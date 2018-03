El Albéniz seguirá siendo un teatro

Voz 1 00:00 igual que en uno

Voz 2 00:04 eh pues te tú

Voz 1515 00:43 durante los próximos minutos durante la próxima hora hasta las dos de la tarde les damos a proponer varios viajes en el tiempo pero traídos a día de hoy para empezar como están ahora mismo las cosas en el teatro Albéniz que cerró sus puertas hace una década las cerró porque en su momento a la Comunidad de Madrid no le interesó aquel espacio escénico que es Historia de nuestra ciudad porque ya empezaba a vislumbrarse la idea de los Teatros del Canal bueno parece que hoy las cosas una década después han virado peligro entonces la vida del teatro Albéniz que estuvo a punto de ser cualquier cosa menos un teatro sin embargo pronto se organiza una plataforma en defensa del teatro que consiguió la declaración de Bien de interés patrimonial lo que supuso que ya no iba a poder ser derribado pese a todo la espada de Damocles seguía pendiendo sobre el Albéniz ya que no se sabía si a pesar de que el edificio no iba a poder derribar lo que ya dentro iba a poder continuar o no siendo un teatro lo que hoy queremos contarles es una visita porque hace unos días miembros de la Plataforma en Defensa del Albéniz pudieron acceder al espacio acompañados de la directora general de Patrimonio de la Comunidad de Madrid Paloma Sobrini y los responsables del fondo inversor propietario del edificio hoy hemos invitado a estos estudios a Eva Aladro y al abogado Beltrán también de la plataforma chicos qué tal hola qué tal buenos días las cabezas visibles de toda esta batalla por la que habéis estado peleando y luchando durante la última década esta entrevista me hace mucha ilusión porque sé que por primera vez en los últimos diez años nosotros hemos seguido esta historia mucho hemos charlado a lo largo de estos años en muchas ocasiones hoy venís contentos Eva Beltrán hoy venimos

Voz 1426 02:57 que no nos lo creemos todavía hay hay que ser cautos pero realmente

Voz 1515 03:00 te si se va a producir lo que parece

Voz 1426 03:03 que vimos en la visita esto va a ser un milagro patrimonial en Madrid ver un teatro que ha estado diez años cerrado

Voz 1515 03:09 que a pie piel Albéniz el Albéniz Albéniz ademán

Voz 3 03:13 a del gran contento por haber ganado una batalla jurídica de diez años que defendí pro bono muy contento por por la visita que hicimos el otro día

Voz 1515 03:23 bueno vamos a conocer los detalles de esa visita tuvo la suerte de estar en ella Miriam Soto Mirian hola qué tal hola bueno cada vez que vas mandando al grupo de Whatsapp que tenemos programado todas las fotos de lo que ibas viendo decía quiero es para

Voz 4 03:34 ahí quiero el

Voz 1515 03:36 sí

Voz 0821 03:38 todo fue la visita cuéntanos seríamos una decena de personas el único medio de comunicación presente a Radio Madrid así que desde aquí agradecimientos

Voz 1515 03:46 oye propiedad a la diez

Voz 0821 03:49 de patrimonios sobre todo a la Plataforma en Defensa del Albéniz para mí pues era la primera vez que entraba en ese teatro sí que no lo vi en su mejor momento al entrar pues se ve cierto abandono porque por el polvo y el frío pero se nota que han pasado por ahí pues los técnicos porque hay catas con cables colgando interés yo me puse al lado de Rafael Menéndez que era técnico en ese momento o en el momento en que trabajaba estuvo veinte años trabajando en el teatro Albéniz y le pregunto cómo lo viese así me respondió

Voz 5 04:22 no

Voz 0821 04:23 es una música muy manitas que bosque para para encuadra todo esto

Voz 4 04:28 pero es la la la banda sonora que acompaña siempre a buscar Abhisit pasa exactamente

Voz 6 04:33 qué tristeza hay esperanza la esperanza

Voz 0821 04:37 mira tristeza y esperanza decía Rafael Menéndez porque por un lado está dejado definitivamente SBS abandono no han empezado las obras pero el teatro lo es ahora lo que fue hay esperanza con respecto al futuro o Le pregunto como Anton

Voz 6 04:50 es el teatro evitamos que fuese un centro comercial iba a seguir siendo teatro por tanto tenía mil cincuenta butacas aquí se veía bien desde todas las partes

Voz 0821 05:01 el arquitecto que está desarrollando el proyecto de restauración del teatro es Antonio Ruiz Vadim es profesor en la Escuela de Arquitectura de la Politécnica escuchaba atentamente qué es lo que dice fue definitivo el el ver

Voz 7 05:13 en un informe el en la biblioteca de la Escuela de Arquitectura de Madrid patrimonios ciudadanía es donde aparecieron una serie de fotografías y tal que está muy bien también

Voz 0821 05:26 el informes de Vicente Patón que ahora mismo pues esta fallecido es era el presidente de la madre y ciudadanía patrimonio impidan acompañado en numerosas ocasiones en el programa Tengo llega a esta institución lo este a esta organización de muchas instituciones y ahora resulta que la arquitecto que va a restaurar el Albéniz se basa en un informe suyo para saber cómo era el teatro como era ese edificio

Voz 1515 05:50 qué bien nos alegramos mucho por Vicente Patón Él hizo que el informe falleció tiempo después quién le iba a decir hoy a Vicente Patón que gracias a que el informe que hizo hundía este arquitecto de la Escuela de Arquitectura de la Politécnica lo iba a encontrar gracias a él finalmente si a poder sacar adelante todo este proyecto de recuperación de Albéniz como un teatro las obras empezar

Voz 0821 06:09 no no no no no han empezado todavía la propiedad que es un grupo inversor llamado está realizando obras en el hotel porque el edificio es un hotel por un lado para otro lado es el teatro el Albéitar el Banif

Voz 8 06:20 aparte parte de ese todo el edificio que alberga un lado yo te decía en la calle Carretas el hotel y por otro en el

Voz 0821 06:28 tiene que azud que fue cine también pues ahora eso un teatro de ahí la complejidad del proyecto

Voz 7 06:34 que no hay ninguna normativa que especifique un teatro dentro de un o un hotel rodeando un teatro entonces pues todo el día a día con el bombero sirviendo uno a uno los pasillos la evacuación

Voz 0821 06:47 Antonio Ruiz habla de de porqué ahora las obras están paralizadas o no se han podido empezar porque el proyecto se encuentra ahora bajo la supervisión del Ayuntamiento de Madrid en el departamento de Seguridad y ello está siendo pues bastante laborioso

Voz 7 07:01 habrá algún rincón que hay Inter vendremos nosotros que se nota que se note claramente que es un tema absolutamente nuevo que queremos separar lo antiguo pero lo que es la sala lo que es lo que hablábamos tantas veces lo que es la atmósfera del teatro Ésa es la que queremos preservar

Voz 1515 07:19 incidían en esta visita estuvo también acompañando la directora general de Patrimonio de la Comunidad de Madrid ella que os decía

Voz 0821 07:27 pues sobre todo esa referencia que hizo a su jefa a Cristina Cifuentes

Voz 9 07:32 de hecho es verdad que la estrella tres veces es es sincero pero estamos trabajando con mucha es que de verdad a la Comunidad de Madrid ha tomado mucha ilusión en este y lo sabéis que desde el primer momento que a mi ordenador directa de Cifuentes soluciona el teatro Albéniz que lo quieran

Voz 1515 07:48 orden directa de Cifuentes soluciona el teatro Albéniz que lo quiero esos contó la directora general de Patrimonio

Voz 0821 07:54 ahí esa frase yo creo que es no sé como de tumba

Voz 1515 07:57 sí y lo hemos conseguido nada de escuchaste es decir a Paloma Sobrini esto lleva Aladro Beltrán Amber como miembros de la Plataforma diez años peleando es que hemos queda estéis

Voz 3 08:08 bueno sí sí sí un recurso administrativo si no tiene la fuerza política de un un gestor cultural un una orden no no hay recurso jurídico que valga cuando supimos que ésta era la decisión de Cifuentes empezamos a tranquilizarnos

Voz 1426 08:24 luego ha habido la suerte aparte de la decisión de Cifuentes luego dar con un grupo inversor que sí que parece que tienes respeto el Teatro ya ha contratado a un profesor de Arquitectura experto en restauración de edificios del siglo XX si es decir hay un cúmulo de coincidencias y de y de golpes de suerte en el Albéniz que realmente parece un teatro que tiene una especie de de bendición por arriba eh porque sin creer

Voz 1515 08:47 déjame que cuente una cosa muy bonita y ahora seguimos en ese recorrido que estuvisteis haciendo donde estaba también Miriam Soto porque Eva Aladro para quien no la conozca ha peleado con uñas y dientes por esto porque su madre fue Teresa Vico durante muchísimos años directora del Teatro Albéniz

Voz 1426 09:05 eso es mi madre dirigió el teatro fue la que dio realmente la que consiguió que el teatro tuviera un tipo de programación así multicultural multi espectáculo que es la que ahora copian prácticamente todos los teatros y consiguió que era un cine que no lo conocía nadie en la calle Paz lo convirtió en el en el buque insignia de la de la cultura teatral madrileña teatral y operística entonces claro cuando se anunció la demolición en el año dos mil cinco aquello era un crimen cultural tremendo y entonces bueno que hayamos conseguido todos porque hay que decir que la Cadena SER Miriam Soto Javi Torres el Marta Gonzales Novo por supuesto habéis estado al pie de cañón os vamos a nombrar plataforma de honor porque de verdad no ha habido un apoyo de medios de comunicación tan tan fuerte tan comprometido jamás así que bueno que mira vamos a hacer

Voz 1515 09:50 a esto recuerdo que en uno de los espacios en una de las charlas que tuvimos en el programa lo hicimos himnos ardía el teléfono porque dije vamos a dejar que la gente nos llame y nos cuente qué cosas más se han visto en algún momento en el Albéniz que recuerden con especial emoción nueve cero dos catorce sesenta sesenta nueve cero dos catorce sesenta sesenta yo siempre he dicho que vídeos cosas en el Albéniz que no olvidaré nunca hace veinte años una fue el regreso a los escenarios después de superar el cáncer de Joan Manuel Serrat según salido en Albéniz se levantó todo el patio de butacas fue espectacular la última obra que hizo Adolfo Marsillach con Nuria Espert quien teme a Virginia Woolf que recuerdo que además luego Nuria Espert en otro programa en otra edición especial del programa desde las puertas del Albéniz a era invierno hace un frío mandas te hace unos meses del la foto vino Nuria Espert que al programa que hicimos vino andando desde su casa con Rosa María Sardá en fin es que ha sido una campaña del mundo de la cultura también muy potente para proteger el Albéniz no

Voz 1426 10:53 sí sí también ha habido un compromiso de los actores de los cantantes de de gente que ha pasado por el Albéniz bien para actuar o bien para ver espectáculos que no se no nunca han dejado de apoyar esta causa entonces hemos pasado por muchas experiencias no en alguna ocasión hemos estado tres sujetando una pancarta

Voz 4 11:09 pero pero en realidad

Voz 1426 11:12 esto es un ejemplo de cómo funciona el activismo cómo funciona la protección que que hagamos no al pie del cañón por las cuestiones de patrimonio de cultura no que no son por nuestro interés por el interés de de las

Voz 1515 11:23 para mí era cine esto es equiparable otra campaña que se está empezando a fraguar en las últimas semanas lleva muchísimos años pero el mundo de la cultura está empezando a a Bono a defenderla de una forma más muy sólida porque quieren queremos que se convierta en la Casa de la Poesía de de Madrid de España como es sintonía la casa de Vicente Aleixandre y hay un montón de artistas que se han sumado apoyarlo Joan Manuel Serrat el otro día el Elia en Twitter Rafael Miguel Poveda bueno muchísima gente que está pidiendo que por favor se proteja la casa de Vicente Aleixandre por la que ha pasado lo más importante de la poesía del último siglo y es que se conviertan en un centro y Mirian

Voz 0821 12:01 la casa de Peyron eso

Voz 1515 12:04 la de roer también van en el mismo lugar en el mismo el otro día yo decía antes que hace unos días hablaba con Ian Gibson decía hay que también recordar a la casa de Peyron Cell y diez en Vallecas donde Capa retrató aquellos tiros de la Guerra Civil ellos niños de aquellos niños fin Peyron solidez IVE Ellington y a ya visto que hemos conseguido lo del Albéniz digo quiero creer que también ha conseguiremos esto vamos a seguir en la visita que más nos contaron pues de hecho decía la directora de Patrimonio que no sólo sea día presa

Voz 8 12:35 salvado el el edificio sino también

Voz 0821 12:39 el nombre

Voz 10 12:41 me declarado hasta el nombre porque el nombre que se hice identifica ahí

Voz 7 12:47 este no una parte de la memoria colectiva que es decir el Albéniz bueno claro el Albéniz

Voz 0821 12:53 en cuanto a la caja escénica esto es lo que comentaba el arquitecto

Voz 7 12:57 que viene Coros y Danzas de Moscú con trescientos tíos los camerinos no

Voz 1515 13:03 estaban no

Voz 4 13:05 es una obra de teatro normal

Voz 7 13:08 tenemos además todo esto se ha ido llevando con gente del teatro también nos han asesorado pues oye estos baños aquí mejor los camerinos de esta manera o de esta otra con una comunicación de una escalera

Voz 0821 13:21 como os digo exclusiva el número de butacas de nos lo han dicho se va a reducir pero no tanto como se pensaba es lo que hace evidentemente cambiar todas las butacas porque

Voz 7 13:31 a su tracas entre otras cosas no están protegidas son del año ochenta y cuatro eh lo que hacemos es recuperar toda la toda la acústica en tela o etc pero con otros colores vamos en el aire acondicionado y todas las medidas anti fuego oí de seguridad sin tocar todo lo que hay que proteger repunta que las pinturas están sobre tela de seda entonces sólo eso es una pasada

Voz 0821 14:01 si por ejemplo un detalle para aquellos que lleguen tarde a la función muy bonito

Voz 7 14:06 en lugar de las dos puertas Roma parecernos óvulos con vidrio anti fuego para que en un momento dado pues estuvieran viendo en los pasillos laterales también la función notan incluso ahí al fondo aparecerán también tres óvulos de tres salas en los que lleguen tarde o lo que sea pueden estar oyendo

Voz 1515 14:25 qué te parece si porque se juegan hoy el récord es eso

Voz 0821 14:37 la visita duró en torno a los noventa minutos

Voz 11 14:39 dos horas nadie puso objeción alguna que hemos tomamos fotos incluso se nos invitó a que cuando se iniciarán las obras pudiéramos volver a ver los trabajos con el fin de obtener pues la mayor

Voz 0821 14:49 te decía posible al final pues en la calle eso es lo que nos decía Rafael el técnico que escuchábamos al principio que estuvo veinte años trabajando en el Albéniz

Voz 6 14:59 impresión emocionante emocionante no han puesto los pelos de punta poco les he dejado claro que por aquí han pasado decenas de miles de personas aquí de esas decenas de miles de personas miles eran amigos se hicieron amigos ahora preocupación me preocupa la restauración mucho preocupa mucho a vosotras sobre todo lo

Voz 1515 15:28 si iba Aladro Beltrán también la la restauración a mí no me preocupa porque hemos visto la vocación restauradora de no

Voz 3 15:35 arquitecto y a Paloma Sobrini vigilando cada detalle cada cada cambio que hacer se lo tienen que presentar ahí a la Dirección de Patrimonio y ya autorizarlo de manera que yo estoy jurídicamente muy tranquilo

Voz 1515 15:48 no os voy a pedir porque tenemos que hacer una pausa recordar el teléfono a los oyentes que ya han estado llamando nueve cero dos catorce sesenta sesenta que recuerdo tienen de alguna función que bueno no hayan olvidado que vieron en el Albéniz debato habrás visto muchas de si acaso directora pero que recuerda con especial emoción

Voz 1426 16:06 por decir algo distinto me acuerdo cuando vino Baryshnikov casi por primera vez en el fabuloso bailarín que era era como verle volar en escena como bailó como levantó al teatro puso en pie al teatro bailando unas unas piezas clásicas pero con su estilo tan personal Éste es uno de los de las personas más pero ha habido Baryshnikov Baryshnikov por ejemplo

Voz 1515 16:26 Intrum en Beltrán recuerda a algo

Voz 3 16:29 no es la la actuación de Susana Rinaldi que juntos con ella di defendemos desde hace veintisiete años otra causa cultural de otro teatro en Buenos Aires que está a punto de ser inaugurado en los próximos meses

Voz 1515 16:42 no sé qué te han llegado las dos cosas de forma paralela no

Voz 3 16:45 sí sí sin protección y que salga adelante

Voz 1515 16:48 dictó el Albéniz el teatro de Buenos Aires teatro que todos ahí estoy dando más eh que ha tardado más

Voz 4 16:54 lo digo mira lo tiraron abajo abajo en mil no

Voz 3 16:59 cientos noventa a Canadá y desde ese día estoy dando lucha judicial y jurídica para que construyan un nuevo teatro donde se va a hacer así un edificio

Voz 1515 17:07 pero Beltrán como abogado tienes que estar para brindar

Voz 4 17:09 sí pero pero no son las causa brindo por lo amoral

Voz 1515 17:15 hacemos una pausa volvemos enseguida llámennos que recuerdan del Albéniz aquella función especial nueve cero dos catorce sesenta sesenta también muy contento aquí sigue con nosotros hoy que ha tenido la suerte estamos diciendo ahora nos tenemos que ir hacer un programa al Albéniz dentro de las obras este tema que Víctor Conde nuestro dramaturgo de los martes Víctor hola

Voz 13 17:41 hola qué tal de miraba pues si te lo quieres

Voz 1515 17:43 el Spotify en tu lista es la versión de Aquellas pequeñas cosas de Serrat hecha por Amenábar

Voz 13 17:50 qué me dices escucha escucha

Voz 14 17:53 ah sí

Voz 1515 18:05 es un tema fantástico eh un tema precioso Amenábar es un grandísimo compositor lo vemos en sus películas después cuando buscas músicas de Amenábar y te encuentras pequeñas joyas como ésta vamos a seguir charlando también sobre el Albéniz lo que supone que en dos años más o menos pues vuelva a abrir sus puertas con los oyentes y ahora Víctor como dramaturgo y desde hace muchísimos años en nuestra ciudad también nos contará que vio él en el Albéniz que no olvida pero vamos a saludar primera Carmen Carmen hola hola a ver que no que no olvidas del Albéniz

Voz 16 18:39 ha sido casualidad porque este estoy muy emocionada no sé si voy a poder hablar porque quería decir es que lo último que di fue de Serra

Voz 17 18:46 un un gran un gran

Voz 16 18:49 concierto de Serrat en el dos mil dos diciembre una a primeros de diciembre ha dispuesto eso ya es que ya que emocionadísima pero lo que quiero decir es que por favor no se cierran teatros que no que se piense que se cierran tantos teatros últimamente tantos cines bonitos tanto se abren en cambio tantas tiendas de ropa madre mía entonces el Albéniz a parte de ser una joyita está muy céntrico puede ir mucha gente porque hay tren y metro y eso es lo que quiero decir que lo último que disfruté fue desgarra en el dos mil dos

Voz 1515 19:21 fue aquel concierto en el que reaparece

Voz 18 19:24 este después de superar el cáncer Carr sí yo también estuve ahí fue maravilloso verdad porque está muy bien

Voz 16 19:31 motivo por todo ver todo el partido

Voz 1515 19:33 placas del Albéniz que es un teatro trazado maravilloso cómo se levantó según sale al escenario fue muy impresionante

Voz 16 19:38 no sé si vale la pena que lo reabran porque ya digo está muy céntrico no hay excusa para que vayan desde yo qué sé Torrejón Alcalá porque tiene metro y

Voz 1515 19:50 hasta el sol al lado claro entonces

Voz 16 19:53 madre mía es imprescindible vaya que lo abran y que no cierren más teatros

Voz 1515 19:57 por favor Carmen gracias por llamarnos qué bonita dentro de dos años volverás al Albéniz bueno ya se ha ido corriendo Virginia hola

Voz 19 20:09 hola buenas tardes el cierre del Albéniz bueno yo quería agradecer el trabajo que se ha realizado para para la futura apertura del Albéniz estoy muy ilusionada y emocionada porque es un teatro que está en un sitio estratégico y lo que recuerdo son la participación en los menos gráfico de danza española y flamenco ya hemos podido ver desde allí cómo ha evolucionado nada ha seguido como Nacho Duato como Antonio Najarro está negando y está grandes compañías españolas llamado por todo el mundo imaginativo

Voz 1515 20:47 qué bonito porque Najarro que se subió el director del Ballet Nacional en su día el Albéniz no como director del Ballet Nacional que ahora lo que tiene que representar para él que vuelva a subir dentro de dos años al Ballet Nacional ahora al frente del Ballet Nacional como director Antonio Najarro eh

Voz 19 21:04 sería como muy grande sería muy grande además es que ves a tus compañeros y como has participado exámenes y cómo está llevando el alcalde es compañía sí el teatro albañiles que gracias a él lo hemos podido conseguir lo estamos viendo lo estamos viendo

Voz 1515 21:26 sí sí ese magnífico yo creo también que la primera vez que vía Rojas y Rodríguez fue en el Albéniz si fuera sí sí sí sí sí

Voz 19 21:33 dos

Voz 20 21:34 exacto exacto se ha sido una una plataforma muy buena el teatro de Mitt para fue a un escenario que hay y poder mostrar trabajos ideas e el movimiento hipo de exponer expresarlo

Voz 1515 21:51 fíjate también es importante porque en los últimos años yo recuerdo que estaba Ana Botella de de alcaldesa de Madrid vino al programa el responsable de Cultura que estaba con ella del Partido Popular en aquel momento irnos dijo que estaban abriendo un proyecto porque también se llevan mucho tiempo reclamando que haya un espacio para la danza N en Madrid para el Ballet Nacional para la Compañía Nacional de Danza se dijo en su día que es el Albéniz como la casa que había sido de la danza también se dijo que si el teatro Madrid en La Vaguada hay sigue tirado el teatro Madrid lleno de escombros y de ratas a ver si algún día alguien también conseguimos que que lo solucione bueno de momento al Albéniz dentro de dos años de Alá se pueden olvidarse volvieron a Harrison y el resto de grandes bailarines que tiene nuestro país

Voz 19 22:37 un beso grande gracias versos famosos

Voz 1515 22:40 adiós bueno Víctor Conde rama dramaturgo que rama turbo voy cada punto es un dramaturgo que toma tú que llevas tanto de bueno vives en el teatro tienes tantas dirigido los miserables te quiero decir has hecho muchísimas cosas más de teatro estas ahora metido en un montón de funciones que ya les iremos contando que recuerdas del Albéniz

Voz 13 23:02 pues pues mira lamentablemente lo que recuerdo es mucho ladrillo y tapiada hay cerrada durante demasiados años no yo al no ser de Madrid cogí la última época del Albéniz como recuerdo bonito pues tengo la producción de Angel sin América que hizo ahí Flotats

Voz 1515 23:19 total que además fue para mí fue como como

Voz 13 23:22 para mí Flotáts fue como casi un maestro espiritual no yo me yo me afición era el teatro en Barcelona habiendo a Flotáts de repente en mi primera época en Madrid pues el viene con con esa producción fantástica y creo que fue no sino la última de las últimas que se hizo que se dice en el Albéniz no hay recuerdo eso como con con emociones encontradas recuperar algo por por esa función preciosa ahí pero como ya me acabe recuerdo que eran las últimos los últimos

Voz 1515 23:48 estoy acordando algo que también viene el Albéniz claro es que era dominando flashes que me emocionó que es la producción que hizo Flotáts vimos Da Ali si hubo presidencia de Pujol era una trilogía cuál a la tercera

Voz 4 24:04 esto a Comediants pues

Voz 1426 24:10 es prácticamente todos los éxitos de Boadella los primeros además que fueron muy polémicos Columbia lapsus que era una una parodia de El Papa que vinieron todas las Beatas allí a a ponerse de rodillas delante del teatro se armó la de Dios

Voz 4 24:23 en serio sí sí sí esto fue para que no haya representarse aquello claro la gente ahí las señoras

Voz 1426 24:28 de rodillas y con los brazos en cruz y el Rosario diciendo anatema anatema porque era que estaban sentando lo hicieron otra función me llamaba El Nacional que era una representación de un teatro nacional bueno vinieron muchísimo

Voz 13 24:40 de los teatros y al final son son lugares donde pasan tantas cosas donde cruza tanta gente tanta gente donde hay tanta historia que que verlos me da mucha pena no haber yo prefiero también verlos verlos tapiadas que que ir a comprar una camiseta a donde yo he estrenado una función que a mí me ha pasado no yo voy a comprarme unos pantalones a un sitio donde han tres yo estrenaba una función y eso ya es irrecuperable felicitarlos por el por el por por por por la lucha no para para tener ese espacio es un espacio tan bonito porque yo recuerdo que en un teatro tan bonito de repente verlo hay cerrado tanto tiempo

Voz 1515 25:16 un teatro lleno de de tantas buenas energías tú imagínate Nuria Espert Adolfo Marsillach Joan Manuel Serrat Baryshnikov todos los grandes de la danza estábamos diciendo ahora de Boadilla

Voz 13 25:26 a finales es es la cultura de nuestra den es nuestra historia no siempre decimos esto nuestra sección de los lugares donde han estado esas personas es que luego al final eso se queda impregnado de esa de ese algo ahí sí eso es camerinos salas claro es exactamente ideas aquí aquí ha estado Marsillach aquí aquí nos ha regalado cosas que están ahí en el tiempo no hay perduran

Voz 1515 25:48 tengo una anécdota rápida alguna vez lo he contado pero para el que no lo haya escuchado porque es preciosa de aquel teatro años después entrevisté a Nuria Espert con motivo de otra cosa me contó que en aquella función que ya comprendió la la auténtica grandeza del teatro porque vi a un señor que llegaba cada día se estaba muriendo de cáncer y veía un viejo en el a un anciano en el camerino y que cuando se levantaba el telón no reconocía en lo que se había convertido Adolfo Marsillach y esto lo cuenta Nuria Espert contado por ella y se te pone la carne de gallina y aquello se vivió en el Albéniz así que lleva ladra de verdad enhorabuena la vosotros siempre siempre iremos a la al voy a hacer el programa me en mitad de las obras hay cola

Voz 4 26:36 qué tal un par de meses nos metemos bueno pondremos la canción

Voz 1515 26:40 yo espero que sí insistiremos mucho Miriam Soto qué suerte tienes va es la primera vez que estaban dentro de cuarenta años recordarás todo lo que visten el Albéniz después de su reapertura porque no dentro de los años cuarenta años vivían gracias vale Beltrán abogado muchísimas gracias enhorabuena por esta lucha eh eso la lucha

Voz 3 27:04 hay que además es ejemplar se estudia en la universidad en caso del Albéniz serían los juristas del derecho mientras digo estudió en este caso

Voz 1515 27:11 además sienta un precedente para Peira once el diez Robert Capa y para Antonio Vicente Aleixandre muchísimas gracias a vosotros