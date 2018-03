Javi: "Llevo 15 años sin acostarme con una mujer"

Voz 0020 00:00 desde Cuenca Javi buenas noches

Voz 1 00:03 hola buenas noches qué tal muy bien y tú cómo te va muy bien también gracias pues nada que me ha animado a a esta noche para contaron yo lo llamo yo un problema crónico o enquistado mira yo yo divorciados desde dos mil cinco sabré hacer el día once de julio ya la friolera de quince años desde que mi ex mujer me pidió el divorcio porque ya está viendo con otro hombre me refiero igual las cosas no iban bien no haber acción y ya estaba ya de lleno en otra relación aunque seguía viviendo conmigo tuvimos una hija que ahora tiene diecisiete años pero ahora resulta que que que se metió en la casa

Voz 0020 00:54 que se le cae la casa

Voz 1 00:56 Paredes mira me aplasta la soledad me está destrozando Matin donde no encuentro lo que se suele decir de relajarme tenido la motivación suficiente para empezar de cero lo que todo el mundo anhela cuando Charo antes matrimonio volverá a Ana enamorarse de ilusión arte a encontrar otra persona que te haga volverá a resurgir a tocar el cielo a volver a sentirte querido importante para alguien salido de tomarte algo así de de viajes es una persona que yo que sé que se despiertas a costa contigo te dice buenos días cariño que te habías dormido o buenas noches Mi vida estoy para lo que necesites esas cosas no las tengo

Voz 0020 01:43 las echa de menos

Voz 1 01:44 claro que me lo me falta el oxígeno Cosin chinos Cordes hizo estas fisio la soledad cuando cuando hemos Voluntaria cuál es impuesta te asfixia te mata y no te das cuenta porque está destrozando incluso que provoca y al mar en salud titulado depresión ansiedad angustia ictus o problemas físicos cambiante cuidaros lo ves todo todo negro la gente sale a la calle no encuentra a nadie que esté en condiciones que puede entabló una amistad que digo que quiera tener una conversación que para tomar un café la gente va a lo suyo es adulto todo todo el mundo muy frío bueno en este caso como sillón vemos como mujer soy hetero bosque mujer ir a lo mujeres han cambiado de que muchos años para acá alegan los también era incluso de verdad lo digo de corazón pero me dan hasta miedo porque no sé realmente si son humanas coordinen detrás de otro planeta en el sentido de de que no la veo terrenales que puedes hablar con ellas el teléfono y son café esas cosas práctica Pasalic teoría ellos muchas veces digo a un amigo mio digo se son Charles a ningún amor mujeres han desaparecido de la faz de la tierra porque todas las que las que conozco o no quieres nada están separadas o tienen yo que eso lo tienen vida social socializan dinámicas para salir de fiesta no les interesan los hombre si hacemos carbones no soy lo rechaza pero mi caso es diferente en casa es que tengo la necesidad de estar con alguien me gustaría porque son quince años y es que te digo una cosa Adriana en quince grandes narcos cada con una mujer he tuvo relaciones sexuales con quince años

Voz 0020 03:25 en quince años no he tenido ninguna relación

Voz 1 03:28 la nunca nada ya que que mi mujer me dejó que fue ya te digo en julio del año dos mil cinco relaciones sexuales está con v nada nada de nada más que han pasado unos años llega mañana Planck y normal pues no sé a mí me he enterado pues que quince años así me he enterado en sentido de en soledad aprieta aprieta no te digo si dijera o sin él diría la casa encima bueno

Voz 0020 03:57 no ha conocido en todos estos años a a ninguna mujer que por la que se haya sentido de atraído que que haya ocurrido algo entre ustedes aunque luego no haya avanzado

Voz 1 04:09 pero claro no salió nada en el chico no yo mujeres que me han gustado Iker me he llegado incluso a enamorar no sé si mucho poco hace cuatro años

Voz 0020 04:19 el observar no

Voz 1 04:21 desde sea me lo que pasa es que yo no daños dos también que suele otro hándicap no había misión trabajar no tengo vida social no tengo pareja no te multan puesto trabajo bueno cuando te metes el Bernabéu a ver si y mentira pero no quiere decir que que saquen saca cuartos saque han manera de manipular a la gente por su soledad estamos aquí tienes hambre te ponen la como yo te la cantante y estás deseando comer quedará no pues te ponen el Cuatro sí perfiles de personas que no existe otro es que pasa por mujeres tías que tiene cincuenta dice os tiene que dice que tienen nada mejor XXXV tiene sesenta modelos bueno estafas o mi que yo por Internet nada también por Facebook da Coco el mucho de la apariencia de postureo de las sensible de de aparentar el día once Se manda mensajes Whatsapp para quedar están Porta porta o para decir se lo que se tiene contar el día que a lo mejor viven a cien metros una tasación de otra estamos jodidos claramente de oveja a los hombres una mujer en las redes sociales más utilizadas por lo que hace es que separarnos ya hacer una sociedad de Guti de totalmente será mejor lleva cordones en mis tiempos que hablo yo todo bueno parte que yo tengo cuarenta y nueve años eh

Voz 0020 05:49 me dijo

Voz 1 05:50 bueno bueno fueron la de de la gente que tiene veinticinco mención tu viejo de las mujeres chicas que conozco de vista o yo que sé en fin depende con quién me comprarme contara con el señor ochenta soy joven tiene contrajo una chica de veintitrés un anciano

Voz 0020 06:05 es joven para llevar quince años en esta situación queriendo

Voz 1 06:09 sí es una situación diferente que es lo que decía usted

Voz 0020 06:12 si fuera una soledad elegida un modo de vida elegido pues perfecto no

Voz 1 06:17 claro los primeros dos años Adriana no eran tan agobiantes y dos pasas no son unos relativamente bien estáis a los narración caigo mal

Voz 0020 06:25 claro

Voz 1 06:27 lo que realmente los cuernos eran hasta las puertas las cosas ya se había roto hacía tiempo hizo bueno hay que tomar un descanso sabático de dos tres cuatro y sin relaciones anticipadas conocer años pues abierto pero quince años a Diana es que tú quédate sin comer que duró muertos pero que hace dos meses así no te mueras pues esto te mata es que es que cuatro ocho grados desde dos mil cinco al dos mil diez Pacheco tu padre hacía vivida pues entonces sí que trabajaba salía para ir con la con un amigo me iba sino la discoteca para allá para acá se iba a Valencia a la playa pues cositas te digo una cosa rama de las cosas que hago o qué hacías hacías sólo que vas viraje del cine tus auditor que te vas a Madrid de compras tú solito que que vas a un concierto tú solito que son vale nada la auditoría tú solito la soledad es mi compañera insaciable no no me dejan sean metidos totalmente tirado y luego a extra de la soledad de la falta de cariño a nivel sentimental de añadas también la falta de empleo de trabajo no tengo confianza me tengo trabajo no tengo amigos

Voz 0020 07:40 pero en sus ahora mismo

Voz 1 07:43 mis amigos todo bueno puede que sabemos lo encima de semana mucho del toro de cincuenta y seis años que no tiene una relación en toda su asumida todo no puedo juntar con gente que no puede aportados

Voz 0020 07:54 venga

Voz 1 07:54 las malas relaciones que yo hago si tiene trabajo pero no tiene razón para poco y yo tenía nunca nunca aparece todavía es que yo he tenido una cosa vivía en pequeños Simon a estudiar a a sacar buenas notas en los exámenes a ser siempre aprovechó el día mañana a labrados la carrera pero no enseña no encontrar pareja por tener amigos ya socializar empatizar ya sentir Ávila que se a ir es pues te mueres Illano ya no queda nada de esa viva no se enseña muchas cosas yo estoy otro oí yo qué sé en fin para que se hubiera manera tras una carrera tengas un oficio pero esto de la de las relaciones quién que no enseña de compra las novias

Voz 0020 08:38 y usted esto se está enseñando a su hija Javi

Voz 1 08:42 no me dijo no tiene otros problemas gracias a Dios tiene otras cositas pero ahora enfado porque tiene disfrutar de pero tiene que tiene seguidores es súper guapa es que nadie metería gente muy activa tiene muchos amigos en cualquier lado porque quiere pues a lo mejor es lo que pase más tiempo para cada momento no no tiene las cosas claras pero no va a tener se prolongue tengo yo tener otros tiene sus bajones pero es que yo es que me es la gente cuando hablas con ella yo quince años y una mujer que no es que sea una cosa como comer no se puede vivir sin sexo de verdad cierto nivel tal aquí estoy yo vivo callando no tres triste no sentirte hombre que ninguna mujer TDC que no tienen hacer calor un cuerpo desnudo a tu lado un abrazo o un beso en la boca con coge a manos ahí Pattaya a pasear a una terraza en verano a la playa al cine y juntitos comentar la película ochenta acentos en una sala porque tienen ese día tiene ir como único y te pone en la película para aquí la sala gigante fría para ti solo porque Sevilla o bien el dos parejas buscan conmina a veces se terminando común dio paso

Voz 0020 09:57 Javi que que que ha ocurrido con las mujeres con las que ha quedado porque no no ha ido a más

Voz 1 10:04 porque les digo que estoy desempleado y ralentí cuando por lo menos la última al al dos mil catorce me paso bueno y la de dos metros hay que tuve otra otra amiga que pensaba que iba a llegar a ello también pero los últimos cinco años yo intenta muchas cosas bueno dos mil dieciséis yo mil decirte que tirar la toalla noche nada nada nada más ni por lo social en imán ilusionar nada nada nada más que verla allí Viciana pues me gusta ensayados que está más que el anterior y están Muguerta te gusta las otras actrices a la presentadora de televisión alpinas pero mujer terrenal es decir quedar con ellas o para para para concertar una cita que quedar nada en el dos mil doce dos mil trece mil catorce y dormir quiere yo lo intenten por todos pero toda nuestra vivan Ramos todas yo me enamoré denos

Voz 0020 10:55 pero en ranas ellas a usted o usted a ellas porque a lo mejor en estos quince años a lo mejor le ha dado para pensar Javi que a lo mejor el problema también lo tiene usted quiero decir que estábamos poniendo siempre la culpa en ellas pero

Voz 1 11:09 ya hay que hay que mirarlo desde todos los lados yo sí se lleva razón pero yo no he hecho nada yo me he volcado yo les he dicho que quería no hacerlas yo estaba a gusto con ella si además que soy una persona que me estoy que esté pendiente de de complacer la de llamarlas de estar pendiente de ella o incluso de sede de quedar de de un ramo de flores porque hay nada de ellas cuando la cuando tiene primarias de Leo regaló un ramo de flores que muy bueno y aparcero detallito no estuvimos juntos los dos estuvo pero la cosas respondió fíjate nadie o sea que que era por ella que ya no tiene la culpa que avión sabido tasa relaciones está preparada dame tiempo el pinta una que estaba con otro ya idiota de me en dos mil trece pues tampoco lo tengo aclara toda la instancia torneos ya que sólo porque yo lo sacaba diecisiete años de diferencia también pueden influir ya tengo veintiocho yo tengo cuarenta y nueve y tampoco pero a aplicaciones ya que estamos en agosto que no quería que les gustara pero yo te digo que ganar un par de citas si después Jonas Anaya la ningunas ante de te bloquea ante Whatsapp iban con otra persona como si no hubiera existido esa persona no sé yo no sé qué hago pero yo lo único que lo digo una verdad soy una buena persona detallista romántico es sencillo en el trato a las mujeres con bien con con dulzura siempre lo digo Balís más que los hombres que tienes tanto o más derecho a la igualdad siempre digo esto de la marcha veintiocho de marzo de toda la igualdad de la mujer con las mismas oportunidades equiparación de las os lo digo promotoras tienes que estar como nosotros os superior fíjate yo tirando siempre flores porque comprendo que que hay montón eso no significa que haya porque es asintió buenos en particular no me iba muchas muy querido decir vale suelen dormir no entiendo porque está solo pero ellas no ha dicho yo me voy contigo y también estaban solas San echa atrás novios que no eran yo paso yo una canción no apta no deslizar te vas a casa con otro como otro que ahora se yo pese a que en realidad buscan desde ustedes empleador tiene trabajo asusta

Voz 0020 13:18 en qué trabajaba antes

Voz 1 13:21 pues yo era dio la ordenanza de locutor de radio es lo que más ha trabajado locutor de radiofórmula Pérez cinco esta gente los conoce disco y tal pero esta gente puestos persona de de dos cuál es la principal grupo Prisa con mucha mucha mucha gente el ánimo a radio de la Comunicació íbamos mucho con Madrid también pero aún así no

Voz 0020 13:43 esto es muy años Javi no nos salió nada empleo nada yo estoy

Voz 1 13:49 las aquí en mi ciudad en Cuenca y todas las fuera encerrando oportunidad de meterme trabajar ahí hijo también trabajador de partido timbal de Rota trabaja de limpieza en deportes y he trabajado varios él tiene puso de de Guillén discotecas salas de fiesta

Voz 0020 14:07 y eso ya no lo hace

Voz 1 14:09 Dani nada ni nada contrasta mortal cuencas nacía fantasma no conoces cuencas para los que era para tomar el sorteo fueron galaico las casas cual la la naturaleza la Serranía cuando se ha quedado encantados mamá Encinas pero cambió las cuarenta y nueve largos aquí está harto hasta las narices estás que te sale Cuenca para las orejas

Voz 0020 14:30 cambiar de lugar se lo ha planteado

Voz 1 14:32 sí me lo he planteado pero con la apartamentos Madrid con Valencia que me gustan me gusta mucho hay que ir en Valencia o Madrid con que pago de que vivo a lo que te quiero decir trabajo importantísimo pero también hubo etapas de nuestros quince años que si trabajaba el tampoco me sale novia

Voz 0020 14:49 y qué pasaba ahí entonces

Voz 1 14:52 pues no lo sé lo que puede pasar una lista con muchas veces en un año con yo siempre que me me gusta anoche una mujer me me metí en ella defensor han todas más que soy una persona que bueno que si este que que que no que no desfallece que está a otra persona que que me ofrezco como soy yo le cuento todo vamos que no me invento nada vida que se tal cual que es transparentes que se merece todo narrar una radiografía de no cometer en los músculos los huesos y las venas no que no que no me no me culto no voy de no voy de evidentemente soy no no sé qué paso no

Voz 0020 15:29 qué busca usted en una mujer Javi porque se están planteando en Twitter en el Twitter hablarporhablar que a lo mejor es que usted tiene el listón muy alto

Voz 1 15:38 no yo ahora mismo no tengo normal una mujer que se amaga hombre tenía otra cosa Adriana yo voy a ser claro sino ya es difícil que pueda tener algo con ella pero es que tampoco con hijo mujeres montón así para hablar con ella porque todo lo tengo también la como Jean pareja para tomar algo y tampoco tengo amigas lo voy con ánimo soltero que no tiene nada tienen subieron la relación que a mí me enteré después la vista pueden surgir además es que yo no tengo los socialistas no da hay muchos medios bueno hasta está a punto de ir a hacer Beich Kramer de Carlos Sobera de cuatro pero la final comer mucho atrás porque como hay tanta joyas lo veo un poco perdona pero lo veo como un poco preparaba así como muy artificiales

Voz 0020 16:26 ella es las nuevas aplicaciones Javi que también se lo están sugiriendo aquí en nuestra cuenta de Twitter no tanto las páginas web para para conocer gente sino las aplicaciones de móvil tipo Tinder o algo así

Voz 1 16:38 lo prueba todo soy bueno Cheste que en estos quince años que quince años es una barbaridad que teníamos que aliviadas tiraron la señora no sé aprovechar yo no son tanto en el que una mujer que no las de los sexuales no forma parte de una organización es algo natural y sexo no en este mundo no han ido a nada venimos de de la unión de nombre la mujer no pero también negro que se hace a esa persona que sientes que a partir de ella que encima no sí que es muy bonito abrazar que revisarla yo ya tiró mal es con quién hablar con quién lo y no Donald eran estómago no que estás todo el día con las Vidal porque es que tienes que dormir podría porque durmió se te pasan Kiko volando y no lo que te pegas trece catorce horas en la cama no salgan a la calle

Voz 0020 17:34 Juan ahí

Voz 1 17:36 he perdido para que puedan

Voz 0020 17:39 Javi ya tratado en este tiempo y además al estar sin empleo ha tratado de reinventarse esta palabra que se utiliza tanto hora de alguna manera a lo mejor dándole la vuelta a su profesión dedicándose a cosas diferentes conociendo gente en otros lugares

Voz 1 17:55 pero eso es fácil decirlo es hijo mayor monta cada viene un montón estuvieron te ponen el subir de como dado que como consigo yo con la gente en una ciudad tan preciosa como Cuenca y luego como había trabajado sino te dan la oportunidad de si te ven como una bolera así currículos en empresas de trabajo temporal el vía online por correo electrónico mangos a todos los sitios en que de ir allá hasta de Alemania ya te llamaremos Rotary no te llama nadie entrevistas presenciales cero aunque el currículo que cobren el paro era nuestra hombría está desconectado electrones mundo ve en el mundo laboral no hay la edad que tengo también es muy mala para trabajar se me junta pues es como se suele decir tiene último grito saludó en Tánger no dices joder ya esto no no usado que es otro juntó muchas cosas es una es una mochila que pesa mucho porque si fuera poca cosa que bueno esa pena tengo pareja me da me da ánimos me apoya me me me abraza cuando enfrente se abrazos que los abrazos son muy importantes nos abrazamos nada estamos todos muy mal está la sociedad fatal es decir para nada sino que en esta tierra al globo terráqueo donde habitaban los seres humanos esta fatal todo falta de empatía brutal brutal y luego si hay gente que te su pareja quiénes viven con pero yo lo como con eso que él no tiene a pareja así portero vecino cordillera poco qué hago yo con que yo creo que matan a decir verdad a sus hijos y va relativamente bien pero yo estoy quince años te digo mi prima la soledad que tuvimos la no gustará a mujeres la mujer que no tengo yo un alto al tema normal que yo mujeres pues yo que sé de da cuarenta y cinco años sea un poquito mejor que yo soy un poco más nada yo no mantengo joven hay mucho entre es una persona juvenil no tengo tengo tripa estoy tul todo yo estoy pues relativamente bien para lo que hay que yo si quieren mujeres muy guapas iba el estupendo se cuidan muy bien muy guapa el muchacho iba unos unos chiripa ahí yo no creo que se señor cambió sí señor pues tendrá pastas puertas yo no

Voz 0020 20:16 hombre me parece que no todo se base en eso sí que no debemos generalizar Javi porque supongo que esas mujeres que llevan a su lado como dice usted a un hombre más feo que ellas no no creo que el físico sea lo más importante no en una buena relación es más importante el dinero

Voz 1 20:34 claro porque algo tendrá así lo entiendo no ha podido si algo tendrá que verlo enorme porque es mucho

Voz 0020 20:40 pero vamos a ver si lo físico no nuestra por delante lo lo segundo más importante no se da el dinero no supongo que al que busca usted tengo una pareja Javi

Voz 1 20:49 sí sí pero Adrián al indicó sino que entra por los ojos estoy tú tienes una no

Voz 0020 20:55 la mía no es la misma afortunadamente lo que para mí puede ser Waco para usted no

Voz 1 20:59 no está claro cada uno miraba

Voz 0020 21:02 o sea que lo que tienen será dinero es un poco feo no le parece Javi

Voz 1 21:06 pues no lo sé yo si yo tuviera solución está llamada nueva Tañón adaptaría

Voz 0020 21:11 pero qué quiere decir que que una mujer igual que un hombre a su lado entiendo que no busca ni un físico ni una cuenta bancaria busca otras muchas cosas no porque para compartir la vida con alguien

Voz 1 21:24 ahí tenemos en caso de padre desgraciadamente de de la dominicana abrió y no a la señora busca dinero pues hay muchas así que hemos también ya que son buena gente que nace ganan así pero sí que buscaron yo solvente económicamente sí sí existe existe se encuestadas la está la la la me da desgraciadamente les y yo lo pedí la vida posiblemente tendrán más facilidad para apartarle hacer culos de personas que no me puedo acercar porque no cuando no no tengo nosotros ha dicho bueno me tantos ambientes otras ciudades no se encargarle vivirá pero claro instarles entrado las mujeres no tienen un tío que no trabaja pero si trabajas te pueden atrapada igualmente son muy complicada las mujeres proveerlo aspire conocido digo no quebradizo darlo por mí no que lo de Twitter vital no me pongan a parir porque yo digo las que me las que yo he conocido las que ha sido Javi

Voz 0020 22:18 pero es que usted hace un momento no estaba hablando de las que ha conocido usted estaba hablando de mujeres a las que ve por la calle y usted juzga que es estar con un hombre más feos era porque tiene dinero no estaba hablando de sus casos particulares entendido yo

Voz 1 22:32 claro situar en el avión también es porque yo mis ojos como hombre las de nadie más guapas que a ellos les digo que yo no soy menos que los que van con esas chicas con esas mujeres

Voz 0020 22:42 pero a lo mejor su interior no les gusta Javi

Voz 1 22:45 no sé aunque su físico este di con todo el interior que voten lo que quiero decir no sé queden siempre tendrá a lo que coaligados con lo que en sitios pero yo soy una persona que valora mucho pero no tengo suerte eso sí la falta de sorteos muchas veces usted arrastra a a situaciones que no se a las órdenes de eso de yo es que ahora el tarde no se ella aparece esa persona ideal que la señora con ella durante un montón de años qué has otra siguen tapasen pues el trabajo ya tienes una una buena estabilidad económica pero a mí no me pasara las cosas no soy mago ni tengo varita mágica para que no siempre que tiene suerte pero cuando te puede pasar que dice bueno muy divorciaron y estoy pensando en su pareja porque no estoy preparada para iniciar una nueva relación con la avenida de la Metro quince años que harta no me aburro mucho aquí bueno pues esto no hace dormir mucho porque es lo que te he dicho anteriormente pues que estás de presionó con una depresión de caballo te has olvidado de tipo te has olvidado de ayudarte te has olvidado del censo así lo que tienes sexo lo que soy una mujer en la cama lo que es la menuda no tengo ni puta idea de lo que es me acuerdo remotamente mi mujer tenías mujer cara hasta que no pero que no pero que ya no sé lo que es un abrazo que su beso lo que su cariño lo que escoge coge de la mano lo que sí la tiene con una persona de una chica con una mujer que Player yo me lo dio a un amigo y me pasó nada pero ha ganado a esta mala de relaciones sentimentales hombre mujer en este caso yo lo hechos faltas una pareja una relación con una mujer y eso plantas incluso qué pues yo que soy dices qué qué hago aquí yo

Voz 0020 24:33 bueno para empezar ser padre no Javi que me que me parece ya una labor bastante importante

Voz 1 24:38 esa especie es lo más bonito que que he hecho la vida soy tengo una hija que ya tiene casi dieciocho que ya sea ir a vivir a Madrid con convocar estudio hay quiere vivir Ariel tiene sus amistades yo de personas Navidad fatales absorbe como la noche vieja la 3D dando yo suelo tomándome las uvas no me hice mal totales motivado a a Pacho lado destrozado lloré fíjate tú hacemos la escondida pero es que llevamos con

Voz 0020 25:11 no sé porque tienen que yo a escondidas no te la porque es verdad

Voz 1 25:14 que si hubieran notado que es una cosa que

Voz 0020 25:18 mil dieciocho ya damos por hecho

Voz 1 25:21 sí cuando cuando ha tachado esta manera que me está escuchando a mi no es algo que muchos achaques pero soy asmático se total bueno tenéis tóxica pero no estoy en absoluto ya te que te aprieta

Voz 0020 25:35 Javi pues saber si cambia la suerte ya que usted lo ha definido así

Voz 1 25:39 vale muchas gracias a la tiene un placer vi yo deseo todo lo mejor como escuche programa desguace de Gemma Nierga