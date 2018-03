Joaquín Giménez: "El Poder Judicial no es el monaguillo del Ejecutivo"

Voz 0027 00:00 son las nueve y veinticuatro de la mañana las ocho y veinticuatro en Canarias quiere sumar a esta hora la mesa del análisis a Joaquín Giménez magistrado emérito del Tribunal Supremo señor Jiménez buenos días buenos días a todos nos estaba escuchando ha huido por tanto los matices que se han cruzado en esta mesa alrededor de de la idea de quién decide en Alemania sí Puigdemont es entregado a España si son los jueces alemanes si es la política alemana así es el sistema alemán cómo funciona esto desde la libertad que les da uno ya ser magistrado emérito del Tribunal Supremo es verdad que son los jueces quienes toman la decisión última sin ningún tipo de matiz ni de no sé cómo llamarlo consejo eh susurró acerca de una cosa políticamente tan sustancial como es el caso del pulmón que tiene que que tiene que dirimir ahora mismo la justicia alemana

Voz 1 00:48 aquí en Alemania en España Alemania Francia de la Unión Europea en general el que toma las decisiones es el Poder Judicial es un poder autónomo que tiene un discurso perdón un discurso propio que no escribe sobre un papel pautado que no es el monaguillo del Ejecutivo esto hay que tenerlo absolutamente claro porque es el abc del sistema democrático y dudamos de esto hay que dudar de las convicciones democráticas de quien sostenga lo contrario

Voz 0027 01:13 por lo tanto cuando sale la portavoz de Merkel ayer dice nosotros de verdad que no tenemos nada que ver con esto quienes piensen que les vamos a entregar a Puigdemont con un lazo al gobierno de Rajoy de verdad que no es así eso efectivamente esa es evidente

Voz 1 01:25 es que es así es que el poder judicial es un poder autónomo es un poder que de alguna manera es la esencia es la última garantía del sistema democrático esto lo estamos viendo ahora en España precisamente con la crisis económica que ha habido con resoluciones realmente novedosas que han ido en la línea de lo que el Estado social y democrático de que la Constitución no es una declaración de buenos principios sino que es una es una exigencia desde desde la que hay que aplicar la ley la ley ordinaria por lo tanto en Alemania quién decide el tema de la no de la extradición sino de la aplicación de la de la Orden Europea de Detención esa ese es el juez que por lo que oído porque tomo no conozco evidentemente el sistema alemán es el el el Tribunal Supremo del Land concernido que es es que no recuerdo ahora que él en un nombre Bastión tiene un nombre muy poco impronunciable efectivamente ese usted señor Jiménez considera que los hechos por los que está profesora toda la cúpula independentista incluido se ajustan al delito de rebelión que requiere violencia usted que hubo cree que hubo rebelión vamos saber dos cosas en primer lugar el problema problema catalán por decirlo de una manera genérica tiene dos aspectos muy dice una cosa es el prime el problema político de una realidad que ahí está que son pues dos millones aproximadamente de catalanes que han optado por una opción independentista esto sea acreditado en las últimas elecciones cabido en las elecciones ordena las por el por el Gobierno sabe que no han sido la pantomima de aquella elección como el uno de octubre no no una absolutamente garantistas absolutamente limpias y demás entonces este es un problema político que tiene que residencias en sede política entre quienes pues evidentemente entre el Gobierno español y este es un el Gobierno español el Gobierno que en su día exista de la de la Generalitat

Voz 2 03:15 la Generalitat

Voz 1 03:17 estoy insisto es un problema político al margen de esto hay hay problemas un problema estrictamente jurídico más concreto más centrado más pequeño más pequeño que es aquellos que han hecho como opción política él no aplicar la ley una ley democrática una ley que que puede ser imperfecta como todas las leyes pero que puede ser mejorable que puede ser modificable en la en la sociedad democrática la ley democrática tiene que ser aceptada ISIS se puede irse tiene los votos suficientes puede ser modificada lo que no se puede lo que no es una opción es actuar al margen de la ley y esto hay que tenerlo muy claro cuando uno oye auténticas perlas cultivadas eres independentistas catalanes respecto de que en fin ese está por encima de la ley pues realmente hay que dudar de la solvencia jurídica de quién sostiene la idea de que sostenga esas claro

Voz 0027 04:11 evidente del Carmen Roger Torrent que dijo el domingo por la noche que ningún juez puede perseguir au sí juzgar al presidente de la general

Voz 3 04:18 that efectivamente sólo ha dicho usted efectivamente solo dijo Torrent que se refiera Torrent

Voz 1 04:25 es como para dudar muy seriamente de la solvencia jurídica que tiene una persona que desempeña esta este cargo y que esto es el abc del sistema democrático en fin por supuesto que la opción independentista es una opción legítima a estas alturas no se puede no se puede obviar por su puesto que es una opción legítima pero la legitimidad de ese fin viene por la legitimidad de los medios se son los medios utilizados los que legitiman el fin Si el medio es el apartamiento de la ley el fin formalmente legítimo que es la independencia queda prostituidas

Voz 0027 05:00 señor Jiménez ha dejado en el aire la respuesta de si hubo rebelión uno is el vuelo a pregunta

Voz 1 05:04 pues mire sinceramente en mi opinión tengo dudas no no me atrevo a decir que no haya habido rebelión pero tengo serias dudas por el tema de la violencia eh yo sé que el auto de procesamiento hace una equiparación con el 23F no me satisface a mí esa equiparación que hay algo cualitativamente distinto hay algo cualitativamente distinto ahora bien también es cierto que un auto de procesamiento en cuanto a las calificaciones es jurídicas es un auto de de probabilidad no es una certeza es decir lo que se imputa a los procesados no es un juicio de certeza el juicio de certeza es la sentencia condenatoria el juicio de probabilidad es que hay un los indicios no una sospecha sino a unos indicios objetivos que puede podrían encaminarse en el delito de rebelión o en otros tipos penales y al respecto hay que decir que este auto de procesamiento es el pasaporte para seguir darse en el juicio oral usted sentarse en el banquillo de los acusados hacen referencia a una frase que incluyen Llarena en este pasaporte en este otro

Voz 0027 06:08 procesamiento que es esa metáfora en la que compara los hechos frente a la Conselleria de Economía con con el veintitrés F E hay otra frase que ha llamado muchísima atención de ese auto índice Llarena que no se aprecia en la esfera psicológica interna de los procesados signos que vayan a respetar a sus decisiones no eso es un argumento válido en Justicia

Voz 1 06:31 yo los juicios de intenciones son muy bien

Voz 0027 06:34 picados

Voz 1 06:34 los juicios de intenciones son muy delicados el tema de la Consejería de Economía evidentemente ahí sí que hubo claramente una violencia una violencia porque se iba a hacer una inspección una una actividad judicial una diligencia los dos personas que están en prisión por esta razón fundamentalmente fueron los que motivaron los que lideraron esa esa aglomeración de cincuenta sesenta mil personas en una calle muy céntrica impidiendo la salida de la comisión judicial lideradas esto evidentemente sí que es violencia y hay que decirlo con toda claridad pero imputar esto a todos a todos los que ahora lo veo por lo menos cuestionable lo mismo por lo menos cuestionable entonces insistiendo en lo que ya he dicho creo que la equiparación a todos de de la rebelión con lo del 23F por tenerlo en la historia reciente por comparación con nuestra historia reciente a mí me chirría un poco esta esta comparación evidentemente lo que es cierto es que ha habido un apartamiento ha habido un una un sí un apartamiento de la legalidad no solamente de la constitucional que es lo más importante sino de la estatutaria precisamente por quienes por quiénes son los llamados a respetarla el propio gobierno de la Generalitat esto es lo que realmente caracteriza la situación de Cataluña desde el punto de vista jurídico o judicial

Voz 0027 07:58 le llama la atención que que quiénes han se han apartado de esa de esa ley ahora se escandalizan al comprobar que era verdad que eso no era sólo movimiento político que tenía consecuencias jurídicas que los hechos tienen consecuencias en forma de procesamiento por delitos que acarrean muchos años de cárcel

Voz 1 08:17 sí es que es llamativo vamos a ver todo el discurso todo el discurso nacionalista nacionalista e independentista melón porque aquí no hay que gané a Nate matizar al nacionalismo entre otras razones porque España es un Estado compuesto históricamente lo has ido y lo sigue siendo y no se puede negar esa realidad que no basta el mito no basta el mito para crear un poder constituyente

Voz 0027 08:40 T

Voz 1 08:41 a mi modo de ver a mi modo de ver el error el grave gravísimo error ha sido la construcción de un mito por quién por los líderes los líderes políticos de la Generalitat catalana que han difundido ese discurso a la sociedad en general claro para ir a una a una opción independentista hace falta dos cosas tres cosas una negativa huir de los mitos porque los mitos son esos son mágicas y la magia no existe como no existe el brigada de la película Vicente Minnelli no existe en segundo lugar ha de falta una conciencia social hegemónica que son existe según él en las últimas elecciones el voto independentista era un cuarenta y siete cuarenta y ocho por ciento osea que los resultados viento hace falta una conciencia independentista hegemónica que ya lo dijo el Tribunal Supremo de Quebec con el tema de Cataluña ponen perdón con el tema de canadiense con el tema de Quebec sea eso de mitad más uno para ser independiente es una frivolidad porque si para el Consejo de Televisión Española o de la televisión la entero dentro hacen falta dos tercios au para el nombramiento del Defensor del Pueblo osea dos tercios del Parlamento para un nombramiento de una autoridad aquí para ser independientes mitad más uno me parece una frivolidad aparte con el mismo criterio cuando cambian las tornas y entonces que estamos sin dependientes independientes en semanas alternas

Voz 0027 10:07 estamos hablando con Joaquín Giménez ex magistrado emitió emérito del Tribunal Supremo sumó la conversación podéis intervenir cuando queráis eh Mariola Enric y Lucia Lucia estás

Voz 1321 10:16 en queriendo decir algún si yo yo le quería comentar al señor Jiménez una cosa sobre el auto del juez Llarena hablo naturalmente desde mi condición de periodista

Voz 1 10:27 por supuesto

Voz 1321 10:28 no no no no no desde

Voz 4 10:32 la ILE hablo aún jurista

Voz 1321 10:34 hay una hay un asunto en el auto que a mí me ha llamado la atención insisto desde mi condición de periodista que es que el juez enclava estos presuntos delitos de rebelión en una en una en unas determinadas fechas y hace un recorrido histórico desde el año doce que se hizo el Consejo de la transición el plan este que hizo el señor Mas hasta el año dieciocho de tal manera que de lo que se lo que se desprende de la lectura del auto es que desde el año doce al año dieciocho el la la mayoría de gobierno independentista que controlaba el Parlamento de Cataluña ha estado cometiendo presuntamente un delito de rebelión y además con violencia porque las manifestaciones en las calles es tan consideradas así por parte del juez sin que los poderes del Estado hayan sido capaces de detener

Voz 1 11:30 o de o de reprimir o de impedir

Voz 1321 11:33 ese presunto delito que se ha estado cometiendo nada menos que durante seis años como si ahora tuviera que llegar el Supremo a resolver esa situación que los poderes del Estado insisto en seis años no han sabido resolver o no han podido resolver o no han querido resolver no sé si el señor Jiménez tiene algún fin al al

Voz 1 11:56 en una apreciación que hacer a propósito de este contenía

Voz 1321 11:58 lo de la auto que ya sé que es que está entre la política y lo jurídico eh

Voz 1 12:03 es que aquí se ha tratado de Red direccionaba todo el problema del independentismo catalán a la sede judicial Éste es el arroz a mi modo de ver este es el error esto efectivamente el auto habla de del dos mil doce incluso se podría retroceder más cuando aquella entrevista entre más entonces a la sazón presidente de la Generalitat que pide una modificación del sistema económico y Rajoy de entiende que no el presidente de gobierno le dice que no entonces llevaba Blanquerna ahí dice que sepan hacer independentistas esto pero creo que fue en el año antes del doce recordar que fue

Voz 3 12:43 Torres que en el doce del doce bueno lo que año de Rajoy en el Gobierno siembre adultos

Voz 1 12:50 bueno pues lo que ocurre es que de un lunes un martes no han crecido los dos millones de independentistas catalanes esto ha sido un proceso largo en el que el Gobierno central no ha adoptado ninguna medida ninguna medida para qué para impedir el crecimiento del independentismo que iba en su origen en su origen tenía un contenido puramente económico de financiación del autor de la de la autonomía catalana entonces es que no se puede hacer un un un hoyo para meter toda el agua del mar porque no cabe toda el agua del mar en el hoyo que habrá lo que cabrá entonces aquí ha habido

Voz 2 13:31 el el el el la realidad de Ready

Voz 1 13:34 direccional todo el problema en sede judicial plantea grandes problemas

Voz 0027 13:38 el Gobierno ha dejado en manos de los jueces la respuesta y la gestión del

Voz 1 13:41 pues alguna de alguna manera sí ha tratado de decir bueno esto es eso judicial bueno cuando no tiene dos millones de personas independientes en la calle el tema no es estrictamente judicial hay algo más hay algo más yo creo que esta es una es una responsabilidad compartida entre yenes entre los dos protagonistas de la historia esos dos protagonistas no el presidente del Gobierno español y el presidente de la Generalitat entonces sí sería Pruden

Voz 0027 14:04 Enrique Julian que día plantarlo sí

Voz 1 14:06 a decidir hasta qué punto

Voz 0568 14:10 en el delito de rebelión tal y como queda formulado en el auto del juez Llarena para los magistrados alemanes puede encajar en el delito de alta traición que es el que figura la legislación alemana yo no soy muy especialista en Alemania pero me da la impresión de que la un delito de alta traición en la Alemania debe ser una cosa lo bastante bastante severa no eh es decir estamos muy seguros de que se va a producir esa equiparación entre lo que se señala en el auto de la juez instructor en el Tribunal Supremo y el delito de alta traición en Alemania o vamos a hacer podemos tener a una sorpresa eh vamos Leiro alta tradición entre las posibilidades entre los supuestos que regula hacer referencia al intento de separar un Landis el resto de la Federación Alemana pues evidentemente esto sí que es equiparable se llame alta otra

Voz 1 15:07 dicción en Alemania o lo que interesa es los contenidos son los contenidos de los tipos delictivos lo no los nombres que se les da porque esto depende de la tradición jurídica yo creo que en principio podría sostenerse que hay una una equiparación y en cualquier caso no hay que olvidar que cuando uno entra el juicio entra inocente entra inocente en el juicio oral donde ese juicio de probabilidad que justificó en el auto de procesamiento pasa a juicio de certeza sentencia condenatoria mantiene en juicio de probabilidad hay que ir a la absolución el principio de presunción de inocencia existe también esto es evidente también hay que evitar esta dicotomía de es rebelión no es nada no o es rebelión o puede haber otro tipo penal o puede haber otro tipo de Ana Belén puede haberse edición puede haber igual supuestos de desobediencia yo lo que donde veo la violencia donde la violencia es exclusivamente en el tema de la Consejería de Economía pero esa violencia evidente visible en fin no no hay que acreditar lo que se ve esto es evidente que los que fueron líderes de esos fueron los dos Jordi

Voz 0027 16:18 es

Voz 0568 16:19 pero fíjese que en la legislación alemana el delito de alta traición que efectivamente uno de los los supuestos intentos de separación de un Estado Hernández de la Federación va siempre acompañado de de la supuesta de violencia no yo intento de violentos y entonces ahí pero la reflexión que hace usted si la hace también un magistrado alemán ahí puede haber algún tipo de disonancia

Voz 1505 16:45 Mariola Urrea si yo creo que hay un elemento que no podemos perder de vista que es que el el juez alemán no va a juzgar en ningún caso el los visos de de culpabilidad que tenga en este caso Carlos Carles Puigdemont lo único que va a hacer Ana que banalizar es un contraste entre los tipos penales que existen en España y los tipos penales que existen en el ordenamiento jurídico alemán con el fin de poder tramitar la orden de entrega

Voz 1 17:16 de acuerdo con un marco

Voz 1505 17:18 jurídico determinado el juez alemán no va a condenar ni va a hacer un juicio a este respecto res en relación con la situación procesal de Carles Puigdemont tiene que hacer un contraste de armó de armonía o de compatibilidad de dos ordenamientos jurídicos con el fin de poder era hacer la entrega al puesta a disposición de este de de Carles Puigdemont al ordenamiento jurídico al poder judicial español para que pueda ser encausado por un tipo penal por otro por lo tanto es muy razonable la pregunta que formula Enrique Giuliana porque no es lo mismo a entregar a Carles Puigdemont

Voz 1 17:57 por un delito de Revel

Voz 1505 17:59 día o de alta traición en los términos que se denomina en uno o en otro ordenamiento jurídico que que lo haga simplemente por malversación de fondos públicos no tiene nada que ver un asunto con otro hijo un elemento que yo creo que está pasando desapercibido en estos días y a mí me gustaría señalarlo ojo con la pretensión de creer que Alemania va a tramitar este asunto de una manera rápida de una manera por así decir fácil aspecto de las pretensiones más ambiciosas de quién está ordenando la fase de instrucción de este asunto quiénes conocen bien los ordenamientos ya han estudiado los ordenamientos jurídicos europeos saben que Alemania es un ojo es un ordenamiento jurídico junto con Bélgica y también Países Bajos más garantía pistas para quién está en la situación procesal similar a la que tiene Carles

Voz 0027 18:57 me quedan unos segundos por lo tanto que nadie

Voz 1505 18:59 se venda la piel de es lo son

Voz 0027 19:02 desde desde casas segundas decía quiero plantearle una pregunta muy breve al señor Joaquín Giménez magistrado emérito del Supremo considera que está justificado y que era necesario el envío a prisión provisional de los dirigentes independentistas que en su día quedaron ya libres pero que Llarena volvían cárcel el viernes