Entrevista a Trajano! (el grupo que decidió no hablar de amor)

Voz 1 00:00 fue Chinchero

Voz 2 00:09 sí yo lo sé

Voz 0335 00:33 bienvenido a Fuego y Chinchetas Lois Brea y Álvaro Muñoz de grupo otras dos tercios de los grupos están aquí en la Cadena Ser hola chicos bienvenidos hola bueno Trajano es una banda madrileña que según he leído ha aprendido a convivir a su pesar con la etiqueta

Voz 3 00:49 han con el objetivo

Voz 0335 00:52 tío oscuro con algunas otras calificaciones más que no acaban de convencer pero bueno lo cierto es que a mí me recuerdan mucho a los mejores Interpol un poquito también a Falls y bueno me encanta esa voz tan grave que es uno de los emblemas seguro de de La Habana el caso es un segundo disco que se llama Lázaro que Maison quiero publicó a finales de febrero la verdad es que está cumpliendo con las expectativas ha venido aquí a hablar un poco de eso no

Voz 3 01:20 sí pero también ya lo ha contado todo

Voz 0335 01:24 piropo de Interpol que no lo suelen decir que son grupos que me gustan mucho bueno porque la gente se va un poquito más veteranas no Joy Division claro claro realmente cuesta mucho tener que lidiar con esas etiquetas que supongo que se van repitiendo entrevista tras entrevista que es algo así como como la acaba de hombre yo creo que es peor ir a la mina

Voz 3 01:48 pero aparte de eso no se nosotros es que el tema etiquetas nunca

Voz 4 01:54 nunca nos agachado mucho pero sobre todo por nuestra manera de trabajar nunca

Voz 3 01:57 has dicho yo quiero hacer tal lo que una el grupo quiero con lo cual supongo que que bueno pero es un molestar muy muy liviano y muy llevadero

Voz 4 02:08 Khaled a ojalá hablan mucho de nosotros y dirán que hacemos muchas veces pues pan

Voz 0335 02:13 claro pero es que si tú por ejemplo la tuvieras que explicar a a la dependienta de la frutería que tienes un grupo para meterle cómo suena un poquito no va a entender la fruta era que no saben quién es

Voz 3 02:25 bueno bueno y clasista eh

Voz 5 02:29 al grupo ya barrio eh no bueno yo no sé y yo creo que Le que

Voz 3 02:34 lo que suelo hacer es como cuando me pregunta gente que está muy bien el rollo es decirles qué hacemos rock

Voz 6 02:40 que para entrar vale y luego

Voz 3 02:45 vaya si es gente que que que bueno que está un poco más interesada tal pues normalmente le Diego qué hacemos rock un poco oscuro

Voz 7 02:53 que que

Voz 3 02:55 bueno que tenemos un poco ese corte

Voz 8 02:58 más de los ochenta que los sesenta y los setenta que

Voz 3 03:01 en lo que se suele pensar un poco de arroz pero

Voz 0335 03:04 pero vamos ya al final esa hablando de ese división

Voz 3 03:07 al final es como un tema

Voz 2 03:24 hombre

Voz 0335 03:41 oye a veces tardó cuatro años sin sacar disco sí que es cierto que habéis sacado alguna canción creo que ha pasado en este tiempo porque bueno para ser un segundo disco SATE esperar no enormemente el primer el segundo no seguidos

Voz 3 03:53 normalmente sí pero en nuestro caso da la impresión de que hemos estado como desaparecidos completamente iré también un poco en el rollo de de Lázaro no de la resurrección y todo esto pero pero entregaremos para de trabajar hemos sacado un EP en medio un single el doble que tampoco es que sea hay como un montón de tiempo de Curro pero sí hemos estado trabajando en este disco durante mucho tiempo usted la uno la basura un largo Navas entero de ese que se terminó ahora como en enero de este año hago así nada decimos que no era mal había que crear el grupo pero lo pasa danos una mierda os nada no lograron

Voz 8 04:38 muy sexy demasiado sexy tenía demasiado sí eso sí

Voz 3 04:41 no no se iguale nos parecía que era muy es que no tuviera la calidad es unas parece que no

Voz 0335 04:46 como demasiado tranquilo como que no querían decidimos tirarlo todo empezó a veces hay alguna canción en Lázaro que estén poquito conectada con ese disco tirado a la basura yo creo que no yo creo que no no

Voz 6 05:02 de verdad

Voz 0335 05:03 en todo caso es Lazaro lo descompuesto después me fui con él sí sí sí entero entero desde que un eslabón perdido que no conocemos no no no no no

Voz 3 05:13 qué ha pasado del segundo al tercero

Voz 8 05:16 pero en un mes pero pero no a Locking guisar pero no lo publicaremos a modo de Boston Visa

Voz 0335 05:25 muy bien la guitarra sigue siendo quizá el el instrumento que más peso tiene en la banda pero es verdad que Lázaro los sintetizadores están un poquito hemos presentes no ya ya estaban en en el primer disco pero ahora han ganado ganado presencia

Voz 3 05:40 creo que es una cuestión de de aprender a saber hacer

Voz 6 05:44 de profesionalizado

Voz 3 05:47 hay entender más cómo funcionan los sintetizadores creo que cuando grabamos el primer disco todavía éramos no lo haremos dela pero éramos muy niños ya había muchas cosas que no habíamos queríamos hablar de determinada manera parecía que todo se nos escapaba y ahora es un poco la la idea opuesta ahora de hecho este disco

Voz 5 06:10 el motu cabía todo el rato era

Voz 3 06:13 vamos a usar menos sientes así

Voz 5 06:16 lo cual es ves maestría dominios de lo que uno quiere hacer es decir de A a B pero no

Voz 0335 06:22 me encanta negra es una canción a la que me han hecho adicto no gustaría a un poquito de ella

Voz 10 06:39 tres

Voz 12 07:11 no

Voz 14 07:43 el último tema que quedará vamos

Voz 3 07:47 hecho fue más obligado que la la carrera de los singles que le llaman que cuando llegábamos al final del disco dejaron oye nos encanta el disco pero hombre haber algo hay como que I no sé cómo que son poco que entre más fácil que no requiera diez escuchas para precios todos los matices y tal y y la verdad es que esos está muy mal hacer Single porque yo creo va un poco con casi contra el el el el Génesis el planteamiento de la banda como tal

Voz 6 08:20 y y lo que pasó fue que empezamos a

Voz 3 08:24 venga vamos a meternos a currar dale dale dale dale salió álgebra negra que se hicieron en no sé en cuestión de quince días hoy día en el estudio nos fuimos al estudio hace álgebra porque yo hay algún punto que dejé no puedo grabar más no puedo ser empujando este carro

Voz 6 08:45 y el otro fue pues eso pues en el estudio todo

Voz 8 08:49 bien otro día bien hecha son los dos sin disco

Voz 3 08:53 el tu pregunta estamos contestando como les da la gana que bueno está basado en una fábula eso que tenía porque guardada desde hace muchos muchos años iban a determinadas te hace referencia a una persona personal y tal pero solo pues obviar bueno poco más de verdad creo que igual es una línea de trabajo hacia lo que será

Voz 0335 09:18 si es que es lo que nosotros hemos como vosotros sois de de Humanidades de Historia del Arte algo por el estilo porque sí que es una una cosa recurrente no lo de apoyarlos en en este tipo desde el propio nombre de la banda vamos pues no la verdad es que no es ingeniero

Voz 3 09:37 yo diría que que deje termina siendo diseñador gráfico la que la primera decisión que tomamos a la hora de de bueno crear las letras y tal fue que jamás iba a hablar del amor y entonces te refieres levas de cambio porque como exceso porque al final todo el mundo lo hacen ya sea dices es que Cuba a competir aunque sea como sea competir con la gente o sea que ya has hecho está anti tan bien y tan tan maravilloso hablar del amor y todo lazo detrás del amor que se inexistente

Voz 0335 10:13 no me preocupa que estoy reprimiendo esa faceta vuestra porque no saca un disco porque es demasiado sexy la primera decisión de Trajano

Voz 3 10:20 para hablar de vamos a reventar un disco de baladas de treinta y dos temas de baladas esto es de de esto es que vendían en teletienda

Voz 15 10:28 es que claro sea lo próximo de Trajano podría ser un disco de duetos con Sergio Dalma o ojalá ojalá o con Luis Miguel Luis Miguel Carlos

Voz 16 11:09 tras los dos

Voz 9 11:26 quizá un referente de de nuestras letras es voraz

Voz 3 11:31 Luis de Góngora viene todo lo puesto es lo que puedas pensar LLeras pues pues fue una cuña interna que teníamos al grupo de no ser de detectar las cosas era muy rococó de ser excesivos en las letras hoy me he levantado a Góngora como para expresar pues pues pues me venía arriba que flipa así

Voz 0335 11:51 sí

Voz 3 11:52 sí

Voz 0335 11:54 pero sigues pasa a esos seis un poquito crípticos

Voz 6 11:56 sí pero pero no sea

Voz 3 12:00 yo creo que es que que les damos o que le doy en este caso muchas muchas vueltas a cómo componer las las letras y muchas veces parten de bocetos muy amplios recortando los comprimido los en lo que es una letra acaba siendo un poco locos teniendo como zulos los diez conceptos que tenía el boceto inicial pero pero condensado en en

Voz 0335 12:26 pues eso en cuatro verso en lo que sea y entonces al final pues acaba acaba sueño abren es un poco surrealista sigue quita musicalmente es una de las más bailables Balmoral no rindiendo así que llegan a las como si no

Voz 9 12:56 ahí Álvaro porque

Voz 3 12:59 salvo yo creo que ahora soy incapaz de saber cuál va con cuál las estemos todos en la cabeza pero no no no socio título título Música pues que divertido para un concierto extremis terribles terrible porque creía Carlos osea ahora el Sevilla lo todo como esta esta esta esta esta esta pero debe aunque girar me dicen que está está está como iba está la cual es hijo explican con Panamá Baba

Voz 0335 13:26 no

Voz 8 13:27 yo sí que es verdad que soy un poco el el disco disco y cada vez que ha grabado un tema salto pero a ver esto es que tiene que ser más bailable tiene que ser más bailable si yo creo que que ese tema temas para mí también el más bailable

Voz 3 13:49 si les diéramos lanzaba dos reggaetón como Vania porque no está a tope

Voz 0335 13:55 oye me ha llamado la atención esto que me decíais antes de que os pidieron un Single una canción que se como que las sí que estéis a última hora casi a regañadientes no sé si con el paso del tiempo les acaba escogiendo cariño también son canciones que están ahí y nos acababa de convencer porque lo vuestras otra

Voz 3 14:14 sólo controles de conste las tres que eran posibles bueno las cuatro que era imposible

Voz 5 14:20 pero no ha

Voz 3 14:23 alfombra opuestas lobos entrar aquí Déjame entrar sí pues esa es al final son las que más me gusta

Voz 8 14:29 a mí también no sé si yo provoca todos ir de hecho las demás las odiado no te no sé supongo que es una cuestión de

Voz 6 14:39 de

Voz 3 14:41 de esos malos estudiantes que no no se pongan las pilas destacan les tiran de las orejas pues un poco esa historia nuestro nos pongamos las pilas estamos muy contentos con todo lo demás pero cuando empezamos a trabajar como como una idea de hacer algo como muy concreto tendemos a no sé a encontrar los puntos más igual porque es un grupo que no es es para nosotros es complejo hacerlo sin del como tal porque las bases de un Single de de utilizar determinados elementos repetir mucho suman a la antítesis de lo que el grupo sí con lo cual supongo cuando encuentras una zona común entonces dos cosas estén de esa encontrar bueno Accidentes felices pues estos interesantes no

Voz 0335 15:25 pues sientes parte de la escena madrileña

Voz 8 15:38 en cuanto a lo extraño musical si todos somos colegas amigos todos salimos de fiesta juntos pero yo creo en lo musical sí que creo que hacemos algo muy distinto a los demás

Voz 3 15:49 yo creo que yo tengo otra lectura yo creo que pertenecemos a la a la escena pero igual el estamos en la parte menos explorada la escenas que está la parte está un poco más de garaje un poco más de luz si quieres somos la parte oscura seamos los únicos con lo cual bueno pues fue Agustín oímos pero no no empezáis ahora de repente a hemos para hacer esas cosas

Voz 0335 16:48 escuchando Lázaro que es la canción que da nombre al disco quizá una de las más punteras me he acordado en unidades Carmina no sé si tienes relación

Voz 3 16:58 muy colegas si son muy amigos pero no se sea bueno me me me me parece maravilloso que de hecho su último trabajando para hacer uno uno de los discos más redondos más potentes que se han hecho que se han hecho por aquí pero pero sería el último que pasaría por la cabeza geniales me me encantan estas estas lecturas externas porque a veces no se artillados una sorpresas no la genera unas referencias que te da y tal lo que dijimos al escuchar la primera después de de grabada

Voz 0335 17:32 si no me recordaba vale pues la vamos a volver a escuchar a ver qué pasa y me gustaría que me hablarles también de Déjame entrar

Voz 3 17:50 bueno déjame entrar es para nuestra mente porque ya te digo lo hago las cosas van por los derroteros que eran para nosotros ahora como la la versión como la rock

Voz 5 18:03 Rock and Roll de de de estadio ahí

Voz 3 18:06 hay que que bueno que yo creo que en realidad al final pero Miniestadi peruano era una canción igual que te decimos antes de niño a ver canciones de amor externos de amor pero es un poco más sentimental que nosotros ya es un poco menos se ha hablado poco de consumo comunes Astra o sea que es el avalados

Voz 9 19:36 no sabes propuesto no hablar de políticos

Voz 3 19:43 todo lo contrario sólo decía eso parece muy curioso disco ves un disco bastante políticos por la más clase política pero sabemos de quién nada claro en plan E son todas yo creo que sí que que sí que tienen una una vertiente política lo que pasa es que está es más diría que es un disco político que tiene está que está oculto detrás de metáforas que que sugieren otras cosas

Voz 0335 20:10 pero mi oculto lo que pasa es que volviendo a revisar un poco antropología de repente me he encontrado con una canción que se llama ciento cincuenta y cinco

Voz 3 20:19 mirar ojalá ojalá ojalá se nos hubiera ocurrido B donde han salido a los cincuenta y cinco casos es así como un número muy habitual mira el tema efectivamente la velocidad el tema lo el tiempo los los Beatles

Voz 0335 20:33 fue porque no claramente no teníamos un nombre que ponerle ya lo están vetando

Voz 3 20:36 ahora claro el tema este pues para arriba para abajo todo el mundo poniéndose Habana agobiar

Voz 0335 20:44 vamos a acabar escuchando lobos que me decía es que es una de las canciones más políticas el disco y me gustaría que me la presentara

Voz 19 20:53 bueno pues pues es una es es la primera canción que se compuso el paralelismo

Voz 3 20:58 no hay era bueno pues eso plantearlo a trabajar de Trajano mantener

Voz 20 21:06 es un bajo casi constantes

Voz 3 21:09 te una batería casi constante y que fue la la la veta fuera cambiando de un campo a otro también es la que en la que según plumas lo que hablábamos antes de de vamos a limitarnos con los oyentes solamente un cadáver

Voz 6 21:23 cada x tiempo pues tampoco Rando hay bueno y la temática pues si es bastante política tampoco

Voz 3 21:31 todo un poco el el tema

Voz 21 21:35 de bueno

Voz 3 21:37 de la monarquía de de cómo se

Voz 21 21:40 articula

Voz 3 21:41 las formas de gobierno en este país ojo que vamos a la hacer

Voz 0335 21:46 la verdad es que está el tema Un poco sensible delicadamente especialmente con con los músicos y con los tuiteros

Voz 3 21:52 bueno pero nosotros lo hacemos rap con lo cual claro quién va a meter en la cárcel arrancaba pues Pang Da da esta técnica ya bastante mal lo pasa el chaval mira que musical

Voz 0335 22:04 oye no se preguntado por el proceso de grabación del disco creo que es un disco que no hubiese utilizado batería

Voz 3 22:10 no no solamente solamente quejas de ritmos y luego está grabado en estudio que es que es mi estudio junto con los párrocos en los mástiles tenemos hay representantes de la escena madrileña

Voz 6 22:23 Nos hemos montado un estudio

Voz 3 22:27 está grabado íntegro por mi mezclado íntegro por mi hemos teorizado en California con lo cual

Voz 8 22:35 bueno me ha caído un sambenito es un poco también lo en las cajas de ritmos por prescripción médica una si es que a Carlos le tuvieron que operar de la espalda a justo en el medio de la grabación y hicimos estáis poco no nos gustaba

Voz 3 22:54 lo tuvieron que perder la espalda y de repente se discuten los flipa entonces a lo mejor tampoco quiero venir aquí a a echar mierda a nadie que no estoy aquí pero a lo no sabían problema con esa batería