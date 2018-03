Mesa Política del 26 de marzo de 2018

Voz 1 00:00 en la Cadena SER Hora veinticinco Pedro Blanco

Voz 1715 00:29 esta sintonía a cierto carácter épico a la mesa política de los lunes bueno tres focos tres lugares entre los que se mueve el futuro de Cataluña tres fundamentalmente en Alemania Carles Puigdemont ha declarado ante un juez esta misma tarde es el juez ha decidido que va a seguir en prisión hasta que Alemania decida sobre la petición de extradición formulada por España en Bruselas la Fiscalía también esta misma tarde ha descartado riesgo de fuga de los tres exconsejeros que todavía quedan permanecen en esa ciudad en España el ministro de interior es una de las primeras voces que vamos a escuchar Juan Ignacio Zoido ha querido entrar en detalles sobre la detención del ex presidente catalán las decisiones

Voz 2 01:09 ha sido una decisión de la policía alemana sin duda una pero para dar cumplimiento a una orden que estaba ya cursadas tanta Europol como a nivel internacional de detención y entrega de esa persona por tanto no voy a entrar en más detalles de la operación

Voz 1715 01:28 el Gobierno ha aportado hoy su valoración al arresto ayer del ex presidente catalán desde Moncloa la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría ha mostrado su tranquilidad ha dicho que es una buena noticia

Voz 3 01:40 los demócratas que además confiamos en

Voz 4 01:42 el Estado de derecho pues nos tranquiliza ver que las instituciones funcionan y que en este país que es España todos somos iguales ante la ley y que nadie

Voz 3 01:53 puede infinitamente sí

Voz 4 01:55 seguir burlándose de la justicia

Voz 1715 01:58 yo creo que es una buena noticia de una propuesta de futuro complicada de Roger Torrent presidente del Parlamento de Cataluña ha convocado un pleno lo habían pedido los Mercat Esquerra Republicana y la CUP un pleno extraordinario para este miércoles a primera hora de la mañana para defender la investidura de Puigdemont el derecho a ser elegido presidente bueno con todo esto comienza a nuestra mesa política de los lunes que como habrán imaginado tampoco hay que ser muy perspicaz va a versar en buena parte sobre Cataluña hoy nos acompañan en Madrid por Madrid empezamos por el Partido Popular Emilio del Río buenas noches Almudena han tenido y Julio podemos hola Julio buenas noches

Voz 1383 02:35 sí bienvenido en un lugar más alejado

Voz 1715 02:39 sí que enviamos profundamente en Lanzarote Odón Elorza Partido Socialista o muy buenas noches

Voz 5 02:44 noches en Barcelona Fernando de Páramo Ciudadanos

Voz 1715 02:47 sólo a Fernando qué tal Pedro buenas noches Carles Campuzano P de la Carles Bona nit hola

Voz 1054 02:52 las buenas noches buenas noches a todos en fin

Voz 1715 02:54 desde nuestra última mesa política esta han ocurrido algunas cosas relevantes antes que impactan directamente en la situación que se vive en Cataluña la crisis política que se vive en Cataluña así que en primer lugar os quiero preguntaros quiero pedir una primera reflexión sobre cómo creéis que cambia si es que Canal algo el escenario el arresto de las protestas que se vivieron ayer empezar Carlas

Voz 6 03:18 pues mire a la carga político simbólica que tiene que el presidente de la ETA Carlas Puigdemont oyes te retenido en en Alemania plante su posible extradición y por tanto su posible eso en una en una en una prisión pues obliga indigna enormemente a cientos de miles de ciudadanos de Cataluña ayer mismo en muy a pocas horas en toda Cataluña hubo miles de personas que se manifestaron en protesta por esta por esta situación es la expresión todo ello no tan solo la la situación que vive el president Puigdemont sino el ingreso en prisión en aplicación de esa de ese abuso de la de la prisión provisional por parte del juez Llarena del error fundamental de el del Gobierno Rajoy que es haber convertido una cuestión política en un problema judicial hace muy pocos días Felipe González denunciaba el gobierno de los jueces y criticaba a que las cuestiones políticas hayan derivado en cuestiones jurisdiccionales no si alguien piensa que con este tipo de medidas con la con la con los autos que están en marcha con la perspectiva de un juicio con la puesta en marcha de un proceso de extradición se va a resolver nada se equivoca porque las cuestiones políticas de fondo salen reforzadas de toda esta de toda esta dinámica y al mismo tiempo el Estado español se debilita ante sectores importantes de la opinión pública a internacional debilita también en su propia legitimidad interna cuando un Estado es incapaz de encontrar soluciones políticas a los problemas políticos ha volcado por sus decisiones al conflicto tal como ahora está formulado fracasa Insucan en su capacidad política de encauzar el conflicto por tanto estamos ante un enorme fracaso de la democracia española en enorme indignación de la ciudadanía de una buena parte de una parte muy importante de la ciudadanía de de Cataluña para el sonido termino con Le Palais imaginario colectivo catalán la imagen de un presidente de la Generalitat la en la previsión nos remonta a los peores momentos de nuestra Historia el fracaso de este este punto de vista de España como Estado para abordar la cuestión catalana es infinito y enorme haber ocasión para él

Voz 1715 05:59 debate que intuyo en algunos momentos va a ser apasionado pero para acabar esta primera ronda voy a seguir en Barcelona y luego ya me traslado al resto de lugares Fernando

Voz 3 06:07 sí yo coincido con Carlos en una palabra que es la palabra fracaso después seguro que el diagnóstico no estamos de acuerdo pero es el gran fracaso del plus es al final el pluses no ha traído ni una sola cosa buena para Cataluña y es un fracaso en todos los sentidos desde el punto de vista económico hemos visto la fuga de empresas que se ha producido en Catalunya en los últimos meses desde el punto de vista institucional un parlamento al servicio absoluto de la causa independentista de los partidos independentistas con un presidente del Parlamento el señor Torrent que hace mítines de Esquerra desde la mesa del Parlament quienes no es por tanto el presidente de todos los diputados sino en todo caso lo es de los diputados de su partido no y por último un fracaso que yo creo que es el más grave que es el fracaso de la convivencia no del fracaso de la ruptura social hemos visto escenas lamentables a lo largo de todos estos días algunos hemos sufrido también ataques en nuestras sedes de partido en insultos situaciones muy desagradables en la calle que algunos vivimos a diario y eso es fruto del nacionalismo que al final lo que genera es la ruptura y el enfrentamiento entre ciudadanos entre personas que nosotros consideramos que todos somos iguales más allá de lo que cada uno piense sólo faltaría no por tanto el gran fracaso del pluses que no ha traído nada nuevo nada bueno además nos ha situado en una posición en la que yo he visto como diputado del Parlamento de mis compañeros con mis propios ojos como al señor Puigdemont al señor Turull el señor

Voz 6 07:31 a Roy ya los señores y señoras

Voz 3 07:33 Cesc se les advertía cada día los tribunales qué hay de garantías estatutarias la mesa el Parlamento los letrados del Parlamento les advertían constantemente de que lo que estaban haciendo podía tener consecuencias también le advertimos nosotros desde la oposición a nosotros no nos escuchaban y la reacción de muchos de ellos era reírse sacian selfies con las resoluciones judiciales algunos la rompían directamente miren los ciudadanos de este país yo creo que no reciben tantos avisos cuando cometen a cometer una ilegalidad tampoco creo que se tome a la ligera en este caso las resoluciones judiciales por tanto nos hemos situado un escenario donde vamos avisos diarios de que lo que estaban haciendo podía incurrir en delitos en presuntos delitos no y al final la Justicia actúa ahí yo creo que el error y con esto termino es que ellos creían que estaba talla o este enfrentamiento era contra Rajoy y contra el Gobierno Rajoy no ha sido un enfrentamiento contra una democracia del siglo XXI que hay en Europa no como es como es España como nuestro país no pero me parece un fracaso terrible que ha dejado por el camino como decía desgraciadamente resultados nefastos para la sociedad catalana para el entorno de Cataluña para la economía catalana para la imagen también de nuestra tierra porque Cataluña somos todos no sólo los kilos que respetable y quiere la independencia de hecho la mayoría de catalanes queremos seguir siendo españoles europeos no

Voz 1715 08:51 por seguir con quién están fuera y luego ya vuelvo vengo aquí a Madrid en Lanzarote Odón

Voz 1635 08:55 sí yo creo que hay una palabra que es clave en todo esto es que no no ha acabado de para nada de rectificar los partidos independentistas que han apoyado un proceso que ha ido demasiado lejos pasando por alto obviando despreciando la legalidad la legalidad que es fundamental no no no son conscientes de que así no tiene salida al problema que la democracia seda se devalúa partiendo de la falta de respeto a una legalidad que nos vincula a todos por tanto en este proceso de las últimas semanas en vez de decir bueno tenemos que reconocer que el proceso ha ido demasiado lejos que hemos incumplido la ley que tenemos que volver a desarrollar nuestros instrumentos autogobierno en Cataluña que tenemos que recuperar la cohesión social al prestigio impulsar la economía lo que se hace es plantearon día curso en el que no se compromete con la cumplimiento de la legalidad porque no se está pidiendo a los partidos invendibles que renuncien a la independencia el día de mañana pero en todo caso cuando cambiar la ley por una vía legal entonces esto es terrible porque saben que esto no tiene salida y que cada de ese deterioro de la situación entonces sirve de poco a volver a diagnosticar lo mal que estamos ya hablar de en qué situación se encuentra Puigdemont y otros dirigentes e catalanistas hoy deportistas detenidos no es fundamental

Voz 6 10:09 sí

Voz 1635 10:10 volver a la legalidad plantear un candidato candidata que los tienen gente que sepa vivir el presente que saque a Cataluña adelante desde el respeto a la ley ir buscando buscando bueno cómo desarrollar el autogobierno pero hay algo que no podemos olvidar que cualquier candidato candidata que fuera mínimamente razonable eh qué es respetar a la ley que funcionará en democracia sabe que no contaría con el apoyo a los votos de la CUP ir bueno tanto ERC como en la candidatura de Puigdemont saben que están atados a los deseos de de la CUP que la CUP no les agotarse hay un discurso que no es suficientemente radical Ino insiste en la continuidad el proceso tienen que renunciar en este momento en estos años a la continuidad del proceso al margen de la ley es muy clara lo que tienen que hacer porque sino vamos yo creo que ya no no se equivocó cuál es un estadio peor del que han hemos llegado no de dolor de sufrimiento desconfianza de confrontación sigue por favor respeto a la ley valoración de los principios democráticos el nombramiento de un president de la Generalitat hombre mujer que se comprometa con estos principios elementales una democracia

Voz 1383 11:11 Julio luego Emilio

Voz 1054 11:13 sí yo creo que hace tiempo que política vivimos arrastrados en la dirección que marcan los acontecimientos y que no parece que no controlar casi nadie mucho menos gobierno o que casi lo controla el juez Llarena allí el Tribunal Supremo son los que están liderando este este proceso yo creo que las detenciones y los encarcelamientos no no son la solución nosotros seguimos defendiendo el diálogo la empatía el sentido común para resolver por vías democráticas un conflicto que está claro que por la vía de la judicialización pues no se va a resolver yo creo que la imagen en las caras tristes confundidas asombradas ya está cierto punto desconcertada que que vimos en a los diputados y diputadas del Parlament en el pleno que se celebró el pasado sábado pues eran una fotografía de ese inmenso fracaso así que coincido con lo que decía Fernando voy Carles yo creo que este no es un problema de Cataluña sin problema también de toda España donde la pues la nefasta gestión del Partido Popular en este conflicto pues mantiene ha quedado también a todo el país estamos pagando pues quizá con la que incapacidad de hacer política que tiene el señor Rajoy y su Gobierno que en vez de asumir su responsabilidad por lo dejó todo en manos del poder judicial Nuestra apuesta está clara no queremos que Cataluña se vaya de España y lo que queremos es contribuir a un par y fraterno donde donde haya sitio para todos y para todos

Voz 1715 12:34 Emilio

Voz 1383 12:36 pues la la noticia de la detención de de Puigdemont es una buena noticia porque es un mensaje demoledor para el separatismo esto confirma que la farsa ha terminado que la justicia española es imparable que la Unión Europea que importante no tolera los golpes separatistas siguiendo el esquema de la intervención de Carles lo que indigna enormemente a millones de demócratas es que quién tiene que hacer cumplir la ley por encima de todo se ría de todos la incumpla sistemáticamente si alguien piensa que darle un golpe a la Constitución puede salir gratis se equivoca porque la Constitución se cumple la política se hace dentro de la Constitución se hace dentro de la Constitución la detención de Puigdemont es un triunfo de la democracia hemos asistido después de admitir tres F de golpe de Estado 23F al a uno de los peores momentos de nuestra historia colectiva es este golpe a la Constitución que se ha querido dar por parte de los independentistas catalanes que han engañado a la gente han mentido las empresas se han ido de una forma abrumadora no tienen el respaldo de los países de la Unión Europea y lo que es peor de todo han provocado una división profunda en las familias el enfrentamiento entre amigos se ha roto la convivencia en Cataluña hay una situación de ruptura personal durísima han establecido ciudadanos de primera de segunda los de primera a los independentistas y los de segunda los que confían en la Constitución y los que defienden la de no gracias vivimos en un Estado de Derecho nadie está por encima de la ley Se trata de que se forme un gobierno de alguien que no esté en prisión pero sí esto es de sentido común no es mucho pedir hice trata de recuperar ahora la concordia de tener un gobierno en Cataluña como digo de alguien que no esté en prisión me llamó mucho la atención que podemos ataca mucho más a los y al Partido Popular que a los independientes estás en la en el intento de separación en Cataluña eso dice mucho de la posición política de Podemos no se trata de judicializar la política Se trata de que se cumplan las leyes o es que si no se cumplen las leyes no se hace nada qué es la democracia sino el respeto a las leyes y el cumplimiento de las sentencias de los tribunales

Voz 1715 14:56 voy Julio luego voy a Carlos Julio bueno yo claro

Voz 1054 14:59 ha dejar clara la posición estamos en contra de que Cataluña se vaya de España estamos pues la solución democrática atacamos a PP claro vamos a vamos al PP porque se combinaba colección y creemos que muchas cosas porque problema no sólo de Cataluña es problema de todo el país estamos hablando desde Madrid estamos hablando de todo este problema en plena en todo el país luego la postura nuestra es siempre clara la has ido al principio lo es hoy y lo va a seguir así mañana también

Voz 1383 15:24 menos mal que el bloque Independent el bloque constitucionalista tiene muy claro que sin además con serenidad hace sin broncas hasta las acusados solamente constitucionalista pero podemos no está en el bloque que defiende la la analista estamos eso no no no no permite que Podemos no está en el bloque que ha eh que ha defendido la aplicación del ciento cincuenta y cinco que es aplicar la Constitución eh bueno hay que hacerlas con serenidad Carlas entrar en las provocaciones de los independentista a mí me me me

Voz 6 15:55 me me entristece que haya esa absoluta manca de empatía y de reconocimiento a las situaciones terriblemente injustas que están padeciendo Joaquín por Jordi Turull Josep Rull y Dolors Bassa Jordi escuchar Jordi Jordi Sánchez Raül Romeva no personas que están en prisión sin haber sido juzgadas en aplicación de una medida que es extraordinaria en el ordenamiento jurídico español que es la prisión provisional que es una idea que es que es una medida cautelar que eso ordenada por un juez para garantizar el cumplimiento o el seguimiento de un proceso de un proceso judicial y que además está tasada a tasada en el sentido de que deben de existir un las razones que lo justifiquen un riesgo de destrucción de pruebas de pruebas una la reiteración delictiva un riesgo de fuga de ninguno de las personas que hoy están injustamente encarceladas esos esos supuestos no eso no provoque indignación Iker Iker no provoque desde el punto de vista de quiénes defienden justamente al Estado de derecho de quienes defienden los derechos y las libertades de todos un clamor un clamor a ciudadano a mí me sorprende dice porque es que yo quería decir que es la el incapacidad de ponerse en la piel del otro de ponerse en la piel de las familias que tienen estas personas encarceladas de ponerse en la piel de los niños y las niñas Jordi acusar tiene una criatura de pocos pocos meses Josep Rull un hijo de ocho y tres años estar en la cárcel está en la cárcel sin haber sido juzgados y eso no es indigna

Voz 5 17:49 a ver si luego reparta continúa sorprendiendo apunta especial en lugar de ofrecer una proyecto

Voz 6 17:56 ético para para Cataluña para intentar convencer a los dos millones de independentistas tan sólo se pretenda reprimir asustar a castigar que alguien crea que los dos millones independentistas les va a que se les va ni les va a convencer de alguna cosa con el con la humillación con el castigo con la privación de de libertad pero alguien cree de verdad o quizás lo que va a suceder es que la independentismo crecerá yo creo que que los partidos que defienden la unidad de España deben ser capaces de poner encima de la mesa una idea no simplemente la amenaza de la de la prisión

Voz 5 18:34 a saber reparto jugó doce luego voy

Voz 1635 18:37 hacer una pequeña reflexión vamos a ver eh claro que siempre debe ser el tiempo de la política y que los conflictos se resuelven desde la política pero no olvidemos que hace unos meses cuando precisamente el president entonces eh Puigdemont tuvo la oportunidad lo pedimos los socialistas eh rogó eh Miquel Iceta Pedro Sánchez de tomar una decisión política para salir de un atasco tremendo y convocar elecciones para no aplicar al ciento cincuenta y cinco desde el Gobierno que no había más remedio tomó una decisión equivocada no hizo política sino que al día siguiente convoco el Parlament ya aprobaron la declaración de independencia la declaración unilateral de independencia a continuación vino lo que vino no la huida a Bruselas por tanto los tiempos de la política sean desaprovechado sean desaprovechado cuando se podía haber enderezado en parte la situación y al día de hoy el tiempo de la política cuando hace un discurso de investidura significa decir claramente aunque pierdas el voto el apoyo Hoyo mañana de la CUP decir tenemos que rectificar no vamos a renunciar a unos objetivos finales pero siempre dentro de la legalidad tenemos que reconocer que esto no ha ido bien que hemos roto la cohesión social en Cataluña que está el país confrontado y que así no vamos a ningún sitio y por tanto la política de nuevo significa tomar decisiones aunque tengan coste significa de aceptar la ley aceptar la aplicación de la Constitución y recupera la capacidad autogobierno para Cataluña para que se acabe el ciento cincuenta y cinco pero en tratar de analizar las cosas en el punto de vista la empatía con las personas que están en la cárcel que tienen hijos familia ideal evidentemente eh podremos llegar a un punto de empatía pero lo fundamental es decir se ha incumplido la ley cada cual es mayor para ser consciente de sus responsabilidades de las decisiones que tomaban en su momento no cabe más que la aceptación de la ley la aplicación de la democracia en base a lo que todos sabemos porque quién dice ser de izquierdas independentista no lo es realmente la izquierda no es saltarse la ley la izquierda no es romper la cohesión social ocurrió el Parlamento de Cataluña las izquierdas aunque estas deben ser otra cosa y ese es el discurso que estamos intentando hacer que cale y que la intentó además Miquel Iceta en su día

Voz 3 20:45 si hay un debate sobre crecerá un al independentismo que comentaba Campuzano por ahora al revés pasado todo lo contrario de hecho perdieron las elecciones no ganó ningún partido independentista a las elecciones las ganó ciudadanos tampoco la mayoría social yo creo que eso también hay que hay que repetirlo constantemente porque no hay una mayoría social en Cataluña que apoye la independencia si es verdad que reconocerlo no queda otra manera que si hay una mayoría parlamentaria aunque por ahora no son capaces tampoco de ejercerla porque ya vimos lo que ocurrió con la CUP en el pasado pleno pronto yo creo que hay que recordar la situación que vivimos en Catalunya porque hay algunos que hablan siempre en nombre de Cataluña vistiera la otra mitad que por cierto es mayoría además en la calle no yo creo que esta reflexión hay que hacerla constantemente porque el nacionalismo es un especialista en capital capitalizar absolutamente todo el pueblo de Cataluña estos días lo hemos visto en el Parlamento como los miembros de de Convergencia I de Esquerra hablaban directamente del pueblo de Cataluña pues mira no Cataluña es diversa es plural gente que es independentista pero la mayoría estamos en otra idea ahí es la idea de continuar dentro de España dentro de Europa con reformas por supuesto con debates con diálogo pero no romper por la mitad nuestra tierra y salir de la Unión Europea yo creo que eso es de sentido común y hay mucha Villa respetable la gente que que la independencia pero también hay que respetar a la mayoría de los catalanes en este caso o al partido que ha ganado las elecciones que es ciudadanos planteo ese debate del crecerá al independentismo yo creo que nos nos llevaría largas horas pero en cualquier caso por ahora eso no está no está a partir de ahí todos somos iguales ante la ley yo estos días escucho valoraciones de hecho en el Parlamento hoy mismo hemos estado en una Junta de Portavoces los diputados del Parlamento Isaac planteado una propuesta por parte de de de Esquerra Republicana y de Convergencia de la CUP que lo que dicen es pedir la excarcelación es decir de quieren decir a los jueces lo que tienen que hacer y eso es muy grave porque

Voz 7 22:39 todo democrático como el nuestro de la Unión Europea el siglo XXI

Voz 3 22:41 no hay separación de poderes y los políticos no pueden decirle a los jueces lo que tienen que hacer y el señor Torrent lo dijo también ayer en una declaración dice él institucional Bono institucional no porque habló en nombre de los suyos no de todo el Parlamento pero en cualquier caso ese también es otro debate y habló de eso habló de que de que tenían de que un ningún juez puede perseguir a un a un presidente pero como que no que pasa que hay los políticos del pluses son inmunes a todo tienen un carné de impunidad se saltan las leyes si hay delitos de malversación presuntos por ahora como los que se están diciendo que sea utilizado dinero de todos los catalanes para pagar el Bruselas que utilizaron nuestros datos nuestros datos personales para organizar un referéndum y que además se han producido pues hay gente que se subían a los pies de la Guardia Civil se rodeaban a jueces todo eso según los señores de Esquerra y Convergència no se puede investigar no se puede jugar porque claro lo hacen políticos del pues es lo que ha pasado en Cataluña con esto termino es que ha habido un espacio de inmunidad permanente lo hemos visto con Convergència con la corrupción del tres a día de hoy no ha salido Inés está levantando las alfombras de años y años robando a manos llenas como están demostrando los juzgados no eso es lo que ha ocurrido desgraciadamente en mi tierra y esa sensación de impunidad ha hecho que algunos se crean que pueden hacer lo que les da la gana y claro que estarán viviendo momentos duros por supuesto de sus familias claro que son momentos duros pero insisto les avisaron por activa y por pasiva nosotros mismos también el reuniones privadas reuniones públicas en el Parlamento los letrados del Parlamento compañeros de su partido que han dejado el partido de Convergencia que les avisaban cuidado con lo que estáis haciendo y ellos se reían algunos por tanto respeto a la legalidad respeto a la democracia que cada uno piense lo que quiera pero todos somos iguales ante la

Voz 1383 24:17 a ver Emilio del Río pero ya sí sí

Voz 1715 24:21 sí apunta Campuzano ha vuelto

Voz 1383 24:23 en su intervención a poner de manifiesto ese manipulación de los sentimientos y el lenguaje mira en España se pueden cambiar las leyes protesta para que también se pueden cambiar de una forma democrática se puedes discrepar y tratar de modificar la ley lo que no se puede es incumplir la ley infringe después no puedes criticar al juez para aplicarla leyes de tenemos leyes democráticas en un Estado de derecho con una Constitución hicimos una de las mejores democracias del mundo y los que están en la cárcel los políticos independentistas que está en la cárcel no lo están por sus ideas sino acusados de graves delitos de malversación de desobediencia a los tribunales de rebelión contra la Constitución democrática están siendo juzgados por sus actos delictivos no por sus ideas sino por sus actos delictivos y hasta cuando los independentistas van a seguir abusando la paciencia de los demócratas españoles Catalunya hay España se merece la formación de un gobierno de alguien que no esté en prisión lo he dicho antes esto es tanto pedir cumplir con la ley y la Constitución que los independentistas defiendan sus ideas cumpliendo las leyes no hay nadie que escape a la ley esa es la esencia de la democracia y lo que más me preocupa es recuperar la concordia en Cataluña recuperar el ambiente de relación personal esa situación como decía que han provocado los independentistas de división en las familias de enfrentamiento entre amigos recuperar la convivencia eso sí que es una tarea de todos también de los independentistas Julio y Carlos I

Voz 1715 25:52 cerraremos esta primera ronda sobre Cataluña que tenemos que irnos a desconexión

Voz 1054 25:56 Julia yo creo que por supuesto que hay que respetar las decisiones de los jueces pero yo creo que el recurrir a que la inmensa mayoría de la sociedad catalana sea tratada como un sujeto violento pues no contribuye para nada entonces a rescindir las evidencias resolver la cuestión de fondo porque lo que hace falta es en estos momentos como las familias diálogo paz y concordia y al no existir iniciativa política alguna pues el juez Llarena se convierte en el principal guionista de esta de esta política yo creo Kaká data detención sea Honda más la herida en Cataluña Ishikawa unifica más el problema eso ya no lo decimos nosotros lo ha dicho también pues el señor Felipe González lo repitió Miquel Iceta en el Parlament que se posicionaron claramente en contra de este gobierno de los jueces o como llaman otros este Gobierno de las togas yo creo que que el problema es que España no Rajoy no han demostrado también miles de mujeres si los pensionistas mujeres como Manuela Carmena ya lo han demostrado que la política del diálogo y el entendimiento puede ser una realidad en nuestro país

Voz 1715 26:52 cargas sobre las mayorías

Voz 6 26:55 mayorías parlamentarias no la la inmensa mayoría social en Cataluña está a favor de al menos dos cosas no una de que sean los catalanes los que decidan su futuro pues amplísimo incluso votantes del Partido Socialista y cuadros del partido socialista en que también están en esa dirección que sean buscará en su futuro dos que el reconocimiento nacional de político que tiene Catalunya en la marca del Estado es insuficiente freno eso hay una propuesta que es la independentista la que agrupa el cuarenta y siete por ciento de los votos hay una propuesta política que agrupe a más zonas en que Adriano hay alrededor del treinta por ciento estarían por la reforma federal o confederal de la de la Constitución con el otro hilo y al resto que estaría por retroceder a la situación previa a la constitución de el setenta

Voz 5 27:50 el partido que nos Campuzano que tenemos

Voz 6 27:55 Ferrándiz yo digo que la propuesta que tiene el cuarenta y ocho es esta

Voz 3 27:58 la romper con la que tiene la propuesta de la reforma

Voz 6 28:00 federal arroz de treinta y al resto los que quieren ir antes de la de la Constitución del setenta y ocho

Voz 3 28:05 esos porcentajes pero sus ellas tú no no no no oye

Voz 6 28:08 oye que la suma de PSC comunes es alrededor del treinta por ciento no funcionó por tanto a ver o alguien es capaz de dar respuesta política Ésta no es lo que nos hemos encontrado durante estos años ha sido con esa negativa a dar esa respuesta política que ha llevado a ese choque de trenes que ha llevado a ese gobierno de los jueces ya llevado a ese fracaso Jesse fracaso que se proyecta en el conjunto de España en dos dimensiones en una vulneración de derechos y libertades de todos en un bloqueo de la política de la política española legislatura inútil como está sucediendo en esa legislatura nadie puede pretender gobernar España ignorando que hay dos millones dependen en Cataluña de ya que hay cerca de dos millones y medio de catalanes te queremos

Voz 5 28:53 el futuro de alusiones pudo matizar venga con brevedad que tengo quién es

Voz 1635 28:58 es que ha hecho Carles Campuzano una alusión a cuadros socialistas en Cataluña Felipe González todos los socialistas todos los socialistas en el conjunto silla todos los socialistas en todo el país en todo el Estado eh priorizan el respeto a la legalidad entonces no utilice ese de nuevo manipulador la posición de los socialistas porque si si algo se dice en contra de la política fue conscientemente lo que significaba fue ir a una declaración unilateral de independencia que Lobo por cierto ante los jueces en sucesivas comparecencias hombre ese matizó no se quería tal cual es algo simbólico y sin embargo se vuelve a las andadas por lo tanto los socialistas estamos con los valores democráticos con el respeto a la legalidad y con la necesidad de cohesionar el país Cataluña desde luego lo estáis haciendo quienes actúan en contra de la Ley de estas maneras un favor a las derechas estáis alentando el nacionalismo español está alentando el voto del miedo de las derechas de una manera tremenda tremenda con lo que estoy jugando y acción en Cataluña

Voz 1715 29:56 hay que avancemos vamos a ir a la desconexión ya a la vuelta quiero que hablemos de presupuestos mañana va a ocurrir algo importante muy importante para este país que el Consejo de Ministros en reunión extraordinaria para aprobar el proyecto de presupuestos que luego debe ir al Congreso al Senado y sumar más votos de los que ahora mismo tiene que son muchos pero son insuficientes digo que los que ahora mismo tienen porque hoy C's Albert Rivera ha anunciado ese acuerdo con el Partido Popular hora escuchamos lo que ha dicho Albert Rivera lo que dicho Cristóbal Montoro la posición de Pedro Sánchez sometemos en los próximos presupuestos a la consideración de nuestra política de los lunes en Hora Veinticinco

Voz 1715 31:01 las andábamos aquí los de Madrid bueno pues que estamos en Madrid y quiero decir haciendo cálculos comparando tiempos los del Parlament vuelos de la justicia alemana pero no vamos a volver a hacer de Cataluña tenemos que salir de momento esta noche de ese bucle en el que estamos porque lo decía antes hay que hablar de presupuestos que mañana me ocurre algo importante y es que el Gobierno va a presentar su proyecto de Presupuestos hoy Albert Rivera ha anunciado esta mañana que llegado a un acuerdo con el gobierno con el PP para apoyar las cuentas de este año que ya hemos dado un buen bocado que estamos en el mes de marzo esto es lo que decías

Voz 11 31:33 siete coma dos millones de pensionistas van a ver cómo les sube la pensión por encima del IPC y esto va a ser con cargo al presupuesto esto va a ser inmediato si se aprueban los Presupuestos siete coma dos millones de pensionistas tendrán subidas por encima del IPC en el bolsillo

Voz 1715 31:48 el ministro de Hacienda bueno está contento porque Ciudadanos ha decidido apoyar los presupuestos que ha elaborado con mucho detenimiento con con tiempo con mucho tiempo pero claro eso de que lo hayan usado Alves Rivera bueno también gustarle

Voz 12 32:02 vamos que otros grupos políticos se sumen a la iniciativa abre insiste la iniciativa la presenta el presidente de gobierno en el pleno del Congreso ante todos los españoles

Voz 1715 32:15 vamos que se ha adelantado a los tiempos Albert Rivera Rajoy cuenta ya con el apoyo de Ciudadanos necesita algo más necesitaría los votos del PNV que ya saben que ha supeditado siempre ese apoyo a que se deje de aplicar el ciento cincuenta y cinco vamos escuchar una voz más en este caso desde el Partido Socialista el líder del PSOE Pedro Sánchez que cuenta decía hoy con una alternativa presupuestaria

Voz 1722 32:35 en fin el Partido Popular avanza hacia la aprobación de esos presupuestos del cero veinticinco por ciento con el aplauso de ciudadanos desde luego va a contar con el apoyo de la Izquierda de gobierno que representa al Partido Socialista nosotros en el marco de la enmienda a la totalidad presentaremos una alternativa presupuestaria que cumpliendo con los objetivos de déficit marcado con Europa también reduciendo la deuda pública atienda a las urgencias sociales de hoy también la modernización de la estructura productiva de nuestra economía en el mañana

Voz 1715 33:04 les recuerdo que nos acompañan Emilio del Río del Partido Popular Julio Rodríguez de Podemos Odón Elorza PSOE Fernando de Páramo Ciudadanos y Carles Campuzano de car Emilio del Río Partido Popular mañana habrá presupuestos proyecto de Presupuestos hoy ya ya anuncio de acuerdo entre el PP y Ciudadanos pero siguen faltando votos para sacarlos adelante

Voz 1383 33:21 eso es mañana hay proyecto de presupuestos aprobados en el Consejo de Ministros y entran la semana que viene en el Congreso de los Diputados es una buena noticia el acuerdo para los presupuestos de este año de de Partido Popular de ciudadanos pero como bien dices Pedro no hay votos suficientes por lo tanto no sé si el Partido Nacionalista al Partido Socialista ya se ha excluido porque es excluye sin conocerlos no oye Alemania no parece un mal país no ni una mala Democracia ya hay no solamente han sido capaces los dos grandes partidos el equivalente al Partido Popular y al Partido Socialista de pactar unos presupuestos es que han pactado un gobierno para evitar unas nuevas elecciones

Voz 5 33:59 luego tras yo creo yo quiero que

Voz 1383 34:01 yo creo que los españoles necesitan unos presupuestos que se mantenga el equilibrio presupuestario que ese puedan bajar los impuestos que se cree empleo que se pueda equiparar salarial mente eso de policías y guardias civiles que se suban las pensiones con menor renta así debí de edad el dos por ciento van a subir si se aprueban los presupuestos que se siga creando empleo es que estos fundamental si queremos no desde el punto de vista de un proyecto personal sino como sociedad y ahora que estamos en el debate de las pensiones bueno para garantizar las pensiones lo que hay que hacer es crear empleo podemos hablar mucho de esto ya hay que hablar mucho y debatir mucho y hay un foro por cierto para hacerlo de forma no interesada y partidista que es el Pacto de Toledo pero para eso necesitamos crear empleo podemos llegar a los veinte millones de españoles trabajando en el año dos mil veinte hemos creado en este país más de seiscientos mil puestos de trabajo el año pasado para eso necesitamos unos presupuestos por tanto hay que apelar a la responsabilidad empieza una etapa de negociación hay vamos a ver lo que me gusta

Voz 5 35:06 el Gobierno cumple culminación que se los presupuestos ya que Emilio preguntado por el PSOE dice de entrada no

Voz 1715 35:11 sí hombre porque estamos

Voz 1635 35:13 tocando una música que desde luego lo que lo que huele a música esa presupuestos de precariedad a presupuestos que son en definitiva en este momento una ceremonia de la confusión mire he estado leyendo en los medios de comunicación de estas últimas horas las declaraciones de de Ciudadanos y del PP respecto a lo que sube no suben las pensiones au distintos aspectos las pensiones son totalmente contradictorias hay una confusión porque es muy evidente y un intento del Gobierno y de su bastón de apoyo o de mando depende del caso que es el objetivo es a desmovilización la desmovilización de la sociedad de los pensionistas de de las mujeres de muchos colectivos ahora no sueltan ahora que estamos en semana santa no por tanto procesiones en ella en Valladolid en todos los sitios pero como esto no es una cuestión de fe aunque estemos en Semana Santa es una cuestión de credibilidad y de datos concretos y miren además de decir ahora lo que conviene al PP Ciudadanos lo que les conviene para que se desmovilice la sociedad hace unos presupuestos que ya hemos visto lo que han aportado durante el año dos mil diecisiete más precariedad más situación indigna más recortes sociales estos presupuestos lo que tienen que hacer es garantizar además que hay un cambio de marco legal quiero decir que hoy se hacen declaraciones el año posición también mucha sobre mejoras de los pensionistas de colectivos y luego se han traducido en que en nada en cero que hace falta cambiar el marco legal garantizar el incremento del IPC en las pensiones eliminar el factor de sostenibilidad derogar derogar la reforma laboral de dos mil trece lo que hace falta son cosas concretas cambie el marco legal porque estos son palabras que dentro de un mes las lleva el viento ya han conseguido quizá engañar algunos pero yo creo que la ciudadanía ya no se va a sentir engañada porque caminos digan no sé que con el cierre PF tanto cifras señor Rivera que no son ciertas Rivera el mismo que hace cinco días decía que el Partido Socialistas allá cargado auto las pensiones cuanto dejó en el año dos mil once sesenta y siete mil millones de euros que ha aplicado sin ninguna medida concreta diferente para recuperar en fin la fondos de economía de la Seguridad Social el señor Rajoy con el apoyo de Ciudadanos por tanto presupuestos de la confusión palabrería para desmovilizar a la sociedad y ninguna noticia positiva para los sectores que están en la calle luchando por sus derechos

Voz 1715 37:27 Fernando Carlas

Voz 3 37:30 es por es bueno la el enfado de alguno del Partido Popular hoy yo creo que si tiene que ir acostumbrando porque ya no tiene mayoría absoluta y cuando no tiene mayoría absoluta pues no le queda otra que aceptar las exigencias que ciudadanos apuestan

Voz 1383 37:42 la esa perdón hemos parado para qué

Voz 3 37:44 ese no lo decía por la el cava antes Pedro en cuanto le decía cuanto unas declaraciones del del señor Montoro diva digo que es normal que al final cuando cuando alguna no tiene quería absoluta pues tiene que negociar y lógicamente nosotros le vamos a exigir lo que no ha hecho el Partido Popular básicamente en estos últimos años que es subir los impuestos de nosotros hemos exigido bajarlos pero en cualquier caso y yo le quiero preguntar a Don que ha conseguido el Partido Socialista en todo este tiempo que ha conseguido porque hice ha dicho así con un tono como despectivo propio de una tertulia sin faltar al respeto sólo faltaría pero ha dicho algo así como no se quede el IRPF bueno mire pues lo que el señor avalan llama no sé qué del IRPF pues nosotros llamamos bajar el IRPF a las rentas de catorce mil euros que tendrán sesenta euros más al mes yo creo que eso a los socialistas les está ya muchos votantes también del Partido Socialista ejemplar rentas el recato de mil euros dieciocho mil euros que tengan trescientos euros más al año eso que que Odom llama así de con ese tono no se queda en estas políticas de lo que van a hacer es que no tengan interés pero pues me permites sólo han escuchado atentamente mientas de Philip K hay cosas que no son verdad sobre nuestro acuerdo pero te ha escuchado trescientos euros más al año para esas personas o sesenta euros más al mes como digo para los los mal llamados mileuristas complementos salariales para seiscientos mil jóvenes ahora ver ver viciados de quinientos mi de quinientos euros más al mes esos esos luchar contra la precariedad yo creo que así lo que pasa es que desde el no es no pues desde luego que se consigue muy pocas cosas y eso es lo que ha hecho el Partido Socialista que es conseguir nada mira ante unos presupuestos cuando uno no gobierna o no tiene mayoría absoluta hay dos opciones una no es no criticar todo lo que hace Ciudadanos cuando hay cosas que yo creo que estarían de acuerdo muchos votantes socialistas o sentarse en una mesa con el partido en este caso que gobierna intentar arrancarle propuestas que no son dos hemos considerado que son buenas para todos los españoles porque yo creo Odón que subir una semana más de permiso de paternidad como hemos conseguido en estos presupuestos por cierto ya la subimos en los anteriores pero hemos conseguido una semana más hasta cinco yo creo que eso la tú estás de acuerdo Don conociendo te porque eres un además un socialista convencido estoy de acuerdo que a muchos votantes del Partido Socialista estarán por la conciliación o por ejemplo darle mil euros más a las familias que tienen hijos con cero a tres años para la escuela infantil yo estoy convencido que hay muchos socialistas que están de acuerdo con eso y eso es luchar contra la precariedad y por la conciliación esas son medidas que hemos conseguido en los acuerdos claro cuando unos presupuestos hubiese gustado conseguir muchísimas cosas más pero cuando uno no gobierna hace ese trabajo Corredor Mediterráneo infraestructuras necesarias intenta arrancar propuestas eso es lo que ha hecho Ciudadanos en esta negociación pero eso sí también se decía al principio de la tertulia se necesita el acuerdo en este caso con el voto a favor del Partido Nacionalista Vasco para eso el Partido Popular ya hizo en el cuarto oscuro esa negociación del Cuponazo

Voz 5 40:29 en pero aún así va a ser difícil perdón del Congreso de los Diputados termino pero puede queda espera salvo con el Congreso e Iker es un cuarto terminen Fernando

Voz 3 40:38 cupos del Cuponazo se hizo pensar era en una negociación opaca y lo sabéis pero cualquier casi termina ya ojalá el parto el socialista se sumara aportara pues mira yo en este tema estoy de acuerdo al otro no sentar a nosotros llegamos a un acuerdo en su día con el Partido Socialista negociando y dialogando poniendo encima de la mesa nuestras diferencias pero sobre todo lo que nos unía en un momento clave de la historia democrática reciente no pues eso es lo que yo creo que debe hacer un partido responsable nosotros hemos optado por estabilidad responsabilidad y por supuesto exigir propuestas que el PP no ha hecho

Voz 1715 41:09 eran en todo este tiempo harán falta los votos del PNV porque yo tengo buen olfato sospecho que Podemos no se los va a dar Julio

Voz 1054 41:16 bueno nosotros se que presentamos unos presupuestos alternativos uno perpetrado alternativos que no condicionaba vamos las decisiones a reducción del déficit público sino que definíamos Prioridades ya estábamos a ellas al ritmo de reducción como buscábamos era reducir el déficit social pero con programas concretos

Voz 6 41:32 todo ello frente a unos presupuestos

Voz 1054 41:34 profundizan todavía en la lógica del recorte de la autoridad que limitan la recuperación económica en beneficio siempre de una de una minoría presentamos esos presupuestos alternativos porque seguimos insistiendo que mientras no saquemos al Partido Popular del Gobierno será imposible limpiar las instituciones de la corrupción que hacerlas trabajar eh en favor de mayorías sociales la noticia de que Ciudadanos ha dado luz verde a esto pese a estos presupuestos pues no ninguna sorpresa

Voz 6 42:01 a nadie a nadie dijo Leo

Voz 1054 42:05 a lo sabíais cosas que yo creo que hasta que has visto no guarda estoy diciendo únicamente que no es ninguna sorpresa y que nadie tenía ninguna duda pero habrá que ver cómo termina como decía muy bien Pedro si el PNV pues bastó presupuestos pero es alto también un voto más le prestará al Partido Socialista Obrero Español un voto que la hace falta para para estos presupuestos como hizo el señor que veo señor Quevedo que iban la papeleta conjuntado del partido no lo dudo no lo dudo pero supongo que alguna cosa haríais vosotros porque habéis dicho que no va a contar con el apoyo del PSOE eso eso el señor que ve esto iba iba en la número dos en la lista conjunta del PSOE y Nueva Canarias

Voz 5 42:44 bueno no pasa nada porque si no hay si no hay apoyo y no hay perdóname perdóname claro

Voz 1054 42:50 con la palabra muy poquitas veces y muy muy cortito venga Julio sino hay apoyo tampoco pasa nada porque ahorra prórroga lo único que va a cambiar pues es que la la estabilidad simbólica que tiene Rajoy en la presidencia pues va a salir reforzada para nada

Voz 1715 43:03 en otra época tiempo va yo estaría plantando esta noche a Carles Campuzano sí ante vacío e iba a apoyar o no los presupuesto los tiempos han cambiado Carla

Voz 6 43:12 los tiempos han cambiado efectivamente pero fíjate si seguramente será bueno que nos podamos pronunciar sobre los presupuestos cuando lograríamos es que ha guiado no letrada más allá de las posiciones políticas sentara todos podemos podemos tener no pero yo prefiero sobre este presupuesto cuando me lo haya mira de decir alguna cosa y las preguntas para valorar el presupuesto va en la dirección que toca tienen que ver con los problemas de fondo no los problemas de fondo es que España es de los estados más desiguales de la europea que durante estos años de crisis la desigualdad ha aumentado ya que ver el presupuesto de respuesta eso España tiene un reto de cambio de modelo de modelo productivo por el tipo de empleo que se está creando en esa recuperación no parece que el cambio del modelo productivo si haya producido se produce demasiado empleo mal pagado en sectores con poco valor ha añadido que por tanto hay que ver si el presupuesto sobre el cambio de modelo productivo le da respuestas hay una demografía declinante hay que ver si el presupuesto sirve para romper esa demografía declinante hay un reto que es el cambio climático hay que verse pueso puesto sirve para la transición energética y hay un problema de empleo no tan sólo un problema de desempleo muy alto sino que la calidad del empleo está en discusión lo que sabemos de los anteriores Presupuestos que al Partido Popular que sobre esas cuestiones no ha mejorado porque el panorama hoy en en desigualdad en cambio me lo productivo en demografía declinante en transición energética y en empleo de calidad es deprimente por tanto de entrada de entrada sin habernos leído ese presupuesto a dudamos mucho que esas que esos retos Serres cuenta y luego efectivamente habrá colocado una cuestión que puntualmente este este bien seguro que sí pero la pero el presupuesto no lo no lo puedes valorar simplemente porque haya introducido alguna mejora sino aunque el presupuesto expresa cuál es la política económica social fundamental de un Gobierno y ante reto que son los retos importantes España hoy está muy mal posicionada

Voz 1715 45:25 Emilio un minuto tengo con un uno tienes en realidad pues que

Voz 1383 45:30 no voy a entrar en el debate de profe profe yo soy el primero me parece un poco infantil la iniciativa es del Gobierno se agradece la capacidad de negociación de quienes apoyan el presupuesto en este caso de lo que se trata es de tener una visión global pensando en los intereses de todos los españoles Se trata de seguir creando empleo no hay mayor precariedad que el paro se trata es subir el sueldo a los funcionarios Se trata de consolidar la subida de salario mínimo interprofesional de la subida de las pensiones de la bajada de impuestos de que tengamos un horizonte de estabilidad y de confianza para eso necesitamos unos Presupuestos Generales del Estado el PSOE tendría que haberlos antes de de opinar Podemos como todos los populistas quién cuanto peor para todos mejor para ellos no yo creo que no haya unos presupuestos no es bueno para los españoles Odón vamos

Voz 1635 46:20 consideración inicial no ciudadanos nos piden que apoyemos los presupuestos de del PP saliendo de que van sabiendo que no son presupuestos que contribuyan a una mayor igualdad en España pero por otra parte eh poder hemos de vez en cuando relata aspirado nada no recuerda eh les vamos a mirar con detalle pero desde luego ya te advierto que lo que dice recibirán unos años por que estás diciendo estoy diciendo Montoro en relación con el IRPF ha aplicado determinado segmento de los pensionistas no están diciendo lo mismo y repito que son presupuestos en declaraciones para la confusión para lograr la desmovilización pero decía mientras Podemos nos pide que echemos del Gobierno mediante moción censura al señor Rajoy y que lo hagamos con los secesionistas de Cataluña eso nos pide podemos permanentemente vaya fiabilidad vaya seguridad

Voz 5 47:05 las heridas los mismos nosotros mismos hemos que apoya

Voz 1635 47:10 hemos al Partido Popular en los presupuestos que por lo que viene ya contando Montoro desde hace meses en el Congreso pues recreación del señor Rajoy por las declaraciones continuadas de la señora ministra de Empleo Fátima Báñez por las declaraciones que estamos escuchando permanentemente del Gobierno cuajo gusta comparecer en lo que dicen lo que lo que simbolizan es que estos presupuestos son los Presupuestos de cero veinticinco son presupuestos no

Voz 6 47:34 para redistribuir no para repartir el crecimiento sino

Voz 5 47:37 el día nos vamos a sentir engañados por el señor Rivera amigos esta noche porque la palabra Emilio veía la palabra y no tengo tiempo así que Emilio del Río de Julio Rodríguez podemos Odón Elorza PSOE Fernando Páramo Ciudadanos Carles Campuzano PDK gracias a los cinco complacencia