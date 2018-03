"Rodrigo interpretó a la perfección lo que es ser delantero en la selección española"

Voz 1991 00:00 Gustavo López qué tal buenas noches qué tal

Voz 1185 00:02 buenas noches Álvaro Benito muy buenas

Voz 1991 00:05 buenas noches Kiko Narváez qué tal Chago buenas noches a ver Gus qué partido espera para mañana

Voz 1185 00:11 hombre poder para empezar entretenido seleccione juegan tratan de tener un juego en el mano a nivel individual no se lo tenía muy buenos jugadores y creo que va a ser un partido entretenido no de dos selecciones que candidata a ganar la Copa del Mundo Alvaro

Voz 1 00:30 sí yo creo que no no creo que sea un partido amistoso al uso sino algo parecido a lo que fue el el España Alemania partido muy competido de donde las dos van a mostrar cree credenciales no yo yo creo que Argentina está por detrás de esto caña pero pero bueno vamos a ver quién quién se hace con la pelota no que Sampaoli yo creo que va a mostrar una propuesta muy parecida a la que a la que pueda tener Lopetegui

Voz 1266 01:03 pues yo no no veo simulacro Yago veo un test serio sobre todo de cara al futuro porque Sampaoli ya lo ha comentado en rueda de prensa y también cuando estaba con Chile la de disputarle la posesión que presionarle muy muy arriba Gustavo Gustavito sabe mejor que nadie cómo es la Argentina es Sampaoli pero conociéndolo a él yo creo que que va a jugar con personalidad valentía descaro hito

Voz 2 01:29 atención de intentar robar balón en en campo en campo contrario esa es la la sensación que tengo que es algo que seguramente no mundo

Voz 1266 01:38 no no lo ocurra gol si tuviese

Voz 1991 01:41 que apostar apostaría porque va a jugar Messi

Voz 1185 01:46 no de la información que tenemos nosotros que no se cometa Argentina que tiene chica chica opción y no sabemos ella ahora mismo Si a qué porcentaje hay pero si tengo que jugar algo dónde jugaría que tienen muy difícil que participe en el en el partido seguía teniendo algunas molestias no lo tienen arriesgar au pues realmente piensa que es bueno es mejor que no juegue pero

Voz 3 02:13 yo si me pregunta a mí yo creo que no

Voz 1185 02:16 no va a ser a partir de ahí pues es una auténtica pena

Voz 1991 02:18 porque tenemos unas ganas terribles de ver a Messi contra sí

Voz 4 02:21 España en el partido de mañana

Voz 1185 02:24 no es la información que bueno que eran paneles

Voz 5 02:26 cada lector Gus no

Voz 1266 02:29 eh

Voz 1185 02:29 sí realmente a la información que te dan de la selección argentina no es muy clara una Kitchen Chemita es casi seguro que no juega de otros dicen bueno es bueno decirle en el último momento tradición no no quieren y arriesgando otros dicen que bueno que él él tire pero Sampaoli quién mejor no tiene no participe partidos sin desde el tranquilo la información echará por eso te digo que cuando no es tan claro todo esto siempre estaremos nosotros que hemos jugado los tres tenemos que la decisión final de Ecuador yo creo siempre tengo que fuera lo vamos a esto entonces hago yo creo que no voy a jugar no es una opinión personal por todo comentario club hubo en torno a a la selección argentina y los que chicos manejan información pero sí en el último

Voz 1991 03:14 en fin pues mañana hasta última hora no sabremos si juega o no Messi Diego Costa parece Álvaro a mí me da que es el partido perfecto para él no

Voz 1 03:24 uno de ellos es está claro que el que el otro día también lo podría ser no porque Alemania tiene tiene la misma ganas de ser protagonista con la pelota que las que las pueda tener España en Argentina entonces eso propone espacio a la espalda no lo que pasa es que el otro día yo me quedé con la sensación como que Rodrigo interpretó muy bien todo lo que querían los compañeros muy bien todo lo que quería el partido Diego Costa no tanto no Diego Costa como que no termina de casar con con la firma Sofía o con la conversión de juego que tienen los centrocampistas que juegan por detrás de que con que vaya por delante que a mí Diego Costa me parece una excelente delantero pero para un tipo de juego no para robar y lanzar rápido que se la quede y que los compañeros pues esas transiciones un poco más rápidas un poquito más de balones directos a esa disputan hoy ir Rodrigo en cambio el otro día lo interpretó muy bien todo lo contrario en esa pausa a esa asociación meterse entre líneas cuando la ocasión lo requería también podría espacio claro que sí cuando cuando era factible o cuando la jugada lo proponía pero no sé yo tengo tengo mis dudas en cuanto a a Bono eh no es la primera vez que Diego Costa tiene problemas en encontrar el feeling en la selección española en cuanto a la a la propuesta de juego no por eso yo creo que las mismas dudas la puede tener lo que te Lopetegui sobre todo para el rendimiento aquello que dio Rodrigo contra un contra la campeona del mundo no porque el test del otro día Assumpta es muy válido entonces esas son las las dudas que me genera Diego Costa en la selección Kiko

Voz 1266 04:51 pues se va postulando Rodrigo a mí realmente el otro día de lo más destacado del del partido las conclusiones sobre todo sabiendo que jugar en la selección española

Voz 1991 05:00 que es una selección de centrocampista que hay veces que

Voz 1266 05:04 que la Cámara está al igual que el anterior no olvidemos que cuando se fue campeona de Europa ante Italia pues se jugaba con seis centrocampista no ir clonar un guaje Villa complicado creo que es el que mejor ha interpretado a la hora de jugar por detrás de cinco medias puntito a que lo único que quieren asociarse ofrecerse esta línea de pase tocar para que yo lo lo aprovechen y un caza goles que se muevan el área mucho ABC pues termina fracasando en la selección española no es fácil lo decía ahora Alvarito el jugar dice delantero la selección española porque es que tienes que jugar muy rápido muy bien venía en espacio reducido dejarla de cara lo interpretó el otro día Rodrigo realmente bien Argentina debe de de jugar como lo hizo Sampaoli en campo contrario presionar pues debería de venir bien a Diego Costa ese partido de pelotazo de ir a la espalda de los laterales de aguantar de dar continuidad al juego de hay en profundidad pero es cierto que el otro día a uno toda esa característica y esa virtudes Rodrigo dio un paso para mí muy importante a la hora de consolidarse yo creo ya está para la la lista no sabemos se llevará tres o cuatro delantero pero hablan de Diego costra podría ser un buen partido ya te digo que el handicap Yago es que Juárez delantero la selección yo exceptuando lo que es el Guaje Villa

Voz 1991 06:18 a todo le cuesta muchísimo trabajo y Gus en qué esperas de de la selección argentina sobre todo estás de acuerdo con Sampaoli cuando dijo que no le gustaba nada este partido a tan solo dos veces dos meses del del Mundial porque es un arma de doble filo

Voz 1185 06:33 bueno para lo que sí argentinas y siempre son armado de el partido porque ganar entrarían los planes sabiendo quién argentina para mí está un escalón por debajo de lo que pueden ser extraña lo que puede ser alimaña dicho la realidad y porque si tiene muy buena seguido pero en lo colectivo todavía falta trabajo les falta el de ganar lo que quiere Sampaoli ya ideas que quiere mensaje tiene quiere transmitir a los jugadores por plasmarlo en el campo de juego y creo que para Argentina para para lo que dicen argentino siempre es un arma de doble filo no entra en los planes nunca perder trece duelos la la sensación que tengo como equipo como selección y que todavía les falta no le falta trabajo le falta El engranaje para todo lo que quiere son Pablo él depende mucho a nivel individual de lo que puede ser Messi Higuaín varía entre el mucho de mucha calidad de cuartos para arriba pero el problema sigue siendo a nivel defensivo no ya al nivel de medio campo de juegos de creatividad para poder dársela Messi en conexión en Sitges el recorte adelante implica imaginan lo que pueda hacer una jugada Argentina constando eso de estar votando en lo colectivo el trabajo es un equipo armenio individual Jito tiene muy buena sitio cualidades pero le está faltando lo colectivo que eso va a ser cuestión de trabajos de acá al Mundial

Voz 1991 07:52 me queda un minuto y medio haber cómo lo repartirse entre Álvaro y Kiko que creéis Álvaro que busca mañana Lopetegui que quiere probar en el partido de mañana

Voz 1 08:02 llegó con la idea no yo creo que es lo que decía Gustavo España tiene más camino recorrido que Argentina no España tiene un estilo definido yo creo que ha hecho una buena fase clasificación Lopetegui ha mostrado variantes tácticas todas la han funcionado bastante bien creo que ha devuelto el espíritu competitivo y las ganas de defender porque el problema creo que España lo tenía cuando cuando no tenía la pelota y que que ha progresado en ese sentido yo creo que sobre todo seguir caminando por ahí no con la pelota no tenemos grandes misterios porque yo creo que somos el mejor equipo a nivel de creatividad pero cuando no tenemos la pelotas es lo que hay que seguir caminando hacia adelante para poder aspirar al título

Voz 1991 08:41 Quico te han dejado cuarenta segundos a ver el tema

Voz 1266 08:44 de el sitio de de Bousquet tiene el que les da la oportunidad lo que hoy aprobó con jugando con Thiago después metió a Saúl de Dios su minuto a a Rodri que darle su sitio a ese jugador que sustituya a David Silva hay un par de puesto en lo que yo creo que todo el mundo tenemos a Duda que es el acompañante el escolta de de Bousquet de cara al futuro a mi me gusta muchísimo Saúl en esa posición y después delanteros ideario Costa o a lo mejor es Rodrigo ya con únicamente la ladrona yo creo que no tenga no va a tener consideración creo que va a seguir apostando por por consolidar lo que el equipo titular en a eso no va a regalar absolutamente nada iba a intentar ganar porque hay que tiene muy poco tiempo para para estar junto esto esto jugadores por eso lo que espero es un muy buen partido de que España siga pues eso subiendo escalón a escalón por lo está moviendo de que lo ocurrido Julen Lopetegui eso esperamos

Voz 1185 09:33 es un esté bien lo resumen cuarenta

Voz 1266 09:36 ello al final

Voz 6 09:38 porque a veces por gracia Gustavo López Alba

Voz 1991 09:41 pero Benito Kiko Narváez mañana seguimos hablando largo y tendido un abrazo a los trenes hasta mañana a España