Diego Costa: "Creo que ha sido solo un golpe"

Voz 1 00:00 hola qué tal Diego buenas noches a La Habana primero como estás de esa rodilla porque tiene que cambiar en el descanso Lopetegui estaba contento con el trabajo Pedra ha cambiado por precaución

Voz 0494 00:09 bueno que un podría la verdad te das un golpe muy fuerte que cuando todo está caliente tu todavía se intentan pero con un poco te doy mucho pero bueno creo que es un golpe esto

Voz 1 00:22 de que bien no España seis uno a Argentina parece fácil decirlo no está Messi es verdad pero España pinta muy bien

Voz 0494 00:30 es verdad que que nosotros estamos muy bien hacer un partido que más que el lo para casi un poco amplio más no pasa a ser una gran sale en ese momento con lo cual no es sino que son jugador que hace las disfraza pero bueno no se ve no sirve para para coger confianza para que la gente llegue el Mundial

Voz 2 00:50 digo hace nueve meses no te ponían la camiseta de España supongo que habrá sido largo para ti el trayecto en algún momento te he visto fuera de la selección lo tenía la confianza

Voz 0494 01:00 bueno uno no creo que yo lo pasé mal no estabas Habanos bueno es seis meses en poder poco antes de

Voz 3 01:12 como todo sabe lo que pasó pero

Voz 0494 01:15 el Real un momento que siempre hay ya hacer las cosas ver que iba bien alguno que son dieciséis ve Abad que que muy feliz porque bueno está aquí ellos que son grandísimos Abbado y con la selección que está todo muy bien me hace mucha ilusión

Voz 3 01:28 cómo estás lo primero porque estás salido presto ceramista cojeando la gente del Atlético está preocupado no sé si has hablado ya con el Cholo el domingo hay partido aquí cómo estás Si vas a llegar a lo más importante

Voz 0494 01:40 sí bueno seguramente llegaré creo que él oí ya está bien

Voz 1 01:48 además nada que

Voz 0494 01:52 sabe que la pelea arriba está muy linda no ya es impotente cuando te toca Hogan puede más Kay ayudar al hacerle eso viéndose muy feliz

Voz 1 02:01 Diego quería preguntar por esas quinielas que hacemos los periodistas quiénes van a ir al Mundial que delantero el Mundial decía Lopetegui que tres en todo no caben si vas Morata Rodrigo Aspas consta tú cómo ves este tema cabe los cuatro

Voz 0494 02:17 las que sí evidentemente no seguramente les diría que sí que claro está no inferior bueno voy a hacer mi trabajo mi equipo sabe dos meses que tengo ahí para hacer las cosas bien creo que lo más importante es que que bien tu equipo porque no hago bien normal que el míster no no me convoquen no solamente como a otro jugador entonces veinte tareas el lo mejor posible mi equipo para poder estas

Voz 2 02:42 llego ahora a ver quién le dice a un aficionado español que España no es favorita para el Mundial

Voz 0494 02:47 la gente va bien no se puede dice que España nunca es favorito porque como jugadores que te que tiene que tenemos no hay grandísimos jugadores que nunca podemos se que nunca seremos favorita a nada no creo que con tramos en campo tenemos nada o que a unos entonces si llegaremos pues yo podía hacer Lindo habla Marcos Alonso

Voz 4 03:15 del Mundial hay bueno era importante yo creo y hacer un buen partido oí yo creo que el equipo ha estado de diez

Voz 1 03:21 todo llega la vida Marcos Pardo hacer todo llegan al final de ese debut que parecía que sí que no que no y al final hoy sí

Voz 1862 03:28 por fin no sé yo he

Voz 4 03:31 he trabajado para para hacer las cosas bien en el Chelsea Si bueno gracias a mí extremado la confianza me ha traído hoy muy contento no

Voz 5 03:41 ahora lo más difícil a lo mejor no sé si lo más difíciles venir

Voz 1 03:45 OO mantenerse y estará en la próxima

Voz 1862 03:49 no lo sé pero eso será decisión del míster

Voz 4 03:52 que que que tiene una labor complicada ahí yo lo único que puedo hacer es concentrarme a tope en el Chelsea ahora que tenemos un final de temporada importante y hay que seguir haciendo las cosas bien

Voz 3 04:04 el Vestuario después de ganar seis uno a Argentina es el tremendo eso no

Voz 4 04:08 sí muy contento o no yo creo que que ya con alemana hicimos un buen partido y merecimos ganar pero pero lo debe yo creo que que ha sido increíble no como como hemos controlado el partido oí como les hemos llegado y y haciendo sus goles no yo creo que eso es

Voz 1862 04:24 es importante era un un partido para para preparar

Voz 4 04:28 el bien y llegar bien al Mundial soy yo creo que

Voz 3 04:31 que que el equipo lo ha hecho perfecto disfrutado incluso cuando estaba en el banquillo viendo el recital de tus compañeros luego te has puesto a calentar los quince minutos que ha sido un partido no se uno de los más completos en la Historia de España

Voz 4 04:44 sí sí la verdad es que sí como como decía antes yo creo que que controlando en todo momento no apretando arriba teniendo la posesión contra un equipo que es que tiene mucha calidad aunque hoy tenía bajas importantes pero pero bueno yo creo que un un gran partido el equipo oí

Voz 1 04:58 el camino no hay etiqueta de España de favorita para el Mundial

Voz 4 05:04 no es complicado no hay muchas muchas selección ese con grandes jugadores Si bien Un mundo

Voz 1 05:08 pueden pasar muchas cosas te preguntaba Marcos si esa etiqueta de teóricos favoritos no bueno lo menos España tiene que pelear el Mundial no estar entre los mejores crees que haya una selección aparte de Brasil Alemania que pueda pelear ese ese puesto de favoritismo a a España

Voz 4 05:24 bueno que hay unas cuantas más con con grandes jugadores no he luego como te he dicho pueden pasar muchas cosas pero pero está claro que Alemania Francia Brasil yo creo que Argentina con con todos los jugadores disponibles Bélgica tiene muy buenos jugadores

Voz 2 05:43 será complicado sin duda esto es lo que espera de ti lo que quiere de tiene el campo

Voz 4 05:48 no me ha dicho que que disfrutaba se que que que jugase tranquilo oí contento y agradecido por

Voz 3 05:55 por haberme dado la oportunidad el primer nieto internacional que juega con la selección española

Voz 1862 06:03 no sé no no no no es algo que que me para pensar no contento por por por haber hecho historia pero pero bueno lo importante es seguir haciendo las cosas bien y hay que estar concentrado ya habló con tu padre no