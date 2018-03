Televisión | 'The Terror' y 'Trust', de la barbarie en el Ártico al delirio capitalista

Voz 3 00:00 todo el que no admite o no el cine en la SER

Voz 2 00:43 no sé no sé si hay alguna serie que en la que estéis Edwin

Voz 0457 00:46 enganchados hombre sí también tenemos nuestras penitencias

Voz 2 00:51 ya hemos visto bueno

Voz 1084 00:54 que es broma tenemos tenemos ahí hay producciones interesantes aunque algunas tienen que esperar un poco a la vuelta de de vacaciones vamos a hablar primero de de terror la nueva ficción de AMF que estrena aquí en España el martes tres a partir de las diez de la noche el producida por Ridley Scott tiene una factura apabullante el despliegue a nivel técnico pues la verdad es que es impresionante y cuenta una historia real la de la expedición Franklin en mil ochocientos cuarenta y cinco e imagina María dos barcos británicos el Airbus el terror zarpan en plena época colonial en busca de del Paso del Noroeste que es la travesía más golosa para unir el el Atlántico y el Pacífico así pues bueno no será del todo bien así son el treinta

Voz 4 01:38 estoy Farewell

Voz 5 01:41 ha sido

Voz 4 01:44 bueno todo lo que sea

Voz 2 01:46 frío ya solamente pensarlo me ponía

Voz 1084 01:48 eso mala bueno todo lo que hemos contado hasta el momento es real ocurrió también es real que que todo se torció como te decía que los barcos encallaron en la nieve en el y el hoy que los ciento veintinueve tripulantes murieron se les perdió la pista a partir de ahí surge la leyenda muchos años de investigación por qué murieron unos dicen que que de frío hipotermia Otros los sicarios por poner plomo que soltaba las latas de conserva de otros dicen que es de tuberculosis bueno hace unos años entre dos mil catorce y dos mil dieciséis se encontraron los restos de los barcos y se concluyó que habían muerto de una rara enfermedad ala de Addison que es una mezcla de un poco de todas las que te he dicho antes de tuberculosis y el plomo It la serie se basa en un libro de del mismo título de tan Sainz que combina pues esa parte de Historia con con la ficción leyenda que surgió e incorpora además elementos sobrenaturales sobrenaturales como una criatura

Voz 1457 02:37 bueno además bueno es una propuesta ambiciosa es historia este error por Madrid además han pasado dos de sus protagonistas Jared Harris al que muchos recordarán por Mad Men hito bahías Menzies al que hemos visto por ejemplo en Autol Ander qué tal como

Voz 0457 02:52 no es como como es pues estuvimos hablando con ellos de muchos temas y el primero de cómo ha sido entrar en una serie que mezcla la historia real de un hecho que conmocionó totalmente a Reino Unido toda la leyenda que le rodea y además añadir esa parte sobrenatural y de terror así lo ve ya Harris que interpreta al capitán del barco terror y el segundo al mando de la expedición

Voz 5 03:18 con esto que está basado en hechos históricos si es un trabajo de ficción entonces yo recibí el primer guión me encantó que está muy muy bien escrito entonces me reuní con los Borbones y me contaron lo que iban a hacer con los siguientes diez episodios dos disfruté muchísimo entonces después de esa reunión me leí el libro y me encantó especialmente cómo consiguió coger un hecho real y luego intercalar esos elementos has mencionado situarnos suave de terror

Voz 0457 03:47 bueno es su compañero Tobias Menzies con el que no se lleva muy bien en la serie es el tercer mando de esta expedición Franklin no la serie como un relato de aventuras terrorífico sino más bien como un thriller psicológico bueno

Voz 1084 04:01 la dábamos también eh precisamente si se podía establecer alguna comparación que yo la veo después de ver los primeros capítulos con la primera temporada de The Walking Dead no con esa idea de huida de supervivencia de cómo responde el ser humano ante ante estas situaciones y Arg Harris Nos decía esto

Voz 5 04:15 Humphrey al visto bueno yo creo que esperaría es que todas las historias cien hablan de tratan de la condición humana es algo que creo que tienen todos pero sí que veo de lo que hablo no lo el paralelo porque sí que creo que es un tema de sobrevivencia en en este caso por ejemplo cuando pones a los personajes en situaciones extremas averiguar quién son pero ellos mismos averiguan quiénes son incluso llegan a sorprenderse cuando descubren quiénes son en realidad y eso sólo ocurre en situaciones extremas

Voz 1084 04:45 bueno toallas Menzies nos decía algo parecido no que en la serie existe una criatura que los amenaza pero también hay una parte de cómo esos humanos van perdiendo pues capas de de civilización hoy se convierten en bestias y así sido

Voz 0335 04:58 las dos son serias de la ANC ya hay elementos que se pueden comparar aunque hay algunos puntos en el género que comparten yo creo que nosotros en la serie vamos en otra dirección los elementos que más destacan en Un de terror claro son los propios del thriller psicológico ahora bien si uno ve una serie como indica el título será cuenta de que hay una serie de distintos tipos de horrores y terrores elementos como la criatura pero también los propios errores humanos los hombres que están en esta tripulación que cuando se encuentran en este espacio atrapados se convierten en bestias en sí mismos a son algunos de los temas que explora las series la lucha del hombre y la naturaleza pero también la lucha con esa bestia la lucha contra esa bestia interior que podemos tener y eso no esto de llevar a reflexionar sobre en qué punto no hablamos de civilización cuando dejamos de ser civilizados nos convertimos en el mismo

Voz 0457 05:45 no hay tras Davis asegura que lo siguiente es el populismo

Voz 6 05:49 Alba ya estoy vidas ya me pregunta

Voz 1084 05:53 bueno tras darle una pequeña tregua hablando de realidad ficción y supervivencia pues pasamos a la parte social y política que Nos gusta tanta nosotros bueno las sería muestra a una Inglaterra no en su etapa imperialista colonial a la conquista de nuevos territorios frente al repliegue nacionalista pues que vive hoy en día no con el Brexit y cómo ven ellos esta evolución histórica de su país ella

Voz 0457 06:13 ambos son son británicos Jared Harris

Voz 5 06:16 día Haití of how sí que es verdad que es en la serie transcurre una época de de de un imperialismo cultural y eso está en el corazón de una serie es una época en la que Reino Unido estaba como tensando los músculos buscando expandir el del Imperio lo estaban por esta vez haciéndolo a través del comercio no sólo a través de de una pistola que es como lo hacían antes y creo que desde luego son los temas principales del de la serio respecto a lo que está ocurriendo ahora el Brexit prefiero no comentar prefiero quedarme con el tema con

Voz 7 06:47 bueno ya Harris no

Voz 1084 06:49 no le gustó mucho mucho el tema clave y aquí

Voz 2 06:51 buena titular por su respuesta que creo que eso no

Voz 1084 06:54 ahora del Lance creo Joyce echó en el sofá pero bueno he Tomás Mencey sí se despachó a gusto y contrario al Brexit nos hablaba también de esa mirada negativa y destructiva de del colonialismo no y la verdad que el Audi es largo pero pero merece la pena

Voz 0335 07:07 la ley sí efectivamente el Reino Unido está en negociaciones para salir de la Unión Europea yo obviamente no soy político y sólo puedo decir que no vote a favor de esto son centrándonos en la serie estos son temas que vemos tanto en el presente como a lo largo de la historia dejarla en en europea responde en gran medida al miedo al que viene de fuera a la inmigración a la sensación de que viene a alguien a un país que no le pertenece pero en la serie es un tema similar visto desde otra perspectiva histórica narran un periodo en el que el Reino Unido la Corona británica miraba hacia fuera no hacia adentro y esa mirada hacia el exterior era desde el punto de vista del colonialismo no es necesariamente positivo un efecto negativo incluso destructivo lo vemos en nuestros tripulantes que llegan a un sitio que no lo entienden del todo pero aún así se creen moralmente superiores de una forma muy arrogante a los habitantes del Ártico y eso les muestra rápidamente que el modo en que entienden el mundo no funciona allí Ellos tienen que aprender eso a lo largo de la Historia hemos visto esta conversación entre culturas qué tienen que navegar para encontrar un modo entenderse hemos visto que esa conversación sea mantenido es quizá interesante ver la serie que plantea esa perspectiva desde la mirada presente cuando tenemos un Reino Unido que se está encogiendo hoy se está alejando cerrando las puertas ese cambio de dirección de la Inglaterra que miraba para fuera y ahora mira para caiga

Voz 2 08:34 bueno buena eh

Voz 0457 08:36 claro que discurso también

Voz 2 08:39 eh hilvanado

Voz 1457 08:41 te de este de este actor bueno que además esta serie a pesar de que que tiene esta lectura tan interesante que además visualmente es tan apabullante también refleja

Voz 2 08:51 el buen momento del del bueno buen momento que casi diez eterno

Voz 0457 08:54 los actores británicos desde aquí ya sabes que somos muy fans de de los actores británicos y ahora están ganando una mayor exposición pública no por estar la valía de las serias pues tiene mucho para dar realismo con papeles principales presencia en las galas de premios le preguntábamos de dónde viene esa calidad interpretativa de la formación de formación teatral atención lo primero que se le vino a la cabeza ya Harris

Voz 5 09:19 el chip

Voz 8 09:22 en ese lo has dicho todo que seamos más también

Voz 5 09:26 pero creo que sí que es algo que está ocurriendo recientemente es verdad sí que creo que tiene algo que ver con el con el la preparación que tenemos en en el Reino Unido hay lo consideramos una cosa muy vocacional y también creo que el haber hecho mucho teatro te ayuda porque cuando haces

Voz 0457 09:42 muchas obras de teatro diferentes estilos

Voz 5 09:44 me he acostumbrado a recibir material que Notes familiar tiene esa sensación de pánico no sé si jamás has visto una obra de teatro por ejemplo en el comedia de restauración británica pero cuando le es ese tipo de guión te da pánico y lo primero dices es cómo demonios voy a conseguir hacer este personaje y eso claro te ayuda mucho a la hora de confrontar ahora cosas nuevas que te llegan

Voz 0457 10:06 que están esta broma de que son más baratos que los americanos nos puso en bandeja preguntarle por la brecha salarial bueno me lo que me sorprende es que no se les cortada la Diges

Voz 2 10:16 los no sepa qué es esto

Voz 0457 10:18 ha sido eh buena lo primero por si existía realmente esa brecha según el origen de los actores como él estuvo muchos años en Mad Men no sabíamos si estaba mandando un recado también aprovechando porque ya les Harris interpreta en la primera temporada de The Crown al Rey Jorge VI el padre de Isabelle segunda ya sabéis que ha habido mucha polémica porque Claire hoy la la actriz que encarna a la reina cobró menos que su esposo Felipe de Edimburgo

Voz 8 10:46 a mí no me des de Mc

Voz 5 10:50 pero bueno creo que el América es un territorio de la industria mucho más grande entre eso pueden permitir premiar a los actores más que los británicos en está haciendo broma lo de sobre el hecho de que somos más baratos pero sí que te diré que el el el la brecha salarial entre hombres y mujeres sí que es real problemas real yo no entiendo no dio ni una razón porque una persona que ha trabajado en un papel del mismo tamaño las ha rodado los mismos días eh no no cobre lo mismo

Voz 0457 11:19 eso sí que eso tiene solución en esa las dio mucho juego como eh reforma ya de mierda

Voz 1084 11:26 la brecha salarial por países digo bien sea yo creo que lo dijo de verdad como que les ha encontrado a lo mejor en su etapa yo piense en Mad menos sobre claro no la tapadera que que seguramente lo sufrió

Voz 0457 11:36 bueno claro es que los ingleses proporcionan eso todo ese bagaje bueno pues

Voz 2 11:41 tienen amplía su mercado los americanos no

Voz 0457 11:44 entran en el star system de Hollywood bueno pues todas ellas Menzies no nos contaba que cree que el nivel de los actores británicos viene de esa exigente formación pero le gusta verlo en relación con los americanos como un intercambio creativo

Voz 0335 11:57 play boy Inés sí Heidi es difícil siendo un actor británico The Hill cuál es la receta del éxito pero sí es verdad que ahora hay una altísima representación de actores y actrices británicos en las series sí que creo que parte de ese éxito puede deberse a la tradición y a la formación de actores porque en nuestro país es habitual que todos pasen por una escuela de formación dramática mientras que en Estados Unidos no siempre es el caso también es verdad que tenemos una fuerte tradición de teatro y con muchos actores dedican previamente durante su carrera muchos años al teatro pero también creo que son ciclos en los setenta eran los actores estadounidenses los que estaban revolucionando el mundo de la gran pantalla y nosotros íbamos a la zaga estábamos aprendiendo de ellos nos estaban enseñando ahora es verdad que hay un boom de actores británicos pero en la gran pantalla nivel define los actores americanos se llevan la mayor parte del pastel me gustaría verlo como un intercambio creativo en el que nos ayudamos mutuamente hacer mijeño INE ha echado tasa

Voz 2 12:55 bueno claro ha hecho un poco de verdad a un poco de de palo Un poco de cal y otra de arena

Voz 1084 13:01 si la serie que como decíamos estrena a MC el próximo martes tres de abril es un proyecto muy ambicioso sea ha dado en Budapest en una isla de Croacia sobre todo por por las ventajas fiscales nos contaban que también pasaron bastante frío en pleno invierno en Hungría imaginan que que no tanto como en el Ártico y ambos actores pues destacan sobre todo el despliegue técnico para recrear los barcos su interior en esta etapa pues de tantas series ya Harris de defiende que tiene elementos para para el éxito y la verdad es que las críticas de Estados Unidos pues están siendo por ahora muy buenas

Voz 5 13:35 bueno yo diría que lo primero esto no es un clima Ekin es una secuela no es una precuela es un trabajo completamente original y eso es lo que a mí me atrajo a al proyecto originalmente creo que es algo muy fresco y luego también creo que los los chavales estaban absolutamente decididos a evitar los clichés entonces ellos buscaban una manera hay un ángulo diferente de la historia para diferenciar completamente esta sería de las demás femenina

Voz 2 13:59 si os parece que bueno me imagino que no tiene segunda temporada no a no ser que

Voz 0457 14:04 R viva el resucita vemos el final sabemos cómo acaba

Voz 1457 14:10 si queréis que sea que hace una de las grandes series que venga

Voz 0457 14:14 pues puede ser una de las grandes miserias de del año

Voz 2 14:17 del año porque por ejemplo MC también

Voz 0457 14:20 dijo el año pasado sino recuerdo mal el infiltrado está de es tal que luego sorprendió mucho premiados porque se llevó muchos premios interpretativos y demás la verdad aquellos está muy bien todos especialmente Jarrett Harris si toallas Menzies

Voz 1084 14:35 una apuesta interesante también por a nivel visual

Voz 0457 14:38 que por qué es muy potente ver ver perdidos en la nada porque cuando estás en una serie de donde diez capítulos está rodeadas peligrosamente de blanco nevado de hielo no puede salir pues también es como un experimento social casi sobre la condición humana en situaciones extremas de supervivencia y luego añaden ese elemento natural y luego una historia que en el Reino Unido sea seguido mucho tiene mucha mucho de leyenda hay también mucho de de historia no

Voz 1457 15:05 bueno pues ahí queda esta recomendación está esta peli esta serie de barcos de terror vamos a a pasar ahora una historia muy explotada pero que sigue fascinando

Voz 0457 15:23 sí vamos a hablar detrás que es la nueva serie que se ha estrenado en en HBO vamos a hablar de una familia que hemos visto hace muy poco retratada en el cine con la película todo el dinero del mundo no aquella en la que Ridley Scott sustituyó a Kevin Spacey de las escenas que había rodado por su escándalo bueno pues tras es la nueva serie es de F X aquí la podemos ver a través de HB o España trazas sobre la familia de los que son los propietarios de Getty Oil una de las empresas petrolíferas más importantes del mundo su patriarca está interpretado magistralmente por Donald Sutherland tiene muy claro el futuro de su negocio

Voz 10 16:03 los ingleses lo han olvidado han ablandado con la democracia los sindicatos y los derechos humanos con los hippies y el No a la guerra Gran Bretaña está agotado y ni siquiera lo sabe aún cree que el petróleo sólo es lo que hace funcionar sus coches el petróleo lo es todo todo tu cepillos de dientes este plástico hecho con petróleo la chaqueta este poliéster hecho de Teleno tus patillas empeine de plástico suelas de caucho sintético todo pegado con un adhesivo derivado del petróleo calzoncillos de algodón y cómo llegaron a las siete burro no puedes hacer nada ni ser nada chaval

Voz 2 16:49 bueno la verdad es que Getty fue un visionario porque fue el que digamos que Colón hizo Arabia Saudí y esto se ve en la serie

Voz 0457 16:57 no por ahora no todavía no hemos visto el capitulo a él le encanta el modelo de oriente fascina ese es la oye hemos escuchado de como Reino Unido es ha vuelto a aburrido pesa con la democracia y con lo que mola las dictaduras de Oriente en buena de los tremendo eh bueno ya se ven más

Voz 2 17:16 el precisamente todo ese esta serie tiene lo que le faltaba la película de Ridley Scott es que te quedabas buenos superando el tema del del del secuestro es que lo que querías era saber más de Paul Getty

Voz 0457 17:27 claro es que esta serie es en concreto sobre ese secuestro del nieto y tal pero es una sería por lo que han dicho que va a seguir en las siguientes temporadas tratando a la misma familia osea otros casos relacionados con la familia Getty que yo creo que tiene para para largo pues sí

Voz 2 17:45 el quién dirige Danny Boyle es el

Voz 0457 17:47 director el director de Trainspotting Slumdog Millionaire ha dirigido a los tres primeros capítulos está detrás de la producción además tiene un reparto de Óscar osea además de Donald Sutherland cuenta con Hilary Swank Harris Dickinson Brendan Frazer en su reparto a y una española Verónica Echegui Verónica Echegui interpreta a una de las de las mujeres de Jean Paul Getty de este magnate sí es una de las mujeres porque tiene varias pues

Voz 4 18:14 cuál de vosotros

Voz 10 18:16 quiere más

Voz 11 18:20 el Rey liar muy buena muy buena que El Rey Lear la obra William Shakespeare escribió una tragedia llamada el Rey Lear sobre un anciano Rey que dividió su reino entre sus hijas en función de su amor por el anciano run

Voz 4 18:34 sector está sobrevalorado aunque su texto efecto me hizo gracia dejó a su mujer su segunda mejor cama debería dejar yo mi segunda mejor cama además

Voz 10 18:51 desde mil millones de dólares claro antes de que sigas citando valía tenía recordar cómo acabó aquel drama familiar en asesinato envenenamiento suicidio y locura

Voz 12 19:02 según recuerda

Voz 4 19:05 una de las más cultivar algo excepcional

Voz 0457 19:10 bueno sea aquel personaje es esto es fascina y yo creo que que que apunta era primaveral pero vamos y bueno de calle y además está rodado muy muy bien y las interpretaciones aquí

Voz 2 19:23 entonces empieza en cuando empieza

Voz 0457 19:26 esto está basado en una historia real si si no está documentada familia si nos tenemos que trasladar pues al año

Voz 1084 19:32 tiñen inglesa en mil novecientos setenta y tres donde como hemos escuchado antes este magnate se encuentra en la encrucijada de a quién dejar su su imperio millonario uno de sus hijos el que tenía más posibilidades pues muere Getty no se fía mucho de ninguno de los dos

Voz 0335 19:46 estos fracasar los panda

Voz 13 19:49 los Hearst hasta los Kennedy campesinos irlandeses por amor de Dios todos lo lograron que es que el capote Joe Kennedy habría permitido que sus hijos fueran vagos y derrochadores no sueño por su legado fueron héroes de guerra presidentes hombres con cojones es en las venas será la dinastía que éste lo hacen para poderme que quieren darme la espalda a mí al hombre que los engendró que se lo ha dado todo ese va a ser mi legado unos hijos inútiles puntos pagos engreídos los de ese linaje a octavos

Voz 0457 20:35 bueno bueno yo creo que podemos recopilar montaje con estos audios y se lo mandamos a la a la Academia ya para premios porque está está genial Donald Tsang además ese es impresionante porque es

Voz 2 20:47 es un actor que no para ahora mismo también se le puede ver en en el en los cines en la película del viaje de subidas con Helen piden que hace de un señor que es está denunciando y que tiene toda la ternura osea que es que es el aquí y me encanta también porque es un poco al estilo Michael Caine no de los yo hago de todo para seguir pagando me la piscina Il lo bueno que quede lo malo que no que no porque es el él él en la en los Juegos del Hambre haciendo que no se les está un poquito pasadizo

Voz 0457 21:16 pero en las series que tienen momentazo no queremos hacer muchos spoiler pero no sólo su ritual de de levantarse por las mañanas así como a alguien a su cargo le tiene que poner el caso no bonita de ya ya el capitalismo salvaje he visto en una acción no de Yell y el servilismo

Voz 2 21:36 bueno de hecho el el padre de su hijo Sean es su hijo mayor fue el yonqui que él fue el que digamos que inició ese rumbo de que todo se y luego ya se desparrama harán mucho no se hizo cargo de de la adolescente pese a que que digamos que la pelicula que la serie conecta con ahí como tú decías con el secuestro

Voz 1084 21:55 sí bueno oye en ese momento como decíamos pues no llega a la mansión su nieto un joven alocado amante de las fiestas y de las drogas que tiene problemas con la mafia italiana pronto su abuelo pues ve en él la ambición necesaria pues para ofrecerle llevar los negocios de la familia también es verdad que ve en él que sabe algo de arte que a él le gusta mucho y con nada con nada que que detecta un cuadro pues dice este es el único hijo que sabe algo y entonces les explica pues la telaraña magistralmente Pegida para conseguir grandísimos beneficios

Voz 10 22:22 yo lo que saco abierto en transporte para que pagarla otro para transportar tu Petrov lo que Sarkozy hay cierto en refinerías porque pagar a otro para refinar petróleo lo que sacó de ahí abierto en gasolineras porque pagar a otro para vender tu gasolina lo que saco de ahí lo invierto en hoteles para mí desempleados lo que se podía ir es cierto en el consorcio con lo que saco de ahí enviar a comprar más yacimientos eso te parece precioso es como una telaraña eso es para una Arratia hecha de dinero que crece cada vez más es un sistema autosuficiente no se paga ni un centavo en impuestos porque no hay indio centavos de beneficios en términos contables qué tío y Tucker tiradas Chagall TAP pérdidas somos tan pobres que el punto Gobierno británico tendría que darnos cupones Tele Chef bueno que fuerte

Voz 2 23:25 Trump que cobra un un dólar porque para desgravarse

Voz 0457 23:30 me encanta ver series también puesto en pie cada vez que veo un cortes y que tenemos de el chip un corte otro corte y el primer capítulo esta sería era un costo eh

Voz 7 23:40 a través de saber a lo bueno

Voz 1084 23:42 le ya más o menos la sabemos pues este chaval al que le cuentas abuelo como cómo va a heredar el negocio supuestamente pues no tiene ni dieciséis años ya secuestrado por por la mafia hay durante toda la temporada pues veremos cómo la familia gestiona este problema para empezar viene con con escándalo incluido igual que que la pasado a Ryan Murphy con con los ves chats Versace perdón la familia Getty ha amenazado con demandar a la cadena porque considera que es tremendamente falso y sensacionalista todo el retrato ir pero bueno bonito

Voz 0457 24:10 ha recordado que que cada lunes en HB o no

Voz 1084 24:13 los capítulos de yo creo que no se entretener mucho mucho

Voz 0457 24:15 nuevos capítulos sea no va a ser no hay maratón posible no no porque emite al ritmo de de Estados Unidos ha entonces pues cada lunes un carrito

Voz 2 24:23 pero aquí en España bueno ir para pasar miedo de de terror en AM

