Vicky Losada: "El Olympique de Lyon es el mejor equipo del mundo"

Voz 1 00:00 hola buenas noches qué tal todo bien muy bien se empieza notarial los nervios y la tensión

Voz 2 00:06 bueno va bien ganas ganas de que llegue

Voz 1991 00:09 con ganas de que llegue ese partido del del miércoles donde os toca remontar hay que marcar sí o sí

Voz 2 00:15 sí la verdad que sí pero bueno mucha gente pensaba que dio un resultado así que con con mucha emoción y con muchas muchas ganas de que llegue inquieta a sacar la eliminatoria

Voz 1991 00:25 oye Sentís que esta es una semana en la que os jugáis mucho

Voz 2 00:29 y mucho menos entonces un partido hicimos una trabajos a bajo su bueno buen resultado dado que no mantiene vivas íbamos a ir a por la eliminatoria pero pero bueno los ojos es sinceramente siempre realista que están en la Liga

Voz 1991 00:47 en tenis delante al Olympique de Lyon que si alguien no conoce mucho el fútbol europeo femenino es sino la mayor una de las más grandes potencias en Europa

Voz 2 00:58 para mí es el mejor equipo del mundo ahí hay que ser realistas ya como he dicho porque cuervos de tiene jugadoras espectaculares pararon para mí para una jugadora creo que se me equipo porque te puede pensar

Voz 1991 01:11 es lo más bonito no quiero decir el esto de enfrentarnos al Olympique de Lyon el que sólo sea un dos uno y digo sólo porque estáis metidas en la eliminatoria con pleno derecho incluso con opciones de eliminarlas

Voz 2 01:24 sí está claro que que ellas pues de momento su fútbol pues estamos por delante nuestro distancias pero si estamos viva si metemos un buen trabajo defensivo contaremos vivas hasta hasta prácticamente el final del partido pues yo creo que se puede he hecho una buena una buena táctica para para llegar vivo así

Voz 1 01:46 qué tal estás Sandra apaños estés cuidando

Voz 3 01:49 sí sí sí la salvó la tuviéramos ahora vallecano que había que nosotros éramos todo

Voz 1991 01:56 lo digo porque en la ida hizo un partidazo y tiene que estar en en pleno

Voz 3 02:00 me condiciones eso sí

Voz 2 02:03 sí la verdad que sí la verdad que me alegro mucho por ella porque no me parece buena jugadora muy holgada bueno

Voz 1991 02:09 es importante no es saber que uno puede mirar para atrás y decir bueno tengo hay alguien de garantías no que tiene echado el cerrojo de alguna forma

Voz 2 02:18 sí que Sandra eso seguro y además yo creo que ellas en juego aéreo pues bueno ya Vila pérdida dura que tiene llegas Evangelios pues aunque tenemos pelear pues casi siempre los holgada en la posición pero bueno somos un poco más pícara Sarmiento pagar la de otra manera

Voz 1991 02:36 pero no vais a tener o en este caso mejor dicho vais a tener bajas importantes por los compromisos de las selecciones como os afecta las bajas

Voz 2 02:47 bueno él todavía somos una plantilla larga ahí al final esa era la intención también varía muy largas en España entonces son muchos partidos así que lo estás no a siempre

Voz 1991 03:00 también se va a cerrar Oso de mirar al banquillo hoy no ver que está al míster no que no está que no está Fran Sánchez

Voz 2 03:06 pues sí la verdad que sí bueno son cosas que que yo creo que pasa de supo lleve la atención Si bueno nada él seguirá irá dando órdenes a es a través de promoción

Voz 1991 03:22 oye Vicky os da la sensación que estáis ante una grandísima oportunidad de dar un golpe encima de de la mesa que sigáis eliminadas contra el Olympique de Lyon podríamos decir que puede entrar dentro de de de lo más normal pero que estáis en una ocasión buenísima para decir oye que que las distancias están cortando mucho que el Barça está evolucionando mucho que se está poniendo al nivel de las grandes potencias europeas que estamos aquí

Voz 2 03:47 sí yo creo que sí yo creo que además dice no tenemos nada que perder porque ya no que todo el mundo espera es que está limitado pero ya pues ya la donde el Olimpic pero bueno nosotras como decía él el partido anterior anteriores guión tendríamos el valor que iban a por ellas vamos a intentar ir un poquito más y ser que se yo creo que sí que es una gran oportunidad para para dar un golpe en la mesa pero bueno conocieran la tierra porque para mí es el mejor equipo del mundo ahora mismo

Voz 1991 04:14 tú has estado en Estados Unidos ha asestado en el Arsenal ahora en el Barça es decir has visto diferentes niveles diferentes ligas vas viendo como vemos nosotros desde fuera cómo va creciendo no el nivel no sólo de vosotras que estáis en Europa sino el propio nivel de la Liga española va creciendo muchísimo antes veíamos quizá el dominio aplastante de Barça Atlético de Madrid y Athletic de Bilbao que sigue habiendo dominio lógicamente pero las las distancias son mucho más cortas e ahora hay que sufrir mucho más para lo ganar los partidos no se gana tan fácil como antes

Voz 2 04:49 si es así además ahora pues cada vez es más recursos los hijos trabajar mejor y la verdad que es una alegría general eso va a hacer que la Liga sea competitiva y que las jugadoras cada visión más competitivas que haya más competencia y que todo vaya para arriba y cada vez nos acerque más a equipos como hoy ir ante selección también para mí

Voz 3 05:08 es es un placer que esto está cambiando además

Voz 1991 05:11 si esto va a ser buenísimo para vosotros porque cuanta más exigencia tengáis en en la propia Liga doméstica esos va a hacer más competitivos de cara más competitivas de cara a la competición europea porque cuando uno está más relajado en en en la Liga española digamos que lo tiene más sencillo quizá nos exige tanto no pero el hecho de que a uno le le exijan más en la Liga española hace que que que el funcionamiento o que digamos el rendimiento en Europa sea mayor

Voz 2 05:38 sí sí al final todo jugador sabe que que por mucho que intentes de estar exigiendo de más del cien por cien e incluso cada partido pero si físicamente realmente no tienes eficiencia al final es lo mismo que cada fin a estar ahí a es es conseguir tu mejor rendimiento va para ahora y para Europa

Voz 1991 06:00 eh queremos un estadio lleno o no para ese partido

Voz 2 06:04 ojalá ojalá agregó que que se encendieron muchas entradas del año pasado contra el PSG favorito de Semana Santa la gente venga a Barcelona que es una ciudad muy bonita y que venga aquí que el jueves estaremos en piensos esperma de estaremos a las el y todas y necesitamos Sadena a la gente

Voz 1991 06:21 además esta saliendo el sol es decirle hasta hasta el tiempo está acompañando esperemos que aguante hasta el miércoles como tú dices la gente está de de vacaciones hay que llenar el Miniestadi hay que tener ahí un ambientazo para demostrarle a los que vienen de fuera que aquí también se apoya a al fútbol femenino no sí sí claro

Voz 2 06:40 sí además es cada vez más

Voz 1991 06:43 pues yo creo que que partido

Voz 2 06:46 en ningún partido mejor que éste no Olimpic para para demostrar a la gente de aquí femeninos pues también existe

Voz 1991 06:52 en estos partidos yo creo que había que llevarlos al Camp Nou no lo digo porque hace nada jugaron en el Wanda Metropolitano el Atlético de Madrid y el Madrid Club de Fútbol hay que empezar a hablar ya de este tipo de partidos en grandes escenarios

Voz 2 07:05 bueno yo mira el mi es espectacular es era salas bueno siendo un futuro llega al cabrón pues mucho más intensas pero para nosotras no tengo problemas esa faceta juegan en el DNI ojalá pudiésemos jugar cada fin de semana

Voz 1991 07:23 yo acabo es noticia de hoy la lista de convocados de Jorge Belda ahí seguimos no

Voz 2 07:29 pues sí la verdad que nada muy muy contenta de volver este año lo que pasa o mal ahora me estoy encontrando mejor he tenía muchas molestias nada bueno Cuarte de desde el futbolista y la verdad es que estoy estoy más feliz ahora

Voz 1991 07:44 bueno has vuelto a esta lista de convocados para los partidos del día seis y el día diez de abril en Finlandia y en Austria en partidos de fase previa para el Mundial de dos mil diecinueve pero eso será otra historia de la clara hablaremos en el futuro ahora lo que lo que tenemos más cercanos ese partido de vuelta de de la Liga de Campeones frente al Olympique de Lyon así que nada Vicky Losada que vaya todo fenomenal y a ver si conseguimos pasar la eliminatoria muchas gracias