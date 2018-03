Las Noches de Ortega: El Big Bang (31/03/2018)

Voz 1 00:00 hola

Voz 2 00:21 buenas noches hace unos trece mil setecientos millones de años ocurrió algo una gran explosión dio origen a todo lo que ahora existe al principio era todo muy confuso átomos de hidrógeno estos átomos se fueron uniendo gracias a la gravedad se formaron las primeras estrellas dentro de ellas se fueron fabricando materiales más pesados se agruparon en torno a galaxias las estrellas muertas devolvían el material fabricado en su interior otras estrellas se formaban con ese nuevo material dentro de las nuevas estrellas elementos más pesados como el hierro y después poco a poco empezamos nosotros versar acerca del misterio de los misterios

Voz 5 01:53 el origen del universo porque

Voz 2 02:15 mira querido oyente tus propias manos mira también todo lo que tengas al rededor tu cama tus paredes abre la vía observa los árboles los coches la gente

Voz 5 02:35 porque existe porque existe todo eso no sería más razonable que no hubiera nada

Voz 2 02:47 esta noche nos enfrentamos a la gran pregunta

Voz 5 02:51 por qué hay algo en lugar de nada

Voz 6 02:56 el empezamos o como bien dices

Voz 1174 03:05 en Viena Isabel San Gregorio buenas noches buenas noches

Voz 6 03:12 no

Voz 1174 03:15 a usted física teórica exacto trabaja

Voz 4 03:20 en el Instituto de Astrofísica de Canarias es una de las voces más

Voz 2 03:25 autorizadas en el terreno de la cosmología habiéndose le definido no se Si

Voz 7 03:31 le gusta a usted como la de Stephen Hawking española bueno ese son definiciones de los periodistas de ABC buscar un titular sensacionalista no yo formo parte de un equipo en el IAC el Instituto de Astrofísica de Canarias somos muchos hay bueno la cosmología son vida desde siempre y su interés desde pero ser alguien que que aporta

Voz 5 04:01 el conocimiento

Voz 7 04:05 la

Voz 8 04:08 eh

Voz 9 04:10 sí sí sí

Voz 5 04:13 y cuando nos enfrentamos

Voz 1174 04:17 a al misterio el mayor de los misterios a misterio con eme mayúscula no sale cuando nos enfrentamos a la gran pregunta de de por qué existe algo no por qué por qué un universo porque este en concreto con estas determinadas leyes físicas uno uno se marea uno es comprensible no llega comprenderlo del todo no es comprensible esa esa sensación de de de que es imposible abismo exacto de mi cerebro humano pues

Voz 7 04:54 tal vez no esté preparado para comprender la dificultad de todo lo que supone que usted defiende como Grammys tedio decía Albert Einstein que lo más incomprensible del universo es que sea comprende es que sea comprensible efectiva obviamente hacía referencia a esa sorpresa que todos los que nos dedicamos a la ciencia no llevábamos cuando observamos que el universo se mueve con una regularidad que es fácilmente predecible con las herramientas matemáticas que utilizando nuestra capacidad de razonar notamos un una resonancia entre el modo en el que funciona el universo y la ahí la manera en la que pensamos no pero yo creo que yendo más allá algún día nos daremos cuenta de que el Universo por definición no supera el misterio que usted hacía referencia es es inabordable pero es precisamente el hecho de que sea in aborda el hecho de que nunca podamos comprenderlo Nos ha de servir como como aliciente y como motor de alegría porque

Voz 2 06:12 claro porque siempre habrá claro allá

Voz 7 06:14 sí siempre quedará la lejanía el

Voz 10 06:17 claro en ese horizonte infinito siempre habrán luciendo como un sol el gran misterio menos atrae a los científicos y al ser humano

Voz 11 06:28 a

Voz 2 06:35 estamos hablando con Isabel San Gregorio física

Voz 1174 06:40 trabaja ahora mismo en el IAC

Voz 2 06:42 el Instituto de Astrofísica de Canarias y Canarias y son muchas las preguntas que nos vienen a a la cabeza cuando nos enfrentamos a al Big Bang cómo surgió la idea del Big Bang

Voz 12 06:57 la idea del Big Van

Voz 13 07:00 me varias fases

Voz 12 07:02 ya han sido muchísimas las personas que

Voz 2 07:05 han estado investigando Alborán desde Havel que

Voz 13 07:11 se descubrió mediante la observación el alejamiento de las de las galaxias Isabel y se planteó algo

Voz 14 07:21 que ahora nos puede parecer muy obvio pero que en aquel momento era una cuestión muy arriesgada no

Voz 12 07:27 Si todas las galaxias

Voz 7 07:30 están separando Álvez hubo un momento en el que estaban juntas

Voz 15 07:35 claro echando la película recibiendo en el tiempo consejo es una película para atrás la vuelta a la película exactamente

Voz 16 07:42 fue la conclusión imaginar que hubo un momento en el

Voz 7 07:45 que todo el Universo estaba concentrado en un punto esto es la parca observa nacional previamente

Voz 17 07:53 yo creo basándose en las

Voz 13 07:56 ecuaciones de Albert Einstein llegó

Voz 14 07:59 por su propia cuenta está

Voz 7 08:02 es una contusión sin la observación mediante mediante cálculos matemáticos nos llama Pablo humor

Voz 14 08:08 entre que tiene imagino muchísimas preguntas no como como cada uno de nosotros

Voz 18 08:13 a Pablo buenas noches buenas noches me imagino que estaba escuchando con muchísimo interés clave una conversación con Isabel San Gregorio

Voz 19 08:21 Exactamente oyendo

Voz 20 08:23 yo gracias lo que esta gente eficaz lo decía con muchísimo interés muy grave de Dios madre

Voz 21 08:35 no le ha interesado la regla charlar

Voz 20 08:38 bueno es que lo que me ha me lo que ocurre es que no lo había planteado nunca eh

Voz 21 08:46 no se había planteado que a planta

Voz 20 08:50 lo bueno universo lo voy al universo ahí pero daba por supuesto lo va por supuesto fenómeno pero claro hola qué te lo planteas pero no

Voz 21 09:15 nunca se había planteado

Voz 20 09:17 hay que nunca han vivir ha y ha hecho

Voz 22 09:28 encabezó va mi está formado qué siente cuando la verdad es que me estáis

Voz 19 09:34 yo sé que me mujer estado oyendo la radio también que tampoco ella tampoco se lo había planteado esto

Voz 20 09:42 mi mujer y yo somos iguales en esto muy básicos no es cuestión dice más

Voz 19 09:48 en mi esposa empezaba a convulsiones

Voz 20 09:53 ha convulsionado a compulsión de de de de estupor perplejidad a empezar cumpla convulsionado convulsionado

Voz 21 10:08 está de perplejidad y su mujer está convulsionado ahora

Voz 20 10:13 sí tengo la Agueda convulsionado gravitación convulsión

Voz 19 10:19 hola hola hasta Lenovo decir planteado nunca un misterio de no haber entrado nunca en el misterio de los misterios de haberle pillado De Gaulle pegado con gente cuatro años

Voz 21 10:32 claro claro de golpe

Voz 20 10:35 me ha puesto a convulsionado

Voz 15 10:38 pero cuando se dice que está convulsionado que que que sea que

Voz 21 10:41 cómo se comporte reacción tiene

Voz 20 10:44 no había visto nunca que yo podía podría llover decirle que es como si estuviera al teniendo un gozo se fue

Voz 19 10:55 pero como yo no como yo no

Voz 23 10:57 visto nunca teniendo un gozo sexual por sí

Voz 19 11:00 tampoco les puedo clasificar pero está moviéndose bueno convulsión la convulsión han ante la estupor

Voz 7 11:08 bueno lo lo importante querido amigo

Voz 12 11:12 es que usted

Voz 7 11:15 que haya sido tarde pero dado que se haya interesado

Voz 4 11:18 por eso pero claro interesado

Voz 7 11:20 esto es asunto claro que de repente

Voz 18 11:23 sí yo consciente no

Voz 13 11:25 nunca de este misterio que nos envuelve a todo nunca es tarde Le diría yo

Voz 22 11:29 la Volta a como digo voy a Rajoy a la vida

Voz 20 11:38 un ver que

Voz 24 11:41 Alá yo ya tenía mi

Voz 19 11:43 cada tenía me me vine

Voz 24 11:46 la echa la la la edad que tengo yo

Voz 25 11:50 años

Voz 22 11:51 sí que la edad que tienen y a De la Vega

Voz 19 11:55 la pegada por todo esto

Voz 21 11:59 bueno vale

Voz 24 12:02 vale vale vale vale vale estábamos Bud amable el área de puta madre y ahora a la que que mi vida hola

Voz 22 12:12 Pablo tiene usted que en la Liga pero tiene una mujer convulsionado tiene una puta mierda hombre nombre con una puta Pablo y tengo claro y rápido

Voz 4 12:23 en absoluto no tiene usted que ver

Voz 7 12:25 en el lado positivo no claro de repente ser consciente de de un misterio eso ser mosso claro

Voz 0684 12:33 pero en moto por la parte los cojones bueno vamos con la parte los como Pablo

Voz 4 12:38 sí sí no no

Voz 0684 12:41 no no ninguna pregunta en ninguna cuestión de casa al trabajo tras va a casa lo ya con mi amigo bueno hablaba de lo que tuviéramos la mujer hablar lo que lo que tuviéramos que hablar inglés y punto y ahora qué bueno pues culpa se nos abre un un mundo nuevo interrogantes

Voz 7 13:04 eso es bueno

Voz 0684 13:06 o el culo sin la puerta

Voz 22 13:09 en la habitación donde tengo la vas buscando

Voz 26 13:13 sí ha escuchado como esa convulsión está como si no pasa

Voz 4 13:23 Purpel disculpe Isabel continuamos en directo transmite

Voz 27 13:26 la Cadena

Voz 1174 13:36 Isabel el el Big Bang al parecer podría haber sido descubierto por el mismo Albert Einstein pero exactamente hubo un un error que cometió y que él mismo reconoció así un error siempre dijo que fue el mayor error de su vida las ecuaciones

Voz 28 13:53 de la teoría de la relatividad de de

Voz 7 13:56 está ahí la relatividad general les

Voz 28 13:58 daban un universo

Voz 7 14:01 claramente en expansión que es expandir Él era un hombre

Voz 14 14:06 que concebía el universo como algo estático como a Gautier todo eso compensar con con lo que él llamó la constante cosmología introdujo una pequeña variable que daba a

Voz 13 14:18 la habilidad universo esa esa visión estática no

Voz 14 14:23 la compensaba la expansión que de sus propias fórmula surgía con con esa constante Cosmos lógica pero fue un error

Voz 7 14:31 si es así no hubiera caído en ese error basado en en un prejuicio pues él mismo

Voz 13 14:37 la Einstein habría descubierto además de todo lo que ya madrileña le debemos pues el viva y tuvo que ser

Voz 7 14:44 yo le maître en el aspecto teórico oí hija Abel en el la observación al quiénes

Voz 14 14:51 quienes lo que quiénes lo descubriera su increíble

Voz 18 14:56 del del Big Bang durante todo el siglo XX aportaciones muchísimas aportaciones muchas personas para

Voz 14 15:04 conformarnos esta idea del universo no la que tenemos ahora también se habla de de multi versos no de si de la la la

Voz 7 15:11 posibilidad que este universo con estas propia

Voz 4 15:15 las leyes físicas no sea sí

Voz 7 15:17 no uno más entre mil o tal vez infinitos universal no esto no no es algo que esté constatado experimentalmente esta otra bastante razonable algunos científicos de primero

Voz 13 15:31 orden la la valoran apoyan esta no obstante como científica basándonos en el método científico no podemos asegurar que esto sea así pero

Voz 7 15:45 no es descartable que que este universo está burbuja de espacio tiempo en la que estamos inmersos posee

Voz 21 15:53 una entre entre infinito

Voz 7 15:56 estos universos madre mía

Voz 21 15:58 tenemos otra llamada muy buenas noches buenas noches

Voz 0684 16:04 ahora hay más más de uno vale un universo indolente

Voz 7 16:08 no es una

Voz 0684 16:10 es un y Paci sin es bastante con la perplejidad infundió con un universo no lo que ahora me hablan de varios Benito no está demostrado no está demostrando Estados no está demostrado pero no el gusanillo pues todo el cuerpo posible todo el cuerpo

Voz 4 16:33 a ver Pablo todo el respeto que yo le debo a usted como oyente de verdad creo sinceramente que debe estar usted contento mal aunque aunque haya sido tarde la hígado la perplejidad disfrute la no se Cambre porfió disfruto de la perplejidad que le hemos infundido desde la radio que decía usted que su vida antes era del casa el trabajo del trabajo a casa bueno pues ahora tiene tiene un aliciente más

Voz 0684 17:00 ella estaba Pablo no grite

Voz 4 17:05 pero no grite la curiosidad es hermosa

Voz 0684 17:09 ya cuyo es la curiosidad

Voz 4 17:12 en manos no Storace humanos la curiosidad

Voz 0684 17:16 al señor puta madre

Voz 29 17:20 bueno compañeros no volvamos a pasar la llamada de Pablo por respeto a nuestra invitada no siempre ocurre y por respeto también a al resto de los pero

Voz 1174 17:29 los oyentes se Ana Isabel dígame nos hablaba de la expansión del universo hubo una época en la que está

Voz 14 17:38 concentrado todo el todo el cosmos en un punto

Voz 1174 17:42 en un una singularidad que llama singularidad que seguía es es es

Voz 4 17:46 Zac expandiendo se sigue expandiendo todavía hasta cuándo se prevé que que que se expande el Universo

Voz 7 17:51 pero es esa pregunta y de hasta cuando se prevé que se expande el universo de momento no tiene una respuesta fácil pero lo que sí sabemos es que el ritmo al cual se expande el universo es un ritmo que va en aumento cada vez que el universo se expande cada vez a mayor velocidad causado esto por por lo que se conoce como energía oscura que es la energía oscura sería la responsable de esta aceleración extra del del universo

Voz 4 18:27 cosas tan rápido eligió oscura de

Voz 7 18:29 momento es un otro otro de los misterios con los que convivimos habitualmente los que no se dedican a la investigación científica pero que no que no nos llame

Voz 4 18:40 hablo no somos ha añadido un nuevo misterio estemos que no habrá más evidentes logrados mar se habla también de la mano

Voz 14 18:50 tenía oscuras sí que es la materia oscura bueno la materia oscura es otro de estos me

Voz 7 18:56 exterior de la historia contemporánea la materia oscura la conocemos por su

Voz 14 19:01 qué efectos mediante cálculos hemos podido

Voz 7 19:06 confirmar que la cantidad de masa en las galaxias es muy superior a la que podemos observar si sumamos la masa de cada una de las estrellas

Voz 4 19:19 se observa nacionalmente

Voz 13 19:21 si no daría mucha más masa más que la que la que a simple vista Icon

Voz 7 19:26 la ayuda de de los telescopios y con la ayuda de es decir que que por mude que por mucho que todos los métodos observación al ex podemos llegar a I más más sagrado titular por lo tanto es evidente

Voz 18 19:37 a esa otra materia que no se detecta está ahí pero tampoco sabemos ya pero forma

Voz 13 19:48 eh parte del universo

Voz 14 19:50 el elevadísimo Nora no la vemos pero la a través del

Voz 7 19:55 los efectos sabemos que está ahí efectivamente efectivamente

Voz 4 19:58 Nos llama José Luis desde Granada José Manuel buenas noches

Voz 0684 20:02 buenas noches estaba interesado

Voz 14 20:05 yo imagino como como todos nosotros en la conversación con con nuestra invitada no

Voz 24 20:10 sí estaba oyendo lo que decía del de la energía oscura que va a seguir oscura

Voz 20 20:17 que no se sabe lo que es bueno

Voz 30 20:20 cuando se sabrá esto tiempo Shen ciencia pues no no no

Voz 7 20:25 no se sabe claro pero en todo caso habrá que esperar habrá que espera

Voz 21 20:30 no

Voz 4 20:31 sí pero muy José Luis alguna alguna pregunta más

Voz 22 20:35 no no no es solamente esto tengo que allá me llames pero ya pero muy bien pues gracias por suya ya me espero a que se sepa lo de la estrategia futura de la materia Esperanza todos no pero espero aquí en en antena pero no no no me espero lo ve claro

Voz 19 20:59 poco peor en antena

Voz 14 21:02 José Luis pero esto es que esto puede tardar muchísimo tiempo en saberse qué es la materia oscura y la energía oscura puede tardar mucho

Voz 19 21:11 es de verdad que no por mí no sufran

Voz 21 21:14 tamaño José Luis es quejas no pintaba nada cuando hablamos de tiempo no pero nos referimos quiere que esto puede durar muchísimo tiempo y José Luis escuche

Voz 4 21:27 me que no es cuestión de esperar unos minutos claro

Voz 21 21:30 no ya es cuestión de de engaños Taldea

Voz 4 21:33 claro que pueden tardar años en en en en saberse qué es lo que ocurre eso sí se está investigando pero esto puede tardar muchísimo tiempo José Luis

Voz 24 21:44 no pero a vez que yo en qué idioma estoy hablando

Voz 19 21:48 le he dicho que el tiempo que haga falta no tengo nada que se yo no yo no pienso colgar José hasta que no me diga a mí que la materia oscura

Voz 31 21:57 pues tú no no pienso con gas no no piensa colgar

Voz 4 22:00 no piensa colgar no piensa colgar

Voz 31 22:04 no no no no colocado no pero

Voz 20 22:06 yo con colgar

Voz 22 22:09 José Luis y sabe que la batería curas no padres no no no no sé qué no pasa yo lo soy Bezos ya estoy besos que quedan sin sino sin obtener respuesta

Voz 0684 22:21 esto no se basado entonces colgarle pensaba que estaban hablando

Voz 19 22:26 de personas no

Voz 20 22:28 siento en el alma José Luis no soy yo a ese tipo de personas

Voz 4 22:33 José Luis ausente no puede estar ocupando la línea telefónica en un programa de radio de todos los programas de radio de la Cadena SER porque porque no se va a saber ni hoy ni mañana ni pasado being puede tardar años ya no bastara usted tenga antena permanentemente

Voz 19 22:50 claro que voy a estar en antena permanentemente hasta claro

Voz 21 22:53 se nota que a mí me sí

Voz 19 22:55 lo que la materia oscura hasta que se descubra estoy aquí yo de fondo

Voz 24 23:01 el tiempo cada país y cuando empiece el Hoy por hoy el lunes estaré de fondo de vez en cuando les diré a Pepa Bueno Le diré hola aquí estoy

Voz 19 23:10 por darle en fin que que se le debe una respuesta un oyente y luego por la tarde con el Francino yo creo que es simplemente que sepas que que aquí hay un oyente que tal vez representa

Voz 31 23:22 muchos oyentes que estamos esperando que se nos diga de una puta vez que la materia oscura estamos esperando que se nos diga de una planta

Voz 22 23:31 sí que es la energía oscura ante ellos

Voz 19 23:33 ahí la madre que parió a todas esas cosas

Voz 21 23:36 bueno José Luis José Luis L le voy a colgar sino Le voy a colgar José Luis de verdad

Voz 22 23:43 no no creo que sea la palma me me cuesta Jose Luis

Voz 25 23:48 más final que la Cadena SER que tanto presume de querer Alfaro

Voz 22 23:51 bien ya que tanto presume mejorada abiertas tengo que tanto me dijo puede ser una burbuja de Liberta comenta cuesta mucho imaginar que esa emisora buenista

Voz 14 24:03 bueno ya está yo no ha sido lo mejor

Voz 4 24:09 que no nos den no tenía sentido

Voz 2 24:10 no

Voz 14 24:11 no creo que está oyente no entraba en razón no entrara en razón era razonó

Voz 4 24:15 hable de desde un punto de vista creer esperar y eso está bien eso sí

Voz 15 24:19 se espera que sepan qué es la materia oscura pero no podemos hacerlo aquí todos juntos no sé

Voz 16 24:25 creo que en que creo que queda claro el motivo por el cual este oyente no

Voz 4 24:29 a estar en antena en el programa de Pepa Bueno en el plano de Francino de fondo siempre ahí en el carguero en Carrusel deportivo de vez en cuando preguntando por la materia oscura en Carrusel es sentido sería sería absurdo absurdo absurdo entre todas todas están ahí marcando marcando los goles en La Rosaleda o la Roma queda como se llame y que diga se sabe ya lo de la materia oscura de saben ya lo de la energía oscura no tiene no no no no tiene sentido

Voz 18 24:55 la radio tienes tu su dinámica al menos no eso ha quedado claro no no no se Visconti más bueno está trabajando usted en el Instituto de Astrofísica de Canarias como

Voz 14 25:06 me siento como ya hemos comentado exacto de un gran centro de de investigación si por supuestísimo tenemos

Voz 7 25:11 que sentirnos muy orgullosos en España detener

Voz 28 25:16 Elías se aquí

Voz 7 25:18 qué Nos duele muchísimo tiempo que Caca que haya subvenciones exacto lo que haya que solo

Voz 4 25:24 no sólo importan Nos llama Águeda queda buenas noches

Voz 22 25:27 no he dejado de convulsionada eh

Voz 4 25:30 hay es la si la mujer de Pablo

Voz 22 25:33 eso no lo vamos a ver mi

Voz 21 25:36 no hemos pedido ahora hasta convulsionado hecho convulsión lo lamentamos muchísimo señora pero

Voz 22 25:45 usted sabe lo veo a mi marido mi marido cuando que ha estado casada tiempo tanto gritando con estupefacción porque hay algo en vez de nada la pena quedaba Vera

Voz 24 25:58 tu marido que es que aunque no sea familia coño pues se ha convertido ya en Familia por el roce

Voz 22 26:04 hombre eso pasase lo sabía que conozco creo secreto tanto pobre hombre porque allá de nada queda por qué hay algo en vez de nada bueno bien lejos

Voz 32 26:18 ya postre contesta a las preguntas que me has podido que hay de comer hoy potaje Pablo potaje que va a hacer este fin de se va ir a ver a mi madre Pablo ir a ver a mi madre cuenta era una respuesta a través del programa de hoy de ustedes

Voz 22 26:42 qué les digo yo a mi marido

Voz 24 26:45 yo cuando me pregunta por qué hay algo envenenado

Voz 22 26:50 les di yo

Voz 33 26:54 M

Voz 22 26:55 yo

Voz 34 26:58 Frank Cuesta si sangra

Voz 22 27:01 está dar de sí tasa que punta bastante jodido la vida nosotros han cuenta de hasta qué punto hay un antes un después

Voz 18 27:12 el algo

Voz 22 27:14 sí yo pretendía ser lo más educada que mi marido misión

Voz 19 27:18 el cambio tiene muchas cosas buenas y yo soy la primera en hablar bien de él

Voz 24 27:22 Iker y que nadie me lo critique pero yo sí que puedo criticar marido ha ha pecado de mala educación al al al llamarle hijo de puta

Voz 22 27:30 pues sí la verdad es que si no se me ocurre otra forma de hacerlo buenas noches y joven

Voz 14 27:37 bien ahora me sale mal no

Voz 7 27:41 si no mujer Esade mal me siento culpable era era en los oyentes esta semana

Voz 4 27:47 en absoluto señora ha estado aquí no se ha enseñado muchas cosas ha divulgado muy bien gracias

Voz 15 27:54 lo agradezco de verdad que que haya querido participar en este programa

Voz 7 28:00 hemos pretendido dedicar al Big Bang ese misterio el gran misterio el misterio de los misterios El Misterio con la M más mayúsculo

Voz 4 28:07 claro que podemos imaginar querida amiga muchas gracias aunque insisto por haber estado con nosotros vuelva cuando usted quiera muchísimas gracias volver es un honor tener a una física de reconocido prestigio como e Isabel San Gregorio muchísimas gracias y muchísima vosotros deciros que no os volvemos

Voz 2 28:27 a encontrar aquí en la sintonía de la Cadena Ser el viernes que bien a la misma hora como siempre y mientras tanto queridos

Voz 5 28:38 amigo disfrutar misterio del cosmos

Voz 35 28:44 ya