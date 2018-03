El Larguero: Saviola y el Sanedrín de exfutbolistas en la previa del España - Argentina (26/03/2018)

Voz 4 00:00 en la Cadena Ser el Larguero Yago de Vega

Voz 1991 00:42 las once y media a las diez y media en Canarias hola todos qué tal muy buenas noches y bienvenidos al larguero de este veintiséis de marzo en la previa ya sabéis de la disputa de la amistoso en el Wanda Metropolitano entre la selección española allí Argentina donde ya se sabe o por lo menos Sampaoli ha dejado entrever qué va a estar Leo Messi lo que pasa es que desde el entorno más cercano del jugador del Barça no lo tienen tan claro tiene dudas Messi va a esperar a que llegue el martes vendiendo de cómo se encuentre Le dirá Sampaoli está para jugar o no hoy el técnico argentino era optimista en sala de prensa un poquito más cauto es el propio jugador que como digo quiere esperar a mañana a ver cómo se encuentra y tomar una decisión definitiva así que a pesar de que lo haya dicho Sampaoli no es seguro que esté Leo Messi en ese partido contra la selección española en cuanto a los nuestros jornada entrenamiento sin grandes novedades después de escuchar a Lopetegui en rueda de prensa no tenemos ni idea de lo que tiene pensado para el partido de mañana porque no suele dar muchas pistas Julen Lopetegui en las ruedas de prensa ni las entrevistas así que tendremos que esperar a mañana para ver qué es lo que tiene pensado el técnico de la selección por lo demás había preocupación en el Atlético de Madrid por el estado de Jiménez después de retirarse lesionado con Uruguay en el partido de su selección contra Gales se pensaba que podía ser algo serio pero finalmente se ha quedado en un susto un traumatismo en su tobillo izquierdo así que a la espera de las pruebas que le hagan en en Madrid en cuando llegue el jugador rojiblanco el defensa es seria duda evidentemente para ese partido de Liga del próximo fin de semana pero al menos respira un poco más tranquilo Simeone al saber que lo de Jiménez no no es grave que simplemente un golpe la selección sub diecinueve San a nado en Benidorm donde mañana a partir de las cinco y media de la tarde se juega ante Francia la clasificación para el Europeo de la categoría el combinado de la Fuente necesita la victoria sí o sí el empate nos dejaría fuera sólo nos vale ganar la selección sub veintiuno ya está en Ponferrada la donde mañana a las siete y media de la tarde semilla Estonia en partido valedero para la clasificación de el europeo donde la verdad es que se nos tiene que torcer mucho la la situación lo tenemos muy encarrilado porque ahora mismo somos líderes de nuestro grupo con cinco puntos de ventaja sobre el segundo y además con con un partido menos en Segunda División se ha completado la jornada treinta y dos con el partidazo del Ramón de Carranza entre el Cádiz y el Huesca con el ascenso en juego y al final empate a uno Se adelantaron los estantes contando de Ezequiel Ávila y empató para los gaditanos Servando Sánchez así que con este resultado el Huesca se pone líder con cincuenta y ocho puntos con uno de ventaja sobre Rayo Vallecano que es segundo el Cádiz se pone cuarto con cincuenta y cinco puntos a tres del liderato y a dos del Rayo que es el que marca ahora mismo el ascenso directo a a primera división nos quedan diez jornadas tan solo por delante en Segunda desde luego va a ser apasionante la lucha por el ascenso directo en la lucha por por el play off en muchos equipos en muy pocos puntos inhala decidido desde luego así que tenemos todavía mucho que contar en la categoría de plata de nuestro fútbol y también vamos a estar en Barcelona porque queremos saber cómo está el equipo femenino que este miércoles del Barça que este miércoles disputa partido de vuelta de cuartos de final de la Liga de Campeones frente a uno de los mejores equipos del mundo el Olympique de Lyon eliminatoria del conjunto catalán donde debe remontar el dos uno del partido de ida así que en un rato hemos quedado con Vicky Losada para que nos cuente cómo está el conjunto catalán a cuarenta y ocho horas de afrontar ese trascendental partido además por cierto Vicky Losada que está en la lista que vuelve a la lista de convocados de la selección española ya sabéis que tenemos dos compromisos por delante Jorge Balda ha decidido convocar de nuevo a la jugadora del del Barça las once y treinta y cuatro minutos

Voz 1991 05:15 y que no se olvide que es noticia de hace una hora tan sólo y es que tenemos un Espanyol campeón de Europa de halterofilia hablamos del sevillano Josué Achi que sea proclamado como digo campeón de Europa Medalla de Oro de halterofilia en categoría hasta cincuenta y seis kilos tenemos esas esperanzas en Lidia Valentín donde todavía podemos conseguir medallas en este Europeo que se está disputando en Rumanía pero la primera alegría nos ha llegado como digo con Josué Bratz que ha logrado el oro y ahora sí contado todo hablamos de la selección española que mañana juega partido amistoso aunque cuando no juega con la selección contra Argentina de amistoso tiene poco las cosas como son Javier Herráez qué tal muy buenas

Voz 1788 05:58 hola qué tal si cuando le pregunté a Lopetegui si mañana de la fuego real me miró como diciendo claro que fuego real es Argentina es un equipazo pero bueno es un amistoso y eso sí que va a importar para el Mundial porque se toma notas de lo que ocurra mañana pero sabemos que los amistosos duran sesenta setenta minuto luego ya carrusel de cambios pero sobre todo a los técnicos les vale Yago para sacar conclusiones de cara al Mundial que viene nada en estos meses

Voz 1991 06:23 cómo están los nuestros la única novedad que hubo después del primer partidos la salida de la convocatoria de Silva el resto como están

Voz 1788 06:30 pues es también lo que más me gusta Yago aparte de lo futbolístico que cuando se ponen pues fíjate durante media hora en la primera parte en Dusseldorf le metió meneo al campeón del mundo que para mí es muy significativo lo que más me ha gustado por ejemplo es el ambiente que se respira no hablaba hoy De Gea miraba Thiago complicidad se ve buen rollo y cuando cada entrenamiento fijaba que en una parte del estadio que hoy ha abierto el entrenamiento en torno a diez mil personas veía lanzara Isco a Sergio Ramos a a Marco Asensio en la otra portería estaban me fijé que estaba hablando Carvajal con con Piqué se unió Jordi Alba y luego también vino Nacho estaban jugando a lanzar penaltis contra contra el equipo contrario eran los dos Marie contra dos del Barça entre risas Illera lanzar penaltis sin coger carrera en en en en seco vamos lo que ha ganado al final el grupo de de Alba de Piqué ese buen ambiente que se respira en la selección porque al final no son del Madrid Barça son de la selección española de fútbol es lo que a mí me deja buen rollo no es verdad que a Piqué le han silbado un poquito durante el entrenamiento pero bueno han sido más los rescoldos del pasado que realmente lo que se ha vivido los últimos los últimos días en lo deportivo creo que va a hacer pocos cambios Lopetegui que va a meter a Costa como delantero referencia no porque Rodrigo no se lo merezca que hizo muy buen partido y marcó un gol en Alemania hace unos días no porque evidentemente otros futbolistas no merezcan estar en el once inicial pero va a hacer tres cuatro retoques en la derecha no está Silva creo que va será sensible al Asensio puedo ir Thiago va a repetir con con Koke quizá Saúl podría tener algún tipo de opción y luego me queda una duda en los laterales tanto Jordi Alba como Carvajal bien la Champions entre una semana y creo que jugarán pues eso cincuenta sesenta minutos porque tampoco puede sobrecargar pero no haber muchos cambios De Gea en la portería como digo Carvajal Jordi Alba Piqué Ramos Iniesta se llevó un golpe pero bueno le han vendado el el tobillo derecho y creo que va a jugar sin ningún tipo de problema el encuentro Isco la figura como te digo de Tiago y de Koke y arriba y arriba Costa es lo que tiene que ser para el partido de mañana

Voz 1991 08:39 decía capítulo declaraciones hemos visto a tres de los nuestros ha hablado Julen Lopetegui ha hablado Thiago y hablado De Gea

Voz 1788 08:45 venga vamos con ellos primero Lopetegui la pregunta era clara esto es fuego real la respuesta Ésta es la de Julen Lopetegui

Voz 1245 08:52 es un partido precios muy bonito con Argentina un escenario fantástico contra la son campaña al mundo va a estar mejor el cual es de o de seguro de la historia Ibon eso lógicamente es motivo ante ilusionante para nosotros es intentar mostrarnos a hacer un buen partido y tenían buenas sensaciones como equipo a partir de ahí somos conscientes que que no hay puntos en juego pero en la ilusión por un partido si está al margen de de cualquier competición yo creo es el sentimiento futbolístico de los jugadores y de los entrenadores que hagamos esto no tengo ninguna duda pues completamente de acuerdo con

Voz 1991 09:24 Julen Lopetegui es un partido precioso que sí que es un amistoso pero que es una prueba fantástica para saber dónde estamos tanto Argentina como España a dos meses de que se dispute el Mundial más Herráez

Voz 1788 09:35 sólo por ver a Iniesta Villa Messi juntos intentar quitarse un al otro el balón ya merece merece la pena tanto si Thiago no Thiago Alcántara que le vimos una posición diferente a la que habitualmente el bueno pues desempeña tanto en la selección española como el Bayern de Munich jugó en el doble pivote lo hizo bien con Koke una posición que

Voz 1991 09:54 él también le gusta

Voz 8 09:56 al final de nuestro todas las posiciones eh hay que evolucionar en crecer y aprender las posiciones siempre digo Cesare cómodo siempre siempre cuando exentas foto colorines hablamos en la posición recomendará que a lo mejor posible y crecer con la oposición Balmain

Voz 9 10:12 mucha calidad Thiago Isco

Voz 1788 10:14 Asensio Iniesta cuando está lógicamente David Silva mucho jugó en el centro campo que para España es bueno pues la mejor noticia y último fragmento que te pongo ya los vientres del Larguero es David De Gea antes en la previa del partido frente a Rusia dijo De Gea que bueno se sentía más valorado en el fútbol inglés que en España hoy la red preguntado sobre ese asunto nuestro compañero Miguel Ángel Toribio de Radio Marca y esta da contestación

Voz 1991 10:38 de David De Gea

Voz 8 10:40 al final era mucho más de lo que estoy más que en Inglaterra que me hagan muchas más cosas de de allí todo el cariño toda todo el respeto que me tienen allí es es enorme y bueno quizás es por eso fueron

Voz 10 10:53 por lo que no no lo noto tanto eh

Voz 8 10:56 de aquí pero pero bueno habrá que cada vez que vengo a la selección la gente también muchísimo

Voz 1991 11:01 mucho respeto

Voz 8 11:03 bueno yo creo que eso es lo lo más importante

Voz 1991 11:05 hombre yo no le llamaría que tiene más cariño ahí sino que tiene más atención mediática tiene más atención por parte de los aficionados y cuando hay más y digamos cantidad de comentarios pues uno nota más esas sensaciones yo creo que De Gea ha sido siempre muy respetado en el fútbol español cuando estuvo jugando aquí en en nuestra Liga creo que siempre ha sido muy valorado cuando ha venido con la selección española creo que tanto por parte de los medios de comunicación como por parte de los compañeros como por parte de los aficionados siempre ha recibido hay un trato es exquisito y creo que simplemente cuando uno está en otro país está en otra Liga ir digamos que está constantemente en contacto con otro país y con otra cultura con otra gente pues es normal que sea más valorado y que sea más expuesto a diferentes opiniones diferentes conversaciones pero creo que simplemente por el hecho de estar en otro país pero no creo que haya más cariño en en Inglaterra que que en España simplemente que allí se habla más de él porque está en el día a día aquí a De Gea por desgracia porque es un grandísimo portero tenemos la suerte de tenerlo en la selección española le vemos bastante menos que le puedan ver en en Inglaterra pero vamos yo creo yo creo que no yo creo que se ha referido a eso De Gea que no tienen ningún tipo de queja hay que en España está muy a gusto

Voz 1788 12:23 yo creo que cada bueno las sensaciones los sentimientos son personales y hay si él lo cree así lo expresa pues hay que respetarlo yo creo que no no no se confundió en su día es mi opinión en en San Petersburgo el partido entre Rusia España hoy bueno pues ha dicho lo que él piensa yo lo respeto pero creo que es un tío muy querido en el fútbol español que se ve de sus partidos porque hoy todo el mundo ve los partidos de la Premier en España en todo el mundo y no creo que haya un doble rasero con De Gea porque juega Inlaterra o juegue en España pero es una sensación

Voz 1991 12:53 me personal como periodista a lo mejor esté equivocado

Voz 1788 12:56 hoy David que es el que tiene que expresarlo lo expresa de esta forma hay chico lo que tenemos que que pedir es que lo haga bien la portería lo hace muy muy bien porque muy bueno y seguro que va a ser muy bien el Mundial pero ese sentimiento lo tiene lo expresa y como tal lo contábamos aquí en en la red

Voz 1991 13:10 yo creo que simplemente es eso el hecho de que cuando uno está en otro sitio pues se habla menos de él en el país porque no está en el día a día no sea lo mismo nos presta la misma atención a la Premier en Inglaterra que a la Liga española como es lógico con lo cual no se habla tanto de él pero yo creo que siempre que ha hablado de David De Gea en nuestro país ha hecho con muchísimo cariño muchísimo respeto y además sabiendo desde siempre que el Real Madrid Le sigue desde hace mucho tiempo no sé

Voz 1788 13:37 sí quizá y quizás este verano este en el Madrid eso eso te dice que esto es el fútbol no vino porque él fase entró tarde luego no vino porque eh no la Copa de Europa porque había un acuerdo con David De Gea el pasado año incluso habría un preacuerdo también con lo contamos aquí con con Courtois que luego se vino abajo porque el Madrid ganó títulos y al final la opinión de de Zidane y la opinión de Sergio Ramos prevaleció porque el equipo consiguió el objetivo ya este año pues bueno pues parece que sí pero como ya ocurrió dos años que no vino pues en el tercero quizá sí que venga David de Egea así que bueno es una expresión que hoy el ha querido ratificar en la sala de prensa y oye el sentimiento como digo es individual y hay que respetarlo

Voz 1991 14:18 gracias a esta esta mañana hasta mañana un abrazo delante va a estar Argentina no sabemos y con Messi Antón Meana muy buenas

Voz 0231 14:24 qué tal Yago muy buenas y nos fiamos de Sampaoli sí

Voz 1991 14:27 sino fiamos el entorno del jugador no estamos tan seguros

Voz 0231 14:30 de hecho hasta ahora en la noticia sería que jugara en Argentina dicen que no va a jugar lo adelantaba la corresponsal del diario As en Argentina Verónica Nati He hablado con compañeros de Argentina en los últimos minutos e incluso en Fox Argentina que han entrevistado hoy escuchamos en breve el sonido a Leo Messi el periodista que le entrevistado le ha contado en su programa que le descaro tan a Messi para el partido de mañana hablando con más compañeros que han viajado desde Argentina como Matías Palacios en el entrenamiento da la sensación que en el entrenamiento se encontraba bien a las cuatro de la tarde ha trabajado con la albiceleste en Valdebebas pero a esta hora no está ok lo normal repetimos sería que Messi fuera suplente hoy había ensayado el siguiente equipo Sampaoli con Romero en la portería con Bustos Otamendi rojo Italia Fico en defensa más que eran no Banega

Voz 1038 15:19 en el medio con el de independiente debutante

Voz 0231 15:22 esa Messi los Celso y arriba Higuaín ese es el once que ensayaba san Pauli en el entrenamiento pero parece que Leo Messi después de conceder esta entrevista a Fox Argentina finalmente no va a jugar de inicio

Voz 1293 15:35 pero contento de de este nuevo reencuentro de cómo ve el grupo como de las cosas la verdad que que tengo buenas sensaciones vas a Juan Maya en principio si él a él le ahora la tarde vamos a ser el último entrenamiento y ver cómo cómo me encuentro así es veinte me voy con normalidad me sentí bien así que espero que sí parece que hay un mensaje que hay un juramento que esta oportunidad siempre lo tomamos como como la última oportunidad como once y ahora más que nunca creo que después de todo como vienen hablando mucho de de mi compañero se una generación importante donde van a cambiar mucho jugador pienso eso no hay otro más no hay que pensar en en este en que puede cero es lo va a ser el último oí tomarlo de esa manera hay intentar de

Voz 1991 16:28 Melchor la chanza pollo qué quieres que te diga ojalá este Leo Messi en el partido de mañana porque joder nos gusta un España Argentina Nos gusta con todos los ingredientes evidentemente que esté Messi en el campo es uno de los ingredientes más importantes de esta guiso que va a haber mañana en el en el Wanda Metropolitano lo que pasa es que lo que tienen clarísimo Meana en la selección argentina ahí en el Barça es que si tiene

Voz 1266 16:49 el mínimo riesgo de

Voz 1991 16:51 eh lesionarse un poco más no va a jugar ni un segundo sí

Voz 0231 16:55 eso que Sampaoli era muy contundente en la rueda de prensa decía que estaba recuperado que la idea es que jugará de inicio luego le preguntaba nuestro buen amigo Edu Polo compañero de Mundo Deportivo si habían hablado con los médicos del Barça Él decía que los temas médicos llevan los doctores pero que estaba bien y que no tenía riesgo de lesión pero no está tampoco tan lesionados más una especie de carga además en la pierna no quieren arriesgar Isabel lo que mañana meses el Levante bien algo algún estiramiento le diga Sampaoli oye Jorge Ponce de mano en no va a jugar te digo esto de ponme de mano porque parece que en Argentina manda Messi no hace o para el ser humano

Voz 1991 17:30 esto para saber qué dicen mejor jugador de la selección

Voz 0231 17:33 con Yago pero es que hablas con ellos con gente de la AFA con los enviados especiales de la prensa ves el comportamiento de la federación con Messi y aunque sea el mejor del mundo y evidentemente el mejor de este equipo

Voz 1038 17:45 es una federación al servicio de Messi me llama la atención es no

Voz 0231 17:49 no sé cómo decirlo ese trato permanente de favor con Messi para que esté

Voz 0765 17:53 en todo momento

Voz 1002 17:56 la verdad que esta español abrió lo vemos mucho más homogénea mucho más superior a los rivales que aquella como yo se lo de aquella llevo un poco más golpeada que ETA tiene mucho más valiente de juego y tienen un montón de valientes en ataque porque hoy teniendo un centro delantero como cuota Rodrigo inclusive Morata tiene están tiene mucha variante el campo aquella por ahí un poco más definido ahí nosotros creo que lo ha sorprendido con el poner un aspecto de el hambre que aquel momento chileno pero esta selección no veo que lo lo veo que cada partido que juegan en La Ventana fecha FIFA o cuando veo la veo eliminatorios la veo muy superiores al resto lo que he visto en el último tiempo España es demasiada superioridad con el resto Si esa selección

Voz 0231 18:54 bueno lo que está claro

Voz 1991 18:55 es que son dos selecciones que van a ser candidatas a al Mundial Argentina viene de ser subcampeona de del mundo y tiene a Leo Messi cualquier equipo que tenga a Leo Messi es candidata a todo y luego estamos nosotros que evidentemente desde hace mucho tiempo somos a pesar de los últimos cantados en los últimos dos grandes campeonatos nos hemos ganado el derecho a estar siempre en la terna de favoritos por lo que hemos conseguido en los últimos años mañana

Voz 0231 19:19 si esta pregunta que escuchábamos de Sampaoli es la formulado a la Cadena Ser al técnico argentino porque recordemos que Sampaoli eliminó a España en el último Mundial en Brasil en Maracaná entrenando a Chile ya hemos escuchado que a él este equipo español el de Lopetegui le parece mejor que aquél de Del Bosque en dos mil catorce que venía de ganar en el doce en el diez bien el ocho pero que estaba eso en un mal momento y cayeron lo caímos en esa primera fase en Río y ahora vuelve a España superior a todos los rivales enfrente está Argentina selección muy potente con ganas de ver a gente como Lautaro Martínez le han preguntado mucho por este futbolista que puede tener mañana su primera gran partido con Argentina también pregunta mucho el enviado especial de Buenos Aires en la rueda de prensa de Sampaoli tanto Public Hardy como bala ha dicho hoy el entrenador

Voz 1038 20:08 del Inter en Milán que él cree que Ricardi sí que va a estar finalmente

Voz 0231 20:12 en la lista de convocados para el Mundial y Sampaoli me gusta su discurso ha dado una rueda de prensa de tan sólo treinta y cuatro minutos muy breve la conferencia del ex técnico del Sevilla

Voz 1991 20:21 lo que ha dicho que él mañana va a por el partido

Voz 0231 20:23 lo que sí se queda esperar a España posiblemente les salga peor que ir de tú a tú a intentar ganar a un equipo que para él es ahora mismo de lo mejor del mundo

Voz 1991 20:32 me imagino que va a haber muchos argentinos no en el Wanda Metropolitano mañana animando no

Voz 0231 20:37 sí sí mucho argentino ya se notaba hoy en el ambiente en la puerta del hotel que hay mucho curioso veíamos su Sampaoli salida firmar autógrafos y mañana va a estar lleno el metropolitano bastante seguidor de la selección argentina por cierto es un partido a beneficio de la AFE han estado hoy en el Metropolitano en la directiva de Aganzo con los jugadores y con varios niños de las escuelas de AFE es algo que se hace año a año suele ser además este partido el que se disputan en el mes de marzo el que vaya a beneficio de AFE y también es una cosa buena no en la solidaridad de los jugadores de la absoluta para eso el fondo común de futbolistas y que todos los jugadores que estén en los que el sindicato al final de año en los que están en una situación un poco más complicada puedan tener

Voz 1991 21:19 su sueldo asegurado bueno pues va a ser un partidazo el Wanda Metropolitano ante la selección española y la selección argentina es a las nueve y media lo contamos en Carrusel mañana va a estar pendiente todo el día no mañana si todo el día

Voz 0231 21:32 pendiente de los argentinos del como les baldía sobre todo de si Messi juega que es lo más importante y un apunte de lo que me gusta a mí

Voz 1991 21:38 de las lecciones de la federación que mañana es un día

Voz 0231 21:40 muy importante porque van a estar en el Metropolitano prácticamente todos los que votan en la asamblea del lunes día nueve de abril así que mañana es un día para hacer lobby que está muy de moda esa palabra cuando hay votaciones para que les quedan muy igualados ajustes los votos y se acerquen más a la presidencia de la Federación

Voz 1991 21:57 a esta mañana un abrazo hasta luego chao Gustavo López qué tal buenas noches

Voz 0749 22:01 qué tal muy buenas noches Álvaro Benito muy buenas

Voz 1991 22:04 buenas noches dado Kiko Narváez qué tal Chago buenas noches a ver busque partido esperas para mañana

Voz 0749 22:10 hombre para empezar entretenido se lesione juegan tratan de tienes buen juego en el mano a nivel individual no sería me muy buenos jugadores y creo que va a ser un partido entretenido o no de dos selecciones que acá

Voz 0231 22:28 Álvaro

Voz 11 22:30 sí yo creo en esa línea no no creo que sea un partido amistoso al uso sino algo parecido a lo que fue el el España Alemania partido muy competido de donde las dos van a mostrar cree credenciales no yo yo creo que Argentina está por detrás de España pero pero bueno vamos a ver quién quién se hace con la pelota porque Sampaoli yo creo que va a mostrar una propuesta muy parecida a la que a la que pueda tener Lopetegui Kiko

Voz 1266 23:02 pues yo no no veo un simulacro Yago veo un test serio sobre todo de cara al futuro porque Sampaoli ya lo ha comentado en rueda de prensa y también cuando estaba con Chile la la de disputarle la posesión que presionarle muy muy arriba Gustavo Gustavito sabe mejor que nadie cómo es la Argentina es Sampaoli pero conociéndolo a él yo creo que que va a jugar con personalidad valentía descaro toda la intención de intentar robar balón en en campo en campo contrario es el la la sensación

Voz 12 23:35 nunca tengo que es algo que seguramente no mundial no no lo ocurra

Voz 1991 23:39 Goode si tuviese que apostar apostaría por que va a jugar Messi no

Voz 0749 23:45 no de la información que tenemos nosotros que no cometo la siempre Argentina que tiene chica chico Chon no sabemos era ahora mismo iba qué porcentaje hay pero si tengo que jugar hasta luego me jugaría que tiene muy difícil que participe en el en el partido seguía teniendo algunas molestias no lo quieren arriesgar claro pues realmente piensa que llego en el mejor que no juegue pero si me preguntas a mí yo creo que no no va a ser de la partida

Voz 1991 24:16 Juan pues es una auténtica pena porque tenemos unas ganas terribles de ver a Messi contra España en el partido de mañana

Voz 13 24:23 por lo menos la información que bueno que eran les va a dar al autor Gus

Voz 1991 24:27 no sabe pescar no van a Grace

Voz 0749 24:28 sí realmente a la información que te dan de la selección argentina no es muy clara una Kitchen mira es casi seguro que no va a jugar otro dicen bueno iban a decidir en el último momento dice no no quiere ni arriesgando otro bueno él él quiere pero Sampaoli mejor no tiene no participe partidos sin yo estoy tranquilo de información nuestro ahora por eso te digo que cuando no es tan claro todo esto siempre sabemos nosotros que hemos jugado los tres sabemos que la decisión final a Ecuador yo creo si no tengo recuerda luego al centro se abusó creo que no va a jugar es una opinión personal por todo comentario Trumbo entorno a a la selección argentina y los que lo chicos manejan información pero sí

Voz 10 25:12 el último en fin pues mañana hasta

Voz 1991 25:14 a última hora no sabremos si juega o no Messi Diego Costa parece Álvaro a mí me da que es el partido perfecto para él no

Voz 11 25:23 uno de ellos y está claro que que el otro día también lo podría no porque Alemania tiene tiene la misma ganas de ser protagonista con la pelota que las que las pueda tener España en Argentina entonces eso propone espacio a la espalda no lo que pasa es que el otro día yo me quedé con la sensación como que Rodrigo interpretó muy bien todo lo que quería los compañeros muy bien todo lo que quería el partido Diego Costa no tanto no Diego Costa como que no termina de casar con con la filosofía con la comprensión de juego que tiene el los centrocampistas que juegan por detrás de que que vaya por delante que a mí Diego Costa me parece una excelente delantero pero para un tipo de juego no para robar y lanzar rápido que se la quede y que los compañeros pues

Voz 1991 26:05 además esas transiciones un poco más rápidas

Voz 11 26:08 poquito más de balones directos a esa disputa disputan hay ir Rodrigo en cambio el otro día lo interpretó muy bien todo lo contrario en esa pausa esa asociación meterse entre líneas cuando la ocasión lo requería también podría espacio claro que sí cuando cuando era factible o cuando la jugada lo proponía pero no sé yo tengo tengo mis dudas en cuanto a a bueno no es la primera vez que Diego Costa tiene problemas en encontrar el feeling en la selección española en cuanto a la a la propuesta de juego no por eso yo creo que las mismas dudas la puede tener lo que te Lopetegui sobre todo para el rendimiento que yo que dio Rodrigo contra un contra la campeona del mundo no porque el test del otro día es muy válido entonces esas son las las dudas que me genera Diego Costa en la selección

Voz 1991 26:49 bueno pues se va postulando Rodrigo

Voz 1266 26:52 a mí realmente el otro día de lo más destacado de del partido las conclusiones sobre todo sabiendo que jugar en la selección española

Voz 14 27:00 que es una selección de centrocampista que hay veces que

Voz 1266 27:04 que la Cámara Ésta al igual que el anterior no olvidemos que cuando se fue campeona de Europa ante Italia pues se jugaba con Said centrocampista no ir clonar un guaje Villa complicado creo que es el que mejor ha interpretado a la hora de jugar por detrás en fin comedias puntito que lo único que quieren asociarse ofrecerse esta línea de pase tocar para aquello lo lo aprovechen y un caza goles que se muevan el área mucho ABC pues termina fracasando en la selección española no es fácil lo decía ahora Alvarito el jugar delantero en la selección española porque es que tienes que jugar muy rápido muy bien venía en espacio reducido dejarla de cara y lo interpretó el otro día Rodrigo realmente bien Argentina debe de de jugar como lo hizo Sampaoli en campo contrario presionar pues debería venir bien a Diego Costa ese partido de pelotazo de ir a la espalda de los laterales de aguantarlo de dar continuidad al juego de Ia en profundidad pero es cierto cree que el otro día a uno toda esa característica y esa virtudes Rodrigo dio un paso para mí muy importante a la hora de consolidarse yo creo ya está para la la lista no sabemos se llevará tres o cuatro delantero pero hablando de Diego Costa podría ser un buen partido ya te digo que el handicap Yago es que Juárez delantero la selección yo exceptuando lo que es el Guaje Villa

Voz 14 28:17 a todo le cuesta muchísimo trabajo Gus

Voz 1991 28:21 qué esperas de de la selección argentina sobre todo estás de acuerdo con Sampaoli cuando dijo que no gustaba nada este partido a tan solo dos veces dos meses del del Mundial porque es un arma de doble filo

Voz 0749 28:32 bueno lo que sí argentinas y siempre es un arma de doble filo el partido porqué ganar entrarían los planes sabiendo que Argentina para mí y aunque debajo de lo que pueden ser España lo que puede ser Alemania la realidad y porque si tienes muy buena pero en lo colectivo todavía falta trabajo les falta el de lo que quiere Sampaoli ya idea que quiere ver mensaje que quiere transmitir a los jugadores por plasmar

Voz 0311 28:57 en el campo de juego

Voz 0749 28:59 creo que para Argentina para para lo que es el argentino siempre es un arma de doble filo no entra en los planes nunca perdió los duelos la la sensación que tengo como aquí por como selección y que todavía les falta no les falta trabajo y le falta El engranaje para todo lo que quiere son pavo el depende mucho a nivel individual de lo que pueda ser Messi Higuaín Di María siempre mucho de mucha calidad de cuartos arriba pero el problema sigue siendo a nivel defensivo no ya a nivel de medio campo de juego de creatividad para poder dársela a Messi en condiciones de poder adelante implica imaginan lo que puede hacer una jugada Argentina donde sólo está votando en lo colectivo el trabajo es un equipo al individuo Alvin Chicho tiene muy buena sitio vanidades pero le está faltando lo colectivo que eso va a ser cuestión de trabajo Akal cundía

Voz 1991 29:51 me queda un minuto y medio haber cómo los repartirse entre Álvaro y Kiko eh que creéis al barro que busca mañana Lopetegui que quiere probar en el partido de mañana

Voz 11 30:01 yo creo que de continuar con la idea no yo creo que es lo que decía Gustavo España tiene más camino recorrido que Argentina no España tiene un estilo definido yo creo que ha hecho una buena fase clasificación Lopetegui ha mostrado variantes tácticas todas le han funcionado bastante bien creo que ha devuelto el Spirit

Voz 1991 30:18 tu competitivo y las ganas de defender porque el problema

Voz 11 30:20 creo que España lo tenía cuando cuando no tenía la pelota y que que ha progresado en ese sentido yo creo que sobre todo seguir caminando por ahí no con la pelota no tenemos muy grandes misterios porque yo creo que somos el mejor equipo a nivel de creatividad pero cuando no tenemos la pelota es lo que hay que seguir caminando hacia adelante para poder aspirar al título

Voz 1991 30:40 Quico te han dejado cuarenta segundos a ver el tema

Voz 1266 30:43 que el sitio de de Bousquet tiene el que les da la oportunidad de lo que hoy aprobó con jugando con Thiago después metió a Saúl despidió su minuto a a Rodri que darle su sitio a ese jugador que sustituya a David Silva hay un par de puesto en lo que yo creo que todo el mundo tenemos a Duda que es el acompañante del escolta B de Bousquet de cara al futuro a mi me gusta muchísimo Saúl en esa posición y después delanteros ideario Costa o a lo mejor es Rodrigo ya con únicamente la ladrona yo creo que no tenga no va a tener consideración creo que va a seguir apostando por por consolidar lo que el equipo titular pasa eso no va a regalar absolutamente nada iba a intentar ganar porque que tiene muy poco tiempo para para estar junto esto esto jugadores por eso lo que espero es un muy buen partido de que España siga subiendo escalón a escalón Pablo está moviendo de de que luego Julen Lopetegui

Voz 1991 31:32 eso esperamos también lo resume lo asumen de ahí al final gracias Gustavo López Álvaro Benito Kiko Narváez mañana seguimos hablando largo y tendido un abrazar los tres mal

Voz 3 31:44 en España

Voz 1323 31:48 sadismo

Voz 1991 34:48 para hablar de este partido de mañana esté partidazo entre

Voz 22 34:51 de España hay Argentina e tenemos charlar con un ex de la selección argentina ex del Real Madrid ex del Barça ahora está en Andorra digamos que terminando de retirarse tiene tan solo treinta y seis años está jugando al fútbol sala así que saludamos a Javier Saviola hola a Saviola qué tal buenas noches

Voz 1991 35:12 hola buenas noches cómo estás cuánto tiempo sin saber de ti

Voz 10 35:16 bien bien muy bien muy muy contento

Voz 1991 35:19 cómo te va la vida sigue por Andorra

Voz 10 35:21 de Andorra ya sábanas cerdos Sanyo no así que muy bien muy a nadie con alguna proyecto bastante interesantes

Voz 1991 35:29 sí así que muy bien la verdad que

Voz 10 35:31 es que todo todo perfecto de la familia está bien ahora vine de deber a los chicos de la selección se iban a Mariana para disfrutar un grandísimo encuentro entre dos selecciones

Voz 1991 35:44 juega muy bien al fútbol y que tal que te has visto a los chicos

Voz 10 35:47 bien bien la verdad que muy bien muy bien porque los vi con muy motivado después bueno pero concedió el triunfo con Italia muy bueno saben que que España también es candidata entonces lo la verdad que lo vi muy motivado con muchas ganas de jugar muy bueno la verdad que que fuera claro un placer no porque me ha tratado muy bien también pude poder poder disfrutar un ratito con eso

Voz 23 36:11 si te sienta mucha nostalgia cuando uno llega al hotel y vea los compañeros y recuerda pues cuando tú estabas en la selección se no

Voz 10 36:18 sí sí sí la verdad que si nosotros siempre hablamos de una vez de que el jugador sobre el futbolista deja de jugar lo difícil que no llevan el otro día iba no sea todo lo que fuiste en su momento sea como que tiene que rearmar otra vida empezar una nueva vida nueva totalmente nueva a la que vos estado viviendo y es difícil no es hay que estar preparado por suerte bueno yo tengo mi familia y que está ahí que me apoya pero pero sí que es un momento difícil echarle de menos no en el estaré en competición

Voz 1323 36:59 jugaron a jugar la Champion bueno jugar mundiales que el día a día que bueno

Voz 10 37:03 sí

Voz 1991 37:04 te echas echa de menos bastante si además tú tienes tan solo treinta y seis años es decir te retiras te como quien dice ayer es decir lo tiene muy reciente

Voz 10 37:12 sí sí sí sí la verdad que bueno pues paso y que va bueno poco tiempo no porque como prácticamente me retiré como no hace muy poco tiempo y todo muy reciente pero pero bueno la decisión también la tomé con mucha seguridad pero sí que bueno que en algunos momentos se echa de menos no entrara al campo de juego lo que es un vestuario lo que es una concentración en lo que es estar de continuamente ligado al fútbol pero bueno ahora a ahora lo vemos de otra manera y disfrutamos un poco mal y lo y lo que es la familia también no

Voz 1991 37:49 Hollande un poco de espía como está Messi

Voz 10 37:55 me van a matar ahí en la selección

Voz 1991 37:57 ella ha dicho hoy ya ha dicho que Sampaoli que está bien que está para jugar

Voz 10 38:00 sí está bien la verdad que bueno a veces también es el vi muy bien con muchas ganas de de poder jugar así que bueno soy como te dije antes no seguramente será un partido increíble entre dos selecciones que que seguramente serán candidata firme para para el próximo Mundial

Voz 1991 38:18 sí con jugadores que bueno están

Voz 10 38:21 ex jugador top que están en entre los mejores jugadores del mundo entonces creo que les el espectáculo está está servido no

Voz 1991 38:28 oye Saviola es es una amistoso lo que pasa es que siendo un Argentina España de amistoso tiene poco porque son como tú dices dos selecciones candidatas para ganar el el Mundial pero seguro que me me entiendes si te pregunto quién se juega más siendo un amistoso

Voz 10 38:43 no yo creo que las dos selecciones no porque como decís yo creo que ningún jugador más estándar a selección no para mí Lola el tema amistoso en en seleccione muy es un es para llamarlo amistoso no pero no el técnico está probando continuamente jugadores hay muchos que jugadores que todavía no no tienen el lugar designado para el próximo Mundial entonces creo que cada jugador se lo toma de de una manera especial no aparte y encontrarte con una selección candidato como el española creo que motiva cualquiera no entonces yo creo que de amistoso va a tener poco no aparte es un parámetro también para ver en qué es y cómo estás cada selección no tanto la española como como la argentina no falta muy poco para el Mundial y estas intento de Argentina como Espanya te das cuenta en en la situación en la que está cada una no

Voz 1991 39:35 no lo digo porque el propio Sampaoli no no no le hacía mucha gracia el jugar este partido contra España a tan poco tiempo de que se dispute la cinta la cita mundialista porque es como un poco un arma de doble filo no puedes te puede salir un gran partido contra España y que la gente se venga arriba que el aficionado venga ostrás que bien no estamos en un gran momento sí pero te puede salir un partido en el que España te pueda dominar de alguna manera te pueda pasar por encima digas puf me pega todo el bajón no

Voz 10 40:03 sí sí sí buenas cuotas psicológica importantísimo

Voz 1323 40:07 pero tanto tanto si gana como si perdés no

Voz 10 40:10 en hace como si no es el todo el mundo te dará candidato porque le gana hacia una de las mejores selecciones del mundo lo mismo pasó ahora

Voz 1323 40:19 con Italia Turquía Argentina Messi

Voz 10 40:22 bueno echar en Argentina creo que esto un suceso no porque haber ganado si Messi y a Italia creo que fue algo increíble no entonces no me he como decía no es un parámetro importante no tanto en el resultado no sino como como tácticamente un equipo cómo está cada jugador en este partido y si realmente el técnico puede confiar en los en los que está jugar por eso te digo no es sí que para un técnico es complicado no para el público que lo mirando de afuera es un placer no pero pero

Voz 1991 40:56 sí sí que qué difícil porque

Voz 10 40:58 pero las tanto como si como si perdés es un factor psicológico importa vas a ir a verla

Voz 1991 41:04 campo si no te lo pierde pierde

Voz 10 41:08 por casualidad no conoce ese lugar

Voz 1991 41:11 la metropolitano

Voz 10 41:12 no no no es la primera pues te va a gustar sí sí sí sí la primera vez que voy así que más más para este partido que sin duda partidazo sí que va a ser lindo no conocer el estar ahí después Antunes ante un dos selecciones tan que juegan también va a ser muy Liz

Voz 1991 41:28 qué es lo que más te gusta Saviola de la selección española

Voz 10 41:32 te iban a la selección española a mí me el fútbol que que realiza no es fútbol tremendamente ofensivo en el que tiene jugadores como te dije no yo creo que entre la selección argentina El española se asemeja mucho no en el sentido de que son dos selecciones que siempre tratan de proponer de de jugar en campo rival de ser protagonista a nadar dos selecciones en las que La2 y van a ir a buscar el el triunfo desde el principio no distinto de lo que pues Italia como lo vimos en el último partido no que por ahí juega más tácticamente o tics pero un poco más pero yo creo que tanto en Argentina como el Espanyol dos dos selecciones que que siempre tratan de imponer un buen fútbol de como te dije no de de jugar en el campo rival ir a buscar el el partido desde el primer momento no

Voz 1991 42:23 si esto fuese la final del Mundial pudieses borrar a un jugador de la selección española quién dejaría a la grada

Voz 10 42:30 sí bueno es a varios no porque

Voz 1991 42:33 no sólo te dejo a uno o a varios no

Voz 10 42:37 bueno ahora Rodrigo está en un momento increíble no choque lo tuve compañero bueno en Benfica Ivan lo conozco ya ha tenido un crecimiento

Voz 1991 42:48 es enorme bueno está en un grandísimo momento

Voz 10 42:51 es un jugador a la cual hay que tener en cuenta no pero bueno pues bueno España Chateau Sato lo conocemos no serlo ya sabemos como juegan sabemos debería estado tanto tiempo la Liga española y y yo me puedo dar cuenta no la la clase que tiene cada jugada

Voz 25 43:07 yo pensé me vas a decir

Voz 10 43:08 Iniesta si también lo pensé lo pensé pero pero pero bueno Andrés André como tuve tanto tiempo con él no no dice nombrarlas pero lo pensé si de julio el López

Voz 1991 43:23 vale vale y Javier tú que ves cómo está el ambiente en en en Argentina crees que es ha recuperado la ilusión con la llegada de Sampaoli después de una clasificación convulsa en la que Argentina no no dio buen nivel uno selección ex seleccionadores que que digamos no terminaban de convencer a la gente

Voz 10 43:41 sí bueno la gente otra vez vuelve a a a sentir que esa confianza bueno ya todos conocemos el público argentino no

Voz 1991 43:51 sí de la manera que se entrega

Voz 10 43:53 he estado todo el mundo enloquecido sabemos que tenemos a jugar al mejor jugador del mundo que que sin duda eso también motiva muchísimo y después jugadores también que tiene al lado para para poder ponía a estar en un Mundial siempre es complicado no el hincha lo ve desde su forma no pero lo bueno es que que realmente está dentro de la cancha Xavi lo complicado que es que hay selecciones de muchísimo nivel que sin duda están buscando lo mismo Argentina campeón del mundo pero pero siguen Argentina es puede bueno haber ganado Italia obra después de de ver a Messi bueno que que sin duda está está en un grandísimo momento de sobrero está ilusionada la gente está ilusionada porque yo también en los lados en los últimos Mundiales Argentina ha llegado bastante lejos no pudo lograr el campeonato del mundo y que la gente piense que cree que bueno que este el el mundiales ideal no para poder lograrlo

Voz 1991 44:50 me quedan dos para terminar una sobre Di bala te sorprende que no está en la selección y sobretodo crees que fue esas declaraciones en las que dijo que no podía jugar con Messi o que digamos que no se encontraba el todo agusto con Messi porque jugaban en la misma posición lo que de alguna forma le ha condenado un poco