Hora 25 Deportes: La prueba definitiva (26/03/2018)

Voz 0919 00:15 hola qué tal buenas tardes bienvenidos al programa estamos en la víspera de un partido amistoso impresionante el que juega mañana la selección española y la de Argentina en el Wanda Metropolitano los dos equipos entrenaban esta tarde en el escenario del partido el campo del Atlético de Madrid Cid ha despejado la gran duda sobre el choque Messi va a jugar se reservó en el último amistoso de los argentinos ante Italia ir mañana ante España estará en el once

Voz 1293 00:43 contento de de tenor reencuentro de de como grupo cómodo de las cosas la verdad que que tengo buenas sensaciones a Juanma ya en principio sí la le ahora la tarde vamos a ser el último entrenamiento y ver cómo cómo me encuentro Asier entrené Hay con normalidad me sentí bien así que espero que se me parece que hay un mensaje que hay un juramento que esta oportunidad siempre tomamos como como la última oportunidad como si yo ahora más que nunca creo que después esto como vienen hablando mucho de de mi compañero se va a una generación importante donde van a cambiar mucho jugador pienso eso no hay otro más no hay que pensar en en este en que pues héroes pero a ser el último muy tomarlo de esa manera hay intentar de Charles tras

Voz 0919 01:37 Messi mañana titular ante España también escuchamos enseguida Julen Lopetegui no ha confirmado cómo va a ser el equipo que va a poner mañana en esta última prueba antes de la lista definitiva para el Mundial de Rusia aparte de Messi otro protagonista de esta tarde Joshua ver Achi este chaval de veinticinco años de Sevilla que sea proclamado esta tarde campeón de Europa de halterofilia ya ganó una medalla en los últimos mundiales hoy ha ganado la medalla de oro en la la prueba de arrancada catetos vía cincuenta y seis kilos oro para Yosu Evra Achi en el Europeo de halterofilia y hoy tenemos fútbol de Segunda División todo un partidazo que cierra la jornada a las nueve en el Ramón de Carranza se enfrentan el Cádiz y el Huesca dos candidatos claros al ascenso a la Primera División vamos a ver cómo es el ambiente en el Carranza Edu Marín buenas tardes

Voz 3 02:33 hola qué tal muy buenas partido por todo lo alto en el estadio Carranza Cádiz Huesca buscarle el liderato para meter la directa rumbo a primera división poco público en el estadio amarillo que ve mermada la asistencia mejor las cuatro hermandades que hasta ahora procesionan por las dos equipos con su once de gala

Voz 0919 02:59 dijo que no le había gustado una entrevista de Andrés Iniesta en El Larguero ya sabía ella que iba a haber gente que no iba a estar de acuerdo con su palabra

Voz 5 03:09 hola soy Erika os escucho todas las tardes pero hoy esa señora que es simpática y es divertida Hay y me cae bien hoy metiéndose con Andrés Iniesta Don Andrés Iniesta lo siento muy acabo de hacer la Cruz ya no más

Voz 0919 03:24 mire hay que recordar que Maite lo único que dijo es que Andrés Iniesta en las entrevistas parecía una monja vieja pero lo dijo con cariño dejad vuestros mensajes

Voz 7 03:50 veinticinco buena señores a ver ese es un mensaje para Cuco Cuco Ziganda bueno lo que no entiendo es cómo este señor no se marcha porque está destrozando todo legado suyo como jugador todos tenemos un buen recuerdo de Ziganda rematando de cabeza eran grandes Antero suele quería irse requiere pero lo que no se entiende es cómo el equipo jugando como juega desde el Formentera tenía que haberse marchado lo que tienes que hacer es ver lo mejor para salir en rueda de prensa no hacer una rueda de prensa de esas como hace siempre que son de pan sin sal te ponen enfermo las ruedas de prensa por último nada a Urrutia a ver si tiene las narices de convocar elecciones ahora junio qué es lo que tiene que hacer y listo otro que está destrozando su legado como jugador va lo único bueno que ha hecho lo que confiesa aupa Marcelo Bielsa

Voz 8 04:51 en una cosa estoy de acuerdo las ruedas de prensa estas de pan

Voz 0919 04:54 y es que a mí también me ponen enfermo empezamos venga

Voz 9 05:06 pero vamos a cambiar la sintonía porque hoy tenemos un nuevo capítulo de el patrón del furgón

Voz 10 05:14 quedan dos semanas para el gran día a personas que quieren mi cabeza colgada como se tiene la cara todos los toros los ciervos dentro del draft de Stalin que me siento un leprosos porque y me han echado al día mi familia

Voz 0919 05:31 fue que

Voz 11 05:33 el pie dentro de catorce días

Voz 0919 05:36 en dos semanas a esta hora Larrea el tesorero Rubiales pundonor serán el nuevo patrón del fútbol español dos semanas de intrigas y de maquinaciones y ya sabéis que cada bando tiene de sus esbirros sus secuaces sus conseguidores de votos y atención que mañana en el palco en el palco del Wanda Metropolitano antes durante y después del partido entre España y Argentina va a haber movimiento fue que tanto me da qué tal Gallego buenas tardes una cita donde se va a haber hice van a mover muchas

Voz 12 06:21 es que es muy importante porque como dices los que votan van a estar en el estadio ambos candidatos tienen federaciones prohibidas gente que no les va a votar bajo ningún concepto pero como está igualada la cosa mañana es un día clave insiste Rubiales en ABC que el fútbol quiere un cambio y que va a ganar de manera holgada algo que desmiente Juan Luis Larrea Gallego los

Voz 0919 06:39 nubes todos esos votos van a ir a Larrea

Voz 0919 06:55 a los jugadores los votos de los jugadores en la Asamblea

Voz 12 06:58 ya son todos para Rubiales que era

Voz 0919 07:01 el ente de la Asociación de Futbolistas

Voz 12 07:03 a los profesionales de los de hace hay trece votos de los que tres son para Larrea en teoría Moyá Pedro León y Jorge Molina diez para Rubiales pero uno podría cambiarse de bando irse con Larrea así un mínimo de cuatro votos de esos trece irían para

Voz 0919 07:19 Juan Luis los votos de los seleccionadores son trabajadores de la Federación Española tal cual van a votar no van a votar de Larrea de Rubiales

Voz 12 07:29 esta es la pregunta más importante la corriente general dice que no van a votar pero desde la Federación me recomiendan que no afirme esto de manera categórica hablamos de Lopetegui Pablo Sanz y Ochotorena que son afines a Larrea Venancio que es de la vieja escuela Jorge Binda de fútbol femenino que ese día no podrá votar porque está concentrado fuera de sí caña con la selección hay que ver cuántos de los integrantes de la Asamblea van a votar Se espera que falten algunos seis siete lo que baja la mayoría absoluta tebeo arrasó más rápido dos apuntes que es para mí son importantes el primero eh Larrea va de la mano de Tebas para mucha gente y eso le resta votos hay gente que dice que ha mentido Rubiales con los avales YSL resta votos si ambos dicen la verdad la asamblea sería de más de ciento cincuenta asambleístas y creo que el partido está igualado creo que Larrea va por delante pero creo que en las dos próximas semanas semana levantar mucho mucho los temas

Voz 0919 08:23 quedan dos semanas mañana en él

Voz 12 08:25 el palco del Wanda Metropolitano

Voz 0919 08:28 va a haber movimiento abramos capítulo

Voz 2 08:33 o plomo

Voz 0919 09:33 mañana España Argentina en la selección española después de la buena imagen que dimos ante Alemania en el último amistoso todo el mundo preguntándose qué va a poner Lopetegui en este repito último amistoso antes de la lista definitiva para Rusia España ha entrenado hablado Lopetegui Javier buenas tardes

Voz 4 09:52 hola qué tal Gallego buenas tardes en este instante acaba el entrenamiento aquí en el Wanda Metropolitano veo a Jordi Alba Gerard Piqué sonrientes ambos acaban de ganar una apuesta cariñosa a Nacho y a Carvajal eh bueno el resto estaba tirando a portería y ellos estaban aquí en la otra portería jugueteando como digo buen ambiente aunque a Piqué le han silbado un poquito pero le han silbado aquí en el Wanda Metropolitano después de aquel affaire famoso de hace ya unos meses al margen de esto que qué va a hacer mañana Lopetegui pues va a meter dos tres cambios uno seguro como referencia arriba en el ataque va a jugar Diego Costa lo hizo Rodrigo y lo hizo bien marcando un gol en Dusseldorf ante Alemania pero jugará Diego Costa ICO la baja de Silva todo parece indicar que Marco Asensio gana enteros será titular mañana frente a la Argentina de Leo Messi y otro hombre que podría entrar Saúl y también en las bandas en principio los habituales pero Odriozola en la segunda parte tendrá minutos toda vez que no quieren cargar de eso de minutos a futbolistas como Carvajal o como Jordi Alba que están metidos en faena en la Champions dentro de una semana escuchamos a Lopetegui hablando del partido hablando de la presencia de Messi si este es un partido de fuego real un España Argentina amigos

Voz 0919 11:06 Toxo antes de un Mundial dentro de unos mes

Voz 1245 11:09 es un partido precios muy bonito con Argentina un escenario fantástico contra la su campaña el mundo va a estar mejor el cual es de sus grandes eso seguro

Voz 12 11:19 el lógicamente es motivo ante ilusionante

Voz 1245 11:22 a nosotros a intentar mostrarnos hacer un buen partido y tener buenas sensaciones como equipo a partir de ahí somos conscientes que que no hay puntos en juego pero la ilusión por un partido si está al margen de de cualquier competición yo creo eso va el sentimiento futbolístico de los jugadores y de los entrenadores

Voz 2 11:39 no tengo ninguna duda

Voz 4 11:40 es bonito ver enfrente a Iniesta y a Messi a Leo Messi compañeros en el Barça rivales mañana aquí en el césped del metropolitano por cierto ha dado el tobillo Andrés Iniesta antes del entrenamiento no parece importante porque luego se agitado sin ningún tipo de problema y mañana Iniesta va a ser titular cómo lo va a ser Thiago Alcántara que jugó en el doble pivote fue la sorpresa de Lopetegui en el partido frente a Alemania mañana otra vez titular Thiago que cambie de posición pero que no importa

Voz 15 12:09 de sarta los a todas las posiciones eh hay que evolucionar y crecer y aprender las posiciones yo siempre digo estar cómodo siempre es cuando el dentro de las cuatro escalones alcanza en la posición que recomendará que lo mejor posible

Voz 0919 12:22 mañana conoceremos definitivamente el último once en un amistoso antes de la lista definitiva de Lopetegui y mañana veremos a Messi porque Antón Meana Sampaoli ya hemos escuchado a Messi Sampaoli también ha confirmado que mañana juega vale

Voz 12 12:35 la primera pregunta sin tonterías que está bien que sea aprobado que está recuperado y que mañana va a jugar de inicio que no hay riesgo de lesión y por tanto la expectación ver a Leo Messi que según Sampaoli no se le puede enseñar nada de fútbol

Voz 1002 12:47 imposible enseñarle algo a a Messi nosotros estamos una en un lugar donde lleva es inalcanzable sea querer enseñarles no hay que entenderlo hay que generar que provocarle en situaciones de entrenamiento que no permitan que su de Estado de Comercio el óptimo que a partir de eso construir un equipo que esté relacionado con

Voz 2 13:13 con con esta historia me gusta como

Voz 0919 13:16 ha definido eh poner un equipo que le garantice a Messi un estado de confort parece que está hablando de muebles

Voz 0231 13:22 yo llevo cuarenta y ocho horas siguiendo a Argentina y es una federación al servicio de Leo Messi totalmente al servicio de un futbolista por cierto ha dicho Sampaoli de España que le parece más completa esta España que la que se midió a Sampaoli con Chile en Maracaná en dos mil catorce en el Mundial de Brasil y que ve al equipo de Lopetegui superior a todos los rivales

Voz 0919 13:42 gracias Santo mañana partidazo amistoso España Argentina pero mañana también juegan la sub veintiuno y la sub diecinueve partidos oficiales de clasificación para el Europeo son dos partidos que pueden ser definitivo sí

Voz 12 13:54 han Álvarez buenas tardes qué tal Gallego La Rojita se enfrentará mañana a Estonia en el Toralín de Ponferrada las siete y media de la tarde partido como has dicho clasificatorio para el Europeo sub veintiuno del próximo año los de Celades son líderes de su grupo con quince puntos pleno de victorias tienen cinco puntos de ventaja sobre el segundo clasificado y además han jugado un partido menos Enfrente estará Estonia colista del grupo con sólo un punto por lo que la selección de los Ceballos Mayoral Oyarzábal España es claramente favorita para ganar y encarrilar el pase al Europeo sub veintiuno la sub diecinueve también jugará mañana a España sólo le vale ganar a Francia para estar en el próximo Campeonato de Europa sub diecinueve España Francia a las cinco y media de la tarde en Benidorm

Voz 0919 14:29 jornada de amistosos vamos a reflejar que hoy ya se han jugado algunos está por ejemplo ahora mismo en el juego el partido entre la campeona de Europa Portugal Yolanda que ya sabéis no va a estar en el Mundial Bruno alemán buenas tardes

Voz 0301 14:41 hola muy buenas pues si están jugando ya con empate a cero contra en el marcador algunos jugadores de la liga titulares con Portugal están actuando tanto Cristiano Ronaldo como André Gomes el futbolista del Barcelona rotaciones N Portugal segundo partido con Cuba en el banquillo de la selección portuguesa esta mañana ha ganado Portugal perdón ha ganado la selección de Uruguay lo que han querido llevar la Chinatown esta competición que empezó el pasado jueves ya ha terminado esa final contra Gales al con un gol de Cavani jugado también Gareth Bale todo el partido ha jugado ante el Barcelona lo mismo también Godín Giménez la noticia de ese partido ha salido lesionado en el minuto ocho en su toreo

Voz 0919 15:22 ahora preguntamos qué saben el Atlético de el Estado ese tobillo del uruguayo mañana al margen del partido entre España y Argentina juegan otra gran cantidad de selección seleccione muchas favoritas para el próximo Mundial no

Voz 0301 15:35 sí vamos a ver por ejemplo la selección de Bélgica que no ha jugado en el fin de semana ningún partido se su encuentro contra la selección de Arabia Saudí y lo que decía sobre todo favorita la reedición del siete A1 que vimos en el Mundial del dos mil catorce juegan Brasil contra Alemania sin pero igualmente partido con muchísimo morbo también un de Inglaterra e Italia en el que está en especial de hemos casen e Inglaterra gallego con el tema de los ultras de los hooligans de detuvieron a cien hooligans ingleses en Holanda en Amsterdam después de ese amistoso entre Holanda e Inglaterra así que atentos también a lo que pueda pasar en ese sentido

Voz 0919 16:10 gracias Bruno que nos contaba la lesión de Jiménez en el partido entre Uruguay galés el Atlético de Madrid que ya tiene una plantilla muy corta Pedro Fullana estará supongo preocupadísimo con lo que le ha sucedido a Jiménez que saben

Voz 12 16:25 de momento de la FRAM médicas con la selección diagnostican un fuerte traumatismo en el tobillo izquierdo pero que no hay rotura le van a hacer más pruebas médicas cuando llegue a Madrid en las próximas horas de momento duda para el domingo y recordamos que suene sólo tiene trece jugadores disponibles de campo para el domingo si no puede jugar Jiménez serán sólo dos Garat viajando de regreso hasta pasado mañana según

Voz 0919 16:45 no van a saber a ciencia cierta cómo está de momento ese tramo

Voz 12 16:47 Matisse Mo pero evidentemente cuando llega Madrid más pruebas para confirmar que ese diagnóstico de la selección uruguaya es el correcto también estamos pendientes de Francia no solamente por

Voz 0919 16:56 Griezmann y su futuro sino por Samuel Umtiti el central de la selección francesa al que en medio de un programa de televisión le preguntaron si era una de sus prioridades renovar su contrato con el Barcelona

Voz 16 17:10 pidió el comodín del público

Voz 4 17:13 luego le preguntaron por la posible oferta del Manchester United pidió el comodín del público

Voz 8 17:19 en Barcelona supongo que Moscú

Voz 0919 17:21 creo Santi Ovalle sí la verdad es que sí

Voz 17 17:24 ante mosqueo aunque están en negociaciones Barça hay un Tití el Barça tiene un problema de masa salarial pero la voluntad del francés del Barça es que sigan por lo tanto es una manera más de tensar la cuerda pero están en negociaciones insisto la voluntad de los dos es seguir unidos

Voz 1293 17:43 te gustaría Griezmann esquí lo acusamos persona lo escuchamos ya te gustaría que Griezmann estuviera en tu equipo la próxima temporada habéis hablado sobre el tema no visitan dos años de contrato el Barça quiere renovar renovaban se la del interés del Manchester ya veremos

Voz 0919 18:06 CD y atención noticia de hoy también en Vigo discrepancias entre la propiedad del Celta el Ayuntamiento Paula Montes buenas tardes

Voz 0301 18:16 qué tal Gallego buenas tardes asombrada

Voz 18 18:19 bocado tapa de acuerdo todos

Voz 19 18:21 lo que existía sobre la concesión de Balaídos tras esta intromisión del Concello de Pippo en el proyecto futuro de su ciudad deportiva en el concello hemos muy duro con el alcalde al que tachó de populista ya al que acusó de impedir el crecimiento del Celta Mourinho espetó un alcalde cometes ya amenaza con a seguir adelante con la contención cívico no cambia su actitud

Voz 20 18:41 Celta el nombre de Vigo el Celta y el Ayuntamiento no van de la mano rompisteis el acuerdo por tanto yo no tengo por qué respetar el acuerdo de la concesión del estadio de Balaídos

Voz 0919 18:53 mira a mí que me extraña que el alcalde Abel Caballero se haya metido en otro lío seguimos

Voz 0919 20:24 fuera del fútbol la gran noticia del fin de semana el vicio del Mundial de Fórmula uno con la victoria de Sebastian Vettel el quinto puesto increíble de Fernando Alonso décimo de Carlos Saiz pero sobre todo el quinto del Mc Laren de Fernando Alonso regresando desde Australia está el hombre que habla siempre en este programa de Fórmula uno Manuel Franco donde estamos hora

Voz 25 20:48 muy buena gallego que tal como estamos saludos desde algún lugar en pleno vuelo entre Singapur y Dubai en el que bueno hemos podido establecer comunicación es impresionante lo que lo que tienen los aviones ahora bien hay presas también quizá positivas supongo que habrá hablado con Fernando Alonso y habrás disfrutado muchísimo con ese quinto puesto y sobre todo con esa defensa que hizo de la posición con Max Verstappen con el Red Bull un coche Martin segundos más rápido todavía que su Mclaren hay que tener en cuenta que esa no es la posición real ahora mismo del Mclaren Fernando Alonso porque no están todavía para eso el coche tiene todavía mucho que mejorar pero no está mal no está mal para empezar ese ese quinto puesto por arriba a viste muy bien Sebastian Vettel muy bien Ferrari con ese estratega español Iñaki Rueda que les dio de alguna manera la victoria metió en el coche cuando estaba al certificar en en pista si Nadal le ganó la partida Hamilton que le había visto Brieva borró la sonrisa de la cara y luego pues pues al revés muy elegante estuvo alemán no recordándoselo al día siguiente la verdad bien en cuanto a Carlos Sainz pues tuvo problemas estomacales por esa avería que que hubo en el conducto del agua en el que van bebiendo que no paraba de Paraguay el pobres si no el el estómago de agua hay tuvo un corte de digestión bastante hizo con terminar la carrera no está mal en cualquier caso este Gran Premio de Australia dentro de dos semanas en Bahrein nos volvemos a hablar y a ver qué tasa de ahí las cosas un abrazo muy fuerte

Voz 0919 22:08 un abrazo buen bueno buen bueno

Voz 16 22:12 otra noticia este fin de semana Roger Federer perdía el

Voz 0919 22:16 número uno del mundo después de una sorprendente derrota con un jugador que está lejísimos en el ránking ATP cocaína Kiss eso lo hacía perder puntos y ponía de nuevo a Rafa Nadal en el Top en el número uno del ránking mundial Miguel Ángel Zubiarrain buenas tardes

Voz 26 22:33 hola buenas tardes y además ahora bien

Voz 0919 22:35 a la tierra donde va a jugar Rafa y Federer ha dicho que no va a aparecer

Voz 26 22:41 no no pienso físico yo creo para jugar en tierra batida superficie esperar acontecimientos como el torneo que vaya a jugar antes de Wimbledon luego Wimbledon luego estoy aquí les hacen muy bueno lo que sí tiene es estar curado y luego defender muchos puntos que el año pasado ganó Madrid monte

Voz 27 23:00 lo Barcelona

Voz 28 23:02 París así que

Voz 26 23:04 esto tiene que defender todos tiene un colchón en el Roma perdió el uno con quién me parece por lo tanto ahí podría sacar puntitos y le hacen falta pero bueno lo que tiene que está recuperado de la lesión jugar bien si juega habían el hacia el mejor con diferencia Vitaly cómo está el circuito con tantas bajas con tanta gente el muy mala por más de cien FEM no están ganándole a nadie por lo tanto yo creo que podría muy bien y repetido de esos triunfos como digo si juega si juega bien que esperemos que sí que lo haga porque él cuando vuelve de lesiones está recuperado siempre juega bien así que vamos a seguir VIP que acaba de pero es muy cruza

Voz 28 23:44 en tu te en Miami eh

Voz 26 23:47 gana muy buenos puntos pero comete errores no forzados a manta no no puede ser el tenis femenino está así también decir que ganó Caamaño que ganó Verdasco Petit que jugase todavía todo se y que el próximo enfrentamiento entre españoles el alfareño Verdasco un bonito partido supongo que pasaron

Voz 0919 24:03 por cierto eh Miguel Ángel mañana da la lista Sergi Bruguera para la eliminatoria de Copa Davis que se juega en en Valencia ante Alemania basta Rafa no va estar Rafa hasta mañana no vamos a saber

Voz 26 24:16 bueno vamos a ver este año ahí siempre la posibilidad de poder contar con un jugador más que lleva a cinco jugadores y en ese caso bueno a lo mejor podría ir incluso más Si Stallone prohibía interesar ir a Valencia y entrenar con jugadores como fueron ya no López o lo que vayan a ser mejores que los que vayan contra las en su club de de Mallorca por lo tanto podría estar a lo mejor no jugar o incluso si está muy bien poder jugar es doble porque yo creo que Alemania va a ser un equipo difícil es veré puedan va haber que dar la talla que de verdad por cierto yo he visto una foto de la de Valencia

Voz 0919 24:54 la Ferrovial con la pista clásicos

Voz 26 24:56 además es una olla a presión

Voz 0919 24:59 tan abarrotado igual que dirá si gracias al rugby después de el robo que nos hicieron en el Bélgica España que no podía haber dado el pase al Mundial ya sabes que la Federación Española ha pedido que ese partido se repita que el arbitro rumano nos pegó un atraco tremendo José Antonio Vera hoy había una reunión se sabe algo la Federación Internacional de decide que se repita el partido pasan de nosotros buenas tardes

Voz 27 25:29 hola Gallego pues la noticia es que ha habido Reno en esta tarde el Comité ejecutivo de otra federación europea se ha tomado la determinación de seguir estudiando el caso de las federaciones tenía que está redactando comunicados a esta hora de la tarde en unos minutos se hará público hasta dónde hemos llegado a poder de rascar no hay una decisión en firme burro sigue subiendo eso lo cual puede ser bueno puede ser malo bueno más en el tiempo y la Federación ese de la noche rinde de momento hay pocas esperanzas con europea eso hay que dejarlo claro a todo el mundo me ha este caso cada desde Rusia que Rusia es un país de sitiado en este caso por de tercero en cuestión está denunciando que un jugador rumano

Voz 0301 26:07 dicen el viernes yo habría jugado sin

Voz 27 26:10 de tener capacidad para hacerlo parar de juego ante con otro país

Voz 28 26:13 a veces la mano ir decide

Voz 27 26:16 anular todos los resultados de Rumanía envió puede ser incluso todavía mayor así que vamos a aclarar que pasan por el comunicado de la federación en unos minutos

Voz 0919 26:24 gracias Marta Casas titulares de la última jornada de la NBA

Voz 1509 26:28 pues empezamos hablando de los Jazz de Ricky Rubio que siguen caminando con paso firme hacia los playoff once puntos tres rebotes un robo y por segunda vez desde que llegara a la NBA pero asistencias del base español en la victoria de su equipo contra los Warriors sin Durán sin Clayton son sin ritmo Green sin Stephen Carrie ha dicho su entrenador que se va a perder seguro la primera ronda de los play off tampoco ha ganado otro de los equipos aspirantes al anillo los Raptors de sets Ibaka perdieron contra los Clippers pese a los doce puntos y ocho rebotes del hispano con gol hoy para esta noche tres partidos con españoles Philadelphia a Denver con Juancho Hernangómez desde la una misma hora Charlotte Knicks partido especial para Biblia IRNA Willy Hernangómez y a partir de las dos Minnesota Memphis con Marc Gasol

Voz 29 27:07 en esta semana cerramos Hora veinticinco Deportes con la psicodelia australiana de

Voz 0919 27:35 lo dejamos aquí a las once y media El Larguero con Yago de Vega ahora sigue hora25 con Pedro Blanco

Voz 12 27:47 para todos una español