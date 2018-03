La Script: Spielberg pierde la oportunidad de definir el siglo XXI (30/03/2018)

Voz 2 00:00 el cine en la SER con La Script María Guerra y Pepa Blanes

Voz 1457 00:21 hola qué tal bienvenidos a La Script en plena Semana Santa se estrena Ready Player One la película de Spielberg que adapta la novela de ciencia ficción una película de aventuras Realidad Virtual vídeojuegos también vamos a hablar de cine francés que ataca esta semana con tres películas Bárbara dirigida por Mathieu Amalric y cosas de la edad una comedia protagonizada por Marion Cotillard y su marido Guillaume Canet Canet ir que bueno en realidad es su vida como pareja im pues pues una risa la auténtica que ahora vamos a comentar y también la comedia una razón brillante vamos a hablar de El Cairo con vi confidencial es el thriller que ganó la Espiga de Oro en la Seminci íbamos a descubrir la política de los superhéroes en televisión tenemos dos estrenos de la semana la cinta de época de terror producida por Ridley Scott y la nueva versión de la vida del millonario Paul Getty titulada tras con Danny Boyle en la dirección

Voz 1463 01:26 sí

Voz 4 01:30 sí sí sí

Voz 5 01:58 ya habrá abrigos ya esta trifulca de cine penitente con Elio Castro Pepa Blanes que tal como está

Voz 1463 02:05 hola qué tal hola ha sido mucha penita

Voz 5 02:07 sea ir a verla de Spielberg

Voz 1889 02:10 eh siempre es un placer ver la película una película de Spielberg lo hablamos ahora

Voz 1457 02:16 habla bueno porque es que ha vuelto Spielberg a tentó súper futurista en realidad él vuelve a lo fue nunca se fue su territorio la ciencia ficción es son las aventuras de Ready Player One estabas cada en superventas de Ernes Klein ambientada en el año dos mil cuarenta y cinco es un mundo sombrío This tópico mucha pobreza Id por todo el mundo enganchado a un juego de realidad virtual creado por un excéntrico millonario que acaba de morir una especie de Steve Jobs y un grupo de adolescentes tratan de jugar a este juego de ganar para heredar su fortuna y controlar el juego está protagonizada por Time Sheridan al que vimos el chaval de Mad Olivia Cup el bueno últimamente el fichaje el actor fetiche de Spielberg mar Cry

Voz 6 03:06 hola me llamo Wade Watts Mi padre me puse ese nombre porque sonaba identidad secreta de superhéroe como Peter Pan Casero Bruce Banner murió cuando yo era pequeño y mi madre también

Voz 7 03:20 y ha acabado aquí en un pequeño rincón en ninguna parte no hay ningún sitio al que ir

Voz 5 03:35 yo así se esa esa realidad virtual esas gafas que que te

Voz 1457 03:39 llevan a bueno pues a al al otro mundo a otro mundo en el que que es mucho mejor

Voz 0544 03:45 qué os ha parecido a ver Elio como te decía antes que a mí siempre me apetece ver una película de Steven Spielberg y más cuando acabamos de ver hace pocos meses los archivos del Pentágono entonces de dejó muy buen sabor de boca a ver la otra de Spielberg a ver qué es lo que te propone hombre quizá esta historia no está hecha digamos para mi generación Mi generación o está prevista que esté hecha para mi generación porque hay muchos homenajes al cine de los ochenta y al mundo de la música videojuegos de los años ochenta pero claro está orientada hacia la gente más joven que es el consumidor lo que de videojuegos vídeojuegos de ahora porque introduce en un videojuego y a un ritmo frenético no entonces es una historia que me interesa más bien poco pero creo que la película está muy bien hecha que yo admiro de Steven Spielberg la capacidad a sus setenta y un años de meterse en historias tan distintas siempre dotarlas de algo muy personal suyo y luego bueno que quizá la historia pues no te atrape sentimentalmente como otras de de Steven Spielberg pero pero bueno a mi me parece que que sí que deja su huella que sí que deja su impronta así que deja lo que él quiere reflejar dentro de de lo que va a pasar yo creo que es inevitable que pase que es que vamos a vivir una realidad paralela sino la estamos viviendo llega en muchos casos sí que es interesante Pepa

Voz 1463 05:07 yo estoy de acuerdo con Elio en casi todos los porque es la Semana Santa cansamos me parece una película entretenida y Sima muy bien hecha me sorprende muchísimo que es con setenta y un años alguien sea capaz de hacer visualmente de esta película de jugar este videojuego o no este este contrato que propone la propia película de adaptar una una novela Si de seguir inventando historias de seguir teniendo un pulso a la dirección de no aburrir de conectar con muchas generaciones distintas a la vez osea es magnífico lo que hace Spielberg es maravilloso quizá a mí me deja un poco fría que me ha gustado en líneas generales me deja un poco fría dos cosas uno que le falta ese sentimiento que yo siempre cae con Spielberg no esa manipulación sentimental que él hace pero que es perfectamente que te dejas llevar y te dejas manipular no que están muchas películas suyas de ciencia ficción

Voz 1457 06:02 el gran manipulador claro ese gran brujo

Voz 1463 06:04 pero sin que te des cuenta saque es una cosa que luego te Cabrejas después pero en ese momento Fedex y eso quizá esta historia como decía Helios y que le falta emoción me falta la emoción de de este niño con sus padres fallecidos y sus tíos le falta la emoción incluso de la amistad no es como quizá lo veo todo muy frío para ser Spielberg no me falta ese calor ese de esa pasión que hay en otras películas y luego que ese una novela que indica o que habla de muchos temas sociales en esta tendencia que además el fin adoptado últimamente que todos los Blockbuster todas las películas de ciencia ficción incluso los superhéroes de Marvel tienen una ideología tienen un una definición política ideal depende esta película así que trata así que pasa por encima algunos temas muy importantes como la realidad virtual que es real que no es real en esta época de las FARC News no que han tratado otras películas como Matrix o que somos en las redes sociales sí sí somos un doble que Nos hemos creado una versión mejorada de nosotros mismos pero en realidad o toda este este capitalismo y la diferencia de clases de esta situación de pobreza que hay en unas sociedades no la el la vasta el desabastecimiento de recursos que es otra cosa que que va intuyendo la vigilancia masiva todo apunta pero no profundiza no me parece que un director que además sí que tiene esa vertiente política porque la demostrado en en los archivos del Pentágono lo ha demostrado el puente de los espías aquí pasta totalmente por encima hay no era lo que estaba parece como no en no es lo que estaba buscando pero pero de alguna manera sí está eso a mí qué me gusta tanto esa reflexión pues sí que lo echo de Mena

Voz 0544 07:43 prima el entretenimiento prima lo que pasa entre que

Voz 1457 07:45 yo en ese sentido no soy tampoco la espectadora porque a mí me aburrió mucho sea yo son dos horas diez de película yo estaba él lo que es el mundo del videojuego me parece que no tiene mucho sentido reproducirlo sea a mi se me hizo pequeña el sentido de que en efecto en en entra en toca algunos temas pero no profundiza como en Matrix que fue una puesta filosófica potente aquí yo creo que todo es muy muy superficial y no tiene es como decir no tiene la parte emocional a mí me parece maravilloso la la parte que me gusta es el homenaje a Kubrick que es sensacional y todo lo demás no el resulta frío y da la sensación de que él pasaba por ahí y y quizá la la respuesta yo es la encontrado en en una rueda de prensa que dio en el en el Comic Con de San Diego donde están miles de fans que en realidad dan casi miedo no como como error rugen bueno pues hay una rueda de prensa masiva en la que él explica por qué se mete porque quiso contar esta historia

Voz 0544 08:52 lo que me gusta contar esta historia fue crear el mundo en el que la gente va a vivir en el año dos mil cuarenta y cinco la gente abandonará definitivamente te el campo será un mundo distó tópico la realidad virtual será la única posibilidad de hacer lo que quieras todo lo que puedas imaginar esos trajes que describimos y que todavía no están comercializados te darán los estímulos reales el tacto la sensualidad esa interacción entre vida real y virtual que plantea el tercer el acto de nuestra película todavía no existe y es lo que me impulsó a hacerlo

Voz 1457 09:26 bueno pues ahí esta idea me parece super interesante cómo puede cambiar el mundo o como ya ha cambiado el mundo lo que esa es que no la desarrolla para nada entonces me parece muy decepcionante siendo lo que es Spielberg o sea que lo que sería interesante es verlo in me ha resultado también un poco como que les supera y por ejemplo también en los Papeles del Pentágono sea como si se hubiera quedado antiguo sea aquí plantea cosas muy interesantes pero no da el paso sería muy interesante la especulación de cómo es cómo te afecta humanamente la realidad virtual yo creo que esta película no no lo explica

Voz 0544 10:02 sí probablemente hombre yo lo que creo es que sí que es un trabajo que han desarrollado durante años y años

Voz 1457 10:08 dos años y medio decía que ha sido brutal

Voz 0544 10:11 y consiguiendo los derechos de para poner personajes en cada rinconcito para que el público las

Voz 8 10:17 les descubra

Voz 0544 10:20 popa paradójicamente está destinado a una generación que muchos de esos guiños ochentero no los va a apreciar no los va a disfrutar porque pertenecen a sus padres entonces yo encuentro que es una película que está un poco a caballo entre dos generaciones sin pertenecer totalmente a una de ellas aunque creo que la quién más va a disfrutar esas son los más joven

Voz 1457 10:40 hombre yo Chucky lo de que Chucky Se tiene encima de un conductor me hace gracia

Voz 1704 10:44 sí claro pero como esa hay muchísimos no sé si

Voz 1463 10:47 yo quizá la falta de incisión se deba a que es muy difícil también es muy difícil para un señor que no creo que tengo una relación habitual en su vida diaria con las redes sociales quizá hacer una reflexión que vaya a Spielberg no es tonto entonces hacer una reflexión de algo que no controla en exceso que él controla y quizá más la parte más superficial de la ciencia ficción la parte más superficial de las redes sociales pero no veo a Spielberg haciendo un Stories en Instagram o no

Voz 1457 11:18 y Rojo is sin embargo claro eso

Voz 1463 11:20 es lo que modifica no sólo modifica quiénes somos en las redes sociales sino que al final acaba modificando quiénes somos en un salón de una casa no entonces creo que esa reflexión se le escapa quizá por la edad quizá también y quizá porque la la apropiar sería una cosa como mucho más elevada de tono que no era lo que el estudio estaba buscando y que yo creo que la novela sí que a lo mejor da más claves no para para lo que es si todo aquello no es más que pasado de moda bueno pues no olvidemos que tiene setenta y un años no es usuario de redes sociales no

Voz 1457 11:48 pero esta película me parece que plantea una cosa que a mí me angustia muchísimo y es la memoria global sea que todo el mundo se emocione con el coche de Regreso al futuro a mí me parece súper ese siniestro a mí no me emociona nada al coche los ciento porque no estaba yo estaba a por otras cosas en ese momento pero me me me sorprende casi me inquieta que

Voz 1463 12:08 globalmente tanta gente este eh

Voz 1457 12:10 con el de Laurie claro lo que hace es una defensa total

Voz 1463 12:13 de la cultura pop no la cultura de más habitual sí pero eso es una cultura más que globales la cultura de Hollywood quiero decir son productos de Hollywood que han llegado a todos los rincones

Voz 1457 12:25 el la Hans que es una cosa muy curiosa

Voz 1463 12:27 hasta aquí el bueno el que va a salvar el mundo es el fans aunque al al fan aunque el Wall que sabe cómo jugar al videojuego el que se sabe todos los trucos el que conoce la vida del creador del videojuego al dedillo es a los fans como Legión todo lo contrario Star Wars un poco los fans como fanáticos ya que son los fans como salvadores de un mundo que luego dejan un poco como a mí me paro como El gatopardo muy mal pero me parece muy sin

Voz 1457 12:50 Castro que el el interés vital y narrativo esté en repetir lo que han hecho los demás eso me parece me me me me inquieta muchísimo bueno

Voz 0544 13:01 que pasa es que también te te da un mensaje que también noticia no sabía a poco que es que la realidad virtual está bien pero que vivamos también un poquito de la vida real no

Voz 1704 13:11 Nos cuenta martes y jueves pasó esto

Voz 1457 13:14 bueno es verdad que el libro a mí sí que me ha sido interesante además es un libro que como es supuestamente muy visual sin embargo está escrito osea que me parece más interesante el libro de este viernes Klein que también ha sido guionista un hombre de unos cuarenta años que evidentemente estaba encantado por haber sido lo elegido por Spielberg para adaptar su novela

Voz 0544 13:35 a ver

Voz 9 13:38 lo que buscan es mucho mejor

Voz 0544 13:40 todavía cuando estaba escribiendo el libro jamás pensé que se iba a hacer una película porque sencillamente sería imposible incluir todas las referencias audiovisual desde la cultura popular que ha metido ahí más jamás pensé que pudiera funcionar como película y con respecto a la realidad virtual me encanta la idea de que mucha gente entienda por primera vez el concepto de realidad virtual me parece fascinante la idea de que la realidad virtual va a cambiar la civilización ese es el poder de las películas bueno

Voz 1457 14:11 pues eso es lo que plantea esta esta película que es es es Inter

Voz 1463 14:15 es muy curioso sólo un apunte que Spielberg haga esta película que de alguna manera sólo ve la parte buena o positiva de de la de la tecnología Iker haya dicho que Netflix acabará matando al cine se quiere decir que el que luego no olvidemos que es una persona setenta y un años que ha crecido en un mundo está viendo la transformación hacia otro

Voz 0544 14:36 hombre yo recuerdo hablando de de realidad virtual era otra forma de realidad virtual que Kathryn Bigelow cuya hizo hace años una película cada día es extraños que habla un poco de de eso de conectar T con una serie de claves y vivir la realidad que ya habías vivido que podías haber vivido con las personas que querías y tal y eso lo los situaba a comienzos del siglo XXI no me parece

Voz 1457 14:59 que era más complejo más con más complejos eh

Voz 0544 15:02 jamás Stringer Ésta es una película pues para adolescentes para

Voz 1457 15:07 palomitas para sacarse las tres películas sientes que va a hacer Spielberg que me parece muy legítimo pero vamos que esto huele abre

Voz 1463 15:15 periodos recientes de la Historia norteamericana claro

Voz 1457 15:17 no que me parece muy legítimo pero vamos no Sao huele un poco a dolar esta esta película y cambiamos completamente de tercio vamos a hablar ahora de cine muy real se titula esta película El Cairo confidenciales un thriller egipcio sueco porque el el director es de origen Acció pero sueco de nacimiento esta película ganó la Espiga de Oro en la pasada Seminci de Valladolid es la historia de un detective corrupto un policía ir egipcio corrupto que es enviado a un hotel de El Cairo donde se ha descubierto el cadáver de una mujer conectada con las élites del país eh y además está ambientada en plena Primavera Árabe egipcia en dos mil once cuando las masas tomaron la plaza Tahrir

Voz 10 16:02 no

Voz 2 16:04 se trata de una reserva muy especial sólo al propietario sabe quién es el que paga el propietario del hotel si el señor Shafiq Dome por favor un pequeño detalle de parte de la tele

Voz 11 16:19 eh

Voz 5 16:21 no y además hito Chin rodada en Casablanca

Voz 0544 16:29 no les dejaran filmar en Egipto no a mí me ha gustado mucho la película la verdad es que es uno de estos civiles que te lo ambienta en un contexto histórico no lo que le hace más potente a la Historia ya de por sí el thriller podría ser muy potente pero más metido en ese contexto histórico tan especial de

Voz 1889 16:44 a la caída de Mubarak aquí

Voz 0544 16:46 si te describe cómo es la sociedad egipcia llena de corrupción corrupción absolutamente admitida por todos ellos además tienen como una palabra que dice que son pequeños favores así no ha ido de la película yo creo que funciona bien de de recuerda quizá estas películas políticas de Costa Gavras que también se hace esa mezcla de thriller con política la película cuyo bueno quizá es un poco trillado el tema la prostituta asesinada porque élites y tal es bueno en fin todo eso parece que ya lo hemos visto muchas veces pero situado en un país como Egipto en esos años

Voz 1457 17:26 alguien lo ves ahora que esta semana han votado Ike el presidente Al Sisi votó antes de que se abrieran las urnas ya está no

Voz 0544 17:36 la película también dice una cosa que siempre que parece que las cosas son muy espontáneas detrás puede haber o hay siempre hay hilos invisibles que hacen que la sociedad cambie un poquito pero en el fondo que no cambia del todo

Voz 1463 17:47 Pepa sin él me parece muy interesante y que utilice precisamente el género del thriller para pues para destapar no que que también tiene mucho de sueco eso no la saga Millenium para tapar todas las corruptelas otras las cosas ocultas de de un sistema en el caso de Egipto que es país tan excéntrico y tan el caótico en sí mismo pues quizás lo lo novedoso no verlo ambientado allí luego toda la trama de esas mujeres subsaharianas no es que también se convierte en algo muy interesante y luego todo lo de la primavera árabe no que es lo que decía Eliot que luego todo tiene su su lado oscuro y te y todo ten también sus conexiones con con otras cloacas y otras cosas no

Voz 0544 18:30 mi hijo y que el protagonista no es un ser puro que va buscando la justicia hay esclarecer una un asesinato sino que también es forma parte de esa sociedad corrupta que ese pringao qué tiene esa vertiente amoral no pero que bueno poco a poco dice también tengo que cumple a pesar de esto tengo que cumplir mi trabajo

Voz 5 18:53 es curioso que la semana pasada se estrenó el el insulto esta película libanesa hay que también subdirector está afincado fuera que son

Voz 0544 19:03 el protagonista que hemos visto por ejemplo también en nota

Voz 5 19:06 la de cuando mataron a una noche más oscura si alguien sale es verdad sí que te es una nariz portentosa

Voz 1457 19:15 es una es un hombre a una nariz pegado Pepa

Voz 5 19:18 me mires porque es el momento que se hablaba de narices se pone nerviosa

Voz 1457 19:22 ah bueno habla decíamos que este director sueco egipcio Tarek Saleh estuvo en Madrid hace una semana nuestra compañera Laura Martínez estuvo el entrevistó Illes hablaba así lo conectaba la relación de esta película con la actualidad política de Egipto

Voz 8 19:40 hay must en

Voz 0544 19:43 lo que más interesado estaba era en plasmar cómo sería ser un detective que tiene que investigar un asesinato cuyo principal sospechoso es amigo íntimo del presidente un presidente que a su vez ha sido un dictador durante treinta años tiene el poder absoluto

Voz 1457 20:01 sólo Amin y la película además de bueno pues tiene conexiones más universales como la llegada de Trump a la Casa Blanca que coincidió con con el estreno de esta película

Voz 0335 20:13 Vostok they want FAM

Voz 0544 20:15 será la premier de la película fue el día en que Trump se convirtió en presidente las calles estaban llenas de mujeres protestando y estábamos viendo esa película sobre las consecuencias de tener un líder como ese me di cuenta de que estaba esa conexión entre Egipto y Estados Unidos que había un entendimiento pero no era mi intención no estaba planeado tuvo sonando standing

Voz 1457 20:38 bueno bueno pues se muy interesante esta película me gusta mucho el ambiente están en una sensación de digo

Voz 1463 20:47 país fallido del día de opresión

Voz 1457 20:50 no quiero estar ahí es lo que has dicho tú que nos error

Voz 0544 20:52 lo en Egipto pero sin embargo aparece en una de libro tiene una verdad irreal refleja muy bien pues eso les los distintos estratos de la sociedad de la policía los servicios secretos las élites los

Voz 1457 21:07 sí luego migrantes emigrantes que están gobernados a su vez porque es un alcalde de todos los sudaneses que viven ahí fatal

Voz 0544 21:14 es muy curioso también el juego que tiene el protagonista con la televisión que no se ven los canales que de repente los canales italianos pero no se ve la realidad propia de Egipto no se puede ver no saque hay muchas muchas cosas

Voz 1457 21:26 bueno pues son muy recomendable El Cairo confidencial ir decíamos al principio que esta semana el cine francés tiene bueno desembarca con una armada impresionante y la primera de estas tres películas que se estrenan es cosas de la edad es una comedia dirigida y protagonizada por Guillaume Canet se interpreta a sí mismo en un juego con el público entre ficción y realidad él interpreta a un director de éxito como él mismo casado con la actriz Marion Cotillard y bueno pues todo esto real ir él sufre una crisis de

Voz 12 22:00 identidad al cumplir al cumpleaños

Voz 9 22:06 yo

Voz 13 22:10 Gaspar bien Pierre liner son la nueva generación son un poco lo que usted

Voz 2 22:19 no veo la diferencia entre ellos y yo la verdad

Voz 5 22:22 bueno pues que gane cuarenta años de repente la actriz con la que comparto

Voz 1457 22:27 de rodaje la tiene que hacer de su padre está hecho polvo

Voz 0544 22:32 esta vez porque ya no es digamos un seductor no por emplear una palabra así

Voz 5 22:36 es la película otra palabra de deseables está al final si está en la final

Voz 0544 22:43 a mí la película me ha divertido mucho creo que es elevar un poco la olla hacia el final pero la verdad es que que se ve con mucha simpatía hay tiene mucha gracia ver a estos dos estrellas del cine francés riéndose de sí mismo que en el fondo lo hace no Marion Cotillard se ríe de sí misma en me hace mucha gracia cuando de repente esto

Voz 1889 23:01 la oye que me ha llegado una película Un abierto un personaje tengo que hacer de que debe que ve qua entonces a partir de ese momento empieza a hablar francés con acento que el otro no entiende absolutamente nada hasta el niño que habla

Voz 0544 23:17 sí porque es las así que no te entiendo nada me estoy metiendo en el personaje no me tengo que meter en nada que no sea me parece que está muy bien la la la película salvo que se va un poco la ollas critica la crisis de los años cuarenta yo creo que de todas las generaciones de toda no solamente de los artistas pero es los artistas premiados

Voz 5 23:35 claro también expuestos

Voz 0544 23:37 a su físico a que no les contrate a seguir siendo los héroes no de de del público y que de repente se quedan viejos sí que entrar una nueva generación ni la película la verdad es que es una delicia verla

Voz 1457 23:49 Pepa yo me he reído muchísimo

Voz 1463 23:52 cuesta muchísimo un momento Celine Dion I y me gusta que tengan esta pareja no que parecen siempre tan glamuroso están estirados y que de repente hagan esta película ese rían de sí mismo cuenten cómo es su matrimonio evidentemente con cosas pasadas por la ficción pero que de alguna manera hay cosas muy reales no y luego eso que ella se deje aparecer como uno la intensa pesada obsesionada con los papeles de coja de muda de todos los datos posibles y que salga sin maquillaje bueno que es es espectacular ya mismo pero que salga sin maquillaje que también acceda de ya no soy mayor Nicky ya yo también soy mayor y luego él que se haga calor final

Voz 0544 24:34 son esas operaciones de estética me parece que es

Voz 1463 24:36 muy divertida sí que es verdad que es un poquito larga y que al final se hace largo o ese momento de de los César de cuándo van a los César está los dos nominados y uno gana y otro no y entonces

Voz 1457 24:46 de ser tremendo yo lo único que a mí me se me hizo un poquito larga me cuestiono si para un público generalista que no está muy metido a lo mejor es demasiado tiene demasiado referencias cinéfila as if we pues hay gente que se queda fuera

Voz 1463 25:02 puede ser Zack pues porque claro ya ya incluso yo creo que nos pasa a nosotros que tampoco llegamos a conocemos un poco el cine francés pero no llegan a cero

Voz 1457 25:11 todos los toros personajes que van a alguien

Voz 1463 25:13 no Ike que también acceden a entrar en la película ya reírse de en todo el mismo juego que no deja de ser también una risa de dos y del propio mundo del espectáculo de lo que tu decías antes de te son los actores son incapaces de abrir la puerta Un coche os claro es que hay cosas Sergio

Voz 1457 25:30 son muy muy curiosas como eso que no los rodajes no nadie él no Gat no toca un coche no conduce no abre ni siquiera su puerta entonces de parece como si fueran tontos

Voz 1463 25:40 yo pues el mundo de las drogas el CAM allí Tanos

Voz 1457 25:43 las entrevistas super interesante porque decía Guillaume Canet que la entrevista que aparece en la película en la que le llaman actor maduro ocurrió en realidad ir entonces bueno pues pensó en desarrollar una película a partir de ese de esa anécdota y que también fuera una reflexión de la exposición no de de los actores en esta era de la las redes sociales

Voz 2 26:05 eh

Voz 14 26:06 todas las recientes me parece muy interesante en la sociedad en la que vivimos a hacer una película de imágenes que ya están en la esfera pública en ese mundo en el que todo el mundo publica selfies y otras imágenes de sí mismo a hacer una película de imágenes nuestras una película sobre nosotros algo así como una ficción

Voz 1457 26:27 desde luego muy divertida y además y cuanto más sepan decisión vídeo una

Voz 1463 26:31 a Penélope Bardem aquí eso también

Voz 1704 26:33 pensé y luego pensé digo esa casa en la que viven será la me parece demasiado modestas aclaran que tienen un huerto aunque no

Voz 5 26:44 a mi me encantaría que fue Almodóvar el con escogiera

Voz 1457 26:46 su propia a su propia

Voz 0544 26:49 Cordón poco a lo que hace David Trueba con qué fue de Jorge un poco a esa tipo de películas de ese ríen un poco

Voz 1457 26:55 se trata con una crueldad Canet que es tremendo bueno otra película francesa de esta semana es bárbara también del actor y director Mathieu Amalric es un drama que ganó el premio y el premio

Voz 15 27:07 mejor narrativa a mejor narrativa en Cannes al Mejor Guión cierta mirada a

Voz 1457 27:12 es una historia de un director y una actriz lo que pretenden hacer un biopic de la cantante Barbara

Voz 16 27:25 Samad alienta

Voz 0544 27:32 pues es una película un biopic que no parece un biopic tradicional juega muy bien con la ficción con los documentales intercala imágenes verdaderas con imágenes de esa película que está rodando sobre esta cantante Barbara me parece que es una manera de abordar la muy original a mí me parece un poco fría también es verdad es que no soy un gran fan y un gran conocedor de Bárbara pero la película me gusta ratos pero a veces me distancia demasiado pero me parece que es muy original no sea la sobre todo no es un biopic al uso

Voz 1457 28:01 Bárbara de Mathieu Almagro bueno pues compañeros lo dejamos y aquí seguimos con series superhéroes

Voz 17 28:09 en el cine en la SER Screen el cine en la SER

Voz 5 28:36 ya abrimos nuestra sección de televisión esta semana con José Manuel Romero y Dani Garrán qué tal estáis chicos

Voz 1457 28:45 estamos en pleno pleno recoge

Voz 17 28:47 cimiento de Semana Santa

Voz 1457 28:51 no sé no sé si hay alguna serie que en la que estéis Edwin

Voz 14 28:55 enganchados hombre si también tenemos nuestras penitencias

Voz 5 28:59 ya hemos visto

Voz 1084 29:02 que es broma tenemos tenemos ahí hay producciones interesantes aunque algunas tienen que esperar un poco a la vuelta de de vacaciones vamos a hablar primero de de terror la nueva ficción de AMF que estrena aquí en España el martes tres a partir de las diez de la noche eh producida por Ridley Scott tiene una factura apabullante el despliegue a nivel técnico pues la verdad es que es impresionante y cuenta una historia real la de la expedición Franklin en mil ochocientos cuarenta y cinco e imagina María dos barcos británicos el Airbus el terror zarpan en plena época colonial en busca de del Paso del Noroeste que es la travesía más golosa para unir el el Atlántico y el Pacífico pues bueno no será del todo bien así son el treinta

Voz 18 29:44 son ingleses

Voz 19 29:47 Uruguay indica

Voz 5 29:53 bueno todo lo que morro frío ya solamente de pensar

Voz 1084 29:57 lo bueno todo lo que hemos contado hasta el momento es real ocurrió también es real que que todo se torció como te decía que los barcos encallaron en la nieve en el hielo y que los ciento veintinueve tripulantes murieron se les perdió la pista a partir de ahí surge la leyenda muchos años de investigación por qué murieron unos dicen que que de frío hipotermia Otros tóxica dos por poner plomo que soltaba las latas de conserva de otros dicen que es de tuberculosis bueno hace unos años entre dos mil catorce dos mil dieciséis se encontraron los restos de los barcos y se concluyó que habían muerto de una rara enfermedad de Addison que es una mezcla de un poco de todas las que te he dicho antes de tuberculosis y el plomo la serie se basa en un libro de del mismo título de tan Sainz que combina pues esa parte de historia con con la ficción leyenda que surgió e incorpora además elemento sobrenaturales sobrenaturales como una criatura marina además

Voz 1457 30:46 qué bueno es una propuesta ambiciosa es historia este error por Madrid además han pasado dos de sus protagonistas ya Ed Harris al que muchos recordarán por Mad Men hito vallas Menzies al que hemos visto por ejemplo en audaz Lander que tal como es cómo cómo es

Voz 0457 31:03 los estuvimos hablando con ellos de muchas temas y el primero de cómo ha sido entrar en una serie que mezcla la historia real de un hecho que conmocionó totalmente a Reino Unido

Voz 14 31:13 toda la leyenda que le rodea

Voz 0457 31:16 más añadir esa parte sobrenatural y de terror así lo ve ya Harris que interpreta al capitán del barco terror y el segundo al mando de la expedición

Voz 9 31:26 con esto está basado en hechos históricos si es en un trabajo de ficción entonces yo recibí el primer guión me encantó está muy muy bien escrito entonces con los Borbones me contaron lo que iban a hacer con los siguientes diez episodios dos disfruté muchísimo entonces después de esa reunión me leí el libro y me encantó especialmente cómo consiguió coger un hecho real y luego intercalar esos elementos has mencionado de terror

Voz 0457 31:56 bueno es su compañero Tobias Menzies con el que no se lleva muy bien en la serie es el tercer mando de esta expedición Franklin Ig Nobel la serie como un relato de aventuras terrorífico sino más bien como un thriller psicológico bueno

Voz 1084 32:09 le preguntamos también eh precisamente si se podía establecer alguna comparación que yo la veo después de ver los primeros capítulos con la primera temporada de The Walking Dead no con esa idea de huida de supervivencia de cómo responde el ser humano ante ante estas situaciones y Arg Harris nos decía esto

Voz 9 32:24 Humphrey al visto bueno yo creo que esperaría es que todas las historias cien hablan de tratan de la condición humana es algo que creo que tienen todos pero sí que veo de lo que hablo no las el paralelo porque sí que creo que es un tema de sobrevivencia en en este caso por ejemplo cuando ponen a los personajes en situaciones extremas averiguar quién son pero ellos mismos averiguan quiénes son incluso llegan a sorprenderse cuando descubren quiénes son en realidad eso sólo ocurre en situaciones extremas

Voz 10 32:52 bueno bueno todo vallas

Voz 1084 32:55 Menzies nos decía algo parecido no que en la serie existe una criatura que los amenaza pero también hay una parte de cómo esos humanos van perdiendo pues capas de de civilización hoy se convierten en bestias

Voz 0335 33:07 me dice ella elementos que se pueden comparar aunque hay algunos puntos en el género que comparten yo creo que nosotros en la SER y vamos en otra selección los elementos que más destacan en claro son los propios de thriller psicológico ahora bien si uno ve una serie como indica el título será cuenta de que hay una serie de distintos tipos de horrores y terrores elementos como las sí pero también los propios seres humanos los hombres que están en esta tripulación que cuando se encuentran en este espacio atrapados se convierten en bestias en sí mismos Éstos son algunos de los temas que explora las series la lucha del hombre y la naturaleza pero también la lucha con esa bestia la lucha contra esa bestia interior que podemos llevar a reflexionar sobre en qué punto no hablamos de civilización cuando dejamos de ser civilizados nos convertimos el sábado

Voz 5 33:54 bueno y tras estoy asegura que lo siguiente es el populismo ya estoy vida allá muy buena pregunta

Voz 1084 34:01 bueno tras darle una pequeña tregua hablando de realidad ficción y superviviencia pues pasamos a la parte social y política que nos gusta tanta nosotros bueno la serie muestra a una Inglaterra no en su etapa imperialista colonial a la conquista de nuevos territorios frente al repliegue nacionalista pues que vive hoy en día no con el Brexit y cómo ven ellos esta evolución histórica de su país ya que ambos son son británicos Jared Harris

Voz 9 34:26 sí que es verdad que es en la serie transcurre en una época de de de un imperialismo cultural y eso está en el corazón de una serie es una época en la que Reino Unido estaba como tensando los músculos buscando expandir el Imperio lo estaban Pop esta vez haciéndolo a través del comercio no sólo a otra desde de una pistola que es como lo hacían antes y creo que desde luego son los temas principales de la serio respecto a lo que está ocurriendo ahora el Brexit prefiero no comentar prefiero quedarme con el tema con

Voz 5 34:56 bueno no no no

Voz 1084 34:58 me gustó mucho mucho el tema Abbey aquí

Voz 1457 35:00 la titular por su respuesta que creo que eso no

Voz 1084 35:03 la del Land creo Joyce echo en el sofá pero bueno toallas Mencey sí se despachó a gusto y contrario al Brexit nos hablaba también de esa mirada negativa y destructiva de del colonialismo no la verdad que el audio es largo pero pero merece la pena

Voz 0335 35:16 sí sí sí efectivamente el Reino Unido está en negociaciones para salir de la Unión Europea yo obviamente no soy político y sólo puedo decir que no voté a favor de esto centrándonos en la serie estos son temas que vemos tanto en el presente como a lo largo de la historia dejar la Unión Europea responde en gran medida al miedo al que viene de fuera a la inmigración a la sensación de que viene a alguien a un país que no le pertenece pero en la serie es un tema similar visto desde otra perspectiva histórica narran un periodo en el que el Reino Unido la Corona británica miraba hacia fuera no hacia adentro y esa mirada hacia el exterior era desde el punto de vista del colonialismo no es necesariamente positivo había un efecto negativo e incluso destructivo lo vemos en nuestras tripulantes que llegan a un sitio que no lo entienden del todo pero aún así se creen moralmente superiores de una forma muy arrogante a los habitantes del Ártico y eso les muestra rápidamente que el modo en que entienden el mundo no funciona allí Ellos tienen que aprender eso a lo largo de la Historia hemos visto esta conversación entre culturas qué tienen que navegar para encontrar un modo entenderse hemos visto que esa conversación sea mantenido es quizá interesante ver la serie que plantea esa perspectiva desde la mirada presente cuando tenemos un Reino Unido que se está encogiendo hoy se está alejando cerrando las puertas ese cambio de dirección de la Inglaterra que miraba para fuera y ahora mira para

Voz 5 36:41 ya bueno

Voz 20 36:44 el discurso tan

Voz 1457 36:47 bien hilvanado parte de este de este actor bueno que además está sería a pesar de que hay que tiene esta lectura tan interesante que además visualmente es tan apabullante también refleja el buen momento del del bueno buen momento que casi eterno

Voz 0457 37:03 los actores británicos desde aquí ya sabes que somos muy fans de de los actores británicos y habrá están ganando una mayor exposición pública no por estar globalidad de las serias pues tiene mucho protagonismo con papeles principales presencian las galas de premios le preguntábamos de dónde viene esa calidad interpretativa de la formación de la formación teatral atencional lo primero que se le vino a la cabeza ya Harris treinta V

Voz 9 37:31 en ese lo que has dicho todo que seamos más paparazis también pero creo que sí que es algo que está ocurriendo recientemente es verdad sí que creo que tiene algo que ver con el con el la preparación que tenemos en en el Reino Unido hay lo consideramos una cosa muy vocacional también creo que el haber hecho mucho teatro te ayuda porque cuando haces muchas obras de teatro diferentes estilos estas me muy acostumbrado a recibir material que Notes familiar tiene esa sensación de pánico no sé si jamás has visto una obra de teatro por ejemplo N comedia de restauración británica pero cuando le ese tipo de guión te da pánico y lo primero dices es cómo demonios voy a conseguir hacer este personaje y eso claro te ayuda mucho a la hora de confrontar ahora cosas nuevas que te llegan a I

Voz 0457 38:15 de quien sí que están esta broma de que son más baratos que los americanos nos puso en bandeja preguntarle por la brecha salarial

Voz 1457 38:22 bueno él ve lo que es que no se cortada la dije

Voz 5 38:24 no que es esto

Voz 0457 38:27 ha sido muy buena lo primero por si existía realmente esa brecha según el origen de los actores como él estuvo muchos años en Mad Men no sabíamos si estaba mandando un recado también aprovechando porque Jared Harris interpreta en la primera temporada de The Crown al Rey Jorge VI el padre de Isabelle segunda ya sabéis que ha habido mucha polémica porque Claire fue hoy la la actriz que encarna a la reina cobró menos que su esposo Felipe de Edimburgo

Voz 5 38:55 ahora

Voz 9 38:58 sí bueno creo que el América antes un territorio de una industria mucho más grande entre el se pueden permitir premiar a los actores más que los británicos en estaba haciendo broma lo de sobre el hecho de que somos más baratos pero sí que te diré que el el el la brecha salarial entre hombres y mujeres sí que es real problemas real yo no entiendo no dio ni una razón porque una persona que ha trabajado en un papel del mismo tamaño las ha rodado los mismos días

Voz 14 39:25 no no cobre lo mismo que eso sí que se que solucionar vive de esa misma manera de juego como verdad

Voz 1084 39:35 la brecha salarial por países digo que sea yo creo que lo dijo de verdad como que les han encontrado a lo mejor en su etapa yo piense en Mad Men sobre claro no la tapadera en que que seguramente lo sufrió

Voz 0457 39:45 bueno claro es que los ingleses proporcionan esas

Voz 1457 39:48 todo ese bagaje

Voz 0457 39:49 a ir bueno pues tienen amplía su mercado los sombreros

Voz 5 39:52 cuando se encuentran en el star system claro

Voz 0457 39:55 de Hollywood bueno pues todas ellas Menzies no nos contaba que cree que el nivel de los actores británicos viene de esa exigente formación pero le gusta verlo en relación con los americanos como un intercambio creativo

Voz 0335 40:06 estoy Reus Inés sí Heidi es difícil siendo un actor británico de Gil cuál es la receta del éxito pero sí es verdad que ahora hay una altísima representación de actores y actrices británicos en las series sí que creo que parte de ese éxito puede deberse a la tradición y a la formación de actores porque en nuestro país es habitual que todos pasen por una escuela de formación dramática mientras que en Estados Unidos no siempre es el caso también es verdad que tenemos una fuerte tradición de teatro y con muchos actores dedican previamente durante su carrera muchos años al teatro pero también creo que son ciclos en los setenta eran los actores estadounidenses los que estaban revolucionando el mundo de la gran pantalla y nosotros íbamos a la zaga estábamos aprendiendo de ellos nos estaban enseñando ahora es verdad que hay un boom de actores británicos pero una gran pantalla nivel define los actores americanos se llevan la mayor parte del pastel me gustaría verlo como un intercambio creativo en el que nos ayudamos mutuamente Husein yo echado tasa amenaza

Voz 5 41:05 claro poco de verdad

Voz 1457 41:07 a un poco de palo un poco de cal y otra de arena

Voz 1084 41:10 si la serie que como decíamos estrena a MC El próximo martes tres de abril es un proyecto muy ambicioso sea Roh dado en Budapest en una isla de Croacia sobre todo por por las ventajas fiscales nos contaban que también pasaron bastante frío en pleno invierno en Hungría imaginan que que no tanto como en el Ártico y ambos actores pues destacan sobre todo el despliegue técnico para

Voz 0457 41:31 a recrear los barcos su interior en esta etapa

Voz 1084 41:33 de tantas series Jared Harris de defiende que tiene elementos para para el éxito y la verdad es que las críticas de Estados Unidos pues están siendo por ahora muy buenas

Voz 5 41:43 no bueno

Voz 9 41:44 yo diría que lo primero esto no es un crimen quién es una secuela ni una precuela es un trabajo completamente original y eso es lo que a mí me atrajo a al proyecto originalmente creo que es algo muy fresco y luego también creo que los los alemanes estaban naturalmente decididos a evitar los clichés

Voz 0335 42:00 entonces ellos buscaban la manera hay un ángulo

Voz 5 42:03 frente a la historia para diferenciar completamente esta sería de las demás hijos bueno me imagino que no tiene segunda temporada

Voz 0457 42:12 no a no ser que reviva el mono resucita vemos al final

Voz 5 42:17 claro sabemos cómo acaba

Voz 1457 42:19 queréis que sea que hace una de las grandes series que venga

Voz 14 42:23 pues puede ser una de las grandes miniseries de del año

Voz 1457 42:26 el año porque por ejemplo MC también pronto

Voz 14 42:29 jo el año pasado sino recuerdo mal el infiltrado está de es tal que luego sorprendió mucho le premió porque se llevó muchos premios interpretativos y demás la verdad aquellos está muy bien todos especialmente Jarrett Harris si toallas Menzies

Voz 1084 42:44 la puesta interesante también por a nivel visual

Voz 14 42:46 por porque es muy potente ver ver perdidos en la nada porque cuando estás en una serie donde diez capítulos está

Voz 0335 42:53 rodeadas totalmente de blanco

Voz 14 42:56 ha nevado de hielo no puede salir pues también es como un experimento social casi eso

Voz 1084 43:02 de la condición humana en situaciones

Voz 14 43:04 Temas de supervivencia y luego añaden es el elemento natural y luego una historia que en el Reino Unido sea seguido mucho y tiene mucha mucho de leyenda hay también mucho de de historia no

Voz 1457 43:14 bueno pues hay que da esta recomendación con esta esta peli esta serie de barcos de terror vamos a a pasar ahora una historia muy explotada pero que sigue fascinando

Voz 10 43:29 sí

Voz 2 43:31 sí vamos a hablar detrás que es la nueva serie que se ha estrenado en

Voz 0457 43:36 en HBO vamos a hablar de una familia que hemos visto hace muy poco retratada en el cine con la película todo el dinero del mundo no aquella en la que Ridley Scott sustituyó a Kevin Spacey

Voz 2 43:47 las que había rodado por su escándalo bueno pues tras es la nuevas

Voz 0457 43:51 serie es de FX aquí la podemos ver a través de HB o España trazas sobre la familia de los que son los propietarios de Getty Oil una de las empresas petrolíferas más importantes del mundo su patriarca está interpretado magistralmente por Donald Sutherland tiene muy claro el futuro de su negocio

Voz 22 44:12 los ingleses lo han olvidado han ablandado con la democracia a los sindicatos y los derechos humanos con los Heat hicieron No a la guerra Gran Bretaña está agotado y ni siquiera lo sabe aún cree que el petróleo sólo es lo que hace funcionar sus coches

Voz 2 44:26 sí

Voz 22 44:26 el petróleo lo es todo todo tu cepillos de dientes este plástico hecho con petróleo la chaqueta este poliéster hecho de Teleno tus zapatillas empeine de plástico suelas de caucho sintético todo pegado con un adhesivo derivado del petróleo calzoncillos de algodón y cómo llegaron a las diez burro

Voz 2 44:52 no puedes hacer nada chaval

Voz 1457 44:58 bueno la verdad es que fue un visionario porque fue el que digamos que Colón hizo Arabia Saudí y esto se ve en la serie

Voz 14 45:06 eh no por ahora no todavía no has visto el capitulo a él le encanta el modelo de Oriente Medio en realidad fáctica ese es la hoy hemos escuchado no de como Reino Unido es ha vuelto a aburrido hoy pesa con la democracia y con lo que mola han las dictaduras de Oriente es tremendo eh bueno ya se gana más

Voz 1457 45:24 el precisamente entonces esta serie tiene lo que le faltaba la película de Ridley Scott es que te quedabas como no superando el tema del del del secuestro es que lo que querías era saber más de Paul Getty

Voz 0457 45:36 claro es que esta serie es en concreto sobre ese secuestro del nieto y tal pero es una serie por lo que han dicho que va a seguir en las siguientes temporadas tratando a la misma familia osea otros casos relacionados con la familia Getty que yo creo que tiene para para largo pues sí

Voz 1457 45:54 el quién dirige Danny Boyle es el

Voz 0457 45:56 director el director de Trainspotting Slumdog Millionaire ha dirigido a los tres primeros capítulos está detrás de la producción además tiene un reparto de Óscar además de Donald Sutherland cuenta con Hilary Swank Harris Dickinson Brendan Frazer en su reparto a una española Verónica Echegui Verónica Echegui interpreta a una de las de las mujeres de Jean Paul Getty de este magnate sí es una de las mujeres porque tiene varias pues

Voz 8 46:22 cuál de vosotras me quiere más

Voz 23 46:28 el Reilly muy buena por muy buena que el Rey la obra William Shakespeare escribió una tragedia llamada el Rey ar sobre un anciano Rey que dividió su reino entre sus hijas en función de su amor por el anciano Orbán

Voz 2 46:44 está sobrevalorado con que su testamento me hizo gracia dejó a su mujer su segunda mejor cama debería dejar yo mi segunda mejor cama además de mil millones de dólares claro antes de que se castigando valía debería recordar cómo acabó aquel drama familiar en asesinato envenenamiento suicidio y locura

Voz 8 47:11 según recuerda

Voz 2 47:14 una más cultivar algo excepcional

Voz 14 47:18 bueno sea aquel personaje es es es tremendo es fascinante y yo creo que que que apunta Gill tiple Scherer primaveral pero vamos de calle y además está rodado muy muy bien y las interpretaciones

Voz 0457 47:31 sí

Voz 1457 47:32 entonces empieza en que cuando empieza porque

Voz 5 47:35 esto está basado en una historia real sí sí comentada familia si nos tenemos que trasladar pues hablado

Voz 1084 47:41 tiñen inglesa en mil novecientos setenta y tres donde como hemos escuchado antes este magnate se encuentra en la encrucijada de a quién dejar su su imperio millonario uno de sus hijos el que tenía más posibilidades pues muere Ligeti no se fía mucho de ninguno de los demás los Rock de los Juan

Voz 1 47:58 los creo que hasta los Kennedy eran campesinos irlandeses por amor de Dios todos lo lograron que es que el capote Joe Kennedy había permitido que sus hijos fueran vagos y derrochadores no soñó

Voz 2 48:11 por su legado fueron héroes de guerra antes hombres con cojones es en las salas la dinastía que éste lo hacen para poderme

Voz 1 48:26 quieren darme la espalda a mí al hombre que los engendro al que se lo ha dado todo ese va a ser mi legado unos hijos inútiles putos pagos engreídos los de ese linaje a octavos

Voz 5 48:44 bueno pero yo creo que podemos recopilar montaje con estos audios Islán mandamos a la a la Academia ya para

Voz 14 48:50 porque está está genial

Voz 0457 48:54 así que además es es impresionante porque eso

Voz 1457 48:56 un actor que no para ahora mismo también se le puede ver en en el en los cines en la película del viaje de sus vidas congelen piden que hace de un señor que es esta demencia dando y que tiene toda la ternura osea que es que es el a y me encanta también porque es un poco al estilo Michael Caine no de los yo hago de todo para seguir pagando me la piscina Il lo bueno que quede y lo malo

Voz 5 49:18 sí pero no porque es el él

Voz 1457 49:20 los Juegos del Hambre haciendo que no selección está un poquito pasadizo