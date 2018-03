"La propuesta de Iceta de un gobierno de concentración en Cataluña es inviable"

Voz 0027 00:00 Adriana Lastra vicesecretaria general del Partido Socialista buenos días

Voz 1 00:03 hola buenos días ocho y veinticinco de la mañana siete treinta

Voz 0027 00:06 cinco en Canarias está de acuerdo con Miquel Iceta en que una posibilidad para desbloquear la política catalana sería un gobierno de concentración con presencia de todos los partidos

Voz 1 00:15 de acuerdo con Miquel Iceta aunque independentismo en fin capaz de ponerse de acuerdo para buscar un candidato entre sus diputados y creo que en los últimos cinco días de llevan hasta cuatro posibles candidatos Eva no son eh a cada lanzado Miquel Iceta pero que ayer mismo había tres marcaba los partidos independentistas no todo lo que quiere igual que creo que que quiere toda la ciudadanía catalanas se acabe ya que se elija a un candidato viable que formó gobierno estable que se acabe ya con esta política de frentes que lo único que ha llevado a una confrontación social en Catalunya sin precedentes en este sí que se cuadró con Miquel Iceta

Voz 0027 00:52 la dirección federal del Partido Socialista valora o está dispuesto a valorar esta idea de un gobierno de concentración más allá de si los demás se desmarca la dirección federal del Partido Socialista

Voz 1 01:05 siempre hemos dicho que no vamos a pactar con el independentismo lo dijimos en la campaña de las elecciones catalana con eso se presentó en que la selección es de hecho de lo que estamos hablando con Miquel Iceta desde el mismo día de las elecciones catalanas no lo que en un momento como la actuar con la situación en Cataluña de bloqueo al que nos lleva la mayoría independentista bueno pues e intenten poner soluciones encima de la mesa pero en todo caso como bien reconocía al pobre el mismo que elige tal propio níquel bueno pues es la solución que el de la que él habla del crudo indudable no pero en todo caso por el bloqueo como digo también de la mayoría independentista que

Voz 0027 01:44 el hombre hola comparte la dirección de Pedro Sánchez

Voz 1 01:48 que nosotros hemos dicho siempre que no íbamos a pactar con los independentistas con los que han vulnerado el estatuto de Cataluña y la Constitución con los que vulneraban los derechos de los diputados catalanes con los que declararon que tiene una declaración unilateral de independencia lo que sí les puedo decir es que entendemos que en una situación como le decía como la actual bueno pues negocio a veces soluciones imaginativas pero que como decía el propio automáticamente reconoce a cara envidiable no

Voz 0027 02:17 qué le parecen al PSOE

Voz 1 02:20 me permite además también para poner al independentismo frente a sus propias contradicciones no es que son incluso incapaces de ponerse de acuerdo entre ellos ya que tiene mayoría absoluta en la Cámara y vamos en el Parlament y sin embargo son incapaces de nombrar un candidato viable no es también Corner los un poquito frente a su sociedad contradicción

Voz 0027 02:42 pongo Albert Rivera desgranando las medidas más políticamente capitalista dobles de todo lo que va hoy los presupuestos que le parecen a Partido Socialista las medidas concretas sobre pensiones por ejemplo

Voz 1 02:54 bueno sobre vencieron yo lo explicaba ayer por la mañana y escuchada también a Carlos Bravo responsable de CCOO hablar ahora con ustedes y estoy completamente de acuerdo el sistema público de pensiones nuestro país tiene un problema de ingresos uno de gastos de ingresos por una reforma laboral que hizo el Partido Popular por una reforma del sistema público de pensiones que están en el año dos mil trece donde aprobó el índice de revalorización del factor de sostenibilidad eh quebrando el Pacto de Toledo por cierto porque lo hizo al margen del resto de partidos y de los agentes sociales la respuesta a ninguna de estas cosas la gente está movilizada por el futuro del sistema público de pensiones por una lluvia garantizadas detectables acordes al nivel del al nivel de la vida el Partido Popular lo que ha hecho y Ciudadanos lo han hecho con este anuncio que ayer Irán a la redundancia el portavoz de la derecha en este caso algo Rivera es no convertir las o no trasladar el mensaje de que las pensiones son un derecho sino vincularlas a los Presupuestos Generales del Estado para una subirá puntuar para tranquilizar al a la gente en un momento concreto y mire el problema al sistema público de pensiones que han generado las políticas del Partido Popular es un una quiebra del sistema es un déficit estructural de nuestro sistema de pensiones precisamente un problema de recaudación por un problema de ingresos no de gasto ya hecho no da salida esta propuesta de presupuestos has estado al contrario al contrario de lo que hace por ejemplo con esta reforma llegamos

Voz 2 04:30 es un hecha sigo

Voz 1 04:33 la reforma del IRPF es que sólo afecta al once por ciento de los jubilados por ejemplo no hablar de que de que ese dos por ciento que dice que va a subir a las pensiones mínimas bueno pues subirían este año pero no sabemos lo que va a pasar el año que viene porque no derogado el índice de revalorización es decir que el año que viene quería otro cero veinticinco lo que lleva haciendo los últimos cinco por no hablar de las pensiones de viudedad pagando las pensiones de viudedad todo el mundo está de que hay una ley que se aprobó en el año dos mil once último Gobierno de Zapatero que obligaba a que las pensiones de viudedad vieran del cincuenta y dos al sesenta por ciento de la base reguladora hasta el año dos mil diecinueve el Partido Popular lo que ha hecho es suspender la aplicación de esa ley desde el año dos Lidón en su primer Consejo de Ministros es decir que lo que ha hecho es dar limosnas o esto lo entendemos como una alimento

Voz 0027 05:28 como una

Voz 1 05:29 lució al nuestro sistema público de pensiones a la merma en el poder adquisitivo de los pensionistas que han sufrido en los últimos años porque recordamos que llevan cinco cinco años con es el cero veinticinco por ciento de subida a esto hay que sumarle también pues el medicamento en este caso el copago farmacéutico el de más como tanto los tensión estas ya han visto mermada su calidad de vida se Miguel adquisitivo durante los últimos cinco años si esto lo que hacen no es solucionar el problema al sistema público de pensiones al contrario no se toma ninguna no heridas precisamente para salvaguardar lo para para generar más fondos a nuestro sistema de la Seguridad Social

Voz 0027 06:10 el Astra Cristina Cifuentes no dimite no enseña en trabajo fin de máster no aclara ninguna de las muchas dudas y vacíos de sus distintas versiones sobre las supuestas irregularidades en el título se va hoy de vacación a usted decirnos en verano que ella trabajaba pues los madrileños día y noche hoy por primera vez desde que ella gobierna el Gobierno regional se va de vacaciones en Semana Santa por primera vez desde que Cifuentes está en el Gobierno de Madrid no va a haber un consejo de Gobierno de Semana Santa porque coincide con este escándalo Cifuentes tiene que dimitir

Voz 1 06:42 entonces lo primero que tiene que hacer es dar explicaciones ya es la verdad esperaba que ayer esta rueda de prensa que dio una rueda de prensa perdón es el de bueno ves las declaraciones públicas cruzó a través de un plasma al mejor estilo de Rajoy de dar explicaciones ante los periodistas y a los ciudadanos lo que esperaba era que explicara precisamente las irregularidades en que han destapado los medios de comunicación no sin embargo lo que ha hecho es decir que la denunciar a los periodistas que la son destapados en lo que tiene que hacer es comparecer el día cuatro la cama en la Asamblea de Madrid sabe que hay un pleno convocado el día cuatro precisamente para que ella dé explicaciones una iniciativa política que han llevado a término este caso nuestros compañeros del PSOE de Madrid con Ángel Gabilondo la cabeza lo que tiene que hacer allí explicar todas las irregularidades que han denunciado tiene que explicar bueno pues en este caso todo lo que tienen que ver con su currículum académico

Voz 0027 07:38 si el martes que viene Cifuentes no da explicaciones más verosímiles de las que ha ofrecido hasta ahora impulsarán una moción de censura

Voz 1 07:45 pues como decíamos ayer no no descartamos nada y cuando digo que no descartamos nada que el PSOE está preparado también para gobernar por supuesto bueno entre Cristina Cifuentes que Ángel Gabilondo e como usted comprenderá incluso hablando de ética política creo que en este caso nuestro candidato es nuestro portavoz eh bueno pues sería un excelente presidente

Voz 0027 08:09 por lo tanto si están preparados si están preparados para gobernar no descarta una moción de censura si a partir del martes que viene no la presentan debemos entender que al Partido Socialista le bastan las explicaciones que del martes que viene Cifuentes

Voz 1 08:21 no no es que permítame que le diga que sin hasta ahora porque no lanzador no creo que las el martes que vienen como yo creo que lo que lo piden a toda la Comunidad de Madrid

Voz 0027 08:31 por lo tanto habrá en caso de que nuevas explicaciones el Partido Socialista hará lo que esté en su mano para quitar de Cifuentes que es presentar una moción de censura

Voz 1 08:40 para para ese hombre para exigir responsabilidades políticas ayer decíamos en Aragón con el peso de Madrid lo decíamos a los medios de comunicación lo decía el intercambio Ángel Gabilondo hablando con ser que no descartamos Gaggan pero lo primero es escuchar a la presidenta porque las obras para hacerlas bien siempre hay que hacerlas con orden y lo primero en este caso instructora la presidenta

Voz 0027 09:00 sí

Voz 1 09:03 al resto de grupos políticos sobre todo a los ciudadanos de Madrid y a partir de ahí tomaremos las decisiones que tengamos que tomar también porque es nuestra responsabilidad política

Voz 0027 09:12 Adriana Lastra una última pregunta el Ministerio de Defensa confirmó anoche que este año también durante Semana Santa va a izar la bandera a media asta en todos los cuarteles y también en la sede del Ministerio de Defensa por la muerte de Cristo a usted qué le parece

Voz 1 09:24 Nos parece es anacrónico lo denunciamos el año pasado no tiene nada que ver con el Ministerio de Defensa eh moderno y con un país en este caso laico como nuestro hombre lo denunciamos el año pasado ya la Comisión de Defensa el día once de abril vendrá la ministra de Defensa comparecerá nuevamente a la Comisión el lo que haremos bueno pues será el reprocharle otra de la escisión que que vuelve en adoptar exigirle bueno recordarle que este es un país laico no y que por lo tanto esas cosas del pasado y anacrónica que se pueden dar en en actualmente en nuestro país

Voz 0027 10:01 Adriana Lastra vicesecretaria general del Partido Socialista le agradezco que haya estado esta mañana en la Cadena Ser buenos días