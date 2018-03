Los actores Iván Sánchez y Fela Domínguez protagonizan el musical 'El guardaespaldas'

Voz 1826 00:00 por qué esta tarde tenemos a dos invitados que bueno la verdad es que son las cosas del destino más tarde o temprano tenían que estar juntos en un escenario en un proyecto verán les contamos porque ellas mexicana hija nieta de músicos vamos que que le viene de siempre llegó a cantar con la Big Band Jazz de México aunque si por algo fue envidiada por todos por todas fue por cantar con Alejandro Fernández ahora mismo la hemos llegado a través del túnel el tiempo bueno esto es antes de ayer las aquella tiene la sensación de que hace mucho tiempo este Amor gitano que después Alejandro Alejandro Fernández agravaría con Beyoncé para salir perdiendo claramente pero bueno allá ella ella no llegó siendo Nahla en el mítico Rey León me ha caído una nada yo describo Miguel nuestro invitado ha sido Rodrigo Leal durante años fue Raúl el enfermero del Samur en Hospital Central fue Fabio el nuevo general en Hispania que bueno tenía como lo digo tenía redaños tenía lo que había que tener enfrente

Voz 3 01:52 darse hasta qué significa esto que hace que estas cargas iban a ejecutar por supuesto que ejecutarla porque así lo ordenó el Pretoria pero que haya una razón que explique por no se han cumplido con soltar el marco yo no lo permite esa contradecir públicamente las sorpresas de tu no se preocupa las ejecuciones ser precisamente pública señor sabéis porque porque quería ahorrarme la vergüenza de ver a mi hijo aún general de Roma defendiendo públicamente la vida de una perra hispana vergüenza de ser un hombre compasivo Sagnol que un de ETA pole dirigir un ejército el ataque Ramazzotti sorpresa que un fracaso absoluto no voy a matar esta mujer porque simplemente provocativas ni una palabra más fue mi esclava que la inculpó porque yo la ayudé a liberar a la hija de Viriato soy yo quién debe ser castigo

Voz 1826 02:59 pues Santiago López el gallego en La reina del Sur el gran amor de la vida de Teresa Mendoza interpretada por Kate del Castillo

Voz 3 03:10 te equivocas Ramírez Gazette que tú quédate aquí con tu lágrimas e hirieron huerto que yo voy a por mi futuro

Voz 1 03:20 timbas

Voz 1826 03:28 Iker a La reina del Sur a eso íbamos era la adaptación televisiva de la novela de Pérez Reverte que narraba la vida de Teresa Mendoza como decíamos una chica mejicana que se traslada a España la conexión México España es que estaba cantando estaba escrito y todo esto para presentar a nuestros dos invitados protagonistas desde hace ya varios meses desde septiembre son los protagonistas de uno de los musicales que triunfa en Madrid la Gran Vía el guardaespaldas fiesta los titulares la mexicana y el que va y vuelve en el diván Sánchez qué tal buenas tardes buenas tardes canta estará aquí nosotros también lo hemos pasado muy bien muy bien muy bien viendo el musical que es es un musical pero además es algo más no porque es un gran show es un es un tributo ya sabemos iremos el referente de la película de todo eso vamos a hablar pero eso es un gran tributo a una a una de las grandes no

Voz 4 04:40 exacto es literal Un viaje por esas canciones con las que todos crecimos todos habló de todos porque literal ves gente Kika de diez años hasta gente de la tercera edad disfrutando de igual manera como tú bien dices es un concierto el prácticamente con escenas que van ligando cada una de las canciones entonces te la vives en un show en un espectáculo en vivo IES increíble como vemos que la gente termina de cada una de las funciones sí sí siempre no yo cuando

Voz 1826 05:06 no siempre es así yo digo es que tiene que acabar se librando su bandoneón concibe eso lo veis porque es la primera en la primera hora también teníamos a compañeras vuestras actrices que decía no eso y además en una obra que tiene mucho que ver con el público les va llevando en volandas porque es una comedia es sólo dos vosotros también en musical quiero decir nada más entrar nada más pisar el escenario si es que lo bonito el teatro

Voz 5 05:33 no es eso no que es una convivencia con el público de Isona energía

Voz 6 05:38 sí así eso se percibía desde el momento que unos

Voz 3 05:41 sale al escenario se percibe la energía que hay cómo van a acabar como van a estar

Voz 6 05:48 hay del gracioso porque muchas veces entre bambalinas entre bambalinas hablamos no hay X no está al público más calmada leído o no no te preocupes que ya verás pasa es que está ahí a lo mejor es un martes otro tipo de público y nos expresan tan en alto o no pero lo tienen ahí al final verdad al noventa y nueve por ciento de los días de de la función eh la gente acaba en plena fiesta cantando bailando y es una alegría verdad

Voz 1826 06:14 cuantas funciones a la semana porque has dicho es pleno martes hoy tenéis función es decir hacían venido como les les sacamos engañando a ellos ya os compañeros actualmente les decimos si ya sabemos que tenéis función a las ocho a las ocho y media en su caso pero así venís aquí vais calentando la voz porque háblanos puede servir tapas

Voz 1176 06:31 haremos una cosa tener sitio bueno a Fela quizás no lo va a ser suficiente a mí si yo voy pero tiene su nombre

Voz 1826 06:38 el musical Iván muy arriesgado es especial

Voz 1176 06:40 es el especial exactamente

Voz 4 06:43 el van gente que no haya visto el musical es un número sorpresa que no podemos hablar porque tienen que ver lo tienen que ver en escena

Voz 1176 06:49 he visto tal vez otro reír o llorar

Voz 1826 06:54 oye eso quiere decir que entonces llegas a todo el espectro al abanico de las emociones transmitir tiene eso no el el el tocar todas las emociones tocar todas las sensibilidades la fibra sin hacer spoiler pero atisban cuando te dijeron que no tenemos un musical partí TT asustó porque tu carta

Voz 6 07:11 no es que me asustar a es que directamente le dije me agente haber vete a reír de que yo te diga lo llame explicó la naturaleza de musical elige a mira quizás sea la oportunidad de hacer un musical medida no se aprende confía la mucho trabajar con fe la osea te lo puede decir cualquiera que haya entraba el teatro y la ya escuchado es un privilegio yo cada vez que salgo sobre todo de algunas escenas que tenemos tiempo detrás un momentito para hablar siete el Le le digo sea gracias gracias digo porque de verdad lo que lo que hace el lo que transmite y hay gente que tiene alma hay gente que que lo hace muy bien pero pero lo hace bien pero cuando tiene alma y traspasa Eiffel a ese eso es hosco

Voz 1826 07:59 es de antes os habéis conocido a ningún otro proyecto que tanto vas y vienes y vuelves vas una vez al mes practicamente

Voz 6 08:05 es decir yo sabía el cinco seis años voy y vengo

Voz 1176 08:10 pero quién os conocisteis os habéis conocido no fíjate que yo sí lo había visto en el relación allí te había visto con las niñas

Voz 6 08:16 pero no sabíamos que era Felanich que algún día nos encontraríamos

Voz 1826 08:20 la gente nada

Voz 6 08:23 con cuando con un amigo pro comunes con otro amigo confluir con Carlos pero no no no no llegamos a conocer

Voz 1826 08:29 porque tú estabas entonces en el Rey León allí en México claro cuando incluso cuando yo vine un visionario todavía estaba dando función de Nahla me vino un día libre que termine de dar funcionan para coger el avión e unirá Madrid visionarios regresarme dar fe

Voz 1176 08:42 tras literal quién te convencía

Voz 1826 08:45 quien tenga digo que vaya a México y te dijo en España una llamada preparando una cosa así fue así no pero fue una llamada de Carlos Rivera un amigo mío aquí muy querido me llama meses Fela están adicional

Voz 4 08:55 para jugar de espaldas y eres tú me reí hizo una llamada larga que luego me Rey a estoy trabajando aquí es imposible aparte no me van a conseguir mexicana no hay manera al dos días después yo estaba tomando el avión para venirme a Madrid en el momento en el que yo aterrice me han dicho que tenía el papel fue todo muy rápido tuve que renunciar a mí

Voz 1176 09:11 trabajo acababa de mudar

Voz 4 09:14 departamento acaba de comprar coche pero te das cuenta que cuando la oportunidad para ti deje todo en están Bay para

Voz 1826 09:19 venirme periodo antes a trabajar au de cualquier o con cualquier otro motivo con Alejandro de ahora que me lo recuerda este estuve de gira con el acá pero fue de estar Madrid un día al día siguiente Barcelona No tuve tiempo de en realidad conocer Madrid como ahora y cómo fue la audición aquella Tour la recuerdas porque su sino que se regula

Voz 1176 09:37 a quién la recuerda como si o no

Voz 1826 09:40 Sancio del viaje con el jet lag con la carne muerta agotada

Voz 4 09:44 Berta de que yo me bajé del avión y dije que voy a ser no tengo voz estoy afónica porque vehemente no dormí en el avión las diez horas de vuelo estuve nerviosa me bajo del avión para irme al teatro y cuando no llegando al teatro y veo a nueve candidatas cantando espectacular que eran Whitney Houston dije Dios mío me regreso México ahora no a cantar qué hago aquí me meto al teatro justa donde estamos ahora dando función cuando me subo al escenario Diges esto tienes que ser mío sentía algo

Voz 1826 10:08 en los en ese momento quiero decir aparte no

Voz 4 10:11 la mio sino que tenía que ser miro lo anhelaba tanto que yo creo que luché demasiado a la hora de cantar estaba cansada pero la adrenalina es muy fuerte juega un factor un muy importante a la hora de que tú cantas puedes estar cansada pero te lo quita ante lo inhibe entonces yo creo que canté

Voz 1826 10:27 con esto para que me saliera la voz soy se señala la boca del estómago donde esta mañana con sí sí sí

Voz 4 10:35 las entrañas te lo prometo porque vos no tenía cuando cielo

Voz 1826 10:37 dicen cuando te dejan volver a Méjico estaba aterrizando en la ciudad de México cogiendo mi maleta

Voz 4 10:43 en ese momento recibo la llamada e-mails enferma como tú

Voz 1826 10:46 fue yo me por favor tienes el papel en el en el piso

Voz 1176 10:49 en el de verdad en el suelo del aeropuerto llorando yo hasta ahí me cayó el veinte yo yo era el departamento la que me metí Houston que cabo oye

Voz 1826 11:02 Iván ya ya decimos que participará la exigencia artística de lo que supone un musical bueno tiene una peculiaridad pero pero como tú te veías dentro de del tinglado este de

Voz 6 11:11 musical no te por la cabeza la verdad no nunca lo pensé no nunca pensé hacer musical yo no canto entonces nunca me había visto ahí dentro desde luego ha sido una de las experiencias más bonitas que yo he tenido en esta profesión porque es algo que nunca me esperaba participar de una producción así tan bestia tener mil quinientos personas todos los días llenando ese teatro maravilloso que es el teatro Coliseum tener la suerte de poder disfrutar de de Fela cantándote a diez centímetros todos los días es algo que no sea en vez no se va a olvidar nunca

Voz 1826 11:46 oye la película la tenéis muy presente el musical bueno la verdad es que la historia es la que no pero en realidad siendo muy fiel a la película después allí severo otra cosa

Voz 6 11:56 no es una adaptación al teatro oí como bien ha dicho Fela es un uso brutal viene exigía que te te ponía arriba del asiento y luego hay ciertas escenas dramáticas que van llevando la Historia hacia adelante ibas pasando por las distintas canciones no ellos así como lo veo yo creo que es lo que mejor describe

Voz 4 12:14 si hay algo a lo mejor si hay algo distinto a la película que como tú dices fue una adaptación que mucha gente no voy a ser spoiler tampoco pero al un personaje no que no está pero en realidad te das cuenta que prácticamente la trama es ex gerente de la misma

Voz 1826 12:31 oye técnicamente está muy bien resuelto de las transiciones de una forma además muy gráfica muy moderna

Voz 6 12:36 pues es brutal la producción es brutal y por eso es importante también decir que la gente venga a Madrid haberlo porque no va a tener gira por la peculiaridad de la tecnológicamente sí

Voz 1176 12:46 sí es muy bonito pero eso ya es imposible no se puede entonces sólo va a estar en Madrid

Voz 6 12:50 eh eh nada bueno de momento a estar aquí toda la Semana Santa no nueve funciones a la semana esta semana

Voz 1826 12:56 de hecho más funciones de lo normal para que sepa la gente que que hay mucho está aquí en Madrid no sé si habéis llegado haciendo abriendo paso por no no hay mucha gente pero estamos dando para que sepan doble función jueves doble función viernes dos sábado eso normalmente no lo hacemos para que la gente lo tenga lo tenga en cuenta tu cómo estás te va recuperando denuncia que has pasado un fin de semana prima

Voz 4 13:18 de Madrid me está matando su amo Madrid me trata brutal pero el clima no me trata también

Voz 1826 13:22 Dios mío cambia de repente está lloviendo sales

Voz 4 13:24 sólo de repente hay viento ir me agarró la lluvia camino a casa me cogió como dicen ustedes himen papel hecho una sopa inmigrar

Voz 1176 13:34 molesto es que es lo que tiene que tener sangre cubana mejicana pues ya adiós a Madrid estoque

Voz 1826 13:39 estoy frío cubano mexicana sangre sangre decíamos antes porque tú lo llevas la de te viene de la música a toda tu tu familia tu padre Mis abuelos si sus abuelos que se dedicaban todo visado

Voz 1176 13:53 eran cantantes se exacto

Voz 4 13:55 mi papá Cuba mi mi mamá bueno Mexicanos pero eran baterista as an cantante de salsa por parte de mi papá ni papa es baterista y cantante pianista y así

Voz 1826 14:06 el toque étnico te viene de el toque étnico que te acerca más a Whitney Houston te viene de Cuba bueno exacto que tu madre entonces pianista cantante tus hermanos también son cantantes también de todo el mundo

Voz 4 14:17 lo que no se dedica a la música creo que es ingenio

Voz 1826 14:20 suena algo que ahora corrimiento aburriría

Voz 1176 14:22 aquella noche en su casa los hermanos todos venga Chile

Voz 1826 14:30 oye mira tengo por aquí un titular del Huffington Post que que decía textualmente un musical con una puesta en escena más propia de un concierto de Lady Gaga que de una película de principios de los noventa totalmente está bastante claro por qué

Voz 4 14:45 pues bien decías la película es distinta porque en realidad no hay números musicales completos hay muy pocos porque es una película ya aquí prácticamente todo el tiempo hay música en vivo hay bailarines haciendo cosas espectaculares en escena los vestuarios están adaptados a un espectáculo en vivo tipo Lady Gaga Beyonce para que sean llamativos entonces qué increíble que nos puedan comparar con un espectáculo así

Voz 1176 15:05 ha hecho el el el primer número donde aparece el personaje de Richard brutal osea puede ser un concierto de billón se escucha Hayman

Voz 1826 15:14 tras bambalinas en ese número

Voz 1176 15:16 sí sí pero un elemento yo me creo que era alguien del Bulli como la clave

Voz 1826 15:25 ya sólo que ahí antes estábamos hablando del número de riesgo que tiene el número musical de de Iván han entre ellas el número de riesgo ya lo puedes vender así oye pero pero ir tú porque tú tienes un problemilla colgada con las alturas me así de pero no no problemilla eso ya lo pero no problema

Voz 4 15:46 es la primera vez que yo me bajé de ese lugar de la directora de Holanda tuvo que sacar a toda la gente del teatro la primera vez que yo bajo lloré lloré gris y lo logre porque voy a hacer esto todos los días

Voz 1176 15:56 eso es lo dijeron nada más o por eso yo no estaba allí sino una estaba en el yo dije yo soy no lo pueden cambiar pero imposible pero ya ahora

Voz 4 16:04 déjeme que constó de allá arriba en lo último que pienso es en la altura piensas en la nota en que la peluca no se cae en que todo esté en orden y en el nervio de la gente no pero sí tengo pánico a las alturas is son dos ocasiones en el espectáculo en mucho aunque estuviera una plataforma

Voz 1826 16:19 ya hay a ver tengo por aquí los datos igual corregir catorce temas que hay en el musical tú cantas doce exacto

Voz 4 16:28 incluso para tomar agua porque necesito de repente hidratando la garganta no tengo tiempo fuera de escena entonces lo que hicieron los coreógrafos y los directores es a ser en escena durante las escenas me sirven agua para que se vea de manera natural para que yo puede tratarme para la siguiente canción que no hay manera de que yo pueda tomar agua no es de los sí sí sí

Voz 6 16:49 se está tal intensidad lo lo lo que conlleva cantar Whitney Houston doce canciones todas las noches que el que el médico le prohibió dar funciones todos los días porque dijo te vas a destrozar de por vida

Voz 1826 17:02 entrevistas en la radio también

Voz 1176 17:04 entregados antes de funciona sacras de la radio parte como ella no le cuesta que las altas rápido

Voz 1826 17:11 os dejamos ya porque dentro de está aquí muy cerca pero dentro de dos horitas e imagino que todo eso requiere de un ritual de maquillaje de vestuario vosotros tenéis vuestro particular también llegáis al camerino tenéis que llegar con cierta antelación lo no sé por ejemplo tú que haces

Voz 4 17:27 bueno llegó con una hora y veinte de anticipación tengo que en embolsarse ponerme un aparato especial para

Voz 1176 17:34 hidratar así cualquiera no lo sabía yo y tú cantas dopada metros antes de cantar ya te pones un

Voz 1826 17:44 iniciado entonces para bueno exacto para hidratar

Voz 4 17:47 tengo un humidificador que Gómez el ambiente dicen que son microclima en mi en medicamentos y tienen frío cero metros a mí es tropical

Voz 1176 17:54 Illa llegan en las ves tú aristas

Voz 4 17:55 si la gente que me ha me pone la peluca la preparación para la peluca y si es prácticamente como una hora de preparación para antes de función

Voz 1826 18:03 un cursillo antes anti vértigo tranquila está tú iban a

Voz 1176 18:10 a partir de voy a voy a cambiar mi rutina de me voy a poner el Nobel y yo voy voy a dar un número especial parece que quedado prepárense Iván

Voz 1826 18:21 es la muchísimas muchísimas gracias yo seguimos viendo ahí en por mucho tiempo cuanto de momento

Voz 6 18:28 no sabemos fecha todavía me imagino que hasta verano seguramente casi que venga nada venga a ver el Día Internacional del Teatro muchas gracias por cuidar el teatro