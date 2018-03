Carmen: "Mi hija ha sufrido acoso escolar por tener hidrocefalia"

Voz 0020 00:00 y el teléfono inaugura esta madrugada Carmen y lo hace desde Madrid buenas

Voz 1 00:04 las noches buenas noches qué tal Carme pues muy bien ya tenía muchas ganas de hablar con vosotros gracias por llamar casi nunca puedo

Voz 2 00:14 es que os voy a hablar de mi hija ya está noche en caso ya entonces quería aprovechar no por nada no por nada sino porque como voy a decir cosas buenas si tal ya es mayor y a lo mejor a ella no sé si te iba a costar mucho pues mira es quicio hace muchos años me quedé embarazada de mi hija esta quiero os voy a comentar de pronto pues me dicen que viene con una pequeña lesión cerebral no bueno hoy digo pequeña entonces a mí me parecía un mundo bueno pues es una hidrocefalia no sé si habéis oído hablar de esta enfermedad

Voz 0020 00:54 si algo sí pero sin nos puede comentar un poco se lo agradecemos

Voz 2 00:57 pues mira la hidrocefalia es algo es el líquido que tenemos todos en el cerebro que nos va por la médula pues a los hidrocefalia les queda ahí entré a todos no estrena de manera natural ahora mes bueno eso está drenando Attiyah a mí no hay problema pero a los hidrocefalia se les acumula en el cerebro los Mossos vulgarmente dicho entonces claro te aplasta pues zonas que a lo mejor pues la vista o el así ir con las manos au o el no controladas sola

Voz 3 01:31 la bajada

Voz 1 01:34 te puede afectar a varias cosas de tu mecánica diario no de tu cuerpo es que yo lo explico cómo puedo perdona

Voz 2 01:43 entonces mi hija tiene tenía esta lesión hidrocefalia dicen por estrechamiento del acueducto de sirvió que es un acueducto que tenemos ahí todo si eso no estrena ya ya se instruyó entonces a través de una válvula crean puesto en su día pues ya Sgrena ya puede hacer vida entonces antiguamente cuando no había está válvula pues resulta que se le ponía la cabeza

Voz 1 02:07 está gorda Ordás no sé alguna vez habrás visto algún cuando era pequeña así porque no había esta método ISS

Voz 2 02:15 desde entonces desde la cabeza y tal y entonces pues eso es lo que tenía mi hija

Voz 0020 02:21 esto Carmen se lo dijeron cuando estaba embarazada

Voz 2 02:24 sí sí intra útero lo dijeron entonces todo fue pues muy muy rápido para que naciera hay ser operada cuanto antes y con la válvula porque el adelanto de esto es que cuanto antes se pone el aval pues la persona puede hacer terapia hay progresar bien bueno debo decir que hay varios grados

Voz 3 02:49 hidrocefalia

Voz 2 02:50 yo que me perdone las autoridades médicas pero así lo entiendo yo así lo explico

Voz 0020 02:55 hoy es el lenguaje que manejamos nosotros también Carmen osea que los oyentes están encantados de escucharla hablar de esta manera sabiendo que no estamos hablando en términos médicos pero no pasa nada

Voz 2 03:05 claro yo me tuve que aprender muchas cosas para sabe sale hacer sacar adelante a mi hija entonces pues me aprendí iba como Papagayo diciendo que pues tiene hidrocefalia por estrechamiento estenosis de la

Voz 1 03:17 cuando esto sirvió se ha si bien pues derivado de eso pues tenía más cosas pues tenía

Voz 2 03:22 a una lesión en el corazón no ve por un ojo en fin una serie de complicaciones

Voz 0020 03:30 entiendo también Carmen esta pregunta de un médico en la sala también sonada absurda entiendo que esto ocurre porque si esto se lo se lo determinaron el embarazo sin ninguna explicación mayor no yo fui a hacerle una revisión rutinaria M

Voz 2 03:47 a partir de ahí pues todo era pues hacer amniocentesis para ver cuando estaba maduro a la niña para adelantar el parto para cuanto antes la válvula como así se fue así la niña nació poco antes de su tiempo yo le digo a ella fue nacida y entonces le pusieron la válvula la primera no le funcionó suele seguía echando la cabeza porque liquidó a Nava en la segunda ya la función que es la que lleva ya toda su vida afortunadamente

Voz 0020 04:18 bien cuántos años tiene ahora Carme ella

Voz 2 04:22 qué bien pues entonces yo estoy asustadizo la familia

Voz 1 04:26 pacto todo ese mogollón

Voz 2 04:30 preocupación terrible muchísimos médicos y entonces pues yo estoy hay informándome cómo puedo dando valor a los demás porque claro pues la familia os yo estaba mal ellos también pero yo quería estar fuerte para que ellos estuvieran bien a todo esto tenía otra era hija en fin bueno entonces me mandaron a un centro de discapacitados qué hicimos terapia mucha terapia que por cierto que nos esté escuchando y ítems haberes por favor que siempre hagan atención temprana que son importantes hay que hay que ir constantemente una disciplina no dejarlo no dejarle hacer atención temprano cuando sale un bebé con problemas por favor y a mí me tuve suerte porque todavía en España se ayudaba esto iría tengo entendido que muchas madres tienen problemas entonces yo por favor pido a los autoridades que esto lo facilitan porque es importantísimo los primeros meses del bebé ayudarle y hacer la atención temprana y hacer todo lo que te digan Estar la mamá y el papá unidos y fuerte bueno pues entonces me me mandan a un centro de discapacitados yo sigo todo al pie de la letra tanto en casa como allí en Jávea parones que no avanzada y de pronto pues avanzaba no entonces yo según me iba viendo me vestía de color la Casa de Colón porque era importante bien pues la niña hizo terapia yo hice todo lo que estaba en mi mano para sacarla adelante ya hay incluso yo soy una persona muy tarde para conducir condujeron por ella me bien quiero quiero decir que yo todo lo que está en mi mano físicamente y todo

Voz 0020 06:20 se volcaron completamente Carmen se volcaron gusto si yo lo hice

Voz 2 06:24 yo ayudé a mi hija la escolarizado el que ser escolarizar la integración con los demás porque veía que mi hija tenía movilidad porque veía que mi hija aunque veía por un ojo por el otro lo tenía sano de hecho no nos cogieron a la ONCE porque decían que un ojo lo tenía sano yo fui a pedir alguna ayuda pero sí porque decía ella siempre está con la ONCE enconada con eso porque dicen que porque no me ha ido bien bueno y lo que yo quiero decir aquí porque quiero hacer homenaje a mi hija hay porque quiero es que todo esto la yo de mi hija progresó progresó cursos su primera profesora que tuvo la quiero hacer un homenaje en un colegio Juan de la Cierva de Madrid muy muy buena profesora se llamaban esté allá donde esté es una persona extraordinaria por ella mi hija también pudo entrar y ser escolarizada por volcarse esa profesora del colegio Juan de la Cierva de Madrid a los años noventa en el noventa si la ayudó muchísimo me ayudó a mi hija ella incluso tenía problemas con la dirección porque hacía correctamente su trabajo bien a raíz de ahí mi hija en la escolarización es todo su todo su curso primero colegio instituto ha sido masacrada a creada yo en eso no la podía ayudar no la podía ayudar que no la insultara dejaran en el colegio ha sido maltratada ha sido perseguida porque una vez que sale de los primeros años de escolarización pues los mismos que iban con ella en el colegio luego también le hacían mal

Voz 0020 08:19 por ser diferente Carme Casas diferentes sí sí

Voz 2 08:22 ay hay se me olvidaba una cosa que te quería decir importante que te va a impactar ya verás para yo estaba embarazada Inés A M viene la niña y entonces había otra amiga vecina embarazada para que ya no sufriera pues yo no les dije que mi niña venía mal para que no haya pensara pensar así que estuviera amargada también no si ya entonces cuando mi niña Aya nació y todo bien me reprocha es que no me dejéis de que venía la niña digo es que no te lo dije para eso sabes también a la vez tienda de quiero contar que cada día que yo abría el buzón al año siguiente de nacer mi hija me encontraba un anónimo diciendo me Carmen tienes una hija subnormal de los vecinos de mi casa en Ciudad Jardín Madrid

Voz 0020 09:15 que si lo está guardada

Voz 2 09:17 se lo estaba o guardados porque pero como esto sí sí sí sí sí entonces esto es muy impactante a mí me me fue una cosa que yo mira imagínate bajo la compra no abro el pulso y me encuentro la anónimo tenía que recomponer mi cuerpo para salir a la calle al mundo con normalidad bien sabes y entonces yo lo guardaba me iba a esperar unos segundos a que se me pasara hoy te puedo hablar normal porque han pasado muchos años pero no derrumbarme pero esto es algo que me ocurrió así lo quiero decir era algo terrible en el mes de julio del año siguiente que nació mi hija otro día abajo otra vez otro anónimo otro día bajo otra vez tienes una hija son normal

Voz 0020 10:04 nunca lo denunció Carmen otra todo de averiguar quién era

Voz 2 10:08 pues sí sí sí que trate de averiguar por qué mírala la primera sensaciones no no me está ocurriendo es una broma luego piensas puede ser pues a ser Elena al Pilar bodegas Juana entregó a De Juana pero a pesar de Lena esos nombres ahí no había y luego pues me daba rabia no pensaré algunos que mal piensas pobrecito y luego al final por la le trae una serie de circunstancias súper

Voz 0020 10:39 bien quién era supo quién era

Voz 2 10:42 además tuvo la osadía una vez de de ponerme uno que hay que le iba a atacar a mi hija que aunque yo estaba en el trabajo mi hija tenía ya a buenos veía por allí que no la dejaba con una persona que iba a atacarla y entonces yo ahí lo lo denuncié si lo denuncia

Voz 0020 11:02 sí

Voz 2 11:03 pero como no quería de heridos los osea Carles mal lo retire pero era impresionante como unas vecinas porque luego supe ya habían quién era estaban allí conmigo como acompañando como queriendo me ayudaba eran ellas que me habían mandado estos anónimos tienes una hija su normal

Voz 0020 11:32 tú si tenía algún problema con estas vecinas a

Voz 2 11:36 no no no no todo lo contrario te digo que estas personas no no yo en generan lo tenía problemas con nadie así no no Iber estas personas concretamente iban a mi casa estaba como solicitadas sabes me veían por la calle ante la gente me trataban como mucho cariño sabes

Voz 0020 11:56 no ustedes saber quién quiera crecer fuertes

Voz 2 11:59 Di Blair no se lo esperaba no me lo esperaba al principio cuando no sabía quiénes eran lo pasaba fatal porque digo que manera arqueo ganas que ganas en vez de luego cuando supe bueno que bajón de verdad impresionante me hizo desconfiar mucho del ser humano yo que soy creo totalmente en el creía pues a mí me dio la vida un palo ahí sabes muy mal muy mal

Voz 0020 12:23 los niños y el los colegios el Instituto bueno fueron siempre complicado

Voz 2 12:27 sí sí sí totalmente porque entonces yo cuando claro como mi hija no tenía a nadie a nadie la defendiera pues la defendía yo que soy su madre al principio no quería creerlo pero tú sabes una niña de cinco seis años siete cada vez que empezaba el curso que no lloraba no no quiero ir al colegio no querer al colegio por las noches era terrible eso ahora o cuando oigo hablar de la palabreja que yo no nombró en inglés yo lo digo en castellano

Voz 0020 12:57 es que no acoso escolar

Voz 2 12:59 sí digo terrorismo escolar porque mi hija estaba aterrorizada por esos niños que sí hoy día son adultos que recuerdan en el colegio cuando va de los años noventa una persona que empieza por N y que la tenían aterrorizada bueno lo voy a decir el nombre era Nerea no tiene no tengo por qué avergonzarnos que mi hija está fenomenal yo cada día al insuflado un yogur de energía como digo yo y está muy bien pero eso ya no se lo quita nadie ese dolor ese terror Ése no nadie nunca invitarla un cumpleaños nadie nunca iban en el en el transporte escolar y la rechazaba nadie se quería sentar con ella mucho culpa tenían los profesores ya te lo digo

Voz 0020 13:50 los padres supongo Carme porque vamos a nuestros hijos para que hagan esto porque cuando yo

Voz 2 13:55 por alguna alguna bueno lleva a todas las reuniones y lo mencionaba me decía una mamá oye sabes que te digo que mi hijo no es porque ya lo he dicho que en y la mire es Ken y la mire como si fuera una cosa buena

Voz 0020 14:10 te decía esos alarmen porque para que nosotros entendamos podemos ponernos en la piel en la mirada de sus otros niños

Voz 2 14:19 lo diferente que tenía a su hija

Voz 0020 14:20 en ese momento ya se me queda es andar

Voz 2 14:23 va más lenta al ver sólo por un ojo tenía el equilibrio mermado pero mi hija podía jugar habla correctamente porque fue muy precoz en el lenguaje a mi hija claro tenía un ojo más pequeño que el otro día y quizás pues no podía jugar a determinados juegos pero a otro sí

Voz 0020 14:44 pero si hablaba así pero si estaban del colegio

Voz 4 14:47 tengo que hablaba leía iba haciendo sus cosas así

Voz 2 14:49 voy a decir más precoz que muchos niños y hablaba correctamente y además como hecho una vida mucho de hospital que ha entrado y ha salido qué tal estaba muy acostumbrada a hablar con adulto son adultos y entonces tenía una en desparpajo hablando

Voz 0020 15:04 claro claro sí

Voz 2 15:06 llevaba la atención lo que pasa que al tener esto a algunos por miedo quizá yo voy a perdonar algunos por miedo de no saber cómo tratarla pero desde luego los profesores son cero porque mira yo ahí todos informaba de todo porque a veces tenía riesgo de dar alguna crisis epiléptica yo me quería viene informando al colegio ir realidad lo comprobé que hacía mal había un equipo que se llamaba de valoración y me y me decían que iba yo allí para escucharme a mí misma hablar porque yo lo que quería que estuvieran perfectamente informados de las necesidades

Voz 0020 15:46 sí sí sí la ponían como haciendo

Voz 2 15:49 es una cosa especial la sacaban del aula para hacer como a a una pedagogía especial yo lo decía mi hija y que hacéis en ese tiempo que hacéis me decía mamá me ponen con los gitanos y canto bueno no pasa nada porque no perdón un acabado decir esto lo gitano pasa nada los niños gitanos y además ha quisieron mucho por cierto pero sabes cómo como la dejó ahí y mi hija sabía leer perfectamente iba bien de curso quizás el retraso que no era de los otros pero pero no tenía que estar te quiero decir por debajo de su nivel

Voz 0020 16:30 hablamos de un colegio público

Voz 2 16:32 hablamos de un colegio público y eso Juan de la Cierva de Madrid en el ver en el barrio de Villaverde que que lo quiero decir bien claro porque en esa época hacia así le trataron a mi hija y luego los mismos que pasaron ahí pues pasaran al Instituto intente un año cambiarla a ver qué pasaba otro porque había en al entrar en ese colegio había muchas fotos como que era muy integrador de niños de niños suramericanos de niños negritos de niños como que era una fachada porque esa señora María Ciprià se llamaba la directora fue terrible con mi hija fue terrible lo voy a decir bien claro como no tengo miedo porque así fue y tienen heridas a mi hija de para toda la vida

Voz 0020 17:18 cómo fue superando eso su hija Carmen

Voz 2 17:21 mi hija no allí la llamaban jorobado en Utrera y un día que pas une un suceso con mi hija yo fui a defenderla delante de los niños me aplaudieron niños pequeños me aplaudieron cuando fui a defender a mi hija ante la directora para pedirle que se hiciera cargo de una situación que dependía de ella y los niños al verme hablaba me aplaudieron sabes en curso en cursos pues te diré de primero de la ESO perdona no de cuarto de Primaria porque luego cuando hizo la eso en otro colegio ahí fue ella la definitiva

Voz 0020 18:02 que porque la Expo es Carmen vamos a avanzar un poco para que no hubo tiempo contarlo todo mira

Voz 2 18:06 mira luego ese paso que un día me fui a trabajar y al volver ir volvía a casa por un tema que se me olvidó algo y al volver en el silencio de la escalera encuentra mi hija llorando yo no sabía quién era quién lloraban la escalera era mi hija y es que en el colegio que había hecho la la estaba haciendo en la eso la la habían hecho barbaridades bueno es que exactamente voy abreviar si la terrible entonces quiero decir a esas personas que han maltratada Nerea que sepan que en la actualidad en la actualidad Nerea está trabajando en una empresa que lleva dos años y media Nerea sabe correctamente inglés sabe perfectamente inglés sabe hablar osea intérprete de lengua de signos perfectamente eh es una persona que le muchísimo le gusta mucho el cine disfruta de la vida como puede porque claro no no tienen los amiguitos de colegio que todo el mundo debería tener porque ha sido siempre rechazada pero si alguien me está oyendo de esas etapas que sepa que en idea ha prosperado muchísimo en la vida se ha abierto camino eh ahora está intentando hacer educar quiere estudiar Educación Infantil y que bueno pues que es una persona perfectamente válida va a gimnasios su familia la queremos mucho en casa estamos muy orgullosos de ella me da muchas satisfacciones me me da lecciones de vida aprendo con el bueno aprendo desde que nació la verdad aprendo con ella que esos vecinos que nos maltrataron afortunadamente están fuera de nuestra vida quedaron atrás que Sepang pues eso que que ha salido adelante que le hago homenaje hoy para que todo el mundo lo sepa quiero también hablar a favor de los padres que está luchando iría contra el acoso escolar y que estoy sé que están sufriendo en silencio nadie les nadie les acompaña Iker fui una madre loca me llamaban la mamá loca porque cuando cambiaba mi hija de colegio pasaban informes míos en vez de la niña para ayudarla cuidado con la mama cuidado con la mama yo te puedo asegurar que voy por la vida tratando con respeto defiendo con respeto defiendo con la palabra mi mi mi vida no soy nada de agresiva ni idea decir palabrotas a la primera de cambio entonces pues quiero decir que esos padres que tienen hijos con acoso escolar acoso escolar repito atención periodistas están muy solos están muy de es de

Voz 0020 20:52 es un tema que que hemos tratado de manera recurrente en Hablar por hablar Carmen pero es verdad que en cada nueva conversación pensamos lo mismo y es que es un tema realmente complejo que habría que abordar desde diferentes puntos de vista siempre y que al final la mirada es muy reducida en la mirada siempre es pasados los años y la mirada siempre es es de impotencia porque es verdad que que puede hacer una madre que puede hacer un padre ante un caso de de acoso escolar

Voz 2 21:18 frasco cuando queráis al programa a lo que queráis porque tengo tanto que decir irse por donde viene todo ya te digo que hace veinte y seis años yo ya lo decía yo ya lo luchaba yo ya lo lo lo los profesores directores por favor y padres en los colegios en las reuniones esto es de los padres esto es de la casa porque viene mi Jaime dice que a una niña tal les digo es que es que te doy una bofetada vamos y me da igual que digan es que no no no no yo no voy a consentir que traten mal a nadie

Voz 0020 21:51 tampoco que miren para otro lado no tiene que es la que es la segunda parte no

Voz 2 21:55 la mente profesores esto se ve esto se ve pero que mira te voy a decir otra cosa yo tengo la óptica desde un sitio que trabajo cerca de los niños y a la circunstancia de que han ido delante de mí Sunrise que está Nano enano yo he ido en defensa rápidamente como adulta ni siquiera como Clara Ghoga Nico la profesora como madre y como madre como adulta que estoy delante de que a un niño al están haciendo esto con con mis medios bien proteger al al que están sabes porque eso de las bromas y eso es una broma en un momento puntual pero cuando ya están seguido está afectando tanto ya no es una broma y eso se ve sabes porque todos hemos ido al colegio eso eso que hoy día prolifera tanto por favor hay que cortarlo hay que cortarlo porque está haciendo mucho daño no sabéis cómo porque mi hija es feliz en muchas áreas pero ha perdido mucha parte de su infancia que ya es irrecuperable es que la sociedad está en deuda con mi hija te voy a decir otra es otra cosa otro punto de vista mira esto es más fuerte cuando salen de esos niños que se vuelven locos Iván e iban a los colectores tal cuidado sin que se observe en algunos casos que le han hecho de pequeño hayan un colegio que le han hecho no estoy justificando pero tiene un dolor dentro por favor adultos profesores directores de colegio esto se de se ve muy fácil es muy fácil de verlo psicólogo hay que ser especialista se porque el niño no quiere ir y no quiero yo no sólo porque no se para un examen Undiano

Voz 1 23:35 ay perdona que me casara a ver

Voz 0020 23:38 Carme la estamos escuchando muy atenta Carmen su hija Nerea es una chica feliz

Voz 2 23:47 por una parte de subidas y por otra no yo la veo y no porque mira yo lo he hecho vivir experiencias muy buenas que ella le gusta mucho la música yo lo he hecho vivir experiencias muy buenas que poca gente de su edad ha podido vivir pero le falta lo que todo el recorrido que todos hemos vivido pues eso los amigos de la infancia que aúna la acojan en la según las etapas mira te puedes creer que yo le tuve que decir a mi hija lo de los Reyes Magos cuando uno lo aprenden en el cole con los amigos mayor eres yo ya lo tuve que decir porque hay jaleaban es la regla todavía creía fue muy triste para mí lo tuvo que decir su propia madre me pareció un detalle muy triste muy sabes con un un escalón de la infancia que la infancia es nuestra bandera en nuestra patria como dijo alguien y es verdad eso le falta a mi hija pero eso ya no se pueden sabes

Voz 0020 24:44 eso no se puede recuperar Carmen no entiendo también que se lleva dos años en un trabajo que sí sabe inglés lengua de signos y les iba al cine entiendo que sí está haciendo otro tipo de relaciones sociales ahora ya de adulta no

Voz 2 24:55 sí todo el mundo que la conoce la trata la quiere le gusta mucho los animales sabe eso sí sí sí ella pues nada hace vida como puede y la verdad que no amargada no está amargada esta pero sobre todo a esas personas que está escuchando mira ha tenido la suerte de una de las personas Le Havre la di Le ha reconocido que mal no exportamos contigo

Voz 0020 25:24 es un primer paso Carme

Voz 2 25:27 en un colegio que hizo mi hija tiene el bachillerato de ahí fue también terrible porque ya no eran niños y una niña de uno de ellos que le hacía bueno se dejó contagiar de los otros la verdad porque aquí empieza uno sea aquí es que las tonterías que empieza uno y los otros les siguen no y entonces ese la reconoció menos mal al nos hemos portado reconocía a su madre que es amiga mía hoy día Mary y me dijo que mal nos hemos portado bueno eso a ella le ayudó mucho pero si alguien me está escuchando de la época esa que se acuerde como el escupían como como le tiraron el instrumento musical que haya inventó como lo tiraban todas sus manualidades cuando el profesor se salía de la clase como Le destrozaban le tiraba la cartera por el aire el estuche les robaban en fin bueno y ahora parece que es de moda el acoso no estoy hace ya era de antes y lo queríamos tapar y os doy las gracias porque lo quería decir

Voz 1 26:37 me he quedado muy a gusto la verdad

Voz 0020 26:40 de eso se trata Carmen de que se queda da gusto de que ponga sobre la mesa de la madrugada un tema de conversación un debate una reivindicación porque a base de escuchar todos aprendemos

Voz 2 26:51 padres les haya servido lo de la Atención Temprana lo de la acoso escolar y lo de no sé qué que hay que ayuden a los niños que crean en esto debo decir también que el centro que me ayudaron se llamaba se está en Villaverde Alto y ayuda a muchas familias y estoy muy agradecida ese centro por favor si alguien quiere ayudar dar un donativo qué puedo hacer yo con este dinerito a quién lo daría yo pues en la calle magnesio pues ahí pueden ayudar puedan hacer ha dado porque yo lo estoy muy agradecida me han ayudado mucho con mi hija de pequeña siempre que puedo en Navidad les echo una mano vendiendo lotería hay ahí están

Voz 0020 27:41 pues con eso nos quedamos Carmen muchísimas gracias

Voz 2 27:45 un abrazo para