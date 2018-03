¿Qué delantero se quedará fuera del Mundial?

Voz 1991 00:00 qué te ha parecido Romero lo que ha comentado Lopetegui

Voz 0239 00:04 bueno no es un tío de dar demasiados titulares a la hora de prensa se le notan el tono que está contento pero creo que creo que me gusta una cosa en la que yo tenía miedo que sucederá lo contrario no antes de este amistoso sino antes de los dos porque es la última concentración antes de de jugar dos amistosos que no van a tener nada que ver con Alemania y Argentina yo iba un poco bueno con el culo apretado por qué te mete mano a Alemania te mete mano Argentina se te queda un sabor de boca extraño no a puertas del Mundial y ha pasado todo lo contrario ya yo creo que él hace bien y me parece un mensaje que el que el Vestuario noten no caigan la euforia que él sea capaz de pararla euforia pero que la gente sea feliz y que disfrute como lo vas a decir a la gente que ha venido aquí ha dado hoy que no esté eufórica claro que está eufórica luego sabemos dónde estamos el Mundial solo gana uno pero tiene la pinta de que lo vamos a competir

Voz 1991 00:54 Julen Guerrero qué tal muy buenas hola qué tal muy buenas Marcos López buenas noches qué tal buenas noches a todos Julen con qué te quedas de hoy

Voz 1 01:02 bueno sobre todo con el hambre no de de de de las selección no que a Savio reaccionara más muy bien a una primera parte que a pesar de que si iba ganando no nos estaba en bueno pues haciendo un gran fútbol no para mí la diferencia en esas una parte ha sido yo creo que España a pesar de de ese dos uno ha ido inconformista al descanso yo creo que hayan hablado de que tenían que cambiar de que tenían que meter otorrino de que tenían que ir a por el partido de que tenían que ser más valientes y Argentina al revés no ese dos uno parecía que se conformaba que está un poco Augusto y Higueras una parte pero ha salido bueno pues pensando que todo iba a seguir igual ir bueno pues encontrar una España todo lo contrario no que no que no quería seguir pasando los minutos sin hacer el fútbol que ellos saben y bueno pues apenas una parte donde sea pasa por encima totalmente una Argentina que además con muchísimos errores defensivos y que tienen mucho que mejorar si quiere llegar lejos no Messi estará pensando que bueno el quieren que pida que gane un Mundial con todo tipo de de errores pues muy complicado no y luego pues me dio un poco con el debate el nueve no pero que España ha paso un tiempo en el cual el debate de nueve era porque no había ninguno regular donde no se encontraba quién tenía que ser el nueve ya ahora mismo no hay overbooking y lo va a tener muy difícil Lopetegui para dejar a uno de los cuatro bueno pues que tenemos tenemos todos en la cabeza que yo pienso que los cuatro no tienen no tienen sitio no

Voz 1991 02:21 si el vagón de cola ahora mismo está Morata Marcos

Voz 2 02:25 España aplica con Veneno Veneno absolutamente mortal que para mí jugó mejor contra Alemania que contra Argentina sea el fútbol de de España contra la selección alemana para mí fue muchísimo más compacto más fluido más cohesionado pero que esta selección tiene tantas y tantas cosas buenas que es capaz de fusionar el toque ese pase largo de David De Gea tipo Lukaku pues visto un gol más propio del Manchester United de Mourinho que de la España de de Lope

Voz 2 02:51 de acuerdo con lo que acabo de decir Julen para mí España es mucho mejor sin nueve que con nueve Si hay que hacer un elogio que lo ha hecho a Antonio en en Carrusel un elogio apasionado y encendido a Piqué el compromiso de de pique con el balón con el juego con la selección está por encima de cualquier otra circunstancia y así se ha premiado también el Wanda con una gran ovación cuando ha sido sustituido soy porque

Voz 1991 03:14 en Romero ha habido hoy algún despistado vamos a decir que ha pitado a Piqué Piqué ha estado fantástico además durante el encuentro ha salido aplaudiendo a la gente pero gracias a Dios volvemos a la normalidad hemos nuestro bastante más aplomo

Voz 0239 03:28 esos conviene no no engañar lo que León los micrófonos recogen no sea yo no creo que en la primera parte ha sido algún despistado han sido muchos equivocado para mi en mi opinión porque eran bastantes a mí me ha sorprendido la cantidad de pitos que ha habido en las dos primeras jugadas en las que ha tocaba la pelota

Voz 1786 03:44 que yo he defendido hoy a Piqué porque creo que Piqué y así lo deje

Voz 0239 03:49 en un pasado reciente se ha podido equivocar yo pienso que se equivocado pero lo que está demostrando dentro del campo que es lo que a mí me interesa Gerard Piqué con la selección española ha tenido su resumen en esta semana dos días de gripe una rodilla prácticamente arrastrando un mes y medio de molestias en en el Barcelona dos partidos amistosos que te puede saltar porque sí se lo salta va a seguir siendo titular indiscutible en el próximo Mundial de Rusia ha querido venir ya querido jugar yo creo que hoy los pitos cada uno que haga lo que quiera yo puedo decir lo que me dé la gana me parece que los pitos estaban absolutamente fuera de lugar dicho esto cuando el partido se ha convertido en fiesta y han quitado a Gerard Piqué ya sí que eran tres Despistaos y el resto aplaudido al jugador del Barça

Voz 1786 04:31 esperábais más de Argentina Agus yo creo que un poco más mucho más muchísimo más eh yo me esperaba mucho más

Voz 0749 04:38 sobre todo en tema de de ser

Voz 1786 04:41 más competitiva es verdad que en primer tiempo compite

Voz 0749 04:43 yo tuvo alguna ocasión sobre todo la primera Higuaín que Si bueno si empieza ganando Argentina por ahí emocionalmente a nivel de motivación cambio un poquito el panorama pero creo que el segundo tiempo fue una debacle una debacle en todo en errores defensivos en ser más compactos en ser más solidarios en ser más un equipo cualquier golpe lo acusaba en demasía Argentina hay y creo que eso lo tiene que corregir porque hubo si va con un resultado desfavorable como vivíamos en primer tiempo de un dos a uno en contra en cuarenta y cinco minutos lo puedes dar vueltas sin embargo no este cometer esos despistes esos desorden defensivos esa mala imagen que sirvió de Argentina en en la segunda mitad muchas cosas por corregir si Sampaoli tenía un alto porcentaje de jugadores se que podían ir al Mundial yo creo que ahora la va a revisar es Messi poco más de la SER son Argentina Argentina ganaba por de techos de de a nivel individual de jugadores que te hacían en el desequilibrio a nivel individual no en lo colectivo y eso es lo que pretendía Sampaoli el Mundial pero hoy estamos viendo que necesita mucho más trabajo Sampaoli en esta selección argentina

Voz 1991 05:49 me imaginas la prensa ahora en Argentina u fatal

Voz 0749 05:52 estamos viendo ahora con Romero papelón Aso vemos muchas críticas y seguramente más que van a que a haber no sólo en la prensa gráfica sino también en la televisiva esperaba mucho este estos dos partidos en Italia parece que calmó un poquito las aguas de puede las eliminatorias que Argentina clasificó en ningún momento son bueno estos partidos enfrentados potencia como puede ser y tal y como se puede ser España porque te generan dudas pero a mí me viene bien esto yo sí me pongo en el papel de entrenadores positivo este tipo de derrota nos tan duras pero sí con esto desajuste defensivo si para corregir si para ver qué Argentina ahora mismo a uno o dos peldaño por bajo de Alemania o de España hizo hace bien para Sampaoli para la gente argentina de ver qué selección tenemos es verdad que puede competir es verdad que puede ser candidata si como lo hizo Messi que ayer en una rueda de prensa por escudo pero no como como equipo

Voz 1991 06:42 termino contigo Gus entrada termina termina con el que se vaya

Voz 0239 06:45 durante este digo mira que tengo le ha abierto que papelón nace como decía Gustavo López es el titular de portada luego de las peores derrotas de la historia luego una foto descriptiva de de una cara de un momento del partido de Leo Messi como como asomado al balcón del del palco privado con una cara de desesperación tremenda el una cuarta que me ha hecho gracia y es que si todo va bien vaya sería nuestro rival en cuartos no sea que el escudo sigue tirando decir jo a ver si los tengamos en cuartos en el campeonato del mundo más o menos sólo cuatro titulares de pero no que me equivoque Gustavo es el periódico de referencia en lo deportivo el periódico

Voz 0749 07:21 Deportivo pero más allá de lo que fue el partido doy creo que Argentina tiene que revisar el pasado besa a España que vine hace ocho nueve diez años trabajando

Voz 0231 07:30 desde muy abajo desde la cantera

Voz 0749 07:32 hay sacando jugadores alimentando una ilusión dentro de un esquema de un estilo cuando se fueron cambiando entrenadores siempre fueron del mismo

Voz 1002 07:39 perfil bajo ellas aragonés veías

Voz 0749 07:41 está a Del Bosque ahora Lopetegui siempre del mismo perfil Argentina fue cambiando de rumbo fue cambiando de perfile futbolístico en mayo cuando coge Sampaoli la dirección técnica la sesión argentina se nombró al Cholo sino nombró atravesar piensa se nombraba muchos entrenadores distintos perfiles océano sabe que en lo que quiere la selección argentina y no sólo eso sino que desde abajo no se está trabajando bien desde de la cantera ahora vez a Isco besa Asensio obesa Saúl vez sacó que gente que vino desde abajo y que los tuvo Lopetegui los conoce por eso también

Voz 1 08:10 te da la posibilidad Sampaoli no tuvo esa posibilidad

Voz 0749 08:13 entonces un trabajo mucho más exhaustivo mucho más profundo que una lectura de un partido como el de hoy

Voz 1006 08:19 creo que sale Sampaoli a sala de prensa primera pregunta lo primero según el análisis que hace de Diego Costa por España Ivo Costa puede eso lo sabemos dos partidos tan sólo ciento noventa días pues somos a Diego Costa

Voz 4 08:33 hola qué tal Diego buenas noches a La Habana primero como estás de esa rodilla porque he tenido que cambiar en el descanso Lopetegui estaba contento con el trabajo Pedro ha cambiado por precaución

Voz 0494 08:43 bueno que aún podría la verdad te das un golpe muy fuerte que cuando todo está caliente tu todavía se intentan pero consiguió un poco te doy mucho pero bueno creo que es un golpe esto

Voz 4 08:55 de qué bien no España seis uno a Argentina parece fácil decirlo no está Messi es verdad pero España pinta muy bien

Voz 0494 09:03 es verdad que nosotros estamos muy bien hacer un partido que con más que lo para casi de un poco amplio más no pasa en ese momento con los coros no está mes sino que son que hace las diferencia pero bueno no se ve no servir para para coger confianza para que la gente llegue el Mundial

Voz 5 09:24 digo hacía nueve meses no te ponías la camiseta España supongo que habrá sido largo para ti el trayecto en algún momento te he visto fuera de la selección no tenía la confianza

Voz 0494 09:34 bueno uno hay que cofre ahí si no creo que yo lo pasa mal no está bajo Banon buenos pases es seis meses en poder cuenta de

Voz 6 09:46 como todos los sabe lo que pasó

Voz 0494 09:48 vial un momento que empezase ahí ya se las cosas ver que iba a alguno que son digamos ve verdad que que muy infeliz porque bueno está aquí pues ellos que son grandes moda doy con la selección que está todo muy bien me hace mucha ilusión

Voz 6 10:02 cómo estás lo primero porque estás salido presto ceramista cojeando la gente del Atlético estar preocupado no se has hablado ya con el Cholo el domingo hay partido aquí cómo estás Si vas a llegar lo más importante su salud

Voz 0494 10:14 bueno seguramente llegaré creo que es un golpe un golpe él oí

Voz 7 10:19 ya está bien

Voz 5 10:20 Diego llevado a por el gol y por ser además en en el Wanda Metropolitano sí que es

Voz 0494 10:26 sabe que la pelea arriba está muy linda no ya es impotente cuando te toca Hogan puede más Kay ayudar al hacer eso entonces muy feliz

Voz 4 10:35 llego a preguntar por esas quinielas que hacemos los periodistas quiénes van a ir al Mundial que delantero bañera el Mundial decía Lopetegui que tres en todo no caben si vas Morata Rodrigo Aspas Costa tú cómo ves este tema

Voz 1991 10:48 Javi los cuatro

Voz 0494 10:50 oye que sí evidentemente no seguramente les diría que sí que claro está no inferior bueno voy a hacer mi trabajo mi equipo sabe dos meses que tengo ahí para hacer las cosas bien creo que lo más importante es que que tu equipo porque si no hago bien normal que no no me convoquen no sólo a mí como a otros dado entonces veinte tareas el lo mejor posible mi equipo para poder

Voz 5 11:15 llego ahora a ver quién le dice a un aficionado español que España no es favorita para ganar el Mundial

Voz 0494 11:20 la gente va bien no se puede dice que España nunca es favorito porque como jugadores que te que tiene que tenemos no hay grandísimos jugadores que nunca podemos se que nunca seremos favorita a nada no creo que concentramos tramos en campo tenemos a acoge a unos entonces así llegaremos como es díscolas donante puede hacer volviendo al otro día más

Voz 1991 11:48 tenemos que dejar a Diego Costa no porque quiera sino porque tengo que hacer un pequeño alto en el camino las doce y un minuto

Voz 1006 14:05 dimos el Wanda Metropolitano Herráez con protagonista habla Marcos Alonso

Voz 19 14:08 del Mundial hay bueno era importante yo creo y hacer un buen partido oí y creo que el equipo ha estado de diez

Voz 4 14:15 todo llega no la vida Marcos a hacer todo llegan al final de ese debut que parecía que sí que no que no ya al final o si por fin

Voz 19 14:22 no sé yo he he trabajado para para hacer las cosas bien en el Chelsea bueno gracias a mí extremado la confianza me han traído oí muy contento no

Voz 5 14:35 ahora lo más difícil a lo mejor no sé si lo más difícil es venir o mantenerse y estar en la próxima

Voz 19 14:42 no lo sé no eso será decisión del míster que que que tiene una labor complicada ahí yo lo único que puedo hacer es concentrarme ahora que tenemos un final de temporada importante y hay que seguir haciendo las cosas bien

Voz 6 14:56 porque el vestuario después de ganar seis uno a Argentina por el tremendo eso no

Voz 19 15:01 sí muy contento o no yo creo que que ya con alemana hicimos un buen partido y merecimos ganar pero pero lo de yo creo que que ha sido increíble no como cómo debemos controlar el partido oí como les hemos llegado a y haciendo sus goles no yo creo que eso es es importante era un un partido para para preparar

Voz 3 15:21 Beni llegar bien al Mundial

Voz 19 15:23 yo creo que

Voz 6 15:25 que que el equipo lo ha hecho perfecto ha disfrutado incluso cuando estaba en el banquillo viendo el recital de tus compañeros luego te has puesto a calentar los quince minutos que ha sido un partido no se de los más completos en la Historia de España

Voz 19 15:38 sí la verdad que sí como como decía antes yo creo que que controlando en todo momento no apretando arriba teniendo la posesión contra un equipo que que tiene mucha calidad aunque hoy tenía bajas importantes pero pero bueno yo creo que un un gran partido del equipo oí

Voz 5 15:52 el camino sigue hay etiqueta de España es favorita para el Mundial

Voz 19 15:57 no es complicado no hay muchas hay mucha selección ese con grandes jugadores Si en un Mundial pueden pasar

Voz 4 16:02 muchas cosas te preguntaba Marcos si esa etiqueta de teóricos favoritos no bueno pues menos España tiene que pelear el Mundial no estar entre los mejores crees que haya una selección aparte de Brasil Alemania que pueda pelear ese ese puesto de favoritismo a a España

Voz 19 16:18 bueno que hay unas cuantas más con con grandes jugadores no he luego como te he dicho pueden pasar muchas cosas pero pero está claro que Alemania Francia Brasil yo creo que Argentina con con todos los jugadores disponibles Bélgica tiene muy buenos jugadores

Voz 5 16:36 será complicado sin duda esto es lo que espera de lo que quiere de tiene el campo

Voz 19 16:41 no me ha dicho que que disfrutaba se que que que jugase tranquilo oí contento y agradecido por

Voz 6 16:48 por haberme dado ya el primer nieto internacional que jugaba con la selección española

Voz 19 16:56 si no se no no no no es algo que que me para pensar no contento por por por haber hecho historia pero pero bueno lo importante es seguir haciendo las cosas bien y hay que estar concentrados ya sólo con tu padre no no no querían otro tiempo

Voz 4 17:11 no gracias Marcos enhorabuena pues una sonrisa de oreja oreja Marcos Alonso Yago que bueno pues debuta en la sección española algo que la hacía muchísima ilusión y es una saga abuelo

Voz 4 17:22 padre e hijo que ha debutado con la española y como decía Relaño oyen en Carrusel

Voz 1991 17:27 los tres Marcos Alonso ya lo merecía eh Marcos Alonso que igual por otros temas extradeportivos le estaba costando ir a la selección española pero desde luego por lo demostrado en los últimos meses en el terreno de juego merecía estar en la selección española Julen yo creo que Marcos Alonso llega para quedarse además eh

Voz 1786 17:46 sí

Voz 1 17:47 los que sí como bien se comentado yo creo que antes no podía haber venido si bueno es totalmente el premio merecido y es que por otro lado también en la lista definitiva esta complicada no vamos a ver como como las de Lopetegui porque tiene un dilema bastante grande y bueno pues pues pues no sabemos no que defensas va a llevar qué posiciones Si bueno pues él labradas que fíjate ha entrado a última hora y creo que me precisamente pues debería estar pero bueno vamos a esperar lo que tiene que tiene una una papeleta importante no

Voz 1991 18:19 me Ana sigue Sampaoli si sigue Sampaoli

Voz 0231 18:22 ilegal a preguntar justo ahora por Leo Messi escuchamos vale

Voz 20 18:26 buenas noches de TV3 yo querría saber cómo está Leo Messi cuando se tomó la decisión de que no jugase cuanto ha echado de menos la participación del jugador del Barcelona extranjeros

Voz 1002 18:37 no bueno leo la verdad que entrenó con nosotros y tuvo una semana muy muy buena el entrenamiento pero seguía con la molestia en en en en su pierna hay después del último entrenamiento que iba jugar sintió esa fatiga un género que no puede estar acompañó grupo todo el tiempo no acompañó en El vestuario está muy metido en lo que es la Copa del Mundo así que ha sido obviamente que nosotros sentimos la ausencia por sobre todas pero la verdad que les saldo mucho la la cercanía de de Leo de quedarse con nosotros de estimular en medio tiempo un montón de situaciones que que lo acercan mucho más a a tener ganas de tener un objetivo que que elevaba feliz

Voz 0231 19:31 última pregunta qué tal señor Sampaoli buenas noches tanto mirar en directo en El Larguero de la Cadena SER quería preguntarles si hubiera sido un partido oficial lo clasificatorio Leo hubiera jugado ya que nos ha dicho que le ha comentado a sus compañeros en el entretiempo si no ovario jugar

Voz 1002 19:45 a jugar varios jugadores que no estuvieron hubieran jugado si nosotros venimos a buscar otra cosa no venimos a exigir a nadie para que no se recupere seguramente hubieran jugado muchos jugadores que no están acá pero nosotros precisamos otras cosa así pero también pensamos de que

Voz 0749 20:01 eh

Voz 1002 20:01 cada jugador que ahora vuelve a su club tiene que jugar un Sevilla de partido importante para sus clubes nosotros queremos llegar con la elección de los mejores jugadores de cara al Mundial cómo ha sido ese es Leo

Voz 0231 20:12 entre tiempo como Leo

Voz 1002 20:15 ha dicho usted que Leo ha hablado con su compañero que no a decir Estado leo todo el tiempo pensando todo el tiempo intentando a los chicos nuevos Si eso hace que realmente se lo vea muy involucrado con la camiseta argentina que es un valor agregado

Voz 0231 20:31 las Jorge gracias al lado de Jorge Sampaoli Yago que ha

Voz 1991 20:34 sería muy tocado sí pero él ha explicado cómo

Voz 0231 20:37 muy futbolero ha explicado el partido a a su manera que cree que Argentina ha hecho una buena primera hora de partido dice que con el estilo pero lo que querían aquí a proponer que han llevado dos cachete lazos demasiado fuertes que a lo mejor el el seis uno no es el resultado que que hubiera merecido Argentina por el juego pero es eso un entrenador estilo Bielsa con un mensaje bastante constructivo hoy ha destacado a lo mejor casi más la buena primera parte según él que ha hecho el equipo lo que han intentado proponer hizo el buen papel de España más que ser demasiado duro y también te digo que la prensa argentina que hablaba Romero de ella hay Gustavo en la sala de prensa no han sido para nada duros preguntas futbolísticas técnica sobre qué le ha parecido por ejemplo el debut de mesa con independiente no ha sido para nada una carnicería para que me entienda el oyente esta rueda de prensa de Sampaoli después del seis a uno aquí en el metropolita gracias Meana y Romero

Voz 1991 21:28 se ha ganado a alguien en estos dos partidos la convocatoria para el mundial te da la sensación de que alguien ha sacado ya su billete no me refiero a los evidentemente Ramos Piqué De Gea y compañía sino de los dudosos alguien ha sacado billete yo creo de los dudosos no no porque

Voz 21 21:45 eh

Voz 0239 21:46 porque hay pocos dudosos que hayan tenido oportunidad se ha tomado tan en serio Lopetegui los dos partidos que hombre yo yo siempre pregunta si si considera por ejemplo Aspas dudoso no es dudoso yo creo que Aspas yo a los delanteros ahora mismo los considera a todos sus pues consideradas a todo dudoso yo creo que ahora mismo de los de los cuatro para mí el que tiene que espabilar en Morata si se me hace muy cuesta arriba pensar que que Lopetegui deja uno de que vendiendo la gente ni de sus niños bonitos en en la hasta el fuera fuera de la lista definitiva del Mundial pero el otro día sólo ganó Rodrigo hoy cuarenta y cinco minutos a mano Diego Costa en la segunda parte ha estado espectacular estelar Aspas pero de El resto dudosos en los que los dos para Lopetegui iba a ver dos hoteles no haber muchos más porque el resto son fijos yo a Marcos Alonso ahora mismo está para ir pero no

Voz 1991 22:36 creo que los damos en Romero que justo estaba hablando Lopetegui con las con la radio saber si nos saca de dudas aquí está

Voz 4 22:42 la Lopetegui qué tal buenas anoche la buenas noches vaya partido bueno ante Argentina

Voz 1991 22:47 bueno falló Higuaín el primer ocasión de gol pero España luego ha sido una

Voz 1245 22:50 apisonadora sí es cierto que que Argentina tenía esa primera ocasión de adelantarse en el marcador y luego nosotros hemos estado muy efectivos y prometo soy fan controlar el partido por momento nosotros la segunda parte seguramente ya hemos hemos sido superiores a ellos no pero insisto todos los partidos a veces abren por detalles Si de ese tres a uno ha sido han sido les ha hecho daño y ha sido posiblemente definitivo para que cambie la tendencia claramente el partido

Voz 5 23:16 ha sido un triunfo muy coral de casi todo lo coger a un gran nivel pero hat trick de de Isco que he dicho que tiene la confianza del seleccionador esos es un mensaje a su club pero evidentemente para disco es uno de los grandes

Voz 1245 23:28 Bono estamos contentos con con todo el grupo compromiso puedo supla pasión que le pone la determinación el convencimiento y luego pues una parte de grupo una parte importante siempre lo he dicho no lo escondido en Jorge que es muy importante pero nosotros sí que bueno cree que estamos encantados con él el rendimiento que han tenido en este partido siempre que María

Voz 4 23:46 le pregunto con los delanteros en lo hizo muy bien Rodrigo en Alemania marcó un gol lo ha hecho bien Costa en la primera parte lo ha hecho muy bien Yago Aspas en la segunda increíble no ha venido Morata pero confía el técnico de Morata cuatro caben los cuatro analista del Mundial

Voz 1245 24:01 no me veremos no son momentos en el momento de hacer cuentas ahora mismo hay que todavía quedan dos meses de competición queda muchísimas cosas en juego estamos contentos porque es cierto lo has dicho el rendimiento de todos no sólo de ellos sino todo lo mejor es que han podido intervenir este todos los porteros y Odriozola no el resto han intervenido estamos encantados con con su rendimiento ya llegará el momento de analizar y Eduardo

Voz 5 24:20 sí pero pruebo para jugar sin Busquets que a lo mejor esperábamos en ese puesto pues a Saúl Rodri los dos partidos hemos apostado por Thiago convencido el rendimiento de el futbolista en esa posición

Voz 1245 24:32 sí sí no no teníamos dudas de desde el rendimiento que no se nos iba a dar eh Tiago los buenos jugadores adoptan a diferentes posiciones el también ha jugado ahí ahí es un chico que le gusta mucho fuga lo que quiere aprender que entiende el juego y bueno y lo ha hecho muy bien cuánto poder convocó que como Andrés también Saúl Rodrigo han salido en la verdad que Parejo Capel que estamos contentos con lo cual estamos contentos en esa posición sí

Voz 6 24:55 qué le ha parecido al nivel que ha mostrado muy Argentina aquí

Voz 1245 24:58 lo no de Argentina es la finalista de que recuerda la ciclista de la anterior Mundial anterior campeones Alemania cuando jugamos el el viernes es un magnífico equipo que proteína más bajas igual que nosotros de ellos crean seguramente Messi Agüero y María softwares determinantes en su equipo y claro de Ordes en otras lógicamente pero yo creo que Argentina siempre sincero

Voz 6 25:19 a ver cómo separa ahora el triunfalismo generalizado con con las selecciones ser algo a controlar también

Voz 1245 25:25 eso depende de nosotros más de vosotros seguramente que de nosotros nosotros no no no yo creo que no hay hay que hacer las cosas con naturalidad la gente está contenta fantástico no podemos hice la gente cree unos chicos fantástico porque es lo han ganado nada más pero a partir de ahí nosotros somos muy conscientes de que el en el Mundial el grupo de España España tiene cero puntos Argentina igual que todos los equipos todo lo que sucede en el Mundial no lo tenemos que ganar el Mundial ni porque lo hablemos ni porque lo tenemos muy muy muy muy claro no tengas ninguna duda

Voz 22 25:56 doce goles encajados desde que usted llegó al al cargo ocho a pelota parada sino me fallan las cuentas le preocupa esa circunstancia o lo ve como una

Voz 1245 26:06 yo esas cuentas no salen a bueno lo dices tú lo contó por Ramos a veces ocurren en misma marca un nosotros y yo creo que a nivel a balón parado el equipo ha mostrado una una firmeza importante las condiciones también que tenemos lógicamente eh cuando eliges una alineación pues eh hay cosas a favor y cosas en contra

Voz 4 26:25 no yo preguntarte por gusta personalizar pero Boris con un futbolista que cuando jugaba poco con Benítez lo llama Lopetegui cuando jugaba mucho con Zidane lo llamó Lopetegui cuando juega menos es intermitente de Madrid lo llamó Lopetegui pero con la selección y con Julen Lopetegui rinde siempre al cien por cien

Voz 1245 26:42 bueno nosotros es siempre lo he dicho antes no no ocultamos que es mejor que nos encanta que nos gusta que cada Escanio tiene un rendimiento fantástico bueno la confianza no lo da él a nosotros por eso creemos en él y por eso le ponemos

Voz 4 26:53 muy bien pues muchas gracias la última ya que la cena Lopetegui sobre Gerard Piqué Carlos

Voz 1245 26:59 el libro mucho eh porque se lo merece en los dos partidos e incluso con algún tipo de molestia querido jugar el compromiso la determinación que el Gerar tienes la selección está fuera absolutamente toda duda estamos ha hecho partidazos colgadas en la pared

Voz 6 27:11 cómo estás

Voz 4 27:12 muy bien pues eso está perfecto estado perfecto va ya Lopetegui esta posición Yago bueno no despeja muchas dudas pero bueno dijo que claro

Voz 0239 27:20 a ninguna

Voz 4 27:21 sí bueno pero eso tampoco es correcto habitual que te va a dejar tampoco dejar despejados dijo Cathy

Voz 0239 27:28 era antigua Manu ya no me acuerdo lo que dijo de habían tres M de cuatro que lo detrás dice bueno es difícil que quepan cuatro para mí lo más cercano que ha dado de un titular Lopetegui en una entrevista en

Voz 1991 27:39 sí lo dejó con Manu yo lo insistía ayer la respuesta de Ana Botella fue escaso han dicho de dijo Chávez que yo le he visto alguna duda

Voz 0239 27:46 sí por eso porque si no llora como está el tiene delanteros teniendo en cuenta que Rodrigo y Aspas puede jugar en banda ir como está Vitolo que no le cabe ha metido de Lucas Vázquez está claro pero yo antes de Lopetegui hubiera pensado Manon cuatro porque son dos temas que se puedan acoplar demanda hay dos delanteros centro como de de nueve referencia no pero como dijo es hoy y luego reculó hizo un poquito lo que disco ha hecho hoy no dijo una cosita y luego lo pensó esa como la marcha

Voz 1991 28:12 Herrera no me dices lo contrario te mando para casa que te está esperando

Voz 0239 28:15 bueno me ya dónde estará mi niño está a punto de despertarse dentro de un par de horas que nada te lo agradezco yo y sobre todo todo lo agradece Sendra que no van a cortar aquí la luz y tiene que remontar dignos para abajo uno

Voz 1006 28:25 los brazos Romero vas a muerte a todo chaval Sendra también que estaba la parquedad queda Ramos por aquí si quieres escucharle que a lo mejor diez alguna cosita por supuesto

Voz 4 28:32 venir en dos minutos que de todo así que déjame abierto que nada yo molesto con minuto

Voz 1991 28:37 los escuchamos a Ramos tú manda ya lo sabes este es tu programa pero amable oración con con Julen y con barcos que seguís

Voz 1786 28:43 pues sí señor vale ese tema ganarse

Voz 1991 28:48 el billete lo que le preguntaba yo era Romero Julian a ti te da la sensación que alguno de los dos yo lo mantengo para la delantera no hay ninguno fijos a Blair Diego Costa fijo pues no lo sé Baida aguas pues no lo sé Rodrigo Morata pues son los que peor lo tiene ahora a Morata creo que sí pero crees que alguien ha sacado el billete en estos dos partidos

Voz 1 29:07 hombre sacar billete fijo no lo sé porque yo creo que hay que esperar a ver cómo terminan estos dos meses si Lopetegui lo va a hacer a así no yo creo que que va a haber su rendimiento no sí es cierto que yo todas la sensación que desde el principio para mí Diego Costa era su preferido por encima de de Morata que para mí son los jugadores un poco más más iguales Easy creo que si en estos dos partidos dos han dado un salto han sido Aspas y Rodrigo no y además que son dos jugadores muy diferentes no a lo que son las que ver eso es luego que te pueden jugar en banda que hablan de hecho en su equipo y que es en un momento dado necesitas tener en el campo bueno pues algo más de gol que sólo uno delantero pues cualquiera de los dos te lo puede hacer no con lo cual creo que les da más alternativa que que dio Costa o Marta que sólo pueden jugar en un puesto específico

Voz 1991 29:56 Marcos

Voz 2 29:59 en el que no tiene billete ahora es el que no está y en este caso que no está Álvaro Morata que han tenido una una temporada complicada en el Chelsea lo vimos que no fue titular en la eliminatoria de Champions contra el Barça vimos que han perdido el tren y que incluso en su equipo como es el caso de Antonio Conte y forzó para tener un delantero como la Oliver Giroud al que sacó del Arsenal en pleno mercado invernal izquierda sonó el tiempo pasa los partidos Se acaban prácticamente ir Rodrigo presente su candidatura en un partido dificilísimo contra Alemania era en casa del campeón del mundo dio está tenido en su momento pero para mí que cuando España tiene la luz cuando España tiene la picardía fíjate del gol que marca Iago Aspas insisto que era un gol digno del del del Unai te con ese pase estaba el balón parado en el área de España el pase de David De Gea que se convierte en asistencia de gol por qué pues la picardía velocidad el dinamismo que le genera Iago Aspas a una selección que está más acostumbrada porque mantiene el gen el estilo de la que de de lo que fue campeona del mundo el dos mil diez que es el toque ese toque necesitan nueve que sea dinámico que no sea estático como es el caso de Diego Costa que en su equipo juega de una manera distinta a la que Juan la selección española lo escuchamos con mano lo escuchamos contigo es evidente que el va a elegir a tres delanteros toda la venda entre esos tres delanteros ahora mismo hay dos es que han alzado la voz con un gran juego insisto Rodrigo al que conocen personalmente su de su tapa con la selección sub veintiuno Iago Aspas que está haciendo una temporada extraordinaria con el Celta un equipo que no está en la élite no está en la zona noble del fútbol español pero al que está llevando con un rendimiento extraordinario por lo tanto Morata que se marchó a Inglaterra para tener continuidad para tener regularidad para tener minutos para tener posibilidades de de establecerse como nueve de la selección española

Voz 0239 31:50 en el último vagón en la última curva

Voz 2 31:52 pues está perdiendo puntos

Voz 1991 31:54 en ya sabemos que no es muy amigo Julen Lopetegui de hacer muchos cambios de un partido con respecto a otro además creo que eran dos encuentros para hacer pocas probaturas porque uno era la actual campeón al mundo la otra la subcampeona y había que dar un máximo nivel sobre todo para probarse ante rivales importantes que nos vamos a encontrar pero yo creo que el el equipo de hoy eh incluyendo a Busquets por supuesto puede ser perfectamente un un un equipo titular de un partido importante del Mundial

Voz 1786 32:21 sí Busquets Silva no y también si lo si también se perderá si si las probaturas ha hecho con los delanteros sólo y encima pues los tres lejano se han rendido no sea que que sí

Voz 23 32:31 buscaba bueno pues tener alguna duda o quitarse alguna duda

Voz 1 32:34 la le ha metido en más dudas o igualan

Voz 23 32:36 la han conformado en que hoy ha elegido

Voz 1 32:39 todo con estos tres en esta en estos dos partidos a los que bueno pues al final pueden ser los que vaya no si para mí me ha quedado yo sí creo que me ha quedado buscan sustituto de de Busquet no yo sí creo que tenía que probado un poco más a Rodri o no sé si Parejo leve también en esa posición para mí Rodri es el que más se parece no creo que es un perfil muy parecido es un jugador además que que bueno pues que jugaba en esa posición que tiene pues él mismo oficio que que bueno que está dando muy buenas sensaciones es que creo que bueno pues es necesario no el llevar en un jugador de ese perfil incluso no sólo para cuando no esté Busquet también puede ser posible que en algún partido necesites que jugó en los dos no cuando bueno que estés agobiado te están apretando porque bueno pues hay momentos dentro del Mundial que pues pasaba apuros quince o veinte minutos finales no o sea que si si para mí esa esa posición bueno me han me ha quedado que que la problemas aunque bueno él deja claro creo que que confía en otros no tiene posea con que tiene a Saúl tiene a Thiago parece ser que él no quiere mirar otro que no sea bueno pues esos en los cual él tiene ahora mismo la máxima confianza

Voz 1991 33:45 marcó cómo ves

Voz 2 33:48 es el centro del campo que tiene España cualquier cualquier seleccionador dale

Voz 4 33:52 mondo y segundo dale Sampaoli

Voz 1991 33:55 el quinto jugador el que no entra en la

Voz 2 33:57 las él él en las tres las o las cuatro primeras les da vueltas la cabeza como la niña

Voz 1991 34:02 exorcista vamos a Marco Asensio que en teoría

Voz 2 34:05 los titular pero mira el partido que ha tenido dale en teoría disco que si es titular ya no te digo Dale Silva e Iniesta a Busquets tiene tal capacidad de registros ayer en el centro del campo que es evidente y estoy de acuerdo con Julen que te falta un suplente específico de de Sergio Busquets un hombre creado expresamente para esa posición de mediocentro en el ir allí a las pruebas nos remitimos Lopetegui considera que tiene la posibilidad de poner aquí que de de poner a Saúl de poner a Thiago al que ha aprobado en estos dos partidos eso su gesto de confianza hacia Thiago Guisola devuelto bien tanto en Alemania como hoy contra contra Argentina y cuando tienes tanta calidad tanto talento en esa zona tan estratégica para el en España es difícil encontrarle un pero evidentemente que puestos sale Gil quizás un sustituto para busques pero es que no hay otro Busquets sea Rodrigues un chico joven con mucho talento que que que promete muchísimas cosas pero claro la diferencia de nivel es obvia entre Busquets y cualquiera que pongas a intentar hacer de es porque no hay nadie que puede hacer no sólo hablo del Barça o de España sino yo diría que en el en el fútbol mundial es muy difícil encontrar un jugador que reúna tantas cosas para esa posición como es el caso de Busquets

Voz 1991 35:15 yo entiendo que en Argentina tengan que mirar lo positivo que es en este caso teníamos bajas importantes a Agüero Di María tampoco estaba Messi pero yo vamos afirmó que es España le faltaba Diego Costa Busquets Silva han faltado dos no le mete seis Argentina en ningún caso tiene un problema en la defensa argentina muy grave hoy lo que hemos visto Julen una selección argentina que padecía muchas veces sub-veintiuno eh

Voz 1 35:41 sí además con muchos errores en la salida del balón no porque no tiene perfil de jugadores ni los centrales ni los medios centro no para para hacer ese tipo de jugadas no se ha complicado mucho la vida ya hay pues pues española aprovecha muy bien arroba balones muy fácil incluso no es que la hierro has que se los han entregado no en en alguna de las ocasiones con lo cual yo creo que hay tiene lleva tiempo no tienen un gran problema Argentina porque sí

Voz 1991 36:04 Asensio por ahí no sé envites sí

Voz 4 36:07 lo cubra buenas noches bueno dos asistencias los dos primero goles ahí la el sello inconfundible de Marco Asensio y el abrazo que te ha metido Isco no en el segundo si contento por el partido en general yo creo que hemos hecho un gran partido hemos sido muy efectivos arriba Hay buenos en polvo personal porque porque ya salió un buen partido oí y contento por por cómo ha sido toda la toda la convocatoria general

Voz 6 36:30 además de marzo para ti no empezó en en París en termina aquí en el en el Wanda por ahí que que continuar así con la confianza que te están dando los dos entrenarme

Voz 1422 36:39 sí eso es ahí continuar en esta dinámica la selección yo creo que estamos todos a un gran nivel Madrid tenemos muy buena dinámica también y ya hay que seguir así tenemos un mes de abril

Voz 5 36:50 ha repartido se muy importante para para nosotros si seguir así en todos los aspectos ha dicho Isco tú le conoces bien que aquí siente la confianza tú también has tenido rachas de contar más y menos para el entrenador tú sientes mucha más confianza la selección con el Madrid por igual

Voz 1422 37:08 no yo creo que durante la temporada siempre hay muchas cosas hay veces que que te salen mejor las cosas y otras y otras peor y yo creo que que Isco siempre siempre han demostrado estar bien siempre que se le va a dar la oportunidad lo voy a mostrar cómo eh

Voz 22 37:21 sí pues Parlamento un cubo regular en el en el Madrid entre de los altibajos que hay que te ha reconocido es un momento un poco complicado de la temporada para Isco

Voz 1422 37:30 no lo sé eso eso tenéis que preguntar a él yo tampoco está en su cabeza sí están todos estos dos partidos yo creo que que han sido muy bueno para nosotros porque nos hemos enfrentado a al campeón del mundo ya subcampeón y creo que hemos estado a la altura hemos hecho grandes partidos y eso es lo que nada claro que llevar la pelea por el jueves

Voz 6 37:54 terrible yo voy no está Morata el otro día Vigo hoy Costa ahí Yago Aspas no es tu pelea

Voz 1422 38:01 te para mejor mejor parados cuanto mejor estén todos nuestros estos nueve Si suba la competencia mejor para para España para la la selección oí igual que se lo pongan complicaba al entrenador también tuvo y dos asistencias

Voz 5 38:15 cuesta mucho hacer una lista sin embargo Asensio en el Mundial no

Voz 1422 38:19 bueno sé yo tengo que seguir así tengo que seguir trabajando y espero que que pueda estar en esa lista final

Voz 4 38:25 Marco ante ante Italia fuiste titular España jugó sin un nueve referencia ahora está jugando con con un nueve Se habla de

Voz 1991 38:32 posibles Álvaro Morata tú lo conoces muy bien

Voz 4 38:34 imaginar una selección sin Álvaro en el Mundial no lo sé yo creo que que eso es tema de del entrenador aún queda mucho para la lista definitiva pueden pasar muchas cosas hay muchos partidos de clubes entremedias que todos tenemos posibilidades si todos tenemos la la opción de ir a dirá mundial gracias a Marco Asensio que se retiren esta zona mixta que cada vez hay más gente yo creo que ha abierto la puerta porque aquí en esta sala de prensa

Voz 1991 39:00 voy a aprovechar a la espera de que llegar ramos para despedir a Marcos López y a Julen enseguida estamos de vuelta en el Wanda Metropolitano dure Marcos mil gracias a los dos un abrazo muy fuerte