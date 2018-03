Isco: "En el Madrid no tengo la confianza que un futbolista que necesita... quizás el problema soy yo"

Voz 1855

00:00

dejaba creando buena selección muy buena con mucho futuro estamos creando un equipo muy compacto y que no se nos olvida que esto sigue siendo preparación para para el Mundial el tenemos que con con la máxima humildad ahí tenemos mucho trabajo por delante todavía muy contento al final cuando no tiene protagonismo ni continuidad en tu equipo los partidos con la selección me da la vida aquí tengo la confianza de Mister en el Madrid quizá no no me lo he ganado lo pero bueno sigo teniendo mucha ilusión por trabajar por por seguir mejorando por ser titular en mi equipo por ser titular en la selección de la verdad que que tengo la ilusión como como al principio tengo muchas ganas de demostrar que soy un buen jugador y bueno muy conté todo con la noche si me lo demuestra con con minutos compartido de verdad que que en el Madrid pues quizá no no tengo la la continuidad que con futbolista necesita desea pero pero bueno hay grandes jugadores también como ya te he dicho antes quizás el problema soy yo que que no me la ha ganado quizá no no es avión ganarme la como ya te he dicho bueno con ganas de seguir trabajando para demostrarle a