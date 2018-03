Lo nunca Bristol, ¿titular o farsa?

Voz 1 00:00 si a partir de un real yo creo tú crees él crea nosotros creamos vosotros creéis

Voz 2 00:07 vean todo esto es el recreo en el recreo la vida más allá de un patio de colegio

Voz 4 00:34 a mí con la carita clásica del recreo por petición popular porque si no es bueno es que ardían las redes a las cinco nueve cuatro y nueve en Canarias tengan daba por ahí garita no pongas donde eviten no tengo aquí a la niña Candela es ella la que relataba Candela no es la hija de la son seguir por ahí no oye garita Nos vas a enseñar obvio hablar bien si como siempre al lenguaje ya lo sabes con qué nos va a proponer un juego veo por aquí no un juego un test que no nadie ha hecho nunca en la radio entonces digo pues voy a probar yo donde como siempre

Voz 5 01:05 en fin rompedor Lucía Taboada de la redada de podio

Voz 4 01:09 a qué tal Lucia tal Roberta no viene sola viene eh vamos a hablar de la huella digital

Voz 1322 01:15 efectivamente está todo el mundo me preocupa con lo de Facebook de borrar sus datos ahora que ha salido todo esto les vamos a explicar cómo hacerlo no sólo en Facebook en general

Voz 4 01:23 si me han dicho que ya no hay en las ferreterías ya no hay botecito usted de carbono catorce que vendían agotado si no hay nada absolutamente María Gómez y su series María buenas tardes

Voz 6 01:34 buenas tardes por un momento pensó que era David el gnomo Diegos enmascara no de la serie estaba como cantando

Voz 4 01:39 ahí sí sí sí sí la la niña Begoña d'Iniciatives chiquitito con esta arista te siguen salvando la vida la serios reposo puesto pero a diario me bastaba de nos vas a tener que convencer mira voy a voy a asaltar una pena

Voz 6 01:51 ahora para que la gente se quede hoy en La Ventana si Mc Gyver Mac Gyver o sea que ahí para arriba

Voz 1386 01:59 no no pero espérate que tengo otro cebo esperaré que viene la fuerte que está aquí

Voz 1860 02:04 qué tal muy buenas cómo estás muy bien Titus cosas no yo en mis torrija mis cosillas

Voz 4 02:10 a sus teatrillo hacer también bueno

Voz 1860 02:12 pues todo esto antes de las seis segunda ahora

Voz 5 02:15 si en el en el recreo

Voz 7 04:27 bueno después de la convoque mundial porno de Facebook que decía sino seriamente Lucía Taboada de Podium podcast es posible no es posible tarde en medio cualquier rastro de nuestra

Voz 8 04:36 bueno a llegaremos ahora con nuestro experto pero vosotros recordáis cual juego esta primera incursión e Internet el chat de Terra el latín chat Myspace algún foro decrépito os acordáis vuelve a merme

Voz 9 04:50 de que verme claro es que tú me había entendido yo me acuerdo que bueno

Voz 1386 04:55 que mi padre me dijo busca ahí el nombre del pueblo eso fue lo primero que busque el interés lo los primeros chats es decir nunca

Voz 4 05:00 esa era la nevada larga mediación pero los chats

Voz 1386 05:03 sí a través de un servidor el más popular era un holandés que era

Voz 4 05:06 de Ernest entonces ahí creadas los chats que después ya tú a través de Terra o no si aquel eso eso es

Voz 1322 05:16 bueno pues con ese pasado a veces un poco lamentable empezamos a trazar nuestra huella digital

Voz 10 05:21 esta es la historia de una revolución silenciosa que afecta a todas las personas del planeta trata de cómo nos hemos convertido en cómplices de un asunto que ha reformado nuestra veinte años después de su creación la world wide web no ofrece acceso a información libre y sin precedentes

Voz 11 05:44 esperé beneficios de una fuente gratuita de información de todo el mundo que realmente aceptarlo con los seres

Voz 4 05:50 bueno sí pueden

Voz 1386 05:54 las redes para conectar a la humanidad las bicis la humanidad conectado

Voz 10 05:58 pero el regalo de la red tiene un precio pagamos por un servicio que tal vez sea más prefiero que el oro con información íntima sobre nosotros mismos

Voz 1322 06:09 bueno acabamos de escuchar el fragmento inicial del documental de la revolución virtual concretamente el capítulo sobre el precio de lo gratuito por lo general no somos muy conscientes de la gran cantidad de información personal nuestra que circula por la Red porque no solamente están las redes sociales están las gestiones online que hacemos los comentarios que hemos dejado alguna vez en algún artículo así enfadados eh nuestros comentarios en foros es decir hoy en día nuestra identidad digital está multitudes servicios y multitud de sitios en Internet no solamente eso que aparece cuando buscamos nuestro nombre en Google que eso lo hemos hecho todos que si nos ponemos a bucear pues ahí encontramos de todo así que hoy vamos a hablar de la huella digital que poco a poco vamos generando con el experto en ciberseguridad de la redada Fran Gómez hola Frank cuéntanos qué es esto de la huella digital

Voz 6 07:09 hombre es otro día leí un artículo yo no ya por por quitarme el miedo que decía que sólo en Facebook llegamos a dar mil datos chat con lo poco que todas ya saben de Pi desde si tienes hipotecas algo que yo digo prosigue no cuenta esto si en algún momento si hasta pues eso

Voz 4 07:27 donde aquí sufriendo a básico Halo Halo

Voz 13 07:31 pues ahora que comentas eso incluso a lo mejor saben que tiene hipoteca porque alguien lo ha comentado en algún comentario no lo has dicho ni siquiera tú

Voz 1322 07:37 claro es que es otra cosa que nuestra huella digital no sólo la generamos nosotros también a generan los que nos comentar una noticia a los que se esa fue nuestra de no

Voz 13 07:45 por cierto el fragmento que hemos escuchado Lucía desde el año dos mil diez no es del año pasado ya llevamos siete años aquí ando un poco porque sabe que se lo estaban echando en cara

Voz 9 07:57 tras nada menos que sigue muy vigente sigue muy vigente

Voz 1322 08:03 eso es entonces cómo se puede definir nuestra huella digital

Voz 13 08:07 bueno vamos a ver nuestra huella digital lo compone todo el rastro que dejamos en en Internet cuando navegamos cuando ponemos un comentario más o menos todo lo que hacemos todos los días un me gusta

Voz 14 08:21 da un no me gusta un

Voz 13 08:24 quite a un bloquear a alguien toda esa información es información que se puede procesar y que pueda ayudarte a que alguien tome una decisión sobre sobre ti

Voz 1322 08:34 en general información vale tanto como el zumo de naranja en los aeropuertos no más o menos ahora mismo es muy valioso a nuestra información

Voz 13 08:42 a ver simplemente tienes que tienes que pensar en cuánto valen las empresas que manejan esa información que va a saber la cotización de empresas como Twitter Facebook Google realmente esas empresas no tienen fábricas no tienen nada no no no

Voz 15 08:56 no son tangibles la información es el valor que

Voz 13 08:58 tienen ya yo tenía la esperanza de que no fuera

Voz 1386 09:01 cotización que no se basará en ese intangible de la información que supuestamente tienen sino que fuera una burbuja pero no parece que que hay algo que te has visto que estáis

Voz 13 09:10 porque ha caído una barbaridad bueno a través de a partir de este de este esta mal llamada este mal llamado fuga de datos que

Voz 16 09:18 ha dicho que no es una fuga como tal sino es un uso

Voz 15 09:21 debido de la información privada de las personas

Voz 4 09:23 si podemos al bueno aparte de no entrar

Voz 1386 09:26 Pernet ni movernos estarnos calladitos inquietos podemos hacer algo para que no circule por ahí libremente nuestra huella

Voz 4 09:31 que no sea tener que leerlo de cuando vas a darle aceptar tener que levante todas las bases Ésa es si eso eso no lo vamos a hacer eso es pero hay que lo sepas pero si lo haces no lo ha hecho en en quién adscrito es exacto copia pega

Voz 13 09:43 Carlos no veas aceptarlo así lo leyese nadie lo aceptaría claro entonces como todo el mundo queremos navegar por las redes sociales queremos opinar queremos tener acceso a la información es el precio que vamos a pagar el precio que pagamos por por tener acceso todas las informaciones que nuestra información nosotros pasamos a ser parte de la información y lo que tenemos que exigir a las autoridades es que regulen esto y a las empresas que que que no juegue él o que utilice la información hasta cierto punto que al final pues nosotros ya sabemos que la información

Voz 1386 10:12 mismo qué es lo que nuestra información que vamos a Facebook es lo que vale para ponerte el anuncio para que alguien pague por poner ya lo que pasa es que esas empresas siempre sean parapetado y es algo que nosotros hemos comprado siempre en el argumento de que nada es gratis no te podemos dar todo porque si tú vas a conectar vía wifi

Voz 4 10:28 entrando con tú

Voz 1386 10:31 con tu clave de Facebook está dando el wifi a cambio de sexo parece que iba implícito el dar o que puedan acceder a cierta información tuyas pero ese contrato no no estoy haciendo si hoy

Voz 13 10:44 qué te ver te voy a resumir un poco el el la filosofía de estas redes sociales de internet de ahora mismo el tenaz porque conocemos si es que hay un dicho que que hace unos años circula por la Red por este tipo de de sitios que dice Si el producto es gratis es que el producto eres tú en este caso nosotros somos el producto que político que poético y qué mal rollo una vez

Voz 1490 11:06 bueno bueno bueno llegados aquí la pregunta yo creo que es si poder

Voz 1322 11:09 hemos borrar nuestra huella digital especialmente a los que están un poquito enganchados a Internet

Voz 13 11:13 hablo una ni con una amiga a una amiga sí han contado esto para una amiga bueno a lo que vamos a ver un poco

Voz 15 11:19 si es que existen mecanismos para para borrar tu información de Internet también podíamos incluso pensar en hacer un que no porque tienes toda la información que hay en Internet porque no te dedicas a borrar lo que haya hasta ahora en piezas de nuevo tampoco estaría mal para que tu perfil pues pasé a ser más complicado de otro

Voz 9 11:36 a menos información da igual porque luego te calientas y así lo vas a poner exactamente lo mismo que había saber en qué foros estará garita por ahí mensual

Voz 1386 11:47 oye porque tenemos la la posibilidad de acudir al al comodín este de la llamada ley de derecho al olvido

Voz 15 11:53 es lo bueno la ley del derecho al olvido no no es un comodín es una ley que nos ampara a nosotros

Voz 1386 11:58 Acciona quiero decir la ley está tal vez escualo

Voz 15 12:01 las leyes funcionan no sé si se puede decir que funcione en la ley están ahí para aplicarlas si alguien tiene que aplicarlas está claro que de alguna manera funcionan porque hay gente que que la ha utilizado oí bueno hecho la ley viene de una denuncia inicial se decide regular un poco en este sentido tengo aquí la ley la ley desde el año dos mil catorce y lo que nos ayude a esta ley es simplemente a que nosotros tengamos el derecho de ir a estas empresas a poder borrar la información que que es nuestra no que que los la justicia considera que es que es nuestra pero esto no quiere decir que nadie productivamente vaya a ayudarnos a borrar esta información es un derecho que tenemos dicho que podemos utilizar pero tenemos que poner de nuestra parte si hoy veremos un poco para cómo como Cervo

Voz 1322 12:43 porque no es tan sencillo como eliminar la cuenta no mandar servicios un poquito más difícil

Voz 15 12:48 bueno a ver más o menos y vamos a organizarnos un poco lo tengo aquí apuntado para para a

Voz 6 12:53 no me hagáis esto es como apostatar no están fase

Voz 4 12:57 me quito de Internet pero tiene no tiene

Voz 15 13:00 el proceso tiene esa cita lo que puedes hacer es por ejemplo puedes eliminar información concreta de un sitio es decir tú tienes derecho por la ley de protección de datos a un sitio aún foro has dejado un comentario pedir al administrado ese foro que te elimina ese comentario hasta ahí es es es el barrio vale vale eso sí

Voz 4 13:15 pero la agenda escribir al administrador de foro coches ya de coches va a ser complicado eso eso por un lado vale lo que lo que

Voz 15 13:26 tenemos ahí es la capacidad de quitar información concreta entonces eso puedes hacerlo no hace falta que restó a tu toda tu historial de comentarios puedes eliminaron comentario vale luego puedes eliminar una cuenta mal eso es tan sencillo como a lo mejor he irte a la parte de eliminar cuenta de tu servicio que éste se utilizado no quiere eliminar y exigir que te te la eliminen pero a veces eso no es tan sencillo

Voz 0159 13:49 sí porque muchas veces se queda ahí como como dormida en suspensión eso es pero no sé

Voz 15 13:54 bueno en realidad sale y formación se debería cancelar que es como lo tiene la ley contemplado la cancelación significa que la información se queda guardado almacenada durante cierto tiempo y es accesible cuando un juez dicta que se puede acceder a esa información y luego se borra pero la información no no lo puedo acceder ni ni tú ni la persona ni el servicio que lo está utilizando vale pero sí que es verdad que luego hay sitios que no son tan sencillos de darse a darse de baja es decir todo el mundo sabe que puede ser me he dado cuenta de Facebook cuenta de Twitter pero

Voz 4 14:25 por

Voz 15 14:26 pues yo sé antes ha comenta Lucía el chat de Ozu no se mejor si sitios más complicados de eliminar tu cuenta no para eso por ejemplo tenemos y tenemos la opción de darnos de baja con servicios como acaba un killer o jazz vale que son servicios que tú vas a dar tu nombre de usuario y te van a ayudar a a dar de baja por qué porque a lo mejor están automatizado esos procedimientos tan complicados en ciertos servicios hay gente que está aprovechando de aprovechando en manera sí

Voz 9 14:51 sí queda registrado hoy ya no estás en el otro lado te tienes que utilizar el acabo killer contra ya has di mi ya sea esto lo que utilizar los dos ya vamos a eliminar

Voz 15 15:02 esa es válido eso sería eliminar cosas muy concretas es decir me queréis de Twitter me quiero ir de este chat de de alguna de estas redes social

Voz 1322 15:10 pero un día me levanto con el pie izquierdo digo me quiero ir de Internet

Voz 13 15:14 un momento malo no de si que dices te levantas algo dices ya está adiós internet vale entonces lo que yo os recomiendo hacer es también seguir unos sencillos pasos vale que lo estoy aquí apuntado

Voz 1490 15:24 desconecta el router apaga el ordenador no

Voz 13 15:27 mira por la ventana de los cedés a al microondas como las películas acabó todo bueno por lo que tienes que hacer es borrar todas tus cuentas

Voz 15 15:36 vale aquí llega el principal problema de la gente que es cuántas cuentas tengo

Voz 4 15:40 incluida correo electrónico por ejemplo ahora de ver

Voz 15 15:43 ahora veremos se está preocupando vale

Voz 4 15:45 la oponiendo una intriga pasa no

Voz 15 15:48 sí bueno tienes que buscar todos los servicios donde tengas la la cuenta creada vale lo que puedes hacer también es ayudarte de herramientas automáticas es decir por ejemplo aquí apuntado disipo mi de Seat punto me vale que lo que te va a ayudarles a encontrar a mí mismo en Internet durante todos estos años donde

Voz 4 16:05 yo me he buscado y el Rayo

Voz 1322 16:07 sí sí que estamos metidos de en páginas que yo no recordaba que que estaba yo que sé pues una óptica Cano lo mejor me di de alta hace diez años cuando me decía comprarles gafas yo que me iba a acordar que os hayáis digo una óptica como una tienda que de pronto me compré unas gafas de sol hace siete años que tampoco me acordaba y sigue sumando hoy en fin

Voz 1490 16:27 hoy en día te registrar hasta para comprar las peripecias de tu perro

Voz 15 16:30 claro que para cualquier cosa a todos sobre todo suele tener tú solo de tender a ser una red social donde puede dejar un comentario donde puedes conocer gente todo ese tipo de cosas entonces lo que tenemos que hacer es buscar todas sus cuentas por ejemplo con este servicio borrar una por una como hemos hablado luego luego lo que puedes hacer es imagínate que no puedes borrar una por lo que sea porque una vez te comprometes a una bicicleta en Rusia no saber ruso y no puede borrar la cuenta pues intenta por ejemplo eliminar todo el rato y falsear los resto

Voz 1322 16:59 ponerte el nombre de Fran Gómez por ejemplo

Voz 0159 17:02 pero sólo iba a preguntar en algunas páginas por ejemplo en algunas televisiones para acceder a los contenidos en línea te dicen funciona creativo usuario Opción B entra por Facebook por ejemplo tú recomiendas entrar con un usuario pero falsear los Olear les voy a decir me llamo Pedro inventar te fecha de nacimiento o la pena

Voz 1386 17:21 no es mejor en transporte y no por Facebook y al menos así ya sabes que siempre ha entrado por esa vía y a lo mejor después es más fácil borrar tu huella

Voz 15 17:28 es más fácil borrar tu huella por ejemplo en la vía de entre porque sólo tienes una cuenta pero por ejemplo ya le está diciendo a Facebook en qué televisiones ves la tele

Voz 0159 17:36 ya la tele el rango de edad

Voz 4 17:38 sí claro vale tienes que sois Pedro a partir

Voz 9 17:41 ahora vale sí sí sí pero bueno luego

Voz 15 17:43 Fuentes eliminar las suscripciones de las listas de correo típicas listas que te ha suscrito ahora sería menos pero hubo un momento que todo el mundo tenía listas de correo elimina las porque esa lista también son información tuya que tiene que estar por ahí pululando hoy puede algún momento publicarse luego eliminar los resultados en los buscadores esto super importante los buscadores ya tienen mecanismos para que tú pidas eliminar toda la información relativa a ti mismo eso también hay una ley que lo que se aplica porque también ningún problema hubo una denuncia

Voz 1386 18:09 Nos metemos ahí decimos que vamos de tu parte ya estaba toda regla

Voz 15 18:13 ponerlo bien clarito

Voz 9 18:15 y luego por ejemplo donde no te has podido

Voz 15 18:18 ahorrar que poner ese imagínate el típico foro que había de choques una asociación de vecinos de no sé dónde ir y eso no es un servicio como tal porque lo llevaba un vecino que ya no vivía allí pues lo que tienes que hacer es ponerte en contacto con el buen máster con la persona que lleve esos foros para que eliminen la cuenta

Voz 4 18:35 no ya por último lo que tiene que hacer es eh

Voz 15 18:39 mirar tu cuenta de correo esto parece lo más

Voz 4 18:41 has has y que por favor no el primero vuestra cuenta de correo porque va a ser seguro el mecanismo para poder borrar tu claro eso eso el último yo no sé vosotros pero yo he llegado a la conclusión llegué ahí está

Voz 1386 18:51 hasta pegadito uno Ayestarán huella

Voz 4 18:54 así no se puede quien quiera seguir los pasos que lo llega

Voz 1386 18:57 quien quiera saber de las yo qué sé de la fruta que compró o las televisiones que veo esto es muy complicado lo de borrar la huella digital no es imposible pero es altamente improbable

Voz 1322 19:06 también depende de la huella que hayas dejado de tu su Internet y amiga por ejemplo además con

Voz 9 19:10 así de gordo porque siempre

Voz 4 19:12 claro claro claro

Voz 17 19:15 no

Voz 18 19:28 cinco

Voz 1386 19:28 es cuatro y treinta y tres en Canarias es hora es momento de hablar con más escuchada María Gómez alguien que asegura que las series leal Salgado les siguen salvando la vida y aquí seguimos pensando que exagera un poquito pero igual nos convence esta

Voz 1860 19:41 hombre a ver esos esos pasa porque eso es muy millennials todos aquí en esta mesa bueno no las más que ver claro exacto yo vosotros solo debéis de ayuda

Voz 4 19:49 tú no sabéis

Voz 1860 19:53 el sábado

Voz 6 19:54 Baltar altamente otra cosa no pero es verdad que no sabéis Ac2 el nudo de la corbata ayudó no sabéis yo que sé cómo ponerle la funda alrededor a Youtube no sabes cómo desatascar el váter a Youtube pero antes de Youtube hay amigos antes de Youtube estaba aquí

Voz 19 20:11 ya sólo para sí Khalid la energía solar utilizaremos el espejo para público como colector de eso haremos pasar la luz solar a través de los cristales de los prismáticos para concentrar puedes apuntar bien con un espejo es si siguen calentándose alevín y con suerte a la que estalló el depósito otras

Voz 1860 20:31 a más te explota el coche con el espejo

Voz 18 20:34 no de un retrovisor y unos prismáticos guardando

Voz 6 20:37 en calidad y quitando que bueno esto es de igual mil novecientos setenta y seis también lo Diego sentaría Paradise aquí hubo crece como te vienes arriba este tío era era la leche o sea yo creo que puede estar en el en el top five de series preferidas que sea una serie que duró de mil novecientos ochenta y cinco a mil novecientos noventa y dos años en los que Mc como le llamamos los que los que queremos Max salvó pues sin Bini infinitas vidas usando diez de papel en lugar de pistolas velas de cumpleaños Pete bombas Íñigo

Voz 4 21:06 Skaar en lugar de armas sí pero es es verdad que ha habido un nuevo

Voz 1386 21:09 ver

Voz 4 21:10 si esto no me gusta me voy a poner sería esto no me gusta yo le llamo le llama al impostor

Voz 6 21:17 a ver si este sacrilegio fue cometido en dos mil dieciséis la CBS volvió con un joven Mc Gyver Lucas Till un chaval nacido en mil novecientos noventa hombre sin barba esas siquiera melena a él a él eso no puede ser hicieron dos temporadas también te lo digo igual llega una tercera espero que no yo lo siento pero no compro Mc sólo hay uno yo le defender

Voz 1386 21:37 para vale vale ya está no hay más preguntas señoría queda demostrado es creo que que la serie este han salvado la vida pero a ver por lo menos los consejos de de Mac Gyver

Voz 6 21:46 Mi Mac

Voz 4 21:47 vas a compartir hoy tu sabiduría pues claro que sí claro que sí os voy a dar

Voz 6 21:50 ah pues consejos que podemos aprender de las series para gestionar en este caso el éxito deportivo porque bueno Nadal vuelve a estar muy arriba no Alonso también está muy a tope pero ya llevan años en la élite yo me quiero centrar en la humilde y maravillosa selección de Gibraltar

Voz 4 22:06 en lo alto se seguro que sabéis que han hecho historia

Voz 6 22:08 horas este domingo a Letonia por uno cero Un golazo a dos minutos del final consiguiendo su primer triunfo desde que se afiliación a la FIFA en dos mil dieciséis están en el número doscientos seis del ranking han conseguido ganar después de treinta partidos habían teñido pobres ricos cinco derrotas in ciento veintinueve goles

Voz 1386 22:27 bueno esto es importante porque a ver Gibraltar sólo había conseguido una victoria una selección si a lo largo de su historia si había sido en dos mil catorce ante Malta no sé si con limones de por medio

Voz 1860 22:37 bueno es que a él alemanes sí sí no no lo sabemos pero ya veis

Voz 6 22:40 los pobrecitos pues no no están muy acostumbrados al éxito así que les voy a dar unos consejillos que no regala las series para asimilar esta victoria para intentar mantenerse arriba en la élite

Voz 4 22:50 eh

Voz 6 22:50 uno de los consejos principales que yo les daría es que no mezcle nunca trabajo y amor porque pues eso puede hacer que pierdan algunos partidos es un error pues meter en el equipo que seguir a un amigo a una pareja o al presidente de tu comunidad estamos en el descanso

Voz 20 23:05 estamos de Prince váyase señor Cuesta alguien me puede explicar qué está pasando aquí Pizarro usamos agradaría percibo ciertas tensiones sexuales seguro que ha empezado la pija me perdonas tú hija que toca también a hacer

Voz 1860 23:25 con Roberts

Voz 20 23:27 dónde está asentada gotas primer Triángulo Amor

Voz 21 23:30 los Lucía Roberto y mi hija que se acaba de quedar sin para señor Juan que no Elaine que la culpa de todo al duele que para darme a hundir era tiempo Rocío se busca salir con Carlos esto le dio idea cara Alicia Aller que se digan salí con Carlos para darle celo Ale que a subese inventó lo de Natalia para darle celo Alicia

Voz 1860 23:48 pero claro esto fastidió a Lucía

Voz 21 23:50 momento sigue ahí todavía medio coñazo con la niña Roberto lo acogió con Alec y así sucesivamente y por eso vamos perdiendo de veinte ella

Voz 22 23:57 hasta aquí adivina que iba bien

Voz 4 24:00 pero nunca

Voz 1860 24:04 Mariola

Voz 1386 24:05 también lo que no deberíamos hacer

Voz 6 24:08 sí ya lo veis y un ejemplo clarísimo es también aprender a diferenciar la realidad de la ficción porque claro todos tenemos mitos yo creo que esta Lucía Taboada le va a gustar a B porque se hablo de Oliver Atom o si Price hombre este Tom Baker esos campos Keylor yo le he pedido ayuda al juez de línea Edgar Hita si estás preparado con él

Voz 0509 24:27 no no me metió dan el pelo pantalón corto y el cronómetro colgada en en con el grito en el pecho

Voz 6 24:32 vale en no toméis como ejemplo todo lo que veis en las series porque claro llega a esta gente Italia empieza el cronómetro aquí tenemos lo menos dicho

Voz 23 24:49 el técnico acrobática catapulta infernal cuanto llevamos a partido de dos abundó

Voz 1860 24:56 sabes

Voz 18 24:59 empieza la catapulta

Voz 1860 25:01 bueno ya está de suelo vaya Jason cuanto llevamos veintitrés segundos señorita os allá debería una vez a puerta sorprendidos no estaba el otro ya está encima empieza la todo lo que empieza cuanto llevamos treinta y seis segundos setenta y seis segundos que si se sigue mostrando firme sólo hablado con pero es que esto está volar follar remata muestra que el balón ya verás cincuenta

Voz 18 25:33 yo unos cincuenta segundos y me encanta

Voz 1860 25:37 por qué haces todo un minuto Edgar ha sido cincuenta y cinco veintitrés si al final todo es gol algo nuevo algo que vas con esa sabia físicos que han calculado lo que me Campos no lo metió sí sí sí yo pero

Voz 0509 25:51 no sé pero te quejas de la narración pero sí están jugando en el barrio y les narran el partido y eso no pasa en la vida

Voz 1860 25:57 eso es mi amigo Baltar Nolito y te dicen vuestros partidos porque no nos da tiempo Malek más consejos qué pasa

Voz 24 26:04 con los detalles

Voz 1860 26:04 bueno pues yo creo que entrena importante entrenar duro

Voz 6 26:07 no de forma constante darlo todo dejarse la piel pero pero eso sí hay que saber dosificar invertir las energías en los partidos importantes porque al final mira unas malas Agujetas Tirol un plato malo te pueden fastidiar un encuentro por eso como bien apunta Frank Underwood en House of cards hay que conocer el dolor

Voz 26 26:33 hay dos clases de dolor es dolor que te hace fuerte y el dolor inútil ese dolor que sólo provoca sufrimiento no tengo paciencia con las cosas inútiles en momentos como éste quieren alguien que actúa que haga lo más de lo necesario ya está

Voz 23 27:02 es spoiler sacaron a golpes de poca paciencia que actúe hacerlo necesario hacerlo más desagradable

Voz 4 27:11 hablaba de Netflix no ya de que de que hermana volver a rodar un capítulo Kevin Spacey por por los casos de abusos que han estado hablando de Kevin Spacey claro no

Voz 6 27:19 en fin hay que decir que ese sería otro aprendizaje que dejamos para otro día si te parece que podemos resumir fácilmente no te comporta es como un miserable yo si quieres para esta sección pues os ilustrará con cortes del show de Bill Cosby ha quitado

Voz 1386 27:30 me parece bien pero de momento vamos a seguir con recomendaciones para esos futbolistas de la selección de Gibraltar para su afición que debe estar además especialmente motivada muy feliz con la vida

Voz 6 27:41 hombre la afición seguro que está contenta pero en este caso mi consejo es que amigos tampoco tampoco están muy pendientes de la ficción porque los hay que son pues muy fieles pero también los hay mucha que heteros y no acaban de entender pues lo que es apoyar a tu equipo en las duras y en las maduras

Voz 4 27:57 no sorprenderá que el ejemplo pues a Homer Simpson no

Voz 1860 28:01 estamos riéndonos eso sólo unos perdedores isótopos nuestra arde

Voz 0509 28:07 sí ese francotirador del público les vino

Voz 9 28:10 que mide Melilla

Voz 28 28:13 a los seis quitaremos algunos de sus seguidores señor suscritos porque estar a punto de entrar en la historia que nos dice que yo siempre confío lo han nombrado inspirados hincha que siempre siempre siempre apoyó a su equipo aunque esta vida vaya perra tiro Gaspar que aún no ha terminado

Voz 6 28:42 y tengo que decir que estoy entre Homer y Mc Gyver porque como se puede tan feliz pues no se puede ser tan feliz como Homer no

Voz 4 28:50 difícilmente verdad dime

Voz 6 28:52 dan muy algún consejo para el equipo

Voz 4 28:56 bueno sí sí yo creo que esto también

Voz 6 28:58 es importante equipo directivo de Gibraltar la plantilla es lo más importante yo creo que lo más hay que confiar en ella pero también es importante pensar pensar a lo grande a hacer pues que se algún algún fichaje estrella en la medida de lo posible ante eso pues si no hay dinero uno tiene que dar lo que tenga lo que tenga como pasa en él

Voz 4 29:15 Príncipe de Vélez quiero preguntarle a los dos

Voz 29 29:18 nuevos fichajes de la Academia haberle estes Willy Smith eh

Voz 9 29:22 cómo te llamas

Voz 1860 29:24 co claro el señor jazz tranco

Voz 30 29:28 os gustaría jugar en el equipo del colegio pero si ni siquiera si de este cole estoy dispuesto a olvidar los se acepta Itu Will me encantaría un sitio donde poder jugar al equipo podrás jugar aquí cuando quieras creo que no te favorecerá al cara al ingreso en la universidad no se entrenador de acuerdo te regalo mi coche

Voz 1860 29:48 así que Benzema sabían algo así pasó María mañana más vivo a través de las series hombre es que igual no morir

Voz 24 30:02 esto Forte que mira que aquí pasa pasado quedo con ella respeto

Voz 4 30:11 me hablar con ellos probable no

Voz 24 30:18 hay una cosa que no me aclaro te has traído la procesión aquí al estudio

Voz 1490 30:24 parece yo es que soy fuerte nazarena sabes

Voz 24 30:26 no me no me la quería perder tu sales y Semana Santa sí que sí sí tanques y sales a proceso

Voz 1860 30:31 pero cada vez si no yo soy de la Hermandad de la Virgen de los Dolores

Voz 1490 30:37 capa y capirote morado túnica blanca cómo te quedas

Voz 24 30:39 muerto no muerta muertas cuando empezamos que no había aceptado menos mucho muchísimo ya lo sé que cruce después de caer cuéntanos

Voz 4 30:50 te traes hoy pues yo es que soy muy de

Voz 1490 30:52 pensar no ya a los sindicatos tiró introspectiva sí sí yo tengo la materia gris muy desarrollada esta semana santa pues como no llevo el fajín de nazarena puesto que ha venido con un vestido ideal pero no vengo de nazarena pues nada a la morriña iba cosa lleva a la otra y me he puesto a imaginar cómo es la Semana Santa millennials

Voz 1386 31:11 no sé

Voz 1490 31:12 te vamos fuerte como el de Evita si soy soy semanas antes seis semanas para que nos entendamos pues como buena grupis de estas fechas hecho un Top tres de tradiciones arraigadas traídas al tres punto cero lo que sea del tres punto cero jefe

Voz 1386 31:26 no sé lo que es el tres puntos cero si no te lo den

Voz 1490 31:29 no porque a mí en el tres punto cero pues me conoce tanta gente que hasta me paran por la calle que el otro día entero una chica pero al mismo autobús que yo me reconoció

Voz 4 31:37 por Instagram no es sí si me me reconoce

Voz 1490 31:39 por Instagram a Bono no le hable de la Semana Santa porque esto me lo guardo para aquí para mi programa que es mi programa prueba que es donde pues a mi me gusta venir y hablar por eso decía el jefe que me estás interrumpiendo todo el rato dispersando decía pues que hecho un top tres con las tradiciones de Semana Santa traídas a la generación muy lineal

Voz 4 32:11 mi sombra de paro se está bien pero un poquito de coherencia tampoco

Voz 1322 32:19 sí a semana tradición de Semana Santa

Voz 4 32:21 eso sí tambores

Voz 1490 32:27 sí yo es que soy muy ecléctica no Alma María para un roto y para una avería y lo mismo pues bailó twerking pues que me planto el capirote isla primera tradición que nos estamos pasando por el forro los jóvenes los jóvenes como tú y como yo Roberto que explota nunca pero son las torrijas las consabidas torrijas tú sabes que llevamos comiendo pan desde dos mil dieciocho antes de Cristo y de repente además celíacos que personas

Voz 4 32:50 poquito de respeto e ahí más gente

Voz 1490 32:53 durante a gluten que gluten yo comparto y bueno pues que claro las tradiciones han ido a la porra y ahora pues los millennials quieren unas torrijas de pan de centeno semillas de Chequia que alpistes bueno y todavía no identificado que es la CIA ahora vas tú les dices a la señora Lola Natural de Cuenca que lleva treinta y tres años haciendo una doscientas veinte torrijas cada Semana Santa que las torrija nos hacen con pan duro como ha hecho toda la vida que por cierto voy a contar

Voz 4 33:19 esa Real real como la vida misma buena de mi abuela pobre mujer se equivocó en vez de echarle canela a las torrija les dicho pimienta solomillo reconoció difíciles circuito si no claro ella

Voz 1490 33:31 la mujer no sabía que ya está haciendo cocina fusión muy claro que yo no había Dios que que se lo comiera a no sé que lo saque algún chef Michelin que entonces ya es un plato de esos plato muy grande la comida es muy pequeña pero esto quería decirte que el otro día lo conté en Instagram porque tú sabes que yo no callo yo todo lo cuento en resultados

Voz 4 33:50 lo que te reconocen por la calle en autobuses

Voz 1490 33:53 no tiene mucho glamour que me reconozcan el auto

Voz 4 33:55 eso eso está llevando muchos ahora está claro

Voz 1490 33:58 María Gracia pues resulta que decenas de seguir que digo decenas cientos de señoras miles miles diría yo eso no no es que hasta tú a lo mejor María te has equivocado alguna vez si las fichado pimienta las torrijas

Voz 6 34:09 yo no voy ahora es porque porque porque yo con los celíacos no me meto que es que ni en Twitter ya lo escuadra digital en algún momento he dicho algo Jaime la igual no

Voz 1490 34:16 dan un poco de cada cosa pues nada no pues oye yo

Voz 4 34:20 sí sí sí yo también

Voz 1490 34:22 Kelly Acker el caso es que si alguien ha sufrido esta desgracia por favor que nos enseñe

Voz 4 34:27 vale que no se enseña la torrijas eso está muy bien eso he dicho que queda queda muy elegante además enseño me la torrija enseñan amparen

Voz 1490 34:33 no sé hasta que no lo no sino ante la foto de la torrija aquí

Voz 4 34:36 sí vamos es genial que me tu torrija aquí a tu programa

Voz 1490 34:41 a mi programa también programa si exacta La Ventana de la fuerte otra de las tradiciones que nos estamos cargando los jóvenes son los balcones VIP en la Semana Santa dejé en ciudades Vanessa hace falta balcones alguno no tenemos ni eso no pero es que ahora verás es que son de Andalucía aquí en Madrid no se lleva a vale vale vale Ananda el Valencia en ciudades como Málaga como Sevilla pues lo de los balcones es que es de gente de bien que yo no es que haya estado Lucía pero lo he visto todo esto eh a redes claro es que con las redes sociales no creamos solos yo todo lo he visto he visto será el procesiones en streaming en Periscope en directos de Instagram que otra cosa no pero qué gusto porque tú desde tu casa están ya penitenciario con ellos

Voz 1386 35:19 los punto cero ese punto cero como

Voz 1490 35:21 Papa que te digo una cosa el Papa tiene Twitter solo sí que echó a personas que es al mismo pero en italiano en portugués es si ese silla así el Papa os es es maravilloso pero de eso nada jefe me esta semana se estrena en la Liga

Voz 6 35:37 claro porqué estar que dentro de los que come torrijas

Voz 4 35:40 yo no lo ha dicho

Voz 9 35:42 yo te digo que igual tú muerde

Voz 1490 35:45 que me traten estaba intentando ayudar

Voz 9 35:48 a jefes te lía cumbre

Voz 1490 35:50 bueno ya para mira mira sin huella digital y mira todo lo que estamos alargando aquí decía

Voz 9 35:55 bueno

Voz 6 35:57 tan finas que en Facebook planeaba Celia es que versos

Voz 1490 35:59 has que subimos una foto del jefe cuando no están muy buenas condiciones y en fin para terminar en comentar que lo de que no se coma carne en Semana Santa los millennials también lo llevan raro por qué porque a mitad de afganos que decir ya durante el año no comen carne pero yo creo que por aquello de la rebeldía y quizá puede llevar la contraria todo el rato y están comiendo todo el año lechuga el Viernes Santo sea hacer una barbacoa eso es de ser un poco pues eso My Way que diría Frank Sinatra por ejemplo Pablo de Torres compañero de

Voz 1322 36:27 los cuarenta que Sánchez cuarenta el otro día me decía que han

Voz 1490 36:29 esa suma de toda la vida les ha hecho bocadillo de carne echada al Viernes Santo

Voz 4 36:33 sí sí sí sí no tiene mucho sentido

Voz 1490 36:35 comer carne y menos si no es que estaba procesional mando se comía el bocata por debajo del capirote claro es que estamos ante tupida

Voz 1386 36:44 es comer con el capirote puesto a ver

Voz 1490 36:46 poder yo soy del buen comer ello poder puedo comer debajo del capirote si quiero pero eso es un engorro tú imagínate el empastre pero quién le vaya valga contraria a una madre ETA madre te dice que te comas algún tú te lo comes sin rechistar con bien poco

Voz 9 37:00 eso es eso es

Voz 4 37:01 corte el jueves más joven así mejor hasta ahora

Voz 18 37:17 toca clase de lenguaje con el garita hoy hoy no los van a cambiar las palabras de lugar no tuvo ayer hoy no hoy traigo algo que

Voz 0509 37:25 me encanta algo que me flipa hay gente que se queja de que la prensa deportiva pues a veces puede resultar monótona e incluso si lo mezclas ya con los jugadores con el fútbol es fútbol no sé quién por eso traigo titulares reales en los que hacen juegos de palabras que mola mucho que mola mucho así que no es tan monótono como parece vamos a jugar eh vamos a hacer un test yo os diré tres titulares vosotros tenéis que acertar cuál es el correcto

Voz 4 37:49 oye creo que para para eso vamos a contar con un juez de detención que está ahí a tu lado no es un bueno es un juez excepcional estoy hablando de de El gran Bruno

Voz 1860 37:59 Alemania que cada uno

Voz 4 38:04 yo somos muy fans aquí en Barcelona de este tipo de de titulares y luego voy a hacer yo es de de perita Brno como los de Cristiano e los de cristianos han salido peor pero voy a hacer de Pedrito Un poquito a ver cómo vais de de tema de titulares deportivos mérito aquí tenemos a la perita Marta Valderrama

Voz 0509 38:20 qué tal muy buenas también ella se encarga decirnos quién ha ganado quién acertamos más

Voz 4 38:24 va muy bueno y Bruno

Voz 0509 38:27 a presentaciones esto que va hipótesis

Voz 4 38:29 entonces si tipo test si quieres vamos ya ha empezado

Voz 0509 38:32 hemos vale empezamos a ver cuál es el titular correcto e cuál es el público el jugador Carlos Tévez realizó una entrada durísima una vez y lesionó un rival vale para verla al hospital muy bien ahí le perdonó como tituló el diario argentino Olé

Voz 4 38:48 a tibia hay perdoné el perdón del Rey Carlos la Torre lo pisa yo voy a decir tibia perdone ojalá ojalá tibia hay perdón todos queremos que sea eso

Voz 9 39:01 hala todos la unanimidad unanimidad todos la juez pues vuestros deseos son órdenes a maravillosa pero vamos con otro Unicaja de Málaga que jugar un partido contra el Armani Milán de baloncesto sale derrotado con contundencia a Milán mata porque el Armani le hace un traje

Voz 4 39:26 el Unicaja para trapos son buenísimas la ve el traje el traje el traje pero es decir yo yo voy a decir mi la mataba

Voz 1490 39:35 yo también lo hace porque antes la el día

Voz 4 39:38 yo también me apuntan a ver bueno pues la respuesta correcta es la

Voz 9 39:42 se le hace un traje se está bien

Voz 0509 39:45 delantero Dani Danny Welbeck vuelve a una lesión y lo hace marcando

Voz 1490 39:51 es que ha hecho el titular

Voz 9 39:55 Lucía no tiene aquí los días

Voz 4 39:56 Boris tú que como titular ya lucía te fuego Velvet

Voz 17 40:00 pues la verdad

Voz 0509 40:04 no Welbeck con victorias vuelve ve Danny Welbeck

Voz 9 40:09 por Navidad IC sino Welbeck no participa Juan

Voz 4 40:15 la fe nace no Danny Welbeck a casa porque yo también me gusta que la de ella me me tira la la es la la aquellos jefe la ve bien la casa pues llevamos plena de María bueno vamos con otra el Real Madrid León

Voz 0509 40:30 correctivo en Champions al Apoel de Nicosia pasa de ronda este bueno todo normal menos el titular de prensa a Nikos

Voz 9 40:38 ya ni nada por el billete fe tibia hay perdoné

Voz 4 40:46 el mito se y Periscope explosión y nada yo Apoel el billete yo creo que también Nicosia

Voz 0509 40:55 da por el billete o pero también yo digo a todo el bien

Voz 4 40:58 y no se puede no no la fe

Voz 0509 41:02 no vuelvas

Voz 4 41:04 te ve perdone otra vez bueno la respuesta correcta es la B apostó porque el da mucho juego eh sí sí he pensado que había un vago que había repetido esto pasa a veces ya ya pero tienes que tener más hubiera sido bueno hubiera sido APPO ellos

Voz 1860 41:19 hola oye ángulo la escrito Bruno que confiesa no no es verdad que todos son

Voz 0509 41:26 verídicos esto hay que decirlo el Bristol un equipo de Segunda división inglesa consiguió una gesta eliminando a cuatro premier en la Copa de la Liga vale

Voz 4 41:34 los titulares pueden ser a

Voz 0509 41:36 Bristol pecador

Voz 9 41:39 siento tenía que verlo

Voz 4 41:41 lo nunca Brixton Bristol y nos lo nunca visto en estos la buena es la ve lo nunca visto estará fácil tú sí y tú lo así yo hago titulada así en Carrusel Deportivo podrían y el nombre de me deja fuera seis meses en la nevera lo nunca visto

Voz 1322 41:57 lo nunca visto el podrías el nombre de un equipo de pachanga perfectamente

Voz 4 42:00 sí estas de ligar el río que Bruno pero sí que Carrusel ya sabes que lo que estamos comprobando hay mercado por ahí eh sí sí no siente ningún sitio escogen si sale rápidas tanto bueno no sé si sabéis que el Real Madrid jugó contra el Girona en Liga al otro día pero claro hay un diario

Voz 0509 42:20 creo que estaba pensando todo el rato en el partido de Champions contra la Juve vale entonces tituló a Tomás Gerona

Voz 9 42:26 es la Vecchia Girona se Champions Till Ivy

Voz 4 42:33 ojalá sea la me da igual igual no lo es pero sería maravilloso va la Vecchia allí ya también la de la respuesta buena es la ve la ve que quiero

Voz 0509 42:42 ah vale esta es

Voz 9 42:45 esta esto vale Mario Kasun ex jugado

Voz 0509 42:47 a ver del Barça de baloncesto tuvo una fisura en el peroné vale que le tuvo seis meses de baja

Voz 4 42:53 hay que decirlo

Voz 9 42:55 pero a tibia hay perdoné vale casi un venga o CD Super Mario ya no es súper nace no

Voz 1386 43:04 yo es que tiene cierta tendencia aquí el el guionista tiene cierta tendencia a la vez que os habéis dado cuenta

Voz 9 43:10 al menos una siga

Voz 4 43:14 de nada

Voz 9 43:16 los otros aquí duda de hacer pues la buena es la condena de decir me cago la leche Pepe Mel

Voz 0509 43:27 el consiguió una buena racha con el Deportivo luego ya le fue un poco peor pero la prensa aprovechó para hacer un juego semántico maravilloso ha

Voz 4 43:35 a ti Mel B Mel partido tengo fe

Voz 0509 43:40 sabor a dulce Mel aquí no

Voz 4 43:43 por favor por favor venga pues yo sí tiene la ve punto melé partido tu ya te clave pues la buena es la activamente diré

Voz 0509 43:56 bueno ahora vamos a ir con con un par sobre la final de la Champions que juegan los equipos de la capital

Voz 15 44:01 sí

Voz 0509 44:01 primero voy con la versión de la Prensa de Madrid llegan a la final y la portada de uno de los grandes diarios

Voz 4 44:08 es a chotis LIC ve chulapos LIC o fe final Pichincha al pichichi estas son verdad y tal se

Voz 9 44:18 bueno pero de ninguna

Voz 15 44:21 sí

Voz 9 44:23 sí sí

Voz 4 44:24 que son correctas ya chulapos lo apoyó chotis Pichi John también como Lucia tengo eso ya me perdí chotis

Voz 0509 44:36 Kiessling bueno y en la Mick con la misma final en Barcelona tomaron diferente algún diario no sé por porque abrió portada dejando sus preferencias claras

Voz 9 44:46 a Cholo queremos que gane solo pienso en no te lo perdonará jamás a Manuela Carmena

Voz 17 44:58 ah

Voz 4 45:00 solo

Voz 9 45:02 la Bella piensa venga te das lo mejor claro

Voz 0509 45:12 Bardal último el juez ha dicho lo el último porque es muy grande terminamos con bueno este reciente el Deportivo de la Coruña pues no está en su mejor momento y la llegada de el nuevo entrenador Clarence Seedorf tampoco es que haya mejorado mucho la situación rojito al juego de palabras e a

Voz 9 45:29 este Depor es inofensivo ha sido un desastre sido perdones y no me ha ido ofensiva este deporte es una inofensiva la espera redoble Bruno

Voz 1860 45:52 por este deporte es inofensivo veredicto perito tenemos un empate tenemos un empate entre Roberto y Lucía bueno

Voz 4 46:02 pues muchas gracias a todos