“Es el segundo tipo de tráfico que más lucro genera a nivel mundial después del tráfico de armas”

ya conocen la propuesta que hacía hace sólo unos días podemos no sabemos si a raíz del mantero fallecido en el madrileño barrio de Lavapiés o que estaba en la agenda de los de Iglesias despenalizar la venta de productos falsificados la reacción de las marcas ya imaginan por donde va y no se hizo esperar María Moreno muy buenos días muy buenos días Jesús director general de la Asociación para la Defensa de la marca están ustedes contento con Podemos verdad

Voz 1

00:34

a ver a unos ha sorprendido porque es la segunda vez que que lo ha intentado una proposición no de ley el año pasado que presentaron en la Comisión de Justicia hiciera probó a verlo lo siguen intentando no ha aparecido pues obviamente bastante bastante negativo porque esto es lo que significa es como tratar de de de dar carta de naturaleza que cada cual pueda hacer lo que quiera donde quiera ir cuando quiera es decir la venta ambulante Se regularizar a ese a despenalizar a tales como quiere podemos pues significaría pues la ruptura de de de lo que son los mercados ambulantes tal y como los conocemos hasta ahora es decir pues mercados sometidos a regulación autorización por parte de la de la autoridad municipal que cualquiera pudiera pues eso en cualquier vía comercial céntrica donde se concentra en las mejores tiendas de cualquier ciudad con lo cual esto el impacto para el comercio como te puedes imaginar ese es tremendamente alto Kiel en Kiel explica un comerciante que paga muchos miles de euros por metro cuadrado en agraciado en Gran Vía o en Serrano que que que siga haciéndolo cuando la posibilidad que tienen un Antero de vender un producto que es competencia directa del suyo delante de su vitrina pues es es va a ser factible no esto a ver no sé cómo podemos a a la gente que que bueno a los miles y miles de comerciantes que todas las mañanas levantan para levantar su persiana y que y que levantará significa muchos gastos al final del día para poder vender su producto en sus tiendas