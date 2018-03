Las otras notas de un colegio sevillano: “Sobresaliente en ser una niña feliz”

Voz 1 00:00 la Ventana propuestos

Voz 1826 00:55 mira Maite precisamente el viernes pasado coincidiendo con la primera fase de la operación salida previo al inicio de las vacaciones de Semana Santa fue también el día de de las otras de las notas en el en el cole y un maestro maestro de profesor de Sevilla Ramón Rodríguez ha demostrado que no todo son los aprobados y suspensos no porque ha compartido en Twitter quiero decir que no son todos los aprobados y suspensos los clásicos no los que se ponen los que se reparten en las notas porque compartió esa red social como decía en Twitter la imagen de una de sus evaluaciones no sé si si te ha llegado has tenido conocimiento de lo que les entregó a sus alumnos esas calificaciones que no era las habituales sino que quiso destacar lo mejor de ellos con otras notas muy particulares digo las otras notas en las que califica cualidades personales de sus alumnos como es el caso de Elena Elena obtuvo sobresaliente en aspectos como ser una niña feliz llegar a clase con una sonrisa ser respetuosa buena compañera atiene Heaven no te ponían esas notas verdad

Voz 5 01:57 no pero te lo digo en serio me hubiese encantado Él me ha encantado con lo que se las hubiesen puesto a mis hijos porque me parece que esa otra parte tiene mucha importancia en la formación de los niños también no todos tenemos que ser Einstein no sea también podemos ser gente que después tengamos otras cualidades estas notas me da la sensación que van por esa

Voz 1826 02:14 había ahora ahora sobre la marcha desde luego no con esa especificación que hizo el el profesor Ramón Rodríguez persigue recuerdo que lleven una época no sé si era solo cosa de Demi colegio también en la EGB teníamos unas notas que serían las convencionales por materias Illes pues en cada una de las materias también el profesor te evaluaba igual con notable sobresaliente bien insuficiente lo que fuera en comportamiento

Voz 1368 02:37 en nuestro caso yo en mi caso yo creo que había como unas observaciones y entonces esas observaciones nada en la en la evaluación sí que hablaba un poco de estas cosas pero no tanto como poner sobresalientes tuvo una niña feliz o sea que bonito

Voz 1826 02:50 qué Dieter tener sobresalientes en una niña feliz

Voz 1368 02:53 no es bonito esto profesor Ramon Rovira

Voz 6 02:55 Rodríguez qué tal buenas tardes hola muy buenas tardes bueno

Voz 1826 02:59 he tenido la oportunidad de que se lo hayan dicho desde este fin de semana que ateridos Se esperaba esto la reacción que que ha habido la repercusión que ha tenido en las redes sociales

Voz 7 03:09 bueno en absoluto en absoluto es realmente abrumador en ningún momento pensaba yo llegar tan lejos ni mucho menos

Voz 1368 03:17 pero no sólo en las redes sociales qué dicen sus alumnos cuando reciben estas notas y los padres de los alumnos cuando reciben estas notas pero primero los alumnos que son con los que usted trabaja todos los días

Voz 7 03:29 pues mira yo yo te puedo te puedo decir que a ellos no sólo les gusta sino que intentamos que sea algo natural que sea el esto es el de un proceso que empieza a principio de curso en el que tratamos que que las emociones sean una parte más de del día a día en clase entonces intentamos que yo vean como algo normal que se les reconozca esas otras a otra no

Voz 1826 03:52 la la parte perdonaba Ignacio es que quería incidir en lo que tú le preguntabas la parte de los padres si también un recibe algún tipo de reacción del tipo pues yo no sabía que mi hija o mi hijo podía ser así como me la describe usted

Voz 7 04:06 hombre claro siempre el elemento sorpresa siempre estaba porque uno yo también soy padre muy y los niños son son niños en casa hay a veces son otro en el colegio y y a ello puede como que una ventanita los papás es una ventanita una clase para que descubran de verdad cómo se relacionan cómo lo viven como disfrutan de su cole encabecen no siempre llega

Voz 1368 04:28 estas notas estas otras notas son siempre positivas usted trata de buscar siempre la parte positiva de los alumnos o también le puede poner un suspenso en por ejemplo compañerismo

Voz 7 04:40 no mira yo pensé en este apartado en ese apartado y hablo de nosotros porque yo soy parte de un equipo eh trabajamos trabajamos todos mucho en ese sentido eh lo que intentamos es que aquí se valore aquello en lo que sepamos que van a sacar no tasas es decir vamos a poner en alza aquello en lo que destacan aquello que se les da bien para que estas otras notas sean absolutamente positivas

Voz 1826 05:03 ya durante el trimestre se incentiva así de forma muy evidente para que el alumno sepa que eso puede acabar enriqueciendo después el expediente

Voz 7 05:14 claro si nosotros trabajamos en el día a día que tenemos en nuestros proyectos y tenemos un un proceso de unificación en el que se les vamos acercando el recorte piensas puntos cada vez que ellos destacan no participan en alguno de estos valores lo que nosotros queremos es instaurar nosotros en en clase tenemos una palabra que

Voz 6 05:35 muy buen ritmo si intentamos impregnar de buen rollito todo lo que hacemos esto que de ficción que es a través del juego

Voz 7 05:42 es así es es intentar convertir el el proceso de aprendizaje en un juego para ellos

Voz 1368 05:48 desde luego lo que es muy importante porque luego lo vemos todos en nuestros trabajos Roberto el buen rollito que ustedes están fomentando luego es importante en cualquier aspecto de la vida ahí en ese sentido yo creo que ustedes están trabajando en una parte de la educación que es tan importante como los conocimientos no que saber manejarse como persona en una sociedad con cualquiera que uno vaya a estar relacionado a lo largo de su vida osea es sembrar para después ver el fruto a lo largo de los años imagino no

Voz 7 06:18 así lo queremos pensar de hecho el trabajo está fundamentado en que ellos en un futuro sean capaces como bien dices de de de de desenvolverse en un en un trabajo en equipo de sabe tener empatía hacia los demás de de saber buscar que todos estén come deseen cómodo en ese ámbito de trabajo

Voz 1826 06:36 ya en el corto plazo también se ven los resultados quiero decir este sistema de evaluación poner la lupa también en el comportamiento en el lo positivo que puede tener cada uno de de los alumnos eso da réditos después en las asignaturas clásicas

Voz 7 06:51 desde el primer día desde el primer día enchufa a los niños de una manera exquisita absolutamente exquisita porque no sólo se enfrentan al bueno de estamos trabajando la división a ver qué nota me va a poner división no estamos trabajando la división que es muy importante trabajar la división pero además hay mucha otra cosa que yo quiero saber de Pink

Voz 1368 07:12 ya he y que y que ellos ven que usted como profesor y oso equipo de profesores también están atentos a ella sí están percibiendo no

Voz 1826 07:19 absolutamente porque usted profesores de la generación antes estábamos haciendo referencia a la EGB que cursaban tanto Maite como quien quien les habla usted también es de esa

Voz 6 07:30 de eso a jubilación no yo sí

Voz 1826 07:33 tuvo algún profesor en el que se fijó que pensó bueno que a lo mejor era muy rompedor para aquella época pero que podría ser el actual profesor Ramón Rodríguez claustro

Voz 7 07:43 en aquella época que sano no estaban no no se veía tanto no servía también especificar en un boletín de notas este tipo de observaciones

Voz 6 07:52 sí pero si yo sí que lo sentí ellos sí

Voz 7 07:54 quiero sentir en el trato personal yo sí que tuve la fortuna de tener unos profesores maravilloso que te hacían sentir especial de alguna manera

Voz 6 08:03 no se acuerda el nombre de alguno de ellos hombre yo puedo citar a que no quiero y no tenemos diez segundos si yo voy a decir a mi profe don Anselmo la selva muy bien pues fue un maestro pues mayúsculas

Voz 1826 08:16 el homenaje paradón Anselmo de parte de Ramón Rodríguez el el profesor que ha dado esas esas notas vuelvo a recordar a Elena el sobresaliente por ser una niña feliz llegar a clase con una sonrisa Ramón

Voz 6 08:29 un abrazo muy fuerte muchas gracias gracias a vosotros con la oración enhorabuena por la iniciativa