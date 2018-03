Josué Brachi tras proclamarse campeón de Europa de halterofilia: "Todavía no me lo creo"

Voz 1991 00:00 para el tramo final del Larguero tenemos que hablar de halterofilia Pedro Fullana muy buena

Voz 0760 00:05 algo muy buena porque tenemos al primo

Voz 1991 00:07 el campeón de Europa de halterofilia masculino

Voz 0760 00:10 sí eh Josué Evra chic y la verdad es que no sabía la alegría en la primera ronda del Europeo de halterofilia que comenzado hoy en Bucarest en Rumanía ya digo es la primera alegría de las muchas que se esperan también en esta disciplina que en los últimos años se está dando muchísimas medallas junto al piragüismo Josué Evra chic que venía de hacer un gran Mundial en el mes de noviembre que consiguió la medalla de bronce que ya viene también del último Europeo de conseguir la medalla de plata la verdad es que hoy se ha salido esa convertir en el primer levantado en la historia de la halterofilia española en ganar una medalla de oro en un Europeo en un Mundial hasta ahora sólo lo había conseguido Lidia Valentín eh que evidentemente es la más grande de este deporte en nuestro país y una de las que seguro también puede conseguir medalla en los próximos días pero ha conseguido la medalla de oro en arrancada levantando ciento dieciséis Quirós luego ha conseguido la plata en dos tiempos levantando ciento treinta y ocho y la suma de las dos es la que le ha dado la medalla de oro en el total Olías

Voz 1991 01:00 Vigo o la Josué qué tal buenas noches hola muy buenas noches muchísimas felicidades

Voz 0165 01:06 muchísimas gracias la verdad que cayó increíble

Voz 1991 01:10 increíble te lo cree eso no te lo crees

Voz 0165 01:13 todavía no lo asumí la verdad tengo que esperar a mañana por la mañana porque yo creo que no que te hasta mañana por lo menos novia similar

Voz 1991 01:22 oye pero venías aquí a por el oro teniendo en cuenta que había sido plata en el anterior Europeo aquí venías con con con con con la intención de pelear por el oro

Voz 0165 01:31 sí la verdad es que sí que que veníamos con esa intención de de luchar por el oro y bueno la verdad es que lo hemos conseguido no

Voz 1991 01:38 cuántos mensajes ha recibido en el teléfono unos poco no

Voz 0165 01:41 sí pues sólo de guasa tengo cuarenta

Voz 1991 01:44 siete va a ser el casi más trabajo respondiendo a los mensajes que preparándolo europeo no

Voz 0165 01:54 sí la verdad es que sí pero bueno eso bueno no así se se ve que la gente ha estado pendiente y y la verdad es que que bueno que que ha llegado lejos mi victoria y evidentemente esto no es

Voz 1 02:07 de la de de de la tarde no es cuestión de de que sea una casualidad esto Josué viene

Voz 1991 02:13 después de muchísimo trabajo y muchísimo sacrificio detrás eh

Voz 0165 02:17 sí la verdad es que sí que bueno no es compartida como yo siempre digo hilo principales responsables son mis entrenadores tanto los como Juan Manuel Bermejo diga porque son mis entrenadores que han conmigo ay en Sevilla estos son los que han aguantado desde los trece años son los que están ahí día a día es bueno no no es fácil no en tu casa ir al estar ahí arriba de un pódium europeo

Voz 1991 02:47 Josué como te Dati por empezar a practicar halterofilia

Voz 0165 02:51 bueno pues la verdad es que empecé por mi padre que que lo hacía también de joven y bueno yo empecé en el fútbol pero no valía ni para calentar banquillo la verdad es que me dio mi padre porque va echó porque porque seguro que te porque yo ya decía que no que esto no me va a gustar hay hay usted sabe cómo son los padres que cuando quieren algo pues pues es muy pensado y hasta que no lo probé no no me dejó ir la verdad es que es un deporte que engancha desde el minuto uno sí yo estoy muy contento no de dos años de puede pues sigo aquí en este deporte lo mal todo el grupo

Voz 1991 03:24 pues nada se lo agradecemos a tu padre que te sacase del fútbol levantar pesas porque ahora mismo si no no estaríamos hablando contigo

Voz 0165 03:31 pues sí la verdad es que sí que que él siempre me ha me ha apoyado siempre me he animado muy siempre me ha me enseñó el camino a seguir porque bueno el el ya hecho este deporte sabía más o menos como como se podía llegar arriba también ha sido un gran apoyo por supuesto

Voz 1991 03:48 oye me han dicho que eres muy del Betis incluirle a un hombre que que te habría gustado no ser futbolista del Sevilla va sueles ir al Pizjuán

Voz 0165 04:04 no no suelo ir porque realmente estoy muy muy ocupado siempre entrenando de lunes a sábados por la mañana por la tarde el único día que tengo libre el domingo oí intentó descansar lo máximo posible porque el lunes otra puerta la lucha pero sí es verdad que bueno en el Twitter me me he metido un segundo antes de que usted me llame y que mi abuelo también me lo dicen que me parezco mucho a a Sanabria de Sevilla que en cualquier momento me van a N en el lateral izquierdo y bueno ha dado cuenta

Voz 1991 04:38 oye pues mira ya tiene repuesto el Sevilla sí lo necesitan esa posición hay que tenerlo en cuenta todo me han dicho

Voz 0165 04:44 que hay un secreto por encima

Voz 1991 04:47 a todos y es una almohada que te llevas a todas partes que si no te lleva la almohada no rinden

Voz 0165 04:53 sí la verdad es que sí que tengo uno de mi secreto es la la almohada porque viaja conmigo desde que empecé la halterofilia viaja conmigo a todos los internacional y a todos los nacionales y la verdad es que bueno me siento como en casa no oliendo oliendo a ese a ese suaviza ante pues me siento como en casa y la verdad es que parece que no estoy fuera de mi casa exceptuando que cuando voy a comer pues no pudo comer puchero de mi abuela en lo que ese es otro secreto de lo mio que lo que me da la fuerza pero bueno algo uno de los Juegos no está mal

Voz 1991 05:29 vez desde luego cincuenta por ciento tenemos lo que pasa es que lo de los pucheros de la voladura durante la competición como que no

Voz 0165 05:34 no la verdad es que desgraciadamente no puedo porque bueno la esto es un deporte de de bajar de peso porque va por categoría corporal y bueno pero algo es algo que yo siempre digo que que comer es algo mejor que comer nada

Voz 0760 05:51 desde luego la halterofilia está convirtiendo donde Oporto que no está dando muchísimo novedades en los últimos campeonatos lo vimos en el último Mundial lo estamos empezando comprar también en este Europeo tres meses después con ahora con Josué con lo que va a venir por delante también con el Lidia Valentín son nueve los representantes que tenemos en este Europeo que no está nada mal esa esa cifra cada vez una expedición mucho más amplia por qué por qué tanta gente porque tanto nivel en España en este deporte

Voz 0165 06:17 la verdad es que no no ha sido cosa de un día este nivel de deporte en España pero sí es verdad que que a raíz de los éxitos de lidia pues bueno mucho más a conocer ese deporte gracias también al idioma pues se han pisado va a seguir más este deporte no impone ahora es cuando la gente se está dando cuenta que que que hay muchos niveles en en arte lo fui aquí en España bueno yo solo espero que que mi podium una ya iniciado el camino hacia el éxito de de todos mis compañeros también porque toda la verdad que me tienen menos posibilidades de medalla

Voz 1991 06:48 oye Josué me han dicho que sólo hay una cosa que hace es mejor que levantar pesas

Voz 0165 06:55 o que yo creo que canto bien pero mi compañera opinan totalmente lo contrario

Voz 1991 07:00 bueno eso yo creo que la mejor manera de poder opinar es escuchando aquí

Voz 0165 07:07 no no no hay Mavi pillado oí yo no voy a cantar

Voz 2 07:12 no no pero sí aquí están

Voz 1991 07:13 hemos Si estamos nosotros tres solos

Voz 2 07:16 no te preocupes estamos nosotros tres solo no te va a haber nadie uno ellos

Voz 0760 07:18 de una mera una medalla de oro no merecen el nombre

Voz 0165 07:22 el nombre que ha ahora me comparado con los profesionales ya quedó mal

Voz 1991 07:27 no no no nosotros no comparamos con alas nosotros valoramos a las personas de forma individual

Voz 0165 07:34 no lo veo mejor un otro día cuando vaya allí entre el teléfono y la la ir micro no se va a escuchar realmente bien

Voz 1991 07:42 vale hacemos una cosa te vienes un día que al estudio los cantas algo vale vale perfecto venga pues tenemos una cita pendiente de Josu Evra Achi enhorabuena por esta medalla de oro disfruta la porque te lo mereces vale