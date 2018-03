Yago de Vega: "Es una desgracia que De Gea no juege en España"

Voz 1991 00:00 yo creo que De Gea ha sido siempre muy respetado en el fútbol español cuando estuvo jugando aquí en en nuestra Liga creo que siempre ha sido muy valorado cuando ha venido con la selección española creo que tanto por parte de los medios de comunicación como por parte de los compañeros como por parte de los aficionados siempre ha recibido eh es un trato es exquisito y creo que simplemente cuando uno está en otro país está en otra Liga ir digamos que está constantemente en contacto con otro país y con otra cultura con otra gente pues es normal que sea más valorado y que sea más eh expuesto a diferentes opiniones diferentes conversaciones pero creo que simplemente por por el hecho de estar en otro país pero no creo que haya más cariño en en Inglaterra que que en España simplemente que allí se habla más de él porque está en el día a día aquí a De Gea por desgracia porque es un grandísimo portero y tenemos la suerte de tenerlo en la selección española le vemos bastante menos que que le puedan ver en en Inglaterra pero vamos yo creo que no yo creo que esas referido a eso De Gea que no tiene ningún tipo de queja hay que en España está muy a gusto

Voz 1114 01:05 yo creo que cada bueno las sensaciones los sentimientos son personales y hay si él lo cree así lo expresa pues hay que respetarlo yo creo que no no no se confundían su día es mi opinión en en en San Petersburgo el partido entre Rusia España y bueno pues ahí yo lo que él piensa yo lo respeto pero creo que es un tío muy querido en el fútbol español ese versus sus partidos porque hoy todo el mundo ve los partidos de la Premier en España en todo el mundo y no creo que haya un doble rasero con De Gea porque juega Inlaterra juegue en España pero es una sensación mía personal como periodista a lo mejor este equivocado oí David que es el que tiene que expresar lo lo expresa de esta forma hay chico lo que le tenemos que pedir es que lo haga bien la portería lo hace muy muy bien porque hay muy bueno y seguro que va a hacer muy bien el Mundial pero ese sentimiento lo tiene lo expresa y como tal lo contamos aquí en en la radio

Voz 1991 01:53 es que creo que simplemente es eso el hecho de que cuando uno está en otro sitio pues se habla menos de él en el país porque no está en el día a día no se habla lo mismo nos hace que presta la misma atención a la Premier en Inglaterra que a la Liga española como es lógico con lo cual no se habla tanto de él pero yo creo que siempre que ha hablado de David De Gea a nuestro país ha hecho con muchísimo cariño muchísimo respeto y además sabiendo desde siempre que el Real Madrid les sigue desde hace mucho tiempo no sé

Voz 1114 02:19 sí quizá quizá este verano este en el Madrid eso te dice que esto es el fútbol no vino porque el fase entro tarde luego no vino porque el Madrid ganó la Copa de Europa porque había un acuerdo con David De Gea el pasado año incluso abrió un preacuerdo también con lo contamos aquí con con Courtois que luego se vino abajo porque el Madrid ganó títulos y al final la opinión de de Zidane y la opinión de Sergio Ramos prevaleció porque el equipo consiguió el objetivo ya este año pues bueno pues parece que sí pero como ya ocurrió dos años que no vino pues en el tercero quizá sí que venga David De Gea así que bueno es una expresión que hoy el ha querido ratificar en la sala de prensa y oye el sentimiento como digo es individual y hay que respetarlo