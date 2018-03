Carmen Velayos (SUP): “Los narcos ejercen una violencia descarada en La Línea de la Concepción”

Voz 0027 00:00 nueva demostración de fuerza de los narcotraficantes en en la provincia de Cádiz en La Línea de la Concepción de fuerza social en este caso doscientos vecinos de la línea se abalanzaron contra los agentes de la Policía Nacional el domingo por la noche para intentar que detuvo van a un arco que trasladaban media tonelada de hachís en su todoterreno los agentes tuvieron que disparar hasta once veces al aire para para liberarse de esa masa de vecinos que llegó a acorralar les mientras el traficante huía Carmen Velayos buenos días

Voz 0760 00:28 buenos días secretario general del Sindicato Unificado de la Policía

Voz 0027 00:30 ya allí en Cádiz decíamos esto pasó el domingo en la barriada de San Bernardo es una de las zonas de la línea en la que mejor se mueven los narcotraficantes qué pasó exactamente

Voz 0760 00:40 esto era una patrulla algún radio patrullas de Policía Nacional observa como un vehículo de alta gama de los que normalmente utilizan los narcotraficantes para para llevar droga para llevar hachís pues observan cómo el maletero está muy bajo es decir que lleva peso entonces intentan darle el alto e él se percata de que le quieren dar el alto y huyen huyen y se inició una persecución

Voz 0027 01:06 llegan a ese barrio en el que el narcotraficante abandonó el coche

Voz 1 01:11 efectivamente llegan a un barrio el de San Bernardo es uno de los barrios donde bueno dónde están los no

Voz 0760 01:19 narcotraficantes es un barrio narco

Voz 1 01:21 sí bueno he abandono el vehículo con con la droga

Voz 0760 01:25 si sale huyendo a pie los compañeros de siguen ir bueno cuando llegan a aun cuando iban a proceder a subir a su detención pues doscientas personas los en los a los agreden los intentan rescatar a al al narco para bueno para que huya sí no consiguieron lo consiguieron se refugió en una vivienda ahí bueno yo yo sí que rescataron sí que incautaron la droga es vehículo pero él narcotraficante huyó claro doscientas personas son muchas personas para poder

Voz 0027 02:01 no han conseguido dar con el narcotraficante todavía

Voz 0760 02:03 por ahora no ahora mismo hay un dispositivo establecido oí no esperamos a ver resultados

Voz 0027 02:09 cómo están los agentes que vivieron esa esa emboscada vecinal

Voz 0760 02:13 bueno físicamente están bien pero claro moralmente pues se sienten abandonados se sienten decepcionados incidente en que cada día los narcotraficantes son más violentos ejercen más violencia Ivonne la policía pues se encuentra con menos recursos menos medios medios medios personas

Voz 0027 02:32 es normal que estuvieran tres agentes sólo durante el tiempo que dure esa personación no hay más efectivos en la línea que puedan llegar inmediatamente si pasa algo así

Voz 0760 02:39 es que las plantillas de del Campo de Gibraltar Geraldine y a la concepción en en particular están muy mermadas hacen falta cien policías para completar el catálogo de puestos de trabajo hilo aparte hay que mencionar de que esos catálogo de puestos de trabajo están obsoletos no se adecuan a la actualidad un tercer día es ya la policía que es normal que te decía que es el que que haya once ETA o dos zetas o tres como mucho una persecución que dura un cuarto de hora como en este caso se iniciaría con un con un radiopatrulla patrullas luego no se iban agregando uno dos pero no mucho más porque tampoco tenemos mucho más dónde tirar

Voz 0027 03:22 los vecinos que apoyan y que incluso ayudan a los narcotraficantes como en este caso son son familiares es gente que recibe el dinero de la droga o no sólo

Voz 0760 03:32 sí lo la gente que apoya que son fieles si a los narcotraficantes suelen ser amigos ser independientes porque son familiares o porque es el dependientes porque están cobrando doctor de narcotráfico sea cobran dinero del del narcotraficante Porter por lo tanto eh fidelidad las hay parte de la línea

Voz 0027 03:52 se dedican a vigilar les a ustedes

Voz 0760 03:55 claro claro que sí los puntos Los Aguadores para entendernos un aguador puede cobrar perfectamente mil euros al día barco en su castigo en el olvido oí iba diciendo mira pues pues aquí tiene una patrulla por aquí se va por aquí nadie por aquí podéis entrar claro imagínate imagínate mil euros al día quién quiere buscar un trabajo que a lo mejor se cobra esos mil euros en todo el mes algunas narco economía pues que queda un un nivel de vida muy elevado vale una un arco bienestar lo llamamos nosotros dinero de muy fácil ganar arriesgado pero de Ghana que llega un nivel de vida muy elevados

Voz 0027 04:41 pero para mantener ese ese sistema la rueda no puede dejar de girar qué pasa si se pone el foco se aumenta la vigilancia sobre determinadas zonas durante un número de días amplio que qué pasa qué efectos tiene eso

Voz 0760 04:55 bueno pues tienen los efectos que suelen trasladar sus sus puntos de desembarque a otros lugares si presiones en un lugar pues te vas a otro donde no hay tanta presión me entiendes sencillos me presiones en el Campo de Gibraltar en La Línea de la Concepción porque voy a Barbate me voy al puerto Santamaría o me voy a Sanlúcar donde pueda

Voz 0027 05:15 usted diría que la que ahora mismo esas es la zona del punto de España más peligroso para ser policía

Voz 0760 05:23 ahora mismo la la concesión concesiones hay una violencia grande de narcotraficantes han ejercen una una violencia que se nota y descaradamente vamos el relevo generacional que habido de narcotraficantes de los antiguo digamos a los a los jóvenes es que su característica peculiar el la violencia que ejerce y contra las fuerzas y cuerpos de seguridad ahí tenemos ejemplos como el asalto al hospital o quemar las lanchas de intentar que en lanchas de vigilancia manera gasolina estuvieron a punto efectivamente o lo que pasó el domingo o rajar las ruedas de el fiscal del aparcamiento del juzgado o acosar a una juez sea que la violencia es la grandeza de grande y peligrosa además no solamente ya no solamente para los policías sino que en una persecución hay ciudadanos que están en la calle hay niños entonces esa persecución se desarrolló por las calles luego ellos van a su barrio completo que es San Bernardo la tocar Welt Savall que son propios de ellos pero bueno la persecución Se se lleva a cabo por por por cualquier calle de la línea

Voz 0027 06:35 el resto de vecinos que como el resto de vecinos cuando hablaron que dicen

Voz 0760 06:42 bueno pues el resto debe saberse esa igualmente preocupado porque hay muchas personas trabajadoras hay muchas personas que que bueno que se levantan por la mañana que llevaban a su trabajo te llevan a sus hijos al colegio entonces están preocupados ya no solamente por lo que te contaba la persecución sino por la sociedad por el ambiente donde sus hijos están criando donde yo desarrollan su trabajo a nivel policial pues pasa lo mismo los policías no tienen un arraigo en esas plantillas porque porque no están seguros no quieren vivir ahí van a trabajar se desplazan a vivir a otras zonas de la Bahía de Cádiz o Málaga que está acertando

Voz 0027 07:19 claro Carmen Velayos secretario general del Sindicato Unificado de la Policía Guide gracias por estar esta mañana la hacer buenos días