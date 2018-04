“Yo nunca he presenciado un grupo de tanta gente implicada en una exploración general de la libertad"

Voz 1 00:00 hoy por hoy con Pablo González Batista

Voz 1646 00:37 Sabino Méndez fue guitarrista letrista principal compositor de Loquillo y los Trogloditas ya lo había sido de hecho de los intocables era el músculo intelectual el responsable de trazar con maestría el guión que Loquillo interpretó como nadie de todas sus adicciones que fueron unas pocas Sabino conserva sobre todo la de la literatura

Voz 1 01:00 a sus dieciocho años el tiempo la verdad es que pasa muy rápido Sabino Méndez publicó un libro Corre rocker que es

Voz 1646 01:07 sin duda uno de los relatos más personales y honesto sobre la realidad cultural y callejera de la España de los años ochenta él estuvo allí sobrevivió para contarlo y además tiene el talento literario para hacerlo también que la editorial Anagrama ha decidido reeditar la Sabino Méndez muy buenos días

Voz 0332 01:23 buenos días Pablo eh

Voz 1646 01:25 Anagrama ha decidido reeditar de dieciocho años después sitúa como cuentas en el prólogo no has querido tocar ni una coma de aquel relato que Cristo en el año dos mil

Voz 0332 01:34 no he preferido dejar aquella voz tal tal como estaba porque al releerlo veinte años después me di cuenta que he tenido una frescura una inmediatez de bueno pues de un treintañero que acaba de dejar un grupo acaba de vivir una década exagerada no aventurera increíble no de de todo lo que había sucedido si tocaba algo se pedía un poco un poquito la frescura la oscura de esa voz hay cosas que no las hubiera escrito ahora años después con la edad que tengo de de esa manera pero pero era una voz muy interesantes y muy libre muy muy natural

Voz 1646 02:06 bueno al además los ochenta Sabino tampoco han cambiado mucho los últimos veinte años esa década quiere decir tú como dices te sigues reconociendo reconoce ahí a un escritor probablemente lo digo como lector no tú luego has escrito más libros limusinas y estrellas Hotel Tierra Historia del hambre y la sed y la más reciente literatura a universal y y yo como lector tengo la sensación de que ese escritor urgente que tuvieras en el año dos mil era escribía digamos por impulsos no como que te sentaba a escribir y te salía como un torrente la la literatura no sé si es sigues ha incluido algún otro tipo de disciplina o mantiene un poco esa manera de escribir o yo esa sensación que tengo como lector es absolutamente errónea

Voz 0332 02:45 no no es una sensación bastante bastante parecido a lo que sucede hay un entusiasmo y una energía por eso sólo por eso lo dejado igual porque había una energía y un entusiasmo y una alegría por haber descubierto la escritura la literatura como como alternativa al rock como continuidad a lo que hacía pero pero algo que el añadía algo más que que por eso he preferido no tocar nadie dejarlo porque creo que contagia mucho que transmite mucho entusiasmo por la escritura sigo teniendo ese entusiasmo lo que pasa es que quizá ahora haya de una manera más más diese la Fenelón es lo más de fondo exactamente no lo lo versificado un poquito mejor

Voz 1646 03:22 no tú por aquel entonces ya soñaba desde hacía muchos años con ser escritor pero lo que había hecho era escribir muchísimas canciones canciones como esta yo sabía no soy de los que piensa que si entras en un bar y pinchan Cadillac solitario debes quedarte en ese bar no sé si tú lo utilizas también como vara de medir

Voz 0332 03:49 bueno yo claro yo es que ser el autor lo veo de otra manera no la toca tantas veces la grabado en casa la escuchado luego en tantos sitios y luego me han hecho tan tantas curiosas interpretaciones los oyentes contrapuestas e a veces te viene un fan y te dice yo veo en la canción esto viene otro dice lo contrario que que bueno yo tengo quizás menos menos entusiasmo pero sí que me gusta seguir escuchando las por ese sonido sobre todo tan tan ochentero tan tan

Voz 1646 04:15 el ingenuo tan fresco tan bonito si es un poco parecido a lo que ocurre con lo que lo que decías del libro no está frescura que hace que el que el que diré todo aún así mantiene una vigencia para mí para mi gusto mantiene una vigencia absoluta pero esta canción tiene treinta y cuatro años y desde hace veinticuatro años suena en karaokes la versión han en las orquestas de los pueblos suenan las bodas y los artistas suelen decir que con este tipo de himnos mantienen una suelen decir que la canción ya pertenece a su público con que se desprenden de ella tú eres tan generoso

Voz 0332 04:44 es que perdemos de visto una cosa no que es que buscamos siempre la perfección los músicos los artistas etcétera que no nos damos cuenta de que en realidad estas canciones son un testimonio testimonio de cómo sonaba todo hace treinta años y eso nos queda en la memoria entonces son un testimonio de bueno pasa lo mismo con Like a rolling stone de Bob Dylan la la versión mejor la que se sigue escuchando es que la que se grabó en los años sesenta con el órgano como con Leslie todo eso porque todos los discos de aquella época no sonando una manera entonces eso sucede con con las obras artísticas no no no no nos damos cuenta de la vigencia que tienen como testimonio y evidentemente de una manera no intelectual no explicada lo que explican estos sonidos es que aquella década fue una frescura de un entusiasmo una exploración por la libertad brutal sobre todo de mucha naturalidad mucha juventud porque hay que pensar que todo esto lo grabamos grupos de que tenía

Voz 1 05:36 hemos una media de veinte años se que eso es muy fuerte sin duda sin duda suena

Voz 1646 05:41 es un testimonio sonoro de Simone de cómo los ochenta hay también muchas de estas canciones y en tu caso Sabino ocurre especialmente son testimonios de las cosas que pasaban a vosotros personalmente porque más allá de las ímpetu interpretaciones que se pueda hacer de Cadillac solitario esta es una historia real salvo por un detalle el Cadillac no era exactamente un Cadillac no

Voz 0332 05:57 exactamente no estábamos tan formados como para poder escribir grandes obras artísticas porque con dieciocho veinte años todavía está estudiando no ha querido ni la experiencia ni las maneras no entonces lo que hacíamos era mirar a nuestro alrededor y contar lo que veíamos de una manera un poco ingenuo Live pero luego se ha revelado que era una manera realmente muy feo es y muy directa evidentemente Roma anticipábamos tú un poco todo lo que veíamos sin darnos cuenta al Roma anticipar lo al querer Le dar una épica incluía vamos todos los guiños intelectuales culturales de la época la cinefilia los Khadija Ax las películas de la Nouvelle Vague las películas americanas de cine independiente American graffiti el rock and roll entonces es curioso ver cómo ahora todo eso de una manera instintiva conformamos una obra artística pues de cierto peso la verdad es que sí

Voz 1646 06:44 a nosotros nos llegaron esto referentes seguramente a través de vosotros más directamente que a través de las obras originales y un se ha en un minuto te vamos remontando una ciudad y continuamos hablando de esta de esta década de los ochenta

Voz 1646 07:51 continuamos hablando con Sabino Méndez un hombre que terminó cumpliendo su sueño infantil de convertirse en escritor pero que para lograrlo anduvo un camino que digamos es bastante diferente a la habitual porque primero fue una estrella del rock and roll

Voz 1646 08:15 el rock'n'roll star que tú grabas tu disco en solitario el día en que murió Marcello Mastroianni porque es bonito creo escuchar un himno

Voz 1 08:23 a la voz de su creador en la manera en la que su creador lo concibió o lo interpretó no por lo menos

Voz 0332 08:28 soporta es mi voz de patos pues la verdad es que es una versión a la que se hacer porque es una versión crepuscular osea como más un poquito más tétrica como más oscura hizo gracia era no la versión creo que había servido todo tipo de versiones los discos en la época de los habíamos hecho con Loquillo yo creo que era la única que faltaba no la versión así un poco como decadente

Voz 1646 08:49 sabes que en un programa que hacíamos anteriormente teníamos una sección que se llamaba Roca forestal el nombre provenía de una mala interpretación que alguien había hecho de la letra que todavía se escrito quiero ser una roca forestal

Voz 0332 09:02 sí sí sí le consta esto no bueno eso es muy divertido porque sobre todo a raíz de la digitalización y cuando parece empezaron a aparecer blogs Twitter si tal Se supo el montón de lecturas que hacía la gente los ochenta porque las canciones Klaus escuchaban en bares entonces no no tenía es la posibilidad acceso a las letras que tienes ahora por Internet no entonces Andy ver disimularlas y es no estar más surrealistas de lo que la gente crea oir en muchas muchas de las canciones anécdota curiosa es que a expresar de todo lo que decías de Roca forestal luego yo un verano estuve de vigía forestal en el parque del Garraf siempre se vivido en toda la zona y me hacía gracia conocer a fondo el estoy en un verano que apunte a la Guardia Forestal que era muy cómodo para mí porque me va mis libros estaba escribiendo una novela y entonces me llevaba misma los créditos al puesto de vigía claro tenía ocho horas de absoluto silencio y tranquilidad buenos prismáticos sólo debía ocuparse de alguna columna de humo podía escribir bajo el sol mediterráneo estupendamente

Voz 1646 09:59 de familiarizarse con las rocas forestales con las que sin saber de las que ya había hablado

Voz 0332 10:04 son todas las rocas forestales de la joven

Voz 1646 10:06 bueno les contábamos que la editorial Anagrama acaba de reeditar el libro de Sabino Méndez Corre rocker que es una crónica muy personal muy cruda pero sobretodo muy honesta sobre la intrahistoria de los años ochenta de esa década absolutamente clave para la cultura pop de nuestro país una década que Sabino Méndez vivió el libro da buena fe de ello de forma bastante intensa porque tú Sabino tú Loquillo empezasteis en los intocables en el año ochenta Itu abandona los Trogloditas en el ochenta y nueve es decir es todo el recorrido de la década del ochenta al ochenta y nueve Un día está hablando de música con un compañero de trabajo algo mayor que yo y me dijo Los ochenta son míos Se equivocada los ochenta son de Sabino Méndez entre otros eh

Voz 0332 10:42 son de todos sin duda sin duda pero sí que siempre me ha sorprendido la casualidad y estos son momentos siempre es lo que digo es un ochenta fue un momento sociopolítico económico de un cambio una sociedad que no era una generación especial sí que nos encontramos con las circunstancias especiales y eso hizo algunas cosas pero es curiosísimo como lo que hoy conocemos en mil novecientos ochenta mil novecientos ochenta y uno está el golpe de Tejero que podemos decir que es lo que inauguran la década de mil novecientos ochenta y nueve cuatro meses después de dejar yo el grupo Kaká Verlaine osea que es como realmente curiosamente por casualidades de la vida pues sí sucesos externos coincidimos el patrón con con lo que es la representación máxima de los sucesos de una década también es cierto que los siempre hemos tenido una inquietud tanto lo que yo como yo lo seguíamos muy de cerca todos esos sucesos sí

Voz 1646 11:30 las ochenta son ir tu libro refleja muy bien una década de búsqueda de encuentros en la historia arranca la historia que es la tuya arranca en Barcelona con contigo y con Loquillo dos pícaros como tú dices en el libro con un interés por el rock'n'roll que quizá no encajaba demasiado bien en una ciudad que estaba más interesada por el jazz Iker que acaban descubriendo que acaban encontrando el escenario perfecto para cumplir esos objetivos en Madrid

Voz 7 12:02 ha muerto el silencio en las calles de Madrid

Voz 1646 12:05 cómo recuerdas ese Madrid que encontraste si como abordar la sorpresa por la diferencia de el lugar del que vosotros provenía es respeto a lo que encontraste aquí en Madrid

Voz 0332 12:14 bueno lo que nos encontramos en Madrid fue muy sencillo cuando me piden que intente explicar esa década en una frase que me pasa muchas veces se programas y tal no hay digo

Voz 1646 12:23 yo no lo voy al SIMO es dificilísimo osea

Voz 0332 12:26 es que es muy complicado explicar una década tan cambiante y tal pero intento resumirlo en una cosa fue una lo has dicho una cosa que puede servir de de resumen que es la búsqueda una verdadera digo siempre digo yo es que nunca he presenciado luego en el resto de vividas también cincuenta y seis años actuales un grupo de gente tanta gente implicada en una exploración general de la libertad como puede aquellos Assens no entonces bueno qué sucedía que eso lo encontramos en los adolescentes madrileños este entes gallegos catalanes etcétera pero en Cataluña no encontramos que por la cuestión de la Transición después digamos de un poder nacional que es lo último franquismo había sido pues muy nacionalista aquel momento lo que el proyecto era sustituirlo por otro en orden en cierto modo es lo que estamos viendo ahora es decir otro también otro pensamiento nacionalista claro eso dificultaba mucho la explicación de la libertad porque suponen unos no más suponía cosas que estaban bien cosas que estaban mal cosas correctas cosas incorrectas te deseaban imponer unos carriles que ya se ha visto un poco actualmente donde ha llevado todo eso en cambio es encontrarnos cuando fuimos a Madrid que eso no sucedía quiero decirlo lo la gente joven de Madrid no ha estado marcada por esas dicotomía has y entonces lo exploración de la libertad era pues mucho más indiscriminada podían podían es probarlo todo la verdad es que la palabra libertad no fuera tan hermosa tan bonito que no podemos vivir sin ella no incluso cuando da nombre a a los mayores errores no pero esa exploración de la libertad en aquel momento por el momento que estado viendo Madrid era evidentemente mucho más fácil en Madrid mucho más mucho más amplia con un horizonte sin límites

Voz 1646 14:04 hay una cierta mitificación tengo la sensación de los años ochenta en tu libro se aprecia que que nuestro país en esa década en realidad estaba evolucionando como podía a veces improvisando tomando referentes de uno y otro lado de los que nos hablabas antes y que acabarían conformando tanto política como culturalmente lo que somos hoy tienes la sensación de que hoy tendemos a integrar esa diversidad esa urgencia de España bajo el término movida que tú por cierto hablas de Nueva Ola en el libro te parece más correcta esta denominación

Voz 0332 14:31 bueno es que lo en realidad lo que sucedió nosotros nos llevamos han a nosotros mismos nueva ola todos los grupos de aquella época entonces bueno no sé alguien empezó a llamarlo movida en los medios de comunicación y la palabra hizo fortuna contra esa palabra al principio sentimos un rechazo enorme no porque veo quién se inventó esto comida no diez de nosotros ha inventado esa palabra muchas menos surgiera de nosotros pues todavía claro pero luego vino Hermann que opine que en paz descanse que era muy lúcido y dijo bueno chicos de alguna manera habrá que llamarla si la gente acepta este nombre pues digamos no seamos tan incómodo como diríamos en catalán drusos no y entonces yo creo que Nos acostumbramos todos eso nombre y bueno ya sabes como ha pasado en la época de los simbolistas como pasó en la época el romanticismo todas esas palabras al principio eran insultos y luego se convirtieron en bandera estos nombres que al final la reivindica con orgullo porque todo el mundo sentido

Voz 1646 15:23 hay que aprender a querer las etiquetas también y ese libro tiene algo de de anuario colar casi de la nueva ola por por Corre rocker pasan personajes como Alaska como Julián Hernández de Siniestro Total como derribos Arias Quimi Portet Santiago Auserón Antonio Vega transmite una sensación muy clara de que en el fondo y nos lo has contado erais un grupo de gente con inquietudes comunes que coincidían en los mismos sitios eran esas sin tú las que se alimentaban había poco más no es no sé si teníais conciencia en ese momento ya veo que que sí que hablabais de Nueva Ola sabía una denominación común pero sí tenía conciencia de qué estaba ocurriendo algo que iba a pasar a la historia y que los medios de como es

Voz 0332 15:56 así que íbamos a tener que inventar un nombre para bautizarlo sigue tenemos conciencia de eso de lo que nosotros llamaríamos una escena teníamos eso eso sí que tenemos una conciencia muy clara porque éramos jóvenes de estábamos viendo nuestra época de una crónica pues pues muy intensamente pero pensábamos que iba a ser pues una cosa pequeña que quizá luego quedaría registra da pero menor lo que no nos podíamos esperar esa es la gran sorpresa yo creo que la gran magia de los años ochenta es que luego eso se multiplicará por cien por mil empezará a crecer de una manera tan tan exagerada hasta convertirse pues bueno ese espacio mítico que ahora que es estudio indica se habla de él no es que muchas veces

Voz 1646 16:35 había un apartado que yo creo que está muy presente en tu libro que es el sentido del humor el sentido del humor de la movida estaba presente en los nombres de los grupos glutamato derribos Arias Parálisis Permanente y también en en algunas canciones

Voz 0332 16:48 es que ahora estamos viviendo una época y que se ha olvidado un poco el sentido del humor y entonces claro entonces quiero decir que lo mencionábamos porque dábamos por hecho que tenía que estar en en absolutamente en todo en las letras hasta cuando dabas cuenta de lo más dramático tenías que dejar caer unas gotas de sentido del humor porque forma parte de la vida entonces los nombres eran divertidísimo todo ese humor estaba ahora es humor existe esta eso sólo que yo sólo lo encuentro generalmente la comedia es decir cuando Bush con los lo dicho o cuando con ese estándar los los comediantes de de de monologuistas y tal ahí encuentro bastantes espíritu todavía os estoy pero lo hemos encerrado como una especie de cercado en decir bueno aquí se puede hacer esto pero fuera cuidado entonces nos hemos vuelto como un poco puritano gatos macacos cuando hablaba de

Voz 1646 17:37 de canciones con sentido del humor me refería a esta entre otras muchas una canción que adoptaba irónicamente los estereotipos el rodando lo sajón aunque aquí creo que no todo el mundo llegó entenderlo mucha gente que se la tomó en serio

Voz 0332 17:51 bueno es lo que tiene la ironía la ironía es algo muy divertido porque claro tiene varias posibilidades de lectura no es más cuando alguien no pilla la ironía iba a pillar recta mente piensa con mensajes lo estás diciendo absolutamente en serio se crea otra otra un segundo nivel también muy irónico no porque todo el mundo está viendo que que que la lectura incorrecta no entonces bueno es muy gracioso cuando ahora oyes habla pues tiene o artísticas de que la obra es que es de la gente es que tiene admite todo el pues todas posibles interpretaciones no no no la ironía demuestra lo contrario hay una interpretación irónica y hay otra que te hay una lectura incorrecta en el buen bueno manera todas las lecturas son mayor en cierto modo incorrectas en cierta medida pero hay algunas muy muy muy equivocadas no y eso se ve la ironía no cuando alguien lo toma digamos directamente no lo que pasa es que esa ironía siempre intento practicarlo de una manera que si Loles equivocadamente tampoco se grave ya no pasa exactamente hay que entender y eso los artistas volviéramos a veces que el público tiene su amor propio entonces también que no puedes estar digamos el sentido el humor pero sin intentar no tomarles el pelo y entonces cuando alguna vez el otro directamente tampoco es grave no

Voz 1646 19:03 y me gustaría Sabino antes de despedirte terminar hablando pasando por un apartado que también es ineludible en tu libro que es es las drogas las drogas tienen un importante papel en ese relato porque también la tuvieron en tu vida durante esos años yo querría resumirlo todo en una sola pregunta que es cómo sería como crees que sería el programa cultural de este país si existieran esas piezas del puzzle que faltan hoy por culpa de la de la heroína

Voz 0332 19:26 bueno mira yo también intentaré resumir todo todo una respuesta es decir a veces me acusan de exhibicionismo por hablar con tanta claridad de las drogas yo creo que no yo creo que no sé es decir mismo en absoluto sino que es esto hay que poder hablarlo ponerlo encima de la mesa sin fíjate sería así porque es demasiado importante porque precisamente si algo me gusta mucho y por eso no toca nada es porque los muertos esas piezas que dices tú que murieron que faltaron quieren a veces los más inquietos no supieron resolver su vida civil lo tuvieron problemas biológicos eran un agente de que están en ese libro de alguna manera ahí tienen voz ya no tendrán no volverán a tener voz por eso quiero decir que más que nadado pienso que un ex toxicómano un ex poli toxicómano durante seis años de su vida puede dar testimonio sobre todo de de de los peligros que tienen todas esas cosas para toda una generación Sabino Méndez

Voz 1646 20:18 es autor de Corre rocker un libro tremendamente recomendable para entender cómo funcionaba en los ochenta desde los ojos de alguien que los bidón que los vivió desde dentro y además un libro en el que no busquen ustedes redenciones ni condenas no se salva ni se condena a nadie porque bastante tuvo Sabino con salvarse asimismo

Voz 0332 20:35 a salir enteros exacto y convertirse en lo que soy

Voz 1646 20:37 un enorme escritor