Recordamos a dos de las grandes autoras de la radionovela en España: Luisa Alberca y Amparo Sanchís

Voz 1826 00:06 nada las siete de la tarde y cuatro minutos las seis y cuatro en Canarias bueno decíamos que durante toda la tarde y con motivo del Día Mundial del Teatro nos hemos acercado a a este arte lo hemos hecho desde diferentes puntos de vista pero nos faltaba una perspectiva vinculado además a a este medio a la radio vamos a hablar del Radio teatro de de los diálogos músicas de efectos de sonido que que ayudan al oyente a imaginar la historia a ponerle incluso el decorado profundidad hilos hacer a través de de un par de nombres de dos nombres propios que crearon muchos de los textos de nuestra radio novelas favoritas de dos mujeres además que desarrollaron un gran trabajo creativo y que apenas se las ha recordado cómo merecen el primer nombre propio es el de Luis Alberca Luis Alberca está considerada como una de las reinas de los seriales en la radio en los años cincuenta nuestro país seriales que llegaban hasta el corazón de millones de oyentes en una de las épocas doradas de la radio nos lo cuenta desde ser Alcázar Alicia Anaya

Voz 4 01:19 Alice el que tuve la suerte de encontrar ninguno capaz de apreciar que no aprecia claro que me aprecian pero de qué les sirve a una mujer el aprecio de un hombre

Voz 1693 01:30 de qué sirve haber sido prácticamente la única guionista de radio novelas de los años cincuenta sin nadie la recta

Voz 4 01:37 para que me han servido todo eso pero quiere decir

Voz 1693 01:41 aquí me tienes es la pregunta que podía haberse hecho Luisa Alberca y es que poco se ha sabido de su figura a lo largo de la historia muchos oyentes pensaron que Guillermo Saunier casa seca y Luis Alberca es en una sola persona o incluso que la alcazareño era un hombre preso de Luisa alguno

Voz 5 02:00 tras escuchar sus destellos así su uso de boca título nos morimos Lohengrin hemos aduciendo encarnizada American

Voz 6 02:11 hasta que otro alcazareño el periodista y escritor Enrique Sánchez Lubián y del cedió escribir su historia digamos

Voz 7 02:17 la atención su crear alcazareño en los años cincuenta y sesenta había sido la Junta casas secar la autora de los principales seriales radiofónicos

Voz 1693 02:24 Luisa fue una de las autoras de seriales radiofónicos más importantes en la España de los años cincuenta la sociedad necesita evadirse y soñar

Voz 7 02:34 entonces bueno había un país que tenía muchas ganas de que se le contaran cosas España empezaba se abría al mundo Isadora también un incipiente consumo entonces la Cadena SER tuvo la gran la gran acierto de recuperar algo que ya había hecho antes de la guerra civil que fue llevar el teatro la radio potenció de manera especial como elemento de ocio y ocio barato porque había que comprar más que un aparato ya estaba en tres cosas fundamentalmente los concursos las los seriales perdón las retribuciones deportiva

Voz 1693 02:58 herederas de las novelas por entregas y folletín es la radio novela se convirtieron en todo un fenómeno social

Voz 7 03:05 familia mal avenida Hermanos reñidos

Voz 8 03:07 eh líos amorosos entre

Voz 7 03:10 lejos de la gente con una chica que estaban

Voz 9 03:12 qué piensas que tu marido te aprecia verdad quien sin embargo la historia oficial de la radiodifusión española asiduo en cierto modo esquiva con Luisa hoy un poquito más justa gracias a la publicación de este libro llamado Luis Alberca reina de los seriales en la radio de los

Voz 4 03:31 va a ser muy bien a tus años ya no es lo mismo ahora Jaime está acostumbrado a te aprecie pero querer ser en todo caso mientras no encuentre otra más joven más guapa que tontería exaltada

Voz 1826 03:57 el primero de los nombres el de Luisa Alberca el segundo el de Amparo Sanchís escritora madre de cuatro hijos fue autora de guiones para radio novelas escribió sus novelas guiones para televisión bueno muchísimos trabajos saludamos a su hija Carmen Bernárdez Sanchís que por cierto es profesora titular de arte contemporáneo de la Universidad Complutense de Madrid Carmen qué tal muy buenas tardes

Voz 0311 04:20 muy buenas tardes bueno todo no

Voz 1826 04:23 otros también de de saludarle hemos conocido el trabajo de su madre por una exposición que ha organizado la Biblioteca Histórica Municipal en el Conde Duque de Madrid dentro del festival Ellas crean que es un homenaje a su figura al de otras mujeres también como como ella es la primera vez que se realiza sobre entorno a al trabajo de Amparo Sanchis imagino que debe haber sido muy emotivo no verlo

Voz 0311 04:46 de hecho a la idea partió de de una adoración que queríamos hacer los cuatro hermanos a una biblioteca pública municipal iba a partir de ahí las directora la directora de subdirectora se empezaron a entusiasmar propusieron la exposición con lo cual es realmente un momento no sé cómo explicarlo es también es memoria histórica no sólo de una familia particular sino la persona que tuvo un rol a pesar de todo durante los años de la jerarquía Hay y el franquismo

Voz 1826 05:28 porque el el titular para entendernos la gran estrella el que firmaba gran parte de las obras de aquel momento era Guillermo casa seca ella su madre Amparo Sanchis estuvo trabajando en ocasiones muy a la sombra no detrás no sé si si me permite el término de cómo negra lo que conocemos como negra literaria pero en parte si eso no le no le impedía trabajar agusto desarrollar su trabajo pero sí que estaba estaba eclipsada por el nombre de Guillermo su casa seca

Voz 0311 05:59 eso esa expresión no es políticamente correctas

Voz 1826 06:04 pero se utiliza sí sí sí

Voz 0311 06:06 si ella durante un tiempo trabajo completamente a la sombra de salte pero después ya pudo empezar a afirmar con su propio los ícono seudónimo quiera el de Miriam Grey su relación con Saudies siguió siendo buena pero sobre todo ella teníamos contacto con Rafael Barón fue el fuel que realmente la apoyó durante muchos años para salir de las sombras

Voz 1826 06:35 porque usted guarda memoria de de la relación que tenía su madre con con el oficio por ejemplo una de las fotografías es la de ella con una máquina de escribir le viene a la memoria alguna alguna imagen algo o muchos momentos muchas vivencias de eso de la relación de ya con su oficio

Voz 0311 06:52 no lo creo que he llegado los somos cuatro hermanos y se ocupaba de nosotros y en la casa como correspondía a una mujer de su casa pero no a las once de la noche se sentaba a trabajar en su con máquina de escribir entonces mis memorias de pequeña sólo el tic tic tic de una vieja máquina de escribir

Voz 1826 07:14 esa es la banda solo

Voz 0311 07:17 coches después de un día agotador se ponía a escribir si esa es una parte de los sonidos de nuestra infancia

Voz 1826 07:27 ella fue ella fue también rompedora en cierto sentido no sé hasta qué punto llegó a tener problemas con la censura porque cuentan que la publicación de su primera novela estamos hablando del año mil novecientos cincuenta y tres lo que yo Forqué llevaba por título le valió el primer premio de ediciones Age mundo eh pero por ejemplo se miró con lupa no podía utilizar términos como París tenía que decir dar a luz

Voz 0311 07:51 efectivamente tuvo un adquieren que todos buenas otras malas algunos la llamaron vuelo mujer tenías que ser y tenías que estar en la cocina no con esas palabras exactamente cero o algo muy parecido cuando ella ha versado lleva las trabas de amor pues en los terrenos movedizas sí tuvo algunos problemas por ese lado si el léxico que utilizaba lo tener que medir mucho porque casi todo pasaba por la censura se lo echaban abajo por lo tanto tenía que hacer verdaderos ejercicios de de ocultación cajero

Voz 1826 08:35 y en cuanto a la vinculación con lo que decíamos hoy es el Día Mundial del Teatro el radio teatro la vinculación con la radio ya estuvo trabajando aquí en la SER desde los años cincuenta prácticamente hasta mil novecientos ochenta no que que qué títulos guarda Quique títulos firmó ella

Voz 0311 08:51 bueno ella P cuando ya empezaba a firmar con su propio nombre hizo creo que son cincuenta y siete novelistas digo no por el tamaño porque a un tamaño muy de bolsillo para chicas que se llamaba precisamente la biblioteca chicas a partir de los seriales radiofónicos de la Cadena SER entonces ella tenía una relación continua nunca interrumpió su trabajo con la radio algunas algunas novelas pues aparte de lo que yo Forget que fue la primera pues está de pasión bueno ahora me eso se me acaba de ir el hombre uno

Voz 11 09:46 la que me gustaba especialmente comentándolos mucho la novela de la radio no Vila es la cabeza los bien como si sigo una tacha por ejemplo no pasaba lo hacía con el formato en una pequeña novela claro estaban como una como una pesadilla Ésa es como una como una pieza digo ahora te sales

Voz 1826 10:06 ya eh Carmen de Sanchis hija de Amparo Sanchis muchísimas gracias gracias por habernos dedicado estos minutitos aquí en su casa