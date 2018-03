La recta final de la liga regular en la NBA

Voz 1991 00:00 bueno vamos al lío porque nos quedan dos semanas para el final de la Liga regular ocho jornadas todavía mucho por definir para los playoff en el este está más o menos claro los que están clasificados pero falta por decidir los emparejamientos cuál serían los más lógicos Andoni

Voz 1 00:15 pues seguramente los más lógico sociales que sería a Toronto que va a ser primero contra Milwaukee que es el que más posibilidades mirando un poco calendario récord actual puede tener de ser octavo en Boston contra Miami seguramente Boston más al segundo en Miami podría ser séptimo Cleveland en ese supuesto se enfrentaría a Washington que está a punto de recuperar a suele estar a John Wall sería Cleveland Washington luego Philadelphia Indiana Philadelphia después de varios años que va a meter en playoffs Si bueno parece que puede tener ventaja de campo en la primera ronda algo que es tremendo para un equipo de mucho futuro pero que no se esperaba que llegara tan arriba en temporada regular

Voz 1991 00:53 el oeste como digo más dudas Anthony quién tiene más opciones entre Minnesota y Denver

Voz 1 00:58 pues ahora mismo Minnesota está un partido y medio por delante pero tiene que mejorar mucho Minnesota ha perdido contra Memphis su último partido no puede perder contra equipos que que bueno ya no compiten prácticamente por nada sí creo que que bueno pues Denver tiene un calendario difícil de aquí a al final de la temporada regular difícil a priori contra equipos que están en puestos de play off así que Minnesota debería hacer valor hacer valer esa ventaja

Voz 1991 01:26 San Antonio todavía no ha asegurado el playoff eh crees que va a sufrir o que no va a tener problemas

Voz 1 01:31 bueno puede que sufra eh porque también tiene un calendario siempre a priori complicado contra equipos con récord ganador es verdad que ganó me parece que fueron seis partidos seguidos ha perdido el último el domingo contra Milwaukee igual no pues no tiene garantizado el el pabellón ni mucho menos de hecho es bueno pues se va a quedar yo creo que lejos de las cincuenta victorias que era algo que venía cumpliendo casi durante dos décadas el equipo de Popovic y ahora mismo como esos equipos que están en esas posiciones Yago tantos Minesota Utah San Antonio lo que tratan de hacer es evitar a Houston y a Golden State en primera ronda si es que aseguran el play off no injusto más el primero Golden State las el segundo pueden ser equipos temibles en primera ronda aunque con un asterisco para Golden State y es el hecho de la lesión de Stephen Carrie que bueno pues le han dado entre tres y seis semanas por un problema de rodilla llegaría así fueran tres semanas justo a esta primera ronda de play off pero su entrenador dice que cree que no estará en primera ronda y el jugador viste que sí que va a tratar

Voz 1991 02:34 has hablado de de Houston en el equipo de de Ricky como ves las opciones que tiene bueno en el caso de clasificarse vamos lo más lógico sería enfrentarse a Houston no los Warriors con lo cual para el cruce ya canutas

Voz 1 02:47 sí sí mira Utah Yusta es un equipo bueno pues que ha ganado veintitrés de los últimos veintisiete partidos el el equipo de de Ricky pero ahora mismo como como comentas está séptimo tendrá que jugar contra uno de estos dos Houston no es un equipo Ten libre no va va a ganar o va a superar de largo podríamos decir el récord de la historia de la franquicia cuando ganó su primer anillo Houston Rockets con Olallo aún en el año noventa y cuatro ganaron cincuenta y ocho partidos yo calculo que se va a ir a sesenta y cinco sesenta y seis victorias en esta temporada si usted es un equipo construido para ganar aburridos bueno pues es un equipo muy difícil de de verse sorprendido en primera ronda

Voz 1991 03:31 estamos viendo dos equipos completamente con tendencias completamente diferentes esta temporada Houston que está siendo espectacular lo que está haciendo este año y que va camino de firmar el mejor balance de la historia de de la franquicia por otro lado tenemos a los Lakers fuera del play off por quinto año consecutivo es haría Anthony

Voz 1 03:48 es una travesía muy larga del desierto sobre todo para la historia de esa franquicia hallazgo que ha sido una franquicia acostumbrada a golpe de talonario de hacerse con

Voz 1991 03:56 si los mejores un poco siguiendo la línea de

Voz 1 03:59 de de glamour y desde el éxito de Hollywood etc ellos no han tenido la paciencia a lo mejor que han tenido otras grandes franquicias como Boston para construir a través de jugadores jóvenes ellos han han fichado han fichado a algunas estrellas de la competición y ahora bueno pues no lo han podido hacer quizás sea un poquito la la sombra de Kobe Bryan uno o dos años y ahora con los jóvenes les ha costado bastante con malas operaciones parece que ya llevan un año y pico acertando creo que ahora mismo es un equipo prometedor se quedan fuera del yo pero es un equipo que ya tiene treinta y dos victorias que puede acabar con más de treinta y cinco en la temporada que no está mal para un equipo tan

Voz 1991 04:36 tenemos noches por delante madrugadas en las que vamos a dormir poco practicamente todos los partidos son decisivos eh

Voz 1 04:42 se nos y ahora ya bueno esta misma noche

Voz 1991 04:44 sí misma noche y un bueno pues

Voz 1 04:47 Cleveland juega contra contra Charlie bueno está jugando ya Washington contra San Antoni de nuevo por Movistar

Voz 1991 04:55 te digo que sí

Voz 1 04:57 pronto contra Denver Miami contra Cleveland pero es que mañana vuelve a jugar Cleveland en en Charlotte y luego tenemos un San Antonio Oklahoma el jueves por la noche bueno prácticamente cada partido quedan a la mayor parte de los equipos ocho encuentros para finalizar la temporada regular a Golden State le queda uno más nueve pero a Oklahoma sólo quedan siete así que de aquí al once de abril pues no sabremos los que se meten en empleo a partir de ahí las eliminatorias por el título

Voz 1991 05:22 la verdad es que no es muy significativo porque están en primer acaba de empezar el partido entre Washington y San Antonio iban Wizards seis San Antonio ocho o sea que vamos estamos en el primer cuarto es el mejor momento de la temporada de Cleveland el equipo del Ebro ni de Calderón

Voz 1 05:40 pues ha tenido dos momentos también en la temporada ha sido un un equipo de de picos muy altos y muy bajos y es verdad que ahora bueno pues con un Le Bron fantástico han recuperado lesionados ha vuelto que lo están jugando bien están ganando partidos y sobre todo va a ir ya muy cerca a la hora de la verdad me consta que Le Bron James hace un mes mes y pico a sus compañeros decía Bono tranquilos cuando estaban mal entonces ya tranquilos que ahora no nos estamos jugando la temporada será más adelante hay bueno pues habrá jugadores que que ahora consideramos secundarios que serán los que tendrán que rayó a buen nivel para luego cuando les llegue la hora de la verdad en una hipotética semifinal de Conferencia por ejemplo comprar se compra Philadelphia contra Toronto contra Boston ahí es donde se va a empezar a existir de verdad a a Cleveland pero bueno tiene mejor pinta

Voz 1991 06:33 es también momento para Philadelphia no ha reaparecido el número uno del draft después de sesenta partidos también buen momento

Voz 1 06:40 siete victorias seguidas para Philadelphia es la primera vez que se meten en playoffs en seis años de todo esto que llamaron el proceso bueno pues acusados de tan Kim de de de no querer ganar durante dos o tres años cogiendo número uno del draft ahora mismo tienen un equipo muy joven muy talentoso con el aspirante al al rookie del año como vencimos con un pívot como dominador como digo el envío de un tirador como Redick y bueno pues es un equipo que si yo considero que puede haber una sorpresa en la Conferencia Este debería dar la fila

Voz 1991 07:15 déjame que te haga alguna pregunta también de de los oyentes mira Diego dice Besa Houston capaz de batir a los Warriors ganar el anillo

Voz 1 07:22 pues yo no lo he visto durante la temporada pero cada día que pasa lo veo un poco más porque efectivamente es un equipo construido para ganar a gorros no sólo porque hayan acumulado muy buenos jugadores muy buena plantilla sino porque han exagerado han ido más allá del estilo que que con el que nos impresionó Worlds desde hace tres años es Yago de este dato es tremendo ahora mismo es sería el el el equipo en la historia primer equipo la historia que lanza más triples que tiros de dos nunca ocurrido en historia haría de hoy llevan diez triples más que tiros de dos con lo cual pues no podrían acabar la temporada de esa manera están dándole un giro es tremendo a la evolución del baloncesto con buenos porcentajes en los triples con James Harden a gran nivel han sumado a Chris Paul es un equipo que de tres partidos le ha ganado dos de la temporada

Voz 1991 08:14 en este equipo en el juego interior te aburren las cosas como son Óscar dice que él sería el jugador de valor mira mezcla el cine con con el basket quién sería el jugador de baloncesto perfecto para protagonizar Space Jam dos en el caso de que ese rodarse

Voz 1 08:29 bueno yo creo que ha habido ya alguna conversación eh con Le Bron James así que no no voy a sorprender mucho yo creo que ahora mismo por el momento de forma en el que está treinta y tres años temporada número quince de pero haciendo el mejor baloncesto diríamos de su vida el más evolucionado el más desarrollado el más completo el más acabado pues yo creo que sería Le Bron James

Voz 1991 08:54 Fran dice como llegarán los jugadores de los Warriors al playoff después de las lesiones tendrán falta de ritmo

Voz 1 09:01 bueno siempre se nota un poquito es verdad que que el ritmo se coge rápido y que hay muchos partidos hacer eliminatorias al mejor de siete desde la primera ronda podrían acusarlo en esa primera ronda pero en teoría tienen un rival más sencillo lo importante es que estén todos aunque les falte un poquito ritmos y están Clayton son Duran Stephen Green desde el inicio de los Planes ya será una gran ventaja para eh

Voz 1991 09:27 en esta es la pregunta que más contenido y más sabor a baloncesto

Voz 2 09:30 lo he tiene

Voz 1991 09:32 segunda sagaz hizo que ya que estás de vacaciones te pregunta algo fuera de el basket que sea aprobado el tabernero o el ajoblanco almeriense que están espectaculares

Voz 3 09:44 bueno el ajoblanco si lo aprobado en blanco lo hemos probado

Voz 1 09:49 pero ahora estoy más centrado en pescado no en estos días venido buscando un poquito de sol a la zona de Almería va muy bien pero ya sí si mañana a Madrid pero no me puedo quejar

Voz 3 10:04 cuáles los alimentos cuál es tu pescado favorito dirías el pescado favorito sí bueno a mí hay uno que que que más me gusta

Voz 1 10:14 pero pero luego el el bacalao hecho estilo portugués me vuelve loco

Voz 1991 10:19 yo me quedo con el rodaballo parece una auténtica maravilla

Voz 1 10:22 no ha sido asegurar ahí

Voz 1991 10:26 yo todos los salarios que subo al BBK