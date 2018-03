Nadie sabe nada: Andreu 'el trompetas' (31/03/2018)

Voz 1 00:00 bueno pues nada Berto es el joven

Voz 2 00:02 cosas que he visto nunca es esta libertad a su bonita tía está libretas preciosa Si nos han regalado una vez una libreta

Voz 3 00:10 bueno no lo sé si tendrías blogs no

Voz 0057 00:15 no no yo hablaba de cansar menos mantener relata

Voz 4 00:17 tienes Spa Corella que crees que estoy loco a no no yo no yo no pues se oye una libreta que no se ha tenido una oyente nos agregado

Voz 3 00:24 dado y ha hecho un trabajo muy bonito de grafismo donde pone el logo del programa y luego frases y conceptos más bien que han ido saliendo en este programa

Voz 4 00:35 con personas cárnicas por ejemplo si la seres una mirlos eh maldito qué

Voz 2 00:43 qué dices la lista yo hay cosas que no no recuerdo ya soy yo soy el chino senegalés que vive en tu recuerdo es feliz es bonito working que hay una canción de Love of Lesbian países ella Spaces besitos Tomás que para mí engloba todo yo creo que la vida de los vecinos que muy bueno hay dermatólogos de pelo está reciente

Voz 4 01:16 infinito de Córdoba otro clásico que bonito Autoescuela laxa estará la tuya te acuerdas parece que han muerto más de sí

Voz 0057 01:25 recordando

Voz 4 01:27 que bueno verdad cuando decimos aquella madre mía bueno pues ya está desear el súper poder de la invisibilidad

Voz 3 01:33 no es de Pajín pero bueno

Voz 0796 01:37 como casi todos mis deseos

Voz 4 01:40 hola qué tal tío como muy bien como está recibiendo la gente la la serie que has hecho así no

Voz 2 01:45 las que se estrenó hace ya mogollón Se bueno

Voz 4 01:49 sí pero yo te preguntado da verdad que desde no hace mucho tiempo por eso te preguntado como la recibido la gente

Voz 2 01:56 además como la recibió

Voz 4 01:59 porque esas deja claro claro la recibió la gente con agrado creo con agrado que les gusto BAE no

Voz 1 02:10 ojalá los les gusto los chavales gusto

Voz 4 02:19 que está en fin quieres que empecemos ya sí sí sí por favor luego hay que empezar el contorno a tope arriba pasa flipa

Voz 2 02:26 sí

Voz 4 02:27 conmigo vas a oír eh tú has visto El increíble Hulk si puesto todos los días

Voz 0057 02:33 estoy ahora antes de la mala leche

Voz 4 02:35 te va a estallar los pantalones luego

Voz 0057 02:38 lo que no le estalla es lo único que no me coge nervio es sólo huevos

Voz 3 02:43 es curioso es verdad eso lo hemos hablado aquí no explota todas la ropa seguramente parte

Voz 2 02:49 bueno eso se ha hablado mucho eso es un clásico ya eso es lo típico de comentarios monologuista de primero de monologuista está ya todos los pantalones no sí claro es para no ver un gran tipo

Voz 0057 03:01 de verde ya alguien pensó dos se porque que a lo mejor este distraía eso de superhéroe haciendo

Voz 4 03:08 lo haciendo proezas claro igual no podía fijar tiene otra cosa en es enorme vástagos sobrenatural bueno vástago pues venga Basta Ya basta

Voz 5 03:19 en la Cadena SER presenta nadie sabe nada

Voz 6 03:23 el programa a priori

Voz 5 03:25 More con Andreu Buenafuente

Voz 6 03:27 to Rome gracias a todos por venir gracias por acompañarnos una semana más

Voz 1 03:47 claro que igual no es verdad

Voz 0057 03:51 claro que igual no están acostumbrados ese tono acostumbrada a llevar una ovación

Voz 1 03:55 la de ahora no ahora

Voz 8 03:59 así un tío joder

Voz 4 04:02 soy de Iradier reacción

Voz 0057 04:04 la los diga esas cosas tan

Voz 4 04:07 la mierda yo que hay ahora sí está en otra cadena equivocado sale gratis pues al lección de humildad bueno pues oye nada bienvenidos

Voz 3 04:15 estamos en el teatro Lara donde hemos establecido en esta residencia somos Resident si estamos

Voz 2 04:21 en la parte inferior del teatro Lara sí sí sin las caballerizas

Voz 3 04:26 no pero me gustaba la palabra sabía perfectamente que no vale pero ayer yo qué sé igual hombre aquí hay una entrada de calle puede entrar un carruaje

Voz 4 04:35 eso puede pasar carruaje chiquitinas se mini carruaje baje de niños para un Rey Niño los del Mago de Oz sabes la

Voz 9 04:45 no creo pues los enanos

Voz 2 04:47 de la peli el Mago de Oz dicen que la lía va muy fuerte pero que están todo el día un poquito Pippi Pippi

Voz 0057 04:54 sí que y que cosa mala protagonista de que es la madre te diga hablan Judy Garland ética y que a Judy Garland la acosaban un poquito que me dice sí sí soy que los enanos la broma yo es asqueroso camino de baldosas amarillas intenta y metían mano los bueno Berto se vinieron muy arriba no no no no que a dejar un espacio para obligar a la gente a aplaudir yo lo mendigar el aplauso

Voz 4 05:33 oye si te parece y me gustaría que me permitiera as tomar un poquito las riendas de los primeros minutos del programa ya son para contaros una cosa en la cual para la cual necesita de tu colaboración también el público por supuesto pero no hace nada sólo participa bueno si hace falta algo que es no hacer nada no es pides con muy buenas palabras que tuve de esclavos si no hemos expresa muy bien pues ya veréis ya veréis cuando toque

Voz 3 06:01 momento vuestro lo veréis también

Voz 4 06:03 el tuyo eh qué tal pues la verdad lo vais entendiendo si me me mira estoy estoy un poco nervioso da pues es que debes estarlo debes estarlo

Voz 3 06:14 necesito que para este esto es un ejercicio siguiente

Voz 4 06:17 de trucos necesito

Voz 3 06:19 un objeto pequeño una moneda pues eso que todo va por ahí la cosa quiero contar algo pero para que todavía tenga más carga y realidad quiero que lo experimente es tú es algo que vivimos en mi casa y que me gustaría que lo lo sin tierras tú

Voz 2 06:37 vas a hacer el amor

Voz 3 06:41 joder no en ningún momento porque eso ya en mi casa tampoco es

Voz 0057 06:51 este aplauso no me gusta a mí me gusta pero me me duele también vidas paralelas amigo mira

Voz 4 06:59 los casados no luego os calzados valora esto pasó en mi casa

Voz 3 07:03 le dije joder debo debo reproducir ya que es Radio Irun un poquito también cabaré teatro con público presente el serán las dos circunstancias para que esto sea posible primero cuando una música

Voz 10 07:15 son menos atmosférica indefinida que se está vamos a ver cómo de indefinida es es como una lavadora

Voz 2 07:25 entonces

Voz 11 07:27 es una gran indefinición cierto

Voz 4 07:30 hemos para lo siguiente necesitas

Voz 3 07:32 eh amigos esto es de lo más bueno no quiero dar expectativas pero de lo más raro que hemos hecho en el nadie en todas las temporadas pues esto

Voz 2 07:39 la Tito eh

Voz 3 07:41 sí sí necesito que te quites

Voz 2 07:44 eres

Voz 3 07:46 Berta se los ha quitado para reproducirse momento necesito también que suman poquito la lavadora hasta bueno debe situarse en las siete y cuarto creo de la mañana de un día tranquilo donde la casa de momento a pesar de haber una niños una niña todavía está tranquila

Voz 2 08:10 me imaginando meros sí

Voz 4 08:13 pero para que tu imaginación es trabaje mejor no si no es viajar deberíamos cerrar los ojos y no abrir los primeros Mírame antes

Voz 3 08:23 de de abril de cerrarlos confiado en mí es óptimo

Voz 2 08:29 vale es como como el hermano excéntrico que nunca tú me gusta el calificativo me gusta cierran los ojos sitúa T E ahora eres mi mujer

Voz 0057 08:46 estás seguro que no eso es lo que yo te he dicho en oro

Voz 3 08:50 que ahora les mujer estás durmiendo a las siete de la mañana

Voz 4 08:56 ahora ahora es cuando el público entra nada

Voz 3 08:59 lo que veáis debe expresarse o debe entenderse por ninguna reacción vuestros ya la cosa necesito que estoy muy planos muy mal

Voz 1 09:10 qué haces con los que él de una mañana entrante

Voz 3 09:17 oye bien no era una mañana tranquila bueno mañana espera una noche todavía porque como estábamos durmiendo

Voz 12 09:25 eh Idi repente

Voz 0057 09:27 ha conseguido su sueño que reúne reducir a la mínima expresión este programa callado con los auriculares

Voz 3 09:34 así de repente pasó algo que nunca había pasado en mi casa

Voz 13 09:40 ya se hace el público quiere reaccionar pero

Voz 3 09:43 no ha de ayudar a ustedes eh que de verdad que no

Voz 4 09:46 no lo Mateo como te voy a que vez con una bocina de esas de los campos de fútbol foto te voy a estar iré

Voz 3 09:53 veinte yo ya me había levantado hay que decirlo todo que yo cómo me despierto pronto estaba en otra parte Della-Casa escuche lo que a continuación vale tú eras mi mujer está durmiendo que es cómodo Beni mujer

Voz 0057 10:09 quiere decir si él lo hubiera planteado yo yo habría es completar te hiciste muy bien ya lo sé

Voz 4 10:14 yo no sé cómo tu vas con la boca abierta no me mire sé no sé si de repente a las siete paso esta yo lo puede saber la niña armada con esta trompeta que he traído especialmente para que de los navieros le pegó un trompeta a Silvia y escuche lo que hace escolar y la niña como si lo como yo hubiera tenido nuestro planeta con la trompeta encima de la cama

Voz 3 11:00 a veces no descrito pero esto qué es y cómo es bueno en fin hallara dijimos

Voz 4 11:06 lo ves no hice dio ella dijo sí sí me doy cuenta dice porque ella dijo Ice es que quería tocar la trompeta digo pero a tu madre a las siete en la oreja y encantada asustado que hombre si poquito

Voz 0796 11:28 pues parece un gallo

Voz 14 11:40 mire

Voz 4 11:44 es ese un gallo trompetero de plazo para nada tío de la regalo mucha gala así sí sí porque en mi casa no no me la Real tengo exige dos cosas es lo que harás no la intrahistoria de todo esto es que desde que pasó este episodio

Voz 3 12:00 eh automáticamente que hablar entre nosotros pimpampum

Voz 4 12:05 escondió en lo alto de una

Voz 3 12:07 armario yo dije es mentalmente y ya tengo que llevar

Voz 2 12:10 sí hacer estos y luego

Voz 3 12:14 ayer digo oye necesitó la trompeta todo como como clandestino entre mi mujer yo digo ven un momento diga saber dónde estaba otro hombre tan y me hice el Venice para digo para llevarme a la radio es mierda para el mi de la buena dice es que no sé dónde está

Voz 0796 12:32 qué hacéis que no se oiga que nosotros nada cosas

Voz 3 12:40 la mirada miran pide al juez Diane era no sé si finalmente estaba escondida detrás de un jarrón un armario muy alto me ha puesto aquí escondida la niña texto es verdad dice te vas con vasco la maleta la radio se eh

Voz 0057 12:55 eh dentro nada y al dar un golpe la varita

Voz 13 13:00 bueno deseo que de que la tenga

Voz 3 13:03 esto y que a lo mejor tú mujer pueda experimentar lo mismo que la mía

Voz 0796 13:09 yo sé de qué hablo eh pero sí

Voz 4 13:18 hasta aquí el secreto de la tele completa y seguro que cada uno en su casa

Voz 0057 13:35 me dio dos cafés yo pedí uno doble me está intentando engañar sale iguales son iguales que quedó menos te doblé bueno cuando he dicho doble era eso que toma que no ya está yo me lo que me hace a lo mejor es fuerte

Voz 4 13:52 sí vale vale venga vamos a tomar los cafés y seguimos adelante en el nadie de las eh

Voz 1 14:03 te agradezco mucho no sé

Voz 8 14:07 no no no quiere eso priva fuertes

Voz 6 14:11 estiércol como ofende

Voz 4 14:18 esto no llegué a mi casa eh bien vamos a coger unas preguntas vamos

Voz 1 14:28 de Lucena Córdoba

Voz 2 14:30 el porqué de la necesidad de comer serpientes ranas grillos lagartijas y otros tantos Villajos asquerosos que saben como el pollo cuando ya existen

Voz 4 14:39 lo que hay que buscar animales que sí que saben como el pollo habiendo podido porque a lo mejor hay zonas donde no hay pollos igual que hay que darles un respiro a los pollos también ya que dejarlos vivir hoy por cierto hablas de animales Iker de Bilbao plantea una pregunta que yo nunca había

Voz 3 14:59 visto Ny ha escuchado

Voz 4 15:01 por qué a los gatos les asustan los pepinos

Voz 0057 15:07 porque te has intentado hacer con del hombre Iker y alguien levanta la mano si hay un experto en gatos atención en la primera fila experta gatos voy a reprimir me hacer el chiste venga a ver cómo te llamas Rebeca adelante

Voz 15 15:25 a ver es que tengo una pregunta porque yo ayer en Instagram vio una encuesta perdóname Rebeca

Voz 0057 15:32 perdóname disco paquete corté tiene algo que ver con lo de los gatos no va a tener unos lo hacen mucho esto días nuestros oyentes mucho esto sí vamos algo a quien levanta la mano en plan cuando llego oye no me importa no importa nada lo que de lo que estabais hablando

Voz 4 15:52 sí

Voz 0057 15:53 he venido aquí a lo mío puto rollo pero va a ver alguien de allí tiene algo que decir sobre los gatos me llevo yo llevo yo te importa así porque llevo mucho en higiénicas cerramos gatos el tema digamos lo llevo yo agrega claro que aquí reservamos a Rebeca

Voz 4 16:13 aquí tenemos la chica de los gato o la cómo está la has visto esto alguna vez que un gato eso sí bueno nosotros hemos visto muchos vídeos pero nosotros tenemos dos gatos será hemos hecho una funciona que es exactamente lo que habéis hecho

Voz 0057 16:26 con con este pepino a los gatos que es amenazas y por ejemplo enseñarlo

Voz 15 16:31 se supone que cuando están comiendo les tienes que poner detrás un pepino bueno nosotros pusimos nunca lo hacían porque a mí no me gusta

Voz 0796 16:38 amiga amiga

Voz 0057 16:41 no es igual no es similar si no

Voz 15 16:45 da estabas es más grande no pues eso tendría que darle más miedo no

Voz 0057 16:49 pero es que a lo mejor es el oro algo claro a lo mejor es el olor a pepino pero lo que yo me dale gazpacho gato

Voz 16 16:58 sí

Voz 15 17:01 estoy no les gusta

Voz 3 17:02 no pero oye qué pasa que la presencia de un pepino por envergadura el cree que es un animal

Voz 15 17:07 pues debe se me crees que es una amenaza como cualquier

Voz 3 17:10 SER

Voz 15 17:11 muy bien cordobesa de pensar que es una serpiente asustan pegamos a los niños les dio igual

Voz 4 17:15 comiendo porque verdad crema de calabacín porque es que a mí me gusta mucho gazpacho ya pero

Voz 0057 17:21 qué clase de pruebas son estas en función de lo que te gusta es ver a ver en el gato perdona tú caso Bigastro me lo como cuando quieras

Voz 4 17:37 oye tú le pones huevos gazpacho sí sí es muy importante esto porque yo siempre he puesto la gente Miranda que dicen Angulo esto lo hace lo hace

Voz 2 17:47 pero cuando acá cuando era está hecho huevo

Voz 4 17:50 no no no en la clara del huevo

Voz 0057 17:53 aquí no menos tu madre que locos estadios bueno gracias gracias gracias

Voz 4 17:59 cuando hemos ido a por gatos y debemos acabo hablando de gazpacho no

Voz 1 18:03 ya estamos adelante

Voz 0057 18:08 doble micro para redes esto puede considerarse un micro Bachir eh nos apuntando con dos formas no sólo está en tu cabeza Machín mío es verdad estaba en mi cabeza

Voz 0796 18:26 eh

Voz 15 18:27 vamos a ver es que yo tengo una pregunta porque ayer en Instagram vio una encuesta era de que si te limpias es el culo

Voz 1 18:38 hasta luego adiós

Voz 0057 18:41 ha construido esta pirámide tengo que tengo que defenderla

Voz 15 18:46 si te limpias el culo de pie o sentado el cuarenta por ciento se en Olimpia de pie como te lo puedes limpiar de pies se juntan cachete no tenía para arriba

Voz 0057 18:56 dice con coches tienes toda la razón estás estás luchando contra la gravedad ni contra tu propia morfología yo también te digo una cosa contestaba una encuesta que yo digo que me lo limpió haciendo el pino

Voz 15 19:14 sí sé que hay gente que lo hace con como no

Voz 0057 19:16 sabes

Voz 4 19:21 tú has visto eso sí lo has visto hacer cosas

Voz 0057 19:30 Oh My God iba a decir no sé qué más preguntarte pero sí lo sé y también sé que no debo hacerlo tírate Rebeca

Voz 4 19:49 nos parezca que Rebeca es un poco rara o el planteamientos es un poco raro pero la gente es así Sergio escrita por ejemplo dice en algunos lugares se dice que da da suerte agarrarse los genitales cuando te cruzas por la calle con una monja por qué será mira Sergio este tema no lo queremos tocar jazz

Voz 0796 20:13 suerte que bonitas el hermana

Voz 4 20:21 pobre mujer con con su revés quita sabe caminar de un tío de Michael Jackson

Voz 0057 20:28 pero lo entiendo muy bien yo entendería que tuviera suerte que te los apretará ella nada bueno en tanto que por su relación con la divinidad aposté transmitir algo de claro a través de la presión de haber Luis de Madrid

Voz 2 20:43 dice que por qué esa manía de bajar las escaleras al trote como a saltitos

Voz 1 20:50 mira parada no está enfadado ese nombre es Luis

Voz 2 20:55 lo sé yo sé controlar el tengo que bajaba dando saltos por las escaleras verdad

Voz 4 20:59 no me acuerdo

Voz 2 21:01 bajaba un vecino en tu pueblo no cuando voy a mi pueblo con mi familia si lo contado perdóname cerrar los ojos que gritar fuerte ya lo sé esto ya lo sé estamos comiendo y la escalera se hoy ya cuando bajaba alguien Isaiah Dowd pum pam pum queda porque iba saltando unos de pues de tres en tres yo que sí tenía prisa y cada día que lo que escuchamos ese ruido mi padre decía ya están Luis ya están Luis bajando de cuatro en cuatro lo conocía era gitano era el vecino en aquella época conocíamos a los vecinos se hundía soy Spain on

Voz 4 21:40 pero una hostia que te habló toda la casa los cuadros dentro se movieron porque claro la entonces nos quedamos así parados salimos y no había nadie en el rellano se había marchado pero adiós un bocata eh en todo bastado para ir al cole

Voz 0057 22:02 hice llevaba un bocadillo Jake de la hostia que te dio cuenta aparece le quedó el bocata

Voz 4 22:07 y se marchó corriendo de la vergüenza Dios mío ni tan sólo lo lo rascó para llevárselo

Voz 2 22:13 a la vergüenza porque sabía que íbamos a salir porque está nuestra puerta justo donde se había dado la hostia

Voz 3 22:20 yo no voy a dejaba ayer enmarcado no casi casi como un gotelé

Voz 4 22:24 Dustin pues no no no no sonaba no no venga vamos con más cosas

Voz 3 22:29 por ejemplo dice en aguas de Basauri cuál ha sido vuestra peor experiencia con un fan la mejor yo peores no tengo

Voz 2 22:39 yo la peor fue de un fan que no era fan que me pidió una foto emisor cruzar toda una calle o una plaza de lado a lado

Voz 15 22:45 no sólo tuvo ñoña

Voz 2 22:49 cuando llegué coge el móvil lo mira hice sostiene no me queda espacio

Voz 0796 22:54 para foto

Voz 2 22:58 Il Divo bueno yo esperando que borrar alguna edición vuelves a pasar por aquí pasa nuevamente pero aquí estoy que que lo había contado sí sí sí entonces me marché a Madrid no se tanto si no puede borrar ninguna foto

Voz 4 23:13 qué mazazo no lo mejor tenía fotos de sus pies

Voz 2 23:16 la más importantes cuya

Voz 4 23:17 bueno yo ya me acuerdo una que la sigo manteniendo como

Voz 3 23:21 ya se de perfil de creo que es en Twitter que dice una señora hay fue la salida de la radio en Barcelona dice hombre me para la Guardia Civil no no no dice soy muy fan tuya pero ahora no me acuerdo como te llames pues yo creo que eso ya me queda porque creo que define toda una carrera

Voz 2 23:39 pública es muy chula señora me pidió una foto el otro día por la cara no me di cuenta que no sabía quién era ya entonces yo decidí jugar fuerte le dije Señora no sabe Isère queda sirviendo dice no pero yo luego la enseño ya me dirán quién

Voz 0796 23:56 esa es muy buena es maravillosa

Voz 6 23:58 a un poco de música si te parece vamos a hacer una pausa

Voz 4 24:03 era una pausa y volvemos con musical dando

Voz 5 24:08 continúa es escuchando nadie sabe nada

Voz 4 24:10 en la Cadena Ser

Voz 17 24:13 lo tuyo es más alcistas yates mamá

Voz 4 24:19 no

Voz 18 24:20 el arrancamos la tarde con un poquito de marcha Justin timo

Voz 6 24:23 de unos uno dentro de un estudio verdad

Voz 4 24:31 a estas de Trotski hecho tomaron varios ácidos antes de eso

Voz 19 24:37 en poquito todos pero que solo

Voz 14 24:56 buen

Voz 1 25:23 yo estoy Justin Timberlake que te el llamando dice por favor

Voz 3 25:31 Mario española cretino perdió con una trompeta de plástico

Voz 2 25:35 pues me molaba la idea de que un concierto vengar proto debería Justin hemos tenido problema con con la sección de vientos

Voz 4 25:42 la trompeta de de de

Voz 2 25:44 de qué me Si va a tocar con extra de

Voz 1 25:47 claro tanto sacar un buen sonido de Estado

Voz 4 25:59 bueno pues con este remita positivo asequible pone como buen carácter no puede ser mal tío con esta canción no menos pero os ponéis y deja usar la fuerza

Voz 1 26:08 no no no te levanta la sotana se que levanta un beso

Voz 4 26:27 retomamos la cada las preguntarnos dice veloz desde Barcelona veloz elijo elijo de lentos

Voz 2 26:36 las luciérnagas españolas tienen que pagar impuestos por autoconsumo

Voz 0796 26:41 hizo un poquito de crítica social cosita sí

Voz 4 26:48 Xavi dice que las tiendas de copia de

Voz 3 26:51 sabes también reparan calzado

Voz 4 26:54 interesante pregunta pregunta salido en alguna ocasión se se iremos requiere recordar que dimos una respuesta muy ingeniosa así hoy no se me ocurre si es pues esto es lo que pasa es que esto me pasa cuando a veces escucho programa fui yo que a veces

Voz 2 27:09 estoy escuchando lo hizo se produce una situación y pienso no se me ocurre nada tiene programas no se me ocurre nada al revés los dioses ocurre esto y luego yo lo digo y pienso por lo que me confirma que lo hago yo adelante con la ocurrencia

Voz 3 27:25 no creo recordar es que no hace mucho de eso que además era un juego forma parte del juego de una respuesta sobre una pregunta tú debías adivinar la pregunta fue un año después griegas Gamble y fue patada a la puerta o algo así que las patadas irme que no lo sé muy bien vale pues

Voz 2 27:42 fantástico vamos a pasar otra pregunta vamos a intentar

Voz 0057 27:44 la con con con la misma profundidad perdona Berto

Voz 2 27:47 eh ya amigos

Voz 4 27:48 qué empresa una cosa amigos es nombre de programa de noche no sé si será la primera oyen Berto y amigo estoy amigos y no no iría no

Voz 3 27:58 oye no ver eh

Voz 4 28:06 oye amigos que me gustaría salir

Voz 3 28:09 calle

Voz 4 28:10 pues que estamos en teatro Lara insisto

Voz 3 28:13 vamos a pie de calle y sólo abriendo una puerta

Voz 4 28:16 de emergencia porque es que hagamos un juego que se llame giren Hidden Faces Hidden tú sales sin cuotas a alguien yo sólo por su voz tengo

Voz 2 28:25 que adivinar qué cara tienes fiesta hombre mujer

Voz 4 28:29 Valdés veo un poquito de vergüenza e porque a lo mejor la gente va a su rollo

Voz 2 28:33 y además lo guapos que como tú no llevas auriculares no me oyes

Voz 1 28:39 no puedo jugar tío ya acaba de dar cuenta ahora claro no podemos jugar acabo de dar cuenta que para eso tengo que tenemos que tener un día auriculares

Voz 2 28:46 luego sencillamente ver cómo está la calle si ponemos una persona entre medio es la puerta y que vaya haciendo tú le hablas la persona me

Voz 4 28:54 la como de como correa de transmisión si podemos hacerlo usted en qué complicados esto no hay quien quiere ayudarnos entonces es algo eh tú Rebekah ECA hoy hay dos puertas vamos a ver no me acordaba bien vamos a ver cómo estoy en la calle o Iker frío cosas que tú mira ahí está haciendo frío tú te quedas aquí y entonces tú eres mía

Voz 0057 29:18 la Vall Andreu te siquiera hablar conmigo y tú me lo dices a mí yo te escucharé vale bien muy bien

Voz 3 29:26 pues nada vamos a ver si si viene alguien y podemos hablar con ellos la gente pasa de largo normal también porque yo que se van por una calle estrecha de Madrid

Voz 4 29:37 con un perdona perdona un un micrófono por cierto hay una pintada aquí que pone mi más tiene creo que esto que propuesto no sirve de nada

Voz 0057 29:49 porque yo escucharte te escucho igual pues los auriculares queda me repita lo que dices no sirve de nada es verdad claro qué mal no está mal entonces para qué sirve que de esté aquí no lo sé lo tiene lo que ya digo sí vale vale pues es para eso para tú no me digas nada de lo que dice el goles repite le que espesos

Voz 3 30:12 bar bueno voy a hacerlo rápidamente acaba de pasar un ciclista con este no puedo claro imagínate un toca masiva fue hallado como para tirarme encima

Voz 2 30:20 Mista estamos en lo nuestro que es una chica muy simpática así que tenía que adivinar yo si era chico chica dice lo dice Leandro si ya esto te oídos vale vale

Voz 0057 30:32 bueno eh oye desde esa distancia Revenga la tu preguntamos rápida no sólo una pregunta cómo te gracias a chica chica era tenía Sandra es chica Sandra qué cara tenía es que me sabe mal porque Rebeca no está haciendo nada

Voz 0796 30:51 nueve puertos solo

Voz 0057 30:55 apoyo moral impartir voluntad de Rebeca doscientos gracias Berto y yo no quiero ofenderte pero el que inventa juegos se llama

Voz 2 31:14 poco cabrones parte en este programa Mateo no sea hacer bromas sexuales con tu mujer y plantearme juegos para que valgo para

Voz 0057 31:22 a ver Sandra

Voz 2 31:24 sí era morena si eh tenía los ojos oscuros

Voz 20 31:29 se eh

Voz 2 31:32 llevaba un abrigo de color azul no vale como tenía la boca con los labios un poquito carnosos pero no demasiado

Voz 0796 31:45 bueno mejor nota fijado no

Voz 2 31:48 no sé que me como tenía la boca o partida

Voz 3 31:51 es que tenía un diente crece un poquito que rompía la formación a San no mucho pero sí

Voz 2 31:58 no llevaba gafas

Voz 3 31:59 nos llegaban a filósofos sean grandes o pequeños y grandes

Voz 4 32:05 no vale a tu a tu descripción le pongo

Voz 3 32:10 juego Hayden Faces Hidden Hidden Faces como Heidi Fleiss es un seis

Voz 1 32:18 bueno

Voz 6 32:25 no quiero con el juego

Voz 4 32:29 había está bien yo empecé así también como tú probando cosas Juanín de Ourense por qué sólo se caen los pelos del centro de las escobas y así sólo secando de centro lo que yo sabía es que se rifan los pelos de la humedad de repente está la escoba como diciembre perfecta así rizos de sueño entonces

Voz 3 32:54 el unas pinzas de esas del el pelo lo lo ha lisas

Voz 2 32:57 no sé igual yo soy muy manirroto pero cuando está sin compro

Voz 4 32:59 tras dices tú de escobas el otro día

Voz 3 33:03 la de como de pelo sintético

Voz 4 33:05 de plástico de pelo de verdad a las otras

Voz 9 33:09 no no dependa de persona de pelo de Jack no no son de pelos de Jack nombre no no pero no era no era vegetal de plástico

Voz 3 33:19 pero es que eran más plásticos como una fibra más fibra

Voz 4 33:22 con ella como un Prince el

Voz 3 33:25 a mí contiene no ha traído porque no me cabía en el bolso sabes

Voz 4 33:27 a

Voz 3 33:28 la semana que viene de la pasa así por la cara hicieran los ojos no en serio me tenía tenían apariencia un pincel sintético y eso no va bien eso no no quieres a la a la marca de escobas

Voz 2 33:39 es decirle que escobas sintéticas destacó a vuestra así como un juego que se inventó un amigo mío

Voz 4 33:45 exacto es una buena idea pero que es legal

Voz 3 33:47 que les den no vayáis por ahí no vayas por ahí hay que hacer la escoba de toda la vida bien con la paja la página

Voz 4 33:53 exacto todo hay que hacerlo con la paja buena agregaba

Voz 21 33:59 a

Voz 4 34:03 como dirían los miopes antes de que se inventara las gafas tranquilos Sonia de Valencia

Voz 0057 34:11 Henry Abidal cielos verde y toda la humanidad

Voz 2 34:13 mitad y que lo da igual edad exactamente igual

Voz 4 34:19 Marcos Cuevas porque a las magdalenas del McDonald's le llaman Vince Mc tal buenas eh muy bien muy bueno este aplauso apremia tuvo tú

Voz 3 34:36 de erudición porque no tienen cintura y en el departamento de name se de McDonald's

Voz 2 34:41 también podrían del departamento de eso eh claro que hay un departamento

Voz 3 34:44 Dios poniendo nombres a las cosas y uno de ni ni idea

Voz 2 34:47 Amy que Coppi para ir les podrían llamar Mc más fins que sería una Madalena que en realidad es un pretexto para otra cosa

Voz 4 34:55 en llamar a Mc Anne Mc bogeys pillados que al haber expirado su país muy bien a Mc Borg a Mc burguesas

Voz 0057 35:04 a

Voz 0796 35:05 más Jan

Voz 4 35:07 Mac burguesas bolsas le podrían llamar que te ha un ictus nunca Jaume encallado pues yo trabajo en él

Voz 2 35:15 en el lugar dejó dicho Cope Cope hecho Cope pues no es lo mismo juzgado el nombre

Voz 4 35:21 delante

Voz 3 35:21 que no invoque se mira hay una persona que levantan la mano y quizá con el tema Magdalena

Voz 2 35:28 es decir tú esta vez levanta la Mac no

Voz 4 35:31 no podemos parar somos una máquina perfecta Belmont hoy trabajo el susto Sense luego que se extraña que soy hija de trabajo el esto cómo estás mira me voy a poner qué tal hola esa pues es muy discreta como te llama

Voz 3 35:54 hablo algo que decir al respecto de Mac Mc mismo mundo

Voz 15 35:58 sí sólo que hoy por la mañana cuando estábamos esperando para entrar aquí en la cafetería de ahí enfrente de Teatro pues tenían magdalenas le pedí una magdalena imam lemas pierden me dijo que no sólo tenían serio en serio

Voz 4 36:15 está ahí enfrente

Voz 15 36:17 me pareció que era como que te

Voz 2 36:21 faltaba un poquito o es que realmente él no considera que eso es una magdalena no no sé yo creo que les Fendi sino que diciendo yendo Magdalena el hecho de no vender una por ser un cretino no le ofende

Voz 0057 36:31 no eso no suele hacer sentir bien

Voz 4 36:34 pues Pablo tío yo ahora ahora voy a salir cuando acabe este programa íbamos a aplicarla

Voz 0057 36:38 la paliza que vamos vamos a reventar el local y la cara si vamos pero desde el buen rollo

Voz 4 36:47 muchas gracias gracias

Voz 1 36:55 no vamos a pegar a nadie entre otras cosas porque yo no puedo hacerlo muy bien

Voz 0057 37:00 me lo prohibe el médico el médico me ha prohibido pegar a nadie dentro

Voz 3 37:03 yo no me he peleado físicamente nunca en mi vida

Voz 2 37:05 nadie yo tampoco estaría muerto pensé Dios mío Kelly me peleo con una Biblia verdad años y me mata

Voz 3 37:13 yo qué sé P de pequeño de joven el Dow la rabia la del

Voz 2 37:16 me di una hostia un señor ves a un señor mayor

Voz 4 37:21 pues porque se estaba pasando

Voz 1 37:23 sí sí sí sí sí es una nota

Voz 2 37:27 no no no no no quiero desarrollar la mucho tampoco es desarrollar bueno no pero subrayó lo eh sí sí te quedaste a gusto fue muy nuevo nuevo alto hacerlo imagínate cómo se tuvo que pasar para que tuviera que dar agnósticos era joven yo también ya todo furia todo fuego

Voz 3 37:46 ya expuesto en Furious no se Falstaff

Voz 22 37:54 Alberto

Voz 2 37:55 de Alicante si pudierais aprender a hacer algo nuevo que elegiría hice yo hace que esto suene

Voz 4 38:02 no se no se inventara así podrás aprender a hacer algo nuevo que elegiría uf tantas cosas que lo tengo tiempo ya nombre no tengo llama pero

Voz 2 38:13 yo creo que en si pudierais ya se contempla la opción de que tuvieras tú

Voz 4 38:17 claro que sí

Voz 2 38:20 vamos a ver puedo pensarlo un poco claros o que lo dejamos para el final se quiere que su juego no es una pregunta vale vale

Voz 4 38:30 yo ya estoy escarmentado con lo de inventar juegos esto es el nadie de la SER Berto se ha levantado de repente es como si se fuera

Voz 0057 38:38 claro que va a hablar con alguien de los programas de radio un presentador cubre al otro a vale va a ver si te te

Voz 1 38:48 a mí no me se a mí ayúdame a este señor que este chico este amigo

Voz 4 38:57 llama Sergio Sergio

Voz 1 39:00 mano

Voz 23 39:01 bueno pues quiero comentar es una lanza a favor de Berto porque estoy aquí desde la esta perspectiva ideó Sergio disculpa es romper una lanza

Voz 0057 39:08 una lanza a favor de Jager es querer clavarle una lanza no yo no entiendo que quieras ayudarme Si tengo una lanza a favor de Berto pero

Voz 23 39:18 no como ese alegras pero sí que ser un mito porque está aquí enfrente de los dos hasta allí mirando he visto las respectivas puestos nariz Andreu la tiene más grande que no sé

Voz 0796 39:30 pero como de patata es verdad

Voz 0057 39:32 Ava estaba fijando no tiene es tan grande en directo la tiene más grande es cierto es cierto no es la primera vez que esa frase no la tienes tan grande en directo

Voz 0796 39:49 no es cierta grande como como imaginaba sí sí tuvo que también me lo comenta lo tiene más llegada

Voz 0057 39:59 mira viviente Gran de Gràcia

Voz 3 40:03 te pido disculpas dado que ofende te pide disculpas porque me he pasado eh puesto a tu mujer en medio de una situación que no debe en la que no debe está

Voz 4 40:11 vale es para allá porque vas a hacer otro chiste no

Voz 18 40:14 es verdad ya te conozca es que esto acaba en otra tiene la cara

Voz 0796 40:18 no pues nos describe la risa ya cómo

Voz 4 40:22 y es que yo qué sé he visto tu mujer comparando los dos miembros de acuerdo pero me entiendes no el lo que quiero es de disculparme va de disco

Voz 2 40:33 Paz aceptadas y otra cosa a colación de lo que dices tú creo que tengo la cabeza más grande yo

Voz 1 40:40 ah vale vale pues venga todo para él

Voz 4 40:45 claro no podría pasar que tuviera problemas de visión tú también tienes bien Sergio es mi amigo email

Voz 0057 40:53 alabanzas vale vale va

Voz 4 41:00 mira me gustaría para la siguiente cosa

Voz 3 41:04 que te como agradable y amable y familiar era niño a ver si con la mano porque no sé lo que es eh

Voz 1 41:15 ven la tele sí sí

Voz 3 41:18 sí sí sí lo llamaremos cosas así que es también de familias Manolito que ya promete en nombre del remitente de Santa Cruz de Tenerife dice en esta familia le pongo con una voz para el vale en esta familia no

Voz 4 41:38 así se entiende mejor pero

Voz 3 41:40 Manolito en nuestra familia nos hemos inventado una palabra que eso lo utilizamos

Voz 1 41:46 nosotros esta familia

Voz 4 41:49 Don Imus daría formar parte de esa unidad familiar verdad esperamos

Voz 3 41:54 José Luis Moreno

Voz 4 41:57 chin chin chin chin la verdad

Voz 3 42:02 chin chin chin chin se refiere a cosas pequeñas que no sabemos cómo se ya

Voz 1 42:06 aman os pasa igual eh

Voz 0057 42:22 de verdad es igual lo hará me paso eh

Voz 2 42:24 te imaginas te imaginas que le ponen un nombre súper bonito algo terrible en Chinchilla que es reventar hámster con un martillo

Voz 4 42:34 pero tiene Chinchilla

Voz 2 42:38 no hay una levantaba la mano vuelvo es aquellas el señor que estar en el sitio más complicado

Voz 4 42:44 venga oye está moviéndose mucho todo el día un acceso bastante fácil por aquí venga a el Teatro Lara de Madrid vamos a ver

Voz 0057 42:55 no estáis aquí en la zona noble aquí en la zona no es que estos han pagado más que señores tenemos la eh quieres que te lo haga más mira hola cómo estás Berto se agarra a una una columna sí sí porque yo lo doy todo para mi público claro claro en estos momentos cogen micro dinos tu nombre y adelante

Voz 1 43:17 hace unos felices

Voz 24 43:20 mi nombre es Daniel quería preguntar

Voz 4 43:23 dos Si tuviese es que dedicar

Voz 24 43:25 la vida a vender cosas que os gustaría vender

Voz 1 43:29 ahora porque lo hace claro todo esto de edades

Voz 0796 43:36 no

Voz 0057 43:37 vale vale tenéis aspecto de vendedores o

Voz 4 43:41 los dos amigos seis amigos venir juntas por algo me dice hago me dice que venís juntos también

Voz 1 43:50 quién eres tú pareces interesante también Pedro

Voz 0057 43:54 mira Pedro ahí porque Pedro y Daniel

Voz 2 43:58 eh venden sonrisas pues no sé si tuviéramos que vender algo que ves me dio yo es que no se vender yo si Chinchilla

Voz 0796 44:10 vuelva yo vendería sí gracias

Voz 1 44:20 podríamos aprovechar para mandar nuestra nuestro cariño y a mí me admiración por la gente que vende cosas me parece

Voz 3 44:28 que es un género humano en sí mismo Mi padre era agente comercial en subida vendió

Voz 4 44:34 gallinas

Voz 3 44:35 y luego también vendió muebles no me digas que no hay que ser crack para pasar de una gallina a una mesa de comedor bueno no sé la verdad que tiene una capacidad una empatía pim pam pum te que tú lo necesites que no sé qué

Voz 4 44:49 pues ver es un todo salió tu padre Sven Bender bueno los puede ser es un seductor yo creo que para vender hay que para vender a él no lo digas cómo piensa lo mismo no lo digas no es que te parece

Voz 3 45:04 a veces me parece que estoy hablando con ella no

Voz 4 45:07 pero es verdad que un vendedor tienen que saber seducir

Voz 2 45:11 hay yo sabes qué pasa que cuando inquieto venderá algo siempre siento que es que no me gusta engañar a nadie

Voz 3 45:20 ya

Voz 2 45:20 ya son Si pienso a lo mejor no le apetece ya saldrá de esta persona con si quieres

Voz 3 45:26 como una sensacional turismo tesoros desorbitado ya no si no creo que sea eso pero sí ya yo no sé si heredada de mi padre la capacidad de comercial algo habrá de eso lo cual me siento orgulloso lo que sí he heredado al su nivel es la capacidad de hablar Mi padre podía hablar pues una semana entera sin respirar casi y sin comer entonces fíjate cómo era qué iba iba esto Reale iba a vender era ya un personaje de mi ciudad no en en en Reus en Tarragona los todo el mundo todo el mundo amaba mi padre ya se llamaba Juan ir Meco

Voz 4 45:58 como el mío es verdad es verdad

Voz 3 46:01 en que en una ocasión en más de una ocasión iba a una tienda de muebles estaba no te exagero una hora y media hablando con el tipo él disfrutaba más hablando que vendiendo el alguna ocasión el propietario LB dicho Juan una cosita me puede me puedes apuntar el pedido por favor la noche acaba él no es que no es estaba por eso como quieras y al final decía que sino en comprarlo sí

Voz 2 46:27 es una buena técnica de venta algunos vendedores usan eso lo único que hacen es hacerse amigo de de otra persona y al final la sale hasta de la otra persona comprarle algo como lo voy a comprar algo me amigo verdad hasta aquí mira que hubiera persona es ya hoy es vendedor está perdiendo la jornada laboral porque está conmigo

Voz 3 46:42 oye perdona que insistan poco te ha pasado esto me pasó una vez en una tienda de fotografía el vendedor extremadamente solidario Contigo es decir ir a comprar en Barcelona una tienda de fotografía decir quiero esta esta cama espero que una cámara pequeñita Annecy cuando las cámaras compactas hoy el tío me entiendan muy concurrida y mucha gente no era el dueño es un poquito gracias venga entonces me dice

Voz 25 47:08 como buscando de empatía con mi dice

Voz 3 47:15 que claro es para lo último que estás preparado cuando vas a comprar

Voz 2 47:19 para la sinceridad durante la espera no te lo esperas

Voz 3 47:21 pero el tio miraba como los lados porque había una encargado un tío más mayor

Voz 25 47:25 que evolucionaba por allí pim pam pim dice esta no note esta esta obsoleta digo es que me ha gustado nada está obsoleto te tiene que gustar otra el tío en un alarde de ética que emocionó dice mejor esta era más barata yo eso cuando pasó hace tiempo ya hace unos diez o doce años vale porque era otro mundo

Voz 2 47:52 el otro era otra época y si ahora te pasa eso que como vivimos en la época de la paranoia la desconfianza tú lo que pensé no no tú porque a lo mejor tú

Voz 3 48:02 reflexiona una doble si es una reflexión

Voz 2 48:04 las reflex si reflexionas o mi versión la reflex eh entonces a ahora mucha gente el proceso que haría es éste me está diciendo que no me compre esta pero porque me está intentando engañar y lo que pasa es que me va a colar otra la buenas esta eso por el está deparando hayan en que vivimos ahora claro

Voz 3 48:25 y luego el tío consiguen lo que realmente Misteri sea de verdad ocultamente quería

Voz 2 48:31 que te vaya que te vayas a la dicen comprar que le

Voz 3 48:34 no es la que ya dice que dice claro claro joder que esto es un poquito

Voz 2 48:39 no puede ser puede ser pues a mí me sorprendió chicos qué quieres que te diga pase al dueño dice todavía en ilícito e iPS es mía Kiko tiene este tío es mi amiga ese jefe suyo es el sistema que intenta oprimir a oye a la Cámara la tienes todavía si no funciona

Voz 4 48:55 no no

Voz 26 48:57 no

Voz 0057 49:02 no hablo de Pablos la todo lo está caliente venga ahora su lado de Pablo que levanta la

Voz 2 49:09 mira esta persona es Rosario

Voz 15 49:11 el área adelante hablando del tema de inventar palabras en familia os propongo a ver si os gusta la que inventó mi padre para un poquito desagradable que es la porquería que se tiene a veces detrás de las uñas

Voz 3 49:24 la uña de luto

Voz 15 49:26 me gusta tu palabra compuesta mi padre hizo compuesta pero en una tras dueño

Voz 1 49:31 tras año gracias la compramos tras me ha ido ciento gramos detrás dueño

Voz 4 49:47 a mí me ve muy bueno buena queda apuntada a próxima libretas que van tras años Miguel Irureta

Voz 2 49:55 dice así como la palabra rimbombantes pues rimbombante sabría decirme otras palabras que fueran su propia definición sí

Voz 20 50:03 jugado ya

Voz 4 50:07 hay fuerzas tampoco un poquito tras también puede decir parece que rápido como chiste de Eugenio no el tienen rápido para Valencia de ella ya también está muy acorde con lo que significa ya ya ya

Voz 3 50:26 pum pum también ya

Voz 0057 50:30 va a llevar a cabo llevamos ya hemos llegado a las onomatopeyas no bueno yo creo que para terminar este está Berto voy a interpretar un tema la trompeta muy bien nos quedamos contras dueño

Voz 2 50:43 de chiquito no Chung

Voz 4 50:46 debe machacar como era chin chin chin

Voz 2 50:48 sí yo Chinchilla mientras dure

Voz 4 50:51 voy a interpretar el himno americano en honor a Donald Trump muy vivía eso me parece que tal como muestran esto es un instrumento que le va como como un perfecto como anillo al pelo

Voz 3 51:03 vamos no

Voz 0796 51:16 a

Voz 8 51:20 la semana que viene en la Cadena SER nadie

Voz 28 51:32 América

Voz 29 53:03 no