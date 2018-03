Voz 1 00:00 su fe

Voz 4 00:47 hola bienvenidos a una nueva edición de tres en uno el programa de la Cadena SER que no intenta arreglar agujeros bajo la lluvia nuestro objetivo en este que ahora comienza es hablarles en nombre de Dios no se inquiete no se trata de una homilía sino de profundizar en algunos aspectos en los que el ser humano actúa eh el hombre de Dios son muchos y por eso nos hemos centrado en tres la guerras llamadas santas el sometimiento de la mujer el retraso de la Ciencia e incluso de la mano de un invitado especial profundizó haremos en la propia muerte de Jesucristo fue en nombre de Dios o fue política también hablaremos de aquellos que se entregan a los demás son solidarios y luchan contra las injusticias en nombre de Dios los hemos planteado en esta Semana Santa la influencia de la Iglesia católica en el calendario de fiestas que tenemos en España ya hay organizaciones que plantean alternativas se imaginan festejando el Día del escepticismo en el tercer tramo de este tres en uno vamos a hablar de dos fenómenos controvertido respecto a la relación entre el individuo y la fe en Dios el primero relativamente novedoso los llamados Bautismo sociales aquellos que son demandados por los menores que por decisión de los padres no habían sido bautizados han hacer pero que por el entorno social o familiar acaban produciéndose para poder celebrar la Primera Comunión también hablaremos de aquellos que habiendo sido bautizados al nacer con la mayoría de edad deciden apostatar esto es lo que les proponemos en los próximos minutos empezamos

Voz 0660 02:59 sus dos los gustos esfuerzos Dios nos proteja

Voz 7 03:42 indio seis ambos semejantes quiero de tiro sexto a todos los que estáis en esta habitación es más lo que no surge Keith Luque no sepa pase lo que pisen las calles somos hermanos

Voz 0660 04:17 Aristide en la guerra el extraño comportamiento de las errantes no sería más que una ilusión óptica fruto de desplazamiento combinado con el de ellas alrededor del sobre

Voz 4 04:41 son fragmentos de la película Ágora de Alejandro Amenábar en la que se plantean los tres asuntos que hemos abordado con un diplomático dos teólogos un profesor de historia y una especialista en el mundo musulmán son las reflexiones cruzadas que les proponemos

Voz 8 04:57 la mayor perversión por supuesto es utilizar a Dios no aludir a Dios para justificar violencias no hay ninguna religión por supuesto que ampare que predique la violencia sin embargo aunque se rechaza explícitamente la violencia está presente en todos los textos más importantes de las grandes religiones

Voz 0246 05:18 Ramón Alario doctor en Teología y profesor retirado de Geografía e Historia de enseñanza secundaria

Voz 9 05:26 el toda habrá es la Biblia por cualquiera de las páginas del Antiguo Testamento rezuma sangre

Voz 10 05:33 hay violencia en en una página sí en otra también por tanto yo creo que hay un un elemento doble no se rechaza la violencia pero la violencia está presente

Voz 11 05:43 siempre ha habido guerras entre las entre las personas que quieren tener poder se escudan muy a menudo en el fenómeno religioso o en La Razón divina para para pelearse a la gente le gusta pelearse en general

Voz 12 06:00 es verdad que con cierta frecuencia leemos en la noticia sobre conflictos au actos terroristas terroristas que tienen vinculación con la religión pero estos conflictos no son propiamente conflictos religiosos son conflictos en los que la religión ha sido manipulada para justificar la violencia

Voz 0246 06:19 Álvaro Albacete ex diplomático y actualmente secretario general adjunto del Centro Internacional de diálogo interreligioso con sede en Viena

Voz 9 06:28 digo manipulada porque

Voz 12 06:30 las personas que están detrás de estos grupos terroristas ya sea Al Qaeda o Al Sabah de Estado islámico Boko Haram no son personas autorizadas para hablar en nombre de la religión en este caso el Islam de hecho quiero destacar que sorprende la ausencia absoluta de personas con formación religiosa escuelas coránicas jurisprudencia coránica etcétera en las filas de estas organizaciones por lo tanto cuenten con legitimidad para hablar en nombre de la religión ahora bien por qué se produce esa manipulación no podemos preguntar si mi respuesta es porque justificar la violencia en nombre de la religión tiene sus réditos es una manera de captar recursos de captar seguidores que son personas fanáticas de esa religión porque son vulnerables por razones económicas por razones sociales etc y que no saben dónde están los límites de su propia religión

Voz 13 07:24 aparentemente son religiones que fomentando la paz el amor pero en el fondo son patriarca dos violentos sobre las personas más débiles porque están controlando sus conciencias

Voz 0246 07:40 Margarita Pintos teóloga y feminista presidenta de la Asociación para el Diálogo Interreligioso de Madrid

Voz 13 07:49 les dicen que tienen que matar en nombre de Dios lo hacen porque es un imperativo moral que viene directamente de Dios da igual qué nombre le pongamos

Voz 12 08:00 pero a mi me gustaría introducir dos matices no en en en que diferencian entre el fenómeno que está ocurriendo en el siglo XXI y que ocurrió en el siglo veinte lo que ocurrió en siglos anteriores en primer lugar quiero referirme al a la propia creación del Estado nación antes de la creación del Estado nación lo que ocurrió con seiscientos cuarenta y ocho y el periodo que se abre a continuación hasta la creación definitiva del Estado moderno con los pensadores ilustrados empezamos con Jobs lo que etcétera en ese periodo no existía en un sentido estricto una diferenciación entre el Estado y la religión o entre política y religión me parece que ese es un matiz importante y el segundo matiz que quiero introducir es que si pensamos en los episodios a los que creo que usted ser se estaba refiriendo a las cruzadas en la Edad Media

Voz 1108 08:50 el buscaban recuperar el control del cristianismo

Voz 12 08:52 sobre Tierra Santa o a las guerras de religión europeas del siglo XVI advertirá hemos que debido a esa confusión a la que hecho referencia anteriormente entre lo político y lo religioso entre el Estado y la religión había o se podría decir así avión respaldo oficial de las autoridades religiosas al uso de la violencia y este es un aspecto diferenciador clave respecto a lo que vivimos en en el siglo XXI porque en el momento actual en el siglo en el que vivimos no existe ninguna religión que justifique el uso de la violencia

Voz 11 09:26 Guerra Santa es un concepto una expresión que se utilizó en el año mil noventa y cinco ahí llevan tiempo pero en el ámbito del Vaticano lo usó por primera vez un papa Urbano II para enardecer a los soldados que iban a la primera cruzada

Voz 0246 09:48 Maria Dolors Bramor filóloga historiadora y profesor emérito de la Universidad de Barcelona especialista en el mundo musulmán

Voz 11 09:59 se está aplicando este concepto a una otra religión tan seria como la católica pero que no tiene este este pensamiento sería quizás en en en el ámbito del Islam pero parece que la Real Academia no ha querido enterarse de esto yo escribí al director no no yo cantidad de personas musulmanas son no advertimos escribimos pero la respuesta fue el silencio yo lamentablemente una respuesta ha sido equivocada a mi modo de ver Yihat es masculino no significa guerra santa de los musulmanes

Voz 10 10:44 para caer en la cuenta de cómo la Iglesia sea identificado con el Estado claro la Iglesia católica en España llega a esta situación crítica incluso a sentirse perseguida y en ocasiones lo es pero cuando surge la rebelión militar y diríamos que con este proceso histórico es practicamente lógico Cassidy hemos inevitable que la iglesia tome partido por los rebeldes por los que han producido el levantamiento militar pero claro en esto lleva consigo que se está apoyando una guerra fratricida una guerra desde por supuesto levanto el bando rebelde de exterminio de todos los disidentes como si tú a decías un poco en la pregunta inicial pues a una guerra que termina calificando se de cruzada

Voz 15 11:38 claro esto diríamos genera históricamente una situación que todavía no hemos analizado ni asimilado pero que está ahí latente en muchas de las cosas que todavía hoy afectan a nuestra vida pública

Voz 13 13:11 claro depende de cómo leas los textos puede hacer desde una perspectiva

Voz 11 13:17 da o desde otra perspectiva no

Voz 13 13:20 el colmo ya de la credibilidad católica no donde ay padre hijo exaltada madre claramente hay un espíritu santo que no sabemos muy bien que se refiere pero que de alguna manera es un aliento de vida el aliento debía estar en él padre me dijo pero la madre ha desaparecido es un triángulo únicamente masculino no

Voz 10 13:49 hay una interpretación muy exista no de de textos au trozos de La Biblia donde ese se alude a que claro que Jesucristo no es que escogió para apóstoles a mujeres eh claro si esto lo aplicamos al pie de la letra diríamos bueno solo escogió judíos no podrían ser sacerdote eso apóstoles nada más que en descendientes de los judíos yo creo que ahí hay una hubo un bloqueo histórico proveniente de básicamente eso de de del machismo y el patriarcado

Voz 13 14:21 a la maternidad ha sido una manera muy directa de decir a las mujeres que es la vía para su salvación y ese es un texto de Pablo donde dice la mujer se salvará por su maternidad eso ha sido cogido por el patriarcado político y social para decir vosotras estáis como reproductoras simplemente ha sucedido que la maternidad ha sido además en la mayoría de las iglesias un don que viene de Dios que es gracias a que tenemos hijos las mujeres entonces por eso se nos valora y eso inmediatamente crea una sociedad que está organizada en función de lo que haces si eres madre perteneces a este grupo sino perteneces a este otro por lo tanto no por quién eres como persona no en ese sentido me parece que la maternidad

Voz 13 15:40 que les hacía incidencia no se han llevado bien por una problema de competencias por un problema de querer tener la verdad entonces la Iglesia tiene la verdad que viene de Dios la ciencia tiene la verdad que viene de la investigación de que es comprobada ratificada etcétera no se enfrentan yo creo que únicamente por saber si el paradigma que utilizan está porel Sima uno de otra a mi me parece que es claramente una lucha pues de en el fondo de patriarcado que no son capaces de entender la vida como algo armonioso circular comunitario sino más bien como una pelea de gallos

Voz 10 16:32 también el campo evidentemente de de los cambios de de los avances en medicina en Ciencias etcétera también es un campo que las iglesias católica de manera concreta han tratado de bloquear de controlar basta con aludir por supuesto a todos

Voz 14 16:50 yo de la visión de de el espacio de de Galileo etcétera el cambio de

Voz 10 16:56 toda la evolución y la antropología humana de Darwin la forma de enfrentarse con con toda la psicología profunda de Freud la crítica a tener da del marxismo a una sociedad radicalmente injusta etcétera ir ahí entraría también un poco yo creo que estamos en pleno momento de esto la la negativa rotunda de la iglesia a aceptar todo lo que son los avances en en toda todos los nuevos estudios en torno al género y la sexualidad eh diríamos que esa pretensión de totalidad donde la Iglesia quiere tener la razón en todo justificar que la última palabra

Voz 11 17:40 la tiene pues eso sí que todavía hoy el Islam no ha tenido nada en contra del progreso científico pero sí es truncado dejó de evolucionar

Voz 8 17:50 en el sentir bueno cuando aquí cimiento ellos que también tuvieron sobre el nacimiento a finales del XVIII principios del XIX no ha acabado de cuajar un digan llegará inicial la que eviten en árabe

Voz 4 18:17 la falta de argumentos racionales para justificar las guerras se apela a Dios siempre con atributos masculinos ibéricos mata en su nombre tiene adscrito esta reflexiones Juan José Tamayo teólogo hoy director de la Cátedra de Teología y Ciencias de las Religiones de la Universidad Carlos III de Madrid señor Tamayo mucho

Voz 1108 18:35 bueno pues tiempo muchas gracias

Voz 17 18:38 su invitación que me resulta muy grato

Voz 1108 18:40 esta frase suya estaba incluida en un artículo para el país en dos mil quince en el que usted se preguntaba de manera retórica si asistimos a una vuelta de Las guerras de religión y mencionaba en concreto la segunda guerra de Irak pero también y esto me llaman mucho más la atención hablaba de la violencia de género

Voz 17 18:58 pero yo creo que las guerras de religiones en no es que hayan vuelto sino que nunca han desaparecido porque bajo distintas formas el metamorfosis en realidad durante muchos siglos en la historia de la humanidad se ha matado en nombre de Dios claro matar en nombre de Dios supone como diría José Saramago convertir a Dios en un asesino y quién va a creer en un asesino quién va a adorar a un asesino no por eso en como el de la apelación a Dios es algo incontrolable no se puede explicar racionalmente pues se recurre a él que a definitiva no tiene defensa y por eso pues me parece muy acertado un chiste de El Roto del diario El País que presentaba adiós en el triángulo con la barba blanca L y pensativo diciendo a la vista de las guerras de religión he decidido darme de baja de todas las religiones

Voz 1108 20:01 bueno ya los diez mandamientos de hecho se considera un grave pecado además tomar el nombre de Dios en mano

Voz 17 20:07 claro no solamente tomarle en vano sino recurrida él para algo que es contrario a una imagen de Dios misericordioso liberador defensor de defensor de la vida así si uno de los mandamientos lo dice claramente no tomará el nombre de Dios en vano incluso los judíos no recurría no utilizaban el nombre de Dios precisamente por el respeto a su nombre a su significación Ia lo que supone un Dios que no puede ser manipulado es decir ese mandamiento en realidad a lo que va esa oponerse a todo tipo de manipulación o utilización política o religiosa

Voz 1108 20:53 Dios la Biblia judía recrea precisamente hundió es violento y la cristiana se representa a Cristo como víctima propiciatoria para reconciliar a la Humanidad con Dios Usted ha estudiado en profundidad la figura de Cristo ha escrito varios libros en su opinión Jesús murió también en nombre de Dios

Voz 17 21:11 yo creo que no yo creo que eso es una explicación y una justificación que no tiene base en los argumentos historicistas y acudía el mártir del Salvador del año mil novecientos ochenta y nueve ejecutado juntamente con otros compañeros y dos mujeres por el Ejército salvadoreño en un artículo histórico del año setenta y ocho se preguntaba por qué muere Jesús porque lo matan dice la primera pregunta a la que hay que responder es porque matan a Jesús la muerte de Jesús responde a motivos históricos son motivos históricos fundamentalmente de carácter político más que de carácter religioso no ya Jesús lo matan precisamente por subvertir el orden establecido por enfrentarse con las autoridades políticas por no reconocer a esas autoridades

Voz 1108 22:10 mil tres usted fue condenado por la Congregación de la Doctrina de la Fe que entonces dirigía el cardenal Ratzinger que luego fue el Papa Benedicto XVI cómo vivió esta condena

Voz 17 22:21 yo creo que quiénes hicieron esa condena fueron funcionarios de Dios creyendo que de esa manera condenando pues liberaban a Dios de lo que ellos suponían que era la negación más pero el cristianismo no es un Dios de dogmas no es un Dios de verdades eternas sino que el Dios del cristianismo es el Dios de Jesús de Nazaret liberad dos de los pobres de los excluidos de las mujeres marginadas y oprimidas de todas aquellas personas más les de la sociedad tanto pues yo sinceramente viví esa experiencia de una manera muy serena y muy tranquila considerando que los funcionarios de Dios que me condenaban en ese momento apelaban a Dios pero no representaban adiós ni siquiera su voluntad por tanto lo viví incluso con una ciertas satisfacción porque el ya en esa época de Internet recibí más de diez mil correos de todo el mundo de solidaridad y apoyo incluidos también obispos que se sintieron sorprendidos obispos españoles que se sintieron sorprendidos por esa condenó

Voz 1108 23:38 está escrito otro libro también precisamente para comprender la crisis de Dios hoy que bueno incluso usted ha dirigido un curso recientemente que le lleva a preguntarse ha muerto Dios

Voz 17 23:49 si la pregunta que le traslado ha muerto Dios sí sí claro esa es una pregunta fundamental dentro de el de la del pensamiento moderno europeo no porque porque Dios ha estado siempre en el centro de la reflexión tanto de la reflexión filosófica como de la reflexión sociológica no hizo la pregunta que me planteo es a partir de la afirmación de Federico Nietzsche no Dios ha muerto a través de la comunicación que hacen de esta noticia el reformador religioso Zaratustra o bien el loco del libro de la Gaya Ciencia no entonces mi respuesta que creo que voy a dar en un artículo próximo que se publicará esta Semana Santa es que posiblemente haya muerto el Dios de las religiones monoteístas pero sin embargo está haciendo ya está sufriendo tres metamorfosis no es decir Dios el y está resucitando en la religión del mercado está resucitando en la religión del patriarcado que mata en su nombre a las mujeres y ejerce la violencia de género está resucitando en el fundamentalismo que lleva también el La marca de sangre de diosa quién en cuyo nombre dice hacer las guerras por tanto no sé muy bien qué es peor si no el dios violen Si el Dios violento de las religiones monoteístas o el dios del mercado del patriarcado fundamentalismos me da muchísimo miedo este renacimiento esta resurrección de Dios en estas tres manifestaciones porque en los tres casos se sigue matando el nombre de día

Voz 1108 25:43 y esa resurrección triple resurrección a la que usted se refería se hace yo entiendo al margen de la Iglesia católica el Papa al actual Papa Francisco presenta un perfil de una iglesia más social más próxima a los desfavorecidos a los discriminados a los perseguidos es un cambio meramente formal de fachada o o es algo más profundo usted cree yo

Voz 17 26:05 creo que en las cuestiones sociales es un cambio muy profundo y además un cambio muy beneficioso para la Iglesia católica para el propio papado y ahí sí que podemos hablar de un cambio de paradigma por qué pues porque el Papa ha llegado a decir algo que no había dicho ninguno de los papas anteriores desde que surgió la doctrina social de la Iglesia con León este pues hasta Ratzinger es que el capitalismo es un sistema económico injusto en su raíz se habría dicho quizás en sus consecuencias pero que el propio capitalismo es injusto precisamente en su Constitución y en sus bases y en sus fundamentos pues eso no se había dicho a esta ese momento no pero ese cambio de paradigma en lo social yo creo que se siente cuestionado por la falta de un cambio de paradigma en la reforma de la Iglesia en la reforma interna lo que es con las congregación es lo que son lo que es la es la curia romana y sobre todo el por la falta de valentía en ese sentido para hacer un reconocimiento de las mujeres con igualdad de derechos que los propios barones y ahí sí que yo creo que el cambio de paradigma no solamente no se ha producido sino que creo que sea mantenido el estatuto de subordinación de las mujeres que existía en la época de los Papas voy a dar un ejemplo el Papa se ha reunido tres veces con los movimientos populares de todo el mundo II en el Vaticano y una en en Bolivia con motivo de la visita estando presente Evo Morales no me imagino que el Papa pueda reunirse con todos los movimientos feministas y creo que sería una reunión que marcaría claramente ese cambio de paradigma o ese cambio de modelo por eso yo creo que las soy siguen viviendo con algunos matices pero siguen viviendo en la Iglesia un estatus de verdadero aparte

Voz 4 28:25 Juan José Tamayo que es teólogo y director de la cantera de Teología y Ciencias de las Religiones de la Universidad Carlos III ya profesor

Voz 18 28:35 esto es un caso eh eh eran tan eh

Voz 4 29:31 la versión que Ziggy Marley el hijo de Bob Marley hace de Internet no Picot una canción que suena a reproche que conecta con en análisis que estamos haciendo de ese Dios varón Guerrero e intolerante que aparece en muchos de los textos antiguos de la religiones monoteístas

Voz 1108 29:46 es una canción que entronca con la pregunta que se hacía el filósofo Friedrich Nietzsche es el hombre sólo un fallo de Dios Dios sólo un fallo del hombre una pregunta que le quiero trasladar a un hombre lo mejor dicho una persona que dedica su vida a los demás en nombre de Dios Javier Baeza hola cómo estás

Voz 19 30:03 hola muy buenas bien aquí andamos Javier Baeza

Voz 1108 30:05 sí está al frente de la Parroquia de San Carlos Borromeo en el madrileño barrio de Entrevías bueno que te sugiera la canción de Marley las palabras de Nietzsche

Voz 19 30:15 bueno pues que al final también es construimos imágenes pues ya que yo a ABC El que no vemos sí que no los extranjeros hable a primera visita que responde más bueno pues las experiencias personal cercano no tienen no yo creo que que la debacle el desastre no es Dios o no es un ser humano sino que es este mundo que los seres humanos hemos creado en los que efectivamente muchas veces hay pues mucha gente muy dolorida y muy muy muy perjudicada no también es verdad que mi experiencia y mi pequeña fe cristiana pues me habla a través de los Evangelios de ese Dios se cuya imagen más explícita es el mismo Jesús pues de un Dios que se hace hombre que hace mujer dónde dormir a los ojos de un Dios que no acaricia de Dios que es capaz de hacerse ante la presencia del otro

Voz 1108 31:05 qué qué injusticias cometemos en nuestras sociedades acomodadas en nombre de Dios en estos momentos

Voz 19 31:11 bueno pues a veces eh no sé si explícitamente en nombre de Dios porque según dicen digo los estudios sociológicos incluso muchos prebostes de la Iglesia católica pues a lo mejor estamos efectivamente en una sociedad poco Ponce poco cercano refractaria a lo religioso no pero sí que es verdad que en ese sentido bueno pues la experiencia mías que pues un poco como la de algunos que nos extrajeron experiencias religiosas similares en los campos de concentración no pues que a veces la la la ausencia de vida la ausencia de justicia pues es por lo menos para mí lo que me habla de Dios no porque Dios se congratuló del dolor y de la justicia sino porque me precisamente yo creo que de lo que nos habla el Evangelio de Jesús reside Un dios bálsamo sino al contrario no de un Dios rebeldía de un Dios que de acompañamiento no entonces bueno pues de esas injusticias que hoy tenemos un montón que yo vivo muy habitualmente pues desde los chicos que nuevamente se quedan otra vez en la calle porque las administraciones públicas no son capaces de dar recursos ante imponer frío a la situación de secuestrado la profetas de hoy día pues como puede ser Helena Maleno en Tánger quedó Pepe Palazón en Melilla pues injusticias como la de que nuestro mar Mediterráneo se ha convertido en ese gran cementerio de de la Europa del desarrollo no bueno puestos esas injusticias que creo que son a mi experiencia o la experiencia de los creyentes pues precisamente es que que Dios está en la lucha que ponemos en marcha para que esas injusticias dejen de ser tales

Voz 1108 32:51 sí todas rechazamos de hecho las guerras por lo menos lo hacemos de palabra pero luego somos incapaces de acoger a aquellos que huyen de los conflictos de acoger aquellos refugiados España ha acogido a poquísimos refugiados no

Voz 19 33:02 sí y curiosamente contradictoriamente pues gobernados por un gobierno que se dicen sus propios fundamentos que de inspiración cristiana no bueno a ver parece que las palabras se las lleva el viento y nunca mejor dicho en estos días pero lo que es cierto es que la fe de lo que nos hablan del Dios de Jesús la fe en Dios por lo menos para mí de lo que me habla precisamente de esa capacidad que tenemos los seres humanos de juntos transformar nuestro mundo no ahí también en esa lucha es donde yo siento donde yo experimentó que el Dios en el que creo está presente están Barrado

Voz 4 33:41 muchas gracias Javier Baeza párroco de San Carlos Borromeo por atender la llamada de la Cadena SER de este programa de tres en uno muchas gracias al nuevo líder dice una voz popular

Voz 0660 33:56 que en vez está una escalera para vida para quitarle los clavos a Jesús en Nazaret

Voz 0660 34:27 que todas las prima le valía diez tu era para su gira Santa Cruz La

Voz 4 34:37 saeta que Joan Manuel Serrat canta en esta versión con Carmen Linares que es como la propia Semana Santa una fiesta de origen cristiano pero que ha trascendido hasta una forma identidad propia para muchas comunidades y localidades no obstante son muchos los que consideran que la Iglesia sea apropiado en España de las festividades de origen pagano ya ha impuesto su calendas creo en Europa Laica tienen varias alternativas en los que por ejemplo se celebre el Día de Darwin o incluso el día del escepticismo nos hemos puesto al habla con su portavoz Juanjo picó para quien la Semana Santa es una tradición popular arraigada en unas creencias religiosas pero a la que se presta demasiada apoyo por parte de las autoridades

Voz 21 35:21 ya la semana santa pues cerramos un caso pues manifiesto de de quizá una invasión desmesurada de lo que son valores de parte que yo creo que soportó corresponde a un Estado ilustrado que aquí en España pues no tenemos la rémora de dónde venimos de una tradición una cultura de cuarenta años de dictadura y sobre todo de poder económico hidrológico de la Iglesia pues muy fuerte qué bueno que está pues muy metido en el calendario en el tema repito fue imposible hablar dentro

Voz 12 35:52 te vas mucho más más duros contra el tema de la financiación de la Iglesia católica la financiación mismamente de estos ejercicios religiosos durante estos días que van a costa de necesario público con debe deberían ser en a que es estrictamente religiosas pues auto financiados por los propios creyentes propias entidades que los organizado como ocurre con cualquier otra organización

Voz 1108 36:15 en este sentido Europa Laica como recuerda Juanjo picó propone un calendario que incluya algunos de los días internacionales de Naciones Unidas también otras efemérides que vaya más allá de la religión

Voz 12 36:26 nosotros lo que tenemos es que de una forma racional pues hay que introducir en el calendario pues celebraciones

Voz 11 36:35 tipo cultural de tipo histórico

Voz 12 36:38 co típico de valores cívicos e de tipo de efemérides cívicas y comunes como la que comentabas de los Pactos Internacionales por ejemplo a los derechos humanos y que tuvieron la relevancia que actualmente no tienen y eso pues se refiere pues evidentemente al calendario que todo lo que se festeja son figuras del santoral católico yo creo que esto por fin yo creo que necesitaría un reequilibrio claro lo mismo que existe en el tema del callejero municipal que parece ser que básicamente está pues cargado de santoral es eh

Voz 22 37:13 esa es en religión

Voz 4 37:21 Nuestro próximo invitado también sostiene que las fiestas pese a la influencia de la Iglesia católica se han secularizado en España defiende que las fiestas sirven para hacer comunidad e identidad incluso como en el caso de la Semana Santa en comunidades como Andalucía también sirven para reafirmar el estatus social

Voz 24 37:40 tiene un doble componente porque hay determinados vídeos del que la pertenencia de ellos significa

Voz 25 37:47 no yo creo que esto tú sufridas confiábamos pues el techo de Sofía el que pertenecer a otros de menor rango son por un lado y después también es un símbolo de identidad porque cada cofradía habitualmente no todos pero el virtualmente Purple cuyos eh su organizo por más líos entonces se de un barrio del otro es un signo de identidad también

Voz 1108 38:11 José Ignacio Bono es profesor de Sociología en la Universidad del País Vasco EHU ya estudiado desde un punto de vista antropológico el fenómeno de la fiesta las denominadas patronales sostiene la identidad desde un ámbito pequeño como un barrio al más amplio el de una nación

Voz 24 38:28 E incluso para los inmigrantes que acuden a las fiestas de su pueblo para cargar las pilas de su identidad ancestral

Voz 25 38:36 eh bueno en una fiesta patronal ir con l a todos los demás exprese el refuerzo siempre la identidad colectiva propia sea en un alcalde empezando púrpura bajo una alcalde el mundo al río en un pueblo en una región es todo ir con naciones emergentes como en Francia Estados Unidos en fin un que típicos Argentina Turquía Euskadi o Cataluña España con una verdadera fiesta nacional por la memoria de su contaminación por el régimen franquista no es ciencia sociales han calificado esto dimensión identitaria consensuado palabra poco evitó el plus e identitaria como religión civil se lo calificó ya ruso eh donde lo inmanente sólo perteneciente a este mundo sustituya a lo trascendente lo perteneciente al a y los símbolos nacionales sustituyen a los religiosos por ejemplo una bandera sustituye una imagen religiosa

Voz 1108 39:41 esto haría imposible por ejemplo una fiesta planetaria dado que el efecto global tiende a fabricar una identidad planetaria ahora tenemos por ejemplo fiestas planetarias de influencia anglosajona como Halloween

Voz 25 39:53 bueno unos un dúo con Diego vamos sobre el todo ente eh para mí eh opinión es imposible porque cualquiera identidad necesitó un alteridad para nosotros necesitamos diferencia de otros eh siempre Expo de cada grupo social necesitó diferenciarse de otros en cuando en Halloween en concreto es cierto lo de su influencia es cierto dos influencia anglosajona es desde el global en definitiva no pensaron muchos culturas populares europeas se celebran fiestas similares a Halloween eh en cambio es un montaje consumista en la globalización el mosso una verdadera fiesta buen en todas eh un componente económico no pero esto es un invento consumista no digamos que por otra parte hasta en pequeños pueblos muy pequeños que yo conozco no han incorporado sin otras sin problemas a sus ciclos festivos desaguisado montón de fiesta de todo el año ya han incorporado demás Halloween e ningún problema

Voz 1108 40:59 las que usted denomina como fiestas temáticas es decir aquellas que se realizan en torno a un monumento para exaltar un producto típico son las que tienen una mayor proyección en la actualidad

Voz 25 41:10 si tiene una nueva sobre estos temas nuevos entre comillas en fiestas temáticas lo que hacen es claro su propio propio único que es fin se a la categoría de identidad se trata de un personaje local o nacional U2 digo de lo local va a las altas teniendo por desempleo en su un producto propio el edificio ejemplos conozco Cerezo pimiento conserva yo claro como válido Trashumancia les va a muchas fiestas de un bodrio de una un marco de una foto no pudo evento supongo que por la mayor parte de los Lodi de dientes es conocido las ordenes de sondeos lema plurales celebra el pero de las dignidades como emblema del pueblo no hemos dejado por los ríos de almohadillas en el Pirineo navarro e una fiesta de lleno no es no salir del marco español fue una fiesta popular muy importante fue la coronación de Isabel II en Gran Bretaña la gente solía hacer libros en las calles comienzos los vecinos en conjunto etc no se trata de pensó su ingente no Iker frente número seis premios las más nuevos que numerosas de que tengan mayor proyección sino que coexisten con las aún más numerosos todo esto es los alcaldes aunque frentes todo el presentan un mayor grado de post modernidad de fetos económicas

Voz 1108 42:43 qué papel juega a la calle en la fiesta sobre todo en un país como España que es un país meridional

Voz 25 42:47 bueno en la calle de espacio público en que prende el que por definición tienen lugar las fiestas populares células no privadas e hice hablamos del alcalde podemos olas de la plaza de etcétera una cualquier espacio de público Iker es apropiado pueblos ciudades los votantes sus teléfonos fijan el propio Ander eh bueno e al lugar los expresidentes de sociabilidad reclamó esta palabra palabro conversaciones con desconocidos desconocidas la espontáneamente bailes juegos e incluso de comen salida de cuadrillas por militares el finales de subvenciones no hablo del de Logar propio no hundirá Peña del local de la La calle definitorios de esta tipología de First

Voz 1108 43:37 gracias al profesor como Bono de la Universidad del País Vasco ya Juanjo pico portavoz de Europa Laica nos vamos de fiesta

Voz 4 43:45 otra vez con Serrat y compañía

Voz 0660 44:00 Gloria a Dios en las alturas recogieron de Mika Joyce Di de un skin esquina iban

Voz 4 44:29 bueno hablamos de otras fiestas bautizos comuniones

Voz 27 44:38 en la Cadena Ser tres en uno con José María Patiño

Voz 0660 45:58 era ha indagado en ambas en el siguiente reportaje

Voz 33 46:13 es la famosa están para que retrataba Coppola en El Padrino cada vez se reproduce menos en España la mayoría de los nuevos padres deciden no bautizar a sus hijos la Conferencia Episcopal cifra en doscientos treinta y un mil doscientos cincuenta y cuatro el número de niños

Voz 1322 46:31 es que recibieron el primer sacramento en dos mil quince el cincuenta y cinco por ciento de los nacidos en España son treinta y siete mil quinientos cincuenta y seis menos que en dos mil doce continúan descendiendo cada año las razones de este cambio social se explican por la pérdida de práctica religiosa entre las nuevas generaciones o porque algunos prefieren dejar de lado la tradición para dar a sus hijos la libertad de decidir por sí mismos si quieren o no abrazar una u otra religión es el caso de padres recientes como Fernando

Voz 0858 46:58 tengo dos hijos tengo un niño que nació en el dos mil quince que tiene dos años y medio en una niña que nació en el dos mil diecisiete que tiene siete meses no los hemos bautizado porque principalmente en mi familia no tenemos RAI dices religiosas de hecho yo tampoco estuvo cotizado creo principalmente que Si quieren llevar ellos ese camino cuando sean mayores tomen ellos la decisión de poderse bautizar y poderse unir a la religión que ellos consideran oportuno

Voz 1322 47:25 cuando llegan a los ocho o nueve años sin embargo algunos menores se interesan por el Bautismo imprescindible para poder hacer la primera comunión como otros de sus amigos y compañeros de clase Marta pidió bautizarse para poder hacerla

Voz 34 47:36 también bautizado con siete años bastante mayor porque mis padres optaron por dejar que pagamos nosotras quienes decidieran no si queríamos pues cristianas cuando tuviéramos uso de razón no sé si con siete años que tienen ustedes razonó no pero pero bueno yo quería hacer la comunión como el resto de mis compañeros y por eso me decidí bautizar me lo cierto es que a día de hoy soy practicante me he casado por la Iglesia y de hecho acabamos de autorizar a nuestro primer hijo también osea que que me alegro de la decisión que tome

Voz 1322 48:02 es bastante común que los niños se dejen llevar por su entorno por el colegio para hacer la primera comunión más por el acto social por el evento que por el sentimiento religioso que a una edad tan temprana no suele estar definido Mercedes tiene dos hijos a los que en su día ofreció la posibilidad de tener su fiesta hay su regalo sin necesidad de comulgar

Voz 10 48:20 ya en algunos niños que habían pagan ellos

Voz 35 48:22 no daban religión les hacían bastante el vacío entre todos los demás se metían un poco con ello sí entonces también era un poco encajar en el grupo sabes la mayoría está en la convinieron por tener la fiesta y los regalos le dije que si quería

Voz 10 48:38 Carla que le queda y que si no pues quedarían

Voz 35 48:41 vale igualmente tenía haríamos algo

Voz 36 48:43 que fuera no por todo lo alto porque no está capacidad económica no estaba para para hacer fiestas a todos lo alto pero sí que me me forzaría por comprarles vestido y que quiera tuviera un su pequeña fiesta por lo menos

Voz 37 48:58 el gasto medio por la celebración de una comunión puede llegar a superar los ocho mil euros un evento a la altura de una boda que tiene incluso su propia feria con ideas para organizarla

Voz 38 49:11 el otro lado

Voz 39 49:11 están esos a los que no dieron a elegir a pesar de que mis padres eran ateos mis abuelos paternos especialmente en su abuela paterna era muy creyente y entonces ella insistió en que me bautizaron a mi madre

Voz 40 49:23 me dieron a mí me bautizaron bueno porque mis padres consideraron que querían que formará parte de llega Nuria

Voz 41 49:30 Susana sus padres las bautizaron al nacer luego hicieron la comunión porque era lo que indicaba la sociedad y su entorno y ahora a sus treinta y tres y veintiséis años respectivamente quieren apostatar practicante idioma aparte de interacción entonces a pesar de que mis padres sean ateos y no fomentaba en absoluto eh me asistencial a la Iglesia en las actividades culturales en la parroquia mi barrio pero era yo la que me empeñaba en la que insistí en hacer la primera como tampoco recuerdo muy bien

Voz 40 49:55 qué es lo que qué es lo que pensaba era era pequeña tendría ocho nueve años y bueno pues en aquel momento creo que ni me llega a plantear que no se podía hacer la comunión era lo que tocaba cuando tenía ocho nueve años como que te educaban un poco en en ese sentido

Voz 41 50:10 me gustaría apostatar porque no quiero tener ningún tipo de vínculo con una entidad con un con una religión e sobre todo como una entidad porque no es no es una cuestión ya sólo cuatro de la religión sino con la la política del Vaticano en el mundo no parece una una entidad corrupta en lo moral lo lo ideológico y en todos los sentidos eh no quiero tener ningún tipo de vinculación aparte porque eso por supuesto desde los dieciséis años y ahora tengo XXXIII eh soy atea más Tai un punto después de testar haber pertenecido seguir perteneciendo

Voz 40 50:43 pero sobre todo lo que me gusta es que exista un registro en el que esté mi nombre iba mi nombre se utilice para para otros fines pues en este caso me parece que es una institución que utiliza esas listas como medio de subvención para conseguir otras cosas que a mí no me gusta hay cómo no comparto además las creencias que tiene que tiene esta institución me molesta que mi nombre que mi nombre esté hay que he visto que es una burocracia muy grande y al final son todo trabas para que sea difícil que lo puedas hacer que su proceso arduo muy complejo

Voz 41 51:16 hijo me ha indignado aún más para pensar que que claramente no quieren perder socios del club eso me parece aún más emigrante deberían facilitar que quién no quiere a practicar su religión que no sé si no sienta no crea como creen ellos tengan el derecho de de salir nada

Voz 1322 51:31 qué hará si ha realizado el proceso nos ha explicado que apostó para ser coherente consigo misma para ella ha sido más sencillo de lo que esperaba

Voz 22 51:38 hace años la Iglesia católica vi que empezaba a tener muchísimo posicionamiento en la calle cuando fue Foro de la Familia cuando se aprobó el matrimonio homosexual empezaron a salir a la calle a decirnos cuál era la familia buena la familia mala lo que debíamos o no hacer en ese momento fue cuando decidí apostatar me costó mucho menos de lo que la gente me había dicho simplemente necesite un papel de la parroquia de me bautizaron fue lo único que tuve que pagar en quince días después demandar un documento indicando porque quería apostatar el obispado se puso en contacto conmigo a concediendo me la postales

Voz 1322 52:10 ya en la decisión de bautizar a los hijos tienen un peso muy importante la tradición de los abuelos y la responsabilidad de los padres el catedrático de Sociología de la Complutense Alfonso Pérez Agote explica el cambio social en España desde la Transición

Voz 1955 52:22 a los rituales católicos de bautismo matrimonio así como los funerales y entierros religiosos siguieron siendo las formas preponderante es de conferir importancia a los hitos biográficos de las personas no había otras formas rituales disponibles en las OPA a su vez con ello los rituales religiosos fueron perdiendo su sentido propiamente religiosos para pensar en el porvenir de estas instituciones hay que poner la cabeza en la que yo he llamado la tercera oleada de secularización la mayoría de la población de las actuales generaciones más jóvenes no tienen relación alguna con la religión es algo que no les interesa

Voz 1322 53:06 el bautismo y la comunión tienen más allá del rito religioso una función y trascendencia social es por eso que ayuntamientos como el de Rivas Vaciamadrid o más recientemente el de Ribarroja en Valencia han incorporado la posibilidad de celebrar bautizos funerales laicos para garantizar la libertad religiosa y la pertenencia a la sociedad civil de sus ciudadanos

Voz 17 53:24 el bautizo civil una fiesta de bienvenida a surgir

Voz 1322 53:26 en Francia en mil setecientos noventa es una tendencia al alza porque no impone al niño un credo antes de que tenga capacidad de decisión

