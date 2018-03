Mari: "He descubierto otra vida gracias a la mujer que conocí haciendo un voluntariado en el hospital"

Voz 1 00:00 Mari desde Alicante buenas noches buenas noches

Voz 2 00:04 Ana por delante digo que también me gusta el Pokémon

Voz 0020 00:09 pues nada franquista Pokemon encantado de de recibir felicitaciones durante la madrugada claro

Voz 2 00:15 quién tiene mucha chispa mira yo llamo porque tengo grabado en mi mente una historia que me contaron in no me lo puedo quitar de la cabeza bueno yo soy voluntaria en una ONG

Voz 3 00:33 entonces estoy la ONG orgullosa de Cruz Roja de que rodea sí entonces

Voz 2 00:40 es mi objetivo como dos compañeros más que no dan a eso es ir al hospital a visitar a personas mayores a esas personas que están solas que no tienen a nadie que están solas bueno a llegamos y luego le preguntamos a las enfermeras quiénes de las habitaciones de las personas mayores que están solas y dinos dicen puede está la habitación bueno vamos lastres y entro en una habitación Adriana ya había una señora con el pelo blanco con un momento pequeñita no muy muy grande pequeñita precisa una muñeca iba a manos nos presentamos y le preguntamos el nombre se llama María me dijo que se llama amarilla con ochenta y Le preguntamos la edad ochenta y cuatro años me dijo tenía que tiene porque para mí yo creo con esta bien la porque la tengo que según dicen Si la recuerdas jamás en modalidad porque esto te estoy hablando de hacer unos buenos cinco seis añitos hace que yo la conocí yo noté porque claro la experiencia hace mucho yo no te que ella quería hablar qué le gustaba hablar entonces me dije a mí estos compañeros Diego vosotros a ver otra habitación y yo me quedo con María y me quede claro le damos preguntando Mariaire sola para mirar a ver si podemos ayudar porque hay muchas personas mayores que están que a lo mejor le han dado un tus si no puede moverse muchos ya están solas entonces nosotros todo eso lo mandamos a Cruz Roja pues suelen ayudar Irene dice sí sí en vivo sola di digo pero está usted bien dice si yo estoy estupendamente yo estoy en mi casa casi no salgo digo María I no les gustaría guste tener un voluntario de Cruz Roja para que venga para hablar con usted para pasear la Payá la en fin que lo que nosotros ofrecemos Isolda eh Ivo para que usted no esté tan solita porque tiene algún familiar dice no no yo soy soltera no tengo a nadie si digo y no le gustaría a usted dice mira nena yo es que no hay muchas ahí estoy sola yo y eso Mariah dice porque he vivido tanto he viajado tanto que yo de cada país que iba me traía una cosa tengo toda mi casa llena de esos recuerdos entonces cuando yo me encuentro Solà me pongo delante de ese recuerdo vivo lo que yo viví en ese país

Voz 3 03:17 sí sí sí

Voz 2 03:20 yo estoy sola luego de ese país tengo amigos que por Internet con esto digo pero María Castellanos un poquito mayor di salir a la calle dice lleno lo necesito digo dije bueno María pero para viajar gusté lo que se necesita son dos cosas dinero y tiempo dice no hija no se necesita esas dos cosas se necesita ser aventurera querer países como la Tía María

Voz 3 03:50 dígame no te mira yo

Voz 2 03:53 me iban país ya contratada como niñera y ahí estaba pues un año a año y medio dos años hasta que conocía bien la cultura que charla siempre y la niña era yo dando clase de español decía me decía mira Adriana yo me contaba de ese país yo parece que lo estaba viviendo que estaba viajando con ella dice luego lleva la embajada española y me decía pues decida quiero irme algo a este país por ejemplo sí yo me buscaban trabajo de lo mismo me iba allí estaba estaban año y medio dos años ya amigos hacían novio no que hace no me hacía novio pero jamás que me contara cosas de ese país yo

Voz 3 04:44 con ella

Voz 2 04:46 es una cosa lo contaba tan bien tan bonito Adriana que yo he viajado con ella y no me he movido casi de de España

Voz 0020 04:55 Marie pero y a cuántos sitios había ido María

Voz 3 04:58 muchísimos sí sí

Voz 2 05:01 a ella ya ella empezó joven dice que empezó muy joven que yo termine el magisterio de niños ahí me fui ya con sabiendo hablar inglés el primer sitio que fue a Londres Inglaterra dice allí me fui Si me fui a otros parece yo estuve hasta con casa de embajadores

Voz 3 05:22 enseñando a los niños

Voz 2 05:23 sea que era una persona muy culta pero si lo hubiese visto era chiquitinas

Voz 3 05:29 pero muy guapa eh

Voz 2 05:32 y así que yo no me aburro yo les digo Marjah pero no se siente ahora será porque no no hija yo cuando me siento sola me pongo y me pongo delante de un ordenador ya me recuerdo desde desde amigo o amiga ICO el ordenador y hablo con ellos porque yo sé muchos idiomas

Voz 3 05:52 digo mal mi yo sé que encabeza sí tenía ochenta y cuatro años yo

Voz 2 06:00 como dicen que si la recuerdan no mueren para mí desde luego está viva no ahora ahora te cuento claro nosotros estamos dos horas y media agonía pero yo viajé a todos los países y le pregunté digo María qué país le ha gustado más

Voz 3 06:16 me dijo la India

Voz 2 06:18 digo dice la India digo pero María la India es tan muy pobre dice bueno es que estará la lado rico del lado pobre yo claro está estaba estaba en el lado rico porque yo estaba de Nani y tiene pero también visite al al al alza ah ríe pobre ahí me dio mucha mucha pena me decía bueno la cuestión es que es pasaron en las dos horas dos horas y mira que solemos estar con con las personas así que no me voy a despedir a Mariah un beso pierde di un beso iba la semana que viene paso otra vez si si estás aquí sí si pasa saque ya si hablamos bueno con con mis compañeros Le digo les digo mira os digo está en esta habitación he viajado por todo el mundo dice no me digas Illes Se contar lo mismo que a ustedes

Voz 0020 07:11 sí pues a la semana que viene voy yo

Voz 2 07:13 no pudo entrar a la semana que yo porque damos la semana siguiente fuimos porque éramos todas las semanas preguntamos por ella ya sabía ido no sé nada de María les pregunté María pero ha ido bien porque tenía ochenta y cuatro años de sí sí María Marías ha ido bien digo pero lo malo que dice yo no tomarle la dirección y digo porque la dirección Mendaro o el número de teléfono y me dijeron que no que me la haría si estuviese allí dentro porque le en eso sí que no lo puede dar a nosotros nosotros tenemos que hacer es algo que he hablado con una señora que estatal está bien que esta sola en fin para que Cruz Roja se va lo que le pasa ahí sí está mal pues se pone en contacto con la con la asistencia social del hospital y entre ella idas y tanto asistenta social de de Cruz Roja pues ya les arreglas es tan solitario tienen dinero pues ya meterlas en una residencia o o darles ayuda ido he podido no he podido no me la quito de la cabeza Adriana con lo hizo lo que yo viví con esa mujer en dos horas y media en muchos países contarán muchas cosas de lo que le habían pasa

Voz 3 08:34 no claro está sale Adriana eso era eso era decírtelo Adriana

Voz 2 08:43 pues se queda contarte la Historia ven de María que ojalá ojalá vida oyendo porque como era mayor igual me está oyendo sí me está oyendo

Voz 0020 08:52 Madrid que sí que fortuna verdad que suerte conocer a alguien así

Voz 2 08:56 sí yo mira salir maravilla yo no me no me quería ir a casa que los compañeros pasa Doña menor porque es que es que viaje es una vivencia de todas al mira que te digo en todas las habitaciones que entro y están las personas solas como están tan sólidas te cuentan todo la primera semana son un poquito reta a Cáritas no no cuentan mucho pero la segunda semana te ya se abren ya te cuenta sus vidas hicieron tan gratificante son tan bonitas son ya sé yo que cuando salgo salgo llena de todo

Voz 0020 09:37 pero estaba injustamente escribiendo Pokemon Marie que cuando uno sabe escuchar aprenden muchas experiencias y es verdad que que la suya es una labor labor encomiable por lo que corresponde a las personas que están solas pero es verdad que a ustedes mismos también les reconforta mucho

Voz 3 09:54 sí

Voz 2 09:54 sí sí sí no no yo siempre digo que ellos me dan más que yo doy porque es que aparte de que cuando podemos ayudarles porque están solita hacia lo mejor viven en un cuarto piso no tienen ascensor no pueden bajar a la calle pues allá tenemos Cruz Roja ahí voluntaria que yo misma también me ofrezco para eso y las acompañamos las bajamos las llevamos al médico o hacemos recados Llanos Cuén o jugamos simplemente apaches luego te das porque te dan de de esos te dan gracias te dan yo en que rectificar ante incitan feliz cuando salgo que digo si ellas me dan más que yo me doy que yo les doy a ella yo les doy dos horas o dos horas y media de Mi vida pero es que ya me cuentan todas sus historia INE cuentan cosas tan bonitas y todo eso lo yo desde aquí les diría que se emitieran mucha gente más a hacer voluntariado por qué les digo que ojalá ojalá hubiese más porque podríamos abarcar a más gente porque hay mucha gente eso una sobretodo mayor me gustaría que se apuntara a cualquiera si no es Cruz Roja en cualquiera porque todos necesitamos porque ya te digo hay mucha gente mayor mucha gente sola mucha gente con ganas de hablar sobre todo de hablar

Voz 3 11:28 esa era mi historia

Voz 0020 11:31 Madrid y la verdad es que la vida de María como para escribirla

Voz 2 11:35 sí sí yo te prometo una cosa que sí porque hay enfermos que están mucho tiempo porque están de mes es yo se lo hubiera propuesto porque es que era una ha sido una vida y da una vida que ha vivido mucho porque ya me contaba mucho de muchos países de lo que había había pasado bueno y malo de las dos cosas bueno y malo yo decía María de Ndi dio ni las gracias es que yo he viajado contigo ya sé que no te preocupes cariño me decía cuando medida que yo sola no estoy estoy muy acompañada esa me debía haber tenido una bebida era una muñeca era para llevársela a casa y y yo me lo hubiera lleva a mi casa

Voz 0020 12:22 Madrid pues muchísimas gracias por haber sido tan generosa y compartir esa vida preciosa de María también con los oyentes de Hablar por hablar

Voz 2 12:30 muchas gracias a vosotros pudo mucha mucha compañía porque ya te digo yo ya voy haciendo mayor me yo ya tengo setenta hay un año pero aún sigo lo mismo oye aún sigo haciendo voluntariado ya hasta que me den fuerza lo haré