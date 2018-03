"Con los presupuestos solo miran por su interés político, no por el del ciudadano"

Voz 1 00:00 no

Voz 2 00:07 de momento escuchar sus reflexiones sobre el proyecto de presupuestos que aprobó ayer el Gobierno Dani

Voz 3 00:12 tienen muchos con Rosa de Madrid en que tienen tufillo electoral vamos a empezar en Euskadi

Voz 4 00:16 Madrid cruzaron se evitaría bueno vamos a ver si decían que no había dinero no entiendo nada a mi esto me suena a las elecciones anticipadas bueno el PNV ya veremos lo qué va a hacer a última hora porque ya sabemos aquí el año pasado venga un beso

Voz 3 00:33 un beso bajamos Andalucía con Juan Almería

Voz 5 00:35 hoy día las cuentas de de los presupuesto se debe a atar las cosas Mahler ahora lo que sea necesario para volver a cerrarla ciudadana

Voz 6 00:46 suena timo de la estampita volverá a la gente el volverá a votar te PP manipulado y corrupto

Voz 7 00:54 seguro que sí pero hay apunta José de Bart

Voz 8 00:57 todo son chapuzas porque es pues no garantizan nada y en cara me Lito y espero que los ancianos estos jubilados no caigan en esta trampa que alguno Qaeda pero está claro que ellos sólo van buscando tiempo tuvo tiempo para que lleguen nuevos a veces elecciones calmar aquí a a la concurrencia

Voz 7 01:17 Se Tarrasa y me parece que el Gobierno no como lo está viendo las orejas al lobo hoy ante es que sólo coma pues lo que hace es a mirar de solucionar un poco entre comillas problemas de su gran granero de votos que tiene con los pensionistas que también con el cine un poco para asegurarse los votos es que no le van a dar porque yo no lo vea no lo creo sería una de las dan unificadas no se llama así por viuda ir porque no llegan a las catorce mil euros al año al año como se puede vivir con eso ya me lo diré