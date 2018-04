¿Serían capaces de ver a su pareja solo una vez al año?

Voz 1 00:00 hoy por hoy

Voz 1229 00:04 y Pablo González Batista Gate Nasser

Voz 2 00:12 David Janer muy buenos días buenos días cómo estás muy

Voz 1229 00:16 sí gracias por venir a vosotros por invitarnos te hemos invitado porque estas interpretó en el teatro Marquina la obra una vez al año que cuenta la historia de dos amantes de José y Pilar que se conocen allá por el año mil novecientos setenta y cinco y que mantienen una relación muy larga muy duradera salvo que se viene solamente uno dos años más o menos ésta es la estas Lady perfectamente cuánto hace que que conoces a tu compañera de reparto a Silvia Martí

Voz 1010 00:41 a personalmente sí pues desde que empezamos la hora es decir hace hace días si unas semanas muy bien

Voz 3 00:49 imagino que la obra en la en la obra la memoria tiene un papel importante juega un papel relevante no

Voz 1229 00:54 sí claro la nostalgia efectivamente de hablando de memoria de nostalgia tú te acuerdas un programa que se llamaba su media naranja se prestaba Jesús Puente de señoras al jardín ese no no es que él decía señora Salgado Ordín él formulaba preguntas a los señores y mientras señores contestaban les mandaba en Harvard jardín pues a mí me gustaría invitaron de hecho estamos llamando en este momento así lo Martí para hacer una comprobación haber en estos días en los que habéis empezado a relacionarlo a relacionados en el teatro ver hasta qué punto conocéis porque el fondo interpreta es una relación de largo recorrido sea no sé si en el trabajo actoral hay un proceso previo de habéis mantenido una charla tomando cafés bueno cómo han sido estos últimos veinticinco años de vida hemos hemos mantenido charlas y cafés pero bueno no sé si nos conocemos tanto eh será interesante comprobar si tú crees que es posible que dos personas puedan llegar a conocerse en profundidad a enamorarse de verdad como les ocurre a los protagonistas de la obra viéndose pues eso apenas una vez al año con cuentagotas si yo creo que sí puede ser Kiki a una una trampa no yo creo que eso es un reflejo de ese primer estadio del enamoramiento que dos personas se conocen todos maravilloso todo parece transparente y que fluye solo y que precisamente lo que ellos hacen es reiterar este encuentro esta pequeña parte casi onírica de un fin finde

Voz 1010 02:09 semana con lo cual se ahorran de alguna manera esa rutina esa especie de merma que se producen toda relación cuando van pasando el tiempo Silvia muy buenos días Silvia Martín

Voz 4 02:19 hola muy buenas qué tal muy bien muy buena sirva fantásticamente te presento a David Janer hola qué tal cómo estáis oye se le preguntaba la si él se acordaba del programa su media naranja tú te acuerdas

Voz 5 02:30 nací vagamente mi Lorre recuerdo que había un programa saber exactamente a su media baja

Voz 4 02:37 ahora cuentan y cómo funciona no te lo voy a contar acuerdo Jesús Puente le preguntaba aparece a unas a par

Voz 1229 02:45 dejas de señores normalmente a Silvia si le preguntaba por cosas que solamente digamos solamente una mujer podría saber de su marido o su

Voz 3 02:54 marido de una mujer la mujer viva y al volver pero te por ejemplo cuál es el plato favorito de ella ella él no apuntaban una pizarra va y comprobaban si se conocían bien uno entonces yo quiero hacer algo parecido contigo Icon David qué te

Voz 4 03:07 parece que no pero bueno esto es ser reelegido harina una bueno vamos a ver vamos a poner música de concurso bueno por eso por eso pero no ya hemos planteado el concurso de esa de esa manera en cuenta que no hace mucho que ver como se ha dicho

Voz 1229 03:25 Silvia cuál era el nombre y apellidos del héroe Aguila Roja interpretado con muchísimo éxito como sabes por tu compañero David Janer

Voz 5 03:37 sí que sí que si él no con faena

Voz 4 03:43 iba es bien IVAs bien si el apellido

Voz 2 03:46 bueno da igual medio por medio punto Gonzalo de Montalvo lo de momento la fuga

Voz 1229 03:53 te lo dábamos buena tu turno David cómo se llamaba el personaje que interpretaba Silvia Martí en la serie Un paso adelante

Voz 5 04:05 claro es que les hace más años

Voz 1229 04:08 ingresó hombre claro es una idea pero también David tiene más años que tú ni idea Muñoz

Voz 6 04:13 bueno no pasa nada Silvia

Voz 1229 04:17 a su compañero David hace algún tipo de ejercicio técnica vocal antes

Voz 7 04:21 salir a escena tantos periódicos si es así sería es capaz de reproducir el sonido

Voz 5 04:27 y el vocal mentes

Voz 8 04:31 es lo tiene muy fácil Él es un acierto puede saberlo sí sí sí sí

Voz 9 04:36 Roger estamos los dos haciendo así el gamba

Voz 1229 04:41 de justo que a preguntar eso David tiene Silvia alguna manía o superstición antes de salir al escenario sí

Voz 8 04:47 los hacer postura raras cuando está echará el telón de de calentamiento de piernas ese arte

Voz 4 04:56 los si es una función lógica totalmente lo fue

Voz 1229 05:01 sí si os exige que es físicamente muy exigente la representación sí sí sí son son dos horas sin parar con cambios en menos de un minuto y medio

Voz 1010 05:10 eh

Voz 1229 05:10 yo requiere preparación física y mental hablando de los de los cambios de look Silvia con cuál de todos los looks de todos los los las ropas que lleva David durante la obra con cuál según el más

Voz 5 05:23 ah yo te gusta El Nahyan que no estoy a mi me gusta mucho el último entonces yo supongo que le puede gustar mucho el último

Voz 1010 05:37 no sabes que siempre te digo la contraria con lo cual yo me quedaría con el prime

Voz 1229 05:39 pero porque son tejanos y bueno

Voz 1010 05:42 está aquí

Voz 7 05:44 mira estás descubriendo cosas que no sabe lo que he dicho

Voz 1229 05:49 la baja de que el último es cuando estoy más viejo oí demacrado y cuando le gusta más grave de nuestra madurez que les gustan más maduros bueno hay de todas las peli de las pelucas perdón que lleva Silvia a lo largo de la obra que son por cierto unas cuantas cuál es su favorita cuál es la que más odia si puedes

Voz 1010 06:05 hombre día yo diría que es la que yo pusimos nosotros un nombre pero yo diré que es la la de la

Voz 10 06:11 la cuarta es la de la cuarta la de la cuarta escena

Voz 1229 06:17 que más gusta imagino que la primera obsesivo y muy muy equivocados

Voz 5 06:22 bueno

Voz 1010 06:23 sé que hay una que odias profundamente pero no sé cuál en qué escena es

Voz 11 06:28 no

Voz 1229 06:31 o al menos no me gusta demasiado que odian además

Voz 5 06:34 no hay ninguna que me guste demasiado no hay antes me realizaran pero se cambió entonces hay una cuestión de de bueno si venga

Voz 4 06:46 ya ha dicho está bien venga pues hacer algunas cierto

Voz 1229 06:52 otra buenos momentos vamos a ir en segunda publicidad en unos momentos vamos a seguir hablando estaba ya sobre teatro sobre el paso del tiempo sobre esta función en el Teatro Marquina con David Janer y si hay suerte también llega con Silvia Marty protagonistas de la obra una vez al año

Voz 1 07:08 los que deseen nueve Pablo González

Voz 1229 07:11 Baptistao imagínense ustedes enamorarse de una persona a la que ven solamente una vez al año

Voz 12 07:20 pues esto

Voz 1229 07:20 historia de amor eterno pero digamos de amor con cuenta gotas es la que viven los protagonistas de la obra que creada por Bernard Slade una vez al año en su que en su última versión se estrenó en el Teatro Marquina el pasado día veintidós de marzo y que está protagonizada antes los habéis escuchado llorar los estáis de fondo por David gane Silvia Martí que perdón llegar

Voz 13 07:40 puedo decirte algo nuestro país amenaza pues he venido corriendo primero pedirte disculpas lo y adaptarse

Voz 9 07:48 has has cogió el teléfono ha sonado bien ninguna no pasa nada

Voz 13 07:55 quería una cosita es Marty no Martí yo más que nada mi padre pobrecito me

Voz 1229 08:01 la dice David Silvia Marty Singer reconoció mal yo también lo población maltés también nos llama

Voz 14 08:07 sabes quién soy escribíamos es que antes esto llamó a David todo el rato David Janer también o sea que bueno no pasa nada pero yo tampoco dado ninguna ya estamos igual bueno antes de nada felicidades a los dos hoy es el Día Mundial el teatro por eso quizás decidido dormir un poco más habitual de Marte tenéis previsto hoy tenis función esta noche no Bryce sin trabajar bueno pues es una gran manera de celebrar tenemos al teatro una vez al año es una conocidísima obra que lleva siendo un éxito en Broadway desde los años setenta la que incluso nació una película que dirigió Robert Mulligan que seamos se sentó en no exigía que no sé si la habéis visto sí forma parte del trabajo de preparación el personaje ver las películas a ver la obra que se representa en Barcelona para te das cuenta que somos como una noche el día váyase la he visto yo no sangre

Voz 13 08:56 bueno hay otra cuenta en la película bueno acaba la película me encanta la película a ver una película de los setenta y evidentemente bueno

Voz 15 09:10 eh

Voz 13 09:11 pasa el tiempo y muchas películas me empieza a mirar mal porque sabe quemen rollo y que me hago un jardín pero lo voy a contar de muchas películas bueno envejece mal sabemos ahí está bueno está muy bien los actores están muy bien a mí me consta pero es mejor la obra no sí sí claro

Voz 1229 09:31 partiendo de esa premisa de esos dos amantes que se solamente una vez al año me imagino que que habrá habido un trabajo de adaptación importante porque los encuentros que se narran en la obra de teatro en la versión que vosotros estáis representando se producen en España se producen en en hasta el año dos mil con lo cual imagino un proceso de adaptación y de actualización cortante no sí si esos encargado el propio director Héctor Claramunt que hizo la adaptación del inglés a la catalana y luego a la versión castellana y ha trasladado acontecimientos históricos importantes que algunos afectan a los personajes y otros no pues los ha trasladado a a la España de de esa época desde los setenta hasta entrados los dos mil

Voz 13 10:11 así el público también se siente más más identificado

Voz 1229 10:13 en la obra original de Broadway sea representado mil cuatrocientas veces hemos hecho más o menos el cálculo sería estar cinco años y medio más o menos en cartel tenéis planes vosotros para el próximo lustro hombre si tenemos planes pero no creo que que sean que entre en con tantas funciones mil cuatrocientas no no no no creo no crea se siente un actor más cómodo cuando cuando repito Un papel o cuando está en una serie de larga duración en o os gusta dentro de que bueno el trabajo y la en en el trabajo de actor la incertidumbre desafortunadamente juega un importante o más como si pudierais elegir saltando de un papel a otro variando algo más

Voz 13 10:51 bueno en mi caso yo creo que depende un poco de proyecto que dependen muchísimo el proyecto entonces sí sí que hay una una cuestión de evolución en la que puedes personaje donde hay más recorrido porque las series más larga y evidentemente el personaje tiene más recorrido y ya hay veces que está muy bien porque puedes si la serie te gusta y el personaje te gusta trabajar un poquito más a fondo ay no fondo pero bueno y como

Voz 16 11:26 así es como más a largo claro

Voz 13 11:30 proyectos que a mí me encanta y como son películas que

Voz 1229 11:35 claro que dura lo que dura y es una maravilla también bueno hablando de largos recorridos la relación que mantienen vuestros personajes en la obra es sin duda de largo recorrido es una relación de veinticinco años de duración que además va pasando por muchas etapas por muchas etapas es históricas que van influyendo en cómo crecen muestra personajes sin cómo se relacionan también en lo personal en qué manera o en qué medida creéis que en los acontecimientos externos en como somos nosotros cómo nos relacionamos con los que nos rodean bueno yo creo que las circunstancias nos nos influyen bastante bien eso soy Ortega no hay río mis circunstancias yo creo que no influyen y en los personajes Se se refleja de algún modo ciertas circunstancias personales y sociales ideológicas que van transformando un poquito el acontecer diario de de de esa vida en en ese

Voz 2 12:21 el reducto de del Parador de Santo Domingo de la Calzada la puesta en escena de la obra y cuando vayan a verla seguro que

Voz 1229 12:27 no entienden tiene unas elipsis temporales muy interesantes que va marcando el paso del tiempo plantean al espectador en un ejercicio de memoria y de nostalgia que también me gustaría plantearos a vosotros y vamos a empezar como vuestros personajes por la década de los setenta

Voz 2 12:47 el grandísimo Peret

Voz 1229 12:49 te aparece con un papel importante en vuestro ahora parece que obviamente su música que vosotros como catalanes que sois ambos habéis crecido con la rumba o habéis sido más de la nueva cansó qué música escuchaba es vosotros os ha llegado este reflujo esta rumba catalana

Voz 1010 13:07 yo yo había escuchado a Peret y tal pero yo sí

Voz 1229 13:10 soy más de de cantautores escuchaba

Voz 1010 13:13 la escucho a una Raimon ya Serrat eso sí en medias más el reggaeton y estas cosas China es verdad y aunque bueno

Voz 17 13:24 y en mi caso es escuchaba de todo

Voz 13 13:29 bueno muchísimo cantautores y luego pues evidentemente de las fiestas yo soy de un pueblo de Barcelona también no había fijado gorrito por supuesto y Peret siempre

Voz 8 13:41 claro buena rumba catalana pero es cada vez lo que le pasa es que no le gusta bailar no no es que no me gusta es que se me da fatal bueno a veces alguien le gusta llamar Rafa córner me tiene que enseñar a bailar ya es práctica es práctica así bueno Silvia baila muy bien

Voz 1229 13:56 sí lo baila las bien rumba

Voz 2 13:59 pero da igual bueno da igual

Voz 1229 14:01 va a cambiar de década aquí se vuelve de mis recuerdos más nítidos

Voz 9 14:08 son los años sesenta aquí bueno España vivió muchos cambios políticos me está en esta época pero hubo un día concreto que se quedó digamos que quedado para siempre grabado en la memoria de los españoles

Voz 18 14:21 claro que ha muerto

Voz 1229 14:27 en realidad da igual en qué década hayas nacido porque Verano Azul ha sido repuesta tantas veces la hemos visto tantas veces en televisión que casi todas las generaciones hemos podido ver al menos un capítulo de Verano azul y sabemos de qué hablamos la muerte de Chanquete es universal como el pan con chocolate y Silvia Martí así

Voz 14 14:44 sí con la cabeza cierta cierta yo

Voz 13 14:47 ella bueno yo sí es verdad que no la vi en su momento porque en su momento sea muy pequeña pero luego si las reposiciones recuerdo la muerte de Chanquete como un gran drama claro

Voz 1229 15:00 ha influido vuestra cultura como espectadores de televisión con espectadores de series en la en el hecho de que hayáis decidido quieren ser actores a mi vuelo más clases a mí me ha influenciado mucho cine soy más de cine clásico americano hoy en casa tengo una una inmensa biblioteca y entonces pequeñito me gustaba mucho soñar alejarme de de mis problemas pues es una pizza hay cine

Voz 13 15:26 Vine a mi amigo yo conté revisión nunca sale de pequeña tampoco miraba mucho mucho la televisión y mis padres y me han llevado mucho

Voz 1229 15:34 al teatro con mi hermana iba muchísimo

Voz 13 15:37 lo que sí era aquello era una gran fan de Laiza Minnelli todos los musicales

Voz 14 15:45 bueno vamos a cambiar de dedicada a otra en la que todavía seguramente

Voz 1229 15:51 mismas conciencia íbamos os voy a ser elegir entre dos entre dos músicas vosotros me decir tenemos esta

Voz 14 16:09 con cuál es que vais de las dos en los noventa eran de chándal vaqueros rotos pero pues vamos a poner banano otra vez hombre

Voz 19 16:20 pero el tú preguntarle a David quién quién no lo sabía

Voz 20 16:25 el mes pero sí me he sufrido

Voz 1229 16:27 a ver algo me suena a estos chavales llevaba el pelo largo escuchado pero no no soy mitómano de la música o sea que tú tienes una enorme Cinemateca quizá la discoteca va un poco peor no poco menos surtida no muy bueno en el año mil novecientos noventa y dos y seguimos los noventa hubo dos eventos en España que ayudaron a que nuestro país se posicionaron en el en el mundo uno fue este la Expo noventa y dos

Voz 2 16:49 ha crecido en Sevilla es singular escenario de una rica historia otro únicas

Voz 21 16:56 a la Expo noventa y dos y esto me imagino que os toca más

Voz 1229 17:00 cerca las Olimpiadas de Barcelona

Voz 21 17:02 en mil novecientos noventa y dos vosotros teníais

Voz 1229 17:05 meseta de Curro o de Cobi yo tengo pero creo que es España se separan se separaban tenía en camiseta gorra de Curro o los que tenía de cobijo

Voz 19 17:13 yo tengo que reconocer

Voz 13 17:15 que en mi casa se tiene

Voz 19 17:17 en una empresa textil donde sabía de todo

Voz 17 17:23 sí pero sí claro

Voz 1229 17:25 yo tenía una gorra de Curro que tenía las gafas de sol incorporadas y Sebatián

Voz 19 17:29 a veces también a darlas de Cobi tú has tu familia y toda mi familia no existe desde aquí sí necesitáis algo ya sabéis

Voz 1229 17:41 David Yánez me cuentas que yo viste vinculación copió vivir vivir

Voz 1010 17:44 eso Olimpiadas muy de cerca porque estaba haciendo el servicio militar fue el último reemplazo estaba encargado de la vigilancia de la Villa Olímpica de los periodistas

Voz 22 17:54 estuve hay viví

Voz 1229 17:56 el pensábamos que iba a decir fui medallista

Voz 23 17:58 bueno bueno dado parte otras diploma por estar vigilando ahí bueno pues tenemos aquí un diplomado esto esto no lo sabíamos ya bueno y un último sonido de los años noventa que seguro que recordáis

Voz 1229 18:11 eh

Voz 9 18:13 vosotros también habéis sufrido el Windows noventa y cinco

Voz 1229 18:16 el Messenger haber sido adictos al Messenger en los noventa nada estaba haciendo películas haciendo poniéndola yo estaba haciendo Informática de Gestión para para ser programador pero me quedé un hombre que hacemos programas ahí con RPG Pascal y estas cosas informáticos escucháis más el Team ese de error no el Pantallas Pantallas azul las letras en verde aún bueno pues hay algo muy recomendable que ese ir al teatro celebrar el Día Mundial del Teatro o no porque ya nos han dicho que no tienen función pero pueden hacerlo mañana el Día Mundial del Teatro debería ser todo lo que queda muy bonito decirlo que es como digo ir al teatro Marquina a ver esa obra que David Chaney Silvia Martí protagonizan hasta cuándo estáis Marquina diecisiete de junio en principio sí pero bueno pueden empezar a venir antes hay que verla por lo menos una vez al año podemos decirle al terminar la entrevista o una abeja un espía tenemos gente que ven una vez al mes nos han dicho que iban a repetir una vez al mes buena la obra se llama una vez al año hizo estas son David Silvia Martín muchísimas gracias a los dos externo son muy fuerte