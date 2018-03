Así lo ven en Argentina: "Es vergonzoso"

Voz 1991 00:00 mientras tanto mientras aparece el capitán de la selección española me voy a marchar a Argentina para ver cómo lo han vivido allí charlamos el otro día con el compañero Juan Pablo vende de de Olé hola Juan Pablo qué tal muy buenas

Voz 1 00:11 hola muy buenas noches primero felicitarlos ustedes porque tienen una selección que es candidata claramente bueno sino es Argentina que sea España porque jugando así un cómo está jugando España uno quiere que que que ese tipo de fútbol sea el que sea el que festeje en el Mundial de Rusia no lo de Argentina ha sido muy preocupante no sé si ustedes han podido tomar parte de la declaración que ha hecho Sampaoli ah y ha tenido una visión absurda del juego al decir que hubo sesenta minutos de dominio equitativo de de de que que el desarrollo el juego no fue tan amplio como lo que marca resultado cuando yo me permití titular en Olé cuando terminó el primer tiempo España hizo precio porque creo que la diferencia de dos a uno era corta para lo que había sido en el juego el dominio el equipo de Lopetegui esté marcaban las fallas en la salida fueron vergonzosas la salida de Caballero en el quinto gol desde un pase largo de usted se tomaron nota que es muy difícil en el fútbol actual que se había que te sorprende un arquero de una salida empató Caballero la mala marca en línea en la defensa de Argentina que quedó PP pagando mucho el coloso pelotazos a la espalda y bueno o San Paulo admitió que esto puede ser un golpe fuerte en la en lo anímico y que puede tomar decisiones no pero preocupa también la falta de de lo que él haga una lectura que no sea aceptada Sampaoli al decir que hubo momento de partida en el juego hizo usted lo tiene claro que no ha sucedido

Voz 1991 01:22 eh Juan Pablo nosotros estamos a todo mira esto es lo que hacía Sampaoli

Voz 2 01:25 del primer tiempo que para mí fue increíble argentina de de lo que lo primero planificada desde ha entrenado los chicos realmente hicieron un primer tiempo increíble hay pero bueno

Voz 3 01:39 sesenta minutos no alcanzan noventa el rival aprovechó su jerarquía Nos hablo cedió por la forma que nosotros jugamos al que se secaron la cara

Voz 1991 01:53 Juan Pablo I casi más no voy a decir si enfado o desconcierto que por lo visto en el terreno de juego por lo oído a Sampaoli en en rueda de prensa

Voz 1 02:02 bueno justamente acabo de titular en la Biolay del partido increíble al rival Nos abofeteó esa frase fueron las que Cabo de elegir para titular y confiar uno entiende que el entrenador después de un golpe como éste no pueden hacer nombre propio sí puntualizan en jugadores que han fracasado porque han fracasado mal lo de Marcos Rojo es Aguelo central ha sido muy malo el tú te tutee saben que normalmente en el Mancheter United las pocas veces que juega porque viene una lección juega de lateral izquierdo en el Mundial de Brasil jugó de lateral izquierdo pero no puede pasar lo que pasó pasado hoy con la defensa argentina el tiene que punto de al admitir que mazas es aquel no quería jugar con España esto lo hace sabía de hace dos meses por la categoría del rival y todo eso que que es evidente no pues jugarse tan mal no puede haber tanta diferencia menos de setenta días del Mundial esto es vergonzoso sea como se recupera lo anímico en hizo referencia a la cuestión anímica de esto es muy difícil volver es muy difícil para algunos jugadores cómo vuelve a confiar en Caballero después de los cinco goles que en el segundo tiempo puede ser una opción para el Mundial porque no tiene más tiempo de Teo hay un amistoso con Israel pero qué qué posibilidades hay de crear para de definir la lista no es si usted Sendín ingresan ahora del partido increíble a nuestra voz metió en él es preocupante que hable de sesenta minutos de paridad en qué en qué qué partido vio no

Voz 4 03:16 dado la cara ningún jugador de Argentina en zona mixta

Voz 5 03:20 no en zona mixta no habló más

Voz 1 03:23 es inmensa que es un futbolista que debutaba habló con un eh con nunca la tele una estación de televisión argentina dice que igual tuvo también quiso valorar el primer tiempo pero dijo que quería disfrutar me voy con mucha bronca he sido el único que ha hablado y bueno son momentos en los que no dan la cara pero bueno si no tiene echada para decir en vez de tampoco es el foco eso del problema que es que a la selección argentina Lole la lo que ha hecho Argentina es muy patético les doy un dato acaba de hablar Mario Kempes en una tele del Tate Sport señala Argentina antes el partido se había quejado la frase de Higuaín valorando las tres finales pese a la derrota dice perder tres finales no es para golpearse el pecho dice y acaba de decir bueno que Higuaín no puede no puede seguir ha sido sin dar resultados no creo que este partido también es una señal de que abuelos arrancará de titular durante el Mundial no porque lo de Higuaín nacido también aparte no sólo por el gol que se perdió en el arranque del partido no ha sido muy negativo no he no me preocupa la lectura que hace el entrenador aunque también tiene autocrítica al al querer valorar esos sesenta minutos la la grabación que pasan ustedes pero fundamentalmente el rendimiento de las divinidades sea la la defensa la tácticamente y en el cuerpo a cuerpo muy mal y el medio campo bueno momentos que lo pasaban hoy creo que el caño que que Isco le metió Mascherano es una definición

Voz 1991 04:38 Meza debutaba hoy ya estado algo nervioso en algún momento del del partido pero bueno me imagino que también sería fruto del resultado y del momento que está viviendo el el equipo quería preguntar a terminar mejor dicho Juan Pablo te por Higuaín la figura de Higuaín que desde luego no sé si valorarlo o decirlo como que no está teniendo suerte pero desde luego hoy ha tenido una de esas que se suele denominar las de Higuaín y que no ha ido para dentro

Voz 1 05:06 sí bueno lo que te digo creo creo que yo creo que Gonzalo que es el que más carga la mochila las tres finales perdidas porque en cada uno de ellos perdió una chance clara que que ha quedado muy expuestos yo pienso que así como te decía que me difícilmente Sampaoli te puede jugar por Caballero en algún momento del Mundial difícilmente Sampaoli se puede encantar por Higuaín después del partido que ha dicho hoy por lo menos para arrancar en el Mundial no paras de titular no porque ella la lista seguramente está porque he estado en estos dos partidos es porque de por lo menos ha desplazado y Cardin su consideración bueno pues este es el análisis es dar

Voz 6 05:37 argentina de este partido este España seis Argentina uno

Voz 1991 05:44 nosotros vamos con buen sabor de boca los argentinos desde luego no están tan ilusionados o no les avenido en el mejor momento este resultado pero desde luego Argentina va a estar en el Mundial Argentina va a competir y Argentina va estar peleando por llevarse este título no tengo ninguna duda así que esto ha sido

Voz 6 06:02 un partido amistoso lo importante empieza en Rusia lo que eh

Voz 1991 06:07 haya pasado hasta ese momento no vale para nada así que ahí empezaremos todos de cero compañero de Olé Juan Pablo Méndez mil gracias un abrazo muy fuerte

Voz 1 06:15 un abrazo muy grande para ustedes y bueno en lo mejor de los éxitos tila y España va a seguir jugando si es que gane el Mundial