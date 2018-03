Sergio Ramos aconseja a Isco vivir el buen momento

Voz 1896 00:00 aquí está Sergio gran partido en líneas generales pero tampoco hay que sacar pecho es un tsunamis todos aunque nosotros no lo nunca lo afrontamos como tal porque sabíamos que íbamos a tener un rival enfrente muy complicado y siempre bonito no ganara las elecciones con con tanto nombre y con con jugadores de gran calidad yo creo que hoy ha sido de esos partidos donde prácticamente sale todo bien bueno yo creo que la mejor manera no de seguir manteniendo esa ambición y esa es esa ganas no que tenemos de que empiece el Mundial ahora desconectar un poco oí yo creo que estamos en el en el camino idóneo para afrontar una Copa del Mundo

Voz 1 00:33 Sergio aunque dices muchas veces que no da tiempo ni a festejarlo ponga todo muy deprisa ya se piensa en los clubes en la Juve pero vaya semana no ciento cincuenta y un partidos con España paternidad dijo España funciona bien de cara al Mundial la semana redonda sí sí la verdad que en ese aspecto a nivel personal pues muy pronto

Voz 1896 00:51 a ver quién es el que me decía hace diez años que podía estar disfrutando de otra internacionalidad más Si bueno todas me parecen poco no como bien dices pasa volando y no me da tiempo a disfrutarlo pero sí que es verdad que el pasado no me inquieta me inquieta el futuro y por eso me gusta seguir al frente adelante con con retos y sueños nuevos en ese sentido

Voz 1 01:12 eh seguirá si no también el nacimiento de mi hijo

Voz 1896 01:14 pues hace que la semana sea practicamente redonda y con una victoria así pues imagínate en los años ochenta

Voz 2 01:21 de un partido recuerdas mucho mejor que el de esta noche

Voz 1896 01:25 hombre ante una selección de tanto nombre hay un partido tan completamos un resultado tan amplio la verdad que no siempre te acuerdas de lo malo bando Argentina no metió cuatro allí en el campo de derribe pues bueno ya tenemos un recuerdo más en vez de negativo positivo no no yo creo que teníamos el partido muy bien planteado muy bien pues estudiado prácticamente de lo que podríamos encontrarnos allí y a pesar de que al final pues se distorsiona un poco el resultado Argentina competido a un grandísimo nivel sobre todo la la primera parte ya después aprovechamos no el bajón anímico después de ese resultado y supimos no ir a por el siguiente por el siguiente sin sin querer pues perdonas ninguna muchos protagonistas puede ser para para mí Leo pues es un grandísimo jugador un jugador único y obviamente hace que el a la selección argentina sea inferior no sin él pero nunca se sabe no el fútbol hay veces que te da sorpresas de ese tipo y puede pasar de todo pero para mí es la Argentina de Messi con él pues es siempre más poderosas

Voz 1 02:29 muchos con los que se ha llevado el balón con tres goles pero ha destacado o por lo menos ha sorprendido unas palabras nada más terminar el partido diciendo que claro es que en el Madrid tiene la confianza y la continuidad que no tiene en el Real Madrid luego ha querido un poco matizar duro así que ahora no tienen confianza ni continuidad en tu club

Voz 3 02:48 bueno no sé si vamos ha expresado malo porque no

Voz 1896 02:52 o bien dices tú no sé practicamente no lo que ha dicho porque no lo he escuchado pero yo siempre he dicho que disco es un grandísimo jugador oí para mí pues han depositado la confianza tanto Julen como si su en estas últimas temporadas no yo creo que ha jugado más o menos acorde al al Estado que tener ya que ha tenido de forma o que han tenido al míster que que ha tenido que que tener de él y en ese sentido pues es respetable no yo creo que si queréis una opinión un poco más detallada puesta

Voz 3 03:21 da eh el jugador no el propio entrando

Voz 1896 03:23 por pero para mí yo creo que disco es un jugador importante tanto en el Real Madrid como como en la selección como lo que pasa eso que en tu club no te salen las cosas tan bien como en la selección hombre pues eso somos jugadores distinto no es otra filosofía pues cambia un poco todo y en ese sentido pues a lo mejor juegas en otra posición donde no lo hace habitualmente son muchos matices no es lo que habría que sacar a valorar pero independientemente de todo que aproveche que joven que disfrute con con el fútbol porque la vida así para mí por lo menos es maravillosa ahí que esto pasa volando y contra más Feli está pues mejor jugará no

Voz 2 04:01 está muy bien otra vez con igual y no por la Juventus

Voz 3 04:05 nosotros no estamos no parada mensaje a nadie nosotros nos gusta hablar en el campo y fuera que habla es lo demás

Voz 1 04:11 en Sergio entendido cuando olas de de Isco que hay que vivir el día a día sáquennos nos puede estar pensando si el Madrid la selección que que si está enchufado bueno el Madrid también va a estar en la selección que no son incompatibles digamos pero tampoco en eso

Voz 1896 04:24 soy el padre dedica todo lo contrario no soy compañero amigo de él siempre intento darle lo mejor es consejos ya mayorcito para tomar las decisiones que crea adecuadas y en ese sentido yo lo afronta así no vivo el día a día no me gusta mirar atrás Si mirar lo que he conseguido porque no sirve de nada no y en ese aspecto pues bueno sí depende cómo te lo tomes aquí nadie está sacando pecho nadie

Voz 3 04:53 eh apostó ninguna foto con la Copa todo lo contrario mantenemos la

Voz 1896 04:57 la calma eso sí anímicamente ganara selecciones con con este nombre siempre es importante pero pues refuerza a un poco lo que es el equipo pero nada más no no hicimos nada todo

Voz 1 05:08 si Sergio el debate del nueve como sea pues se ha quedado fuera Morata Marcos Rodrigo ha marcado hoy Diego Costa

Voz 3 05:17 sí sí sí