly que salir de procesión no

Voz 1104 00:47 es verdad sí sí sí sí sí es cierto que no pasa ni suelen porque vas descalzo no no llevan el Goya de carbono nada no hay casi mil visto hace que bueno el libre de emisiones tampoco estamos ninguno hoy quería que lo hacemos un poco del coche eléctrico y un poco del momento en el que nos encontramos en España y hasta qué punto es factible y la ida de comprarse uno no porque desde luego en algunas grandes ciudades ya hay plataformas para habéis utilizado alguno coche eléctrico alguna vez los cogerlo aún no no tengo ni carne ni eléctrico un eléctrico también deberían patentar lo que haya desde el carné lo e muy bien no yo lo tengo claro lo dejo ahí yo doy ideas pero el carné no me lo he sacado ven también taxis eléctricos claro Gabi fallo eléctrico relatillos botillo eléctrica había cinco pesetas cada uno no pero sí es verdad que cuando te vas

Voz 1210 01:43 hemos fíjese si qué tal

Voz 1104 01:45 poco se ven tantos coches no a nivel particular no se ven

Voz 1210 01:48 no no es un tema fácil porque claro para buscarte un experto que te hable de del coche eléctrico necesitamos a alguien que efectivamente lo usa a diario ya que bueno que tenga cierta experiencia pues aquí entre el personal me parece que no aquí quién propones bueno al final la redada somos somos Milene ya eso percebes está aquí también a través de la redada Cosas de casa y lo más fácil lo más fácil para nosotros estirar de You Tube Saúl López es el fundador de la web pasa Teodoro eléctrico es un poco el el youtubers de cabecera en temas de coches eléctricos tiene más de cien mil suscriptores y lo más importante ha tenido ya varios coches eléctricos de diversas gamas pues vamos a saludarlo entonces Saúl qué tal buenas tardes hola con vosotros en La Ventana igual

Voz 1826 02:27 de bueno se se ha escuchado sólo está con vosotros en La Ventana pero yo imagino que precio

Voz 1210 02:31 pero bueno hay que preguntar a Semana Santa el tío está currando magazines se eso está hecho

Voz 1826 02:38 ahí media Farah oye aquí hemos hecho una una encuesta no no es el CIS ni mucho menos porque tiene la trascendencia que tiene pero de cuatro o cinco personas ninguno tenemos mucha experiencia en coche eléctrico se conduce igual

Voz 3 02:54 sí sí sí

Voz 4 02:56 como cualquier coche automático es decir tienes un pedal para acelerar y otro para frenar

Voz 1826 03:01 si cuyo cuidado comenzó no se te vaya la mano la que en este caso el pie al embrague porque primero

Voz 1210 03:07 el al freno pero

Voz 1826 03:09 todo todo lo demás igual

Voz 4 03:11 es igual pero tiene una particularidad y es que no tiene marchas a un coche automático las tiene lo que pasa que no eres cambiando de marchas pero tenerla las tiene de manera que si tú vas en quinta a cuarenta por hora de pegas un pisotón tiene que cambiar de marcha para al tercer hace una o en fin una caja de cambios para que tenga fuerza para salir fuerte porque sino el piso doce quedan nada compatible con un coche manual en porque no tienen marchas la única Marta que tiene que es una Hinault ni siquiera del mismo modo que sirva para avanzar Marta todas lucirá para atrás la característica de de eléctrico es que entrega toda la potencia a cualquier régimen por eso te responde a tope a cualquier región en la misma fuerza que tendría un coche en primera a tope de revoluciones sí esa la tiene un eléctrico en cualquier circunstancia a cualquier velocidad así que mucho cuidado con lo de meter el pie a fondo aunque te salen disparados

Voz 1826 04:03 eso es lo que te iba a preguntar porque él pero estaba preguntárselo tú si quieres es que Edgar Hita desde Rubí entonces ahí se lleva mucho el Refree es lo primero que me

Voz 1104 04:09 en el coche y ahí se dice es que común gasolina en ninguno Pablo entonces entonces si estos cómo se comportan así de de uno

Voz 4 04:22 y además tiene otra ventaja también es que a la hora de frenar con sólo dejar de acelerar decir tú levanta el acelerador el coche empieza a frenar retiene tanto el motor eléctrico

Voz 1210 04:33 que equivale a pisar el freno en un coche diésel

Voz 4 04:35 venga tanto que cuando tú levantar piedras acelerador se encienden las luces de freno de tu coche sin que toque salvedad porque como el motor eléctrico retiene con mucha fuerza no tienes que tocar tan a menudo bueno te pegan un susto básicamente pero incluso en Ciudad del y arranca normal de una ciudad sin tocar al pedal del freno

Voz 1210 04:50 esa digamos que cómodo frenos uno bueno otra de las dudas Saúl son la tecnología bastante nueva imagínate yo me compró un coche lo puedo llevará al taller de debajo de mi casa a talleres Paquito o no están preparados para para un coche eléctrico como el mantenimiento hacer este este Paquito astuto cabo eh que va a salir

Voz 4 05:12 si le quiere si quieres que Pakito meta mano la batería no yo no lo haría por el bien de Pakito y el de la batería de tu coche pero ten en cuenta que es un coches la mecánica general tenga que ver con frenos directo

Voz 5 05:24 con amortiguadores etcétera todo eso

Voz 4 05:27 cuál que otro coche llevársela Paquito sin problema alguno

Voz 1826 05:30 vale cargarle el asunto de cargarlo porque esto nos lo llevamos a casa pero en casa Si Dios en una comunidad de vecinos le tenemos que pedir permiso al presidente de esta nuestra comunidad para poner un cargador cómo cómo funciona

Voz 1210 05:45 en España lo tenéis

Voz 4 05:46 Aziz y esto lo digo porque estoy viviendo en Francia

Voz 1210 05:49 no es un horror en España

Voz 4 05:52 lo hace porque sabe que notificara a la comunidad que oye voy a estar un enchufe para cargar mi coche eléctrico mi plaza de garaje ya está se notifica apuntó a continuación electricista te hacen la instalación y listos

Voz 1210 06:04 lo que pasa es que el mandarme en Íñigo Gemma es lo más franceses claro en Internet te los franceses que está más lejos que Rubí no han notado tanta mantiene la realidad María Gómez la que se está viendo porque dejando claro otra de las dudas más habituales Saúl por ejemplo los coches eléctricos tienen batería igual que los móviles con los portátiles por ejemplo inmóvil a los cinco meses ya está tostado hoy día hay que estar con el cargador encima todo el rato eh los coches también la batería se degrada es decir a los cinco a los seis meses ya notas que le dura menos

Voz 4 06:37 eh hay una degradación de la batería desde luego pero en cinco seis meses Puedes notarlo a partir del primer año no es tan acusada como lo de los teléfonos móviles entonces hay mil estadísticas si están los mejores coches con lo mejor de baterías que a lo mejor te pierden en cuestión de cuatro cinco años tan sólo un cinco por ciento hizo ni te enteras porque estaba dando un cohete que cuatrocientos kilómetros pues de repente Un buen día veinte menos es decir tres ochenta ni te enteras a otras coches y hay que tiene una degradación de batería un poco mayor que pueden llegar hasta el veinte o veinticinco por ciento Entonces no es tan acusada como en los móviles que hay veces que el móvil dos veces en el mismo día para poder seguir usando en un porque eso no pasa no es tan grave no están marca

Voz 1210 07:21 ya pero bueno si hay desgravaciones

Voz 1826 07:24 el asunto este de la autonomía y yo puedo coger el coche ahora al salir de del programa irme a Barcelona tiene autonomía suficiente hay cargadores la carretera me puedo quedar tirado por falta de posibilidad de cargarlo

Voz 4 07:38 esto esta comodidad que acaba de describir de sin planificar nada coche me voy hasta Barcelona a unos seiscientos kilómetros es a día de hoy todos lo permito hacer Tesla porque tiene los coches con la batería más grande tiene una red de súper cargadores que te permiten parece como si fuera a buscando un abrazo eh hay un par o tres incluso quedó entre Madrid y Barcelona en ese caso si Vergara operará coincidencia que también es la más cara son los vehículos más alto de gama por lo tanto son los más caros con el resto de los vehículos que se venden a día de hoy en España eso es muy complicado no es imposible pero desde luego feria bastante menos cómodo que coger un tren un avión o un coche es es a día de hoy la cosa está cambiando muy rápido esto me a preguntar dentro de tres cuatro años realmente me sea sí

Voz 1210 08:24 lo cierto punto aquí en la agenda

Voz 1826 08:27 otro de tres o cuatro años te va mejor por la tarde

Voz 1210 08:29 arremete me llamaban el retroceso el reto para

Voz 1826 08:32 a los últimos treinta segundos la última y la más importante del hace aquí María Gómez es una pregunta técnica de qué color se compra el coche