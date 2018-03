"España tendrá que acatar la decisión de la ONU y no practicar el desahucio"

Voz 1 00:00 creer que me dejen siguen porque que yo no puedo unir con tres hijos así como cuatro no puedo entonces yo les pido que enciende de que no lo quieran de cara

Voz 9 00:54 Ricardo Rodríguez bienvenido a la veintena de Madrid que te cómo estás hola buenas tardes bien

Voz 0861 01:00 Ricardo tú vives en en Villaverde en un piso con con tu mujer y con sus dos hijas de cuatro y ocho años sino si no me equivoco menores de edad las dos evidentemente hace muy poquito había recibido una carta de del Alto Comisionado de los Derechos Humanos de la ONU

Voz 7 01:16 una carta que dice que os dice que ordene la suspensión de nuestro desahucio hasta que hasta que no nos den una vivienda social

Voz 0861 01:24 bueno esa carta Ricardo lleva el sello no de del Comité Económico derechos sociales de de la ONU ha ordenado esa suspensión cautelar de del desahucio nos acompaña también Alejandra Jacinto abogada de la plataforma anti desahucio buenas tardes qué tal cómo estás hola buenas tardes qué tal bueno es lo primero Alejandre me llama mucho la atención e en un solo día habéis conseguido que este comité de la ONU haya frenado temporalmente este desahucio el días

Voz 3 01:49 siete de marzo llegó vuestro mensaje de socorro el

Voz 0861 01:54 el ocho Un día después es emite esa carta

Voz 3 01:57 muy rápida no parece que que la reacción no

Voz 0861 01:59 este comité de la ONU sí

Voz 3 02:02 ha sido una una respuesta muy rápida pero no precisamente la ONU lo que hace es a prevenir las violaciones flagrantes que se vayan al Comité de Derechos Humanos y claro actúa con principio de de de eficacia eficiencia en vista de bueno el posible daño irreparable que hubiera supuesto para la familia ser desahuciada sin alternativa habitacional con dos niñas en invierno en la ciudad de Madrid

Voz 0861 02:24 bueno alejan de este comité suspende temporalmente este desahucio amparándose en un protocolo internacional que si no me equivoco España también ha afirmado que dice ese protocolo lo primero te pregunto por qué ese frena este desahucio no sé si se tiene en cuenta especialmente el hecho de que Ricardo viva junto a dos hijas menores de edad

Voz 3 02:42 pues si España es firmante de numerosos tratados internacionales que velan por la protección de derechos humanos entre ellos el el Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y culturales que habla de que bueno se debe garantizar el derecho a una vivienda digna la vivienda digna es un derecho humano en tanto en cuanto España ha suscrito este tipo de Tratados podemos emitir los ciudadanos que Nos vemos en riesgo de de ser

Voz 10 03:05 sí violados en nuestros derechos más eh

Voz 3 03:07 elementales como el derecho a la vivienda de acudir a este comité para para solicitar bueno pues amparo ante los tribunales que que no bueno estamos obteniendo en en España hay bueno en ese sentido es un tratado internacional que es como cualquier otra norma interna como cualquier ley que se publica en el Boletín Oficial del Estado que está firmado por el Ministerio por el ministro Asuntos Exteriores iraní lleva la firma del Rey son tratados plenamente vinculantes que que son como cualquier otra ley nacional incluso que tienen primacía frente a normas internas

Voz 0861 03:39 cuando Ricardo te preguntado a que te decía esa carta lo que no te preguntado es como estéis de ánimo que que habéis pensado qué sensación habéis tenido al leer esa carta hizo saber que de momento no se echan de vuelta a casa pues

Voz 7 03:50 José imaginar muy contentos dentro del del el camino que ya estamos soportando verdad de de está viviendo en esta situación pues estamos contentos la verdad porque es que este manifiesto de la ONU reconoce que se está vulnerando nuestro nuestro derecho como dice Alejandra entonces estamos muy contentos a lo primero no nos lo creíamos eh pero ahora sí de zumos viendo que es real

Voz 0861 04:15 sobre todo por la insistencia de los medios no

Voz 7 04:18 siempre estamos era por algo también

Voz 0861 04:21 cuéntanos también por qué os querían echar

Voz 7 04:25 pues nosotros llevamos tres años luchando para que el BBVA que es el propietario de este de este piso o no poder hacer un alquiler social entonces desde desde un primer momento empezamos una negociación con el propio banco a través de la plataforma siempre se ha negado siempre hemos Versace escritos Mail

Voz 0861 04:48 Nadal nunca nunca nunca cuáles son vuestras condiciones económicas que impiden no poder pagar porque si no me equivoco más ser un piso ocupado que os impide poder pagar el que situación económica estéis ahora mismo vuestra Familia para no poder asumir ese gasto claro nosotros

Voz 7 05:00 nos lleve llegamos a esta situación porque no vemos a a en nuestra situación económica no nos prometía y poder pagar un alquiler de renta libre entonces vemos que este piso estaba vacío y no metimos ahí entonces ya comenzó hay una serie de circunstancias nuestras eh tuvimos que acudir a los servicios sociales y las trabajadoras sociales pues no solicitaron una ayuda que hay que se llama Remy la rentabilidad eso es ya la estamos percibiendo quinientos setenta y cuatro euros

Voz 0861 05:33 Alejandro hay un matiz importante en esta historia en este relato hoy no estamos hablando de una recomendación no de ningún comité de la ONU sino de un dictamen en teoría es de obligado cumplimiento pero te pregunto qué garantías hay de que España acate esta obligación porque claro entiendo que en este caso este comité de la ONU no tiene capacidad física ni ni practica para que España ejecute o Madrid ejecute esta orden cómo se garantiza que eso se va a cumplir

Voz 3 05:56 claro pues efectivamente no no van a venir los cascos azules a impedir el desahucio y en ese sentido bueno pues a lo que la garantía es que si España no quiere volver a serlo condenada como ya lo fue el año pasado por violar derechos humanos como como el derecho a la vivienda tendrá que acatar el la resolución la medida cautelar y no como y el Juzgado de Instrucción número cincuenta de Madrid no podrá desahuciar a esta familia sino lo hace España volverá a ser condenada como ya lo fue el verano pasado bueno ahí hay un hay un grupo de seguimiento que que entremos constituido desde organizaciones de la sociedad civil como Amnistía Internacional Cáritas y la Plataforma Afectados por la Hipoteca estamos haciendo un seguimiento al cumplimiento este tipo de resoluciones

Voz 0861 06:40 soy sí perdona que dentro de parejas casi como unos centinelas

Voz 3 06:42 para para que esto se cumpla si yo exactamente exactamente nos toca hacer una labor de de supervisión y de monitoreo al Gobierno al Gobierno español que que está incumpliendo los derechos humanos y los derechos económicos sociales y culturales como es el derecho a la vivienda

Voz 0861 07:06 bueno pues hemos querido abrir hoy La Ventana de Madrid con con esta historia con la historia de Ricardo sobre todo con ese dictamen esa resolución del Comité Económico derechos sociales de de Naciones Unidas que de momento bueno es una suspensión cautelar veremos en qué queda porque este comité el sol en esa resolución también nos explica Ricardo que bueno que que ahora comité tiene que decidir finalmente qué ocurre con con vuestro caso gracias por estar aquí de verdad y sobre todo mucha suerte a los cuatro