El dietario de Ramoneda: Olvidan cuál es su obligación

Carlos Puigdemont seguirá bajo custodia policial hasta que si decide su extradición la detención de un ex presidente elegido democráticamente no es nunca un hecho relevante estaba en la lógica de las cosas que esto ocurriera pero nadie puede sorprender que provoque reacciones de irritación y de rabia cuando parecía que el soberanismo asumía el final de una etapa los encarcelamientos el viernes la detención del domingo vuelven encender los ánimos es el espiral de nunca acabar Soraya Sáenz de Santamaría ha celebrado la detención de Puigdemont Albert Rivera siempre dispuesto a ser el más macho de la Corte se ensaña con el detenido llamándole golpista Roger Torrent denuncia la represión de Estado unos cantan victoria de otros hablan de resistencia pero unos y otros no pueden olvidar cuál es su obligación encontrar una salida al impasse actual el Gobierno español tiene que asumir las consecuencias de sus responsabilidades en la justicia que el independentismo de enroque elaboración del duelo formaron gobierno viable y abrirse a otras formaciones políticas el Frankfurter Allgemeine lo ve así los separatistas carecen de liderazgo y están divididos y el Gobierno central en Madrid no está tratando de encontrar una solución duradera al conflicto nada de esto es un buen desarrollo España tiene un problema grave con Cataluña cuya importancia se extiende mucho más allá la política partidista cotidiana la detención de separatistas puede ser legalmente requerida no es un sustituto de una oferta de autonomía genuinamente autónoma dicho de otra manera este problema no se resolverá en los juzgados requiere una solución política es la idea dominante en Europa cuando tú discute es un adversario intenta ponerte en su piel este consejo de Gramsci no Riza en el conflicto catalán los adversarios ni habla ni siquiera se midan la tenacidad los prejuicios cierra cualquier puerta abierta a la comprensión de los otros y así no hay salida