“La economía del siglo XXI debe ser una rosquilla sostenible”

Voz 6 00:40 Irene Lozano que esta tarde nos escucha desde ser Tudela Irene qué tal buenas tardes qué tal buenas tardes cómo estás por ahí pues muy bien estupendamente vendrá también a que tu de la

Voz 1826 00:49 de eso estábamos absolutamente seguros aquí hoy hoy nos propones en este espacio dedicado a las ideas a la filosofía nos propones pensar la economía porque no sólo se puede sino que se debe pensar la economía de hecho a lo largo de la historia diferentes filósofos lo hicieron así no sé si si hoy en día se continuó haciendo o os echa de menos que haya alguien pensando la economía

Voz 0813 01:10 pues la verdad es que da la impresión de que de que los economistas no están pensando mucho sobre su propia disciplina que en realidad es lo que caracteriza a la a la filosofía no la filosofía se pregunta sobre ella misma pero también preguntas sobre otras disciplinas la Filosofía de la Ciencia pues se pregunta sobre la ciencia sobre sus límites nos da la impresión de que a la economía en este momento le falta le falta eso justamente no el parece que está proponiendo fórmulas y recetas que en muchos casos no funcionan así y sin embargo no estaba pensando sobre sí misma le falta filosofar

Voz 1826 01:42 claro porque históricamente sí que hubo eh filósofos pensadores eh que al margen de lo matemático pensaban en la economía y eso lo iremos viendo pensaban sobretodo no salían las cuentas sino en modelos sociales no

Voz 0813 01:56 claro la cuestión es que qué es lo que plantea Kate Walk en su libro La economía rosquillas es que vivimos en un planeta que está extenuado que los recursos están agotando ir cuando todo lo fiamos al crecimiento económico se presenta como la solución a todos los males pero en realidad los dos grandes problemas que son la desigualdad económica IS agotamiento de los recursos no se solucionan ni se solucionarían ni siquiera aunque el crecimiento fuera infinito no porque un crecimiento infinito de hecho provocaría eh pues eso la extenuación de los recursos no entonces lo que ella plantea en el libro es cómo es ese algo en realidad previo a esas políticas públicas a esas medidas económicas que hay que tomar es justamente eso pensar sobre la economía cuál es el fin de la economía cuál es el objetivo que debe tener cuál es el objetivo que debe tener el crecimiento y sobretodo qué vamos a hacer al respecto no aunque nadie se lo plantea ella sí

Voz 1826 02:51 bueno no sé si vamos a salir de dudas pero desde luego va a ser muy interesante compartir las reflexiones que compartido contigo tú con ella hace pocos días tuve viste oportunidad de hablar con esta economista con Kate Ryan en la profesora de Oxford autora como nos decías de del libro la economía de las rosquillas de que estuvisteis hablando

Voz 0813 03:09 pues estuvimos hablando ella hace un planteamiento muy interesante ella es profesora en Oxford plantea este este divo dijo ella dice que para que triunfe una idea hay que saber dibujar la no entonces ella dibuja está rosquillas y en la que dice dentro de uno de los círculos deben estar las necesidades de todos los seres humanos del planeta que estén atendidas en el otro en el círculo exterior por así decirlo de estar los recursos del planeta que no que no se agoten no que no los agote hemos y entonces dentro lo que queda en esa en esa rosquillas en ese donuts también la llama ella pues ese es el el modelo económico al que debemos aspirar y ese es el objetivo al que la economía debe aspira y entonces ella confronta esa idea suya de la economía rosquillas con las eh con la digamos la obsesión por el crecimiento económico en sí mismo bueno en realidad cuestiona ese dogma del del crecimiento que que que es el el la la teoría imperó

Voz 7 04:04 ante en economía no que el crecimiento económico soluciona todos los problemas pues ella dice que no

Voz 2 04:13 cuando los economistas tienen la determinación de crear la economía como una ciencia que está libre de valores y de ética se dejan en el fondo del vaso vacío IS vacío ha estado constantemente rellenado a través de el objetivo infinito del crecimiento constante llevamos setenta años en esa persecución el crecimiento constantes tenemos que reconocer que obviamente es necesario tener tener objetivos y tener propósitos pero yo creo que necesitamos una brújula para el siglo XXI y esa brújula tiene una forma cuidarnos es una visión que explico en mi libro en la que nosotros tenemos que mantenernos dentro de dos quilla sostenibles donde la humanidad puede vivirse en hacer daño a sí misma ni al planeta cuando empiezas a mantener la conversación de la economía desde el punto de vista del propósito esa conversación cambia yo creo que los estudiantes de Economía hay de de todos los ámbitos de hoy en día se merecen ese nuevo comienzo para poder transformarla conversación en una conversación necesaria para el siglo XXI

Voz 1826 05:20 en lo que lo que comentábamos antes no lo que lo que estamos diciendo Irene la necesidad de sacar la economía bueno de sacarla estrictamente del cálculo matemático cuando consideramos la economía como pensamiento y así nos damos cuenta que en realidad es una ciencia social no matemática

Voz 0813 05:35 claro él estuvimos hablando de eso también de él no es una ciencia exacta siendo una ciencia social y ella se refiere también ha como en todas las facultades de economía del mundo a los estudiantes se les están enseñando como si fueran verdades absolutas absolutas cosas que en realidad han dejado de funcionar en la en la práctica no está este cariz más dogmático que ha adquirido la economía ella protesta que es algo que ocurre a lo largo del siglo XX que ya hoy no es válido ella propone esta fórmula de la economía en las rosquillas para el siglo XXI pero también nos recuerda que no siempre fue así es decir que hubo otros momentos en que la economía si pensaba sobre sí misma tenía claro ese carácter ese carácter de ciencia social no menos remitía a la a la etimología de la propia palabra economía que significa administrar los recursos del hogar hilo diferenciaba también de la crematístico a esto fue una diferencia que introdujo Aristóteles muy interesante que significa lo relativo a cómo hacer dinero hoy en día parece que hacer dinero es a lo que se tiene que dedicar la economía pero

Voz 7 06:37 esos conceptos en su momento no estaban tan confusos están mezclados como están hoy

Voz 8 06:42 hacen We have a los o o uno MEX

Voz 2 06:46 sí que nos hemos olvidado sobre el fundamento sobre el cual está basada en la economía porque si volvemos a las raíces y nos vamos a la Grecia antigua vemos que la propia palabra Economía está dividida en Ecos que se refiere al al hogar al al ámbito doméstico inocuos que se refiere a las reglas junto comprende las las reglas necesarias para llevar a cabo una economía doméstica

Voz 8 07:11 desde aquí desde con gentes Cham

Voz 2 07:15 y fue precisamente el filósofo ajenos Fonte de la Grecia antigua el que acuñó este término término hablaba precisamente de cómo manejar la economía doméstica como alejará tu mujer esclavos los textiles la cantidad de vino etcétera a final al final de su vida ajenos Fonte para elevó su visión traspasó esa conversación a lo que sería la economía de la ciudad de Atenas no fue hasta dos mil años más tarde en el mil setecientos setenta y seis en el que Adam Smith elevó una vez más esa conversación al Estado de la Nación a como en su libro La riqueza de las naciones hablaba sobre por qué una nación prosperaba mientras mientras otra nación en la pobreza hemos estado atascados durante doscientos años en esa visión creo que es nuestro reto de hoy en día generacional de esta generación es el poder ver esa economía planetaria en la que estamos viviendo contemplar nuestra nuestra economía doméstica como envuelta en ese plan en este planeta en el que vivimos enfrentarnos así a los retos que nos que nos brinda el día de hoy

Voz 1826 08:25 porque por ejemplo Adam Smith al que al que se ha referido ella estamos hablando de Adam Smith el filósofo no no fue una economista no

Voz 0813 08:32 claro claro exacto el el el padre del liberalismo económico que fue un filósofo y al que todo el mundo conoce por haber escrito La riqueza de las naciones pero poca gente sabe que también es describió la Teoría de los sentimientos morales es decir era un filósofo y por lo tanto tenía una una visión de la economía pero no la del no la podía desgarrar dejar de una visión del ser humano que como filósofo pues también tenía

Voz 8 08:57 ante un hueso estás toman Ana

Voz 2 09:01 pin Muse Adam era un hombre sutil hiel estaría absolutamente petrificado si supiera lo que estamos haciendo con sus teorías lo hemos convertido en una marca que él o diabetes

Voz 8 09:12 antes

Voz 2 09:13 porque él por un lado hablaba de él del interés propio del ser humano y como ese interés propio se transformaban poder que hacía que en en una potencia el un poder que hacía que los mercados funcionasen pero por otro lado también hablaba sobre los ocho los los intereses humanos que tienen que ver con los demás con interesarse por el bienestar de los demás y Le parecía que eso era algo esencial e intrínseco en el ser humano el el celebraba la generosidad y celebraba la compasión del ser humano y merle parecía que soy eran rasgos de de grandísima utilidad

Voz 8 09:49 Jiménez Chi

Voz 2 09:51 el mes Adams tenía una visión sutil sobre sobre el tema pero de los economistas más adelante al necesitar convertir esas economía en una ciencia tuvieron que tomar un camino mucho más reduccionista siguiendo los pasos de Newton a través de la división del átomo consiguió explicar el movimiento de los planetas los economistas razonaba que ellos no podían hacer lo mismo que si ellos emprendía en la economía en sus partículas más básicas podrían llegara a emprender el el mapa completo yo que era un filósofo brillante dijo algo que no fue de gran de demasiada utilidad que es que en la economía política no se trataba el conjunto de la naturaleza humana sino que se veía al ser humano como un ser que deseaba poseer riqueza

Voz 1826 10:42 porque Irene hoy en día dos economistas parecen tenemos la sensación al menos que parecen más contables que que pensadores que filón

Voz 0813 10:49 sí yo creo que esto que es lo explica muy bien esa influencia a partir de Newton de de querer convertir las las leyes económicas en leyes como las físicas que son prácticamente las únicas leyes exactas Iggy predecibles de la naturaleza y lo hemos visto durante la crisis había esta obsesión por reducir el déficit de los estados que se traduce en políticas económicas que los economistas han recomendado y los políticos han aplicado sin tener en cuenta las consecuencias sociales de esas decisiones no y ese dogmatismo yo creo que se produce cuando los economistas dejan de reflexionar sobre su propia disciplina plantean la economía como una ciencia desgajada la totalmente desgajada de la sociedad

Voz 8 11:32 ya desde a tipos son tan es así que no MEX ha o o o en and Sense

Voz 2 11:45 hay una pregunta de muy interesante que que algunos hacen que es la economía es una ciencia dura o es una ciencia social o es la economía una ciencia o es un arte y en la década de los años mil ochocientos setenta los economistas les gustaba mucho demostrar que la economía era una ciencia una ciencia dura parecida a la física de hecho se fijaban mucho en la figura de Isaac Newton el gran científico que supo descubrir las leyes del movimiento en la física intentaban imitar ese tipo de lenguaje y ese tipo de términos para describir la economía bajo esos términos eso les hizo generar una economía basada en el ninguna matización eh creciente ir cada vez más compleja y unas leyes muy rígidas parecidas a las que utilizaban en aquel momento luego llegó el gran economista británico quince mil novecientos treinta dijo la economía es una manera de pensar en términos de modelos unidos con un arte a la hora de elegir modelos que sean relevantes en el mundo contemporáneo en el que vivimos a mí me encanta esa cita me encanta esa manera de pensar y me parece que es hora de quitar el foco muy al modelo matemático al cual estamos acostumbrados de repensar modelos nuevos que se adapten al mundo contemporáneo

Voz 8 13:01 en fin que queden Shoes luz

Voz 1826 13:07 el cómo hemos llegado hasta aquí tiene a esa visión estrecha de la racionalidad

Voz 0813 13:12 sí pues es pues además es que lo que lo que ha ocurrido es que la economía no solamente ha desarrollado esta visión del ser humano el famoso Homo económicos basándose en la teoría de la elección racional que se supone que todas las decisiones que toma ese ese ser racional son racionales en sí mismas y además tiene una visión muy estrecha de la racionalidad comprende la racionalidad exclusivamente como el interés propio el interés egoísta entonces en realidad la economía fíjate que esa visión económica del ser humano además ha invadido por así decirlo todas las disciplinas no ha llegado a hacernos creer a todos los demás que que el ser humano realmente es así cuando en realidad sabemos que somos seres complejos y que cuando tomamos decisiones ponemos en funcionamiento todos nuestros recursos por supuesto nuestros recursos nacionales racionales pero también nuestros recursos emocionales los unos recursos sensitiva perceptivos etcétera no entonces la lo realmente problemáticos que esa visión económica ahí reduccionista del ser humano se ha extendido a otras disciplinas nos dibuja un retrato del ser humano que bueno que traído Woolf explicaba muy bien en la la caricatura de ese ser humano que han dibujado los economistas

Voz 8 14:31 él cogió la naturaleza humana vivió hasta llegara a este

Voz 2 14:38 esta característica del del interés del interés propio hijo de esa característica del interés propio nació una caricatura del ser humano económico no existen retratos dibujados sobre este ser económico pero si lo hubiera tendría que ser la figura de un hombre que está solo que tiene en la mano dinero tienen el corazón su propio ego en la cabeza una calculadora y a sus pies tiene la naturaleza es su nombre

Voz 8 15:08 que odia el trabajo ama el lujo

Voz 2 15:12 conoce el precio de todo Ander Gil y fast food y lo más fascinantes de esta imagen es que cuando nosotros cuando nosotros Se nos dice en qué consiste este hombre racional y económico cuando se nos dice que ese hombre se parece a nosotros nosotros tendemos a parecernos cada vez más a él entonces es un fenómeno curioso que se da entre los estudiantes de Economía que cuanto más aprenden sobre este ser racional económico más más se convierten en ser similar a él Teresa más su propio interés y la competición les empieza a interesar menos el altruismo y la colaboración es muy curioso porque cuando alguien nos dice cómo somos y eso le da forma a la persona en la que nos convertimos con lo cual la disciplina de la economía o cualquier disciplina que que quiera describir nuestra manera de ser tienen la gran responsabilidad de poder cambiar quiénes somos

Voz 1826 16:07 bueno he estado muy legitimada desde luego es muy interesante escuchar a que se porque es una voz autorizada tiene esa visión cuál porque estudió Economía también es filósofo no

Voz 0813 16:17 y ella estudió en las dos disciplinas ir además contó su experiencia que es muy interesante porque casi siempre se echan a la filosofía del que siempre está dando vueltas a las cosas que nunca llega ninguna conclusión que cuestiona permanentemente todo pero hoy ya que pudo estudiar las dos cosas al mismo tiempo Filosofía y Economía nos da una visión muy buena de cómo fue su experiencia de las cosas buenas que tiene la filosofía

Voz 2 16:43 ya en en Bengasi la racionalidad es algo que se convirtió en una aspiración is empezaba a criticar a las personas diciéndoles oye lo que estás haciendo no es racional al como si eso fuera lo que deberíamos aspirar yo recuerdo cuando empecé a estudiar que estudiaba política economía filosofía a la vez hice en mi primer curso me acuerdo que mi primera semana de filosofía nos hablaron del utilitarismo de cómo Maximilian de cómo maximizar la la utilidad en la primera mana de Economía aprendimos también sobre la curva creciente de la utilidad en pareció que esos dos cursos confiaban muy bien y pensé mira que viene elegido estas dos carreras cuando a la una con la otra la perfección sin embargo en la segunda semana de filosofía empezamos a hablar sobre la limitación de Luigi muy utilitarismo empezamos a hablar de otras teorías que pudo que pudieran resultarles más interesantes sin embargo en la segunda semana de Economía esa conversación sobre sobre la utilidad continuó jamás en cambio ahí de repente se produjo una una divergencia una una desunión entre las dos carreras y nunca jamás se volvieron a unir con lo cual es cierto lo que tu decías que la economía

Voz 8 17:57 qué propone un marco moral muy estricto al ser un un poder que que que

Voz 2 18:05 conduce la política y los hechos mundiales está tremendamente desconectada de de otras fuentes también muy interesante porque yo defiende

Voz 1826 18:13 a esa pregunta diríamos la pregunta clásica no de la filosofía que es el buen vivir es la pregunta que debería hacerse la economía iré

Voz 0813 18:20 claro a mí eso me encanta esa idea suya porque porque realmente nos está diciendo que la economía y la filosofía no están tan alejadas ni en realidad ninguna disciplina todas las disciplinas deberían perseguir que los seres humanos vivimos lo mejor posible y lo que ella nos dice es que la la economía debería tener en cuenta las necesidades de los seres humanos por un lado y los recursos del planeta por otro que los economistas cuando plantean sus recetas cuando las planteara desde el punto de vista de cuál es el buen vivir cuál es la buena vida pues no sedes entenderían como ocurre ahora a los dos grandes problemas que tenemos en el planeta que son la desigualdad y el agotamiento de los recursos pues son consecuencia de de de los modelos económicos que se plantean pero parece como si no fuera con ellos da eso de la desigualdad eso ya lo arreglan las políticas sociales ahí la cosa del medio ambiente pues eso ya lo arreglan los ecologistas nos que son cuestiones que están estrechamente ligadas a los modelos económicos cuando uno se pregunta cuál es la buena vida como ocurría en la filosofía clásica lo primero que aparece es la pregunta ética que es de lo que la economía justamente ha dejado de hablar soy de de sus propósitos de sus valores de los valores en la economía

Voz 2 19:28 mira

Voz 8 19:31 ten Have I

Voz 2 19:34 yo pienso que es peligroso cuando la economía se posiciona así misma como como una cien ya fija una disciplina que está libre de valores y libre de de de ética una una ciencia objetiva que simplemente se se ajusta a la a los hechos porque la economía está profundamente en Cardiff nada dentro de la de la sociedad y del mundo en el que vivimos en el corazón de sus teorías debería existir esa relación yo pienso que la economía debería empezar proponiendo la la base de lo que es que es una manera de manejar los recursos dentro de este hogar planetario en el que vivimos todos y por lo tanto necesidad de fluir propósito necesita definir qué es qué significa tener éxito dentro de la economía porque sino tenemos una imagen una imagen de este propósito cómo vamos a poder movernos hacia algún sitio

Voz 1826 20:24 ya entonces para para terminar como conclusión nos deberíamos quedar con la con la idea de que el error de convertir el el crecimiento en un fin para la economía eso la deja incluso no sé yo si decide hasta desprovista de cierto sentido

Voz 0813 20:36 si he así lo dice que Israel Wolf desprovista de sentido que en el que no tiene brújula que no sabe a dónde va porque se nos dice que el objetivo es el crecimiento perpetuo pero claro el objetivo es un medio para otros fines que que deberían ser esos no la buena vida a la justicia los derechos la democracia sin embargo el modelo de crecimiento económico pues China es el ejemplo de que se puede crecer mucho económicamente sí que mejoren los derechos de una democracia España es el ejemplo de que se puede crecer económicamente sin que mejoren las condiciones de vida los salarios etcétera por lo tanto el crecimiento desde su planteamiento en no puede ser el fin en el crecimiento tiene que ser un medio para para otros fines y sobre todo ella dice también tenemos que ver hasta qué punto el plan los recursos del planeta nos permiten seguir creciendo porque no tenemos otro planeta en el que vivir no

Voz 1826 21:45 bueno pues un auténtico lujo desde luego muy muy interesante nos queda el ejercicio filosófico no pusiste

Voz 11 21:50 qué deberes en en el último encuentro

Voz 1826 21:53 recuerdo que era preguntarnos en cualquier momento del día y sobre todo tenía que ser en un día en el que pudiéramos llegar a sentir sobre nuestras espaldas el peso de de la carga del estrés no preguntarnos si estaba yo esta mañana a ver si éramos capaces de de respondernos mira lo han hecho Domi Laura o piña a través del correo electrónico de Platón arroba Cadena Ser punto com dice Domingo que una compañera se le acercó por la tarde para ir a ver lo bien Pablo la película de Bardem y Penélope Cruz dice me quedé flipado porque es que se me había olvidado que había quedado con ella por la mañana es más aquí ha hecho incluso otros planes en paralelo y eso no se lo dijo a lo mejor se está enterando ahora mismo esto es es curioso Laura dice que siempre se le suele ocurre las mejores ideas mientras desayuna y que cuando llega la reunión de trabajo entonces no se acuerda se queda absolutamente en blanco

Voz 6 22:45 hay que anotar las las buenas ideas

Voz 1826 22:47 eso es lo que se propone ella dice en su día me las a punto pero que tampoco lo hace al día siguiente un desastre acaba concluyendo ella Ipiña dice ya me gustaría tener una vida tan intensa como para no acordarme de lo que he hecho por la mañana pero oye no se tengo contados hasta los pasos que doy muy previsible pero ya os digo que me gustaría no acordarme muy bien muy muy interesante para para la próxima semana que ejercicio propone

Voz 0813 23:12 uno yo creo que muy adecuado para estos días de de vacaciones ver un paisaje como un lienzo que no es fácil hay que pararse frente a un paisaje llegar a verlos sin tensión ninguna como si fuera una superficie completamente lisa y entonces empezar a imaginar que todo lo que estamos viendo sea el cielo la montaña el mar un valle lo que sea estás sobre el lienzo como si estuviera pintado y entonces a partir de ahí empezar a imaginar cómo sería esa inmensa tela si empezara a doblarse o a desdoblarse como se doblaría por donde se doblaría por abajo por arriba por la mitad parece parece un disparate pero la parte filosóficas que nos hace poner en cuestión nuestra percepción de la realidad nada menos

Voz 1826 23:53 seguro que da mucho juego compartir hemos también contigo según lo que nos llega a los oyentes