El Larguero: la goleada de España, el enfado de Cristiano y la NBA con Daimiel (27/03/2018)

Voz 1092 00:41 a las diez y media en Canarias sólo a todos qué tal muy buenas noches y bienvenidos al larguero de este veintisiete de marzo

Voz 1991 00:47 hace tan sólo unos minutos ha terminado el partido en el Wanda Metropolitano entre la selección española y argentina ya sabéis cómo ha terminado victoria para nuestros seis uno con hat trick de Isco otro de Diego Costa otro de Thiago Alcántara y otro de Iago Aspas para los de Sampaoli marcó Otamendi el que era en ese momento el dos uno metió dos cambios tan sólo Lopetegui con respecto al partido frente a Alemania jugaron de inicio de Asensio pero el Ausente Silva Hypo Rodrigo en Argentina finalmente no jugó Leo Messi que con esas molestias físicas ya sabéis que no disputó el primer partido contra Italia ya haya visto también ese partido desde la grada bueno lo ha visto hasta el minuto setenta y ocho porque viendo como estaba el panorama en ese minuto seis uno ha decidido que que ya tenía suficiente y que no quería haber más y abandonado el palco en el que estaba viendo el el partido no quería Sampaoli jugar contra España e a dos meses tan sólo de de disputar el Mundial y la verdad es que el partido de hoy le ha dado la la razón porque se van con un durísimo seis uno en contra un equipo que ha dejado sensaciones muy malas en defensa y un equipo eh que en el tramo final ha perdido los papeles así que se ha dedicado a dar patadas dejando una imagen mala la de hoy en el Wanda Metropolitano en un instante en cuanto los pidan paso los compañeros desde el Wanda Metropolitano estamos en el coliseo rojiblanco para hablar de este partido pero antes os cuento que ha habido otros amistosos interesantes que nos ha dejado la jornada como ese Rusia uno Francia tres con goles para los galos de AP en dos ocasiones es idea Pogba Alemania cero Brasil uno con gol de Gabriel Jesús y luego han empatado a uno Inglaterra e Italia marcó Vardy para los ingleses e insigne de penalti para los italianos además la selección sub veintiuno lo ha derrotado en El Toralín en Ponferrada partido valedero para la clasificación del Europeo de la categoría no ha tenido problemas como digo ha derrotado a Estonia al final tres uno con tantos de Fabián hitos de Borja Mayoral para los nuestros Borja Mayoral que ha metido cinco goles en los últimos dos Paco heridos con la selección española sub veintiuno de hecho ha metido en estos dos partidos tantos goles como en toda la temporada con el con el Real Madrid claro con el conjunto blanco no es que haya jugado mucho un resultado que evidentemente nos afianza la primera posición de nuestro grupo estamos ahora mismo con seis puntos de ventaja sobre el segundo clasificado así que ahora mismo podemos decir que la suben de uno tiene pie y medio en el Europeo en Benidorm peor le han ido las cosas a la selección sub diecinueve que ha caído frente a Francia cuatro dos para lo nuestros marcaron Abel Ruiz

Voz 1991 03:25 la verdad es que no ve no han servido de nos ha servido para nada necesitamos ganar sí o sí porque habíamos empatado el primer partido Francia venía con dos victorias con lo cual teníamos que que ganar al final no sólo no hemos ganado sino que además hemos perdido con lo cual no vamos a estar en el Europeo que se celebra este verano en Finlandia la sub diecinueve suma con ésta empieza a ser algo preocupante su tercera edición de forma consecutiva quedándose fuera de la cita continental en Segunda División el Comité de Competición ha impuesto hoy cuatro partidos de sanción al entrenador de la Cultural Leonesa Rubén de la Barrera tras ser expulsado ya sabéis el partido el fin de semana pasado entró invadió o mejor dicho el terreno de juego para cortar un avance el equipo rival metiendo el pie dentro y quitándole la pelota rival así que como digo cuatro partidos de sanción para el técnico de la Cultural Leonesa además tendrá que pagar una multa económica de tres mil euros en tenis Sergi Bruguera ha dado la lista de tenistas de cara al eliminatoria de Copa Davis frente a Alemania la gran novedad la presencia de Rafa Nadal que lo hará junto a Roberto Bautista Pablo Carreño Feliciano López David Ferrer en la eliminatoria se disputa del seis al ocho de abril en la plaza de toros de Valencia ya podían haber buscado otro sitio y buscamos un puesto en semifinales las once y treinta y cinco contado todo empezamos Kevin impiden

Voz 1219 05:23 el Wanda Metropolitano le ha pasado por encima a la selección española argentina seis uno la verdad es que de estos dos partidos me quedo con los primeros treinta minutos contra Alemania

Voz 1991 05:31 pero desde luego hoy se ha juntado la desastrosa defensa de de Argentina con la pólvora que tiene España arriba con el estado de forma fantástico de de Isco han marcado los tres delanteros que han venido a la convocatoria Rodrigo lo hizo en el primer partido o la echó Diego Costa también ha marcado Iago Aspas al final una mala imagen de Argentina Antonio Romero qué tal muy buenas hola Yago qué tal buenas

Voz 1896 05:54 todo inesperados sin lugar a dudas el seis uno

Voz 6 05:56 sí yo voy quedo con el diagnóstico de si me tengo que quedar con algo futbolísticamente me quedo con los primeros treinta y cinco minutos el otro día en Düsseldorf

Voz 0239 06:03 pero seguramente el otro día achaca moje la selección jugaba muy bonito toca mucho y que tiraba poco a gol en un partido en el que futbolísticamente no estábamos dejando tan buenas sensaciones e incluso en la primera parte ha habido un momento de de alguna curva en el que se ha notado más de la cuenta la ausencia el equilibrio de de Sergio Busquets pues en la segunda con con dos zarpazos han reventado en cinco minutos el partido y a partir de ahí Argentina ha tenido una imagen lamentable muy lejos de un equipo ha para mí no es excusa la baja de Messi sólo la baja de Messi no puede explicar el rendimiento tan lamentable que hemos visto de Argentina hoy durante la mayoría de los minutos en el Wanda Metropolitano pero en clave equipo nacional ha sido un espectáculo maravilloso en la segunda parte repito con más aciertos seguramente que fútbol pero eso también nos viene bien con varios nombres encima de la mesa y con uno por encima de todos que es el del malagueño Isco por lo que ha hecho en el campo por el hat trick el primero de su carrera por las declaraciones a pie de micro creo que era mi compañero seguro Ricardo Reyes que imagino ahora pasaremos también analiza

Voz 7 07:06 vamos a escuchar ahora mismo acaba creando buenas

Voz 6 07:08 lesión muy buena con mucho futuro estamos creando un equipo muy compacto y que no se nos olvida que esto sigue siendo preparación para para el Mundial tenemos que con con la máxima humildad ahí tenemos mucho trabajo por delante todavía muy contento al final cuando no tiene protagonismo ni continuidad en tu equipo los partidos con la selección me da

Voz 8 07:33 la vida aquí

Voz 6 07:35 tengo la confianza de de Mister en el Madrid quizá no no me lo he ganado pero pero bueno sigo teniendo mucha ilusión por trabajar por por seguir mejorando por ser titular en el equipo por ser titular en la selección y la verdad que que tengo la ilusión como como al principio tengo muchas ganas de demostrar que soy un buen jugador y bueno muy contento con la noche si me lo demuestra con con minutos compartido de verdad que que en el Madrid pues quizá no no tengo la la continuidad que con futbolista necesita desea pero pero bueno hay grandes jugadores también como ya te he dicho antes quizás el problema soy yo que que no me la ha ganado quizá no no es sabio ganarme la como ya te he dicho que bueno con ganas de seguir trabajando para demostrarle a

Voz 1991 08:27 bueno ya te digo muy contento lo que ha empezado pareciendo Romero una rajada ha acabado en una artificio de autocrítica porque lo primero que ha dicho es aquí tengo el protagonismo en la continuidad que no tenga en mi club y luego ha empezado a hacer la autocrítica de en no me lo ganado lo ha repetido hasta en tres ocasiones esto es sensaciones

Voz 0239 08:47 yo tengo la sensación de que Isco piensa más lo primero que lo segundo

Voz 0415 08:51 por supuesto pero que como São cuenta que

Voz 0239 08:53 quizá en caliente estaba diciendo algo de lo que se va a arrepentir de lo que iba a hablar todo el mundo pues ha salido con algo que seguramente también piensa que que no no no ha alcanzado el rendimiento tan estelar a las órdenes de Julen Lopetegui que el que ha tenido en el Real Madrid con la regularidad que le ha podido negar Cesc Zinedine Zidane pero repito esto es una cuestión de piel al escucharlo de sentimiento y de sensaciones yo creo que Isco piensa mucho más lo primero que ha dicho que lo segundo él cree que no tiene la confianza que sí ha ganado en el Real Madrid y que aquí en la selección Lopetegui les regalas puertas que luego hay otras circunstancias seguro pero repito creo que sus sensaciones que tiene más confianza aquí y por tanto tiene menos en el Real Madrid

Voz 0415 09:37 ahora lo analizamos en profundidad pero quiero darme también una vuelta por él

Voz 1991 09:40 Wanda Metropolitano para saber si tenemos movimiento Antón Meana Javier Herráez qué tal muy buenas

Voz 0415 09:45 hola qué tal Yago aquella en la zona mixta esperando a los protagonistas imaginemos que iban hay rapidito es porque ya bueno pues se deshace la concentración después de haber conseguido este ya vuelve a ser hombres hombres de club desde ahora mismo sí señor ya comienzan a los hombres civiles a partir de esta misma noche y con la sensación Yuri me quedo con la frase de disco al margen de lo de Madrid que la tirado así de directa vamos ha sido un mensaje directo eh aquí tengo la confianza que no entra en el Real Madrid lo que ha dicho Isco claramente dice que ha ganado pero todos sabemos que si se lo ha ganado pero evidentemente Zidane ha apostado votos futbolistas que también juega muy bien como son Asensio como es Lucas Vázquez y luego cuando llega Cross pues juega porque es Kroos Modric porque es Modric Casemiro porque da equilibrio y arriba Benzema que es intocable aquí Cristiano es Cristiano pero bueno eso es otro día al debate como dice Romero de aquí al día de la Juve tendremos tiempo pero me quedo con la sensación de los futbolistas de la sección española saben perfectamente que son pues sí pueden ser hombres que consiga en el próximo verano pelear el Mundial ganar gana solamente uno pero es una selección Yago qué pinta como bueno pues para competir dignamente el próximo Mundial de Rusia dos mil dieciocho

Voz 1001 10:52 en la sala de prensa qué tal Yago buenas noches ha habido movimiento después del partido en el estuario de Argentina porque nos comunican que Sampaoli Valerie después que Julen Lopetegui que no tiene prisa venir y que va a comparecer primero el técnico de la selección española así que en breve te pediré paso para escuchar alguna reflexión de Julen aquí en la sala de prensa

Voz 1991 11:09 Gustavo López qué tal buenas noches qué tal

Voz 0749 11:12 buenas noches Yago como lleva más algo no es decir yo

Voz 0415 11:15 cómo lleva la noche complicada complicada

Voz 0749 11:18 ahora porque las sensaciones que dejó la selección argentina no son nada positivas verdad que primer tiempo fue trabajado en el cual compitió Argentina frente a una selección española que sí tuvo posesión pero sobre todo tuvo más pegada pero el segundo tiempo fue una bueno en cuanto a intensidad en cuanto a obligaciones defensiva en cuanto a carácter y creo que eso lo tiene que revisar Sampaoli creo que es una un buen toque de atención o un gran toque de atención respecto a lo que se va a venir en el Mundial no puede cometer este tipo de errores

Voz 9 11:49 independientemente te creas inferir

Voz 0749 11:51 ahora el rival Argentina hoy salió con alguna baja muy importante el caso y Mari Agüero Messi pero no puede echarle la culpa a esas bajas no lo que tiene que hacer es trabajar mucho más ser mucho más intenso competir mucho mejor como en algún pasaje el primer tiempo el segundo tiempo

Voz 9 12:05 a partir de de los dos goles eh que que tenía la selección española

Voz 0749 12:11 con ese cuatro uno a partir de ahí Argentina se desconectó por completo el partido empezó a pegar empezó a buscar cosas que no

Voz 1038 12:17 habían en el encuentro como la las patadas

Voz 0749 12:19 codazos y el juego brusco y esa es la sensación que me deja España e hizo un partido muy práctico definió muy bien en cada una de las jugadas y un resultado muy abultado

Voz 9 12:29 y tú que conoces bien perdón perdón

Voz 1001 12:33 ah perdón a pensar que estaba fuera Lopetegui en sala de prensa verdad es no

Voz 0415 12:36 vamos a Balotelli

Voz 10 12:38 que viene serio como ese es la verdad pero está contento por la victoria pide un poquito de agua para poder empezar la conferencia El Larguero de la SER en directo pre Julen Lopetegui el teléfono móvil en silencio beber agua como te digo lo estaba

Voz 11 12:55 buenas noches bienvenidos a la conferencia de el seleccionador nacional Julen Lopetegui cuando queráis podemos comenzar

Voz 1001 13:02 buena pregunta para Lopetegui escuchen hola buenas noches Müller Javier Varela Colpisa quería saber después de ganar seis uno a la subcampeona del mundo que se dice los jugadores y cómo se frena esa

Voz 1991 13:17 diría que imagino que que harán

Voz 1001 13:19 has metido a los aficionados y que ellos mismos entiendan gracias

Voz 1245 13:23 hola buenas noches no se da la enhorabuena y les da las gracias Isern es dice la realidad que que esto no ha empezado todavía que hemos hecho un partido estamos contentos satisfechos ante la lista de de la Copa del Mundo era anterior ante un equipo con una historia fantástica pero a partir de ahí nada más iniciaremos el Mundial con cero puntos

Voz 0016 13:52 Diego Torres el país quería preguntarte por si Diego Costa primero en el planteamiento del partido porque decide exponer primero a acostar luego a Yago igual en la valoración que de del partido que han hecho los dos

Voz 1245 14:12 uno decidimos poner a Diego la primera parte porque entendíamos que era lo que lo que necesitábamos ya ya ya ya la segunda parte porque digo también tenía un problema oí queríamos también verle eh pero pero nada más tenemos plena confianza en en los dos en todos los jugadores que vienen con nosotros Si bueno pues eh oí hemos decidido apostar por por Diego nada más o la Julen

Voz 1001 14:37 a qué tal buenas noches Antón Meana en directo en El Larguero de la Cadena SER

Voz 0415 14:41 quiero contarles Isco ha dicho pues el partido que usted

Voz 1001 14:43 a la confianza que le da su entrenador que a lo mejor no es lo sabe ganar en el Madrid pero que aquí disfruta y es feliz le ha parecido la mayor exhibición de Isco que usted recuerda cómo califica al partido de mala

Voz 1245 14:55 yo no no no no voy a decir nada lunes a descubrir nada de disgusto que te que me produce tener a Isco y que lógicamente y además del rendimiento que que ha tenido siempre con nosotros estamos encantados de que así sea ahí de que este feliz y le deseamos estos dos meses pues sea lo más feliz posible también en su club oí y luego pues afrontar ese Mundial con con toda la ilusión con toda la ambición y con toda la humildad nada más eh poco más puedo decir de disco de la confianza no no se lo del entramado será el jugador al entrenador es diferente pues algo yo aquí abajo te quería preguntar por la celebración del gol de de Aspas porque se corre todo el campo para hablar con David De Gea que la existencia bien el del portero obviamente España está recuperando esa identidad de tocar mucho el lote de jugar en mucho muy elaborados

Voz 1001 15:45 qué ente bien en todos pero no sé si ese gol posee tan diferente también te da una satisfacción de saber que el equipo es capaz quizá de mezclar no de detener tener también otros registros

Voz 1245 15:57 sí sin duda a los entrenadores aspiramos a que los equipos sean lo más completos posibles interna manejen todos los registros y cuando te deja número hombre atrás tienes que tratar de buscar soluciones y una de las soluciones pues era esa ileso ha salido fantástico y por eso felicitado mutuamente

Voz 12 16:13 aquí a su izquierda de Fernando Gómez el explorador en Paraná en Argentina esta diferencia de tantos goles que hay con el equipo argentinos teniendo en cuenta que no jugó ni con Messi Nico Di María Icon Agüero con Higuaín en Vaca es realmente la diferencia yo no la creo pero te quemen sur hace de este partido con esta disparidad que presentó hoy el equipo argentino con respecto a España que es un equipo mucho más armado

Voz 1245 16:39 bueno no la cree siguió menos evidentemente es la realidad el resultado de Real partido que hemos hecho también

Voz 1991 16:46 el partido arrancó bastante parejo yo creo yo estoy

Voz 1245 16:48 era una opción claro que tienen más bajas importantísimas que se de de necios no no reconocerlo de que un Mundial es otra cosa totalmente diferente a un partido amistoso estamos contentos pero evidentemente eh no satisfechos porque como he dicho al principio el Mundial ha empezado todavía hay lo que hay que hacer es tener certeza estar muy contento felicitar a los chicos Isabel que que creemos en el camino que hemos iniciado pero nada más

Voz 1001 17:13 hola aquí detrás Jerónimo Alonso de cara al sur crees teme que se pueda dar es disparar una o excesiva por esta victoria te esperabas a un Argentina con la línea tan adelantada un planteamiento

Voz 1245 17:27 sí lo es la segunda así me la esperaba porque ya lo hice en Italia Hay bueno evidentemente pues si esperábamos esa situación sí lo de la furia algo que no podemos controlar yo no voy a pelearme con nadie porque tengo ilusión y esté contento y en nosotros no me voy a pelear con nadie otra cosa es lo que nosotros sepamos si y cómo gestionamos esas cuestiones que a nivel interno pero que la gente esté contenta este feliz ilusionada pues los chicos a ganado eh a partir de ahí insisto calma tranquilidad nosotros sabemos perfectamente dónde estamos y también lo que es mundial

Voz 0749 17:58 la última

Voz 9 17:59 aquí Sergio Quirante para gol

Voz 1001 18:03 visto el rendimiento de la selección ya en el partido de hoy a les sorprende que no tenga más continuidad en el Madrid que no se e indiscutible para Zidane

Voz 1245 18:11 yo no voy a entrar a opinar eso sería nada en Feria vamos mete patas y dijera algo de de un colega de un equipo es una decisión de de Zinedine y poco más tengo que no tienen respeto

Voz 11 18:22 la última

Voz 13 18:23 por último si Julian buenas noches Jesús López para un es por otra vez sobre los nueves empleado hoy dos nueves es que son de un estilo muy distinto futbolísticamente no sea ese hoy tiene que adaptar el juego del resto del equipo si se plantean las formas de otra manera porque Diego Costa Iago Aspas obviamente son jugadores de características distintas

Voz 1245 18:45 sí son diferentes estamos contentos con el rendimiento de que todo han tenido los mejores que el juega en esa posición y lógicamente pues como tú en comentas los tres dan cosas diferentes no al igual que puede dar Álvaro trataremos de de intentar buscar en cada momento lo que creemos que el equipo necesita Hay ya está

Voz 1001 19:04 muy bien muchas pues hasta aquí llegó la rueda de prensa de Lopetegui creo que le ha preguntado Quirante De Gaulle lo que tocaba no quien no ha querido tampoco arrimarse mucho pero el sentir de Lopetegui yo creo en la respuesta a la pregunta de Larguero es que la confianza es el dado Isco al Lopetegui por lo bien que juega y que se merece el partido que ha hecho jugar más en su club

Voz 1991 19:24 no y además ha dicho otra cosa que dice no voy a ser yo que emprende la euforia de de los aficionados de cara al Mundial jueves que acabas de pasar por encima subcampeón del mundo seis uno vienes de empatar a uno jugando grandísimos minutos contra Alemania que vamos a ir deprimidos al Mundial pues no pues tenemos que ir con la ilusión de que lo estamos haciendo fenomenal estamos en un grandísimo momento somos candidatos a ganar el título decirlo contrarios mentir y punto ha aparecido Romero lo que ha comentado Lopetegui

Voz 0239 19:50 bueno no es un tío de dar demasiados titulares en la rueda de prensa se le nota en el tono que está contento

Voz 9 19:54 pero creo que creo que

Voz 0239 19:58 a mí me gusta una cosa es la que yo tenía miedo porque sucederá lo contrario no antes de este amistoso sino antes de los dos porque es la última concentración antes de de jugar dos amistosos que no van a tener nada que ver con Alemania y Argentina yo iba un poco bueno con el culo apretado porque te mete mano a Alemania te mete mano Argentina se te queda un sabor de boca extraño no a puertas del Mundial y ha pasado todo lo contrario ya yo creo que él hace bien y me parece un mensaje que el que el Vestuario noten no caiga en la euforia que él sea capaz de pararla euforia pero que la gente sea feliz y que disfrute como lo vas a decir a la gente que ha venido aquí Wanda hoy que no esté eufórica claro que está eufórica luego sabemos dónde estamos el Mundial solo gana uno pero tiene la pinta de que lo vamos a competir

Voz 7 20:40 Julen Guerrero qué tal muy buenas hola qué tal muy buenas Marcos López buenas noches qué tal buenas noches a todos Julen con qué te quedas de hoy

Voz 4 20:48 bueno sobre todo con el hambre no de de la selección no que a Savio reaccionara más muy bien a una primera parte que a pesar de que ese iba ganando no nos estaba eh bueno pues haciendo un gran fútbol no para mí la diferencia en esas una parte ha sido yo creo que España a pesar de de ese dos uno ha ido inconformista al descanso yo creo que hayan hablado de que tenían que cambiar de que tenían que meter otorrino de que tenían que ir a por el partido de que tengan que ser más valientes y Argentina al revés no ese dos uno parecía que se conformaba que está un poco Augusto oí Higueras una parte pero ha salido bueno pues pensando que todo iba a seguir igual ir bueno pues me encontré una España a todo lo contrario no que no que no quería seguir pasando los minutos sin hacer el fútbol que ellos saben hoy bueno pues Arenas una parte donde sea pasa por encima totalmente una Argentina que además con muchísimos errores defensivos y que tiene mucho que que mejorar si quiere llegar lejos no Messi estará pensando que bueno el quieren que pida que gane un Mundial con todo tipo de de errores pues muy complicado no y luego pues me dio un poco con el debate el nueve no pero que España

Voz 1092 21:50 a paso un tiempo en el cual el debate en nueve era porque

Voz 4 21:53 no había ninguno regular donde no se encontraba quién tenía que ser el nueve ya ahora mismo hay overbooking y lo va a tener muy difícil Lopetegui para dejar a uno de los cuatro bueno pues que tenemos tenemos todos en la cabeza que yo pienso que los cuatro no tienen no tienen sitio no

Voz 1991 22:07 sí en el vagón de cola ahora mismo está Morata Marcos

Voz 14 22:11 España pica con Veneno Veneno absolutamente mortal que para mí jugó mejor contra Alemania que contra Argentina sea el fútbol de España contra la selección alemana para mí fue muchísimo más compacto más fluido más cohesionado pero que esta selección tiene tantas y tantas cosas buenas que es capaz de fusionar el toque ese pase largo de David De Gea tipo Lukaku hemos visto un gol más propio del Manchester United de Mourinho que de la España de de Lopetegui y que que estoy totalmente de acuerdo con lo que acabo de decir Julen para mí España es mucho mejor sin nueve que con nueve si hay que hacer un elogio que lo ha hecho a Antonio en en Carrusel un elogio apasionado y encendido a Piqué el compromiso de de Piqué con el balón con el juega con la selección está por encima de cualquier otra circunstancia y así será premiado también el Wanda con una gran ovación cuando ha sido sustituido

Voz 1991 23:00 sí porque en Romero ha habido hoy algún despistado vamos a decir que ha pitado a Piqué Piqué ha estado fantástico además durante el encuentro ha salido aplaudiendo a la gente pero gracias a Dios volvemos a la normalidad

Voz 0415 23:12 sí pero bastante más aplausos conviene no

Voz 0239 23:15 eso no engañar lo que León lo micrófono recoge no sea yo no creo que en la primera parte ha sido algún despistado han sido muchos equivocados para mi en mi opinión porque eran bastantes a mí me ha sorprendido la cantidad de pitos que ha habido en las dos tres primera jugadas en las que ha tocaba la pelota

Voz 9 23:29 de que yo he defendido hoy a Piqué porque creo que Piqué y así lo dije

Voz 0239 23:35 en un pasado reciente se ha podido equivocar yo pienso que se ha equivocado pero lo que está demostrando dentro del campo que es lo que a mí me interesa Gerard Piqué con la selección española ha tenido su resumen en esta semana dos días de gripe una rodilla prácticamente arrastrando un mes y medio de molestias en en el Barcelona dos partidos amistosos que te puede saltar porque si sólo salta va a seguir siendo titular indiscutible en el próximo Mundial de Rusia ya querido venir ha querido jugar yo creo que hoy los pitos cada uno que haga lo que quiera eh yo puedo decir lo que me dé la gana corren me parece que los pitos estaban absolutamente fuera de lugar dicho esto cuando el partido se ha convertido en fiesta hayan han quitado a Gerard Piqué ya sí que eran tres despistados y el resto aplaudido al jugador del Barça

Voz 1092 24:16 eh esperábais más de Argentina Gush yo creo que un poco más mucho más muchísimo más eh yo me esperaba mucho más sobre todo en tema de de ser

Voz 0749 24:27 la competitiva es verdad que en primer tiempo compitió tuvo alguna ocasión sobretodo la primera Higuaín que Si bueno si empieza ganando Argentina por ahí emocionalmente a nivel de moto diversión cambia un poquito el panorama pero creo que el segundo tiempo fue una debacle una debacle en todo en errores defensivos en ser más compactos en ser más solidarios en ser más un equipo cualquier golpe lo acusaba en demasía Argentina hay y creo que eso lo tiene que corregir porque hubo si va con un resultado desfavorable como vivíamos en primer tiempo de un dos a uno en contra en cuarenta y cinco minutos lo puedes dar vueltas sin embargo este cometer esos despistes esos desorden defensivos esa mala imagen que sirvió de Argentina en en la segunda mitad muchas cosas por corregir si Sampaoli tenía un alto porcentaje de jugadores se que podían ir al Mundial yo creo que ahora lavar revisar es Messi poco más de la selva en Argentina Argentina ganaba por de techos de de a nivel individual de jugadores que te hacían en el desequilibrio a nivel individual no en lo colectivo y eso es lo que pretendía Sampaoli el Mundial pero hoy estamos viendo que necesita mucho más trabajo Sampaoli en esta selección argentina

Voz 1991 25:35 cómo imaginas la prensa ahora en Argentina us fatal

Voz 0749 25:37 estamos viendo ahora con Romero papelón Aso vemos muchas críticas y seguramente más que van a que va a haber no sólo en la prensa gráfica sino también en la televisiva esperaba mucho este estos dos partidos en Italia parece que calmó un poquito las aguas de las eliminatorias que Argentina clasificó en ningún momento son bueno estos partidos frente dado potencia como puede ser y tal y como se puede ser España porque te generan dudas pero a mí me viene bien esto yo sí me pongo en el papel de entrenadores positivo este tipo de derrotando tan duras pero sí con esto desajuste defensivo si para corregir si para ver qué Argentina ahora mismo a uno o dos peldaño por abajo de Alemania o de España hizo hace bien para Sampaoli para la gente Argentina de ver qué selección tenemos es verdad que puede competir es verdad que puede ser candidata si como lo dijo Messi que ayer en la rueda de prensa por escudo pero no como como equipo

Voz 1991 26:28 termino contigo Gus entrada termina termina con el que se vaya

Voz 0239 26:30 durante este digo mira que tengo le abierto que papelón lazo como decía Gustavo López es el titular de portada luego de las peores derrotas de la Historia luego una foto descriptiva de de una cara de un momento del partido de Leo Messi como como asomado al balcón del del palco privado con una cara de desesperación tremenda lo una cuarta que me ha hecho gracia Allés si todo va bien España sería nuestro rival en cuartos no sea que el escudo sigue tirando decir jo a ver si los tengamos en cuartos en el campeonato del mundo más o menos

Voz 0415 27:00 sólo cuatro titulares de préstamos

Voz 0239 27:02 no que me equivoque Gustavo es el periódico de referencia en lo deportivo

Voz 0749 27:06 el periódico deportivo pero más allá de lo que fue el partido doy creo que Argentina tiene que revisar el pasado a España que vine hace ocho nueve diez años trabajando

Voz 1001 27:15 desde muy abajo desde la cantera

Voz 0749 27:18 hay sacando jugadores alimentando una ilusión dentro de un esquema de un estilo cuando se fueron cambiando entrenadores siempre fueron del mismo perfil modo ellas aragonés veías a a Del Bosque ahora Lopetegui siempre del mismo perfil Argentina fue cambiando de rumbo fue cambiando de perfile futbolístico Emma cuando coge Sampaoli la dirección técnica la sesión alguien se nombró al Cholo se nombró otra vez a Bielsa se nombraba muchos entrenadores distintos perfiles océano sabe que en lo que quiere la selección argentina y no sólo eso sino que desde abajo no se está trabajando bien desde de la cantera ahora ves a Isco besa Asensio obesa Saúl B sacó que gente que vino desde abajo y que los tuvo Lopetegui los conoce por eso también le da la posibilidad Sampaoli no tuvo esa posibilidad entonces un trabajo mucho más exhaustivo mucho más profundo que una lectura de un partido como el de hoy

Voz 1001 28:05 creo que sale Sampaoli a sala de prensa primera pregunta busca el análisis que hace Diego Costa en España vivo consta eso lo sabemos un partido constan será de ciento noventa días pues somos a Diego Costa

Voz 1896 28:18 eh

Voz 0415 28:19 hola qué tal Diego buenas noches a La Habana primero cómo estás de esa rodilla porque tiene que cambiar en el descanso Lopetegui estaba contento con el trabajo Pedro ha cambiado por precaución

Voz 0494 28:28 bueno que aún podría la verdad te das un golpe muy fuerte que cuando todo está caliente tu todavía se intentan pero con un poco te doy mucho pero bueno creo que es un golpe esto

Voz 0415 28:41 dato de que bien no España seis uno a Argentina parece fácil decirlo no Messi es verdad Pero España pinta muy bien

Voz 0494 28:49 es verdad que que nosotros estamos muy bien hacer un partido que más que el lo para casi un poco amplio más no pasa a ser una gran momento no es que sábado que hace las diferencia pero bueno no se ve no sirve para para coger confianza para que la gente llegue el Mundial

Voz 11 29:10 nueve meses no te ponía la camiseta España supongo que habrá sido largo para ti el trayecto en algún momento te he visto fuera de la selección obtenía la confianza

Voz 0494 29:20 bueno unos hay que si no creo que yo lo pasa mal no estabas habano mono es seis meses en poder de

Voz 0016 29:32 como todos los sabe lo que pasó

Voz 0494 29:34 el Real un momento que ahoga hay ya hacer las cosas ver que iba bien ve Abad que que muy feliz porque bueno está aquí con ellos que son grandísimos jugadores con la selección que está todo muy bien me hace mucha ilusión

Voz 0016 29:47 cómo estás lo primero porque está saliendo por esta zona ceramista cojeando la gente del Atlético estar preocupados no sé si has hablado ya con el Cholo el domingo hay partido aquí cómo estás Si vas a llegar el lo más importante piénsalo

Voz 0494 30:00 bueno seguramente llegaré creo que él oí está bien

Voz 1896 30:06 llevo además en el Wanda Metropolitano

Voz 0494 30:10 es verdad que sabe que la pelea arriba está muy linda no ya es impotente cuando te toca Hogan puede más Kay ayudar al hacerle eso viéndose muy feliz

Voz 0415 30:20 llegó a preguntar por esas quinielas que hacemos los periodistas quiénes van a ir al Mundial que delantero el Mundial decía Lopetegui que tres en todo no caben si vas Morata Rodrigo Aspas consta tú cómo ves este tema cabe los cuatro

Voz 0494 30:36 las que sí evidentemente pero seguramente les diría que sí porque claro está no inferior bueno voy a hacer mi trabajo mi equipo sabe dos meses que tengo ahí para hacer las cosas bien creo que lo más importante es que que tu equipo porque si no hago bien normal que no no me como que no solamente como a otros a doscientos veinte tareas el lo mejor posible mi equipo para puede estas

Voz 11 31:02 a ver quién le dice a una afición al español que España no es favorita para el Mundial

Voz 0494 31:06 la gente va bien no se puede dice que España nunca es favorito porque como jugadores que te que tienen que tenemos no hay grandísimos jugadores que nunca podemos se que nunca seremos favorita a nada no creo que consideramos en campo tenemos dotado o a unos entonces si llegaremos juega pues escolar de poder ser lindo muy no

Voz 1991 31:34 tenemos que dejar a Diego Costa no porque quiera sino porque tengo que hacer un pequeño alto en el camino las doce y un minuto

Voz 6 31:47 Nasir Madrid

Voz 1896 33:50 seguimos el Wanda Metropolitano con protagonista habla Marcos Alonso

Voz 23 33:54 lo del Mundial hay bueno era importante yo creo y hacer un buen partido oí yo creo que el equipo ha estado de diez

Voz 0415 34:00 todo llega la vida Marcos Pardo a hacer todo llegan al final de ese debut que parecía que sí que no que no y al final o si por fin

Voz 23 34:08 no sé yo he he trabajado para para hacer las cosas bien en el Chelsea Si bueno gracias a me ha dado la confianza me han traído hoy muy contento no

Voz 11 34:20 ahora lo más difícil a lo mejor no sé si lo más difícil es venir o mantenerse y estará en la próxima

Voz 23 34:28 no lo sé no sólo será decisión del míster que que que tiene una labor complicada ahí yo lo único que puedo hacer es concentrarme a tope en el Chelsea ahora que tenemos un final de temporada importante y hay que seguir haciendo las cosas bien

Voz 1219 34:43 el vestuario después de ganar seis uno a Argentina tremendo eso no

Voz 23 34:47 sí muy contento o no yo creo que que ya con alemana hicimos un buen partido y merecimos ganar pero pero lo debe yo creo que que ha sido increíble no como cómo debemos controlar el partido oí como les hemos llegado haciendo sus goles no yo creo que eso es es importante era un partido para para preparar bien y llegar bien al Mundial hay yo creo que

Voz 0016 35:10 que que el equipo lo ha hecho perfecto ha desbordado incluso cuando estaba en el banquillo el recital de tus compañeros luego te has puesto a calentar los quince minutos que ha sido un partido no sé

Voz 23 35:21 de los más completos en la historia de España sí sí la verdad es decir como como decía antes yo creo que que controlando en todo momento no apretando arriba teniendo la posesión contra un equipo que que tiene mucha calidad aunque hoy tenía bajas importantes pero pero bueno yo creo que un gran partido el equipo y este es el camino a seguir

Voz 0415 35:39 la etiqueta de España de favorita para

Voz 23 35:41 mundial no es complicado no hay muchas hay muchas selección ese con grandes jugadores Si en un Mundial pueden pasar

Voz 0415 35:48 muchas cosas te preguntaba Marcos si esa etiqueta de teóricos favoritos no bueno pues menos España tiene que pelear el Mundial no estar entre los mejores crees que haya una selección aparte de Brasil Alemania que pueda pelear ese ese puesto de favoritismo a a España

Voz 23 36:04 bueno que hay unas cuantas más con con grandes jugadores no he luego como te he dicho pueden pasar muchas cosas pero pero está claro que Alemania Francia Brasil yo creo que Argentina con con todos los jugadores disponibles Bélgica tiene muy buenos jugadores y que será complicado

Voz 11 36:23 duda esto es lo que espera de ti lo que quiere de tiene el campo

Voz 23 36:27 no me ha dicho que que disfrutaba se que que que jugase tranquilo oí contento y agradecido por

Voz 0016 36:34 por haberme dado la oportunidad primer nieto internacional que jugaba con la selección española

Voz 23 36:42 no sé no no no no es algo que que me para pensar no contento por por por haber hecho historia pero pero bueno lo importante es

Voz 1001 36:51 seguir haciendo las cosas bien ahí

Voz 0415 36:54 estar concentrado ya sólo con tu padre no

Voz 23 36:56 no no he ganado tiempo plazca Marcos enhorabuena

Voz 0415 36:59 pues una sonrisa de oreja oreja Marcos Alonso Yago que bueno pues debuta con la sección española algo que la hacía muchísima ilusión y es una saga abuelo bueno padre e hijo que ha debutado con la española y como decía Relaño oyen en Carrusel los tres Marcos Alonso

Voz 1991 37:15 ya lo merecía Marcos Alonso que igual por otros temas extradeportivos le estaba costando ir a la selección española pero desde luego por lo demostrado en los últimos meses en el terreno de juego merecía estar en la selección española Julen yo creo que Marcos Alonso llega para quedarse además eh sí

Voz 4 37:33 las que sí como bien se comentado yo creo que antes no podía haber venido si bueno es totalmente el premio merecido por otro lado también en la lista definitiva esta complicada no vamos a ver como como las de Lopetegui porque tiene un dilema bastante grande y bueno pues pues pues no sabemos no que defensas va a llevar en qué posiciones Si bueno pues él la verdad es que fíjate ha entrado a última hora y creo que me precisamente pues debería estar pero bueno vamos a esperar Lopetegui tiene una una papeleta importante no

Voz 1991 38:05 Ana sigue Sampaoli si sigue Sampaoli

Voz 1245 38:08 irán a preguntar justo ahora por Leo Messi escuchemos es miran buenas noches de Db3 yo quería saber cómo está Leo Messi cuando se

Voz 1001 38:17 como la decisión de que no jugase

Voz 1245 38:18 en cuanto ha echado de menos la participación del jugador del Barcelona eh

Voz 1002 38:23 no bueno leo de verdad que entrenó con nosotros tuvo una semana

Voz 0749 38:29 muy muy buena el entrenamiento pero sería con la molestia en en en un en su pierna izquierda

Voz 4 38:36 Hay

Voz 0749 38:38 de pueden el último entrenamiento que iba jugar sintió esa fatiga y género que no puede estar acompaña el grupo todo el tiempo no acompaña en El vestuario está muy metido en lo que en la Copa del Mundo así que ha sido obviamente que nosotros sentimos la ausencia por sobre todas

Voz 1001 38:59 pero la verdad es que

Voz 0749 39:01 les saldo mucho la la cercanía de Leo de quedarse con nosotros de estimular este de hablar en medio tiempo montones situaciones que que lo acercan mucho más a a tener ganas de tener un objetivo que que elevaba feliz

Voz 1001 39:17 última pregunta qué tal señor Sampaoli buenas noches Antón Meana en directo en El Larguero de la Cadena SER quería preguntarle si hubiera sido un partido oficial lo clasificatorio Leo hubiera jugado ya que nos ha dicho que le ha comentado Messi esos compañeros en el entretiempo

Voz 0749 39:30 no Varios jugador jugó varios jugadores que no estuvieron hubieran jugado si nosotros venimos agujero otra cosa no venimos a exigir a nadie para que no se recupere seguramente hubieran jugado muchos jugadores que no están acá pero nosotros precisamos otras cosa así pero también pensamos de que cada jugador que ahora vuelve a su club tiene que jugar seguida de partido importante para esos clubes y nosotros queremos llegar con la elección de los mejores jugadores de cara al Mundial cómo ha sido ese Leo del entretiempo como el Leo

Voz 1001 40:00 ha dicho usted que no ha hablado con su país

Voz 0749 40:02 pero sí si Estados Unidos el leo todo el tiempo pues yendo todo el tiempo intentando a los chicos nuevos Si eso hace que realmente se lo vea muy involucrado con la camiseta argentina que es un valor agregado

Voz 1001 40:16 estoy Jorge Jorge Sampaoli Yago que ha

Voz 1991 40:20 sería muy tocado sí pero él ha explicado cómo

Voz 1001 40:22 muy futbolero ha explicado el partido a a su manera que cree que Argentina ha hecho una buena primera hora de partido en dice que con el estilo con lo que quedarían aquí a proponer que se han llevado dos caché trazos demasiado fuertes que a lo mejor el el seis uno no es el resultado que que hubiera merecido Argentina por el juego pero es eso un entrenador estilo Bielsa con un mensaje bastante constructivo hoy a destaca

Voz 0301 40:43 dado a lo mejor casi más la buena primera

Voz 1001 40:46 parte según él que ha hecho el equipo lo que han intentado proponer el buen papel de España más que ser demasiado duro y también te digo que la prensa argentina que hablaba Romero de ella hay Gustavo en la sala de prensa no han sido para nada duros preguntas fotos

Voz 24 40:59 místicas técnica sobre qué le ha parecido por ejemplo el debú de mesa con independiente

Voz 1001 41:02 de no ha sido para nada una carnicería para que me entienda el oyente esta rueda de prensa de Sampaoli después del seis a uno aquí en el Metropolitano gracias Meana y Romero

Voz 1991 41:13 se ha ganado a alguien en estos dos partidos la convocatoria para el mundial te da la sensación de que alguien ha sacado ya su billete de no me refiero a los evidentemente Ramos Piqué De Gea y compañía sino de los dudosos alguien ha sacado billete

Voz 1422 41:28 yo creo que de los dudosos no

Voz 0239 41:30 porque porque hay pocos dudosos que hayan tenido la oportunidad se ha tomado tan en serio Lopetegui los dos partidos que hombre yo yo siempre pregunta si se considera por ejemplo aspas yo es que para mí no es dudoso yo creo que Aspas yo a los delanteros ahora mismo los considera a todos sus pues consideradas a todo dudoso yo creo que ahora mismo de los de los cuatro para mí el que tiene que espabilar en Morata si se me hace muy cuesta arriba pensar que que Lopetegui deja uno de que vendiendo la gente ni de sus niños bonitos en en la el fuera fuera de la lista definitiva del Mundial pero el otro día sólo ganó Rodrigo hoy cuarenta y cinco minutos salvaba a Diego Costa en la segunda parte ha estado espectacular estelar Aspas pero de él

Voz 4 42:14 esto dudosos aloje que dudoso para Lopetegui iba a verlo

Voz 0239 42:16 eso es no haber muchos más porque el resto son fijos yo Marcos Alonso pues ahora mismo está para ir pero no

Voz 1991 42:22 creo que nos damos en Romero que justo estaba hablando Lopetegui con las con las radios a ver si nos saca de dudas aquí está

Voz 0415 42:27 la Lopetegui qué tal Julen buena noche la buenas noches vaya partido bueno antes

Voz 1991 42:31 Argentina bueno falló Higuaín en la primera ocasión de gol pero España luego ha sido una

Voz 1245 42:36 apisonadora sí es cierto que Argentina tenía esa primera ocasión de adelantarse en el marcador y luego nosotros hemos estado muy efectivos prometo soy fan controlar el partido por momento nosotros y la segunda parte seguramente ya hemos hemos sido superiores a ellos no pero insisto todos los partidos a veces abren por detalles si suelen de ese tres a uno ha sido han sido les ha hecho daño y ha sido posiblemente definitivo para que cambien la tendencia claramente de partido

Voz 11 43:01 siempre fue muy coral de casi todos los poderes a un gran nivel pero hat trick de de disco le he dicho que tiene la confianza del seleccionador pues es es un mensaje a su club pero evidentemente para disco es uno de los grandes

Voz 0016 43:14 bueno estamos contentos con con todo el grupo puso como