Miquel Iceta (PSC): "El gobierno de concentración es un deseo"

Voz 1715 00:00 Miquel Iceta es el líder del PSC señor Iceta muy buenas noches hola buenas noches acabamos de escuchar proponer ese gobierno de concentración que ha cambiado en opinión le pregunto qué ha cambiado porque si el independentismo mañana se pusiera de acuerdo mañana Cataluña tendría un presidente de la Generalitat

Voz 1591 00:15 bueno es que esa es una posibilidad que está abierta es probablemente la que tiene más más número no lo que pasa es que el independentismo tiene una dificultad evidente yo es ponerse de acuerdo no sólo un candidato sino en una política ponerse de acuerdo en algo que la mayoría tenemos claro desde hace mucho tiempo que fuera de la ley mal política hay por lo tanto la única forma de constituir un gobierno que merezca ese nombre circunscribir LOCE Merlo al cumplimiento de la legalidad al partes del independentismo que todavía no lo aceptan está este dato de la realidad

Voz 1715 00:52 el Gobierno la propuesta de gobierno de concentración en fin viendo quiénes deberían formar ese gobierno de concentración es más un deseo que otra cosa

Voz 1591 01:01 pues la verdad es que sí lo que pasa es que hay mucha gente que estos días pregunta que hay que hacer que hay que hacer yo creo que hay que intentar ir diluyendo los bloques y recordar que en grandes momentos pues se llegan a grandes pactos de un recuerdo muy especial por el Gobierno de unidad que presidió Josep Tarradellas yo creo que hay un recuerdo para el conjunto de España lo que supusieron los partes de la Moncloa en este caso no eran un gobierno de concentración pero sí un esfuerzo de ponerse de acuerdo en lo fundamental ir hacerlo de forma transversal cuerpos políticas con planteamientos muy distintos y realmente es muy difícil encontrar situaciones tan excepcionales como las que la que en este momento estamos viviendo en Catalunya es una posibilidad que no debiera caer en saco roto probablemente muy difícil por no decir inviable pero desde luego yo creo que hay que reflexionar sobre la necesidad de tender puentes ni de ponerse de acuerdo en mínimos lo que decía Xavi García Albiol pues tampoco le falta razón

Voz 1715 02:05 se va a intentar al menos va a tomar iniciativa de reunirse con alguien

Voz 1591 02:09 vamos a ver nosotros lo hemos dicho desde el primer momento que quién tiene que tomar la iniciativa es que nada más la selección en este caso lo hay hay dos en todo el mundo que es Ciudadanos yo otro que es la suma de los independentistas que son quiénes tienen nuestros momentos mayo el seno Parlamento por lo tanto lo razonable y es que la iniciativa la tomen que nos han ganado nosotros lo que hacemos es sugerir una una posible vía en cualquier caso reivindicar esa idea de la necesidad de ponernos de acuerdo en la necesidad de abandonar trincheras y ponernos a trabajar para la ciudadanía porque un Gobierno hace falta un gobierno es urgente en estos momentos sí que ha empezado a correr el reloj en dos meses no hemos llegado a una solución pues habrá que convocar elecciones y eso no creo que sea bueno para nadie

Voz 1715 02:59 hay que abandonar las trincheras decía no teme usted que el pleno convocado para el miércoles sea una manera de ahondar de cavar más hondo esa trinchera

Voz 1591 03:08 es muy probable muy probable nosotros no éramos partidarios de celebrar plenos hasta que no haya un acuerdo político que garantice una investidura una salida política lo que pasa es que el mundo independentista que es incapaz de ponerse de acuerdo en esa investidura quiere seguir utilizando la cámara como una cámara precisamente de resonancia de sus planteamientos y sus reivindicaciones pero sin embargo no son capaces de hacer lo que su obligación es dar una salida política proporcionar un gobierno estable de Catalunya

Voz 1715 03:40 una cosa más señor Iceta vamos a cumplir el compromiso de dejarle antes de las diez y veinte de la noche usted cree que el presidente debería dimitir cree que está haciendo un uso sectario de ese cargo institucional

Voz 1591 03:53 vamos a ver yo creo que algunas de las declaraciones que ha hecho pues el Parlament incluso esa iniciativa suya de encabezar o proponer un frente no son de un presidente del Parlament ahora bien tanto como para que dimita yo creo que se está estrenando en su cargo es el único cargo institucional un cierto relieve que tiene Catalunya en estos momentos yo creo que antes que pedirle que dimita es preferible que entre todos lo exijamos que cumpla con su función que es verdad que es complicada en un momento como éste pero desde luego merece la pena que alguien de alguna forma se haga cargo del estado de ánimo que todos estén perro presentarnos a todos en Cataluña hay demasiada división como para añadir ninguna más por lo tanto nosotros no lo hemos pedido la dimisión pero sí esperamos que se con porque conforme a la dignidad que exige su cargo

Voz 1715 04:43 sólo una cosa más no va a ocurrir no parece que vaya a ocurrir pero si el presidente para amén le llamara usted a su partido para explicarle esa idea del Frente usted se sentaría con él

Voz 1591 04:52 mire nosotros siempre acudimos a la llamada de las autoridades institucionales el presidente del Parlament que explicarnos cualquier cosa o conocer nuestra opinión desde luego vamos a acudir pero como le decía no es función de un presidente de un Parlamento constituir un frente Nazaré llamamientos en favor de enfrente si nosotros lo que estamos diciendo que lo que hay que hacer es ir diluyendo los bloques pues todavía menos Nos vamos a apretar a la idea de un frente que implica la existencia de un adversario o un enemigo yo creo que eso no es lo que conviene a Cataluña en España en estos momentos todos tenemos mucha preocupación todos tenemos nuestras razones pero si no somos capaces de poner en común Cataluña va seguir en este en este vacío camino a un precipicio que desde luego no conviene a nadie

Voz 1715 05:38 Miguel Iceta gracias por atendernos buenas noches