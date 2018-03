Pablo Remón, Bárbara Lennie y Ana Alonso presentan la obra 'El tratamiento'

Voz 1 00:00 eh porque cuatro

el mítico Rafael Azcona le decían por ejemplo que era el autor de películas como Plácido como el verdugo como Belle Époque con como La lengua de las mariposas si ante esa evidencia en el lo negaba su respuesta era que el autor de las películas cuidadito era el director que su participación terminaba cuando entregaba el guión bueno qué pasara luego él decía aumentaba poco poquísimo nada este pasado fin de semana viendo la obra el tratamiento de Pablo Remón tú lo has visto también verdad reclamen pues en el teatro Pavón Kamikaze como decíamos los ha venido a la cabeza de esta reflexión que es una de las muchas a las que te lleva esa obra esa reflexión del renombrado guionista riojano bueno también es curioso que justo estuviéramos viendo esta obra el día más o menos coincidiendo con la fecha en la que se cumplían ya diez años de de su fallecimiento bueno y que nos acordamos porque viendo el tratamiento se entiende perfectamente lo que decía Azcona el guión puede ser fantástico la película la película puede ser otra cosa

lo que mola haría muchísimo difícil cambiar la peli antes tú que yo no tiraría el tratamiento es fantástico hace cosas para rogar mañana pero yo te pregunto

las protagonistas femeninas son Bárbara Lennie qué tal barbara buenas tardes buenas tardes nuestra compañera Ana Alonso hola qué tal hola qué tal hoy en unos piensa poner a prueba lo hizo mañana mañana si tocara durante Baiano y el todo por la radio y el creador Pablo Remón Pablo qué tal hasta qué tal cómo estáis esto tiene mucho de autobiográfico por tu cartel bueno pues mira así normalmente normalmente

me dicen que lo estás pero he pensado que ya hoy que es el día de del Teatro pues bueno no ahí sí sí inevitablemente claro no es una obra muy personal muy que refleja muchas cosas aunque no es autobiográfica digamos en las cosas que le pasan al guionista y no es exactamente el mismo tipo de guionista yo soy guionista lo he sido muchos años que tenía muchas ganas de contar cosas más o menos que me hayan pasado un poco aficionadas Bongo cambiadas pero bueno así de de ajustar un poco cuentas la verdad que sí

ya porque te han dicho muchas veces eso de no nos está muy bien he estado esto está ya está listo para entrar a vivir pero dale una vuelta eso te lo han dicho muchas

bueno eso es verdad que que bueno ese habla en la obra de estabais diciendo que lo que decía Azcona aclaró Azcona que es un que era que era un genio sobre todo ya llegó un momento donde entendió que no debía pelearse ya con los directores Nicolás películas y hasta donde llevaba su papel no es y lo bueno es que concedidos cien seguir siendo digamos un autor muy claro a pesar de ser guionista nuevos son dos cosas que yo creo que porque está reñida

esto del tratamiento a perdona no digo que yo lo primero me siento un poco intimidada porque hay una escena en la obra de teatro en la que estamos como estamos aquí os ellos están promocionando feliz y hay unos programa de radio y hay unos absurdos como nosotros que están preguntando entonces ya sobre

todo sobre todo una una absurdo una absurda queremos respeto porque ya se la que les pregunta a gusto Cayetana Guillén Cuervo

Voz 6 04:26 lo vamos a sacar de la radio que morro en realidad un programa de radio en la obra es a mí lo que me

me gustaría también es que que a los oyentes les explicará en qué consiste el título de esta ahora preside el tratamiento y esto es un lenguaje que nosotros a veces en nuestros respectivos trabajos tenemos nuestros clics y cuenta tú que es un tratamiento lo primero no

claro bueno esto son cosas de la jerga de los guionistas y de la jerga del cine no en el guión hay mucha jerga como en todas las profesiones cada vez más y muchas veces mucha jerga como casi americana de manuales americanos tratamientos una de esas palabras un tratamiento es una especie de resumen del guión y es una cosa que se hace antes de meterte a dialogar un guión digamos como un trabajo previo ese tratamiento no siempre se hace pero muchas veces si a lo mejor lo llevan productora y la bruta Diamond volvemos más polaca opina la productora opina cualquiera que pase por allí qué opina todo el mundo que tú vas cambiando el tratamiento de ese tratamiento el tratamiento deja de tener sentido sacaba acaba en otra cosa ya a partir de ahí digamos haces el guión pero también de otra acepción que es que el el guionista de de esta obra Martín el personaje que interpreta Francesco carril pues ahí es donde tiene que entregar unos cambios Le están cambiando la película ya está muy nervioso y empieza a salir lobos una especie de de eccema un problema de la piel lentos tienen un tratamiento tratamiento médico digamos real

Voz 6 05:40 por eso a veces tratamiento para acabar una

para acabar una

sí total que otras las que bueno son dos cosas que están ahí un poco de la mano en fin no no es en realidad el yo creo que también es algo que los que nos dedicamos al cine al teatro todo eso suena bien somos un poco adictos a esta cosa no yo por lo menos a mí me es decir no es no es una cuestión de queja no también es una cosa de que te te vuelves muy adicto hasta adrenalina devoran cambiamos esta película cambió lo hacemos con esto que hacemos con este otro no se ACS hace pum pum toda una montaña rusa que bueno que es muy muy de adrenalina

en la obra de teatro también tiene tratamiento previo quiero decir después sobre el escenario aquí este par de dos por ejemplo te te te han tocado cosas te te han insinuado te han metido morcillas que después se han quedado en el en el texto estaba pensando ahora precisamente en la escena que antes evocaba Maite en la de la promoción porque como actrices quizá algo más de experiencia en eso que decían que buen rollo entre todas y tal qué equipazo

Voz 4 06:38 no que viene nos hemos llevado una familia

bueno es que no es que Pablo Triana manera de escribir que no sólo es que nosotras el digamos como actrices queramos mete morcilla como tú has dicho lo que sea sino que tiene un proceso creativo en el que en en el que está muy abierta la puerta a los cambios a que a que la obra se escriba un poco también en un poco a poco porque eh hay una base que es muy potente no pero que también ser escribáis R descubra donde los los ensayos no entonces en este sentido sí que yo siento que hemos ido metiendo algunas cosas nuestras y sobre todo probando dentro de la de la propuesta inicial de de la obra

otro Atlante vamos buscando las morcillas llevamos más que verlo como algo negativo es al contrario yo yo yo decir ensayando con ellas no que ha sido un gustazo les voy pidiendo a veces oye Tirapo vaya porque a veces estando en situación haber como tú escribes algo tienes en la cabeza a todos los personajes y a veces eso no es tan fácil no te da para poner pero ellas están interpretando un personaje concreto a veces están tienen más a ese personaje metido y lo que dice no lo que se les ocurre a lo mejor son cosas que a mí no se me hubiera ocurrido no yo creo que en lugar de tratar de defender eso hay que hay que buscarlo y potenciarlo no de todas formas

a mí viendo la obra de teatro que que por cierto está en el teatro Pavón Kamikaze que además me parece un proyecto muy bonito lo que ha pasado ahí en ese teatro total para que lo sepa la gente que estuvo un año cerrado que luego ha vuelto y que de repente estoy saliendo ahí con una valentía

Voz 6 08:09 por ello si de antes

sí que están apostando por obras como ésta nuestra qué qué quiere decir con una confianza total absolutas

Voz 7 08:17 leer una línea lo contrario de lo que segunda el tratamiento no porque sin leer una línea han visto la obra constaba montada no pidieron que extraterrestre David nada de nada

este de eso a parte de la obra y que hable el cine de lo que puede pasar en el cine en el teatro todo aplicado al mundo del espectáculo también habrá de la también habla de la gente de lo que le pasa un poco a la gente en su día a día de esos momentos que van cambiando la vida de cada uno no sé que al que hay que ir aplicando el cambio si el filme

es un pretexto una excusa para hablar de muchas cosas que apela a todo el mundo que es bueno pues tus expectativas tus sueños Si los ha llevado a cabo la crisis de los cuarenta echar la vista atrás y recordar cómo en el te cuentas activismo a tu propia ficción que es tu vida la obra efectivamente parte del cine como premisa pero qué va eso luego despega hay habla de muchos temas que que con los que nos sentimos identificados todos pertenezcamos al mundo del cine cualquier otro mundo claro

diverso porque habla por ejemplo sobre cómo se ciernen las plagas de nuestro tiempo sobre los

Voz 4 09:21 otros momentos en los que

Voz 8 09:23 cuando fui como delante de nuestros ojos que está produciendo una masacre si verdad tsunamis errores pero en el fondo de verdad de verdad a mí me da pena todo no soy vivo hace Martín Milenario qué tal lo lleva la desinversión a un mitin nacionales les sobre todo lo que los atañe nosotros no la situación de la cultura en este país el cine bueno si todavía se puede utilizar esa palabra es es que tiene algún sentido a palabras el cine que estamos haciendo en este país que estamos haciendo todo se todos los mira esas me pregunta está ahora mismo el futuro del cine español

qué bien me viene esta pregunta para trasladarse donde está ahora mismo oye oye hemos conocido la noticia ya de la rebaja del anuncio de la rebaja

a del IVA del cine del XXI

Voz 4 10:20 por si esto tampoco

Voz 9 10:24 la gente diga que se nazi en el XXI

tienes al diez tampoco cantemos victoria del todo bueno algo que no hay que conformarse

porque hay mucha gente joven que te dice yo no era el fin de porque es carísimo y lo dicen así que la ya pero

claro sí no sé si esa gente volver a ir con con una bajada del once por ciento pero bueno bueno algo esperemos que sí

IU ellas ellas bárbaras

Voz 10 10:49 ni Ana Alonso porque en realidad solo

Voz 1826 10:51 Apple fijo no que yo recuerde la lo que es el de Martín

Voz 5 10:54 sí efectivamente personaje Francesco carril ese Martín que es este guionista que es un poco el hilo conductor de de toda la de toda la obra y los demás actores Ana Barbara Emilio e Ifrán hacen distintos papeles muchos alrededor

hace no de narradores nadadoras Annan por ejemplo Ana aquellos recuerdes es suprima esa hasta su madre es su terapeuta

Voz 11 11:20 oye no crees que esto roles nuestros están obsoletos que quieren decir es que esto

Voz 8 11:24 todo lo artificial aquí no yo hablo incluso muchos

Voz 12 11:26 pero si funciona así además Joan pero programas de muy poco rato de bueno estamos el don sesión hablamos de tiro de que quienes hablan no se perdona pero es que a mí me falta algo e incluso lo estoy viendo la relación en qué relaciones en esta nuestra Twiggy niños que tenemos no estoy bien esto no es una relación martirio perdóname perdóname pero es que a mí yo necesito Paco

Voz 13 11:48 no es algo alguno sumando no no tanto pronto habrá

Voz 4 11:58 se acerca a sillas y me dio a mí se siendo vino

cada dos meses Martín intenta ligar con su terapeuta ella siempre les dice que no pero él no pierde la esperanza lo que pasa es que ella el Bonilla que les recuerda muchísimo a la primera novia que tuvo con lo eh

claro es importante en la vida de Martín Lorca salero un rato bueno luego saltó este es el otro tratamiento al que ahí Jaime tiene mucho dinero

Tapia en esta obra de teatro se esas cosas que

Voz 6 12:29 necesitamos todos cuando lo que yo quería

no he llegado la nostalgia que tengo de tal como

esa para mí Si totalmente para mí escribir es la la la mayor terapia Hay la forma de lidiar con mil cosas momentos para mixta ahora sí supone una una terapia digamos de de mil asuntos no lo que pasa es que aparte esta este asunto de la psicóloga que me hacía migración no que que Martín el guionista eh bueno está digamos tan perdidos tuvieran ese momento que no se le ocurre otra cosa más que intentar ligar con la con su psicóloga Navas comercial los eh a lo al sitio al que ido por su neurosis de repente intenta ligar con ella que ya cortocircuitos

en total no ocho tras como actrices veis ahí también algo de terapia cuando por puesto que el público como veis que reacciona cuando vosotros sois capaces de ver desde el escenario que la gente como que diga

uy esto puesto es decir minuto uno que empieza la función el público es un como decía ella no Juve su maestro en las la oscuridad que uno percibe en todo el tiempo y que en esta función en particular como además es una comedia a mí me ha pasado que es la primera vez que alguna comedia que escucho no escucho las risas no es verdad que es una es una es muchas cosas el tratamiento como habéis visto es una comedia pero habla como tú decías de otros muchos temas que tienen que ver con algún a lo mejor bueno más más melancólico también y para mí no sé si tratamiento no digo yo creo que el el ha sido un espacio para recuperar mucho el placer por lo por lo lúdico por el juego por por el por el boom la búsqueda del disfrute ha sido una función que hemos hecho desde un look bar de de una tranquilidad y de un de un poder probar y de un de de sin tener que dar unos resultados pero a la vez poder a buscar un proceso creativo lo realmente eso lúdico y divertido para mí eso sí que ha sido un tratamiento porque venía de cosas muy muy maravillosas pero también con otros ritmos no de trabajo

oye forma parte también de ese de ese juego de la parte lúdica el mí el viernes al menos cuando fue en la primera fila la primera fila desde nuestra posición en en el escenario sería vuestra Izquierda había un ser

Voz 4 14:43 no soy como si fui

ese día fui a esa función el viernes por la noche y cómodos

Voz 6 14:48 pues hemos investigado ha averiguado Texas

de explicar que era alguien que como hay alguna referencia después hay alienígenas y la colaboración de alienígenas en un capítulo muy reciente de nuestra historia que sería muy surrealista pero que cuelan ahí después de pasar por todos los tapices el tratamiento no sabía si forma parte también de del espectáculo del happening kicking era ese

eran nombres explicamos lo que llevaba una cabeza de Lee Alíev y de estas así como de plástico de enorme hirió así la función nosotros no le conocíamos no éramos conscientes y cuando se encendieron las luces aplaudía el público aplaudió pues los toros entonces sólo podí

Voz 4 15:30 claro

Voz 6 15:30 por eso vamos crédito por eso no he visto

Voz 1826 15:32 porque yo está un poquito más a vuestra deberá por la vista

Voz 6 15:35 y ahora ya lo estamos haciendo totalmente famoso él va a distintas obras de teatro así siempre sí sí sí hemos hemos preguntado esta esta probando cosas pero no había coincidido nunca con con vosotros no no no no de hecho claro luego te diré no vais además nos preguntamos cómo de quién era porque llevaba eso porque claro efectivamente la función hay un momento que se habla alienígenas de ovnis parecía como un como uno virajes pero no no no eso es un espectador que va a a los teatros de Madrid

Voz 1826 16:04 llevan al invitamos a volver cuando clara el representante del teatro que queda como la charla técnica bienvenida antes justo cuando delante del escenario fue ha empezado a iniciar sus palabras entró este este sería mitológico

Voz 4 16:20 saludó con una ocurrió hay una naturalidad como si se hubiera a todos los días comprando pan con él y entonces no nos extra

Voz 5 16:26 el Teatro Kamikaze Éste es un teatro donde pasan estas cosas pasan muchas cosas

Voz 4 16:31 por ejemplo ya recibe los propios del teatro te da ustedes

Voz 5 16:33 claro que todo cosas como muy familiares muy curiosa

Voz 1826 16:36 después pasan cosas es que ya digo Barbara por ejemplo tiene dos personajes que yo recuerde dos o muy diferente sobretodo pero determinantes en la vida de Martín que serían su novia Chloe después esa productora ejecutivo

Voz 4 16:49 Adriana si no actriz

Voz 8 16:53 pero de la película de un perro que habla pero no existe un perro investigado resuelve el misterio me gusta me gusta a mí no pero claro qué pasa con las medios que pase con las distribuidoras que ellos sí les gusta les encanta se hacen pis con el Perrín de lo quiere Martín es lo que queremos todos mira a mis hijos no tengo hijos no es una forma de hablar pero los estuviera me es porque lo esté no sólo ya sabes lo que vas a hacer con ellos el fin de semana que llueve que está lloviendo el que haces lo matas los matar a un hombre no habrá que llevaba olvidada de que estimular en donde es que tenemos el perro investigador ir con el perro que tenemos los muñequitos el perro la nieta de hola la dieta del perro el perro policía Amira Mine ya que yo desde la peli de Quito Paul con él a muerte yo mato lo que no como yonqui

Voz 4 17:44 no

Voz 8 17:46 las redes esperando el cine español esperando pero dio cariño el tratamiento así como está es la pera lloró rodaba mañana pero claro mis jefes me van a decir dónde está el carro investigador

Voz 4 18:04 ahí no hay investigadoras pero otros alicientes que se está riendo de escucharse a sí es que raro escuchar era cuándo va a acabar el tema

Voz 5 18:20 por qué hace ahí Bárbara hace una cosa muy difícil que es defender a un personaje que que en principio es difícil defender pero que ya lo defiende de manera que yo acabó comprando totalmente de todo su razonamiento a la verdad cuando lo estoy escúchame usted razón

Voz 1368 18:33 la razón claro está aquí este momento compras lo que se hable para la línea si vosotros habéis estado en el cine y qué diferencia beige cuándo estáis sobre un escenario y luego esto que habéis escrito para tú que has escrito para teatro lo ves en el cine en algún momento puedes vender la historia a pesar de cualidades

Voz 4 18:54 no mucho de si estás así pues cancelada

Voz 5 18:58 culpaba así no mira yo jamás lo pensé así que a mí me me creo que el que el teatro en fin que tienen que es un espacio que tiene todo el sentido en sí mismo que es una película es una obra que a mí me gustaba mucho digamos hacerla muy cinematográfica es decir en el sentido de pasar muchos puntos a espacios a ver a un montón de personajes diferentes tiempos voces en narradores pero al mismo tiempo muy teatral es decir hacer todo eso con muy poco no creo que eso es equilibrio está